Chuyện lạ Việt Nam: "Để dạy thêm ngoài trường, giáo viên cần đăng ký kinh doanh, báo cáo hiệu trưởng và không được thu tiền học sinh chính khóa của mình". Hình trên: dạy thêm trong phim bộ Hàn Quốc.

VN: Để dạy thêm ngoài trường, giáo viên cần đăng ký kinh doanh, báo cáo hiệu trưởng và không được thu tiền học sinh chính khóa của mình

- FBI lên tiếng: FBI bị [Bộ trưởng Nội an của Trump] vu khống là tham nhũng vô căn cứ.

- Tình báo Mỹ kinh hoàng: Bộ DOGE của Musk đăng thông tin về sở NRO chuyên thiết kế và bảo trì các vệ tinh tình báo của Mỹ, lộ thông tin mật

- Nghiên cứu về y tế hậu sản kinh hoàng: chính quyền Trump cắt tiền nghiên cứu của NIH, sa thải nhiều nhà nghiên cứu

- Trump và bà Melania hốt bạc kiểu tham nhũng: Phim về Melania được Paramount gạ giá 4 triệu đô, Netflix và Apple đã lắc đầu, nhưng Amazon (của Besos) nộp giá 40 triệu đô

- Chính quyền Trump ngưng ký hợp đồng 400 triệu đô la để mua xe Tesla bọc thép

- Elon Musk bí mật có đứa con thứ 13. Mẹ em bé là tác giả sách thiếu nhi bảo thủ Ashley St. Clair nói với báo Mỹ rằng em bé được 5 tháng.

- TNS Tim Kaine: Trump muốn Mỹ chiếm Gaza để xây thành thiên đàng du lịch sẽ dẫn tới thảm họa, vì Hamas có cớ tuyển binh thánh chiến

- Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp đặc sứ Nga tại Saudi Arabia để bàn về hòia bình ở Ukraine: sẽ kéo Ukraine vào họp với Nga. Zelensky nói chưa thấy ai mời họp.

- Đặc sứ Mỹ: Họp mật để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sẽ không có Châu Âu

- Musk sa thải 400 nhà khoa học về vũ khí hạt nhân, bây giờ Bộ Năng Lượng khẩn cấp liên lạc mời họ về làm việc lại (vì sợ TQ, Iran mua chuộc họ?)

- Trump tự nhận không thể vi phạm Luật pháp (vì Tòa Tối Cao cho miễn tố). PTT Vance bồi thêm: Tòa không có quyền cản Tổng Thống

- Nếu chính phủ Trump quăng bỏ các phán lệnh Tòa án, thì Tòa án có thể đình công tư pháp: quăng bỏ các đơn Trump kiện

- Nhiều người Canada hủy các chuyến đi vào Mỹ. Nhiều hãng du lịch mất 30% các chuyến từ Canada vào Mỹ

- Chính quyền Trump đã sa thải 20 thẩm phán di trú mà không có lời giải thích

- Các Dân biểu MAGA mở hồ sơ luận tội để lột chức các thẩm phán bị xem là cản trở Trump.

- Công ty Trump Media & Technology lỗ 400,9 triệu đô vào năm ngoái và doanh thu giảm 12%

- Cúm gia cầm lây sang người: người Mỹ thứ tư nhập viện vì vi-rút H5N1.

- TQ: muốn kết thân với Áo và Cộng hòa Czech

- Nông dân Mỹ kinh hoàng vì loài "siêu heo rừng" sinh sản ào ạt ở biên giới với Canada quậy phá mùa màng, tấn công cả người

- Sập mỏ vàng bất hợp pháp ở miền tây Mali làm ít nhất 48 người chết, hầu hết là phụ nữ trẻ

- Mỹ lạm phát bất ngờ, nên nở rộ phong trào “Không mua sắm trong năm 2025” gây kinh hoàng cho các tiệm bán lẻ

- Dân số Nam Hàn kỷ lục: chính phủ phải làm mai mối cho các cô cậu hẹn hò. Sinh xuất là 0,75 trong khi cần tỷ lệ 1 phụ nữ có 2,1 em bé

- Hồng Kông lên cơn sốt 2 gấu trúc (panda) sinh đơi: Đại tỷ và (Tiểu đệ

- Châu Á: 500 triệu trẻ em hít thở bụi, 100 trẻ em dưới 5 tuổi chết/ngày vì hít thở ô nhiễm.

- Giá nước cam (orange juice) tăng vọt vì bão lụt, mất mùa

- 10 tiểu bang tốt nhất cho gia đình, theo thứ tự: Massachusetts (1), Minnesota, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New York, Illinois, Wisconsin, Maine, Connecticut (10).

- 10 tiểu bang tệ nhất, từ thứ 41 tới 50: Arizona (41), Nam Carolina, Louisiana, Arkansas, Alabama, Oklahoma, Nevada, West Virginia, Mississippi, New Mexico (50).

- Giá xăng trung bình ở California tăng vọt

- Thống đốc California bổ nhiệm 14 Thẩm phán Tòa cấp cao: trong đó có nữ Thẩm phán Phu Nguyen.

- HỎI 1: Thuốc phổ biến để điều trị bệnh tiểu đường và giảm cân có thể có tác dụng phụ hại thị lực? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trầm cảm làm hại toàn bộ cơ thể? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/2/2025) ⦿ ---- Như dường hêm một bước lùi cho Đài Loan. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) bày tỏ Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Áo để tăng cường chủ nghĩa đa phương và duy trì các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Đồng thời, Vương cho biết Trung Quốc sẽ tìm kiếm "sự hợp tác cùng có lợi" với Cộng hòa Czech, theo như hãng thông tấn Xinhua đưa tin.

Vương đã gặp Quyền Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg bên lề Hội nghị An ninh Munich. Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Áo để bảo vệ thẩm quyền của Liên hợp quốc và phản đối "sự bắt nạt đơn phương". Cùng lúc đó, Vương đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Czech Jan Lipavsky tại cùng sự kiện ở Munich, tuyên bố rằng Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác với Praha, với điều kiện Cộng hòa Czech tôn trọng "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc.

⦿ ---- Khi mặt trời lặn trên thảo nguyên Canada, cuộc tìm kiếm một trong những loài động vật phá hoại mùa màng nhất Bắc Mỹ bắt đầu, một quần thể heo rừng phát triển nhanh chóng mà các nhà sinh vật học gọi là "siêu heo" (super pigs). Tiến sĩ Ryan Brook, một giáo sư tại Cao đẳng Nông nghiệp và Tài nguyên của Đại học Saskatchewan, đã theo dõi chúng trong nhiều năm. Ông cho biết chúng chắc chắn nằm trong khu vực tìm kiếm.

"Không còn nghi ngờ gì nữa", Brook nói với CBS News. "Và giống như, rất nhiều trong số chúng, không chỉ hai, ba, có rất nhiều heo rừng ngoài kia. Thật đáng báo động khi có quá nhiều heo rừng xung quanh chúng ta ngay lúc này". Những con siêu heo này khiến các tiểu bang biên giới của Hoa Kỳ phải cảnh giác. Các chuyên gia cho biết chúng gây ra mối đe dọa trị giá hàng tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ nếu chúng vượt biên từ Canada vào Hoa Kỳ.

Brook, một trong những chuyên gia hàng đầu của Canada về siêu heo, gọi chúng là "thảm họa sinh thái". Chúng là giống lai - heo rừng được lai tạo có chủ đích với heo nhà. Chúng là loài sinh sản to lớn, thông minh và có khả năng sinh sản nhanh. Và quần thể của chúng hiện đang lan rộng ngoài tầm kiểm soát. "Tôi nghĩ có hai thách thức ở Canada", Brook giải thích về lý do tại sao chúng trở nên khó diệt trừ đến vậy. "Một là đặc điểm sinh học của chúng khiến chúng rất, rất khó bị tiêu diệt. Chúng sinh sản nhanh hơn cả tốc độ bạn bắn chúng".

Theo Brook, chúng sẽ ăn bất cứ thứ gì để tồn tại. Chúng phá hủy đất đai và sinh sản nhanh chóng, gây ra hậu quả tàn khốc cho những người chăn nuôi và nông dân. Đối với những người nông dân Saskatchewan chán ngán với thiệt hại, Alain Guillet chính là người họ cần. Anh bắt và giết gần năm con heo siêu cấp mỗi tuần.

"Chúng đã ăn hết những thứ có giá trị từ chúng, vì vậy anh ấy đã mất tất cả", Guillet nói khi chỉ cho CBS News xem trang trại bị những con heo siêu cấp tàn phá. Người Mỹ có lý do để lo lắng. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, heo rừng đã gây ra thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đô la cho mùa màng của Hoa Kỳ mỗi năm. Và chúng có thể hung dữ với con người. Một người phụ nữ ở Texas đã bị heo rừng giết chết vào năm 2019.

⦿ ---- Một vụ sập mỏ vàng bất hợp pháp ở miền tây Mali đã khiến ít nhất 48 người chết, hầu hết là phụ nữ trẻ, AFP đưa tin, trích dẫn các nguồn tin địa phương. "Một số nạn nhân rơi xuống nước. Trong số đó có một phụ nữ buộc con trên lưng", một nguồn tin cảnh sát địa phương cho AFP biết. Vụ tai nạn xảy ra tại một địa điểm bỏ hoang trước đây do một công ty Trung Quốc điều hành. Tháng trước, một vụ lở đất tại mỏ vàng ở miền nam Mali đã khiến 10 người chết.

⦿ ---- Thất vọng vì giá cả tăng cao và tình trạng tiêu dùng quá mức, ngày càng có nhiều người từ bỏ hoàn toàn những khoản mua sắm không cần thiết. Thử thách “Không mua 2025” (“No Buy 2025”) đã thu hút hàng nghìn bài đăng trên TikTok, trong đó nhiều người chia sẻ các quy tắc cá nhân của họ trong một năm mua sắm ít hơn.

Mặc dù có tên là “Không mua”, xu hướng này chủ yếu là đặt toàn bộ các danh mục chi tiêu ngoài giới hạn hoặc cắt giảm mạnh các khoản không cần thiết. Rõ ràng là không khả thi khi từ bỏ việc mua đồ tạp hóa, xăng và các nhu yếu phẩm khác. Các mặt hàng “không mua” phổ biến bao gồm quần áo mới, đồ trang điểm hoặc những món đồ mua theo cảm tính mà bạn có thể mua khi đi mua sắm, nhưng danh sách không mua của mỗi người lại khác nhau. Một phần lớn của xu hướng này là lập danh sách và tuân thủ theo danh sách đó.

Nhiều bài đăng trên TikTok liên quan đến Không mua 2025 giới thiệu danh sách riêng mỗi người sáng tạo nội dung, thường viết trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại của họ. Một người đăng bài từ bỏ tất cả quần áo, đồ trang điểm và đồ trang trí nhà cửa mới. Một người khác đang tự cấm mình đến bất kỳ cửa hàng T.J. Các cửa hàng Maxx, Marshall’s, Ross và Home Goods. Những cửa hàng khác hủy đăng ký phát trực tuyến hoặc đặt ngân sách chặt chẽ cho hàng tạp hóa hoặc đồ ăn mang về.

Sau hơn một tháng vào năm 2025, thử thách No Buy có thể trở nên hấp dẫn hơn. Các số liệu của liên bang công bố trong tuần này cho thấy tốc độ lạm phát tăng vào tháng 1, phần lớn là do giá hàng tạp hóa, xăng và tiền thuê nhà tăng. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3% vào tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng so với mức 2,9% của tháng trước. Nó đã tăng từ mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi là 2,4% vào tháng 9. Tổng thống Donald Trump đã cam kết sẽ giảm giá vào "Ngày 1" nếu đắc cử, mặc dù hầu hết các nhà kinh tế lo ngại rằng nhiều mức thuế mà đề xuất có thể làm tăng chi phí tạm thời.

⦿ ---- Chuyện lạ VN: "Để dạy thêm ngoài trường, giáo viên cần đăng ký kinh doanh, báo cáo hiệu trưởng và không được thu tiền học sinh chính khóa của mình". Theo báo VnExpress: TP HCM dự kiến 3 yêu cầu với giáo viên dạy thêm. Để dạy thêm ngoài trường, giáo viên cần đăng ký kinh doanh, báo cáo hiệu trưởng và không được thu tiền học sinh chính khóa của mình, theo dự kiến của Sở Giáo dục.

Ngày 15/2, Sở này công bố dự thảo hướng dẫn thực hiện Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để lấy ý kiến trước khi trình UBND thành phố xem xét. Theo đó, để dạy thêm ngoài nhà trường, giáo viên, các tổ chức phải đăng ký kinh doanh và công khai trên cổng thông tin hoặc niêm yết tại cơ sở trước khi tuyển sinh. Nội dung công khai bao gồm các môn học, thời lượng từng môn, địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức, danh sách người dạy và mức thu.

Hình trên: dạy thêm trong phim bộ Hàn Quốc.

⦿ ---- Mỹ sẽ lún sình ở Gaza nếu Tổng Thống Donald Trump thực hiện ý định Hoa Kỳ sẽ chiếm Gaza? Đó là ý kiến của một Thượng nghị sĩ Dân Chủ. Báo Augusta Free Press hôm 15/2/2025 có bài của phóng viên Chris Graham viết nhan đề: "Tim Kaine sees parallel between Trump’s Gaza plan, Vietnam: ‘Massive mistake’" (Tim Kaine thấy sự tương đồng giữa kế hoạch Gaza của Trump và Việt Nam: 'Sai lầm lớn'). Bài dịch toàn như sau.

TNS Tim Kaine thấy sự tương đồng giữa kế hoạch ngu ngốc của Donald Trump nhằm biến Gaza thành sân chơi Trung Đông cho những người giàu có và nổi tiếng và "quyết định thảm khốc" do Tổng thống Eisenhower đưa ra vào năm 1954 để Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến tranh thuộc địa của Pháp ở Việt Nam. Và tất cả chúng ta đều nhớ kết quả của cuộc chiến đó.

“Sau khi người Pháp thua trận trước Việt Minh tại Điện Biên Phủ năm 1954, vì một lý do nào đó, Hoa Kỳ đã quyết định rằng chúng ta sẽ tiếp quản dự án thuộc địa ở Đông Dương, và đó là một thảm họa trong suốt 20 năm đối với người Mỹ và người Việt Nam, cả về sinh mạng, tài năng và của cải,” Thượng nghị sĩ Kaine, D-Va., một thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết trong một cuộc họp qua điện thoại với các phóng viên vào thứ năm.

Tôi có thể thấy sự so sánh: bởi vì Israel-Gaza gần giống với mối quan hệ thuộc địa nhất mà bạn có thể có được trong thế kỷ 21. Đã đủ tệ khi bạn thấy người Israel cố gắng ném bom Gaza trở lại thời kỳ đồ đá như một phản ứng chính thức đối với các cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.

Bây giờ, Hoa Kỳ - tức là "chúng ta" - đóng vai trò là những kẻ thực dân, với kế hoạch điên khùng của Trump nhằm đánh cắp 141 dặm vuông Gaza, một vùng lãnh thổ rộng gấp đôi Washington, D.C., với dải bờ biển Địa Trung Hải dài 25 dặm, để có thể tái phát triển thành các khách sạn và khu nghỉ dưỡng.

Để thực hiện được vụ trộm này, chúng ta sẽ phải di tản 2,1 triệu cư dân Gaza, và nếu bạn chưa nghĩ kỹ về điều này, thì không, không có khả năng là tất cả họ sẽ ngồi yên và chấp nhận bị đánh cắp đất đai để người da trắng có thể kiếm tiền mà không cần đấu tranh. Theo ước tính tình báo của chúng tôi, Hamas có khoảng 20.000 chiến binh trên toàn thế giới; chúng ta thực hiện ý tưởng ngu ngốc này là biến Gaza thành sân chơi cho giới tinh hoa da trắng, và cơ sở tuyển dụng của họ [Hamas] tăng gấp 100 lần.

Hãy thực hiện điều này và hãy yên tâm, chúng ta sẽ ở đó chừng nào chúng ta còn ở Việt Nam, và gần như chắc chắn nó sẽ kết thúc theo cùng một cách như thế. "Đó sẽ là một sai lầm lớn", Kaine, người gọi kế hoạch xây dựng bất động sản của Trump [ở Gaza] là "không thể bắt đầu".

"Các đồng minh mà Hoa Kỳ có trong khu vực, chúng ta có liên minh tốt và mạnh mẽ với Ai Cập và Jordan, cả hai đều từ chối kế hoạch này", Kaine nói. "Chúng ta đã cố gắng để người Saudi bình thường hóa quan hệ với Israel. Họ dội gáo nước lạnh vào ý tưởng này. Nhưng sau khi đề cập đến nó một lần, Tổng thống Trump đã nhắc lại nhiều lần".

Bởi vì tổng thống của chúng tôi tự cho mình là một nhà phát triển bất động sản. Việc ông Trump nộp đơn xin phá sản nhiều lần vì các dự án sòng bạc thất bại là một chuyện. Cái giá phải trả cho sự phá sản về mặt đạo đức của kế hoạch Gaza ngu ngốc của ông ta có thể khiến Việt Nam trông giống như một cuộc dạo chơi trong công viên.

⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Nga tại Saudi Arabia trong những ngày tới để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine, theo NewsNation đưa tin vào thứ Bảy. Cuộc họp này có thể là tương tác giữa Ukraine và Nga, sẽ đóng vai trò quan trọng đối với kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump.

Nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đất nước Ukraine của ông chưa nhận được lời mời tham dự bất kỳ cuộc họp nào giữa các quan chức trong nhóm của Trump và Nga tại Saudi Arabia. Zelensky nói với các phóng viên tại Munich vào thứ Bảy: "Thật kỳ lạ khi tổ chức một cuộc họp theo hình thức như vậy trước khi chúng tôi tham vấn với các đối tác chiến lược của mình."

Politico đưa tin rằng thông báo về các cuộc đàm phán của Saudi đã khiến Ukraine bất ngờ và cho đến nay, vẫn chưa có kế hoạch cử phái đoàn. Các quan chức Hoa Kỳ nói với Politico rằng đặc phái viên của Trump về các cuộc đàm phán Ukraine-Nga, Tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, được cho là sẽ không tham gia cuộc họp giữa nhóm của Trump và các quan chức Nga.

Không có quốc gia châu Âu quan trọng nào khác dự kiến ​​sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận. Điều này có thể làm phật lòng các đồng minh NATO đã công khai yêu cầu Trump đưa họ vào các cuộc đàm phán. Hôm thứ Tư, Trump cho biết ông dự kiến ​​sẽ gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần, ám chỉ rằng cuộc gặp đầu tiên sẽ diễn ra tại Saudi Arabia.

"Cuối cùng chúng tôi dự kiến ​​sẽ gặp nhau", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Trên thực tế, chúng tôi dự kiến ​​rằng ông ấy sẽ đến đây, và tôi sẽ đến đó, và chúng tôi cũng sẽ gặp nhau, có thể là ở Saudi Arabia. Lần đầu tiên chúng tôi sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia".

⦿ ---- Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga Keith Kellogg nói rằng Nga sẽ phải nhượng bộ để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich. Kellogg làm rõ rằng điều này chủ yếu liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ và từ bỏ việc sử dụng vũ lực. Ông tuyên bố rằng mặc dù ông hiểu Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không "giảm quy mô lực lượng quân sự" nhưng họ hy vọng sẽ buộc ông phải hành động mà ông "không thoải mái".

Đặc phái viên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các biện pháp trừng phạt để phá vỡ "lưng kinh tế" của Nga khi ông tuyên bố rằng "70% số tiền mà họ nhận được để tài trợ cho cuộc chiến này đến từ dầu mỏ, dầu và khí đốt. Phần lớn số tiền đó được chuyển qua hạm đội ngầm". Ngoài ra, Kellogg cho biết ông cảm thấy rằng không ai có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chỉ bằng cách sử dụng vũ lực, vì ông cho biết quan điểm đó thể hiện "quan điểm tồi tệ về lịch sử [Nga]".

Hoa Kỳ chuẩn bị làm trung gian cho đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm. Châu Âu không được kỳ vọng sẽ có một ghế tại bàn đàm phán, nhưng lợi ích của họ sẽ được tính đến, theo lời đặc phái viên Keith Kellogg cho biết vào thứ Bảy. Ông cho biết một kế hoạch có thể sẽ được đưa ra trong vài ngày hoặc vài tuần.

"Đối với những người bạn châu Âu của tôi, tôi muốn nói rằng, hãy tham gia vào cuộc tranh luận, không phải bằng cách phàn nàn rằng các bạn có thể, có hoặc không, ngồi vào bàn đàm phán, mà bằng cách đưa ra các đề xuất, ý tưởng cụ thể, tăng cường chi tiêu [quốc phòng]", Kellogg phát biểu trong một cuộc họp tại Hội nghị An ninh Munich.

⦿ ---- FBI: chúng tôi bị [Bộ trưởng Nội an của Trump] vu khống là tham nhũng. Hôm thứ Sáu, FBI cho biết những cáo buộc chống lại các đặc vụ của họ dán nhãn họ là tham nhũng là "vô căn cứ" và "vô trách nhiệm sâu sắc". Những bình luận của FBI dường như là để đáp lại bài đăng trên mạng xã hội của Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kristi Noem về một báo cáo của tờ Los Angeles Times trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ về hành động thực thi luật nhập cư ở LA.

"FBI rất tham nhũng. Chúng tôi sẽ làm việc với mọi cơ quan để ngăn chặn rò rỉ và truy tố những đặc vụ nhà nước gian dối này theo mức cao nhất của luật pháp", Noem nói vào Chủ Nhật. Tổng thống Donald Trump, người nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, từ lâu đã phàn nàn về FBI và Bộ Tư pháp kể từ khi FBI đột kích khu điền trang Mar-a-Lago của ông vào năm 2022 như một phần của cuộc điều tra về việc xóa hồ sơ chính thức của tổng thống khỏi Nhà Trắng sau nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Trump phải đối mặt với hai bản cáo trạng liên bang, một vì cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và một cáo buộc ông cố gắng phá hoại kết quả bầu cử năm 2020. Cả hai cáo buộc đều bị hủy bỏ sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 của Trump. Trump phủ nhận hành vi sai trái trong cả hai trường hợp.

"Việc đưa ra những cáo buộc vô căn cứ gọi các đặc vụ FBI là tham nhũng là vô cùng vô trách nhiệm và cho đến nay chưa có bằng chứng nào chứng minh", FBI cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu.

"Nếu không đưa ra được bằng chứng về các hành vi vi phạm, những bình luận như vậy sẽ làm suy yếu những người đàn ông và phụ nữ của FBI. FBI mời DHS hợp tác để xác định nguồn gốc của bất kỳ thông tin bị rò rỉ nào và cùng nhau làm việc một cách chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn và an ninh cho các hoạt động thực thi luật nhập cư đang diễn ra", FBI cho biết.

Kể từ khi nhậm chức, Trump đã bắt tay vào một cuộc cải tổ chính phủ lớn trong khi sa thải và loại bỏ hàng trăm công chức và quan chức cấp cao tại các cơ quan, bao gồm cả FBI, trong những bước đầu tiên của ông hướng tới việc thu hẹp quy mô chính phủ liên bang và bổ nhiệm thêm những người trung thành. Trump đã chọn Kash Patel, người đã kêu gọi tái cấu trúc triệt để cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia, làm người đứng đầu FBI. Đề cử Patel vẫn chưa được lên lịch để tranh luận và bỏ phiếu toàn thể tại Thượng viện. Bản tin về s là của Reuters.

⦿ ---- Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk đã gây ra mối lo ngại trong cộng đồng tình báo sau khi Bộ đăng thông tin về một cơ quan giám sát vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ lên trang web chính phủ mới ra mắt của mình. Trang web DOGE, được cập nhật vào đầu tuần này để bao gồm thông tin về lực lượng lao động liên bang trên khắp các cơ quan, có chứa thông tin chi tiết về số lượng nhân sự và ngân sách cho Văn phòng Do thám Quốc gia (NRO: National Reconnaissance Office), một sở tình báo chuyên về thiết kế và bảo trì các vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ, theo đánh giá của ABC News.

Nhiều nguồn tin trong cộng đồng tình báo nói với ABC News rằng đây có khả năng là một vi phạm nghiêm trọng. John Cohen, một cộng tác viên của ABC News và cựu quyền thứ trưởng phụ trách tình báo và phân tích tại Bộ An ninh Nội địa, cho biết bất kỳ thông tin chi tiết nào về công dân Hoa Kỳ làm việc cho một trong các sở tình báo bị công bố đều khiến sự an toàn của họ bị đe dọa.

Một cựu quan chức CIA từng phục vụ trong các hội đồng đánh giá phân loại (classification review: phân loại hồ sơ nào là mật hay không mật) gọi vụ đăng là một vi phạm "trầm trọng", "đặc biệt nếu liên quan đến ngân sách và nhân sự của NRO", nói thêm rằng "nó có thể còn nghiêm trọng hơn nữa nếu liên quan đến việc giải mật thông tin nhạy cảm theo thẩm quyền của cơ quan hành pháp".

Mick Mulroy, một nhà phân tích an ninh và quốc phòng quốc gia của ABC News và là cựu quan chức CIA, cho biết "Tôi không biết thông tin mật (classified information: thông tin thuộc nhóm hồ sơ mật) có bị tiết lộ công khai hay không nhưng có một số lý do khiến quy mô, ngân sách và tất nhiên là tên của những người trong cộng đồng tình báo không nên được tiết lộ công khai".

"Kẻ thù của chúng ta muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để xác định chúng ta đang làm gì, chúng ta đang làm như thế nào, mức độ đầu tư của chúng ta vào hoạt động thu thập thông tin tình báo và tất nhiên là danh tính của những người liên quan để có thể nhắm mục tiêu cho mục đích tình báo", Mulroy cho biết.

HuffPost là trang web đầu tiên đưa tin về thông tin này. NRO và người phát ngôn của DOGE đã không trả lời yêu cầu bình luận. Phần cuối trang DOGE.GOV ghi rõ, "Dữ liệu lực lượng lao động không bao gồm Quân đội, Bưu điện, Bạch , các cơ quan tình báo và các cơ quan khác".

⦿ ---- Các khoa học gia kinh hoàng. Hôm thứ Ba, vài ngày sau khi chính quyền Trump công bố kế hoạch cắt giảm hàng tỷ đô la tiền tài trợ cho nghiên cứu y sinh và hành vi, một khảo sát viên tại một trung tâm nghiên cứu sức khỏe bà mẹ ở Pennsylvania đã nói với Tiến sĩ Meghan Lane-Fall rằng việc cắt giảm có thể khiến bà phải rời khỏi học viện hoàn toàn. Lane-Fall đã thúc giục bà không nên có bất kỳ động thái đột ngột nào. "Không phải là không có chuyện gì xảy ra. Không ai đe dọa công việc của bà ấy", Lane-Fall, một giáo sư tại Đại học Pennsylvania, cho biết. "Nhưng nếu bà ấy nhìn vào sáu tháng sau, thì có vẻ như không chắc chắn".

Bà đã khuyên đồng nghiệp của mình cập nhật sơ yếu lý lịch [để tìm việc mới, nếu bị sa thải]. Trong số nhiều lĩnh vực nghiên cứu bị đe dọa bởi việc cắt giảm tài trợ là nỗ lực ngày càng tăng nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong ở bà mẹ tại Hoa Kỳ, vốn tệ hơn nhiều so với các quốc gia giàu có khác. Việc cắt giảm không chỉ có thể trì hoãn những đột phá quan trọng mà các chuyên gia về sức khỏe phụ nữ còn cảnh báo rằng chúng cũng có thể đẩy các nhà khoa học trẻ triển vọng ra khỏi lĩnh vực này.

Lane-Fall cho biết "Ngoài việc trì hoãn tiến độ, chúng ta sẽ thấy lực lượng khoa học gia đang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu này bị đào thải. Điều đó sẽ còn ảnh hưởng trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập niên”.

Cuối tuần trước, chính quyền Trump tuyên bố rằng Viện Y tế Quốc gia (NIH) sẽ chỉ hoàn trả 15% “chi phí gián tiếp” của các nhà nghiên cứu, số tiền này có thể chi trả cho các chi phí như nhân viên và bảo trì phòng thí nghiệm. Thông thường, chi phí như vậy dao động ở mức khoảng 50% đối với các trường đại học ưu tú. Nếu chi phí gián tiếp bị giới hạn ở mức phần trăm thấp như vậy, các nhà khoa học và các tổ chức nơi họ làm việc cho biết họ sẽ không thể tiến hành nghiên cứu.

Một tòa án đã ra lệnh rằng chính quyền Trump đình chỉ chính sách này vào đầu tuần này, nhưng sự thay đổi này - được cho là do “Bộ hiệu quả của chính phủ” (Doge) do Elon Musk điều hành - khiến tương lai của viện nghiên cứu NIH, đơn vị tài trợ công hàng đầu thế giới cho nghiên cứu y sinh học, trở nên đáng ngờ. Vào năm 2023, NIH đã chi hơn 35 tỷ đô la cho các khoản tài trợ. Nếu được thực hiện, chính sách mới sẽ gây nguy hiểm cho ít nhất 4 tỷ đô la tiền tài trợ, nhưng tác động của nó có thể còn lớn hơn nữa, đe dọa khả năng thực hiện công việc của các tổ chức nghiên cứu - đặc biệt là các tổ chức nhỏ hơn.

Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ tại Hoa Kỳ đã tăng gần gấp đôi từ năm 2018 đến năm 2022, với tỷ lệ tử vong ở những bà mẹ da đen và thổ dân đang mang thai hoặc mới sinh tăng với tốc độ nhanh không cân xứng. Các tiểu bang mà Donald Trump giành chiến thắng có thể bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi các khoản cắt giảm của NIH: đây là nơi có một số tỷ lệ tử vong ở bà mẹ cao nhất cả nước.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, vào năm 2023, NIH đã khởi động sáng kiến ​​kéo dài bảy năm, trị giá 168 triệu đô la để thành lập hơn một chục trung tâm nghiên cứu nhằm điều tra và cải thiện kết quả sức khỏe bà mẹ, cũng như giúp đào tạo các nhà nghiên cứu sức khỏe bà mẹ mới. Tương lai của các trung tâm này - một trong số đó do Lane-Fall đồng lãnh đạo - hiện đang bị nghi ngờ.

"Chúng tôi đang hợp tác với các cơ quan trên 20 quận của Michigan - nơi có hơn 7 triệu người - để có thể cải thiện các dịch vụ để các bà mẹ không lâm bệnh và tử vong", Tiến sĩ Jennifer E Johnson, giáo sư y tế công cộng của Đại học tiểu bang Michigan, người giúp điều hành một trong những trung tâm nghiên cứu tại Flint, Michigan, cho biết. "Để làm được điều đó, chúng tôi cần các văn phòng. Chúng tôi cần điện. Chúng tôi cần đèn, nhiệt, CNTT, cơ sở hạ tầng, con người để tạo và bán hợp đồng. Mọi sự hỗ trợ cho việc đó sẽ bị cắt giảm đáng kể.”

Johnson cho biết, thông thường, NIH hoàn trả khoảng 57% chi phí gián tiếp cho các khoản tài trợ của Đại học TB Michigan, bao gồm cả khoản tài trợ của bà. Bà cho biết, trường đại học không thể tự trang trải các chi phí đó hoặc trung tâm của bà không thể giảm đáng kể chi phí gián tiếp như vậy.

“Nếu chúng tôi không thể bật đèn, không thể trả tiền thuê nhà và không thể tuyển dụng được nhân sự - tôi không biết chúng tôi sẽ làm gì,” Johnson cho biết. “Nghiên cứu là chiếc xe. Tất cả chi phí cơ sở hạ tầng là con đường. Bạn có thể đi một thời gian ngắn, nhưng nếu không bảo trì thì đó là vấn đề.”

Một số tổ chức tổ chức các trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ - có xu hướng tập trung vào việc cải thiện tỷ lệ tử vong ở bà mẹ trong số những người da màu và cộng đồng nông thôn - sẽ mất hàng triệu đô la do các khoản cắt giảm của NIH. Các quan chức của Đại học Stanford cho biết trường, với trung tâm đặt mục tiêu giảm nguy cơ xuất huyết hậu sản nguy hiểm, sẽ phải chịu khoản lỗ 160 triệu đô la. Đại học Utah, nơi nghiên cứu tác động của nghiện ma túy đến thai kỳ, sẽ mất 45 triệu đô la.

⦿ ---- Trump và bà Melania hốt bạc. Donald Trump và vợ ông, Melania, đã thực hiện nhiều giao dịch và kiếm được rất nhiều tiền kể từ khi Trump thắng cử, bao gồm khoản tiền 40 triệu đô la để cấp phép cho bộ phim tài liệu của Melania về việc trở lại Bạch Ốc với tư cách là đệ nhất phu nhân.

Theo phân tích của tờ Wall Street Journal, đó chỉ là một trong số nhiều kế hoạch kiếm tiền của Trump kể từ khi ông trở lại nhiệm sở, đã mang về cho ông và gia đình gần 80 triệu đô la cho đến nay. Bao gồm các khoản quyên góp cho thư viện tổng thống tương lai của ông và một khoản dàn xếp trị giá 10 triệu đô la với X của Elon Musk. Số tiền đó không bao gồm hàng triệu đô la mà tổng thống và đệ nhất phu nhân đã kiếm được từ các dự án tiền điện tử "meme coin", một phương tiện trắng trợn để lừa đảo những người ủng hộ MAGA.

Bộ phim tài liệu sắp tới của Melania về Amazon có thể là một trong những giao dịch tham nhũng rõ ràng nhất. Tờ WS Journal đưa tin rằng đệ nhất phu nhân, tổng thống, người sáng lập Amazon Jeff Bezos và hôn thê của Bezos, Lauren Sánchez, đều đã dùng bữa tối tại Mar-a-Lago vào tháng 12/2024, nơi Melania đã bán cho Bezos quyền làm bộ phim của mình. Hai tuần sau bữa tối đó, Amazon đồng ý chi 40 triệu đô la, gần gấp ba lần so với mức giá tốt nhất tiếp theo và là mức cao nhất mà công ty từng chi cho một bộ phim tài liệu. Các đạo diễn có nằm mơ của kinh ngạc về giá cao gấp 3 lần bình thường này.

Đệ nhất phu nhân được cho là sẽ nhận được hơn 70% trong số 40 triệu đô la và người đại diện của bà đang cố gắng bán "quyền tài trợ" cho các giám đốc điều hành và tỷ phú cho bộ phim, với mức giá khởi điểm là 10 triệu đô la. Đổi lại, những nhà tài trợ này sẽ được cảm ơn trong phần giới thiệu và được mời đến buổi ra mắt.

Một hãng đối thủ cạnh tranh của Amazon thậm chí còn không quan tâm đến bộ phim. Netflix và Apple đã từ chối đưa ra lời đề nghị, trong khi Paramount chỉ trả 4 triệu đô la cho quyền phân phối. Công ty duy nhất khác tỏ ra quan tâm là Disney, nhưng lời đề nghị của họ chỉ là 14 triệu đô la. Theo người phát ngôn của Amazon, "Chúng tôi đã cấp phép cho bộ phim tài liệu và loạt phim sắp tới về Melania Trump vì một lý do và chỉ một lý do duy nhất - vì chúng tôi nghĩ rằng khách hàng sẽ thích nó".

Điều đó có vẻ khó tin. Amazon và Bezos chi tiền không phải vì họ thích bộ phim tài liệu này mà vì họ đang làm thân với tổng thống để được ông ủng hộ và hy vọng nhận được một số quyết định có lợi từ chính phủ do đảng Cộng hòa kiểm soát. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump, mọi chuyện chỉ xoay quanh tiền mặt đổi lấy ân huệ, không hề lo ngại về việc bị coi là tham nhũng.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã hoãn hay hủy bỏ kế hoạch ký hợp đồng trị giá 400 triệu đô la để mua xe Tesla bọc thép cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tiết lộ này, xuất hiện trong một tài liệu mua sắm công khai của chính phủ, đã gây ra tranh cãi về xung đột lợi ích tiềm ẩn, vì CEO của Tesla là Elon Musk cũng là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Ban đầu, tài liệu nêu rõ Tesla là bên nhận được thỏa thuận 400 triệu đô này. Tuy nhiên, sau sự phản đối của công chúng và đưa tin trên phương tiện truyền thông, tài liệu đã được chỉnh sửa một cách lặng lẽ để thay thế tên của hãng sản xuất xe này bằng thuật ngữ chung hơn là "xe điện bọc thép". Bộ Ngoại giao hiện cho biết họ không có kế hoạch ngay lập tức để thực hiện hợp đồng.⦿ ---- Elon Musk cho rằng thế giới cần đông người hơn và ông vẫn tiếp tục làm tròn bổn phận của mình. Tác giả sách thiếu nhi bảo thủ Ashley St. Clair đã thông báo trên nền tảng X của mình rằng bà đã sinh đứa con thứ 13 của Musk, theo bản tin của Page Six. Bà St. Clair, 31 tuổi, cho biết bà đã sinh con cách đây 5 tháng và chỉ công khai vì một phóng viên sắp tiết lộ câu chuyện. Các chuyên gia du lịch tin rằng sự sụt giảm lượng khách du lịch Canada sẽ được cảm nhận ở đây."Chúng tôi thực sự thấy điều đó có tác động ngay lập tức đến việc đi du lịch đến Hoa Kỳ thông qua tổ chức của chúng tôi", Giám đốc điều hành của Travel Alliance Partnership Nicole Mahoney cho biết. "Chúng tôi có các thành viên là các công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ du lịch bán các chuyến đi cho người Canada đến Hoa Kỳ và một trong những công ty lữ hành của chúng tôi đã nói với chúng tôi ngay rằng cô đã mất khoảng 30% các chuyến du hành mà cô đã đặt đến Hoa Kỳ".Travel Alliance Partnership, một công ty hàng đầu trong ngành du lịch, giúp các tổ chức phát triển và thịnh vượng. Mahoney tin rằng xu hướng hủy các chuyến đi đến Hoa Kỳ này có thể tiếp tục nếu mối quan hệ với Canada không được cải thiện. Đầu tháng này, Trump đã đồng ý tạm dừng mức thuế 25% đối với Canada và Mexico. Nghệ thuật đóng vai trò là chủ đề, với những người tham gia xem tranh và đi dạo qua các môi trường sắp đặt để gợi ý thảo luận. "Mọi người không có nhiều giao tiếp bằng mắt vì họ luôn nhìn vào điện thoại của mình", giám đốc sự kiện kiêm người phụ trách Kim Chan-yong cho biết.Quốc gia Nam Hàn đã kết thúc năm 2023 với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục là 0,72 -- nghĩa là cứ 100 phụ nữ thì chỉ có 72 trẻ sơ sinh được sinh ra trong suốt cuộc đời của họ. Con số đó là thấp nhất thế giới, thấp hơn một nửa so với tỷ lệ trung bình của 38 thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.Để ứng phó, chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách khác nhau để khuyến khích kết hôn và hỗ trợ nuôi dạy con cái, bao gồm các ưu đãi tài chính cho cha mẹ mới và mở rộng chế độ nghỉ phép chăm sóc con cái và hỗ trợ chăm sóc trẻ em. Kế hoạch gần đây còn bao gồm việc giảm phí đường bộ cho các gia đình có ba con trở lên và giảm giá đậu xe tại các sân bay và địa điểm văn hóa. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về mức độ chất lượng không khí, nhiều quốc gia đã áp dụng chỉ số chất lượng không khí hay AQI — một thang số trong đó các con số càng lớn thì không khí càng tệ. Chúng cũng thường được chỉ định các màu khác nhau để cho biết không khí có sạch hay không. Nhưng các quốc gia khác nhau có các tiêu chuẩn chất lượng không khí khác nhau. Ví dụ, giới hạn PM 2.5 hàng ngày của Ấn Độ cao hơn giới hạn của Thái Lan hơn 1,5 lần và cao hơn 4 lần so với tiêu chuẩn của WHO.

Danny Djarum, một nhà nghiên cứu chất lượng không khí tại Viện Tài nguyên Thế giới, một nhóm vận động vì môi trường, lưu ý rằng việc ở trong nhà không phải lúc nào cũng khả thi, đặc biệt là đối với những người phải sống hoặc làm việc bên ngoài. "Họ thực sự không đủ khả năng không ra ngoài", ông nói.

Pakaphol Asavakomolnant, một nhân viên văn phòng ở Bangkok, cho biết anh đeo khẩu trang mỗi ngày và tránh đi xe máy đến nơi làm việc. "Tôi bị đau họng khi đến nơi làm việc vào buổi sáng và tôi quên đeo khẩu trang", anh nói.

Mọi người cũng cần lưu ý đến ô nhiễm không khí trong nhà, thường do các hoạt động gia đình thông thường như nấu ăn hoặc thậm chí đốt nhang. Máy lọc không khí có thể giúp giảm ô nhiễm không khí trong nhà, nhưng chúng có những hạn chế. Chúng hoạt động bằng cách hút không khí từ phòng, đẩy qua bộ lọc giữ lại các chất ô nhiễm trước khi tuần hoàn trở lại. Nhưng chúng hiệu quả nhất là khi sử dụng trong không gian nhỏ và khi có người ở gần.

Rajasekhar Balasubramanian, người nghiên cứu chất lượng không khí đô thị tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết máy lọc không khí chỉ có thể làm sạch một lượng không khí nhất định. Ông cho biết: "Nếu chúng ta đặt một máy lọc không khí nhỏ trong một căn phòng lớn thì nó sẽ không hiệu quả". Máy lọc không khí cũng quá đắt đối với người dân ở nhiều nước đang phát triển. Djarum của WRI cho biết: "Phần lớn những người bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí thực sự không đủ khả năng mua máy lọc không khí".

⦿ ---- Giá nước cam (orange juice) tăng vọt. Báo Bloomberg Businessweek ghi nhận rằng nước cam đang gặp một loạt thách thức. Mặc dù từng được coi là điều bắt buộc đối với sức khỏe, nhưng ngày càng có nhiều người tiêu dùng lo ngại về lượng đường có trong nước cam. Và không chỉ có đường bổ sung: Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng việc ép nước cam thay vì ăn cả quả có nghĩa là chất xơ trong quả không còn nữa để làm chậm quá trình tiêu thụ đường.

Giá nước đang tăng đối với cả loại đóng chai và loại cô đặc đông lạnh (frozen concentrate varieties). Ví dụ, loại sau có giá trung bình là 4,24 đô la một pound vào năm ngoái, tăng 30% so với năm trước. Trong khi đó, các chai nước cam đang ngày càng nhỏ hơn khi giá cứ tăng đều, theo báo The Atlantic.

Các trận bão Ian, Irma và Milton đã gây thiệt hại lớn cho ngành công nghiệp cam quýt của Florida trong những năm gần đây. Ví dụ, sau khi Milton tấn công tiểu bang Florida vào tháng 10, nhà cung cấp Tropicana Alico cho biết họ sẽ ngừng kinh doanh cam quýt và chuyển đổi diện tích đất sang mục đích sử dụng khác.

Bệnh dịch cam quýt: Ngoài tình hình khí hậu ngày càng xấu đi, một căn bệnh có tên là "bệnh cam quýt xanh" đang xóa sổ các vườn cam. Theo tờ Atlantic: "Trên khắp thế giới, hàng triệu mẫu Anh cây cam đã chết và trong 20 năm qua, sản lượng tại các vườn cam nổi tiếng của Florida, nơi từng cung cấp phần lớn nước ép của Hoa Kỳ, đã giảm 92%".

Pha trộn: Các thương hiệu như Minute Maid và Tropicana đang thử nghiệm các loại hỗn hợp mới (ví dụ như thêm táo hoặc lê) để giảm chi phí và chi mạnh vào tiếp thị. Liệu điều đó có đủ hay không lại là một câu hỏi khác. Yasmin Tayag đã nói như thế này trên tờ Atlantic: "Khi tình trạng cam giảm sút, kỷ nguyên nước cam phổ biến đang nhanh chóng kết thúc".

⦿ ---- Nơi thích nghi nhất cho các gia đình? Bạn có thể đang nghĩ tới các thống kê về trường học, chi phí sinh hoạt, giải trí, v.v.—và WalletHub cũng vậy, nơi đã xem xét tất cả 50 tiểu bang trên hơn bốn chục số liệu trong năm danh mục chính: niềm vui gia đình, sức khỏe và an toàn, giáo dục và chăm sóc trẻ em, khả năng chi trả và kinh tế xã hội, bao gồm mọi thứ từ an ninh việc làm, khoảng cách giàu nghèo và tỷ lệ thất nghiệp cho đến tỷ lệ gia đình có cả cha và mẹ và tỷ lệ ly hôn.

Massachusetts nổi lên là tiểu bang thân thiện với gia đình nhất trong số đó, trong khi New Mexico đứng cuối cùng. Nhóm 10 tiểu bang tốt nhất cho gia đình, theo thứ tự: Massachusetts (1), Minnesota, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New York, Illinois, Wisconsin, Maine, Connecticut (10).

Các tiểu bang tệ nhất, từ thứ 41 tới 50: Arizona (41), Nam Carolina, Louisiana, Arkansas, Alabama, Oklahoma, Nevada, West Virginia, Mississippi, New Mexico (50).

⦿ ---- Giá xăng trung bình ở California đã tăng vọt trong những tuần gần đây và đang tiến gần đến mức đáng sợ là 5 đô/gallon. Theo AAA, giá xăng thông thường trung bình ở California là 4,84 đô la vào thứ Bảy. Con số đó tăng khoảng 25 xu so với thứ Bảy tuần trước và 44 xu so với một tháng trước.

AAA cho biết mức tăng 44 xu trong một tháng diễn ra khi các nhà máy lọc dầu bắt đầu chuyển sang hỗn hợp nhiên liệu mùa hè. Những nguyên nhân khác có thể là do một nhà máy lọc dầu lớn ngừng hoạt động ở Bắc California và hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, giá trung bình vào ngày 15 tháng 2 ở California cao hơn khoảng 19 xu so với năm 2024 (4,64 đô la). Giá trung bình toàn quốc đã tăng khoảng 8 xu trong tháng trước.

⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom đã công bố việc bổ nhiệm 14 Thẩm phán Tòa án cấp cao: bảy người ở Quận Los Angeles; một người ở Quận Modoc; hai người ở Quận Riverside; một người ở Quận San Diego; một người ở Quận San Mateo; một người ở Quận Tulare; và một người ở Quận Ventura. Trong đó, Tòa án cấp cao Quận Los Angeles sẽ có thêm nữ Thẩm phán Phu Nguyen.

Phu Nguyen, đến từ Quận Los Angeles, đã được bổ nhiệm làm Thẩm phán tại Tòa án cấp cao Quận Los Angeles. Nguyen đã phục vụ tại Tòa án cấp cao Quận Los Angeles với tư cách là Công tố của Tòa án kể từ năm 2017. Cô là Giảng viên Luật tại Trường Luật UCLA kể từ năm 2022. Nguyen đã làm Luật sư cấp cao tại Dykema Gossett từ năm 2014 đến năm 2017, là Luật sư cộng sự tại Fayer Gipson từ năm 2013 đến năm 2014 và là Luật sư cộng sự tại Huron Law Group từ năm 2008 đến năm 2012. Nguyen là Luật sư cộng sự tại Irell & Manella từ năm 2006 đến năm 2007. Cô đã nhận bằng Tiến sĩ Luật từ Trường Luật Yale. Cô lấp vào chỗ trống do Thẩm phán Louise Suzette Clover để lại sau khi nghỉ hưu. Nguyen là đảng viên Đảng Dân chủ.

⦿ ---- HỎI 1: Thuốc phổ biến để điều trị bệnh tiểu đường và giảm cân có thể có tác dụng phụ hại thị lực?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các loại thuốc phổ biến để điều trị bệnh tiểu đường và giảm cân có thể có tác dụng phụ không mong muốn. Thuốc "Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists", được sử dụng để điều trị bệnh tiểu đường loại 2 và/hoặc béo phì, có liên quan đến các vấn đề về thị lực trong một nghiên cứu nhỏ tại Đại học British Columbia. Một số loại thuốc GLP-1 phổ biến bao gồm Ozempic và Wegovy, có chứa semaglutide làm thành phần hoạt chất, và Mounjaro và Zepbound, có chứa tirzepatide. Trong nghiên cứu, chín bệnh nhân sử dụng GLP-1 đã phát triển "biến chứng về mắt", theo các nhà nghiên cứu. Độ tuổi trung bình của những bệnh nhân này là 57,4 tuổi, theo kết quả nghiên cứu. Có 7 bệnh nhân bị bệnh thần kinh thị giác thiếu máu cục bộ trước không do viêm động mạch (NAION), gây mất thị lực ở một bên mắt. Một bệnh nhân bị viêm gai thị hai bên, liên quan đến các dây thần kinh thị giác bị sưng có thể gây suy giảm thị lực, và một bệnh nhân khác bị bệnh hoàng điểm giữa cấp tính cận trung tâm, dẫn đến điểm mù ở võng mạc.

⦿ ---- HỎI 2: Trầm cảm làm hại toàn bộ cơ thể?

.

