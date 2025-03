- Báo Supply Chain: công ty Shein của TQ vào VN để né đòn Trump phạt thuế - Trump sa thải hơn 300 nhân viên Sở an ninh Hạt nhân NNSA mà không biết họ là các khoa học gia chế tạo, bảo trì vũ khí hạt nhân - Trump nổi giận, nói tại sao liên bang cấp 9 triệu đô cho truyền thông "Reuter cánh tả cấp tiến" để nghiên cứu xã hội học (nhưng lúc đó là 2018, khi Trump làm Tổng Thống) - Bộ Nội vụ sa thải 2.30

Hình trên: khoáng sản Ukraine. Tổng thống Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đổi 1/2 trữ lượng khoáng sản của Ukraine để lấy quân viện, nhưng Trump không bảo đảm an ninh cho Ukraine.

- Báo Supply Chain: công ty Shein của TQ vào VN để né đòn Trump phạt thuế

- Trump sa thải hơn 300 nhân viên Sở an ninh Hạt nhân NNSA mà không biết họ là các khoa học gia chế tạo, bảo trì vũ khí hạt nhân

- Trump nổi giận, nói tại sao liên bang cấp 9 triệu đô cho truyền thông "Reuter cánh tả cấp tiến" để nghiên cứu xã hội học (nhưng lúc đó là 2018, khi Trump làm Tổng Thống)

- Bộ Nội vụ sa thải 2.300 công chức

- Trump sẽ sa thải hàng nghìn người tại Sở Thuế

- Nhà tù liên bang trên khắp Hoa Kỳ sẽ giam nam di dân lậu bị bắt

- Nan đề cho Dân Chủ trong bầu cử tương lai là: Có cách nào để chống lại trận mưa bão tin giả và độc hại do Trump và Cộng Hòa phun ra hay không?

- Bộ Tư Pháp hồ sơ truy tố tham nhũng đối với Thị trưởng thành phố New York Eric Adams sau khi 7 công tố từ chức, phản đối

- Trump: Ukraine hãy trao 1/2 trữ lượng khoáng sản để Mỹ cấp quân viện, nhưng Mỹ không bảo đảm an ninh Ukraine. Zelensky từ chối.

- Zelensky: nên thành lập Quân đội Châu âu chống Nga

- Thủ tướng Đức: xin Mỹ chớ can thiệp vào quá trình bầu cử ở Đức

- Độc chiêu kiểu VinFast: hãng Tesla ở TQ kiện, bịt miệng các chủ xe Tesla dám thắc mắc về trục trặc cơ khí.

- Tòa gia hạn lệnh tạm chặn Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Musk truy cập vào hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính

- Trump cấm phóng viên và nhiếp ảnh gia AP lên máy bay Air Force One, cấm AP vào Bạch Ốc vì là "truyền thông thổ tả"

- Ca sĩ Sheryl Crow bán chiếc Tesla của cô, sẽ tặng tiền cho hãng tin NPR, vì hết chịu nổi Trump và Musk

- Trump tính nhổ cỏ ở Vườn Hồng Bạch Ốc để lát đá như tại Mar-a-Lago.

- Bí ẩn: Nhiều hồ sơ mật đăng lên trang web DOGE

- Trump lập Hội đồng thống trị năng lượng, bơm thêm dầu

- Trump: thuế quan đối với xe hơi nhập cảng sẽ có hiệu lực vào khoảng ngày 2 tháng 4.

- TTrump sẽ có lập trường rất cứng rắn đối với Gaza

- Trump: không bận tâm việc Nippon Steel mua lại cổ phần thiểu số tại US Steel.

- Thăm dò AP-NORC: 2/3 dân Mỹ nói Mỹ chi "quá ít" cho An sinh xã hội và giáo dục, 6/10 nói chi quá ít để giúp người nghèo và Medicare, 7/10 nói chi quá nhiều tiền cho viện trợ nước ngoài (thực tế chưa tới 1% viện trợ cho nước ngoài)

- Tại Hội nghị An ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói Châu Âu bị đe dọa từ bên trong, không phải từ Nga hay TQ

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói ở Hội nghị An ninh Munich: Ukraine phải nhường đất cho Nga, và không vào NATO

- Tổng thống Mexico: sẽ kiện Google Maps để giữ tên Vịnh Mexico

- Richard Grenell (viên chức của Trump): sẽ ứng cử Thống Đốc California nếu bà Kamala Harris ứng cử

- CDC cắt 1.300 nhân viên thử việc (60% là tiến sĩ, thạc sĩ) vì khôngc ần ngăn ngừa dịch bệnh

- Hội đồng quản trị OpenAI bác bỏ Musk lời đề nghị mua với giá 97,4 tỷ đô

- TQ lập đơn vị giám sát không gian: ngừa hành tinh rơi vào địa cầu

- Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đặt cơ sở mới tại Nhật để giám sát

- Đô đốc Samuel Paparo (Tư lệnh Quân lực Mỹ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương): TQ tập trận lớn, có thể ngụy trang để tấn công Đài Loan.

Thành phố tuyệt vời nhất để hẹn hò: Mumbai (Ấn Độ); Bắc Kinh (TQ); Jakarta (Indonesia); Thượng Hải (TQ); Medellin (Colombia); Abu Dhabi (UAE); New Orleans (USA)...

- Thành phố tệ hại nhất để hẹn hò: Vienna, Sydney, London, Brisbane (Úc), New York (USA), Los Angeles (USA)

- Connecticut: lên phi cơ, nói giỡn về bom, liền bị bắt

- Đài Loan cảnh báo du lịch, liệt kê hang ổ lừa đảo: Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào

- HỎI 1: Những người thường xuyên ăn hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua (ya-ua: yogurt) mỗi tuần có tỷ lệ mắc một số loại ung thư trực tràng thấp hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Căng thẳng hoặc chấn thương thời thơ ấu làm não bộ lão hóa sớm hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-15/2/2025) ⦿ ---- Báo Supply Chain Digital Magazine ghi nhận chiêu Lăng ba vi bộ của một đại công ty Trung Quốc lạng vào Việt Nam để né đòn phạt của Tổng Thống Donald Trump: Công ty Shein đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng của mình để ứng phó với những thay đổi về thuế quan của Hoa Kỳ, tập trung vào Việt Nam để giảm rủi ro và duy trì giá cả cạnh tranh. Shein đang đánh giá lại chiến lược chuỗi cung ứng của mình khi lệnh đàn áp hàng nhập cảng miễn thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa mô hình kinh doanh của công ty.

Công ty khổng lồ về thời trang có trụ sở tại Singapore do Trung Quốc thành lập đã dựa vào một lỗ hổng thương mại được gọi là quy tắc "de minimis", cho phép gói hàng dưới 800 đô la Mỹ vào Hoa Kỳ mà không phải chịu thuế. Sau khi Tổng thống Trump xóa bỏ miễn trừ này và áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với tất cả hàng nhập từ Trung Quốc, Shein đang hướng đến Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế để tránh chi phí tăng cao.

Shein lấy nguồn sản phẩm trực tiếp từ hàng nghìn nhà máy Trung Quốc, vận chuyển thời trang giá rẻ đến khách hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, với việc thắt chặt chính sách thương mại của Hoa Kỳ, công ty đang đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa sản xuất ra ngoài Trung Quốc. Việt Nam đã nổi lên như một địa điểm quan trọng, cung cấp chi phí lao động cạnh tranh, cơ sở hạ tầng sản xuất hàng may mặc đã được thiết lập và tiếp cận các hiệp định thương mại tự do có thể giảm thiểu tác động của thuế quan Hoa Kỳ.

Sự thay đổi này phù hợp với xu hướng chung trong ngành thời trang, nơi các thương hiệu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng để ứng phó với những bất ổn địa chính trị. Việc chuyển hoạt động sang Việt Nam cho phép Shein duy trì chiến lược định giá của mình đồng thời đảm bảo tiếp cận dễ dàng hơn tới các thị trường lớn như Hoa Kỳ và Châu Âu. Công ty chưa công khai bình luận về sự chuyển đổi này, nhưng các nhà phân tích coi đây là bước đi cần thiết để duy trì tăng trưởng trước áp lực từ các quy định.

Kế hoạch IPO bị trì hoãn do những thách thức về quy định: Shein đã chuẩn bị cho đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) trên thị trường chứng khoán và ban đầu đặt mục tiêu niêm yết tại London vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với quá trình này cho biết sự không chắc chắn xung quanh thuế quan của Hoa Kỳ đã dẫn đến sự chậm trễ. Công ty được định giá 66 tỷ đô la Mỹ trong vòng gọi vốn cuối cùng vào năm 2023, đã bí mật nộp đơn xin IPO tại Anhquo61c vào tháng 6 năm ngoái.

Việc niêm yết theo kế hoạch là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm đảm bảo niềm tin của các nhà đầu tư dài hạn, nhưng việc thay đổi các quy định tại các thị trường chính đã làm phức tạp thêm tiến độ của Shein. Thương hiệu này đã phải đối mặt với những rào cản từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ, khiến công ty phải cân nhắc đến London như một lựa chọn thay thế. Bất chấp những thách thức này, công ty vẫn tiếp tục theo đuổi sự chấp thuận theo quy định của Anh trong khi điều chỉnh hoạt động của mình để giải quyết các rủi ro về thuế quan.

Florimond De Tinguy, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng tại VTEX, giải thích tầm quan trọng của sự thay đổi chiến lược của Shein: “Khi một thương hiệu chuẩn bị IPO, họ phải điều hướng những thay đổi do thị trường thúc đẩy, chẳng hạn như tâm lý nhà đầu tư và những thay đổi về quy định. Tuy nhiên, một số yếu tố mới nổi, vốn luôn có thể xảy ra, có thể báo hiệu một xu hướng rộng hơn của ngành, thúc đẩy các công ty đánh giá lại thời điểm và chiến lược của mình. Quyết định xem xét lại đợt IPO rất được mong đợi tại London của Shein cho thấy những thay đổi mạnh mẽ mà thuế quan đã gây ra cho ngành bán lẻ.

Florimond tiếp tục: "Trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng đối với định giá của công ty, mà nhiều người ước tính đã giảm từ 90 tỷ đô la Mỹ xuống còn 50 tỷ đô la Mỹ vào tháng 2, quyết định hoãn niêm yết tại Anh của Shein là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy sự thận trọng ngày càng tăng trong ngành bán lẻ. Sự thay đổi trọng tâm của thương hiệu từ mở rộng nhanh chóng sang khả năng thích ứng chiến lược phản ánh sự thừa nhận rằng trong môi trường bất ổn hiện nay, sự tồn tại và thành công lâu dài phụ thuộc vào sự linh hoạt và tầm nhìn xa".

Thuế quan định hình lại chuỗi cung ứng thời trang nhanh: Sự mở rộng nhanh chóng của Shein kể từ đại dịch COVID-19 được thúc đẩy bởi quy tắc "de minimis", tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hiệu quả về mặt chi phí đến Hoa Kỳ. Một báo cáo của quốc hội Hoa Kỳ phát hiện ra rằng hơn 30% các lô hàng "de minimis" đến Hoa Kỳ đến từ Shein và đối thủ chính của họ, Temu, một nền tảng thương mại điện tử giảm giá thuộc sở hữu của PDD Holdings.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ ước tính rằng hơn 1/2a số lô hàng "de minimis" vào Hoa Kỳ có nguồn gốc từ Trung Quốc, với giá trị đơn hàng trung bình khoảng 50 đô la Mỹ. Trong bối cảnh Trump thúc đẩy áp thuế quan, Shein và Temu phải đối mặt với áp lực chi phí đáng kể. Các nhà phân tích của RBC Capital Markets cảnh báo rằng việc xóa bỏ quy tắc "de minimis" có thể đe dọa đến mô hình kinh doanh của họ và dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng.

Mặc dù Shein vẫn chưa từ bỏ kế hoạch IPO của mình, nhưng công ty đang ưu tiên điều chỉnh chuỗi cung ứng để bảo vệ biên lợi nhuận, phản ánh một phong trào rộng lớn hơn trong ngành thời trang, nơi các thương hiệu đang đánh giá lại các chiến lược tìm nguồn cung ứng để giảm thiểu rủi ro. Việc Shein mở rộng sang Việt Nam là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và duy trì giá cả cạnh tranh trong bối cảnh biến động địa chính trị. Liệu chiến lược này có đủ để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty trước sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý hay không vẫn còn phải chờ xem.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc Hoa Kỳ mua lại khoảng 1/2 trữ lượng khoáng sản của Ukraine để chi trả cho mọi khoản viện trợ được cung cấp trong chiến dịch quân sự của Nga, tờ Financial Times (FT) đưa tin vào thứ Bảy.

Theo những người hiểu biết về vấn đề này, Ukraine đang tìm cách đàm phán một thỏa thuận tốt hơn. Họ giải thích rằng tài liệu mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent trình lên Zelensky và Trump muốn Zelensky ký không bao gồm bất kỳ đảm bảo an ninh nào cho Ukraine. Các nguồn tin cho biết thêm, Ukraine thấy điều đó là không thể chấp nhận được và đang tìm cách đạt được một thỏa thuận tốt hơn cho chính mình. Trước đó, Zelensky đã tuyên bố trong Hội nghị An ninh Munich (MSC) rằng Ukraine sẽ xem xét đề xuất đào của Trump.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy đã kêu gọi châu Âu thành lập một quân đội thống nhất trong bối cảnh những thách thức về an ninh hiện hữu ở Nga. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC), Zelensky nhấn mạnh rằng Nga chưa sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine và trích dẫn vụ tấn công gần đây được cho là nhằm vào nhà máy điện hạt nhân hiện đã ngừng hoạt động ở Chernobyl làm bằng chứng cho điều đó.

Hơn nữa, Zelensky tuyên bố rằng các cơ quan tình báo Ukraine gần đây đã phát hiện ra rằng Nga đang chuẩn bị gửi quân đến Belarus vào mùa hè để tiến gần hơn đến các lãnh thổ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). "[Tổng thống Nga Vladimi] Putin rõ ràng coi Belarus chỉ là một tỉnh khác của Nga hiện nay", ông nhấn mạnh.

⦿ ---- Thủ tướng Đức sắp mãn nhiệm Olaf Scholz đã nhấn mạnh hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ không nên can thiệp vào quá trình bầu cử ở nước ông sau khi Phó Tổng thống nước này JD Vance gặp gỡ với lãnh đạo đảng Alternative for Germany (AfD) Alice Weidel. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC), Scholz cũng đề cập đến chủ đề tìm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu chủ quyền của quốc gia này được đảm bảo.

Trong bài phát biểu của mình tại MSC, Vance đã thúc giục châu Âu quay trở lại với các giá trị của mình, dường như bảo vệ các chính sách bảo thủ hơn. Ông cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc thảo luận với Nga về một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump nổi giận về số tiền 9 triệu đô la mà bọn truyền thông "Reuter cánh tả cấp tiến" nhận được để nghiên cứu "lừa dối xã hội trên quy mô lớn", và yêu cầu công ty này ngay lập tức "trả lại tiền" mặc dù số tiền này đã được trao trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và được trao cho một công ty hoạt động tách biệt với hãng thông tấn.

Bài phát biểu trên mạng xã hội vào sáng thứ Năm của tổng thống diễn ra vài giờ sau khi giám đốc DOGE Elon Musk đưa ra tuyên bố trên mạng X rằng Reuters đã tham gia vào một "vụ lừa đảo hiển nhiên", chia sẻ một bài đăng cáo buộc rằng hãng tin này đã được chính phủ trả hàng triệu đô la cho một chương trình "kỹ thuật xã hội".

Musk, người được Tổng thống Trump giao nhiệm vụ giải thể các cơ quan liên bang và sa thải hàng trăm nghìn công nhân liên bang trong khi cắt giảm "gian lận và lãng phí", đã chửi mắng Reuters vào tối thứ Tư ngay sau khi hãng tin này đưa tin rằng phần lớn các khoản cắt giảm chi tiêu DOGE của Musk dựa trên ý thức hệ chứ không phải tiết kiệm chi phí.

Trong khi đó, cuộc tấn công gần đây của chính quyền nhắm vào Reuters diễn ra khi phe Trump không chỉ tìm cách phá hoại các bộ phận lớn của chính phủ liên bang mà còn làm mất uy tín hoàn toàn của các phương tiện truyền thông chính thống, bao gồm cả việc lan truyền các thuyết âm mưu rằng viện trợ liên bang đang chống đỡ cho các cơ quan báo chí truyền thống.

Donald Trump đã đưa ra tuyên bố quy chụp về việc Reuters nhận được hợp đồng của chính phủ sau khi Elon Musk rao bán nó trên X. “DOGE: Có vẻ như Radical Left Reuters đã được Bộ Quốc phòng trả 9.000.000 đô la để nghiên cứu “lừa dối xã hội trên quy mô lớn”. TRẢ LẠI TIỀN NGAY BÂY GIỜ!” Trump đã chỉ trích dữ dội trên Truth Social vào sáng thứ Năm.

“DOGE: Tại sao Politico lại được trả hàng triệu đô la mà KHÔNG MẤT MÁT GÌ. Mua báo chí??? TRẢ LẠI TIỀN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ! Tờ New York Times đang thất bại đã trả bao nhiêu? Đây có phải là số tiền duy trì hoạt động của tờ báo không??? HỌ ĐANG MUA BÁO CHÍ,” tổng thống nói thêm trong một bài đăng khác. (Các khoản thanh toán cho Politico và NY Times là để đăng ký nội dung trả phí của các hãng tin này dành cho nhân viên chính phủ.)

“Reuters đã được chính phủ Hoa Kỳ trả hàng triệu đô la cho ‘lừa dối xã hội trên quy mô lớn’,” Musk đã tweet vào đêm trước đó. “Đó chính xác là những gì được ghi trên lệnh mua! Họ là một trò lừa đảo hoàn toàn. Thật kinh ngạc.”

Người đàn ông giàu nhất thế giới và là “người bạn đầu tiên” của Trump đã phản ứng với bài đăng của Mario Nawfal, một người ủng hộ Musk và là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bảo thủ. Theo Nawfal, Bộ Quốc phòng đã trả cho Reuters 9 triệu đô la cho một chương trình “kỹ thuật xã hội” – một chương trình đã bị cơ quan hiệu quả của chính phủ dựa trên meme của Musk phát hiện. Nhưng lúc chi tiền là năm 2018, khi Trump đang ìam Tổng thống.

“Các cuộc điều tra của DOGE tiết lộ các khoản thanh toán bí ẩn của Bộ Quốc phòng cho Reuters cho dự án “lừa dối xã hội trên quy mô lớn” trong giai đoạn 2018-2022,” ông đã tweet, trích dẫn một trang web nguồn dữ liệu mở về chi tiêu của liên bang và người thường xuyên trả lời Musk là Ian Miles Cheong. “Trong khi DARPA tuyên bố rằng đó là để phòng thủ mạng, thì vẫn có nhiều câu hỏi xoay quanh lý do tại sao một hãng thông tấn lại nhận được hàng triệu đô la cho ‘kỹ thuật xã hội’. Sự tiết lộ này được đưa ra khi các hãng truyền thông khác phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về nguồn tài trợ của liên bang.”

Bài đăng của Nawfal được đưa ra ngay sau khi Musk có vẻ bối rối trước một bài viết gần đây của Reuters, được chia sẻ trên X bởi đạo diễn Hollywood Ron Howard. “Giai đoạn đầu tiên của nỗ lực nhanh chóng của… Elon Musk và Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm lãng phí từ các cơ quan chính phủ dường như được thúc đẩy nhiều hơn bởi một cuộc tấn công mang tính ý thức hệ vào các cơ quan liên bang vốn bị phe bảo thủ ghét từ lâu hơn là một nỗ lực thiện chí nhằm tiết kiệm tiền của người nộp thuế, theo hai chuyên gia ngân sách kỳ cựu của Đảng Cộng hòa,” Reuters lưu ý.

⦿ ---- Bộ Nội vụ sa thải 2.300 nhân viên sau một chỉ thị từ Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM). Một thông báo nội bộ được báo The Hill xem hôm thứ Sáu cho biết bộ này đã sa thải 2.300 nhân viên đang trong thời gian thử việc — nghĩa là họ mới bắt đầu làm việc tương đối gần đây. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ rộng, giám sát các công viên quốc gia, các vấn đề của bộ lạc, các loài có nguy cơ tuyệt chủng và bảo tồn cũng như sản xuất năng lượng trên các vùng đất do liên bang sở hữu và trong vùng biển liên bang.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu nhân viên hiện đã bị sa thải làm việc trong bất kỳ chương trình cụ thể nào. Tuy nhiên, The Washington Post đưa tin Cục Công viên Quốc gia đã sa thải 1.000 người nhưng khôi phục lại các lời mời làm việc đã hủy trước đó cho 5.000 nhân viên tạm thời. Động thái này diễn ra sau khi OPM chỉ thị cho các nhà lãnh đạo cơ quan sa thải gần như tất cả các nhân viên đang trong thời gian thử việc, ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người, như The Hill đã đưa tin vào thứ Năm. "Thời gian thử việc là sự tiếp tục của quá trình nộp đơn xin việc, không phải là quyền được tuyển dụng lâu dài", một phát ngôn viên của OPM cho biết trong một tuyên bố.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jeannette Vargas đã gia hạn lệnh tạm thời chặn Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk truy cập vào hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính, theo CNN đưa tin. Vargas đã gia hạn lệnh vào thứ Sáu cho đến khi bà đưa ra phán quyết về yêu cầu của nguyên đơn về lệnh cấm sơ bộ sau khi nghe các bên tranh luận về việc liệu các cộng sự của DOGE có được phép truy cập vào thông tin hay không.

Lệnh ngăn DOGE truy cập vào các hệ thống nhạy cảm được sử dụng để phân phối các chế độ phúc lợi An sinh Xã hội, tờ khai thuế của người Mỹ, các khoản thanh toán tiền khuyết tật và lương của nhân viên liên bang lần đầu tiên được ban hành để đáp lại vụ kiện do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James và 18 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang khác đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm tại Sở Thuế vụ (IRS) như một phần trong nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), tờ Washington Post đưa tin. Theo sáu nguồn tin giấu tên, đợt sa thải có thể nhắm vào khoảng 9.000 nhân viên IRS và có thể bắt đầu sớm nhất là vào thứ Sáu tới. Bộ Tài chính Hoa Kỳ và IRS đều từ chối bình luận.

Trước đó, người đứng đầu DOGE và tỷ phú Elon Musk đã đề cập đến ý tưởng cơ quan của ông tới kiểm toán IRS. Musk đã hỏi người dùng mạng X rằng họ có ủng hộ kế hoạch này không, với gần 92% những người tham gia cuộc thăm dò ý kiến ​​bỏ phiếu "có". Ghi chú: Hiển nhiên Sở Thuế IRS tự chứng minh là vô dụng khi cho Trump hai thập niên trốn thuế và vẫn giấu kín hồ sơ kiểm toán thuế của Trump.

⦿ ---- Những người đàn ông bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) giam giữ được cho là sẽ bị giam giữ tại một số nhà tù liên bang trên khắp Hoa Kỳ, ABC News đưa tin, trích dẫn một bản ghi nhớ giữa Cục Nhà tù (BOP) và ICE. "ICE chỉ được phép giam giữ những người bị giam giữ tại các cơ sở do BOP chỉ định và không được phép giam giữ những người bị giam giữ tại các cơ sở mà không có sự cho phép cụ thể của BOP", thỏa thuận nêu rõ. Ngoài ra, thỏa thuận nêu rõ rằng ICE cần phải có tối thiểu hai sĩ quan tại mọi cơ sở BOP được sử dụng để giam giữ tù nhân ICE.

Bản ghi nhớ nêu rõ rằng các cơ sở sẽ giam giữ những người bị giam giữ là Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Miami, Trung tâm Giam giữ Liên bang ở Philadelphia, Cơ sở Cải huấn Liên bang ở Atlanta và Cơ sở Cải huấn Liên bang ở Leavenworth, Kansas và Cơ sở Cải huấn Liên bang ở Berlin, New Hampshire. BOP sẽ không giam giữ những người phụ nữ bị ICE giam giữ.

⦿ ---- Câu hỏi cho Dân Chủ trong bầu cử tương lai là: Có cách nào để chống lại trận mưa bão tin giả và độc hại do Trump và Cộng Hòa phun ra hay không? Chiến lược gia kỳ cựu James Carville đã lập luận trong một tập podcast rằng đảng Dân chủ đang "bị choáng ngợp" và ông vẫn chưa tìm ra cách để đảng có thể chống lại cơn bão tin tức mà Tổng thống Trump đưa ra kể từ khi trở lại Bạch Ốc.

"Bannon nói đúng. Chúng ta đang bị phun ngập trong rác rưởi phân thải và chúng ta đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn", Carville cho biết hôm thứ Năm trên podcast "Politics War Room" mà ông đồng dẫn chương trình với Al Hunt.

Carville đã nhắc đến câu nói của cố vấn Trump trước đây là Steve Bannon vào năm 2018 khi ông nói rằng "cách giải quyết [với phương tiện truyền thông] là tràn ngập khu vực truyền thông bằng rác rưởi phân thải".

Người điều hành lâu năm của đảng Dân chủ, người đã chỉ đạo chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Clinton, cho biết đảng Dân chủ đang "bị choáng ngợp và rằng "những thứ mà chúng ta nghĩ rằng có thể giết chết sự nghiệp chính trị, sẽ trở nên độc hại vì bất kỳ lý do gì, gã này [Trump] vẫn tiếp tục tiến lên".

Kể từ khi nhiệm kỳ thứ hai của Trump tại Bạch Ốc bắt đầu vào ngày 20 tháng 1, đảng Dân chủ đã không thể thống nhất xung quanh một thông điệp thống nhất để phản đối hiệu quả tổng thống, người đã có động thái định hình lại chính phủ. Đảng Dân chủ ngày càng thất vọng về các quyết định gần đây của Trump, bao gồm cả chỉ thị đóng cửa các cơ quan và toàn bộ các sở ban ngành. Một số người trong đảng, đặc biệt là phe cấp tiến, đã lập luận rằng cần phải có lập trường cứng rắn hơn.

"Trong khi Elon Musk đang đổ xăng và châm lửa đốt cháy khắp chính phủ liên bang, cử tri không muốn các đại diện được bầu của họ hành động như nai chết đứng trước đèn pha", Karthik Ganapathy, một nhà hoạt động chính trị cấp tiến từng làm việc cho Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.), nói với The Hill.

⦿ ---- Các công tố viên liên bang đã hủy bỏ hồ sơ truy tốc tham nhũng vào thứ sáu đối với Thị trưởng thành phố New York Eric Adams sau khi một chỉ thị của Bộ Tư pháp đặt câu hỏi về thời điểm chính trị của vụ án và cho biết nó đã cản trở cuộc đàn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump.

Như thế đã khép lại vụ án hình sự đầu tiên trong lịch sử chống lại một thị trưởng thành phố New York đang tại vị và gây ra một làn sóng từ chức trong số các công tố viên từ chối hủy bỏ các cáo buộc. Quyền Thứ trưởng Tư pháp Emil Bove đã chỉ đạo quyền công tố viên Hoa Kỳ tại New York, Danielle Sassoon, hủy bỏ các cáo buộc vì cho là có lý do chính trị tiềm ẩn đằng sau vụ án thay vì thiếu bằng chứng.

Nhưng Công tố Sassoon và ít nhất sáu công tố viên liên bang khác đã từ chức thay vì hủy bỏ vụ án. Bove, Antoinette Bacon, một viên chức giám sát trong bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp và Ed Sullivan, một công tố viên lâu năm, đã ký vào hồ sơ tòa án yêu cầu hủy bỏ các cáo buộc. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Dale Ho phải ra phán quyết chấp nhận động thái này.

Thị trưởng Adams, 64 tuổi, đã bị truy tố vào tháng 9/2024 với năm tội danh gian lận, hối lộ và kêu gọi đóng góp cho chiến dịch tranh cử từ người nước ngoài. Ông bị cáo buộc nhận các chuyến công tác xa xỉ từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và đóng góp chính trị từ người nước ngoài để đổi lấy việc thực hiện các hành động có lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ. Adams chối rằng ông không tham nhũng.

⦿ ---- Độc chiêu kiểu VinFast: hãng Tesla kiện các chủ xe Tesla dám thắc mắc. Theo hãng tin Associated Press đưa tin, công ty Tesla đã kiện ít nhất sáu chủ xe Tesla tại Trung Quốc vì báo cáo về sự trục trặc đột ngột của xe Tesla của họ, kể cả lỗi tự thắng không rõ nguyên nhân, trong bốn năm qua. Công ty Tesla cũng đã kiện ít nhất sáu blogger và hai hãng truyền thông Trung Quốc chỉ trích công ty do Elon Musk lãnh đạo.

Theo AP, hãng sản xuất xe này đã thắng ít nhất mười một vụ kiện trong số đó, trong khi hai vụ đang kháng cáo và một vụ đã được giải quyết ngoài tòa án. Ngược lại, cho đến nay chưa có một chủ xe Tesla nào ở Mỹ bị Tesla kiện.

Đây là một chiến thuật bất thường và thù địch, khi AP cho rằng hãng xe điện Tesla đã tận dụng "sự bảo trợ của các nhà lãnh đạo quyền lực trong Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc để làm im lặng những người chỉ trích, thu về phần thưởng tài chính và hạn chế trách nhiệm giải trình của mình".

Ở cấp độ rõ ràng, sự đạo đức giả này thật đáng kinh ngạc, khi Musk công khai tự quảng cáo mình là "người theo chủ nghĩa tuyệt đối về quyền tự do ngôn luận" khi điều đó phục vụ cho chương trình nghị sự của ông ta. Và đây là chủ đề thậm chí còn phù hợp hơn khi Musk đã tự đưa mình lên vị trí nhân vật chủ chốt trong chính quyền Trump, nhắm vào các cơ quan quản lý và hệ thống tư pháp để dọn đường cho hãng sản xuất xe của mình.

Ảnh hưởng của chính phủ dường như đã lan sang Trung Quốc, khi các nhà báo nói với AP rằng họ đã được yêu cầu tránh "phủ sóng tiêu cực". Tesla cũng được hưởng các khoản vay giá rẻ và ưu đãi thuế tại Hoa Lục.

Các báo cáo về lỗi bộ phanh tự thắng ảnh hưởng đến xe Tesla tại Trung Quốc đã xuất hiện vào năm 2021, làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu các nạn nhân có bịa ra lỗi cơ học để thu hút sự ủng hộ cho các đối thủ cạnh tranh của công ty hay không. Kể từ đó, chúng ta đã thấy một số trường hợp chủ xe Trung Quốc đưa ra lời xin lỗi trên mạng xã hội vì tuyên bố rằng xe Tesla của họ bị lỗi phanh, làm dấy lên cuộc tranh luận.

Thật khó để không tự hỏi: liệu những tuyên bố đó có thực sự là giả mạo hay Tesla đã kéo dây với đảng cầm quyền độc tài của đất nước để buộc phải xin lỗi? Tesla cũng nắm quyền kiểm soát dữ liệu lái xe của mình, để lại khả năng rằng họ có thể đã thay đổi dữ liệu để buộc tội những người chỉ trích mình.

AP cũng phát hiện ra rằng chủ xe chỉ thắng chín trong số 81 phán quyết dân sự tại Trung Quốc liên quan đến khiếu nại về các vấn đề an toàn và chất lượng hoặc tranh chấp hợp đồng.

"Việc Tesla thắng trong tỷ lệ phần trăm thời gian đó là một điều bất thường", Bill Russo, người sáng lập Automobility Ltd., nói với hãng tin này. "Tỷ lệ cược đang chống lại bạn. Giống như đến sòng bạc và thắng mọi ván bài vậy".

Trong khi đó, Musk đã nhiều lần gặp cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản và thủ tướng hiện tại của Trung Quốc Lý Cường, càng làm nổi bật thêm mối quan hệ chặt chẽ của hãng xe điện này với quốc gia châu Á này. Giờ đây, khi người đàn ông giàu nhất thế giới đã tích lũy được mức độ ảnh hưởng đáng kinh ngạc tại Bạch Ốc, những người ủng hộ an toàn cảnh báo rằng bất kỳ lời chỉ trích nào trong tương lai đối với Tesla cũng có thể bị dập tắt tương tự.

"Tesla đã sử dụng lợi thế pháp lý của họ để bắt nạt chủ xe Tesla ở Trung Quốc và những người lên tiếng vì họ", theo lời chủ Tesla Feng Shiming, người đã bị lệnh tòa phải trả 34.200 đô la sau khi viết về những lỗi phanh bị cáo buộc, nói với AP. "Tesla muốn tạo ra hiệu ứng sợ hãi đối với xã hội và khiến mọi người sợ hãi để họ không nói bất cứ điều gì tiêu cực về Tesla."

⦿ ---- Các quan chức chính quyền Trump đã sa thải hơn 300 nhân viên vào tối thứ Năm tại Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA: National Nuclear Security Administration) — cơ quan có nhiệm vụ quản lý kho dự trữ hạt nhân của quốc gia — như một phần của đợt sa thải rộng hơn của Bộ Năng lượng, theo bốn người có hiểu biết về vấn đề này. Các nguồn tin nói với CNN rằng các quan chức dường như không biết cơ quan này giám sát vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ.

Một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng đã thú nhận có sa thải, nhưng phản đối về số lượng nhân sự bị ảnh hưởng, nói với CNN rằng "chưa đến 50 người" đã bị "sa thải" khỏi NNSA và những nhân viên bị sa thải "chủ yếu giữ các vai trò hành chính và thư ký". Cơ quan này bắt đầu hủy bỏ các lệnh sa thải vào sáng thứ Sáu.

Một số nhân viên bị sa thải bao gồm nhân viên NNSA đang làm việc tại các cơ xưởng chế tạo vũ khí hạt nhân. Những nhân viên này giám sát các nhà thầu chế tạo vũ khí hạt nhân và họ kiểm tra những vũ khí này.

Cũng bao gồm những nhân viên tại trụ sở chính của NNSA, những người viết các yêu cầu và hướng dẫn cho các nhà thầu chế tạo vũ khí hạt nhân. Một nguồn tin nói với CNN rằng họ tin rằng những cá nhân này đã bị sa thải vì các quan chức của Trump "không ai dành thời gian để hiểu những gì chúng tôi làm và tầm quan trọng của công việc của chúng tôi đối với an ninh quốc gia".

Các thành viên của Quốc hội đã bày tỏ mối quan ngại của họ về việc sa thải NNSA với Bộ Năng lượng, theo một nhân viên Quốc Hội nói với CNN. Một người hiểu biết về vấn đề này nói với CNN rằng các thượng nghị sĩ đã đến gặp Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright để bày tỏ mối quan ngại về việc cắt giảm NNSA.

"Quốc hội đang phát điên vì có vẻ như DOE không thực sự nhận ra rằng NNSA giám sát kho dự trữ hạt nhân", một nguồn tin cho biết. "Răn đe hạt nhân là xương sống của an ninh và sự ổn định của Hoa Kỳ - chấm hết. Việc có bất kỳ lỗ hổng nào, dù rất nhỏ, bị chọc thủng ngay cả trong việc duy trì răn đe đó cũng sẽ khiến mọi người vô cùng sợ hãi".

⦿ ---- Bạch Ốc đã cấm một phóng viên và nhiếp ảnh gia AP có chứng chỉ lên máy bay Air Force One (chuyên cơ Tổng Thống, thường cho các phóng viên đi theo để viết các bản tin khi Tổng Thống bay tham dự các sự kiện xa) vào thứ Sáu, viện dẫn lập trường của hãng thông tấn AP về cách gọi Vịnh Mexico. Động thái này cho thấy Bạch Ốc đã leo thang đáng kể trong cuộc tranh chấp kéo dài bốn ngày với AP về quyền tiếp cận chức tổng thống.

Chính quyền đã cấm AP đưa tin về một số sự kiện tại Bạch Ốc trong tuần này, bao gồm một cuộc họp báo với nhà lãnh đạo Ấn Độ và nhiều lần tại Phòng Bầu dục. Tất cả là vì hãng tin này không làm theo sự dẫn dắt của Trump trong việc đổi tên vùng nước nằm một phần bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ thành "Vịnh Hoa Kỳ". Các phóng viên và nhiếp ảnh gia của AP đi cùng tổng thống hầu như ở mọi nơi như một phần của "nhóm" báo chí và đã làm như vậy trong nhiều thập niên. Các nhà báo coi động thái của chính quyền là vi phạm Tu chính án thứ nhất—một nỗ lực của chính phủ nhằm ra lệnh cho một công ty tin tức phải công bố những gì dưới sự đe dọa trả thù.

⦿ ---- Ca sĩ Sheryl Crow, 63 tuổi, đã vĩnh biệt chiếc Tesla của cô mãi mãi khi cô bán chiếc xe điện và chỉ trích tỷ phú "Tổng thống Musk" trong một đoạn clip lan truyền. "Sẽ đến lúc bạn phải quyết định xem mình sẽ liên kết với ai. Vĩnh biệt Tesla", Crow chú thích cho một bài đăng trên Instagram chỉ trích quyền lực chính trị ngày càng gia tăng của Tổng thống Donald Trump và Elon Musk với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ.

Crow cam kết rằng cô sẽ tặng số tiền thu được từ việc bán xe cho hãng tin NPR, "nơi đang bị Tổng thống Musk đe dọa", với hy vọng rằng "sự thật sẽ tiếp tục tìm đến với những người sẵn sàng biết sự thật". Người ca sĩ chiến thắng 9 giải âm nhạc Grammy này đã chỉ trích thẳng thắn các thói xấu của người Mỹ trong suốt nhiều năm qua—chỉ trích Jason Aldean vì "khuyến khích bạo lực" trong bài hát Try That in a Small Town của ông.

Việt Nam bị Đài Loan liệt kê vào danh sách các hang ổ lừa đảo

Tại Lễ vinh danh Trung tâm nghệ thuật Kennedy ở Washington, D.C., Crow đánh giá bầu không khí chính trị hiện tại của nước Mỹ là không "đề cao tinh thần cao thượng", theo báo The Hill đưa tin. nói thêm rằng "thời kỳ khó khăn" là khi chúng ta "quyết định mình là ai trong cõi người của mình". Về quyết định bán xe của mình, cô Crow viết trong bài đăng: “Bố mẹ tôi luôn nói rằng… bạn là người quyết định xem bạn chơi với ai”.⦿ ---- Theo một bản tin từ tờ The New York Times, Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc nhổ cỏ ở Vườn Hồng mang tính biểu tượng của Bạch Ốc và lát đá lên trên, điều này sẽ tạo ra thứ gì đó tương tự như sân hiên của ông tại Mar-a-Lago. Các nhà thiết kế đã phác thảo các kế hoạch tiềm năng về cách thực quá trình chuyển đổi của khu vườn và Trump đã cân nhắc xem có nên sử dụng đá vôi (limestone) hay không và liệu có khả năng lắp sàn gỗ cứng để khiêu vũ hay không.Mặc dù nghe có vẻ như là một sự chuyển đổi khá kinh khủng đang được tiến hành, nhưng vẫn có ít nhất một tia hy vọng: những bông hoa hồng sẽ được giữ lại. Việc nhổ cỏ Vườn chỉ là một trong nhiều thay đổi tiềm năng mà Trump đang cân nhắc; những thay đổi khác bao gồm treo một chiếc đèn chùm lớn từ trần Phòng Bầu dục và dường như ông đã phủ kín phần lớn không gian trước đây trống trên các bức tường của Văn phòng bằng chân dung của các tổng thống và các hình ảnh khác, bao gồm cả trang nhất của tờ New York Post có khung với ảnh chụp tội phạm của Trump sau khi bị truy tố.⦿ ---- Hồ sơ mật đăng lên trang web DOGE: Tuần này, các lập trình viên đã làm lộ các vấn đề bảo mật nghiêm trọng với trang web chính thức của Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk và giờ đây Huffington Post đưa tin rằng trang web này đã công bố dữ liệu được phân loại là mật.Theo báo cáo, trang web DOGE đã đăng "thông tin về quy mô và nhân viên của một cơ quan tình báo Hoa Kỳ trên trang web mới của mình", điều này đang đặt ra câu hỏi về mức độ tiếp cận thông tin mật mà Musk và nhóm DOGE của ông có.Một nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng nói với Huffington Post rằng những tiết lộ về việc trang web DOGE đăng thông tin về nhân sự của Văn phòng Trinh sát Quốc gia đang gây ra cuộc tranh giành giữa các cơ quan để xác định xem văn phòng của họ có bị xâm phạm hay không.Một phụ tá của một thượng nghị sĩ làm việc chặt chẽ về các vấn đề liên quan đến tình báo cho biết rằng mặc dù có một số cuộc tranh luận về việc thông tin về nhân sự của NRO có nên được phân loại là mật hay không, nhưng thực tế là DOGE đang chia sẻ thông tin này "hoàn toàn là một vấn đề theo các tiêu chuẩn tình báo hiện hành", đặc biệt là khi DOGE được điều hành bởi những người theo Musk trẻ tuổi chưa trải qua quá trình thẩm định an ninh."Những lập trình viên 25 tuổi này, tôi không nghĩ họ có đủ kinh nghiệm để biết những gì họ không biết", phụ tá nói. "Thực sự, câu hỏi là: Họ lấy thông tin này từ đâu và họ đang làm gì với nó?"⦿ ---- Bơm thêm dầu: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Sáu thành lập Hội đồng thống trị năng lượng quốc gia để thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch của Hoa Kỳ. Kế hoạch thành lập hội đồng này lần đầu tiên được đề cập vào tháng 11 năm ngoái, cho biết hội đồng sẽ chịu trách nhiệm điều phối chính sách và quy định về năng lượng trên toàn chính phủ liên bang.Ngoài ra, Trump đã ký giấy phép xuất cảng khí hóa lỏng LNG của Khối thịnh vượng chung, mở rộng hơn nữa vai trò của Hoa Kỳ trên thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống cũng đã tận dụng cơ hội này để bãi bỏ lệnh cấm của Biden đối với 625 triệu mẫu Anh đất ngoài khơi, mở ra cơ hội cho hoạt động thăm dò năng lượng.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ sáu rằng thuế quan đối với xe hơi nhập cảng sẽ có hiệu lực vào khoảng ngày 2 tháng 4. Thông báo này được đưa ra sau lệnh hành pháp gần đây của Trump về thuế quan có đi có lại, nhằm mục đích cân bằng thuế quan của nước ngoài đối với hàng xuất cảng của Hoa Kỳ.Trong buổi lễ ký kết nhiều lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, Trump cũng cảnh báo các quốc gia BRICS về những nỗ lực làm suy yếu sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Hơn nữa, tổng thống nhấn mạnh rằng hành động như vậy sẽ dẫn đến các mức thuế quan bổ sung trong khi khẳng định rằng ý tưởng làm suy yếu đồng đô la không còn khả thi nữa.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ "có lập trường rất cứng rắn" đối với Gaza nếu những con tin còn lại do Hamas giam giữ không được thả vào thứ Bảy, nhưng chỉ ra rằng quyết định cuối cùng về những gì sẽ xảy ra trong trường hợp đó tùy thuộc vào Israel. "Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy 15/2/2025... Nếu tùy thuộc vào tôi, tôi sẽ có lập trường rất cứng rắn. Tôi không thể nói cho các bạn biết Israel sẽ làm gì", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục sau khi ký các sắc lệnh hành pháp.Đầu tuần này, Trump tuyên bố rằng "mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ" nếu Hamas không thả tất cả các con tin còn lại trước thời hạn trưa thứ Bảy. Trong khi đó, Hamas tuyên bố rằng họ có kế hoạch thả ba con tin vào Thứ , theo các điều khoản của thỏa thuận với Israel, mặc dù ban đầu đã đe dọa sẽ trì hoãn việc thả con tin vì cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các phóng viên vào thứ Sáu rằng ông "sẽ không bận tâm nhiều" đến việc Nippon Steel mua lại cổ phần thiểu số tại US Steel. Trump lưu ý rằng Nippon Steel hiện chỉ đang xem xét đầu tư, bao gồm cả nợ, vào US Steel vì ông không muốn để nó rơi vào tay một công ty nước ngoài và khẳng định công ty Mỹ "sẽ lại trở thành một cường quốc thực sự" sau thỏa thuận này.Đầu tháng này, Trump đã loại trừ khả năng công ty Nhật Bản mua US Steel, sau khi người tiền nhiệm của ông là Joe Biden chặn giao dịch nhưng lưu ý rằng họ sẽ "đầu tư mạnh" vào công ty này.⦿ ---- Nhiều người lớn ở Hoa Kỳ tin rằng chính phủ liên bang đang chi tiêu quá mức — nhưng các cuộc thăm dò cũng cho thấy nhiều người Mỹ, bao gồm cả đảng Cộng hòa, cho rằng đất nước đang chi quá ít cho các chương trình chính phủ lớn như An sinh xã hội. Thăm dò từ Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của Associated Press-NORC cho thấy rằng khi Tổng thống Donald Trump và cố vấn Elon Musk thúc đẩy các khoản cắt giảm lớn trên toàn bộ chính phủ liên bang, cắt giảm tài trợ cho viện trợ nhân đạo và chuyển sự chú ý của họ sang Bộ Giáo dục và quân đội, người Mỹ có thể không đồng ý với việc các khoản cắt giảm của Trump và Musk cuối cùng sẽ nằm ở đâu.Khoảng 2/3 người Mỹ cho biết chính phủ Hoa Kỳ đang chi "quá ít" cho An sinh xã hội và giáo dục, theo cuộc thăm dò của AP-NORC vào tháng 1. Khoảng 6/10 nói rằng quá ít tiền được dành cho việc hỗ trợ người nghèo. Một tỷ lệ tương tự cho biết chi tiêu quá thấp cho Medicare, chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc gia dành cho người cao tuổi, và hầu hết cũng cho biết Medicaid (còn gọi là Medi-Cal ở California) được chính phủ liên bang tài trợ thiếu. Khoảng 1/2 người cho biết an ninh biên giới không nhận được đủ tiền tài trợ.Thách thức liên tục đối với các nhà lập pháp là mặc dù dân Mỹ phần lớn cho rằng chính phủ không chi đủ cho các vấn đề và chương trình quan trọng, nhưng họ lại ủng hộ việc cắt giảm ngân sách liên bang. Cuộc thăm dò của AP-NORC từ tháng 3 năm 2023 cho thấy 6/10 người thành niên ở Hoa Kỳ cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã chi "quá nhiều" nhìn chung.Hầu hết cho rằng Hoa Kỳ đang chi tiêu quá mức cho viện trợ nước ngoài. Viện trợ nước ngoài là một lĩnh vực mà có sự đồng thuận rộng rãi rằng Hoa Kỳ đang chi tiêu quá mức. Cuộc thăm dò của AP-NORC năm 2023 cho thấy người Mỹ có xu hướng tin rằng quá nhiều tiền đang chảy vào các quốc gia khác.Khoảng 7/10 người lớn ở Hoa Kỳ cho biết chính phủ đã chi quá nhiều tiền cho "viện trợ cho các quốc gia khác". Khoảng 9/10 đảng viên Cộng hòa và hơn 1/2 đảng viên Dân chủ đồng ý rằng đất nước đang chi tiêu quá mức cho viện trợ nước ngoài vào thời điểm đó.Các cuộc khảo sát từ KFF đã phát hiện ra rằng, trung bình, người Mỹ cho biết chi tiêu cho viện trợ nước ngoài chiếm 31% ngân sách liên bang thay vì câu trả lời thực tế: gần 1% hoặc ít hơn. Nghĩa là Mỹ xài chỉ khoảng 1% cho viện trợ nước ngoài, nhưng bị tin giả làm họ nghĩ rằng Mỹ xài 31% cho viện trợ nước ngoài.Khoảng 1/3 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho biết chính phủ liên bang đang chi "quá nhiều" cho quân đội. Khoảng 1/3 cho biết quân đội đang nhận được "quá ít" tiền tài trợ, và 1/3 khác cho biết họ nhận được "khoảng số tiền phù hợp". Nhưng hầu hết những người Cộng hòa cho rằng quân đội đang bị thiếu kinh phí, trong khi ít hơn 1/ số người Dân chủ cho rằng họ đang nhận được quá nhiều tiền.⦿ ---- Cắt giảm Sở Thuế IRS... Một trợ lý cấp cao của DOGE đã có mặt tại Sở Thuế vụ Nội địa vào thứ năm, cho thấy không có bộ phận nào an toàn trước những nỗ lực cắt giảm mạnh tay của chính quyền Trump. Gavin Kliger của DOGE đã gặp các giám đốc điều hành cấp cao tại trụ sở IRS ở Washington để xem xét kỹ lưỡng cơ quan này "ngay cả khi mùa thuế đang diễn ra đang vắt kiệt nguồn lực của cơ quan", theo Reuters.Ông muốn biết từng đơn vị kinh doanh làm gì, phải đối mặt với những rủi ro nào và sẽ hoàn thành công việc gì trong 90 ngày tới, một nguồn tin cho biết với CNN. Ông cũng hỏi về số lượng nhân viên khoảng 100.000 người của cơ quan này, theo Wall Street Journal. Trong một email, các giám đốc điều hành cấp cao đã được hướng dẫn xác định tất cả các hợp đồng tư vấn "không cần thiết" - hợp đồng "chỉ tạo ra báo cáo, nghiên cứu, đào tạo hoặc hiện vật" - để chấm dứt, theo Reuters.Trong khi ca ngợi công việc "tuyệt vời" của DOGE tại các cơ quan chính phủ khác, Tổng thống Trump cho biết hôm thứ năm rằng IRS là mục tiêu mới nhất, nhưng cơ quan này không có nguy cơ bị đóng cửa. "Không, nhưng tôi nghĩ Sở Thuế vụ Nội địa sẽ bị xem xét như mọi người khác", ông nói với các phóng viên, theo CNN.Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ hệ thống nào của Sở Thuế vụ Nội địa bị truy cập—"luật liên bang áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với những người có thể lấy hoặc xem thông tin của người nộp thuế", với "hình phạt hình sự đối với hành vi kiểm tra không đúng cách", theo Tạp chí WSJ—nhưng các nhân viên và đảng Dân chủ vẫn lo lắng. "Bọn tay sai của Musk đang ở vị trí có thể đào bới một kho dữ liệu về mọi người nộp thuế ở Mỹ", Thượng nghị sĩ Ron Wyden viết trên X, theo The Hill. "Và nếu khoản hoàn thuế của bạn bị chậm trễ, rất có thể họ chính là lý do".⦿ ---- Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách làm rõ cách tiếp cận của Tổng thống Trump đối với Nga và Ukraine tại Hội nghị An ninh Munich vào thứ Sáu. Nhưng Phó Tổng thống JD Vance chỉ đề cập đến Ukraine trong một bài phát biểu mà ông chỉ trích các nhà lãnh đạo châu Âu vì phản đối các đảng chống nhập cư, trong khi ra hiệu ủng hộ các đảng chính trị cực hữu, theo tờ New York Times. "Mối đe dọa mà tôi lo ngại nhất đối với châu Âu không phải là Nga" hay Trung Quốc. Đó là "mối đe dọa từ bên trong", theo tờ Politico. "Sự thoái lui của châu Âu khỏi một số giá trị cơ bản nhất của mình", thông qua việc đàn áp quyền tự do ngôn luận.Ông cáo buộc các nhà lãnh đạo không duy trì được các giá trị dân chủ trong khi cho rằng những nỗ lực ngăn cản các đảng cực hữu, chống nhập cư tham gia chính phủ là vi phạm ý chí của cử tri. Các đảng chính trị khác của Đức đã từ chối hợp tác với đảng Alternative for Germany, đảng có các thành viên sử dụng ngôn ngữ phân biệt chủng tộc và bài Do Thái. Nhưng "nếu bạn chạy đua vì sợ cử tri của chính mình, thì nước Mỹ không thể làm gì cho bạn", theo tờ NY Times. Ông phản đối các nỗ lực hạn chế thông tin sai lệch của Nga và các chiến dịch gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử và cho biết những người theo đạo Thiên chúa đang bị bịt miệng thông qua các luật chống lại các cuộc biểu tình phá thai, hãng tin này cho biết thêm."Bỏ rơi mọi người, bỏ qua mối quan tâm của họ ... đóng cửa phương tiện truyền thông, đóng cửa các cuộc bầu cử ... không bảo vệ được điều gì", phó tổng thống tiếp tục, đưa ra những lời buộc tội nhắm vào chính quyền Trump. "Đó là cách chắc chắn nhất để phá hủy nền dân chủ". Politico mô tả đó là "một bài phát biểu MAGA theo phong cách Hoa Kỳ, bài phát biểu về thịt đỏ tránh thảo luận chi tiết về quốc phòng và an ninh", chính là chủ đề của hội nghị."Điều này là không thể chấp nhận được", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trả lời, theo tờ NY Times. "Đây không phải là châu Âu, không phải là nền dân chủ, nơi tôi sống". Nhà lập pháp Đức Thomas Silberhorn nói thêm, "Những người Đức cực đoan chỉ rõ chủ nghĩa xã hội quốc gia - một phần của AfD - rõ ràng là chống lại Hoa Kỳ đã giải phóng chúng tôi khỏi chủ nghĩa xã hội quốc gia".⦿ ---- Pete Hegseth "sẽ là một bộ trưởng quốc phòng tuyệt vời", một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cho biết hôm thứ Sáu tại Hội nghị An ninh Munich. Nhưng Hegseth đã không đáp ứng được hy vọng của Roger Wicker khi bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, Politico đưa tin, đặc biệt là khi nói rằng Ukraine không nên mong đợi trở lại biên giới trước năm 2014 khi cuộc chiến với Nga dừng lại. "Ông ấy đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn ở Brussels", Wicker nói, "và ông ấy đã rút lại một số điều mình đã nói nhưng không phải là lời nói đó". Hegseth phản bác rằng ông ấy không rút lại bất cứ điều gì."Tôi giữ nguyên các bình luận đó", Hegseth nói trong một cuộc họp báo tại Warsaw với bộ trưởng quốc phòng Ba Lan. Bộ trưởng quốc phòng mới đã giải quyết các vấn đề an ninh của châu Âu và Ukraine khi dừng chân tại Brussels vào thứ Tư để gặp gỡ các bộ trưởng quốc phòng NATO và Ukraine. "Công việc của tôi hôm nay và ở Brussels là đưa chủ nghĩa hiện thực vào cuộc trò chuyện", Hegseth cho biết hôm thứ Sáu, theo Axios. "Thực tế là việc quay trở lại biên giới năm 2014 như một phần của giải pháp đàm phán là không thể xảy ra. Thực tế là quân đội Hoa Kỳ ở Ukraine là không thể xảy ra. Thực tế là Ukraine trở thành thành viên NATO như một phần của giải pháp đàm phán là không thể xảy ra."TNS Wicker, chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, là người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và cho biết ông cảm thấy khó chịu với những phần khác trong bình luận của Hegseth. "Tôi không biết ai đã viết bài phát biểu đó—đó là loại bài mà Tucker Carlson có thể viết, và Carlson là một kẻ ngốc," Wicker nói với Politico. Thượng nghị sĩ Mississippi bối rối không hiểu tại sao Hegseth lại từ chối các ưu tiên của Ukraine ngay lập tức. "Mọi người đều biết ... bạn không nói trước cuộc họp đầu tiên của mình về những gì bạn sẽ đồng ý và những gì bạn sẽ không đồng ý," ông nói. Hegseth đã nói thêm vào thứ Sáu rằng ông "sẽ không bao giờ đặt ra những hạn chế xung quanh những gì tổng thống Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng đàm phán với các nhà lãnh đạo có chủ quyền của cả Nga và Ukraine."⦿ ---- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hôm thứ Năm rằng chính phủ của bà sẽ không loại trừ khả năng đệ đơn kiện dân sự chống lại Google nếu công ty này vẫn giữ lập trường gọi vùng biển giữa đông bắc Mexico và đông nam Hoa Kỳ là "Vịnh Hoa Kỳ", theo AP. Trong cuộc họp báo buổi sáng, bà Sheinbaum cho biết sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Trump về việc đổi tên khu vực từ lâu được gọi là Vịnh Mexico chỉ giới hạn ở "thềm lục địa của Hoa Kỳ" vì Mexico vẫn kiểm soát phần lớn Vịnh. "Chúng tôi có chủ quyền đối với thềm lục địa của mình", bà nói.Sheinbaum cho biết mặc dù chính phủ của bà đã gửi thư cho Google nói rằng công ty này "sai" và "toàn bộ Vịnh Mexico không thể được gọi là Vịnh Hoa Kỳ", nhưng công ty vẫn khăng khăng giữ nguyên danh pháp. Hiện vẫn chưa rõ đơn kiện như vậy sẽ được đệ trình ở đâu. Tháng trước, Google đã báo cáo rằng họ vẫn duy trì "thực tiễn lâu đời là áp dụng các thay đổi tên khi chúng được cập nhật trong các nguồn chính thức của chính phủ". Tính đến thứ Năm, cách Vịnh xuất hiện trên Google Maps phụ thuộc vào vị trí của người dùng và các dữ liệu khác. Một người dùng ở Hoa Kỳ nhìn thấy "Vịnh Hoa Kỳ" trong khi một người dùng ở Mexico nhìn thấy "Vịnh Mexico". Ở nhiều quốc gia khác, nó xuất hiện là "Vịnh Mexico (Vịnh Hoa Kỳ)".Sheinbaum đã nhiều lần bảo vệ tên gọi Vịnh Mexico, nói rằng tên gọi này được sử dụng từ năm 1607 và được Liên Hợp Quốc công nhận. Bà cũng đề cập rằng, theo hiến pháp Apatzingán, tiền thân của hiến pháp đầu tiên của Mexico, lãnh thổ Bắc Mỹ trước đây được xác định là "Mexican America". Sheinbaum đã sử dụng ví dụ này để chế giễu Trump và nhấn mạnh những tác động quốc tế của việc đổi tên Vịnh. Theo nghĩa đó, Sheinbaum cho biết hôm thứ Năm rằng chính phủ Mexico sẽ yêu cầu Google hiển thị "Mexican America" trên bản đồ khi tìm kiếm. AP đang sử dụng "Vịnh Mexico" nhưng cũng thừa nhận việc Trump đổi tên.⦿ ---- Richard Grenell, một viên chức chính quyền Trump, cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ cân nhắc tham gia cuộc đua giành chức thống đốc California năm 2026 nếu cựu Phó Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris gia nhập danh sách ứng cử viên ngày càng dài.Grenell, một người trung thành lâu năm với Trump, người đóng vai trò là đặc phái viên của tổng thống cho các nhiệm vụ đặc biệt, đã cùng Tổng thống đến Los Angeles để khảo sát thiệt hại do cháy rừng, đã đến Venezuela để gặp Tổng thống Nicolás Maduro dẫn đến việc thả 6 con tin và được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành tạm thời của Trung tâm Kennedy sau khi Trump được bầu làm chủ tịch mới của trung tâm. Trước đây, ông từng là đại sứ tại Đức và là Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia cho đến khi từ chức sau khi phục vụ vài tháng ở mỗi vị trí trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.⦿ ---- Y khoa phòng ngừa là chuyện tào lao? CDC (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) không chỉ mất các trang web. Gần 1.300 nhân viên thử việc tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh—khoảng 1/10 lực lượng lao động của cơ quan—đang bị buộc phải nghỉ việc theo động thái của chính quyền Trump nhằm loại bỏ tất cả các nhân viên thử việc. Theo AP, ban lãnh đạo của cơ quan có trụ sở tại Atlanta đã được thông báo về quyết định này vào sáng thứ Sáu.Theo một quan chức liên bang có mặt tại cuộc họp, thông báo bằng miệng đến từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong một cuộc họp với các nhà lãnh đạo CDC. Các nhân viên bị ảnh hưởng được cho là sẽ được nghỉ hành chính có lương trong 4 tuần, quan chức này cho biết, đồng thời nói thêm rằng không rõ khi nào từng nhân viên sẽ nhận được thông báo. Với ngân sách cốt lõi là 9,2 tỷ đô la, CDC được giao nhiệm vụ bảo vệ người Mỹ khỏi các đợt bùng phát và các mối đe dọa sức khỏe cộng đồng khác.Trước khi cắt giảm, cơ quan này có khoảng 13.000 nhân viên, bao gồm hơn 2.000 nhân viên làm việc ở các quốc gia khác. Theo truyền thống, CDC được coi là đơn vị dẫn đầu toàn cầu về kiểm soát dịch bệnh và là nguồn thông tin y tế đáng tin cậy, tự hào có một số chuyên gia hàng đầu thế giới. Đội ngũ nhân viên chủ yếu là các nhà khoa học—60% có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Hầu hết lực lượng lao động không thuộc một công đoàn nào. Không chỉ nhân viên mới phải chịu thời gian thử việc: Thời gian thử việc cũng được áp dụng cho các nhân viên kỳ cựu, chẳng hạn như những người mới được thăng chức lên một công việc mới trong ban quản lý.⦿ ---- Hội đồng quản trị của OpenAI đã đồng thuận bác bỏ lời đề nghị trị giá 97,4 tỷ đô la của Elon Musk nhằm mua lại các hoạt động vì lợi nhuận của công ty vào thứ Sáu, gọi đó là nỗ lực "phá vỡ đối thủ cạnh tranh của ông". Câu trả lời được đưa ra trong một lá thư gửi cho luật sư của tỷ phú Musk, nêu rõ rằng hội đồng quản trị coi lời đề nghị này "không vì lợi ích tốt nhất" của sứ mệnh của công ty.Musk, người đồng sáng lập OpenAI, đã công khai chỉ trích việc công ty chuyển sang mô hình vì lợi nhuận. Ông cũng đang kiện công ty, cáo buộc công ty đã đi chệch khỏi sứ mệnh ban đầu là thúc đẩy AI vì lợi ích công cộng thay vì lợi ích thương mại.⦿ ---- Tập Cận Bình muốn cứu địa cầu? Trung Quốc không chấp nhận rủi ro 2% về một tiểu hành tinh lớn va chạm với Trái đất vào năm 2032. Vài tuần sau khi phát hiện ra tiểu hành tinh 2024 YR4, mà chúng ta vẫn biết rất ít, Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Nhà nước Trung Quốc (SASTIND) đã liệt kê 16 vị trí tuyển dụng, bao gồm ba vị trí trong "Lực lượng Phòng thủ Hành tinh" của mình, theo Guardian và Mashable.Mặc dù thời điểm có thể là ngẫu nhiên, nhưng SASTIND đang tìm kiếm những sinh viên mới tốt nghiệp có hứng thú với kỹ thuật hàng không vũ trụ, hợp tác quốc tế và phát hiện tiểu hành tinh, những người phải dưới 35 tuổi và có "lập trường chính trị vững chắc" ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình. "Trái đất sẽ phụ thuộc vào ba người", một phản hồi trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, theo Guardian. "Nếu bạn thành công, bạn là một anh hùng cứu thế giới", một người khác viết. "Nhưng sẽ không ai trừng phạt bạn vì thất bại, ý tôi là, sẽ không còn ai nữa".Trên thực tế, các nhà nghiên cứu tin rằng một cú va chạm trực tiếp từ 2024 YR4 sẽ không xóa sổ loài người, mặc dù nó có thể xóa sổ một thành phố cỡ trung, theo tờ South China Morning Post. Mặc dù tiểu hành tinh này nằm đầu danh sách rủi ro của NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, các quan chức cho biết rủi ro va chạm có thể giảm theo thời gian và nếu không, vẫn còn nhiều thời gian để đưa ra kế hoạch làm chệch hướng. Sau khi NASA đẩy thành công tiểu hành tinh Dimorphos vô hại vào năm 2022, Trung Quốc có kế hoạch chuyển hướng tiểu hành tinh nhỏ hơn, gần Trái đất 2015 XF261 vào năm 2027.⦿ ---- Lực lượng Không gian Hoa Kỳ đặt mục tiêu tăng cường đơn vị mới thành lập của mình tại Nhật Bản để chống lại các mối đe dọa đang phát triển đến từ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc và Nga đang phát triển năng lực không gian và Bắc Hàn tiếp tục thử tên lửa đạn đạo, một chỉ huy Hoa Kỳ cho biết."Mặc dù hiện tại chỉ có một số lượng nhân sự hạn chế, nhưng chúng tôi sẽ phát triển thành phần đó trong một hoặc hai năm tới thành hệ thống có đủ năng lực mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần ở đây tại Nhật Bản như một phần của mạng lưới lớn hơn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Trung tướng David Miller, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hoạt động Không gian Hoa Kỳ, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây tại Tokyo.Bộ tư lệnh thực địa của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ tại Nhật Bản đã được thành lập tại Căn cứ Không quân Yokota ở phía tây Tokyo vào tháng 12/2024 để cung cấp chuyên môn về không gian nhằm hỗ trợ quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại quốc gia châu Á này. Bộ tư lệnh này cũng phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để đảm bảo an ninh không gian, nơi đã nổi lên như một lĩnh vực chiến tranh mới.Miller cho biết giám sát không gian, cảnh báo tên lửa và theo dõi là một trong những lĩnh vực nhiệm vụ chính cần hợp tác với Nhật Bản và ông có thể "dự đoán mối quan hệ đối tác liên tục trong tương lai", hoan nghênh kế hoạch của Lực lượng Phòng vệ Không quân Nhật Bản nhằm tăng cường đội ngũ chuyên trách các hoạt động không gian.⦿ ---- Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cho biết hôm thứ Năm rằng quy mô các cuộc tập trận quân sự của qua6n đội Trung Quốc (PLA) đã trở nên lớn đến mức chúng có thể được sử dụng như một "chiếc lá sung" để che giấu một cuộc tấn công vào Đài Loan. Báo Financial Times đưa tin Paparo đã đưa ra những phát biểu này tại Diễn đàn Quốc phòng Honolulu ở Hawaii. Ông cũng cảnh báo về sự hợp tác ngày càng tăng giữa Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn, mô tả đây là "trục chuyên quyền mới nổi" và "tam giác của những kẻ gây rối".Paparo cho biết PLA đã tăng cường đáng kể các cuộc diễn tập xung quanh Đài Loan trong những năm gần đây. Điều này khiến việc phân biệt giữa các cuộc tập trận quân sự lớn và các cuộc chuẩn bị thực sự cho một cuộc tấn công ngày càng khó khăn hơn. Paparo cảnh báo "Chúng ta đang rất gần đến (điểm) mà trên cơ sở hàng ngày, chiếc lá sung của một cuộc tập trận rất có thể che giấu cảnh báo tác chiến".Paparo cho biết Hoa Kỳ đã quan sát các hoạt động chung của Trung Quốc, Nga và Bắc Hàn, bao gồm các cuộc tuần tra của máy bay ném bom xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Hoa Kỳ, hay ADIZ. Điều này bao gồm việc chia sẻ năng lực chống vệ tinh và công nghệ tàu ngầm tiên tiến, mở rộng "từ đáy biển đến bầu trời".Báo cáo cũng lưu ý rằng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ đã cảnh báo về hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của Nga ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Quan chức này cho biết kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow đã triển khai bảy tàu ngầm mới được chế tạo đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang vũ khí hạt nhân, hai tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân và hai tàu ngầm tấn công.Theo tờ Financial Times, các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ lo ngại rằng nếu chiến tranh nổ ra ở Eo biển Đài Loan, Hoa Kỳ có thể không có đủ vũ khí để đáp trả. Tại diễn đàn, Paparo cho biết, "Kho đạn của chúng tôi cạn, sắp hết. Lượng tồn đọng bảo trì của chúng tôi tăng lên mỗi tháng", trong khi biên độ sai số tiếp tục thu hẹp.Ông thừa nhận rằng các đối thủ của Hoa Kỳ nhận thức được những vấn đề này và đang thực hiện các bước để khai thác chúng. Paparo nói thêm rằng quân đội Hoa Kỳ cần đẩy nhanh việc mua sắm và triển khai các hệ thống không người lái. Ông cho biết AI sẽ là "công cụ chính" để cải thiện khả năng cảnh báo sớm. Vào tháng 6, Paparo ủng hộ việc tăng đáng kể sản xuất và triển khai các hệ thống tự động ở Eo biển Đài Loan để thiết lập "cảnh địa ngục" nhằm ngăn chặn hoặc ngăn chặn cuộc xâm lược của Trung Quốc.⦿ ---- Nơi nào tuyệt vời nhất để hẹn hò cho người độc thân? Không ai muốn tìm kiếm tình yêu ở những nơi không phù hợp. Đó là lý do tại sao báo Time Out tìm ra những thành phố nào trên thế giới là nơi lãng mạn nhất, khảo sát hàng nghìn cư dân ở mỗi đô thị về các khía cạnh của cuộc sống thành phố như ăn uống ngoài trời, văn hóa và cuộc sống về đêm, cũng như mức giá phải chăng của tất cả các hoạt động hẹn hò đó. Mumbai của Ấn Độ đã vươn lên dẫn đầu danh sách, với gần 3/4 số người được hỏi cho biết rằng rất dễ tìm thấy tình yêu ở đó. New Orleans đã thể hiện là thành phố duy nhất của Hoa Kỳ lọt vào top 10.Những thành phố tuyệt vời nhất để hẹn hò:Mumbai, Ấn Độ; 72%Bắc Kinh; 69%Jakarta, Indonesia; 66%Thượng Hải; 65%Medellin, Colombia; 64%Abu Dhabi, UAE; 63%New Orleans; 56%Amsterdam; 56%Bangkok; 54%Cape Town, Nam Phi; 53%Các thành phố tệ hại nhất:Vienna; 31%Sydney; 29%London; 28%Brisbane, Úc; 28%New York; 26%Los Angeles; 26%Marseille, Pháp; 25%⦿ ---- Một hành khách ở Connecticut đã học được bài học đắt giá vào thứ năm rằng máy bay không phải là nơi để đưa ra những bình luận về bom. Cảnh sát cho biết Jarret Tucker đã đặt hành lý của mình vào ngăn để đồ trên cao trên một chiếc máy bay tại Sân bay khu vực Tweed New Haven khi anh ta nói, "Tôi hy vọng đó không phải là bom", ám chỉ đến túi của một hành khách khác, theo NBC Connecticut đưa tin. Cảnh sát cho biết anh ta cũng nói, "Tôi hy vọng chúng ta không gặp nạn, gần đây đã có rất nhiều vụ tai nạn máy bay". Trong một tuyên bố, cảnh sát New Haven cho biết, "Dựa trên những tuyên bố của anh ta và tác động của chúng đối với những hành khách khác, Tucker đã bị đưa ra khỏi máy bay và bị bắt giữ",Sân bay cho biết họ đã tuân thủ theo quy trình và di tản máy bay Avelo Airlines và nhà ga để "kiểm tra an ninh toàn diện", Connecticut Post đưa tin. "Cuộc điều tra đã xác nhận rằng không có quả bom nào ở đó và lời nhận xét đó - mặc dù được đưa ra một cách mỉa mai - đã làm gián đoạn hoạt động của sân bay và sự an toàn của hành khách", cảnh sát cho biết. Tucker, 31 tuổi, đã bị truy tố tội vi phạm an ninh cấp độ hai. "Dựa trên những câu hỏi làm rõ của cảnh sát, anh ta thực sự không đe dọa sẽ cho nổ tung máy bay", phát ngôn viên cảnh sát New Haven Christian Bruckhart nói với tờ . Ông cho biết Tucker thừa nhận đã đưa ra "bình luận ngu ngốc về bom và máy bay rơi".⦿ ----. Đài Loan đang liệt kê Thái Lan, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Lào là những điểm đến có nguy cơ cao vì vai trò của họ trong việc tiếp nhận các đường dây lừa đảo. Trong tương lai, du khách đến các quốc gia đó sẽ thấy cảnh báo trên vé máy bay của họ cũng như lời khuyên tải xuống ứng dụng an toàn du lịch, theo CNA.Trong vài năm qua, đã có một số vụ việc liên quan đến việc người Đài Loan bị dụ đến Campuchia hoặc Myanmar để làm việc cho các đường dây lừa đảo. Myanmar đã thả 260 người nước ngoài khỏi một trung tâm lừa đảo trong tuần này, bao gồm bảy người Đài Loan đang bị cảnh sát Thái Lan thẩm vấn trước khi họ dự kiến trở về nước.Bộ Nội vụ Đài Loan cho biết Cơ quan Di trú Quốc gia và Cục Cảnh sát Hàng không sẽ tăng cường nỗ lực tại các sân bay để ngăn chặn du khách Đài Loan bay ra nước ngoài để tham gia các đường dây lừa đảo. Các hãng hàng không sẽ được yêu cầu hợp tác với chiến dịch bằng cách in cảnh báo trên vé điện tử của họ. Du khách cũng nhận được lời khuyên tải xuống ứng dụng hướng dẫn an toàn du lịch từ Bộ Ngoại giao, ứng dụng này đã có từ năm 2022.⦿ ---- HỎI 1: Những người thường xuyên ăn hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua (ya-ua: yogurt) mỗi tuần có tỷ lệ mắc một số loại ung thư trực tràng thấp hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu tại Mass General Brigham đã xem xét dữ liệu từ hơn 150.000 người được theo dõi trong ít nhất ba thập niên. Họ phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn hai hoặc nhiều khẩu phần sữa chua mỗi tuần có tỷ lệ mắc một số loại ung thư trực tràng thấp hơn. Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người thường xuyên ăn sữa chua có tỷ lệ mắc ung thư đại tràng gần dương tính với Bifidobacterium thấp hơn. Ung thư đại tràng gần là một loại ung thư đại tràng xảy ra ở bên phải của đại tràng và có thể có kết quả sống sót kém hơn so với các loại ung thư xảy ra ở đại tràng xa, nằm ở bên trái. i khuẩn trong sữa chua dường như thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh tổng thể của vi khuẩn trong ruột. Và điều đó, đến lượt nó, thúc đẩy một hàng rào đường ruột khỏe mạnh và mạnh mẽ, điều này rất quan trọng vì khi hàng rào đường ruột trở nên quá thấm, nó có thể dẫn đến viêm và làm tăng nguy cơ ung thư ruột kết (colon cancer). Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Căng thẳng hoặc chấn thương thời thơ ấu làm não bộ lão hóa sớm hơn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Căng thẳng hoặc chấn thương thời thơ ấu đã được chứng minh là có tác động tiêu cực đến sức khỏe của một cá nhân khi trưởng thành. Những người bị ảnh hưởng phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao hơn và thường mắc chứng trầm cảm, rối loạn lo âu và các bệnh tim mạch hoặc chuyển hóa. Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết nhiều về việc liệu những trải nghiệm như vậy có thể góp phần vào sự phát triển của các bệnh thoái hóa thần kinh hay không. Các nhà nghiên cứu tại Charité—Universitätsmedizin Berlin đã có thể chứng minh rằng nghịch cảnh nghiêm trọng trong giai đoạn đầu đời có liên quan đến các dấu hiệu có thể đo lường được của quá trình lão hóa não bộ nhanh hơn và khuếch đại các quá trình thoái hóa thần kinh sau này trong cuộc sống. Nghiên cứu tập trung vào phụ nữ hiện đã được công bố trên Annals of Neurology.Chi tiết: