Trump gọi USAID là 'trò gian lận khủng khiếp'. Nhưng bà Melania Trump, và cô Ivanka Trump trong năm 2018-19 đi nhiều nước quảng bá USAID cho các chương trình giáo dục, y tế, trẻ em, phụ nữ.

Asia Unbound: VN hồi hộp, chờ Trump áp thuế

- Kash Patel (được Trump cử làm giám đốc FBI) đang giữ hơn 1 triệu đô cổ phiếu trong 1 công ty TQ. Patesl đang làm tư vấn cho nhiều hãng ngoại, kể cả 1 hãng vũ khí của Cộng hòa Czech

- Tin lành chính thống nổi giận tố cáo: Nữ mục sư Trưởng phòng Đức tin Bạch Ốc Paula White-Cain là dị giáo, tự xưng trừ tà, đuổi ma, 3 đời chồng, bóp méo Kinh Thánh

- Trump: đã nói chuyện với Putin về chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ca ngợi Putin từ bi muốn hòa bình sớm

- Trump: cho bán vũ khí cho Israel giá trị hơn 7 tỷ đô, không cần Quốc hội xét duyệt

- Phân tích của Washington Post: Trump muốn Tổng thống quyền lực gần như toàn trị trong khi Quốc hội và tư pháp chỉ vâng lời.

- Trump ngưng tuyển dụng công chức, các sở cứu hỏa báo động thiếu người cho mùa cháy rừng sắp tới

- Trump siết thuế quan bưu kiện nhỏ từ TQ, làm tràn ngập Bưu điện Mỹ vì khám không nổi. Trump phải gỡ rào cho hàng TQ dưới 800 đô vào miễn xét

- RSF: nhà báo độc lập toàn cầu thê thảm vì USAID đóng cửa, các chế độ độc tài sẽ vui mừng

- 2/3 nhân viên USAID đang làm việc ở 60 quốc gia. Các nhóm pháp lý đại diện nhân viên USAID kiện.

- Các bác sĩ nghiên cứu la làng: Viện Y tế Quốc gia NIH đã cấp hơn 35 tỷ đô tài trợ cho hơn 2.500 tổ chức năm 2023, bây giờ chỉ cấp 15%.

- Ohio: Thành phố Springfield kiện bọn thượng đẳng da trắng quậy phá cộng đồng di dân Haiti

- Thẩm phán Paul Engelmayer ra lệnh tạm chặn quyền truy cập của Musk đối với dữ liệu Bộ Tài chính vì phi pháp và nguy hiểm, MAGA nổi giận

- Trump nói da trắng ở Nam Phi bị kỳ thị, liền cắt viện trợ, mời da trắng Nam Phi vào Mỹ tỵ nạn, bị dân da trắng từ chối: không hề bị kỳ thị ở Nam Phi.

- Trump nói siết làn sóng dân nhập cư, thực tế chỉ là muốn cấm cửa dân da màu.

- Trump: Tôi không bận tâm đến việc trục xuất Hoàng tử Anh quốc Harry, đang sống tại California với cô vợ tệ hại

- Các hãng TV Nam Hàn sợ Trump áp thuế Mexico làm Nam Hàn tăng giá TV trong khi các hãng TQ có thể được bao cấp ghìm giá.

- Gửi 2 Bộ Trưởng đi đêm, Đài Loan hy vọng Trump sẽ không áp thuế 100% đối với chip từ Đài Loan.

- Nhiều nước thứ ba (Châu Phi, khối ASEAN) thê thảm vì Trump xóa sổ USAID: thiếu thuốc HIV, sốt rét và bệnh lao.

- California: 50 triệu đô la để giúp tiểu bang bảo vệ các chính sách bảo vệ người nhập cư bị Trump bố ráp

- Caribbean Sea: động đất mạnh 7,6 độ richter

- Đài Loan chỉ trích Thái Lan và TQ khẳng định "Một Trung Quốc" là can thiệp chủ quyền của Đài Loan.

- Michigan báo động dịch cúm gia cầm: Vịt trời chết trôi cả ngàn con trên hồ.

- Quận Cam: 100 học sinh biểu tình vì cô phụ giáo dọa đốt cờ Mexico. Hiệu trưởng cho cô phụ giáo tạm nghỉ.

- HỎI 1: Những người mắc các chứng đau đầu sẽ có nguy cơ tự tử cao hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/2/2025) ⦿ ---- Một trận động đất có cường độ 7,6 độ richter đã làm rung chuyển Biển Caribbean Sea, cách George Town, Quần đảo Cayman 209 km về phía tây nam, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đưa tin. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Quốc gia Hoa Kỳ (NTWC) đã ban hành khuyến cáo cho Puerto Rico và Quần đảo Virgin trong khi mối nguy hiểm tiềm tàng đã được ban hành cho Haiti, Cuba, Belize và Bahamas.

Trận động đất xảy ra lúc 6:23 giờ chiều theo giờ miền Đông ở độ sâu 10 km. Theo hệ thống cảnh báo sóng thần, hiện không có nguy hiểm nào đối với bờ biển phía đông Hoa Kỳ, các tiểu bang Vịnh Mexico (tên mới: Vịnh Hoa Kỳ) và bờ biển Canada. Đồng thời, trung tâm này tuyên bố rằng sóng thần nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến các bờ biển trong phạm vi 1.000 km tính từ tâm chấn của trận động đất. Chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại cho các tòa nhà.

⦿ ---- Theo tin của Asia Unbound, chính phủ Việt Nam đang lo ngại Hoa Kỳ sắp áp thuế quan trên hàng từ VN: Việt Nam và Hoa Kỳ đã xây dựng mối quan hệ chiến lược và kinh tế chặt chẽ trong hai thập niên qua, bất chấp những thách thức đang diễn ra trong mối quan hệ như hồ sơ quyền của Hà Nội và mong muốn liên tục của họ trong việc phòng ngừa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Trong cả hai chính quyền Trump và Biden, Việt Nam, cùng với nhiều quốc gia khác ở Nam và Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Ấn Độ và ở một mức độ nào đó là Thái Lan, Bangladesh và Philippines, đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự kết hợp của các xu hướng dẫn đến việc đầu tư ngày càng tăng vào Việt Nam và phần lớn Đông Nam Á. Những xu hướng này bao gồm mối quan tâm ngày càng tăng của chính phủ Hoa Kỳ về nhiều loại hình thương mại, một số mức thuế quan của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Trung Quốc và nỗi lo sợ ngày càng tăng của nhiều công ty nước ngoài (không chỉ các công ty Hoa Kỳ) về những thách thức về đầu tư và bán hàng tại Trung Quốc.

Những thách thức này bao gồm tính bảo mật của công nghệ thông tin của họ tại Trung Quốc, thị trường tiêu dùng yếu kém của Trung Quốc đối với nhiều sản phẩm nước ngoài, các hạn chế ngày càng tăng đối với các công ty nước ngoài tại Trung Quốc và lập trường ngày càng đàn áp từ Bắc Kinh đối với cả bất đồng chính kiến ​​​​và khu vực tư nhân (Trung Quốc và nước ngoài). Do vậy, Việt Nam - một địa điểm đầu tư ổn định với lực lượng lao động lớn tập trung vào nhiều lĩnh vực sản xuất - đã chứng kiến ​​sự bùng nổ mạnh mẽ về đầu tư trong những năm gần đây. Điều này không chỉ đến từ các công ty Hoa Kỳ mà còn từ dòng vốn đầu tư lớn từ các công ty lớn của Nam Hàn và Nhật Bản, một số trong số đó đã nhận được sự hỗ trợ và áp lực của chính phủ để chuyển khỏi Trung Quốc và xem xét Việt Nam.

Việt Nam gần đây đã báo cáo mức tăng trưởng 7% vào năm 2024, theo Reuters, vượt xa hầu hết các nước láng giềng và chắc chắn vượt qua tốc độ của Trung Quốc. Theo Reuters đưa tin, "Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 7,09% vào năm ngoái lên 476,3 tỷ đô la, nhanh hơn mức tăng trưởng 5,05% vào năm 2023, nhờ xuất cảng mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, dữ liệu của chính phủ cho thấy vào thứ Hai [ngày 6 tháng 1/2025]."

Tuy nhiên, hiện tại, Việt Nam đang phải đối mặt với một thách thức với chính quyền Trump thứ hai, thậm chí còn nhiều hơn so với nhiều nước láng giềng của mình. Trong khi Trump không nhất quán về nhiều khía cạnh trong chính sách đối ngoại của mình, thì một điểm chung là ông cực kỳ ghét thâm hụt thương mại, đặc biệt là thâm hụt lớn, với các quốc gia khác, bất kể họ có phải là đối tác hay thậm chí là đồng minh của Hoa Kỳ hay không. Trong chính quyền Trump đầu tiên, phần lớn sự tập trung vào mất cân bằng thương mại đó nhắm vào Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước láng giềng gần của Hoa Kỳ. Trump không bày tỏ bất kỳ thái độ thù địch đáng kể nào đối với Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, mặc dù VN từ lâu đã có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.

Với mức tăng trưởng mạnh mẽ do xuất cảng dẫn đầu như vậy - một phần là do chính các chính sách Mỹ đã đẩy các nhà đầu tư quốc tế ra khỏi Trung Quốc và đặc biệt là vào miền bắc Việt Nam - Việt Nam có thặng dư thương mại tăng mạnh với Hoa Kỳ. Theo Reuters, đến cuối năm ngoái, thặng dư của Việt Nam đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước với Hoa Kỳ, so với năm 2023. Việt Nam hiện có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ cao thứ ba trên thế giới.

Có rất ít lý do để tin rằng thặng dư sẽ không tiếp tục tăng nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào từ Washington. Reuters cũng lưu ý thêm rằng một trong những người con trai của Trump, Eric, đã nói với các nhà đầu tư ở Việt Nam rằng Việt Nam đã "lừa đảo" Hoa Kỳ. Vì vậy, chắc chắn là Việt Nam, quốc gia không có một số khả năng trả đũa bằng thuế quan như Trung Quốc hoặc Mexico hoặc nhanh chóng tăng cường mua hàng hóa của Hoa Kỳ để cân bằng tốt hơn mối quan hệ thương mại, sẽ là mục tiêu ban đầu trong chính quyền Trump thứ hai nếu Trump tập trung vào thặng dư thương mại.

Mặt khác, các quan chức Việt Nam, thường khá hiểu biết về mối quan hệ của họ với Washington, đã chuẩn bị cho khả năng này trong nhiều năm. Họ đã âm thầm vận động các quan chức và chuyên gia an ninh Hoa Kỳ về tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược song phương, đặc biệt là nếu chính quyền Trump thứ hai có ý định giảm bớt các khía cạnh về sự hiện diện an ninh của Hoa Kỳ tại châu Âu và thay vào đó là củng cố liên minh các đồng minh và đối tác. Liên minh này có thể là cần thiết trong trường hợp Đài Loan bị cô lập, xảy ra xung đột ở Biển Đông hoặc các cuộc đối đầu tiềm tàng khác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở Đông Nam Á.

Mối quan hệ chiến lược Hoa Kỳ-Việt Nam mở rộng đến mối quan hệ quân sự cực kỳ chặt chẽ, cũng như mối liên hệ chặt chẽ với nhiều thượng nghị sĩ có ảnh hưởng đến các vấn đề châu Á. Những mối liên hệ đó, cùng với mức thuế Trump nhiệm kỳ mới thậm chí còn cao hơn đối với Trung Quốc, cuối cùng có thể cứu Việt Nam khỏi việc phải gánh chịu những tổn thất kinh tế lớn từ nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Chưa ai đoán được Trump sẽ siết VN như thế nào, khi bị nhận định là VN đã lừa đảo Mỹ.

⦿ ---- Trump siết thuế quan các bưu kiện nhỏ từ Trung Quốc, thế rồi bế tắc cả Bưu chính Hoa Kỳ, thế là Trump phải gỡ sắc lệnh hành pháp đã ký. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tạm dừng việc bãi bỏ chế độ miễn thuế đối với các gói hàng giá rẻ từ Trung Quốc của chính quyền mình vào thứ Sáu, cho Bộ Thương mại thời gian để thực hiện lệnh này, sau khi sự thay đổi nhanh chóng này gây ra sự gián đoạn cho các thanh tra hải quan, dịch vụ bưu chính và chuyển phát và các nhà bán lẻ trực tuyến. Việc hủy bỏ "de minimis" cuối cùng có nghĩa là hơn 1 tỷ gói hàng thương mại điện tử giá trị nhỏ đến Hoa Kỳ hàng năm với hàng hóa đến trực tiếp từ Trung Quốc phải chuyển sang quy trình nhập cảnh yêu cầu thêm thông tin và thuế, làm tăng thời gian và chi phí.

Việc Bưu chính Hoa Kỳ (USPS) dừng và khởi động lại việc chấp nhận các gói hàng đó trong tuần này đã gây ra một loạt sự gián đoạn khiến việc thông quan các gói hàng - ngay cả những gói hàng đã nộp thuế - tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy của Thành phố New York bị chậm lại. "Vâng, đó là một ngày thứ Ba vui vẻ đến thứ Sáu, nếu bạn làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu", Derek Lossing, Giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu Cirrus Global Advisors cho biết.

Thay đổi ban đầu, được thực hiện chỉ sau hơn 48 giờ thông báo, đã khiến USPS tạm thời ngừng chấp nhận các gói hàng từ Trung Quốc và Hồng Kông vào đầu tuần này. Các hãng bán lẻ trực tuyến phổ biến bao gồm Shein, Temu và dịch vụ Haul mới của Amazon.com gửi các gói hàng trực tiếp từ các nhà máy Trung Quốc đến người mua sắm tại Hoa Kỳ và sử dụng "de minimis" để giữ giá thấp.

Một phát ngôn viên của Bạch Ốc cho biết, bản sửa đổi của chính quyền Trump đối với lệnh đã được ký vào thứ Tư và được công bố vào thứ Sáu. Quy chế "De minimis", một thuật ngữ pháp lý ám chỉ các vấn đề không quan trọng, ám chỉ việc Hoa Kỳ miễn trừ các thủ tục hải quan và thuế quan tiêu chuẩn đối với các mặt hàng có giá trị dưới 800 đô la được vận chuyển đến các cá nhân từ nước ngoài.

Niall van de Wouw, giám đốc vận tải hàng không tại nền tảng định giá vận tải hàng hóa Xeneta, cho biết Temu và Shein kết hợp vận chuyển khoảng 9.000 tấn hàng hóa trên toàn thế giới mỗi ngày, hoặc khoảng 88 máy bay chở hàng Boeing 777 đầy đủ. "Bạn không thể đột nhiên đóng cửa khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không này, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi lệnh hành pháp về de minimis bị dừng lại."

⦿ ---- Dị giáo hay chính thống? Nữ mục sư trừ tà, tự nhận đã xua đuổi những hồn ma liên bám chung quanh Trump khi Trump thua phiếu 2020, bây giờ có vị trí lớn bên cạnh Trump, bất kể bà đã ly dị 2 lần và đang sống với người chồng thứ ba. Tổng thống Donald Trump đã khiến một số người ủng hộ theo đạo Thiên chúa "chính thống" nổi giận hôm thứ sáu khi ông chỉ định một nhà truyền giáo trên truyền hình mà ngay cả một số người theo đạo Tin lành bảo thủ cũng gọi là "kẻ dị giáo" làm thành viên trong chính quyền Bạch Ốc của ông.

Tổng thống đã ký một sắc lệnh hành pháp thành lập Văn phòng Đức tin Bạch Ốc và chọn Mục sư Paula White-Cain, đồng minh và cố vấn tinh thần của ông, để lãnh đạo văn phòng này. White-Cain, 58 tuổi, là một nhà thuyết giáo của một nhà thờ lớn đến từ Florida, người đã tán thành những cách giải thích Kinh thánh mà một số người theo đạo Tin lành cho rằng đã đi quá xa.

Bà là người ủng hộ "thần học thịnh vượng" (prosperity theology), dạy rằng Chúa ban thưởng cho những người thực sự trung thành bằng sự giàu có về vật chất và thành công cá nhân. Người ta đã hỏi: Như thế, Tập Cận Bình, Putin và Kim Jong-Un là con Chúa được ban thưởng?

Những người chỉ trích cho rằng bằng cách đổ lỗi cho những khó khăn về tài chính là do thiếu đức tin, thần học thịnh vượng có thể được sử dụng để lợi dụng những người đi nhà thờ dễ bị tổn thương. Theo tờ The New York Times, nhiều người theo đạo Thiên chúa coi đó là một hình thức dị giáo. Một số người ủng hộ MAGA theo đạo Thiên chúa của Trump đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự thất vọng của họ về sự lựa chọn của tổng thống.

“Mặc dù Tổng thống Trump đang thực thi các luật phù hợp với các giá trị của chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy biết Cơ đốc giáo theo Kinh thánh là gì hoặc tại sao nó lại quan trọng”, người dẫn chương trình podcast Cơ đốc giáo John Mason đã viết trên X. “Paula White là một kẻ dị giáo và giáo viên giả mạo nổi tiếng, người không tôn trọng Phúc âm của Chúa Jesus Christ”.

Scott Ross, một huấn luyện viên lãnh đạo có trụ sở tại Texas và tự nhận là “Cơ đốc nhân Chính thống”, gọi bổ nhiệm này là kinh khủng. “Paula White, người đứng đầu Văn phòng Đức tin Bạch Ốc của Trump, không phải là nhà lãnh đạo Cơ đốc giáo”, ông viết. “Bà ta rao giảng những tà thuyết của Word of Faith và Prosperity Gospel, cả hai đều hoàn toàn trái ngược với Cơ đốc giáo đích thực. Tệ hơn nữa, bà ta đã sống một cuộc đời đầy tai tiếng, với nhiều người chồng, bóp méo Phúc âm để kiếm lợi”.

White-Cain, người đã ly hôn hai lần, hiện đang kết hôn với Jonathan Cain, nghệ sĩ guitar của Journey. “Có thể nói, đây là điều tồi tệ nhất và nguy hiểm nhất mà Tổng thống Trump đã làm—đưa một giáo lý viên giả mạo vào vị trí lãnh đạo hoạt động truyền bá đức tin. Lạy Chúa, xin thương xót đất nước chúng con và chính quyền này,” Ross nói thêm.

Nhà bình luận bảo thủ Jon Root, người thường đăng bài ủng hộ Trump, đã viết, “Đây là quyết định tồi tệ nhất mà Tổng thống Trump đưa ra kể từ khi nhậm chức… Paula White là một kẻ dị giáo, người rao giảng phúc âm thịnh vượng. Thêm vào đó, theo Kinh thánh, phụ nữ không nên làm mục sư.”

Vào năm 2020, khi Trump đang thúc đẩy lời nói dối rằng cuộc bầu cử tổng thống đã bị gian lận chống lại ông, White-Cain đã tổ chức các buổi cầu nguyện khẩn cấp để chống lại “các liên quân ma quỷ” đang cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử khỏi ông.

⦿ ---- Lệnh đóng băng tuyển dụng liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ngăn chặn việc tuyển dụng tân binh cứu hỏa trước mùa cháy rừng sẽ diễn ra vào mùa xuân và mùa hè. Ben McLane, một đội trưởng liên bang và là thành viên nội trú của Grassroots Wildland Firefighters, nói với CNN rằng ông dự đoán "sẽ thiếu nhân sự khi mùa cháy rừng bắt đầu", đồng thời nói thêm rằng "tiền lệ mà chúng ta đã thấy trong vài thập niên qua cho đến thời điểm này khiến chúng ta khá chắc chắn rằng đây sẽ lại là một mùa cháy lớn".

Ông tuyên bố rằng "cháy rừng tương sẽ thực sự tồi tệ, thực sự nhanh chóng". California đã bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng chết người như vụ cháy Palisades và Eaton khiến 27 người thiệt mạng và phá hủy hàng nghìn công trình, hầu hết là nhà ở gia đình đơn lẻ.

⦿ ---- Người được Trump đề cử làm Giám đốc FBI có những nguồn tiền nước ngoài bí ẩn. Kash Patel, người được Tổng thống Donald Trump chọn làm giám đốc FBI, nắm giữ hơn 1 triệu đô la cổ phiếu trong một công ty thời trang được thành lập tại Trung Quốc. Ông đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận chi nhiều tiền cho quảng cáo nhưng lại không chú trọng vào sứ mệnh của mình. Ông cũng tư vấn cho một danh sách khách hàng nước ngoài, bao gồm một công sản xuất vũ khí của Cộng hòa Czech mà những người Cộng hòa hàng đầu chỉ trích là quá thân thiết với các đối thủ của Hoa Kỳ.

Patel bước vào quỹ đạo của Trump với tư cách là một nhân viên quốc hội có thu nhập khiêm tốn. Nhưng những năm sau đó chắc chắn là kiếm rất nhiều tiền khi Patel tận dụng sự gần gũi với Trump và lòng nhiệt thành tự quảng cáo để đổi lấy các hợp đồng tư vấn, ghế trong hội đồng quản trị công ty và vai trò là một nhà bình luận về MAGA được săn đón. Tất cả những điều đó đã giúp giá trị tài sản ròng của ông tăng lên tới 15 triệu đô la, theo phân tích của Associated Press về các biểu mẫu công bố tài chính của chính phủ.

Trong khi Patel đang chờ Thượng viện phê chuẩn để trở thành giám đốc FBI tiếp theo, công việc trong khu vực tư nhân của ông đang bị các chuyên gia về đạo đức và đảng Dân chủ giám sát chặt chẽ hơn, những người cho rằng lợi ích của các khách hàng cũ của ông có thể xung đột với lợi ích của cơ quan thực thi pháp luật mà ông có khả năng sẽ sớm lãnh đạo.

Phạm vi giao dịch kinh doanh của Patel với các thực thể nước ngoài rất khó để phân biệt đầy đủ vì trong một số trường hợp, ông chỉ tiết lộ thông tin tối thiểu về bản chất công việc của mình. Nhưng chúng đang trở nên rõ ràng hơn vào thời điểm Bộ Tư pháp của chính quyền Trump có ý định thu hẹp việc thực thi luật quản lý hoạt động vận động hành lang ở nước ngoài. Và chúng càng đáng chú ý hơn vì ít nhất một khách hàng, công ty quần áo Shein, được thành lập tại Trung Quốc, một quốc gia mà chính quyền Hoa Kỳ mô tả là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Patel, Erica Knight, không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào về các chi tiết cụ thể trong công việc mà ông đã làm. Nhưng bà cho biết ông đã có "vô số cuộc họp với các thượng nghị sĩ" để thảo luận về vấn đề tài chính của mình. Bà cho biết "Ông Patel đã vượt xa cả mong đợi trong quá trình tư vấn và đồng ý này".

Craig Holman, một nhà vận động hành lang cho tổ chức giám sát chính phủ Public Citizen có trụ sở tại Washington, cho biết các giao dịch kinh doanh của Patel đặt ra những vấn đề cần được xem xét trước khi ông trở thành giám đốc FBI. Holman cho biết "Những xung đột lợi ích có vẻ rất rõ ràng đối với tôi".

Từ vô danh đến nổi tiếng. Patel, 44 tuổi, không nằm trong quỹ đạo của Trump khi đảng Cộng hòa lần đầu tiên được bầu vào Bạch Ốc. Ông đã làm việc vất vả với tư cách là luật sư bào chữa công và công tố viên chống khủng bố của Bộ Tư pháp trước khi được Ủy ban Tình báo Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo bắt gặp trong cuộc điều tra của FBI về mối liên hệ tiềm tàng giữa Nga và chiến dịch tranh cử của Trump năm 2016.

Hoài nghi về nguồn gốc của cuộc điều tra đó, Patel đã giúp biên soạn một tài liệu xác định các vấn đề với cuộc điều tra và chỉ trích FBI về việc giám sát một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Trump. Bản ghi nhớ đã thu hút sự chú ý của Trump, mở đường cho việc Patel được thăng chức lên một loạt các vai trò ngày càng nổi bật trong chính quyền. Sau thất bại của Trump vào năm 2020, Patel đã tận dụng mối quan hệ của mình với cựu tổng thống để đạt được khối tài sản đáng kể.

Ông đã viết một cuốn sách và trở thành hiện tượng phổ biến trên các phương tiện truyền thông bảo thủ với tư cách là một trong những người trung thành nhất của Trump, chỉ trích cái gọi là "bọn côn đồ chính phủ" trong khi bày tỏ sự háo hức muốn truy đuổi kẻ thù chính trị của Trump trong một chính quyền tương lai.

Ông cũng thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, Quỹ Kash Foundation, nhằm mục đích thúc đẩy "mối quan hệ lành mạnh hơn giữa chính phủ liên bang Hoa Kỳ và công dân Hoa Kỳ". Tổ chức này đã huy động được gần 1,3 triệu đô la vào năm 2023 nhưng chỉ chi 212.821 đô la để cung cấp "hỗ trợ tài chính và pháp lý cho những người tố giác, các gia đình có nhu cầu và giáo dục" tạo thành cốt lõi cho sứ mệnh đã nêu của tổ chức, theo tờ khai thuế gần đây nhất của tổ chức. Tổ chức này cũng bán hàng hóa "Fight With Kash" bao gồm mũ len, khăn quàng cổ, áo hoodie và bài.

Tổ chức này đã giữ lại gần 850.000 đô la dự trữ vào năm 2023 trong khi chi 332.000 đô la cho "quảng cáo và khuyến mại", bao gồm 275.475 đô la trả cho One and Oh LLC, một công ty do phó chủ tịch của Quỹ Kash Foundation thành lập và Patel cũng là cố vấn.

Danh sách khách hàng của Patel đầy bí ẩn. Trong khi đó, khi Patel trở thành cố vấn ngày càng có ảnh hưởng của Trump, kiếm được 544.000 đô la từ hoạt động chính trị của ứng cử viên tổng thống, ông đã xây dựng danh sách khách hàng tư vấn trong và ngoài nước, không có khách hàng nào được tiết lộ cho đến khi tiết lộ tài chính chính phủ gần đây nhất của ông được công khai vào tuần trước.

Tài liệu cho thấy Patel đã thu được thu nhập từ nhiều nguồn khác thường — Đại sứ quán Qatar, Shein và một công ty California cho thuê bồn chứa kim loại (metal storage tanks). Một số công việc đó diễn ra vào những thời điểm đặc biệt nhạy cảm đối với khách hàng. Việc Patel tư vấn cho The Czechoslovak Group, một tập đoàn vũ khí nước ngoài còn được gọi là CSG, trùng hợp với động thái thúc đẩy công ty này mua lại Vista Outdoor, nhà sản xuất các thương hiệu đạn dược nổi tiếng của Mỹ như Federal và Remington. Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, bao gồm cả Phó Tổng thống tương lai JD Vance, đã chỉ trích vụ mua lại hồi năm ngoái là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và thúc giục chính quyền Biden xem xét lại việc bán đang chờ xem xét.

Trong một lá thư gửi Bộ Tài chính, Vance cáo buộc CSG có "mối quan hệ với vòng tròn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin". Công ty đã kịch liệt phủ nhận những tuyên bố của Vance, gọi chúng là "vô nghĩa". Việc bán đã diễn ra vào tháng 11/2024. Không rõ Patel đã được CSG thuê khi nào, được trả bao nhiêu tiền hoặc làm công việc gì. Nhưng thông tin cho thấy anh đã tư vấn cho một chi nhánh của công ty có tên là CSGM trong hai năm qua và kiếm được hơn 5.000 đô la cho công việc của mình, được thực hiện thông qua công ty tư vấn của anh, Trishul LLC.

Người phát ngôn của Vance, Taylor Van Kirk, không trực tiếp đề cập đến công việc của Patel cho công ty sản xuất vũ khí này hay liệu phó chủ tịch vẫn còn lo ngại về việc công ty mua lại một nhà sản xuất đạn dược của Mỹ hay không. Bà cho biết Vance tin tưởng Patel và tin rằng ông "cực kỳ đủ tiêu chuẩn" để trở thành giám đốc FBI.

Một công ty nước ngoài khác đã thuê Patel là Elite Depot Ltd., công ty mẹ của hãng Trung Quốc Shein có trụ sở tại Quần đảo Cayman. Ông bắt đầu làm tư vấn cho Elite Depot vào tháng 4/2024 theo một thỏa thuận đã kết thúc vào tháng trước. Bản tiết lộ của ông nêu rõ ông được trao số cổ phiếu chưa chuyển nhượng trị giá từ 1 triệu đến 5 triệu đô la trong công ty sẽ đáo hạn trong năm tới. Ông cho biết ông không thoái vốn khỏi Elite Depot — không giống như nhiều cổ phiếu khác mà ông nắm giữ — vì chỉ có một khả năng "xa vời" là công việc mới [ở FBI] của ông sẽ liên quan đến công ty.

Các biểu mẫu không tiết lộ những gì Patel đã làm cho công ty hoặc những gì ông có thể kiếm được ngoài việc chuyển nhượng cổ phiếu. Trong chiến dịch tranh cử, Trump đã chỉ trích Trung Quốc và cam kết áp thuế cao đối với hàng xuất cảng của nước này sang Hoa Kỳ. Mặc dù hiện có trụ sở chính tại Singapore, Shein sản xuất hầu hết hàng hóa của mình tại Trung Quốc và các khoản thuế mà Trump đề xuất là mối đe dọa đối với mô hình kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng của Shein, nơi vận chuyển hàng hóa giá rẻ từ các nhà máy Trung Quốc đến người tiêu dùng Hoa Kỳ. Hầu hết các mặt hàng đó được nhập cảng miễn thuế theo một lỗ hổng thương mại đã tồn tại gần một thế kỷ. Trump đã áp thuế 10% đối với hàng nhập từ Trung Quốc, đồng thời cũng yêu cầu chấm dứt lỗ hổng này.

Shein đã không trả lời yêu cầu bình luận. Công ty này cũng bị chỉ trích vì cáo buộc rằng chuỗi cung ứng của công ty có thể dựa vào lao động cưỡng bức. Tháng trước, một luật sư của công ty đã né tránh các câu hỏi của các nhà lập pháp Anh về việc liệu các sản phẩm của công ty có bao gồm bông sợi từ tỉnh Tân Cương của Trung Quốc hay không, nơi Bắc Kinh bị cáo buộc giam giữ các thành viên của hầu hết các nhóm dân tộc Hồi giáo trong các trại giam.

Patel sẽ duy trì khoản đầu tư của mình vào công ty mẹ của Shein ngay cả khi ông lãnh đạo một FBI đã tích cực gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối nguy hiểm mà Trung Quốc gây ra cho Hoa Kỳ. FBI cho biết Trung Quốc từ lâu đã tham gia vào một hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng rộng lớn, đa hướng, dựa vào các điệp viên và tin tặc truyền thống, cũng như các công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết ông đã có cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nói với tờ The New York Post rằng hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện và "tốt hơn là tôi không tiết lộ chúng tôi nói chuyện bao nhiêu lần." Trump, người trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình đã tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, đã bày tỏ nỗi buồn về sự mất mát về sinh mạng trong cuộc chiến.

Cùng với cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz trong phòng làm việc trên máy bay Tổng thống, Trump nói: "Mỗi ngày đều có người chết. Những người lính trẻ đẹp trai đang bị giết. Những người đàn ông trẻ tuổi, giống như con trai tôi. Ở cả hai bên. Trên khắp chiến trường."

Trump đã đưa ra rất ít chi tiết trong cuộc phỏng vấn với tờ WP về chính xác những gì ông và Putin đã chia sẻ trong các cuộc trò chuyện của họ, hoặc liệu Putin có đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào không. Khi được hỏi hai người đã nói chuyện bao nhiêu lần, tờ WP đưa tin Trump trả lời: "Tôi không muốn nói". Nhưng Trump nói thêm rằng Putin muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và cho biết Putin "quan tâm" đến mạng người. "Ông Putin muốn thấy mọi người ngừng chết", Trump nói, theo tờ Washington Post.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã thông báo với Quốc hội rằng họ sẽ tiếp tục bán vũ khí cho Israel với tổng giá trị hơn 7 tỷ đô la, qua đó né tránh quá trình xem xét đang được tiến hành tại một ủy ban của Hạ viện. Bộ Ngoại giao đã đưa ra thông báo vào thứ Sáu, tờ New York Times đưa tin. Quốc hội đã tạm dừng việc bán 1 tỷ đô la hồi đầu tuần, trước chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Gói này bao gồm đạn dược và tên lửa.

Người đứng đầu đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nói với CNN rằng ông có những câu hỏi chưa được trả lời về thỏa thuận này. "Động thái này là một lần nữa Donald Trump phủ nhận quyền giám sát hợp pháp và chính đáng của Quốc hội", Dân biểu Gregory Meeks cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Ngoại trưởng Marco Rubio "đã không đưa ra được lý do chính đáng hoặc tài liệu đầy đủ để bỏ qua quá trình xem xét của Ủy ban Quốc hội".

Bốn thành viên hàng đầu của cả Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện có thể tạm dừng việc bán vũ khí cho các đồng minh nếu các thỏa thuận có giá trị vượt quá một số tiền nhất định, theo báo The Hill. Sẽ cần có 2/3 số phiếu của cả hai viện của Quốc hội để chặn các giao dịch này.

⦿ ---- Sau đây là tóm lược phân tích chung của 4 biên tập viên báo Washington Post: Chiến dịch tấn công chớp nhoáng của tỷ phú Elon Musk vào Washington đã tập trung vào tầm nhìn của ông về một chính phủ nhỏ hơn và yếu hơn đáng kể, khi ông và một nhóm phụ tá chuyển sang kiểm soát, tự động hóa — và giảm rất nhiều — hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn khả năng hoạt động công cộng. Trong vòng chưa đầy ba tuần, cơ quan DOGE Hoa Kỳ của Musk đã tuân theo cùng một chiến lược tại một cơ quan liên bang sau một cơ quan khác: Cài đặt những người trung thành vào vị trí lãnh đạo. Thu thập dữ liệu nội bộ, bao gồm cả dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu được phân loại. Kiểm soát dòng tiền. Và thúc đẩy mạnh mẽ — bằng các biện pháp pháp lý hoặc cách khác — để loại bỏ các công việc và chương trình không phù hợp về mặt ý thức hệ với các mục tiêu của chính quyền Trump.

Chiến dịch DOGE đã tạo ra sự hỗn loạn gần như hàng giờ trên khắp thủ đô của quốc gia. Nhưng có vẻ như nó được dàn dựng cẩn thận để phục vụ cho một chương trình nghị sự rộng lớn hơn nhằm loại bỏ lực lượng công chức, khẳng định quyền lực đối với bộ máy thư lại liên bang rộng lớn và thu hẹp nó xuống mức chưa từng thấy trong ít nhất 20 năm. Mục tiêu là một chính phủ thu hẹp quyền giám sát đối với doanh nghiệp tư nhân, cung cấp ít dịch vụ hơn và chiếm một phần nhỏ hơn trong nền kinh tế Hoa Kỳ — nhưng phản ứng tốt hơn nhiều với các chỉ thị của Tổng thống.

Mặc dù do nhóm của Musk lãnh đạo, chiến dịch này được Tổng thống Donald Trump và ban lãnh đạo cấp cao của ông ủng hộ rộng rãi, những người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giai đoạn tiếp theo. Và trong khi sự phản đối Musk đã xuất hiện tại các tòa án liên bang, trong các công đoàn nhân viên liên bang và trong một số nhóm của Quốc hội, các đồng minh cho biết những người chỉ trích ông đánh giá thấp tài năng của tỷ phú này trong việc xé nát và chuyển đổi các thể chế — như đã được chứng minh trong thời gian ngắn ngủi kể từ lễ nhậm chức của Trump vào ngày 20 tháng 1/2025.

Nếu Musk thành công, lực lượng công chức liên bang sẽ bị cắt giảm ít nhất 10%. Một nỗ lực từ chức tự nguyện hàng loạt — đã bị một thẩm phán liên bang ở Massachusetts chặn lại, người đã lên lịch phiên điều trần vào thứ Hai — dự kiến ​​sẽ là bước đầu tiên trước khi sa thải hàng loạt không tự nguyện. Những người này có khả năng bao gồm những người mới được tuyển dụng hoặc những người có đánh giá hiệu suất kém, theo một kế hoạch được nêu trong các bản ghi nhớ do Văn phòng Quản lý Nhân sự ban hành vào tuần trước, hiện do Musk kiểm soát. Tuần này, các công đoàn đã khuyên người lao động tải xuống các bản đánh giá hiệu suất và hồ sơ nhân sự của họ để chuẩn bị cho việc thông tin đó được sử dụng để chống lại họ.

"Mục tiêu cuối cùng là thay thế lực lượng công chức con người bằng máy móc", một quan chức Hoa Kỳ theo dõi chặt chẽ hoạt động của DOGE cho biết. "Mọi thứ có thể được tự động hóa bằng máy móc sẽ được thực hiện. Và các nhà kỹ trị sẽ thay thế các nhà quản lý hành chính".

Việc loại bỏ lực lượng công chức liên bang có thể mở đường cho Trump và Musk hủy bỏ chi tiêu liên bang hoặc xóa bỏ toàn bộ các cơ quan mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội, một sự mở rộng quyền hành pháp chưa từng có. Tuần này, Tom Krause, một đồng minh của Musk, đã được bổ nhiệm để giám sát một cơ quan trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ chịu trách nhiệm thực hiện hàng nghìn tỷ đô la thanh toán hàng năm cho toàn bộ các đối tượng nhận, từ nhà thầu và người nhận tài trợ đến gia đình quân nhân và người đã nghỉ hưu. Cục Dịch vụ Tài chính từ lâu đã đơn giản cắt giảm các khoản chi phiếu theo lệnh của nhiều cơ quan liên bang, nhưng việc bổ nhiệm Krause có thể thay đổi điều đó.

Trong khi đó, các quan chức Bạch Ốc đã bắt đầu chuẩn bị các tài liệu ngân sách nhằm cắt giảm một số cơ quan và bộ phận tới 60%, theo hai người khác hiểu rõ vấn đề này, những người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên để phản ánh các cuộc thảo luận nội bộ. Không rõ liệu Trump có cảm thấy buộc phải yêu cầu Quốc hội phê duyệt những khoản cắt giảm đó hay không. Mặc dù Hiến pháp đặc biệt trao quyền chi tiêu cho Quốc hội, Musk và giám đốc ngân sách của Trump, Russell Vought đã lập luận rằng họ nên có thẩm quyền cắt giảm chi tiêu một cách đơn phương.

Các chuyên gia cho biết, xét về tổng thể, những thay đổi này tương đương với một trong những nỗ lực cải tổ mạnh mẽ nhất đối với chính phủ liên bang trong lịch sử Hoa Kỳ. David Super, một giáo sư luật hành chính tại Đại học Georgetown, cho biết những khoản cắt giảm được đề xuất sẽ đưa dịch vụ dân sự hiện đại trở lại vào cuối thế kỷ 19, trước khi ban hành các cải cách chống tham nhũng. Super cho biết hai vụ thâu tóm quyền lực lớn nhất trước đây là nỗ lực hủy bỏ các chương trình liên bang mà ông không thích của Tổng thống Richard M. Nixon vào năm 1973 và nỗ lực quốc hữu hóa ngành công nghiệp thép của Tổng thống Harry S. Truman vào năm 1952 — cả hai đều bị tòa án bác bỏ.

"Chính quyền đang thực hiện những động thái tương đương này nhiều lần trong ngày, ngày nào cũng vậy", Super cho biết. "Sự phân chia mà chúng ta có từ năm 1787 là kiểm tra và cân bằng — không có nhánh nào là vượt trội, nhưng cả ba đều phải làm việc cùng nhau. Tầm nhìn ở đây là một cơ quan hành pháp [của Tổng thống] cực kỳ mạnh mẽ và phụ thuộc hành pháp là một cơ quan tư pháp và Quốc hội suy yếu".

⦿ ---- Các nhà báo độc lập toàn cầu thê thảm vì USAID đóng cửa. Tổng thống Donald Trump đã đóng băng hàng tỷ đô la toàn thế giới trong các dự án viện trợ, gồm hơn 268 triệu đô la do Quốc hội phân bổ để hỗ trợ phương tiện truyền thông độc lập và dòng chảy thông tin tự do. Phóng viên không biên giới (RSF: Reporters Without Borders) đã lên án quyết định này, khiến các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông và nhà báo đang làm công việc quan trọng rơi vào tình trạng hỗn loạn không chắc chắn — bao gồm cả ở Châu Á Thái Bình Dương.

Trong tuyên bố trên trang web của mình, RSF đã kêu gọi sự hỗ trợ của công chúng và tư nhân quốc tế để giữt "tính bền vững của phương tiện truyền thông độc lập". Từ khi tổng thống Mỹ mới tuyên bố đóng băng viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1, USAID (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) đã rơi vào tình trạng hỗn loạn — trang web của cơ quan này không thể truy cập được, tài khoản X của cơ quan này đã bị đình chỉ, trụ sở chính của cơ quan này đã bị đóng cửa và nhân viên được yêu cầu ở nhà.

Tỷ phú người Mỹ gốc Nam Phi Elon Musk, một quan chức không được bầu, người được Trump chọn để lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ bán chính thức (DOGE), đã gọi USAID là "tổ chức tội phạm" và tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đóng cửa [cơ quan này]". Sau ngày hôm đó, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố ông được bổ nhiệm làm quyền giám đốc cơ quan này, ám chỉ rằng hoạt động của cơ quan này đang được chuyển sang Bộ Ngoại giao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô Ivanka Trump năm 2018 thăm các phụ nữ trồng cây cacao từ một dự án do USAID hỗ trợ các nữ doanh nhân trên khắp lục địa.

Nhạc Hội Tỏa Ánh Từ Quang 3 "Mừng Phật Thành Đạo"

"Chúng tôi quan tâm và chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng chúng tôi quan tâm, và tôi đã hợp tác và đang làm việc với USAID", bà tiếp tục. "Và đó là điều tôi muốn chia sẻ -- rằng chúng tôi quan tâm". Trong chuyến đi 4 quốc gia qua Châu Phi vào năm 2018 -- chuyến công du quốc tế một mình lớn đầu tiên của bà với tư cách là đệ nhất phu nhân -- Melania Trump đã dành lời khen ngợi cho những gì bà mô tả là các chương trình USAID "thành công" khi bà quan sát trực tiếp.Ví dụ, tại Malawi, bà đã tặng túi xách, đồ dùng học tập và bóng đá như một phần của sáng kiến "BeBest" của bà trong khuôn khổ hợp tác với một chương trình xóa mù chữ của USAID. "Thật sự rất cảm động", bà nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trong chuyến thăm. Trong chuyến thăm các học sinh tiểu học tại thủ đô Lilongwe của Malawi, nơi bà quảng bá cho một chương trình của USAID phân phối hơn 1,4 triệu sách giáo khoa cho học sinh, đệ nhất phu nhân đã giải thích về giá trị của các khoản đầu tư của Hoa Kỳ ở nước ngoài. "Khi mọi người có cơ hội và xã hội tự do hơn và có trình độ học vấn cao hơn, chúng ta mạnh mẽ hơn như Hoa Kỳ", đệ nhất phu nhân nói với ABC News.Bạch Ốc và văn phòng của đệ nhất phu nhân đều từ chối bình luận về câu chuyện này. Quỹ 50 triệu đô la, được gọi là W-GDP, được USAID phát triển để phân phối với mục tiêu đầy tham vọng là trao quyền cho 50 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển vào năm 2025. Sáng kiến này do con gái và cố vấn cấp cao của tổng thống, Ivanka Trump, đứng đầu.Ivanka Trump đã nói với ABC News vào thời điểm đó rằng sáng kiến này không chỉ được coi là cơ hội cung cấp hỗ trợ kinh tế cho phụ nữ ở các nước đang phát triển mà còn liên quan đến an ninh quốc gia. "Chúng tôi biết rằng có mối tương quan giữa bất bình đẳng giới và xung đột, có rất nhiều nghiên cứu. Có một lý do khiến ngày hôm nay, tổng thống đã ký WGDP như một bản ghi nhớ của tổng thống về an ninh quốc gia", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với ABC News. "Đây là một cuộc khủng hoảng đạo đức thực sự", Lauren Batemen, một luật sư của Nhóm kiện tụng công dân, đang giúp đại diện cho Liên đoàn công chức Hoa Kỳ (American Federation of Government Employees) và Hiệp hội dịch vụ đối ngoại Hoa Kỳ (American Foreign Service Association), cho biết.Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang Washington, D.C., vào thứ năm, cho biết các lệnh ngừng công việc, đóng băng tài trợ và cắt nhân sự của chính quyền đang khiến hàng nghìn việc làm mất đi, đe dọa đến lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và gây ra thảm họa nhân đạo. Trump đã cáo buộc cơ quan USAID tham nhũng khi chi tiền cho các dự án mà Bạch Ốc gọi là vô lý.Khoảng 10.000 nhân viên USAID đã được thông báo trong tuần này rằng họ sẽ bị cho nghỉ hành chính vào cuối thứ sáu. Ngoại lệ duy nhất là đối với những nhân viên được chỉ định chịu trách nhiệm về "các chức năng quan trọng của nhiệm vụ, lãnh đạo cốt lõi và các chương trình được chỉ định đặc biệt". Bản tin nói rằng động thái này diễn ra sau khi 19 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang kiện chính quyền Trump sau khi Bộ Hiệu qủa Chính phủ được tiếp cận các hồ sơ.Tin này không được các đồng minh của Trump đón nhận, bao gồm Charlie Kirk, người mà chiến dịch của Trump đã giao phần lớn hoạt động trên thực địa trong cuộc bầu cử năm 2024. Kirk viết: "Thẩm phán Paul Engelmayer của New York vừa cấm tất cả những người được bổ nhiệm chính trị — bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent — truy cập dữ liệu của Bộ Tài chính, tất cả đều dựa trên các thuyết âm mưu của Blueanon. Những lý thuyết đó không thể bị phản đối vì lệnh này là EX PARTE — nghĩa là các luật sư của Trump không được cảnh báo và không thể cân nhắc. Chỉ có các Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ (tức 19 tiểu bang) mới được phép tranh luận. Thẩm phán không trích dẫn bất kỳ luật hoặc logic nào để ủng hộ lệnh chưa từng có này, vì nó thách thức cả hai."Thực tế cả làng MAGA nổi giận vì cố ý bóp méo phán quyết của Thẩm phán. "Điều đó là do rủi ro mà chính sách mới đưa ra về việc tiết lộ thông tin nhạy cảm và bí mật và rủi ro gia tăng rằng các hệ thống đang được đề cập sẽ dễ bị tấn công hơn trước đây", Engelmayer viết.Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, một đảng viên Dân chủ có văn phòng đang dẫn đầu vụ án, hoan nghênh phán quyết này, nói rằng không ai đứng trên luật pháp và người dân Mỹ trên khắp đất nước đã kinh hoàng trước việc nhóm DOGE truy cập dữ liệu của họ mà không bị hạn chế. James nói: "Chúng tôi biết rằng quyết định của chính quyền Trump khi cấp quyền truy cập này cho những cá nhân không được phép là bất hợp pháp và sáng nay, một tòa án liên bang đã đồng ý."⦿ ---- Viện Y tế Quốc gia (NIH: National Institutes of Health) đã cắt giảm đáng kể các khoản tài trợ dành cho các tổ chức nghiên cứu vào thứ Sáu, một quyết định có thể tác động đáng kể đến giáo dục đại học của Hoa Kỳ. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng càng nhiều quỹ càng tốt được sử dụng cho chi phí nghiên cứu khoa học trực tiếp thay vì chi phí hành chính", chỉ thị nêu rõ.Phản ứng trước sự phát triển này, Hiệp hội các trường đại học Association of Public and Land-Grant Universities cho biết quyết định này sẽ hạn chế các đột phá y khoa có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Chủ tịch của tổ chức, Mark Becker, cho biết trong một tuyên bố, "NIH cắt giảm hoàn trả chi phí nghiên cứu sẽ làm chậm và hạn chế các đột phá y khoa chữa khỏi ung thư và giải quyết các bệnh mãn tính như tiểu đường và bệnh tim. Đừng nhầm lẫn: đây là một sự cắt giảm trực tiếp và lớn đối với nghiên cứu y khoa cứu người."Becker kêu gọi chính quyền Trump xét lại hành động này, gọi đó là "tự chuốc lấy thất bại". Trong tuần đầu tiên của tháng 1, chính quyền đột ngột quyết định đóng băng quy trình xem xét tài trợ tại NIH. Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Dayton."Blood Tribe cùng các thành viên và cộng sự của nhóm đã tung ra một loạt hành vi thù hận, bao gồm các hành vi quấy rối, đe dọa đánh bom và đe dọa giết người, đối với cư dân Springfield, những người đã lên tiếng ủng hộ cộng đồng người Haiti", đơn khiếu nại nêu rõ.Tổng thống Trump đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới vào thành phố trong cuộc tranh luận tổng thống với đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris vào tháng 9 năm ngoái, khi Trump lặp lại những tuyên bố sai sự thật rằng người Haiti ở Springfield đang bắt cóc và ăn thịt mèo và chó của người dân.Nguyên đơn cho biết Blood Tribe đã xuất hiện tại lễ hội nhạc jazz và blues của thành phố vào tháng 8, nơi họ trưng bày súng, vẫy cờ chữ vạn và mặc áo sơ mi đỏ, quần đen và mặt nạ trượt tuyết giống nhau. Những người khiếu nại đã yêu cầu nhóm này ngừng đưa ra thêm các lời đe dọa, đồng thời yêu cầu tòa án xét xử bằng bồi thẩm đoàn. Tổng thống Trump đã trừng phạt Nam Phi bằng cách ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Sáu, ngừng mọi khoản viện trợ cho quốc gia này vì những gì ông gọi là vi phạm nhân quyền đối với một nhóm thiểu số da trắng. Theo AP đưa tin, sắc lệnh hành pháp này bao gồm một kế hoạch tái định cư những người nông dân da trắng Nam Phi và gia đình họ thành người tị nạn tại Hoa Kỳ. Nhưng hôm thứ Bảy, các nhóm đại diện cho một số nhóm thiểu số da trắng Nam Phi đã đưa ra câu trả lời cho Trump. "Chúng tôi cam kết xây dựng tương lai tại đây", giám đốc điều hành của công đoàn Afrikaner Solidarity cho biết. "Chúng tôi sẽ không đi đâu cả".Trump cho biết luật tịch thu đất đai mà Nam Phi mới thông qua "trắng trợn" phân biệt đối xử với người Afrikaner da trắng, những người là hậu duệ của người Hoà Lan và những người thực dân châu Âu khác. Chính quyền Trump cho biết chính phủ Nam Phi đã cho phép các cuộc tấn công bạo lực vào cộng đồng nông dân Afrikaner. Điều đó không đúng; ngay cả các nhóm ở Nam Phi đang thách thức luật này cũng nói rằng không có đất đai nào bị tịch thu.Tổng thống Trump đã chỉ đạo dừng hàng trăm triệu đô la mà Hoa Kỳ gửi đến Nam Phi mỗi năm, phần lớn là để hỗ trợ ứng phó với HIV/AIDS. Hoa Kỳ đã cấp cho Nam Phi khoảng 440 triệu đô la vào năm ngoái. Một phần của khoản tài trợ đó đã bị đe dọa bởi lệnh đóng băng viện trợ toàn cầu của Trump, nhưng giờ đây tất cả sẽ bị dừng lại trong một đòn giáng mạnh vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nam Phi. Nam Phi có khoảng 8 triệu người đang sống chung với HIV và nguồn tài trợ của Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chương trình HIV/AIDS quốc gia lớn nhất thế giới.Phản ứng của chính phủ Nam Phi: Bộ ngoại giao cho biết "một chiến dịch thông tin sai lệch và tuyên truyền" đang nhắm vào Nam Phi. Trọng tâm trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump là việc siết chặt vấn đề nhập cư bất hợp pháp. Nhưng Trump cũng cắt giảm các con đường nhập cư hợp pháp vốn là đường dây cứu sinh cho hàng trăm nghìn người chạy trốn chiến tranh và các cuộc khủng hoảng chính trị hoặc nhân đạo khác.Chính quyền Trump đã đóng một ứng dụng điện thoại được người di cư sử dụng để nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ tại biên giới phía nam. Việc tiếp nhận người tị nạn đã bị đình chỉ. Các chương trình nhân đạo cho phép người Afghanistan, Ukraine, Venezuela và những người khác bay đến Hoa Kỳ đã bị dừng lại. Việc sử dụng rộng rãi quy chế tạm dung TPS, áp dụng cho những người từ 17 quốc gia, dự kiến sẽ dừng lại khi các chỉ định hiện tại hết hạn.Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, Trump đã có động thái chấm dứt TPS đối với 95% những người được hưởng chế độ này, bao gồm những người từ El Salvador, Haiti, Nicaragua, Sudan, Nepal và Honduras. Các chính quyền Dân chủ và Cộng hòa đã sử dụng thẩm quyền này trong nhiều thập niên, bao gồm cả 30.000 người Hungary sau cuộc nổi dậy năm 1956 chống lại Liên Xô và hơn 330.000 người Việt Nam, Campuchia và Lào trong giai đoạn 1975-1980 do Chiến tranh Việt Nam.Sắc lệnh hành pháp ngày đầu tiên của Trump, "Bảo vệ người dân Mỹ khỏi sự xâm lược", chỉ đạo chính quyền của ông đảm bảo rằng việc ân xá "chỉ được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể". Vài phút sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức, chính quyền của ông đã đóng cửa CBP One, một ứng dụng di động mà người di cư ở Mexico có thể yêu cầu cuộc hẹn với các cơ quan biên giới tại các cảng nhập cảnh chính thức. Kể từ tháng 1 năm 2023, gần 1 triệu người đã nhập cảnh vào nước này với giấy phép lao động có thời hạn hai năm thông qua ứng dụng này.Nhiều người đến thông qua CBP One và các con đường nhân đạo khác đã tiếp tục nộp đơn xin tị nạn. Người di cư có tới một năm để nộp đơn. Khoảng 240.000 người Ukraine, cộng với hơn 530.000 người từ bốn quốc gia khác, đã đến theo các quy trình đó.Pablo Alvarado, giám đốc điều hành của Mạng lưới Tổ chức Lao động Ban ngày Quốc gia (National Day Laborer Organizing Network) có trụ sở tại Los Angeles, cho biết động cơ hạn chế nhập cư không phải là "sửa chữa cái gọi là hệ thống nhập cư bị hỏng. Đối với họ, đó là nỗi sợ hãi về một nhóm đa số không phải người da trắng".Các lệnh của Trump cũng ảnh hưởng đến 76.000 người Afghanistan đã được di tản sau khi Kabul sụp đổ vào năm 2021. Mặc dù nhiều người đã được tị nạn, nhưng một số người có thể mất tư cách pháp lý của họ vì các quan chức không còn gia hạn quyền bảo vệ tạm nữa.⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông "không quan tâm" đến việc trục xuất Hoàng tử Anh quốc Harry, người hiện đang sống tại Montecito, California cùng vợ là Meghan Markle. "Tôi không muốn làm điều đó", Trump nói với tờ New York Post. "Tôi sẽ để anh ta yên. Anh ta đã có đủ vấn đề với vợ mình rồi. Năm 2023, ông nói với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt, "Tôi không thích ý tưởng rằng họ [Harry và Markle] được bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ khi họ đến đây".Hai vợ chồng hoàng gia này cũng đã lên tiếng phản đối Trump trong nhiều năm, với việc Markle gọi tổng thống là "gây chia rẽ" và "kỳ thị phụ nữ" trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2016. Sau đó, Trump gọi những bình luận của Markle về ông là "ghê tởm".⦿ ---- Các hãng TV và chính phủ Nam Hàn lo sợ Trump áp thuế Mexico làm Nam Hàn tăng giá TV trong khi các hãng TQ có thể được bao cấp ghìm giá. Samsung Electronics và LG Electronics đang chuẩn bị cho một đòn giáng mạnh vào mảng kinh doanh TV cao cấp của họ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cân nhắc áp thuế 25% đối với hàng nhập từ Mexico. Các nhà sản xuất Nam Hàn, vốn phụ thuộc nhiều vào các trung tâm sản xuất của Mexico, dự kiến sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu thuế quan có hiệu lực. Trong ba quý đầu năm 2024, các thương hiệu Nam Hàn chiếm 48% thị trường TV Bắc Mỹ, trong khi các thương hiệu Trung Quốc nắm giữ 27% thị phần."Nếu áp thuế, các công ty Trung Quốc sản xuất TV tại Mexico cũng sẽ chịu thiệt hại, nhưng các công ty Nam Hàn tập trung vào các chiến lược cao cấp không thể giảm ưu tiên cho thị trường Bắc Mỹ, khiến tình hình của họ trở nên phức tạp hơn", một người trong ngành cho biết.Các nhà sản xuất đang tìm cách đa dạng hóa sản xuất để bù đắp tác động tiềm ẩn. Mặc dù Trump đã tuyên bố vào ngày 3 tháng 2 rằng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Mexico sẽ được hoãn lại trong một tháng, nhưng mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn được áp dụng. Samsung đang cân nhắc mở rộng sản xuất tại Châu Âu và Đông Nam Á hoặc thậm chí sản xuất TV trực tiếp tại Hoa Kỳ. Hiện công ty đang điều hành các nhà máy tại Tijuana, Việt Nam và Hungary. Năm ngoái, Trung Quốc đã công bố kế hoạch phát hành 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (178 tỷ đô la) trái phiếu chính phủ dài hạn, với một phần có thể được dành cho trợ cấp hàng tiêu dùng, bao gồm cả đồ điện tử.Báo Chosun ghi lời một quan chức Nam Hàn trong ngành cho biết: "Nếu Trung Quốc trợ cấp, các công ty sản xuất của họ có thể duy trì giá hiện tại bất chấp thuế quan của Hoa Kỳ. Các công ty Nam Hàn sẽ cần hợp tác với các nhà phân phối địa phương [tại Mỹ] để giảm thiểu tác động của thuế quan đối với giá tiêu dùng".⦿ ---- Đi đêm, Đài Loan hy vọng Trump sẽ không áp thuế Đài Loan: Hai quan chức cấp cao của Bộ Kinh tế Đài Loan sẽ đi Washington và gặp gỡ nhóm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong nỗ lực ngăn chặn việc áp thuế có khả năng lên tới 100% đối với chip từ Đài Loan. Phát biểu trước đảng Cộng hòa vào ngày 27 tháng 1, Trump cho biết ông có ý định áp thuế đối với Đài Loan để đưa hoạt động sản xuất chip về Hoa Kỳ. "Động cơ là họ sẽ không muốn trả mức thuế 25%, hay 50% hoặc thậm chí là 100 phần trăm", ông nói.⦿ ---- Nhiều nước thứ ba (Châu Phi, khối ASEAN) thê thảm vì Trump xóa sổ USAID: thiếu thuốc HIV, sốt rét và bệnh lao. Tại Malawi, các phòng khám có thể sớm hết thuốc điều trị HIV quan trọng, không thể bổ sung nguồn cung cấp kể từ khi chính quyền Trump ra lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ. Một thẩm phán liên bang hôm thứ sáu cho biết ông sẽ hoãn thời hạn nửa đêm để USAID cắt giảm lực lượng lao động từ hơn 5.000 người xuống còn vài trăm người. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Carl Nichols, người được Trump bổ nhiệm, cho biết ông sẽ áp dụng lệnh hạn chế tạm thời "rất hạn chế".Hơn nửa tá nhân viên USAID đã nói với NBC News trong các cuộc phỏng vấn trước khi có lệnh của thẩm phán rằng họ đã thấy sự gián đoạn đáng báo động trong việc chăm sóc cứu sống. Ngoài sức khỏe bà mẹ và trẻ em, USAID tập trung chủ yếu vào việc phòng ngừa và điều trị HIV, sốt rét và bệnh lao — những căn bệnh ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em gái với tỷ lệ không cân xứng so với nam giới và trẻ em trai ở một số khu vực đang phát triển trên thế giới. Cơ quan này cũng tham gia rất nhiều vào các dịch vụ hỗ trợ bạo lực trên cơ sở giới. Sáng kiến này đã tham gia vào các biện pháp điều trị dự phòng cho 5 triệu phụ nữ mang thai trong một năm nhất định. Và năm ngoái, sáng kiến này đã cung cấp thuốc chống sốt rét theo mùa phòng ngừa cho 14 triệu trẻ em. Hiện tại, các biện pháp nhạy cảm về thời gian như phun thuốc diệt côn trùng vào nhà, thường được lên lịch bắt đầu trước mùa mưa, đã bị hoãn lại.⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã ký luật hôm thứ Sáu dành riêng 50 triệu đô la để giúp tiểu bang bảo vệ các chính sách của mình trước những thách thức từ chính quyền Trump và bảo vệ những người nhập cư trong bối cảnh Trump trục xuất hàng loạt. California đã kiện chính quyền của tổng thống Cộng hòa hơn 120 lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, theo văn phòng Bộ trưởng Tư pháp California. Tiểu bang đã chi khoảng 42 triệu đô la cho các cuộc chiến pháp lý chống lại chính quyền liên bang, dao động từ khoảng 2 triệu đô la đến gần 13 triệu đô la một năm.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ trích Thái Lan và Trung Quốc hôm thứ Bảy về thông cáo chung vào cuối chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Tuyên bố mô tả Đài Loan là "một phần không thể tách rời của Trung Quốc" và cho biết Thái Lan ủng hộ quan điểm của Trung Quốc về "nguyên tắc một Trung Quốc". Một đàn nhiều con vịt trời (waterfowl) chết dạt vào bờ phía nam của Hồ Michigan gần Chicago và vùng ngoại ô phía bắc của hồ này được cho là có liên quan đến đợt bùng phát cúm gia cầm đang diễn ra, theo các viên chức về động vật hoang dã cho biết trong tuần này.Phần lớn các loài vịt trời là vịt ngực đỏ (red-breasted mergansers), một loài vịt lặn còn được gọi là mỏ cưa. Các loài vịt khác và ngỗng Canada cũng nằm trong số các nạn nhân chết trôi. Theo Sở Tài nguyên Thiên nhiên Illinois, thời tiết ấm hơn và băng tan dọc theo Hồ Michigan, nơi đã mở ra những vùng nước mới, có thể đã góp phần khiến số lượng lớn vịt chết dạt vào bờ. Các báo cáo về chim chết lần đầu tiên xuất hiện vào cuối tuần. Chicago Bird Collision Monitors, một nhóm bảo tồn tình nguyện, bắt đầu nhận được báo cáo vào ngày 31 tháng 1 về số lượng lớn vịt mồng được tìm thấy dọc theo bờ hồ.Tổ chức bảo vệ chim này nói với NBC 5 Chicago rằng có khoảng 200 đến 300 con vịt trời bị nhiễm bệnh được báo cáo từ thứ Sáu đến Chủ Nhật. Phụ huynh April Gois cho biết: "Tôi thực sự bị sốc, thực sự thất vọng khi họ lại có một người như vậy trong khuôn viên trường. Điều đó không khiến bất kỳ đứa trẻ nào cảm thấy an toàn. Chúng không muốn đến trường."Hiệu trưởng nhà trường đã gửi email cho phụ huynh, xin lỗi về bài đăng. Các viên chức nhà trường cho biết phụ tá giáo viên kia đã bị tạm nghỉ hành chính hôm thứ sáu. Phụ huynh Maria Torres nói: "Mọi người đều có ý kiến riêng và họ được phép bỏ phiếu, nhưng những gì cô phụ giáo kia đã làm là không thể chấp nhận được."⦿ ---- HỎI 1: Những người mắc các chứng đau đầu sẽ có nguy cơ tự tử cao hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Bằng chứng mới từ một phân tích nhóm dân số lớn cho thấy nguy cơ tự tử đã cố gắng và đã hoàn thành tăng lên ở những cá nhân được chẩn đoán mắc chứng rối loạn đau đầu. 