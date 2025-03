Cờ USAID của Mỹ sẽ biến mất toàn cầu. Thay vào đó sẽ là cờ của Trung Quốc. USAID đóng cửa sau nhiều thập niên thúc đẩy bầu cử tự do, báo chí tự do, nhân quyền toàn cầu. TQ hoan hô.

.

- Trump: Mỹ sẽ lập bang giao với Bắc Hàn sớm

- USAID đóng cửa sau nhiều thập niên thúc đẩy bầu cử tự do, báo chí tự do, nhân quyền toàn cầu. TQ hoan hô.

- Asia Times: Trump lạnh cẳng, và đã thua TQ trong cuộc chiến thương mại chỉ trong 18 ngày

- Sẽ áp thuế Trung Quốc, kể cả dược liệu và thuốc Hoa Kỳ đang nhập từ TQ.

- Thẩm phán John Bates: cho Musk truy cập kho dữ liệu Bộ Lao động. Bates bác đơn công đoàn kiện.

- Trump: Musk toàn quyền tinh gọn giáo dục và quân đội

- Trump sa thải nhiều người ra khỏi HĐQT Trung tâm Kennedy Center, sẽ giữ chức Chủ tịch mới

- Trump tước quyền tiếp cận bí mật của Biden

- Musk thuê lại Marko Elez, người tự chức vì kỳ thị

- Trump sa thải Lưu trữ viên Colleen Shogan

- Trump: Tổng bố ráp, sẽ giam cả trẻ em.

- Nhà thờ gốc Mỹ La-tinh thú nhận ân hận vì kêu gọi giáo dân bầu cho Trump, bây giờ nhiều mục sư sẽ bị trục xuất.

- Thẩm phán Carl Nichols chận Trump: khoan cho nghỉ 2.200 công chức USAID

- Trump: đã chỉ thị Elon Musk xét lại chi tiêu chính phủ, cả các bộ quốc phòng và giáo dục.

- Trump ca ngợi quan hệ Mỹ-Nhật sẽ ngăn cản TQ bành trướng kinh tế, Nhật đã đầu tư gần 800 tỷ đô la vào Mỹ.

- 79 nước ký thư chung: ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), tố cáo Trump làm xói mòn luật pháp quốc tế

- Bộ Y tế Mỹ hủy bỏ các hợp đồng 182 triệu đô không liên hệ y tế, sẽ cắt giảm hàng ngàn người

- Anh quốc cảnh báo Mỹ: cắt giảm ngân sách viện trợ quốc tế sẽ đẩy các nước nghèo vào ảnh hưởng TQ

- Thủ tướng Canada: Trump muốn sáp nhập Canada để khỏi mua, để sẵn có mà xài các mỏ khoáng sản Canada.

- Meta Platforms sẽ cắt giảm 3.600 người

- Trump lên án ống hút giấy, kêu gọi dùng ống hút nhựa

- Trump nhượng bộ, hoãn việc áp dụng lệnh đình chỉ quy chế "de minimis" đối với hàng từ TQ giá rẻ hơn 800 USD

- Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh vì nỗi lo về thuế quan và lạm phát. Trump hù dọa sẽ thuế quan trả đũa nhiều nước.

- Bia Anheuser-Busch: Đừng gọi tôi là bia nội địa, hãy gọi tôi là bia Mỹ.

- Đài Loan cảm ơn các Dân biểu Mỹ trình nghị quyết xin Trump lập bang giao Mỹ-Đài, xóa sổ chính sách "một Trung Quốc"

- Tứ Xuyên, TQ: Lở đất, 30 người mất tích.

- Alaska: tìm ra phi cơ Bering Air rơi, 10 người chết

- Thái Lan: Cảnh sát xin lệnh bắt Dân biểu Thái Lan Chaiyamparwaan Manpianjit vì hiếp dâm 1 nữ du khách Đài Loan

- Dịch cúm bùng phát ở 41 tiểu bang, nhiều trường học đóng cửa vì lây lan, đã có 47 trẻ em chết vì cúm

- Kiếm tiền trung bình 140 USD/tháng bằng cách ngồi nhà và bình luận.

- Quận San Bernardino: bắt 6 tên trộm đột nhập đại lý xe Tesla

- Bắc California: Nông trai Taylor Farms chăm sóc y tế cho nông dân nhập cư bằng nối mạng qua các bác sĩ ở Mexico

- Quận Cam: 2 xe tải đụng, 3 người chết

- Massachusetts: Cựu TNS/TB Dean Trần bị kết án 1 năm rưỡi tù giam, 2 năm quản chế vì 23 tội gian lận

- Quận Cam: Phuong Hoang Khong, 69 tuổi, bị truy tố tội hiếp dâm cụ bà 93 tuổi nằm liệt giường

- HỎI 1: Một số loài vượn lớn có khả năng nhận biết và truyền đạt thông tin? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Vào cấp cứu do bỏng, các vấn đề về mắt tăng gấp 8 lần trong các vụ cháy ở L.A.? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-8/2/2025) ⦿ ---- Theo hãng thông tấn Xinhua, một trận lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã khiến hơn 30 người mất tích. Thảm họa xảy ra tại một ngôi làng ở huyện Nghi Tân vào khoảng trưa giờ Bắc Kinh hôm thứ Bảy, phá hủy 10 ngôi nhà. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi mọi nỗ lực có thể để giải cứu những người mất tích và giảm thiểu thương vong.

.

⦿ ---- Một chuyến bay của Bering Air mất tích ở Alaska đã được tìm thấy, mặc dù cả 9 hành khách và phi công đều đã chết, theo Cảnh sát biển Hoa Kỳ (USCG). Máy bay được tìm thấy cách thành phố Nome 34 dặm về phía đông nam. Ba thi thể bên trong máy bay đã được các nhân viên cứu hộ USCG xác định, trong khi bảy thi thể còn lại được cho là vẫn nằm trong đống đổ nát nhưng vẫn chưa thể tiếp cận được, CNN đưa tin, trích lời Trung tá Mike Salerno của USCG.

.

Ngoài ra, Trung tá Benjamin McIntyre-Coble cho biết máy bay "đã gặp phải một trục trặc nào đó khiến chúng mất độ cao và mất tốc độ nhanh chóng". Cảnh sát tiểu bang Alaska báo cáo rằng máy bay đã cách bờ 12 dặm khi mất vị trí. Bộ trưởng Giao Thông Hoa Kỳ Sean Duffy thông báo rằng Cục Hàng không Liên bang đang cung cấp một thanh tra của Văn phòng An toàn Hàng không về Phòng ngừa và Tai nạn, cùng với sự hỗ trợ của địa phương.

.

⦿ ---- Sẽ áp thuế Trung Quốc, kể cả dược liệu và thuốc Hoa Kỳ đang nhập từ TQ. Thuế quan của Tổng thống Trump tại Trung Quốc đã có hiệu lực và đánh vào tất cả các sản phẩm nhập từ TQ — bao gồm một số loại thuốc dược phẩm mà người Mỹ sử dụng. Hàng nhập cảng từ Trung Quốc chiếm một tỷ lệ lớn trong đơn thuốc (prescriptions) và thuốc không kê đơn (over the counter) của Hoa Kỳ. Nhiều loại thuốc do Trung Quốc sản xuất là thuốc gốc, chiếm 91% đơn thuốc được kê tại Hoa Kỳ.

.

"Thị trường Trung Quốc là nhà cung cấp chính cho các nguyên liệu ban đầu quan trọng và [Thành phần dược phẩm hoạt tính (API)] cho chuỗi cung ứng thuốc gốc", John Murphy, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Thuốc dễ tiếp cận (AAM: Association for Accessible Medicines) cho biết.

.

Các bên liên quan hy vọng rằng thuốc sẽ không bị áp thuế. Một số người lưu ý rằng Hoa Kỳ là bên ký kết Thỏa thuận về Thương mại Dược phẩm năm 1994 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó kêu gọi xóa bỏ thuế quan đối với nhiều sản phẩm dược phẩm. Trung Quốc đã tuyên bố sẽ kiện về mức thuế 10% mà họ cho là vi phạm các quy tắc của WTO. Nhưng một quan chức Bạch Ốc đã nói chuyện với The Hill cho biết không có ngoại lệ nào được lên kế hoạch và chính quyền sẽ không công nhận thỏa thuận WTO.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang vào tối thứ sáu đã từ chối chặn Bộ Lao động cấp quyền truy cập vào các hệ thống bí mật cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk hoặc sa thải nhân viên vì từ chối giao nộp thông tin xác thực. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John Bates nói rằng các [công đoàn công chức] nguyên đơn không chứng minh được bị thiệt hại để có tư cách pháp lý để đệ đơn kiện.

.

"Dữ liệu này bao gồm hồ sơ y tế và tài chính của hàng triệu người Mỹ", Bates viết. "Nhưng theo hồ sơ hiện tại, các nguyên đơn đã không chứng minh được tư cách pháp lý. Vì vậy, mặc dù Tòa án có lo ngại về hành vi bị cáo buộc của bị đơn, nhưng Tòa án phải bác bỏ động thái của nguyên đơn tại thời điểm này".

.

Vụ kiện do công đoàn AFL-CIO và một số công đoàn công chức liên kết đệ trình hôm thứ tư, tuyên bố rằng việc cấp quyền truy cập vào các hệ thống của Bộ Lao động cho nhóm của Musk là vi phạm luật bảo mật liên bang và không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump không thể nêu tên một bộ phận nào của chính phủ mà Elon Musk và nhóm kỹ sư trẻ của Musk không được đụng đến. Tại một cuộc họp báo hôm thứ sáu, tổng thống được hỏi, "Có điều gì Tổng thống đã nói với Elon Musk rằng ông ấy không được đụng đến không?" Trump không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. "Chúng tôi chưa thảo luận nhiều về điều đó", Trump nói. "Tôi sẽ bảo ông Musk đi đây, đi đó, và ông ấy sẽ làm. Ông ấy có một nhóm người rất có năng lực. Rất, rất có năng lực. Họ biết họ đang làm gì. Họ sẽ đặt câu hỏi, và họ sẽ thấy ngay nếu ai đó nói lắp rằng họ hoặc là gian dối hoặc không biết họ đang làm gì".

.

Trump cho biết hiện ông đang cho Musk tinh về giáo dục và quân đội, và sẽ "đi sâu vào những vấn đề khác khi chúng tôi tiếp tục". Nhóm của Musk tại Bộ Hiệu quả Chính phủ chủ yếu bao gồm các lập trình viên trong độ tuổi từ 19 đến 26, những người có ít hoặc không có kinh nghiệm trong chính phủ. Họ đã gây ra sự phẫn nộ từ phía đảng Dân chủ vì có được quyền truy cập vào các hồ sơ chính phủ nhạy cảm, bao gồm cả hồ sơ trong hệ thống thanh toán liên bang, nơi phân phối chi An sinh xã hội.

.

⦿ ---- Bài sau đây là của Emily Suh trên báo The Hill sáng Thứ Bảy 8/2/2025, nhan đề "Tuần này, Trump đã đóng cửa USAID. Đây là lý do tại sao Trung Quốc lại hoan hô [Trump]." Tuần này, hàng trăm nhân viên của USAID đã bị chặn không cho vào trụ sở chính và bị khóa khỏi tài khoản làm việc sau khi giám đốc Bộ Hiệu quả Chính phủ Elon Musk tuyên bố rằng ông và Tổng thống Trump đã đồng ý đóng cửa cơ quan này. Hậu quả của quyết định này sẽ vượt xa các bảng ngân sách và tổ chức lại bộ máy quan liêu — đây là một chiến thắng chiến lược to lớn cho Trung Quốc.

.

Kể từ khi được Tổng thống John F. Kennedy thành lập vào năm 1961, USAID đã trở thành một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của Hoa Kỳ để gây ảnh hưởng toàn cầu, cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ phát triển cho các quốc gia đang cần đồng thời thúc đẩy quản trị, minh bạch và độc lập kinh tế. Nhưng ngoài viện trợ nước ngoài, USAID còn đóng vai trò là đối trọng với tham vọng toàn cầu của Trung Quốc, đặc biệt là thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường. Bằng cách đóng cửa USAID, Hoa Kỳ đang trao cho TQ cơ hội mở rộng sự thống trị về kinh tế và chính trị mà không bị kiểm soát.

.

Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường của Trung Quốc, được đưa ra vào năm 2013, được quảng cáo là một dự án cơ sở hạ tầng, nhưng trên thực tế lại là một chiến lược địa chính trị mạnh mẽ. Thông qua các khoản vay lớn cho đường bộ, cảng và đường sắt, Trung Quốc đã len lỏi vào cấu trúc kinh tế của hơn 150 quốc gia, thường khiến họ phải gánh chịu khoản nợ không bền vững. Những khoản nợ này đi kèm với các điều kiện ràng buộc: khi các quốc gia phải vật lộn để trả nợ, Trung Quốc sẽ tịch thu các tài sản chiến lược, như Cảng Hambantota của Sri Lanka, hoặc gây áp lực chính trị để đảm bảo các thỏa thuận thương mại có lợi, quyền tiếp cận quân sự hoặc hỗ trợ ngoại giao.

.

Ví dụ, Trung Quốc đã ký các thỏa thuận Vành đai và Con đường với Kiribati và Quần đảo Solomon, với điều kiện là cả hai quốc gia này phải ngừng công nhận ngoại giao đối với Đài Loan. Cùng với thỏa thuận BRI, Quần đảo Solomon cũng đã ký một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, với kế hoạch mở rộng cảng Honiara. Nhiều dự án cảng và cơ sở hạ tầng do Trung Quốc tài trợ là "sử dụng kép", nghĩa là chúng có thể hỗ trợ cả hoạt động vận chuyển thương mại và hoạt động quân sự.

.

USAID là một lực lượng quan trọng trong việc chống lại sự mở rộng này [của TQ]. Thông qua các dự án cơ sở hạ tầng dựa trên tài trợ, hỗ trợ quản trị và các chương trình phát triển kinh tế, Hoa Kỳ đã cung cấp một giải pháp thay thế cho nguồn tài chính khai thác của Bắc Kinh.

.

Không giống như các khoản vay săn mồi của Trung Quốc, các sáng kiến ​​của USAID không yêu cầu nhượng bộ chủ quyền, quyền căn cứ quân sự hoặc tuân thủ chính trị. Chúng thúc đẩy sự ổn định lâu dài và khả năng tự cung tự cấp về kinh tế thay vì phụ thuộc vào nợ. Với việc loại bỏ USAID, Hoa Kỳ thực sự đang từ bỏ khả năng định hình bối cảnh phát triển toàn cầu, cho phép Trung Quốc tăng cường dấu ấn quân sự của mình ở các khu vực quan trọng.

.

Với việc USAID bị giải thể, khả năng củng cố ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tăng tốc. Các quốc gia từng có sự lựa chọn giữa phát triển do Hoa Kỳ hậu thuẫn và các khoản vay của Trung Quốc giờ đây sẽ chỉ còn một lựa chọn: Bắc Kinh.

.

Đây không chỉ là mối quan ngại về chính sách đối ngoại — nó có hậu quả trực tiếp đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Khi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát lớn hơn đối với các tuyến thương mại toàn cầu quan trọng, họ có thể tận dụng sự thống trị về cơ sở hạ tầng của mình trong các cuộc xung đột trong tương lai. Một Trung Quốc táo bạo hơn, với đòn bẩy kinh tế và quân sự đối với hàng chục quốc gia, sẽ khiến Hoa Kỳ càng khó khăn hơn trong việc chống lại sự quyết đoán của Bắc Kinh ở Biển Đông, Đài Loan và nhiều nơi khác.

.

Việc đóng cửa USAID không chỉ là một quyết định về ngân sách — mà còn báo hiệu sự rút lui của Hoa Kỳ khỏi vai trò lãnh đạo toàn cầu. Viện trợ nước ngoài từ lâu đã là một công cụ cho sự tham gia ngoại giao, cho phép Hoa Kỳ xây dựng các liên minh, nuôi dưỡng thiện chí và thúc đẩy sự ổn định ở các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi chế độ độc tài. USAID đã đóng vai trò quan trọng trong việc này, củng cố quan hệ đối tác của Hoa Kỳ và duy trì ảnh hưởng ở các khu vực mà sự hiện diện quân sự trực tiếp sẽ không khả thi hoặc không mong muốn.

.

Ngược lại, Trung Quốc coi viện trợ nước ngoài là một phương tiện để củng cố quyền lực. Thông qua Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, TQ đã giành được phiếu bầu tại Liên hợp quốc, mở rộng sự phụ thuộc về kinh tế và gây sức ép buộc các chính phủ phải liên kết với các mục tiêu địa chính trị của mình. Giờ đây, thông điệp gửi đến thế giới đã rõ ràng: Hoa Kỳ đang rút lui và Trung Quốc sẵn sàng lấp đầy khoảng trống.

.

Quyết định đóng cửa USAID của Trump không chỉ là biện pháp cắt giảm chi phí — mà còn là sự thay đổi cơ bản trong lập trường toàn cầu của Hoa Kỳ. Nếu không có giải pháp thay thế do Hoa Kỳ lãnh đạo, ngoại giao cưỡng ép của Bắc Kinh sẽ lan rộng không kiểm soát, khiến các quốc gia dễ bị mắc bẫy nợ, xâm lược quân sự và ảnh hưởng độc đoán.

.

Vào thời điểm Trung Quốc đang có những động thái hung hăng để định hình lại các cấu trúc quyền lực toàn cầu, Hoa Kỳ nên tăng cường ảnh hưởng của mình, chứ không phải từ bỏ lĩnh vực này. Quyết định này sẽ định hình lại trật tự thế giới, báo hiệu sự từ bỏ các giá trị dân chủ trên trường thế giới.

.

Trong nhiều thập niên, USAID đã thúc đẩy bầu cử tự do, phương tiện truyền thông độc lập, nhân quyền và pháp quyền, những trụ cột của nền dân chủ giúp cân bằng lại các chế độ độc tài. USAID đã hỗ trợ các phong trào cơ sở đấu tranh cho quyền tự do dân sự, giúp các quốc gia xây dựng các thể chế minh bạch và cung cấp một giải pháp thay thế cho các mô hình quản trị dựa trên sự đàn áp và kiểm soát của nhà nước.

.

Nếu không có USAID, Trung Quốc sẽ được tự do gia tăng ảnh hưởng, trao quyền cho các chế độ làm im tiếng phe đối lập, hạn chế quyền tự do báo chí và làm xói mòn quyền của công dân. Việc mất USAID là lợi ích của Trung Quốc và đó là cái giá mà Hoa Kỳ không thể trả được.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã lên Truth Social hôm thứ sáu để thông báo quyết định "ngay lập tức sa thải nhiều cá nhân" khỏi Hội đồng quản trị của Trung tâm Kennedy Center, bao gồm cả chủ tịch David Rubenstein, người mà Trump sẽ thay thế trong vai trò này. Hiện tại, tình trạng của các thành viên hội đồng cụ thể, bao gồm thủ quỹ Shonda Rhimes, vẫn chưa rõ ràng, mặc dù một số thành viên trước đây do Trump bổ nhiệm—bao gồm cả Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi—có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Giải thích về quyết định của mình, Trump đã trích dẫn thực tế là các thành viên hội đồng không chia sẻ "tầm nhìn về Thời kỳ hoàng kim trong nghệ thuật và văn hóa", và họ đã từng tổ chức các nhạc hội drag shows (hóa trang xuyên giới tính).

.

⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ thu hồi quyền tiếp cận các bí mật của chính phủ của cựu Tổng thống Biden và chấm dứt các cuộc họp báo tình báo hàng ngày mà ông nhận được như một sự trả thù cho việc Biden đã làm điều tương tự với ông vào năm 2021. Trump có quyền chấm dứt các cuộc họp báo với Biden vì quyết định về việc một cựu tổng thống có nên tiếp tục được tiếp cận thông tin mật hay không là của tổng thống đương nhiệm, theo AP đưa tin. Trump đã công bố quyết định của mình trong một bài đăng trên Truth Social ngay sau khi ông đến nhà riêng Mar-a-Lago và câu lạc bộ riêng ở Palm Beach vào cuối tuần.

.

"Joe Biden không cần phải tiếp tục được tiếp cận thông tin mật. Do đó, chúng tôi sẽ ngay lập tức thu hồi Quyền truy cập an ninh của Joe Biden và dừng các Cuộc họp báo tình báo hàng ngày của ông. Ông đã tạo ra tiền lệ này vào năm 2021, khi ông chỉ thị cho Cộng đồng tình báo (IC) ngăn Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ (ME!) tiếp cận thông tin chi tiết về An ninh quốc gia, một sự lịch sự dành cho các cựu Tổng thống. Báo cáo Hur tiết lộ rằng Biden bị "trí nhớ kém" và ngay cả khi đang ở "thời kỳ đỉnh cao", ông vẫn không thể được tin tưởng giao phó thông tin nhạy cảm. Tôi sẽ luôn bảo vệ An ninh quốc gia của chúng ta — JOE, ANH ĐÃ BỊ SA THẢI. HÃY LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!"

.

Động thái này là động thái mới nhất trong chuyến đi trả thù Washington mà Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử của mình. Trước đó, Trump đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của hơn bốn chục cựu quan chức tình báo đã ký một lá thư năm 2020 nói rằng vụ bê bối máy tính xách tay của Hunter Biden mang dấu hiệu của một "hoạt động thông tin vu khống do Nga gây ra". Trump cũng đã thu hồi các nhóm cận vệ để bảo vệ các cựu quan chức chính phủ đã chỉ trích Trump, bao gồm cả cựu ngoại trưởng của chính Trump, Mike Pompeo, người phải đối mặt với các mối đe dọa từ Iran, và cựu chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Bác sĩ Anthony Fauci. Biden đã không bình luận ngay về động thái này.

.

Biden đã chấm dứt các cuộc họp báo tình báo của Trump sau khi Trump thúc đẩy các nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và kích động bạo loạnc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Vào thời điểm đó, Biden cho biết hành vi "thất thường" của Trump sẽ ngăn cản Trump nhận được các cuộc họp báo tình báo. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn với CBS News về điều ông lo sợ nếu Trump tiếp tục nhận các cuộc họp báo, Biden cho biết ông không muốn "suy đoán công khai" nhưng nói rõ rằng ông không muốn Trump tiếp tục tiếp cận những thông tin như vậy. "Tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy không cần phải có các cuộc họp báo tình báo", Biden nói. "Cung cấp cho Trump bản tóm tắt tình báo có giá trị gì? Trump có tác động gì, ngoài việc Trump có thể lỡ lời và nói ra điều gì đó?"

.

⦿ ---- Nhân viên của Bộ Hiệu quả Chính phủ đã nghỉ việc sau khi các bài đăng trực tuyến phân biệt chủng tộc của anh này trở thành vấn đề đang được ông chủ chào đón trở lại làm việc. Marko Elez, người có các bài đăng mạng xã hội, trong đó có những câu kỳ thị sắc tộc, như "Tôi đã phân biệt chủng tộc trước khi hành vi kỳ thị sắc tộc được ca ngợi là tuyệt vời" và "bình thường hóa sự căm ghét của người Ấn Độ", đã từ chức hôm thứ năm. Vào thứ sáu, Elon Musk đã đăng lại lời kêu gọi của Phó Tổng thống JD Vance về việc giữ Elez, NBC News đưa tin, và nói thêm rằng, "Ông sẽ được đưa trở lại".

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã sa thải Lưu trữ viên Hoa Kỳ Colleen Shogan, một quyết định mà ông đã xem xét trước một tháng trước khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/2025. Shogan là người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ lãnh đạo Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA). Bà được cựu Tổng thống Biden đề cử vào năm 2022 và được xác nhận vào vai trò này vào tháng 5/2023. Trước khi trở thành người đứng đầu NARA, Shogun là phó chủ tịch cấp cao và giám đốc Trung tâm David M. Rubenstein tại Hiệp hội Lịch sử Bạch Ốc.

.

⦿ ---- Bình luận gia William Pesek trên tờ Asia Times ngày 7/2/2025 nói rằng Trump đã thua Tập Cận Bình. Bài viết nhan đề "Trump 2.0: How to lose a trade war in just 18 days" (Trump 2.0: Cách để thua cuộc chiến thương mại chỉ trong 18 ngày). Bài viết ghi nhận rằng Thị trường chứng khoán Wall Street đã cảm nhận được sự đầu hàng của Trump khi mức thuế quan 10% ít ỏi đối với Trung Quốc cho thấy cuộc chiến thương mại của Trump chỉ là lời nói suông. Cho đến nay, Trung Quốc đã có trải nghiệm tốt hơn nhiều so với nỗi sợ hãi với nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump 2.0.

.

Trên thực tế, Đảng Cộng sản của Tập Cận Bình có lẽ rất vui mừng khi thấy Trump làm chao đảo thị trường toàn cầu, đốt cháy các liên minh dân chủ và phá hủy quyền lực mềm mà nước Mỹ đã tích lũy trong nhiều thập niên chỉ trong 18 ngày. Trong khi chứng kiến ​​ân nhân của Trump là Elon Musk ném cát vào bánh răng guồng máy của các tổ chức Hoa Kỳ và làm theo ý mình với dữ liệu nhạy cảm vì mục đích bí ẩn, làm suy yếu lòng tin trong và ngoài nước.

.

Thêm vào đó là Trump lộ ra lạnh cẳng thấy rõ về cuộc chiến thương mại tồi tệ của mình. Mặc dù Trump đã áp dụng mức thuế 10% đối với nền kinh tế của Tập, nhưng đó chỉ là 1/6 trong số 60% mà ông đã đe dọa. Đồng thời, Trump đã lùi bước trước mức thuế 25% đối với Canada và Mexico. Ít nhất là cho đến hiện tại.

.

Nhưng Thị trường chứng khoán Wall Street đã cảm nhận được sự đầu hàng của Trump. Vài ngày trước, những người có tiền lớn nhất đã bán khống cổ phiếu Hoa Kỳ. Bây giờ, nhiều nhà đầu tư đang kết luận rằng cuộc chạy đua thuế quan của Trump chỉ là lời nói suông chứ không phải là sự cắn xé. Có rất nhiều lý thuyết lý giải cho điều này, bao gồm cả nỗi sợ làm sụp đổ thị trường chứng khoán và sự phản kháng từ những nhà tài phiệt muốn trở thành người chen chúc trên quỹ đạo Trump 2.0. Nhóm tỷ phú của Trump rõ ràng đang lo lắng về lợi nhuận của họ.

.

Cũng có khả năng là các cố vấn của Trump đang cảnh báo Trump rằng việc đe dọa một cuộc chiến thương mại lớn là một chuyện; tàn phá nền kinh tế toàn cầu và Thị trường Wall Street cùng với nó lại là một chuyện khác.

.

Kể từ chiến thắng bất ngờ của Trump vào tháng 11, Tập Cận Bình đã định vị Trung Quốc là một cường quốc ổn định hơn Hoa Kỳ - là người bảo vệ thương mại tự do và các thể chế tài chính đa phương. Bắc Kinh cho biết họ sẵn sàng bảo vệ toàn cầu hóa khỏi "những thách thức nghiêm trọng" trong "giai đoạn hỗn loạn và thay đổi mới" và gián đoạn.

.

“Việc chia rẽ một thế giới phụ thuộc lẫn nhau đang quay trở lại lịch sử”, Tập Cận Bình phát biểu với các Giám đốc điều hành (CEO) tụ họp tại Peru để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11/2024. Tập ​​Cận Bình đã nhắc lại năm 2017, khi Bạch Ốc hỗn loạn của Trump 1.0 cũng đang làm thị trường thế giới hoảng sợ. Khi đó, Tập Cận Bình đã nói với các CEO tại Davos rằng chiến tranh thương mại và chủ nghĩa bảo hộ sẽ gây ra “thương tích và mất mát cho cả hai bên”.

.

Tuy nhiên, “ngày nay, Mỹ đang ở trong tình trạng chính sách tương đương với Giông Bão, bị tấn công bởi một loạt các sắc lệnh hành pháp gây mất phương hướng và phá vỡ chuẩn mực, hứa hẹn sẽ đảo lộn tám thập kỷ chủ nghĩa quốc tế của Hoa Kỳ”, Stewart Patrick, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho biết. Patrick cho biết các nhà phân tích chính sách “đã trở thành những người săn bão, theo dõi hành động khiêu khích mới nhất với hy vọng trả lời một câu hỏi cơ bản: Bạch Ốc đang hy vọng đạt được điều gì với tất cả sự hỗn loạn này?”

.

Không có động thái gần đây nào cho chúng ta biết nhiều hơn về "sự khinh miệt của Trump đối với danh tiếng toàn cầu của nước Mỹ" hơn là "nỗ lực liều lĩnh và có thể nói là bất hợp pháp và vi hiến nhằm giải thể" Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) mà không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp", Patrick nói.

.

Ngay cả khi Trump phàn nàn về sự thống trị của Trung Quốc, Trump vẫn đang mở đường cho nền kinh tế lớn nhất châu Á gia tăng ảnh hưởng của mình bằng cái giá phải trả của Hoa Kỳ. Việc chấm dứt viện trợ phát triển của Hoa Kỳ tạo ra nhiều không gian hơn cho Sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường (BRI) của Bắc Kinh để mở rộng chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ của mình trên toàn cầu, đặc biệt là ở Nam Bán cầu.

.

⦿ ---- Tổng bố ráp, sẽ giam cả trẻ em. Chính quyền Trump đang tiến hành tái khởi động việc giam giữ các gia đình di cư, bao gồm cả những gia đình có con nhỏ, điều này có thể dẫn đến việc gia tăng các vụ bắt giữ trẻ em và thanh thiếu niên, theo ba nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này. Các nguồn tin cho biết Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang chuẩn bị công bố trong những ngày tới một "Yêu cầu Đề xuất" sẽ yêu cầu các công ty nhà tù tư nhân đấu thầu các hợp đồng tái khởi động các cơ sở giam giữ dành riêng cho các gia đình.

.

Chính quyền Obama và Trump đầu tiên đã giam giữ cha mẹ cùng con cái của họ, nhưng chính quyền Biden đã chấm dứt điều đó vào đầu năm 2021. Theo các điều khoản của một thỏa thuận của tòa án năm 1997, ICE bị cấm giam giữ các gia đình có trẻ em trong các cơ sở giam giữ thông thường của ICE và phải giam giữ họ trong thời gian dưới 21 ngày.

.

Chính quyền Biden cho phép các gia đình nhập cư không có giấy tờ đang tìm lộ trình vào hệ thống nhập cư được sinh sống tại Hoa Kỳ trong khi người chủ hộ gia đình được ghi danh vào chương trình giám sát định vị địa lý, chẳng hạn như thông qua thiết bị theo dõi mắt cá chân, ngay cả khi gia đình đó được lên lịch trục xuất.

.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng trước, hầu hết các vụ bắt giữ của ICE được công khai đều là những người đàn ông trưởng thành độc thân. Điều đó có thể sớm thay đổi khi các trung tâm giam giữ gia đình được đưa trở lại hoạt động. Hai cơ sở hiện có sẵn sàng tiếp nhận các gia đình di cư là ở Karnes, Texas, trước đây do GEO Group điều hành và có sức chứa hơn 3.000 người và ở Dilley, Texas, có sức chứa tới 830 người và trước đây do Core Civic điều hành, theo trang web của các cơ sở này. Dilley hiện đã đóng cửa nhưng đang được bảo trì trong khi Karnes hiện đang giam giữ những người trưởng thành bị ICE giam giữ và sẽ phải chuyển sang một cơ sở gia đình một lần nữa.

.

Không rõ ICE có ý định xây dựng năng lực mới hay chỉ đơn giản là mở lại các trung tâm giam giữ gia đình trước đây. Dù bằng cách nào, ICE cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách và đây sẽ là một khoản chi phí bổ sung. Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa và ICE đã không trả lời yêu cầu bình luận.

.

Hai cựu quan chức DHS dưới thời chính quyền Biden cho biết có hàng chục nghìn người di cư tại Hoa Kỳ là một phần của các gia đình trong và có lệnh trục xuất cuối cùng, nghĩa là một khi bị bắt, họ có thể bị đưa nhanh đến trại giam và sau đó là trục xuất sau khi bị bắt. Điều đó có thể giúp ICE tăng số lượng người bị trục xuất, một điều mà cơ quan này đang chịu áp lực phải làm ngay bây giờ vì Trump đã đưa ra lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử là "trục xuất hàng loạt".

.

Một trong những cựu quan chức cũng cảnh báo rằng nhiều gia đình ở Hoa Kỳ có tình trạng hỗn hợp, nghĩa là một số thành viên ở trong nước hợp pháp trong khi những người khác đủ điều kiện bị trục xuất. Các gia đình trong tình huống đó có thể bị chia cắt nếu một số thành viên bị trục xuất. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của CBS vào tháng 10, ông trùm biên giới của Trump là Tom Homan cho biết sẽ không có ngoại lệ nào đối với các gia đình có tình trạng hỗn hợp, nhưng những người ở trong nước hợp pháp có thể chọn bị trục xuất để giữ gia đình họ ở bên nhau.

.

⦿ ---- Nhà thờ gốc Mỹ La-tinh la làng, ân hận vì kêu gọi giáo dân bầu cho Trump và nhiều mục sư sẽ bị trục xuất. Tổng thống Donald Trump đã có những bước tiến lớn trong số các cử tri gốc La-tinh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 phần lớn là nhờ ảnh hưởng của các nhà thờ Tin lành gốc La-tinh. Tuy nhiên, hãng thông tấn AP đưa tin rằng nhiều nhà thờ trong số này đã cảm thấy "bị tàn phá và bỏ rơi" sau khi Trump ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Cơ quan Thực thi Di trú và Khách hàng tiến hành các cuộc đột kích nhập cư tại các trường học và nhà thờ.

.

Mặc dù nhiều người Tin lành gốc La-tinh tin rằng chính quyền Trump sẽ chỉ nhắm vào những người có tiền án để trục xuất, nhưng họ đã rất ngạc nhiên khi biết rằng ngay cả một số mục sư của họ hiện cũng nằm trong tầm tấn công. Agustin Quiles, người phát ngôn của Florida Fellowship of Hispanic Councils and Evangelical Institutions, nói với AP rằng ông rất lo lắng khi "có vẻ như thông điệp này cho rằng bất kỳ ai không có giấy tờ đều là tội phạm" và ông cho biết "chúng tôi muốn yêu cầu tổng thống xét lại vì những hành động này đang gây ra đau đớn và chấn thương cho rất nhiều gia đình trong và ngoài các nhà thờ của chúng tôi".

.

Mục sư Ruben Ortiz, điều phối viên người Mỹ gốc La tinh của Cooperative Baptist Fellowship, nói với AP rằng ông rất lo lắng khi nghe về các cuộc đột kích nhập cư diễn ra xung quanh các nhà thờ và ông nói điều đó khiến giáo dân không dám đến nhà thờ vào Chủ Nhật.

.

“Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ các thành viên nói rằng họ không cảm thấy an toàn trong nhà thờ của chúng tôi”, ông nói. “Chúng tôi sẽ phản hồi bằng cách cung cấp nơi trú ẩn. Chúng tôi sẽ chào đón tất cả mọi người bất kể tình trạng nhập cư của họ. Mọi người đều có thể và nên tìm nơi trú ẩn trong nhà thờ của chúng tôi”. Và Giám mục Ebli De La Rosa nói với AP rằng "một số mục sư của tôi đang tổ chức các buổi lễ với cửa khóa chặt vì họ sợ rằng các nhân viên nhập cư sẽ xông vào bất cứ lúc nào".

Dean Tran

Phuong Hoang Khong

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang cho biết hôm thứ Sáu rằng ông có ý định tạm thời chặn kế hoạch của chính quyền Trump khi cho tạm nghỉ hành chính đối với hàng ngàn nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Các công đoàn đại diện cho công chức đã kiện để ngăn chặn việc đóng cửa các hoạt động của cơ quan USAID và xin khởi động lại dòng viện trợ nước ngoài bị Tổng thống Trump đóng băng, người đã cáo buộc cơ quan này gian lận và tham nhũng để biện minh cho việc đóng cửa sắp xảy ra.Thẩm phán Carl Nichols, được Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cho biết ông sẽ ban hành lệnh chính thức vào cuối thứ Sáu nhưng sẽ ban hành lệnh "hạn chế, rất hạn chế" tạm thời dừng kế hoạch. Nichols cho biết: "Không nên đẩy 2.200 công chức đó về nghỉ phép hành chính vào đêm nay."Hiệp hội Dịch vụ Đối ngoại Hoa Kỳ (American Foreign Service Association) và Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ (American Federation of Government Employees) trong hồ sơ nộp lên tòa án đã gọi nỗ lực của chính quyền Trump là "âm mưu đang diễn ra, bất hợp pháp nhằm phá hủy" cơ quan USAID, cho rằng nhân viên của USAID sẽ phải đối mặt với tổn hại sắp xảy ra nếu tòa án không ngay lập tức có động thái dừng kế hoạch.“Đây không phải là điều mà tổng thống có quyền đơn phương làm”, Karla Gilbride, một luật sư đại diện cho các công đoàn, nói với thẩm phán khi điều trần hôm thứ Sáu 7/2/2025. Trump và các đồng minh của ông, cụ thể là Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của ông, đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào cơ quan này vào cuối tuần, chặn nhân viên khỏi các hệ thống nội bộ và email, phá hủy các tòa nhà văn phòng của họ và triệu hồi hàng nghìn nhân viên trở lại Hoa Kỳ trong những ngày gần đây.Brett Shumate, một luật sư của chính phủ, gọi quyết định cho nhân viên nghỉ việc không gì khác hơn là một “hành động nhân sự” mà người lao động có thể tìm kiếm các biện pháp khắc phục pháp lý sau khi họ bị ảnh hưởng, thông qua các kênh khác nhau. Chính phủ cho biết khoảng 2.200 nhân viên sẽ bị nghỉ hành chính có lương vào lúc nửa đêm và khoảng 500 cá nhân đã bị cho nghỉ việc. Khoảng 600 “nhân sự thiết yếu” vẫn còn ở lại.“Đó là những gì đang xảy ra ở đây. Đây chỉ là một con số lớn”, ông nói, ám chỉ đến hàng nghìn nhân viên sẽ bị ảnh hưởng. Một số nhân viên USAID giấu tên đã nộp tờ khai lên tòa án nêu chi tiết về tình hình bấp bênh của họ. Một người phụ nữ, tên là Beth Doe, cho biết cô đang mang thai 32 tuần và việc đóng cửa có thể làm gián đoạn kế hoạch sinh nở của cô. Một người đàn ông, tên là Eric Doe, cho biết anh và các con sẽ trở thành người vô gia cư nếu kế hoạch sa tiến hành.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ sẽ "có quan hệ với Bắc Hàn" dưới thời chính quyền của ông. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Trump khẳng định rằng ông "hòa hợp tốt" với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và nhấn mạnh rằng đó là "một tài sản rất lớn cho tất cả mọi người" khi ông hòa hợp với ông ấy. "Đó là một điều tốt, không phải là điều xấu."Tổng thống Hoa Kỳ nói thêm rằng ông tin rằng Nhật Bản "thích ý tưởng" ông có mối quan hệ tốt với Kim, vì họ không có mối quan hệ "rất tốt" với ông. Ông tiếp tục nói rằng ông sẽ là "một tài sản to lớn" cho thế giới nếu ông có thể có mối quan hệ với những người khác "trên khắp thế giới nơi dường như có khó khăn."⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các phóng viên tại Bạch Ốc hôm thứ Sáu rằng ông đã chỉ thị cho doanh nhân tỷ phú và người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) Elon Musk xét lại chi tiêu chính phủ, bao gồm các bộ quốc phòng và giáo dục. "Chúng tôi sẽ xem xét mọi thứ", tổng thống nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba.Trump nói thêm rằng ông có kế hoạch sa thải một số đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã làm việc trong các vụ án ngày 6 tháng 1 và gọi họ là tham nhũng. "Những người đó đã ra đi hoặc họ sẽ ra đi và việc này sẽ được thực hiện nhanh chóng", tổng thống kết luận.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã đồng thuận với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba rằng hai nước nên hợp tác để "chống lại sự xâm lược kinh tế của Trung Quốc". Trump cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ cần giải quyết thâm hụt thương mại với Nhật Bản, nhấn mạnh rằng điều này có thể thực hiện được chỉ thông qua các thỏa thuận dầu khí.Ông tuyên bố rằng Tokyo đã đồng ý mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ với "số lượng kỷ lục" và nói thêm rằng hai nước cũng đã thảo luận về một liên doanh "thuộc loại nào đó" liên quan đến dầu khí ở Alaska. Phản ánh về tình hình liên quan đến US Steel, Trump cho biết Nissan, có khả năng đã phạm sai lầm và ám chỉ đến Nippon Steel, sẽ không tìm cách mua công ty Mỹ này mà thay vào đó sẽ "đầu tư mạnh" vào công ty.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi mối quan hệ của Washington với Nhật Bản vào thứ Sáu, tuyên bố rằng Nhật Bản đã đầu tư gần 800 tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng con số này sẽ tăng "rất, rất đáng kể trong những tháng tới". Họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, Trump đã đề cập rằng hai bên đã thảo luận về "cách hai quốc gia của chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để duy trì vị thế tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cùng với các chất bán dẫn điện toán lượng tử và các công nghệ quan trọng khác".Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng trong những năm tới, Washington và Tokyo sẽ hợp tác chặt chẽ để "duy trì hòa bình và an ninh trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".⦿ ---- Tổng cộng 79 quốc gia hôm thứ Sáu đã thông qua tuyên bố ủng hộ Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt lệnh trừng phạt đối với tòa án này vì đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.Tuyên bố tái khẳng định sự ủng hộ "không lay chuyển" đối với ICC trước những thách thức, nêu rõ rằng các biện pháp áp dụng đối với tòa án này "đe dọa làm xói mòn luật pháp quốc tế". Một số đồng minh lớn của Hoa Kỳ đã tham gia tuyên bố bảo vệ sự toàn vẹn của ICC, bao gồm Anh quốc, Đức, Pháp và Ba Lan. Liên hợp quốc kêu gọi Trump đảo ngược các lệnh trừng phạt trong khi Liên minh Châu Âu EU cho biết họ "lấy làm tiếc" về quyết định của Trump.⦿ ---- Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) đã hủy bỏ các hợp đồng trị giá 182 triệu đô la hôm thứ Sáu không liên quan đến bất kỳ chương trình chăm sóc sức khỏe nào, theo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) thông báo. Trong một bài đăng trên X, DOGE cho biết các hợp đồng này liên quan đến chi phí hành chính. Trước đó, có thông tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp nhằm bỏ hàng nghìn việc làm tại một số cơ quan chăm sóc sức khỏe bao gồm Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Anh quốc David Lammy đã cảnh báo chính phủ Hoa Kỳ không nên cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ quốc tế, mô tả động thái này là một "sai lầm chiến lược lớn" tiềm ẩn. Trả lời phỏng vấn được The Guardian công bố vào thứ sáu, Lammy đã nêu bật sai lầm của chính nước Anh khi sáp nhập Bộ Phát triển Quốc tế vào Bộ Ngoại giao vào năm 2020, làm suy yếu ảnh hưởng của Anh ở các quốc gia đang phát triển."Chúng tôi đã dành nhiều năm để tháo gỡ sai lầm chiến lược đó. Phát triển vẫn là một công cụ quyền lực mềm rất quan trọng. Và nếu không có phát triển… Tôi sẽ rất lo ngại rằng Trung Quốc và các nước khác sẽ bước vào khoảng trống đó", ông nhấn mạnh.⦿ ---- Thủ tướng Canada: Trump muốn sáp nhập Canada để khỏi mua, khỏi nhập, để sẵn có mà xài các mỏ khoáng sản. Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp rằng mối quan tâm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc sáp nhập Canada là một kế hoạch rất thực tế nhằm kiểm soát tài nguyên khoáng sản khổng lồ của Canada. Trudeau đã sơ ý nói trong khi micro còn mở về việc Trump tiếp quản quốc gia láng giềng phía bắc của Hoa Kỳ."Tôi cho rằng chính quyền Trump không chỉ biết chúng ta có bao nhiêu khoáng sản quan trọng mà đó có thể là lý do tại sao họ vẫn nói về việc sáp nhập chúng ta và biến chúng ta thành tiểu bang thứ 51", ông nói. "Họ rất hiểu biết về các nguồn tài nguyên của chúng ta, về những gì chúng ta có và họ rất muốn có thể hưởng lợi từ những nguồn tài nguyên đó. Nhưng Trump nghĩ rằng một trong những cách dễ nhất để làm điều đó là sáp nhập đất nước chúng ta. Và đó là một điều có thật".Những nhận xét này được đưa ra sau khi Trudeau đuổi giới truyền thông ra khỏi phòng. Ông tiếp tục nói về "cuộc trò chuyện" của mình với Trump, sau đó nhận ra micrô vẫn còn bật và ra lệnh cho một nhân viên tắt thiết bị ghi âm. Bộ trưởng Công nghiệp Canada François-Philippe Champagne tin rằng lời nói cứng rắn của Trump về việc sáp nhập Canada thực chất là một chiến thuật đàm phán. Ông cho biết Canada không thay đổi chiến lược của mình xung quanh các khoáng sản quan trọng.“Mỹ cần chúng tôi hơn bao giờ hết. Họ hiểu, đặc biệt là những người trong quân đội, họ rất lo lắng về chiến lược khi trở thành đối tác của họ, về các khoáng sản quan trọng, vâng,” ông nói. “Tôi cho rằng đây là đòn bẩy tuyệt vời cho Canada, bởi vì những người trong quân đội hiểu rằng họ không thể xây dựng lại cơ sở công nghiệp, quốc phòng, cơ sở công nghiệp quân sự của mình nếu không có Canada.”Chủ tịch Unifor Lana Payne, một nhà lãnh đạo công đoàn lo ngại về việc sáp nhập và thuế quan, cho biết bà “đang nghiêm túc với mọi thứ ngay bây giờ vì tôi có rất nhiều thành viên có công việc đang bị đe dọa trong bối cảnh hỗn loạn và bất ổn này.”⦿ ---- Meta Platforms Inc. đã ban hành một thông báo nội bộ vào thứ Sáu thông báo cho nhân viên của mình rằng họ có kế hoạch công bố việc cắt giảm việc làm trên toàn công ty vào thứ Hai, Information đưa tin trích dẫn bài đăng nội bộ của công ty mà họ có được. Thông báo cho biết những nhân viên sẽ bị sa thải sẽ nhận được thông báo qua email về các gói thôi việc của họ.Hồi tháng 1/2025, hãng khổng lồ công nghệ Mỹ đã thông báo với nhân viên của mình rằng việc sa thải sẽ nhắm vào những nhân viên được xác định là có hiệu suất thấp. Việc cắt giảm được cho là ảnh hưởng đến khoảng 3.600 người hiện đang làm việc cho công ty. Theo Information, Meta không có kế hoạch gửi thêm thông báo nội bộ sau khi việc sa thải được công bố chính thức.⦿ ---- Tổng thống Trump đang tấn công ống hút giấy trong một trong những sáng kiến tiếp theo của mình: "Tôi sẽ ký một Sắc lệnh Hành pháp vào tuần tới để chấm dứt chiến dịch thúc đẩy Ống hút Giấy vô lý của Biden, thứ không hiệu quả", Trump viết hôm thứ Sáu trên Truth Social. "HÃY TRỞ LẠI VỚI NHỰA!"Bản văn này ám chỉ đến một sáng kiến mà cựu Tổng thống Biden đã ký vào năm ngoái nhằm loại bỏ dần các loại nhựa dùng một lần như ống hút, dao kéo và ly tách trên toàn bộ chính quyền liên bang, theo báo cáo của tờ Washington Post. Không rõ liệu sắc lệnh hành pháp của Trump có chỉ tập trung vào ống hút hay không.Vấn đề này có vẻ nhỏ trên bề mặt, nhưng Politico coi cuộc tranh luận về ống hút là "một thế giới thu nhỏ của một cuộc tranh luận lớn hơn về việc liệu chính quyền liên bang có nên giảm thiểu khí thải nhà kính hay không". Hầu hết nhựa đều có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch.USA Today cũng coi vấn đề ống hút là một cuộc chiến ủy nhiệm "chống lại các quy định về môi trường do đảng Dân chủ hậu thuẫn". Vấn đề này đã xảy ra từ lâu: Newsweek lưu ý rằng Trump đã bán ống hút nhựa mang nhãn hiệu Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2020 của mình. "Ống hút giấy của phe cấp không hiệu quả", trang web của ông tuyên bố vào thời điểm đó. "Hãy ủng hộ Tổng thống Trump và mua ống hút tái chế của bạn ngay hôm nay".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu đã ban hành một sắc lệnh hành pháp hoãn việc áp dụng lệnh đình chỉ quy chế "de minimis" đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc và cho phép Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ đưa ra "các hệ thống phù hợp" để đối phó "đầy đủ" và "nhanh chóng" các hàng hóa này.Miễn trừ "de minimis" cho phép hàng hóa có giá trị thực không quá 800 đô la nhập cảng vào Hoa Kỳ không phải chịu thuế quan. Do căng thẳng thương mại đang diễn ra với Trung Quốc, chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã tìm cách ngăn chặn việc lạm dụng miễn trừ "de minimis". Trump đã áp dụng mức thuế quan bổ sung 10% đối với Trung Quốc vào đầu tháng 2, khiến Bắc Kinh có hành động trả đũa.⦿ ---- Cổ phiếu Hoa Kỳ giảm mạnh vào chiều thứ Sáu khi nỗi lo về thuế quan và lạm phát lại bùng phát trên Thị trường chứng khoán Wall Street. Chỉ số Dow giảm 444,23 điểm, tương đương 1%, xuống 44.303,40, giảm 0,5% trong tuần. Chỉ số S&P 500 giảm 57,58 điểm, tương đương 0,9%, xuống 6.025,99, giảm 0,2% trong tuần. Chỉ số Nasdaq giảm 268,59 điểm, tương đương 1,4%, xuống 19.523,40, giảm 0,5% trong tuần.Các nhà giao dịch đã tiếp thu một báo cáo nản lòng cho thấy tâm lý người tiêu dùng Hoa Kỳ đang bất ngờ xấu đi, theo AP đưa tin. Báo cáo sơ bộ từ Đại học Michigan cho biết họ kỳ vọng lạm phát trong năm tới sẽ đạt 4,3%, mức dự báo cao nhất kể từ năm 2023. Con số này cao hơn một phần trăm so với mức mà người tiêu dùng cho biết họ mong đợi một tháng trước đó và là mức tăng thứ hai liên tiếp với mức tăng bất thường. Các nhà kinh tế chỉ ra khả năng Hoa Kỳ áp thuế đối với nhiều loại sản phẩm nhập cảng, mà Tổng thống Trump đã đề xuất và cuối cùng có thể đẩy giá lên cao đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ.TRump cho biết vào thứ Sáu rằng ông có khả năng sẽ có thông báo vào thứ Hai hoặc thứ Ba về "thuế quan trả đũa, trong đó một quốc gia trả nhiều tiền hoặc tính phí chúng ta nhiều tiền và chúng ta cũng sẽ làm như vậy". Dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng được đưa ra sau một bản cập nhật trái chiều về thị trường việc làm của Hoa Kỳ. Cổ phiếu của các công ty lớn của Hoa Kỳ tiếp tục dao động khi họ báo cáo mức lợi nhuận mà họ đã kiếm được trong ba tháng cuối năm 2024. Hầu hết đều báo cáo kết quả tốt hơn dự kiến, điều này là bình thường, nhưng không phải lúc nào cũng đủ.Amazon đã vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích về thu nhập vào cuối năm 2024, nhưng cổ phiếu của công ty này vẫn giảm 4,1%. Thay vào đó, các nhà đầu tư tập trung vào dự báo doanh thu sắp tới, vốn không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Các công ty xây dựng nhà cũng lao dốc mạnh vì Fed cắt giảm lãi suất ít hơn có thể giúp duy trì lãi suất thế chấp ở mức cao. DR Horton giảm 5% và Lennar giảm 4,2%. Về phía chiến thắng là lĩnh vực du lịch với Expedia Group, tăng vọt 17,3% sau khi báo cáo lợi nhuận tốt hơn trong ba tháng cuối năm 2024 so với dự báo của các nhà phân tích.⦿ ---- Đừng gọi tôi là bia nội địa, hãy gọi tôi là bia Mỹ. Bằng những quảng cáo mới có sự góp mặt của Post Malone, Payton Manning và diễn viên hài gây tranh cãi Shane Gillis, hãng bia Anheuser-Busch đang nỗ lực nhấn mạnh rằng bia của họ được sản xuất tại Mỹ. "Tôi không thích từ 'nội địa'(domestic)", Giám đốc điều hành Brendan Whitworth bắt đầu một lá thư gửi các nhà phân phối và đối tác vào thứ Tư, thúc giục họ tiếp thị các loại bia sản xuất tại Mỹ của thương hiệu này—bao gồm Busch, Budweiser, Bud Light và Michelob Ultra—là "Mỹ" (American)."Đã đến lúc toàn bộ ngành công nghiệp bắt đầu sử dụng một trong những tính từ mạnh nhất mà chúng ta có thể dùng", ông viết, trong đó từ "Mỹ" được dùng 25 lần trong lá thư ngắn của mình. Mặc dù Budweiser được dán nhãn là "bia Mỹ tuyệt vời" được "ủ và đóng chai tại Hoa Kỳ", lời kêu gọi của Whitworth về việc nhấn mạnh hơn vào nguồn gốc của các loại bia này xuất hiện "trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy hồi sinh sau khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử, người đang đặt dấu ấn yêu nước của mình vào các chuẩn mực cũ", bao gồm cả việc đổi tên Vịnh Mexico, theo CNN.Beer Business Daily, tờ báo đầu tiên đưa tin về bức thư, cho rằng các thuật ngữ "nội địa" và "nhập cảng" đã được áp dụng cho các loại bia ở Hoa Kỳ kể từ khi Heineken, một loại bia Hoà Lan, lần đầu tiên được đưa vào Hoa sau khi lệnh Cấm rượu được dỡ bỏ vào năm 1933.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Đài Loan đã cảm ơn các Dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Sáu vì đã tái giới thiệu một nghị quyết kêu gọi chính quyền Trump mở lại quan hệ ngoại giao với Đài Loan, chấm dứt chính sách "một Trung Quốc" và thúc đẩy một hiệp định thương mại tự do. Dân biểu Cộng hòa Tom Tiffany và Scott Free đã tái giới thiệu nghị quyết từ năm 2021 với sự ủng hộ của 22 thành viên Cộng hòa khác của Quốc hội. Nghị quyết cho biết việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao sẽ cho phép hai bên trao đổi đại sứ và sắp xếp các chuyến thăm của các quan chức chính phủ cấp cao.Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ lâu dài của Quốc hội đối với Đài Loan và việc củng cố quan hệ song phương, theo CNA. Bộ này cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ trong nhiệm kỳ mới của Quốc hội. Theo Bộ, các mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lập pháp thân thiện và với các bộ của chính phủ sẽ được duy trì.⦿ ---- Thái Lan: Cảnh sát đang tìm cách bắt nhà lập pháp Thái Lan Chaiyamparwaan Manpianjit vì cáo buộc cưỡng hiếp một du khách Đài Loan, theo các báo Thái Lan hôm thứ Sáu. Cảnh sát Chiang Mai cho biết họ đã phỏng vấn một phụ nữ Đài Loan 25 tuổi, người cáo buộc cô đã bị Chaiyamparwaan cưỡng hiếp tại một khách sạn vào tháng 1/2025 sau khi cả hai đã uống rượu cùng nhau. Tòa án quận Chiang Mai đã ra lệnh bắt giữ Chaiyamparwaan vào thứ Ba sau khi đoạn phim CCTV và hồ sơ y tế xác nhận câu chuyện của người phụ nữ.Theo quy định của quốc hội Thái Lan, Cảnh sát phải xin phép Hạ viện để bắt giữ. Cảnh sát cho biết họ đã đưa ra yêu cầu và nói với quốc hội rằng sự chậm trễ "có thể ảnh hưởng đến lòng tin vào hệ thống tư pháp Thái Lan và ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế", theo AFP. Khaosod English đưa tin rằng vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại phiên họp của Hạ viện ngày 20/2/2025. Ít nhất một nhà lập pháp đã kêu gọi Chaiyamparwaan từ chức.Tuyên bố với truyền thông địa phương, văn phòng đại diện của Đài Loan tại Thái Lan xác nhận người phụ nữ đã trở về Đài Loan an toàn. Văn phòng cho biết họ hy vọng báo Thái Lan sẽ bảo vệ quyền riêng tư của cô và bày tỏ sự tin tưởng hệ thống tư pháp Thái Lan. Chaiyamparwaan đã bị trục xuất khỏi Đảng Tiến bộ đối lập chính của Thái Lan vào năm ngoái vì các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Ông là nhà lập pháp duy nhất của Đảng Tiến bộ Thái Lan.⦿ ---- Các trường học trên khắp Hoa Kỳ đang đóng cửa do sự gia tăng đột biến của bệnh cúm và các bệnh theo mùa khác. Khi mùa cúm 2024–2025 vẫn tiếp diễn mà chưa thấy đỉnh điểm, một số hệ thống trường học đang quá tải với học sinh và nhân viên bị ốm. Các trường học và thậm chí toàn bộ các khu học chánh đang tạm thời đóng cửa ở Texas, Ohio, Georgia, Tennessee và các tiểu bang khác.Đây là một biện pháp gợi nhớ đến thời kỳ phong tỏa do COVID: các trường học đóng cửa — một số trường tạm dừng hoàn toàn các lớp học, trong khi những trường khác chuyển sang học từ xa — do sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp. Tuy nhiên, lần này, cúm là thủ phạm chính và việc đóng cửa chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hầu hết chỉ kéo dài vài ngày.Cúm là một căn bệnh về đường hô hấp phổ biến, dễ lây lan, có thể gây ra các triệu chứng khó chịu trong một tuần, từ sốt và ớn lạnh đến ho và đau họng, sổ mũi và đau nhức cơ thể. Bệnh dễ lây truyền từ người sang người. Theo báo cáo giám sát FluView của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 1, dữ liệu mới nhất hiện có, hoạt động của bệnh cúm đang ở mức cao trên toàn quốc và tiếp tục gia tăng trên khắp cả nước.Theo CDC, ít nhất 41 tiểu bang hiện đang báo cáo hoạt động của bệnh giống cúm "rất cao" hoặc "cao". Các chuyến thăm cấp cứu và nhập viện liên quan đến cúm cũng đang tăng vọt. Các trường hợp đang tăng vọt ở trẻ em và ít nhất 47 ca tử vong do cúm ở trẻ em đã được báo cáo trong mùa này."Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có thể xảy ra cùng với cúm (và) khiến trẻ em bị ốm rất, rất nặng. ... Bản thân bệnh cúm và những biến chứng đó có thể dẫn đến tử vong ở trẻ em. ... Cúm rất đáng sợ", Tiến sĩ Jason Newland, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Nationwide, chia sẻ với TODAY.com.⦿ ---- Kiếm tiền trung bình 140 USD/tháng bằng cách ngồi nhà và bình luận. Được trả tới 140 đô la/tháng chỉ để chia sẻ ý kiến trung thực của bạn. Nghe có vẻ lạ, nhưng các thương hiệu muốn nghe ý kiến của bạn. Điều này giúp họ đưa ra quyết định kinh doanh, vì vậy họ sẵn sàng trả tiền cho bạn — lên tới 140 đô la một tháng. Một trang web miễn phí có tên là Branded Surveys (https://surveys.gobranded.com/) sẽ trả cho bạn tới 5 đô la cho mỗi bản khảo sát để chia sẻ suy nghĩ của bạn với các đối tác thương hiệu của họ. Thực hiện ba cuộc khảo sát nhanh mỗi ngày có thể kiếm được tới 140 đô la mỗi tháng.Chỉ mất một phút để tạo tài khoản miễn phí và bắt đầu được trả tiền để nói lên suy nghĩ của bạn. Hầu hết khảo sát mất từ 5 đến 15 phút và bạn có thể kiểm tra trước thời hạn. Và bạn cũng không cần phải tích lũy nhiều tiền để rút tiền — khi kiếm được 5 đô la, bạn có thể rút tiền qua PayPal, tài khoản ngân hàng, thẻ quà tặng hoặc Amazon. Bạn sẽ được trả tiền trong vòng 48 giờ kể từ khi khoản thanh toán của bạn được thông qua, chỉ để chia sẻ ý kiến của bạn. Họ đã trả cho người dùng hơn 20 triệu đô la kể từ năm 2012 và những người dùng tích cực nhất có thể kiếm được vài trăm đô la mỗi tháng.⦿ ---- Quận San Bernadino: Sáu người đang bị giam và bị cáo buộc tội đột nhập vào một đại lý Tesla ở Quận San Bernardino. Cảnh sát Upland đã phản hồi cuộc gọi về vụ đột nhập tại đại lý vào sáng sớm thứ Tư. Họ đã bị phát hiện rời khỏi tòa nhà, sau đó nhảy qua hàng rào hướng về Đường cao tốc 210 và chạy thẳng vào làn đường của đường cao tốc. Một số người trong số họ cũng cố gắng trốn dưới một số bụi cây.Có 5 người trong số họ đã dẫn Cảnh sát Upland vào một cuộc truy đuổi nguy hiểm trên đường cao tốc 210 ở Quận San Bernardino. Cảnh sát đã sử dụng máy bay không người lái để truy tìm tất cả nguyên nhóm và bắt người thứ sáu đang đợi trong một chiếc xe gần đó. Tất cả họ đều bị bắt vì tội trộm cắp.⦿ ---- Bắc California: Salinas, thung lũng ven biển này, để việc trồng trọt và thu hoạch chủ yếu do những người nhập cư từ Mexico thực hiện. Đối với Taylor Farms, một nông trại lớn chuyên về salad đóng gói và rau cắt nhỏ, điều đó khiến nơi đây trở thành nơi hợp lý để tiên phong trong một loại hình chăm sóc sức khỏe mới lạ cho lực lượng lao động của mình, một loại hình có thể có tiện ích rộng rãi trong kỷ nguyên điện thoại thông minh: tư vấn y tế xuyên biên giới thông qua ứng dụng. Công nhân nông nghiệp gốc Mexico tại California được chăm sóc y tế qua mạng từ các bác sĩ ở Mexico.Công ty Taylor Farms là một trong những khách hàng đầu tiên của một công ty khởi nghiệp có tên là MiSalud, nơi kết nối những công nhân Taylor Farms nói tiếng Tây Ban Nha với các bác sĩ và chuyên gia trị liệu sức khỏe tâm thần ở Mexico. Các chuyên gia y tế Mexico này không được cấp phép tại Hoa Kỳ và không thể kê đơn thuốc mà thay vào đó đóng vai trò là huấn luyện viên sức khỏe, những người có thể đưa ra lời khuyên và làm việc với bác sĩ tại Hoa Kỳ nếu cần.Amy Taylor, người đã hướng dẫn sáng kiến chăm sóc sức khỏe của công ty từ năm 2014 và là con dâu của người sáng lập công ty Bruce Taylor, cho biết khoảng 5.600 trong số 6.400 nhân viên của Taylor Farms làm việc tại nơi MiSalud hiện đang có sẵn đã ghi danh ký ứng dụng và 2.300 người đã sử dụng ứng dụng ít nhất một lần. Dịch vụ này miễn phí cho nhân viên và tối đa ba thành viên gia đình.Amy Taylor cho biết công ty hy vọng ứng dụng này, một phần của chương trình chăm sóc sức khỏe rộng hơn, có thể giúp nhân viên khỏe mạnh hơn trong khi vẫn kiểm soát được chi phí chăm sóc sức khỏe và các chi phí lao động khác. Bà có kế hoạch đánh giá toàn diện sau khi chương trình được triển khai trong hai năm.Sức khỏe của người làm nông là mối quan tâm lớn đối với nền kinh tế nông nghiệp của tiểu bang California. Một nghiên cứu năm 2022 do các nhà nghiên cứu từ Đại học California-Merced dẫn đầu đã đánh giá sức khỏe của hơn 1.200 người làm nông và phát hiện ra rằng 37% nam giới và 47% phụ nữ báo cáo mắc ít nhất một tình trạng bệnh mãn tính, bao gồm các tình trạng phổ biến như tiểu đường, huyết áp cao và lo lắng.Taylor cho biết nhân viên của công ty Taylor Farms của bà, từ nhân viên thực địa và tài xế đến nhân viên đóng gói bán lẻ và nhân viên văn phòng, đều phản ánh những phát hiện của nghiên cứu. Bà cho biết những lo ngại về sức khỏe chủ yếu ở người lao động bao gồm béo phì, huyết áp cao, tiểu đường và sức khỏe tâm thần. "Đây là những người đang cung cấp thực phẩm lành mạnh cho nước Mỹ", Taylor nói về nhân viên của công ty. "Họ cũng nên khỏe mạnh".⦿ ---- Quận Cam: Ba người đã chết hôm thứ sáu khi một chiếc xe tải lớn và một chiếc xe bán tải đâm nhau trên Đường cao tốc California State Route 91 ở Buena Park. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 3:50 giờ sáng ở phía đông của đường cao tốc, phía đông của Đường Valley View, theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California. Tên của những người đã chết chưa được phổ biến. Người ta báo cáo rằng họ ở trong xe bán tải.⦿ ---- Massachusetts: Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bangđã bị kết án một năm rưỡi tù giam tiếp theo là 2 năm quản chế sau khi bị kết tội 23 tội danh trọng tội bao gồm gian tiền COVID và gian lận thuế, theo các công tố viên liên bang cho biết.Là đảng viên Cộng hòa ở Fitchburg, Trần đã phục vụ tại Thượng viện Massachusetts từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2021, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào tháng 11 năm 2023 và bị kết án vào tháng 9 với 20 tội danh gian lận chuyển khoản và ba tội danh khai thuế gian lận liên quan đến âm mưu lừa đảo Sở Hỗ trợ Thất nghiệp Massachusetts và không báo cáo thu nhập cho Sở Thuế vụ Nội địa.Chánh án Tòa án Quận Hoa Kỳ Dennis Saylor IV cũng ra lệnh cho Tran phải trả 25.100 đô la tiền bồi thường cho DUA, 23.327 đô la cho IRS, tiền phạt 7.500 đô la và khoản đánh giá bắt buộc là 2.300 đô la. Các công tố viên cho biết Tran đã gian lận khi nhận được 30.120 đô la tiền trợ cấp thất nghiệp do đại dịch và che giấu 54.700 đô la tiền thu nhập sau khi nhiệm kỳ Thượng viện của ông kết thúc.⦿ ---- Quận Cam:, 69 tuổi, cư dân Anaheim, đã bị truy tố tội cưỡng hiếp một cụ bà 93 tuổi nằm liệt giường, không nói được và mắc chứng mất trí nhớ trong khi y được cho là phải chăm sóc y tế cho cụ bà. Phuong Hoang Khong bị truy tố một tội danh cưỡng hiếp bằng vũ lực, một tội danh xâm phạm tình dục bằng vật lạ, một tội danh quan hệ tình dục bằng miệng cưỡng bức và một tội danh ngược đãi người già. Y phải đối mặt với mức án tối đa là 75 năm tù chung thân cộng thêm bốn năm nếu bị kết tội về tất cả các tội danh.Vào sáng ngày 6 tháng 1/2025, Khong, người chăm sóc cho cụ bà ba lần một tuần, bị cho là đến ca chăm sóc theo lịch trình và che mắt cụ bà bằng khẩu trang y tế trước khi cởi tã cho cụ bà. Y bị cáo buộc tội siết dây trói y tế quanh cổ tay cụ bà trước khi tấn công tình dục cụ bà trên giường bệnh. Y đã tự nộp mình cho Sở Cảnh sát Orange vào ngày 3 tháng 2/2025, sau khi gia đình người phụ nữ đe dọa sẽ giao nộp y cho cảnh sát.⦿ ---- HỎI 1: Một số loài vượn lớn có khả năng nhận biết và truyền đạt thông tin?ĐÁP 1: Đúng vậy. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Vào cấp cứu do bỏng, các vấn đề về mắt tăng gấp 8 lần trong các vụ cháy ở L.A.?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các viên chức y tế: Các chuyến thăm cấp cứu do bỏng, các vấn đề về mắt tăng gấp 8 lần trong các vụ cháy ở L.A. Người dân Quận Los Angeles vẫn đang phục hồi sau sự tàn phá của các vụ cháy Palisades Fire và Eaton Fire, và dữ liệu mới cho thấy các chuyến thăm phòng cấp cứu do các vấn đề liên quan đến cháy rừng đã tăng gấp tám lần trong những ngày sau khi các vụ cháy bùng phát.Chi tiết:https://www.upi.com/Health_News/2025/02/07/los-angeles-fires-emergency-department-visits/2501738946677/