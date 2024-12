Hình trên: tưng bừng đón Giáng Sinh tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội hôm Chủ Nhật 22/12/2024.

- Trợ cấp tiền nhà cho dân nghèo (housing) sẽ gian nan hơn: Trump cử Scott Turner nắm Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD).

- Cựu DB Matt Gaetz (R-Fla.) đệ đơn khẩn cấp, xin tòa dìm bản báo cáo của Ủy ban Đạo đức Hạ viện

- Bản báo cáo Ủy ban Đạo đức Hạ viện rò rỉ: cựu DB Matt Gaetz từng mua sex bé gái 17 tuổi, phê ma túy, nhận quà "hối lộ"

- Sau khi Trump dọa Mỹ sẽ tái chiếm Kênh đào Panama, Tổng thống Panama tuyên bố không để mất dù là 1 mét vuông đất Panama

- Trump đề cử tỷ phú Stephen Feinberg làm Thứ trưởng quốc phòng, Elbridge Colby làm Thứ trưởng quốc phòng về chính sách, Michael Duffey làm Thứ trưởng quốc phòng về mua sắm..

- Các Dân biểu Cộng hòa: tỷ phú Elon Musk đã mặc nhiên trở thành Thủ tướng Mỹ

- Trump chỉ trích Liên Âula2m Mỹ thâm hụt thương mại

- Trump nhấn mạnh 1/2 số cử tri từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ MAGA

- Trump: tự khoe thắng cử 2024 là thành tựu "lịch sử"

- Trump chỉ trích cựu Dân Biểu Liz Cheney: kẻ không được ưa chuộng và là kẻ thua cuộc thực sự

- Jaime Cachua vào Mỹ từ Mexico khi còn là trẻ sơ sinh, bây giờ 33 tuổi, khám phá ra bên nhà vợ vì là Ky tô hữu ngoạn đạo nên đã bỏ phiếu bầu Trump dù biết anh sẽ bị trục xuất

- Texas: 1 phóng viên đi tìm phỏng vấn nữ Dân biểu liên bang Kay Granger, 81 tuổi, khám phá ra bà Granger đi lạc từ tháng 7 và được đưa vào y viện cho người cao niên lãng trí

- Trump: Mỹ cần phản làm chủ vùng Greenland (1 tỉnh của Đan Mạch).

- TT Biden giảm án cho 37 trong số 40 tù nhân đang thụ án tử hình liên bang

- TT Biden: điều tra về chất bán dẫn cơ bản của TQ để kinh tế Mỹ

- Thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin "sắp diễn ra", nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra thêm yêu cầu mới

- Quân đội Israel phá hủy nhiều ngôi nhà bằng thuốc nổ tại trại Jabalia ở phía bắc Gaza

- Gaza: 24 giờ qua, ít nhất 58 người Palestine bị giết. Dân Palestine ở Bờ Tây đình công 1 ngày đòi Israel ngừng bạo lực

- Hãng xe Toyota sẽ lập xưởng sản xuất xe điện (EV) mới tại TQ

- Xerox Holdings sắp mua hãng máy in Lexmark International

- 2 hãng xe Nhật Honda Motor và Nissan Motor công khai ý định sáp nhập, lập 1 công ty cổ phần chung vào tháng 8/2026.

- New York: bắt 1 người vì nghi đốt chết 1 phụ nữ

- Zelensky cân nhắc hòa đàm với Putin để kết thúc cuộc chiến với Nga cuối năm 2025

- Ukraine: chặn được 47 trong tổng số 72 máy bay không người lái do Nga phóng đêm qua

- Nga: có kế hoạch xây nhiều nhà máy điện hạt nhân trên toàn cầu (hiện đang xây ở Bangladesh, TQ, Ai Cập, Ấn Độ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ).

- Nga không kích, hủy 1 căn cứ của quân Ukraine ở Kursk

- Nam Hàn: Bắc Hàn sắp gửi thêm lính tới giúp Nga

- Ukraine: sẽ mất điện khẩn cấp sau pháo kích

- Moscow: Vợ của Bashar al-Assad (Tổng Thống Syria bị lật đổ) đệ đơn ly hôn, muốn dẫn 3 con (chung với Assad) từ Nga về Anh

- Tài tử nổi tiếng Denzel Washington nhậm chức mục sư.

- Thống đốc New York đã ra lệnh sa thải 14 nhân viên nhà tù sau vụ 1 tù nhân bị đánh chết

- Jeff Bezos (ông chủ Amazon, người giáu thứ nhì thế giới): không có chuyện đám cưới trị giá 600 triệu đô

- Nơi lương cao hơn nửa triệu đô/năm: 1/48 việc làm ở Vùng Vịnh San Francisco, nhiều gấp đôi số việc làm ở Austin (Texas).

- Nhiều căn hộ chung cư (condo) tại San Francisco đang được bán với giá chỉ bằng 1/2 giá gốc của năm 2015

- Bắc California: 2 người bị bắn chết bí ẩn

- TIN VN. Hà Nội: Nhiều khách thuê trả mặt bằng nhà phố.

- TIN VN. Ô tô 4 chỗ mới mua xong, cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

- TIN VN. TPHCM giảm 28.000 học sinh thi lớp 10, dừng tuyển sinh lớp chuyên tại 4 trường.

- HỎI 1: Tăng bước đi bộ sẽ giảm trầm cảm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thể dục từ 7 giờ sáng tới 9 giờ sáng dễ giảm cân nhất? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/12/2024) ⦿ ---- Tập đoàn sản xuất xe Toyota chuẩn bị thành lập một cơ sở sản xuất xe điện (EV) mới tại Trung Quốc, theo Nikkei Asia đưa tin vào thứ Hai. Nhà máy này sẽ tập trung sản xuất thương hiệu xe sang "Lexus" tại Thượng Hải. Sáng kiến ​​này sẽ đánh dấu lần đầu tiên Toyota tự xây dựng và quản lý nhà máy của riêng mình trong , vì các hoạt động sản xuất của hãng xe này tại Trung Quốc đã được tiến hành thông qua quan hệ đối tác với các công ty địa phương.

.

⦿ ---- Xerox Holdings sắp hoàn tất thỏa thuận mua lại công ty sản xuất máy in Mỹ Lexmark International, Inc. từ các chủ sở hữu Trung Quốc trong một giao dịch trị giá 1,5 tỷ đô la, bao gồm cả nợ, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai. Lexmark là một công ty tư nhân hiện do Ninestar Corporation, PAG Asia Capital và Shanghai Shouda Investment Centre đồng sở hữu. Xerox dự kiến ​​sẽ đưa công ty trở lại quyền sở hữu của Hoa Kỳ bằng cách tài trợ cho thỏa thuận này bằng sự kết hợp giữa tiền mặt và tài trợ nợ đã cam kết.

.

hỏa thuận dự kiến ​​sẽ được công bố chính thức vào hôm nay sẽ thúc đẩy danh mục đầu tư in ấn cốt lõi của Xerox và "tăng gấp đôi" quy mô công ty. Xerox và Lexmark được cho là đã có mối quan hệ kinh doanh lâu đời vì Lexmark đã là nhà cung cấp cho Xerox trong nhiều năm.

.

⦿ ---- Các nhà sản xuất xe Nhật Bản Honda Motor và Nissan Motor Corporation đã công khai quyết định của họ hôm thứ Hai để bắt đầu các cuộc thảo luận chính thức về một vụ sáp nhập tiềm năng, với ý định thành lập một công ty cổ phần chung vào tháng 8/2026. Sự hợp tác này sẽ hình thành nên nhà sản xuất xe lớn thứ ba thế giới dựa trên số liệu bán hàng.

.

Công ty mẹ, sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, có thể mang lại doanh thu 30 nghìn tỷ Yên (191,4 tỷ đô la) và lợi nhuận hoạt động hơn 3 nghìn tỷ Yên, theo CEO của Honda Toshihiro Mibe. Các cuộc thảo luận sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2025.

.

Sáng kiến ​​này phát sinh từ quan hệ đối tác của họ bắt đầu hồi tháng 8, khi cả hai nhà sản xuất xe đều tìm cách tăng cường sự tiến bộ của họ trong các lĩnh vực đòi hỏi đầu tư đáng kể, như xe điện và phần mềm. Mitsubishi cũng đã được trao cơ hội tham gia vào nhóm mới và sẽ đưa ra quyết định vào cuối tháng 1/2025.

.

⦿ ---- Cảnh sát thành phố New York thông báo hôm Chủ Nhật rằng họ đã bắt một "người đáng ngờ" liên quan đến cái chết của một người phụ nữ vào sáng sớm, người mà họ tin rằng có thể đã ngủ quên trên tàu điện ngầm đang dừng trước khi bị một người đàn ông lạ mặt cố tình đốt, theo AP đưa tin. Ủy viên cảnh sát thành phố New York Jessica Tisch cho biết nghi phạm và người phụ nữ đang đi tàu điện ngầm mà không có bất kỳ tương tác nào giữa họ đến cuối tuyến ở Brooklyn vào khoảng 7:30 sáng. Sau khi tàu dừng lại, video giám sát từ toa tàu điện ngầm cho thấy người đàn ông "bình tĩnh" bước đến chỗ nạn nhân, người đang ngồi bất động, có thể đang ngủ, và đốt quần áo của cô bằng thứ có vẻ như là bật lửa. Tisch cho biết quần áo của người phụ nữ sau đó "bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ trong vài giây".

.

Các cảnh sát tuần tra thường lệ tại ga tàu điện ngầm Coney Island-Stillwell Avenue đã ngửi thấy và nhìn thấy khói và phát hiện ra người phụ nữ đang bốc cháy, đứng giữa toa tàu điện ngầm. Sau khi dập tắt đám cháy, nhân viên y tế khẩn cấp tuyên bố người phụ nữ đã tử vong tại hiện trường. Tisch cho biết, cảnh sát không hề hay biết rằng nghi phạm vẫn ở lại hiện trường và ngồi trên một chiếc ghế dài trên sân ga tàu điện ngầm, ngay bên ngoài toa tàu. Camera đeo trên người cảnh sát đã chụp được "một cái nhìn rất rõ ràng, chi tiết" về nghi phạm và những hình ảnh đó đã được công khai. Cảnh sát giao thông sau đó đã bắt nghi phạm trên một chuyến tàu điện ngầm khác sau khi nhận được báo cáo từ ba học sinh trung học nhận ra người đàn ông từ hình ảnh camera đeo trên người.

.

⦿ ---- Thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin giữa Israel và Hamas liên quan đến Gaza "sắp diễn ra", nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra thêm những yêu cầu mới, theo kênh truyền hình Al-Arabiya của Saudi đưa tin vào thứ Hai, dẫn một nguồn tin giấu tên. Trước đó, nhóm tuyên bố rằng có thể đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận giải cứu con tin, với điều kiện là Israel không "đặt ra các điều kiện mới".

.

⦿ ---- Quân đội Israel được cho là đã phá hủy một số ngôi nhà bằng thuốc nổ tại trại Jabalia ở phía bắc Gaza, theo Al Jazeera Arabic đưa tin, trích dẫn lời phóng viên của họ. Lực lượng Israel cũng được cho là đã bắt giữ một người Palestine tại thị trấn Tuqu ở Bờ Tây, nằm ở phía đông nam Bethlehem.

.

⦿ ---- Các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza đã giết chết ít nhất 58 người kể từ sáng Chủ Nhật, theo Bộ Y tế Gaza cho biết hôm thứ Hai. Một trong những cuộc không kích đã đánh trúng một trại lều ở khu vực Muwasi, một khu vực nhân đạo do Israel tuyên bố, khiến tám người thiệt mạng, bao gồm hai trẻ em, theo Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis phía nam, nơi tiếp nhận các thi thể.

.

Quân đội Israel cho biết họ chỉ nhắm vào các chiến binh, cáo buộc họ ẩn náu trong dân thường. Trong khi đó, người Palestine ở thị trấn Jenin bất ổn ở phía bắc Bờ Tây đang chứng kiến ​​một cuộc tổng đình công do các nhóm chiến binh kêu gọi để phản đối cuộc đàn áp hiếm hoi của lực lượng an ninh Palestine. Các cửa hàng trong thành phố đã đóng cửa vào thứ Hai, một ngày sau khi phiến quân giết chết một nhân viên an ninh và làm bị thương hai người khác. Các nhóm phiến quân đã kêu gọi đình công một ngày để phản đối các hành động leo thang của lực lượng an ninh Palestine, kêu gọi người dân tham gia nỗ lực gây sức ép buộc chính quyền Israel [ở Bờ ] chấm dứt bạo lực.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bắt đầu cân nhắc khả năng xung đột giữa Ukraine và Nga có thể kết thúc vào năm 2025 khi ông cân nhắc đàm phán hòa bình thay vì chiến đấu vì từng tấc đất bị chiếm đóng, theo tờ The Washington Post đưa tin hôm thứ Hai, trích lời Michael McFaul, đồng chủ tịch Nhóm công tác quốc tế về lệnh trừng phạt Nga cùng các quan chức Ukraine.

.

Sự thay đổi quan điểm được cho là diễn ra sau các cuộc thảo luận gia tăng xung quanh một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, được thúc đẩy bởi việc Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tái đắc cử và những thay đổi trong ban lãnh đạo NATO. Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về khả năng đạt được bất kỳ sự đồng thuận nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho thấy sự nghi ngờ của ông về thiện chí "đi đến bất kỳ thỏa thuận nào" của nhà lãnh đạo Nga.

.

⦿ ---- Không quân Ukraine thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã chặn được 47 trong tổng số 72 máy bay không người lái do Nga phóng trong một cuộc tấn công qua đêm trên chín khu vực trên khắp cả nước. "Do sự phản công tích cực của Lực lượng Phòng vệ, 25 máy bay không người lái bắt chước của đối phương đã bị mất tại địa phương (không có hậu quả tiêu cực). Tại các khu vực Khmelnytsky và Kiev, một cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp và nhà riêng, không có thương vong và các nạn nhân đang được hỗ trợ", theo quân đội Ukraine đưa tin trên Telegram.

.

Các lực lượng phòng không, bao gồm các đơn vị phòng không, các đội tác chiến điện tử và các nhóm phòng thủ cơ động, đã giao tranh với máy bay không người lái trên Poltava, Sumy, Kharkov, Kiev, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Khmelnytsky và Odesa.

.

⦿ ---- Boris Titov, đại diện đặc biệt của Nga về hợp tác quốc tế trong phát triển bền vững, đã trả lời phỏng vấn của Financial Times đăng hôm thứ Hai rằng Nga có kế hoạch xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân trên toàn cầu để trở thành "một trong những nhà xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới lớn nhất thế giới".

.

Titov giải thích rằng Nga tin rằng nhu cầu về năng lượng hạt nhân sẽ tăng lên, với các nước đang phát triển có thể tìm kiếm các giải pháp sạch hơn và các công ty công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm kiếm loại năng lượng này. Ông nói thêm rằng Nga có kế hoạch xây dựng các nhà máy này ở Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

.

"Chúng tôi đang xây dựng hơn 10 đơn vị khác nhau trên khắp thế giới. Chúng tôi cần rất nhiều năng lượng. Chúng tôi sẽ không thể cung cấp năng lượng này nếu không sử dụng... hạt nhân", phái viên Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng người ta biết rằng năng lượng này an toàn và sạch để sử dụng vì nó không thải ra khí nhà kính.

.

⦿ ---- Một chiếc trực thăng Mi-35M của Nga đã phá hủy một cứ điểm của quân đội Ukraine ở khu vực biên giới của vùng Kursk, TASS đưa tin vào thứ Hai. "Phi hành đoàn trên trực thăng Mi-35M, với tư cách là một phần của nhóm chiến thuật hỗn hợp, đã tấn công bằng tên lửa hàng không vào quân nhân và cứ điểm quân Ukraine ở khu vực biên giới của vùng Kursk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đồng thời nói thêm rằng "xạ thủ trên không phía trước đã xác nhận mục tiêu đã bị phá hủy". Xạ thủ của trực thăng báo cáo rằng các mục tiêu đã bị phá hủy. Không có thông tin về số thương vong.

.

⦿ ---- Bắc Hàn dường như đang chuẩn bị gửi thêm quân và thiết bị quân sự tới Nga để hỗ trợ cho cuộc chiến đang diễn ra của Nga chống lại Ukraine, theo Yonhap đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ quân đội Nam Hàn. "Một đánh giá toàn diện về nhiều thông tin tình báo cho thấy Bắc Hàn đang chuẩn bị luân chuyển hoặc tăng cường triển khai quân (ở Nga), trong khi hiện đang cung cấp bệ phóng tên lửa 240 mm và pháo tự hành 170 mm", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) của Seoul cho biết.

.

Bắc Hàn cũng có thể gửi máy bay không người lái tự sát tới Nga, quân đội Nam Hàn cho biết thêm. Người ta tin rằng Bắc Hàn đang thúc đẩy sản xuất máy bay không người lái tự sát, lần đầu tiên được nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-Un giới thiệu vào tháng 11. Theo tình báo Nam Hàn, Bắc Hàn bị cáo buộc đã gửi hàng nghìn quân tới chiến đấu ở Ukraine, ước tính thương vong vào khoảng 1100 người.

.

⦿ ---- Ukrenergo, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện nhà nước tại Ukraine, đã thông báo vào thứ Hai trong một lệnh rằng nhiều khu vực trên khắp đất nước sẽ phải trải qua tình trạng mất điện khẩn cấp. Các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm khu vực Kiev, khu vực Dnipropetrovsk, khu vực Donetsk, khu vực Sumy và các khu vực khác. "Các công nhân năng lượng trên khắp đất nước đang làm việc 24/7 để xóa bỏ hậu quả của cuộc pháo kích và khôi phục nguồn điện cho các hộ gia đình Ukraine", lệnh này viết.

.

⦿ ---- Vợ của Bashar al-Assad (Tổng Thống Syria bị lật đổ) đã đệ đơn ly hôn với vị tổng thống Syria bị phế truất, theo các báo cáo của Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập được Jerusalem Post trích dẫn. Asma al-Assad hiện đang ở Moscow, nơi chồng bà đã được cấp quyền tị nạn, NDTV đưa tin. Nhưng theo các báo cáo được J Post trích dẫn, bà đang muốn rời khỏi Nga và trở về London, nơi bà sinh ra và lớn lên. Bà có 2 quốc tịch ở Anh và Syria, và chuyển đến Syria vào năm 2000 khi 25 tuổi, cùng năm, bà kết hôn với chồng mình. Theo NDTV, Asma al-Assad muốn ba đứa con của cặp đôi này sống cùng bà ở London.

.

⦿ ---- Tài tử nổi tiếng Denzel Washington bây giờ là một mục sư. Hôm thứ Bảy, ngôi sao phim Gladiator II đã được rửa tội tại Đền Kelly Temple Church of God in Christ (của ội thánh Ngũ Tuần) ở Thành phố New York, nơi anh cũng nhận được giấy phép mục sư. "Mất một thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng ở đây", Washington nói về hành trình đức tin của mình trong buổi lễ phát trực tiếp. "Nếu [Chúa] có thể làm điều này cho tôi, thì không có gì Ngài không thể làm cho bạn. Bầu trời thực sự là giới hạn". Người đàn ông sắp bước sang tuổi 70 đã viết một bài luận cho báo Esquire hồi tháng 11, trong đó ông thảo luận về mối quan hệ của mình với Chúa và nói rằng ông "không sợ" phản ứng của công chúng đối với đức tin của mình.

.

"Nhiệm vụ của tôi là tôn vinh Chúa, ngợi khen Ngài, để bảo đảm bất kỳ ai và mọi người tôi nói chuyện trong suốt quãng đời còn lại đều hiểu rằng Ngài chịu trách nhiệm cho tôi", Washington đã viết vào thời điểm đó. Vợ của nam diễn viên, Pauletta Washington, cũng có mặt hôm thứ Bảy và tiết lộ rằng bà tự hào về chồng mình như thế nào. “Anh là trụ cột gia đình và anh đã làm gương tuyệt vời cho con cái chúng ta, những đứa con giờ đã trưởng thành và biết được sự khác biệt vì chúng ta đã chỉ cho chúng thấy sự khác biệt”, bà xúc động nói.

.

⦿ ---- Có một vùng lãnh thổ của Đan Mạch... Tổng thống đắc cử Trump đã nói trên mạng xã hội vào tối Chủ Nhật rằng việc Hoa Kỳ sở hữu Greenland "là điều hoàn toàn cần thiết", trong một tuyên bố công bố Ken Howery là người được ông đề cử làm đại sứ tại Đan Mạch. Howery, một nhà đầu tư công nghệ đồng sáng lập PayPal, là đại sứ tại Thụy Điển trong chính quyền Trump trước đây.

.

"Vì mục đích An ninh Quốc gia và Tự do trên toàn Thế giới, Hoa Kỳ cảm thấy rằng việc sở hữu và kiểm soát Greenland là điều hoàn toàn cần thiết", Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social. Vào cuối năm 2019, Trump cho biết việc mua tỉnh Greenland, thuộc sở hữu của Đan Mạch, là "chiến lược" thú vị, gây ra phản ứng tức giận từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen.

.

"Đan Mạch về cơ bản sở hữu nó. Chúng ta là đồng minh rất tốt với Đan Mạch. Chúng ta bảo vệ Đan Mạch giống như chúng ta bảo vệ các khu vực rộng lớn trên thế giới", Trump đã nói vào thời điểm đó. "Về mặt chiến lược, điều đó rất thú vị và chúng ta sẽ quan tâm, nhưng chúng ta sẽ nói chuyện với họ một chút. Nó không phải là ưu tiên hàng đầu", ông nói thêm.

.

Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen gọi ý tưởng này là "vô lý", nói với các phóng viên vào thời điểm đó, "Greenland không có đặc tính Đan Mạch. Greenland có đặc tính Greenland. Tôi kiên trì hy vọng rằng đây không phải là điều gì đó nghiêm túc".

.

Theo một cuốn sách của Peter Baker của tờ The New York Times và Susan Glasser của tờ The New Yorker, tổng thống đắc cử đã gợi ý với các phụ tá của mình trong nhiệm kỳ đầu tiên rằng Hoa Kỳ có thể đổi Puerto Rico [thuộc lãnh thổ Mỹ] lấy Greenland [lãnh thổ Đan Mạch].

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden đã giảm án cho 37 trong số 40 tù nhân đang thụ án tử hình liên bang, theo Bạch Ốc thông báo vào thứ Hai. "Những lần giảm án này phù hợp với lệnh hoãn thi hành án tử hình liên bang mà Chính quyền của tôi đã áp dụng, trong các trường hợp khác ngoài khủng bố và giết người hàng loạt có động cơ thù hận", theo tuyên bố viết. "Đừng hiểu lầm: Tôi lên án những kẻ giết người này, đau buồn cho các nạn nhân của hành động đê hèn của chúng và đau buồn cho tất cả các gia đình đã phải chịu mất mát không thể tưởng tượng và không thể khắc phục được", nhưng "với lương tâm trong sáng, tôi không thể đứng nhìn và để một chính quyền mới tiếp tục các vụ hành quyết mà tôi đã dừng lại".

.

Những cá nhân này hiện sẽ phải chịu án chung thân mà không có cơ hội được ân xá. Biden trước đây đã giảm án cho 1.500 bản án và ân xá cho 39 người, bao gồm cả con trai ông, Hunter Biden, người đang phải đối mặt với bản án vì tội danh liên quan đến súng của liên bang. Lệnh ân xá này cũng mở rộng sang một trường hợp khác mà Hunter thừa nhận tội trốn thuế liên bang.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden-Harris đã công bố vào thứ Hai rằng họ sẽ mở cuộc điều tra về chất bán dẫn cơ bản của Trung Quốc để "bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Mỹ khỏi các hoạt động thương mại không công bằng của [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] trong lĩnh vực chất bán dẫn". Chính quyền Biden-Harris cũng tuyên bố rằng ít nhất 2 tỷ đô la sẽ được phân bổ cho các chip cũ (legacy chips) theo Đạo luật CHIPS và Khoa học để "đảm bảo nhiều chip hơn được sản xuất tại Hoa Kỳ bởi người lao động Hoa Kỳ".

.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đang bắt đầu một cuộc điều tra theo Mục 301 để điều tra việc Trung Quốc "nhắm mục tiêu" vào các chip nút cũ hoặc đã cũ (legacy or mature node chips) để "thống trị và tác động đến nền kinh tế Hoa Kỳ". Tuyên bố này khẳng định rằng chất bán dẫn của Trung Quốc thâm nhập thị trường Hoa Kỳ như một phần của hàng hóa thành phẩm, vì vậy cuộc điều tra theo Mục 301 sẽ xem xét mức độ các chip này được tích hợp vào các sản phẩm hàng ngày trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như thiết bị y tế, viễn thông, xe hơi và các ngành khác.

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Matt Gaetz (R-Fla.) đã đệ đơn kiện Ủy ban Đạo đức Hạ viện vào thứ Hai trong nỗ lực phút chót nhằm ngăn ủy ban công bố báo cáo về Gaetz. Gaetz, người đã từ chức khỏi Quốc hội vào tháng trước, đã đệ đơn kiện khi một số cơ quan đưa tin về bản thảo bị rò rỉ của báo cáo của Ủy ban Đạo đức, mà CNN và CBS cho biết đã tìm thấy "bằng chứng đáng kể" cho thấy cựu dân biểu này đã vi phạm các quy tắc của Hạ viện hoặc luật của tiểu bang Florida cấm mại dâm, hiếp dâm theo luật định, sử dụng ma túy bất hợp pháp, quà tặng không được phép, ưu đãi hoặc đặc quyền và cản trở Quốc hội.

.

Ủy ban dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo sớm nhất là vào hôm nay, thứ Hai. Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington, D.C., yêu cầu một thẩm phán ban hành lệnh khẩn cấp chặn việc công bố báo cáo. Gaetz tuyên bố ủy ban đang hành động vượt quá thẩm quyền của mình vì họ không có thẩm quyền đối với ông sau khi ông từ chức khỏi Quốc hội. Các luật sư của Gaetz cho biết báo cáo có chứa "thông tin không đúng sự thật và phỉ báng" có thể "gây tổn hại đáng kể" đến danh tiếng của ông.

.

"Ý định công bố báo cáo của Ủy ban sau khi thừa nhận rõ ràng rằng họ không có thẩm quyền đối với các cựu thành viên, không tuân thủ các khái niệm hiến pháp về quy trình tố tụng hợp lệ và không tuân thủ các quy tắc thủ tục và tiền lệ của chính mình là hành vi vượt quá thẩm quyền chưa từng có, đe dọa đến các quyền hiến định cơ bản và các biện pháp bảo vệ thủ tục đã được thiết lập", các luật sư của Gaetz viết. Vụ kiện nêu tên Ủy ban Đạo đức và chủ tịch của ủy ban, Dân biểu Michael Guest (R-Miss.), là bị đơn.

.

⦿ ---- Ủy ban Đạo đức Hạ viện dự kiến ​​sẽ công bố báo cáo của Matt Gaetz sớm nhất là vào thứ Hai, nhưng CBS News đưa tin họ đã có được một bản sao trước. Trong số những phát hiện chính về cựu nghị sĩ GOP đến từ Florida: "Ủy ban xác định có bằng chứng đáng kể cho thấy Dân biểu Gaetz đã vi phạm Quy định của Hạ viện và các tiêu chuẩn ứng xử khác cấm mại dâm, hiếp dâm theo luật định, sử dụng ma túy bất hợp pháp, tặng quà không được phép, ưu đãi hoặc đặc quyền đặc biệt và cản trở Quốc hội", báo cáo dài 37 trang nêu rõ.

.

Cáo buộc nghiêm trọng nhất về "hiếp dâm theo luật định" bắt nguồn từ kết luận của hội đồng rằng Gaetz đã trả tiền để quan hệ tình dục với một cô gái 17 tuổi tại một bữa tiệc năm 2017. "Nạn nhân A nhớ lại đã nhận được 400 đô la tiền mặt từ Đại biểu Gaetz vào tối hôm đó, mà cô hiểu là khoản thanh toán cho quan hệ tình dục", báo cáo của hội đồng viết.

.

"Nạn nhân A nói rằng cô không thông báo cho Dân biểu Gaetz rằng cô chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm đó, và ông cũng không hỏi tuổi của cô". Gaetz đã phủ nhận việc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên.

.

Tuần trước, DB Gaetz phủ nhận mọi hành vi phạm tội và chỉ trích báo cáo là một sự bôi nhọ do những kẻ thù chính trị của ông dàn dựng. "Thật đáng xấu hổ, mặc dù không phải là tội phạm, khi tôi có lẽ đã tiệc tùng, quan hệ với phụ nữ, uống rượu và hút thuốc nhiều hơn mức tôi nên làm trước đây trong cuộc sống", ông đã đăng trên Twitter. "Bây giờ tôi sống một cuộc sống khác".

Bộ Tư pháp trước đây đã quyết định không truy Gaetz sau cuộc điều tra của riêng mình về các cáo buộc buôn bán tình dục.

.

⦿ ---- Sau khi Trump hăm dọa Mỹ sẽ tái chiếm Kênh đào Panama, chuyện bỗng gay cấn hơn. Tổng thống Panama đã đưa ra một thông điệp rõ ràng để đáp lại lời đe dọa bất ngờ của Donald Trump vào Chủ Nhật: Bạn không thể lấy lại kênh đào. Báo The Hill ghi: "Là tổng thống, tôi muốn bày tỏ rõ ràng rằng mọi mét vuông của Kênh đào Panama và khu vực lân cận đều thuộc về Panama, và sẽ tiếp tục như vậy. Chủ quyền và độc lập của đất nước chúng tôi là không thể thương lượng".

.

Trump đã trả lời ngay trên Truth Social rằng "Chúng ta sẽ xem xét điều đó!" Vấn đề này nổi lên khi Trump phàn nàn trong bài phát biểu hôm Chủ Nhật về khoản phí vận chuyển "vô lý" mà Panama tính cho Hoa Kỳ. "Chúng ta đang bị lừa", Trump tuyên bố, và cũng cho rằng Trung Quốc có quá nhiều ảnh hưởng đối với kênh đào. Khi một khán giả hét lên "Hãy lấy lại đi", Trump trả lời "Đó là một ý tưởng hay".

.

Mulino bảo vệ các khoản phí, nói rằng chúng được thiết lập một cách minh bạch và ông phủ nhận việc Trung Quốc có quá nhiều ảnh hưởng. Bloomberg lưu ý rằng Trung Quốc không kiểm soát kênh đào nhưng một công ty Trung Quốc "kiểm soát hai trong số năm cảng liền kề với kênh đào, mỗi bên một cảng".

.

Hình trên: các phố Hà Nội cũng đón Giáng Sinh hôm Chủ Nhật 22/12/2024.

Hà Nội: Nhiều khách thuê trả mặt bằng nhà phố.

Ô tô 4 chỗ mới mua xong, cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

TPHCM giảm 28.000 học sinh thi lớp 10, dừng tuyển sinh lớp chuyên tại 4 trường

Kênh đào dài 51 dặm này nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, và khoảng 2,5% tổng lượng hàng hóa thương mại hàng hải đi qua đây, theo công ty tư vấn toàn cầu McKinsey & Company. Panama đã cấp phép cho Hoa Kỳ xây dựng kênh đào và kiểm soát vùng đất liền kề vào năm 1904, theo báo Axios, và Tổng thống Carter đã ký một hiệp ước vào năm 1977 trả lại kênh đào cho Panama vào năm 1999. "Nó đã được trao cho Panama và người dân Panama, nhưng nó có các điều khoản", Trump nói. "Bạn phải đối xử công bằng với chúng tôi và họ đã không đối xử công bằng với chúng tôi".⦿ ---- Trợ cấp tiền nhà sẽ gập ghềnh hơn. Với tư cách là người được Donald Trump đề cử điều hành Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD) Hoa Kỳ, Scott Turner có thể sớm giám sát các nỗ lực của quốc gia nhằm xây dựng các căn hộ giá rẻ, bảo vệ những người thuê nhà nghèo và hỗ trợ người vô gia cư. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà lập pháp tại Hạ viện Texas, Turner đã bỏ phiếu chống lại những sáng kiến ​​đó.Turner ủng hộ một dự luật bảo đảm rằng chủ nhà có thể từ chối cho thuê căn hộ cho những người nộp đơn vì họ đã nhận được hỗ trợ nhà ở của liên bang. Ông phản đối một dự luật mở rộng nhà cho thuê giá rẻ. Ông đã bỏ phiếu chống lại việc tài trợ cho các quan hệ đối tác công tư để hỗ trợ người vô gia cư và chống lại hai dự luật chỉ kêu gọi nghiên cứu tình trạng vô gia cư ở những người trẻ tuổi và cựu chiến binh.Đằng sau những lá phiếu đó [của Turner] là sự hoài nghi sâu sắc về giá trị của các nỗ lực của chính phủ nhằm xóa đói giảm nghèo, một sự hoài nghi mà Turner đã nhiều lần lên tiếng. Ông đã gọi trợ cấp phúc lợi là "nguy hiểm, có hại" và là "một trong những điều tàn phá nhất đối với gia đình". Khi một người phỏng vấn nói rằng việc nhận được hỗ trợ của chính phủ là giữ những người nhận trong "tình trạng nô lệ" của "một hình thức tồi tệ hơn cả chế độ nô lệ", Turner đã đồng ý.Những quan điểm như vậy dường như sẽ khiến Turner bất đồng với công việc cốt lõi của Bộ HUD, một cơ quan liên bang rộng lớn đóng vai trò là biện pháp chống lại tình trạng vô gia cư cho hàng triệu người nghèo, người già và người khuyết tật của cả nước. Với ngân sách tùy ý hàng năm là 72 tỷ đô la, bộ này cung cấp hỗ trợ tiền thuê nhà cho 2 triệu gia đình, giám sát 800.000 đơn vị nhà ở công cộng của cả nước, chống phân biệt đối xử và phân biệt đối xử về nhà ở và hỗ trợ 650.000 người vô gia cư của cả nước. Nếu hồ sơ của Turner cho thấy cách ông sẽ chỉ đạo chương trình nghị sự của cơ quan, thì những người bám víu vào đáy của thị trường nhà ở sẽ là những người chịu nhiều mất mát nhất, theo các nhà nghiên cứu và người ủng hộ cho biết."Với tôi, có vẻ như đây không phải là người phù hợp với các giá trị mà cơ quan đó nên có", Cea Weaver, giám đốc của nhóm vận động Công lý nhà ở cho tất cả mọi người (Housing Justice for All), cho biết. "Đó là một chương trình nghị sự phi quản lý và là chương trình nghị sự chống lại người nghèo".Shamus Roller, giám đốc điều hành của Dự án Luật Nhà ở Quốc gia (National Housing Law Project), cho biết quan điểm của Turner, nếu được chuyển thành chính sách, có thể làm tăng tình trạng vô gia cư. Ông cho biết: "Nếu, ở cấp độ cơ bản, bạn tin rằng mọi người nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà khi họ rất nghèo và đang vật lộn, nếu bạn nghĩ rằng đó thực sự là sự phụ thuộc và là điều tồi tệ, thì bạn sẽ cố gắng phá hoại các chương trình đó".Một đồng nghiệp cũ đã đưa ra quan điểm lạc quan hơn về sự quản lý của Turner đối với HUD. "Tôi cảm thấy ông ấy sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người", Richard Peña Raymond, một thành viên Dân chủ của Hạ viện Texas từng phục vụ trong một ủy ban với Turner, cho biết. "Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm tốt công việc".Turner đã không trả lời các câu hỏi chi tiết. Một người phát ngôn của người được đề cử cho biết: "Tất nhiên báo ProPublica sẽ cố gắng vẽ nên một bức tranh tiêu cực về ông Turner trước khi ông ấy có cơ hội làm chứng. Chúng tôi không mong đợi gì hơn từ một tờ báo chỉ đóng vai trò là cơ quan ngôn luận của phe tự do".Nhóm chuyển giao của Trump và HUD đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Thông báo của Trump về đề cử Turner đã ca ngợi ông vì "giúp lãnh đạo một Nỗ lực Chưa từng có đã Biến đổi các cộng đồng khốn khổ nhất của Đất nước chúng ta" với tư cách là người đứng đầu một hội đồng Bạch Ốc thúc đẩy các khu vực cơ hội, một kế hoạch thúc đẩy đầu tư vào các khu dân cư thu nhập thấp bằng cách cung cấp các khoản giảm thuế rộng rãi, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. "Dưới sự lãnh đạo của Scott", thông báo tiếp tục, "Các Khu vực Cơ hội đã nhận được hơn 50 Tỷ đô la Đầu tư Tư nhân!"Turner không phải là ứng cử viên nội các duy nhất của Trump thể hiện sự hoài nghi hoặc thái độ thù địch hoàn toàn đối với công việc của các cơ quan mà họ có thể lãnh đạo. Nhưng, trong khi những người được đề cử khác phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ trong những tuần gần đây, Turner đã thu hút rất ít sự chú ý của công chúng và thậm chí còn ít nói hơn về ý định của mình, ngoài lời thề "mang lại sự thay đổi rất cần thiết" cho HUD, như ông đã viết trên Facebook vào tháng trước. Thông tấn ProPublica đã ghép nối quan điểm của ông về nhà ở thông qua việc xem xét các hồ sơ lập pháp và các bài phát biểu trước công chúng, các buổi xuất hiện trên podcast và các bài giảng của Turner tại nhà thờ lớn Plano, Texas, nơi ông là mục sư.Có thể tìm thấy chương trình nghị sự HUD có thể có cho Turner trong Dự án 2025, khuyến nghị của Heritage Foundation cho một chính quyền tổng thống bảo thủ. Báo cáo kêu gọi cắt giảm tài trợ cho nhà ở giá rẻ, bãi bỏ các quy định chống phân biệt đối xử về nhà ở, tăng yêu cầu về công việc và thêm giới hạn thời gian cho hỗ trợ tiền thuê nhà và xóa bỏ các chính sách chống tình trạng vô gia cư, cùng với những thay đổi khác. Chương Dự án 2025 về HUD liệt kê Ben Carson, Bộ trưởng trong chính quyền Trump đầu tiên và là người cố vấn cho Turner, là tác giả của chương này. Carson, với tư cách là thư ký, đã tham gia vào các nỗ lực chấm dứt quy tắc chống phân biệt chủng tộc, thêm yêu cầu về công việc để được hỗ trợ nhà ở và làm cho việc chứng minh phân biệt đối xử về nhà ở trở nên khó khăn hơn.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử nhà đầu tư tỷ phú và đồng giám đốc điều hành của Cerberus Capital Management, Stephen Feinberg, làm Thứ trưởng quốc phòng. Feinberg, người từng phục vụ trong ban cố vấn tình báo của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, cũng nắm giữ phần lớn cổ phần tại Navistar Defense, một công ty sản xuất xe quân sự.Ngoài ra, Trump đã thông báo trên Truth Social rằng ông đã chọn Elbridge Colby, người "đã phục vụ xuất sắc tại Pentagon trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi", làm Thứ trưởng quốc phòng phụ trách chính sách.Michael Duffey sẽ là Thứ trưởng quốc phòng tiếp theo phụ trách mua sắm và duy trì, trong khi Emil Michael sẽ làm hứ trưởng quốc phòng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật, Trump nói thêm.⦿ ---- Dân biểu Tony Gonzales (Đảng Cộng hòa-Texas) cho biết có cảm giác như tỷ phú công nghệ Elon Musk đã trở thành thủ tướng Hoa Kỳ. Gonzales đã tham gia chương trình "Face the Nation" của CBS vào Chủ Nhật, nơi người dẫn chương trình Margaret Brennan hỏi ông về mối quan hệ "khó hiểu" giữa Tổng thống đắc cử Trump, Phó Tổng thống đắc cử JD Vance (Đảng Cộng hòa-Ohio), Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-La.) và Musk."Điều đó khá thú vị. Chúng ta có một tổng thống, chúng ta có một phó tổng thống, chúng ta có một Chủ tịch Hạ viện", ông nói. "Cảm giác như thể Elon Musk là thủ tướng của chúng ta vậy".Musk, người được bổ nhiệm làm đồng lãnh đạo "Bộ Hiệu quả Chính phủ" của Trump, đã vướng vào các cuộc đàm phán chi tiêu của chính phủ tại Quốc hội. Ông kêu gọi những người ủng hộ dự luật tài trợ lưỡng đảng ban đầu phải bị loại khỏi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của họ. Dự luật ban đầu đã bị Musk và những người bảo thủ khác chỉ trích vì lo ngại về chi tiêu.Musk, chủ sở hữu nền tảng xã hội X, đã đăng trực tuyến hàng chục lần, kêu gọi các thành viên từ chối gói dự luật mà Chủ tịch Hạ viện Johnson đưa ra. Là giám đốc điều hành của Tesla, Musk là người giàu nhất thế giới. Ông đã chuyển gần 250 triệu đô la vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump và tuyên bố sẽ giúp các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vượt qua cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích các hoạt động thương mại của Liên minh châu Âu (EU) và kêu gọi thay đổi cách thức đối phó với Hoa Kỳ. Nói về thâm hụt, Trump cho biết khối này đã đối xử với Washington "rất, rất tệ". "Chúng tôi có hàng trăm tỷ đô la thâm hụt. Họ không lấy ô tô của chúng tôi. Họ không lấy sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi, nhưng chúng tôi lấy sản phẩm của họ", Trump nói. Ông cảnh báo EU ngừng đối xử bất công với Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm, "Chúng tôi sẽ không để họ biến Hoa Kỳ thành bãi rác". Trump cũng nhấn mạnh các cuộc thảo luận gần đây về xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ sang EU, lưu ý đến sự thay đổi trong quan hệ quốc tế.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã nhấn mạnh đến thành công lịch sử của mình với các cử tri trẻ, tuyên bố tỷ lệ ủng hộ phá kỷ lục dành cho một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. "Chúng tôi đã giành chiến thắng với 36 điểm với những người trẻ tuổi", Trump nói, nhấn mạnh rằng một nửa số cử tri từ 18 đến 29 tuổi ủng hộ chiến dịch của ông.Trump đã đề cập đến ảnh hưởng của con trai mình là Barron đối với điều này, nói rằng cậu thiếu niên đã khuyến khích ông khám phá các podcast và nhắm mục tiêu đến các cử tri trẻ tuổi. Trump nói đùa rằng ông có thể cần phải chấp nhận TikTok ngay bây giờ. "Tôi sẽ phải bắt đầu nghĩ về TikTok", ông nói đùa, khiến khán giả bật cười. "Có lẽ chúng ta phải giữ ứng dụng này lại một thời gian ngắn", ông nói thêm.Động thái này diễn ra trong bối cảnh TikTok đang bị giám sát chặt chẽ trên toàn cầu, với Tòa án Tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ nghe các lập luận vào ngày 10 tháng 1 liên quan đến đơn kháng cáo của TikTok và công ty mẹ ByteDance nhằm trì hoãn quy định yêu cầu bán hoặc cấm ứng dụng này.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước khán giả tại hội nghị AmFest 2024 của Turning Point USA tại Phoenix, Arizona. Ông đã suy ngẫm về chiến thắng bầu cử gần đây của mình, gọi đó là một thành tựu "lịch sử" và ghi nhận sự ủng hộ của quần chúng và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục cho chiến thắng này. "Chúng ta đã giành chiến thắng trong một trận chiến mà nhiều người nghĩ là khó thắng", Trump nói, nhấn mạnh quy mô nỗ lực của họ bằng cụm từ "quá lớn để gian lận".⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích cựu Dân Biểu Liz Cheney trong một tuyên bố, cáo buộc bà có hành vi phạm tội được nêu chi tiết trong báo cáo tạm thời về hành động của ủy ban ngày 6 tháng 1/2021. Trump gọi Cheney là "không được ưa chuộng" và "là kẻ thua cuộc thực sự" và tuyên bố hành động của bà đã gây tổn hại cho Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử. Báo cáo tạm thời do Quốc hội (do Cộng Hòa kiểm ) công bố nêu rõ hành vi sai trái bị cáo buộc của Cheney, mặc dù các chi tiết cụ thể không được đề cập trong bài phát biểu của Trump.⦿ ---- Jaime Cachua đến Hoa Kỳ từ Mexico khi còn là một đứa trẻ sơ sinh khi mẹ anh tìm được việc làm, và vì vậy anh ở đây bất hợp pháp. Với việc Tổng thống đắc cử Trump cam kết trục xuất hàng loạt, cư dân lâu năm 33 tuổi của thị trấn Rome, Georgia, lo sợ những gì sẽ xảy ra sau Ngày nhậm chức đối với anh, vợ Jennifer và cặp song sinh 7 tuổi của họ, theo một bài trên tờ New York Times.Điều góp phần vào "cảm giác mất phương hướng ngày càng tăng" của Cachua về tất cả những điều này là anh có những thành viên gia đình đã bỏ phiếu cho Trump và lời hứa về một cuộc đàn áp nhập cư. "Không có gì ngăn cản họ bắt tôi lại sau khi ông Trump nhậm chức", Cachua gần đây đã cố gắng giải thích với bố vợ mình, Sky Atkins, một nhân viên kiểm soát động vật và là quản giáo, người rất yêu chồng của con gái mình nhưng cụ ông đã bỏ phiếu cho Trump, một phần vì ông tin rằng Trump sẽ giúp ngăn chặn số lượng người nhập cư từ biên giới phía nam."Một người theo đạo Thiên chúa ngoan đạo, một người cha tuyệt vời, một người đàn ông mẫu mực của gia đình" là cách Atkins, 45 tuổi, mô tả về con rể của mình, nói với người đàn ông trẻ tuổi rằng việc Atkins bỏ phiếu cho Trump "không phải vì Atkins", mà là vì "bảo vệ quyền của chúng ta như một quốc gia có chủ quyền".Cachua, người có giấy phép lao động tạm thời thông qua chương trình Hoãn hành động đối với những người đến Mỹ khi còn nhỏ (DACA), và vợ anh cho biết "họ đã dành nhiều năm để vượt qua những trở ngại và chi phí trên con đường hẹp của đất nước để trở thành công dân". Ngay cả bây giờ, quá trình để anh trở thành công dân Hoa Kỳ có vẻ quá "tốn kém, kéo dài và không thể xảy ra", bao gồm cả việc anh phải trước tiên là quay trở lại Mexico một thời gian.Khi Cachua, người hầu như không nói được tiếng Tây Ban Nha, nói với Atkins rằng "Con chưa bao giờ cảm thấy mình là người nước ngoài cho đến bây giờ", Atkins đã cố gắng trấn an anh: "Bố sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra khiến gia đình con gặp nguy hiểm". Câu trả lời của Cachua: "Nguy hiểm đã xảy ra rồi".⦿ ---- Một tờ báo ở Texas đã đi tìm một nữ Dân biểu liên bang dường như đã biến mất khỏi Đồi Capitol nhiều tháng trước, bây giờ đã phát hiện ra rằng bà đã sống trong một cơ sở "chăm sóc trí nhớ" dành cho người cao tuổi. Dân biểu Cộng Hòa Kay Granger, 81 tuổi, đã trở thành cư dân "sau khi được tìm thấy lang thang lạc lối và bối rối" trong khu phố cũ của bà ở Fort Worth, Carlos Turcios của Dallas Express đưa tin. "Đây là nhà của bà ấy", giám đốc của cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở Texas nói với tờ báo.DB Granger hầu như biến mất khỏi mắt công chúng vào cuối tháng 7/, tháng mà bà bỏ phiếu cuối cùng tại Quốc hội, theo WCMB. Tuy nhiên, tài khoản chính thức của bà trên nền tảng X vẫn hoạt động. Nhà báo Turcios đã tìm kiếm tung tích của bà để xem bà sẽ bỏ phiếu như thế nào cho các dự luật chi tiêu gây ra nhiều tranh cãi ở thủ đô DC, trước tiên là phát hiện ra rằng văn phòng quốc hội địa phương của bà dường như đã đóng cửa vĩnh viễn.DB Granger đã đại diện cho khu vực quốc hội thứ 12 của mình tại Quận Tarrant kể từ năm 1997. Trước đó, bà đã thông báo rằng bà sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ này và ghế của bà sẽ do cựu lập pháp tiểu bang Craig Goldman nắm giữ. Bài viết "nêu bật nhu cầu đưa tin tốt hơn về tình trạng già hóa của các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ", theo Brian Mann của NPR viết trên Twitter. "Các nhà lập pháp Hoa Kỳ trên 70 tuổi hiện đông hơn những người dưới 40 tuổi hơn 3 lần".⦿ ---- Thống đốc New York đã ra lệnh sa thải hơn một chục nhân viên nhà tù vì vụ đánh chết một tù nhân 43 tuổi hồi đầu tháng này, theo AP. Thống đốc Kathy Hochul cho biết hôm thứ Bảy rằng bà đã chỉ đạo ủy viên sở cải huấn của tiểu bang bắt đầu quá trình sa thải 14 nhân viên liên quan đến vụ tấn công chết người tại Cơ sở Cải huấn Marcy.Tù nhân Robert Brooks đã chết vào ngày 10 tháng 12 sau một cuộc chạm trán với các quản giáo một ngày trước đó tại nhà tù nằm ở Quận Oneida. Văn phòng của Hochul không nêu chi tiết về các tình tiết dẫn đến cái chết nhưng cho biết quyết định của bà được đưa ra sau khi xem xét nội bộ."Phần lớn các sĩ quan cải huấn làm việc phi thường trong những hoàn cảnh khó khăn và tất cả chúng tôi đều biết ơn vì sự phục vụ của họ", Thống đốc Dân chủ cho biết trong một tuyên bố. "Nhưng chúng tôi không khoan nhượng với những cá nhân vượt quá giới hạn, vi phạm pháp luật và tham gia vào hành vi bạo lực không cần thiết hoặc lạm dụng có chủ đích". Sở cải huấn hôm thứ Bảy đã cung cấp danh sách 13 nhân viên, bao gồm các sĩ quan cải huấn, trung sĩ và một y tá, những người đã bị đình chỉ công tác không lương cũng như một sĩ quan cải huấn khác đã từ chức.⦿ ---- Jeff Bezos (ông chủ Amazon, người giáu thứ nhì thế giới) đã chỉ trích các bản tin rằng ông sẽ tổ chức một đám cưới trị giá 600 triệu đô la với vị hôn thê Lauren Sanchez vào cuối tuần tới tại Aspen, Colorado. "... Toàn bộ chuyện này hoàn toàn sai sự thật — không có chuyện gì xảy ra cả", người sáng lập Amazon đã viết trên X. "Câu tục ngữ cũ "'đừng tin mọi thứ bạn đọc' thậm chí còn đúng hơn bao giờ hết ngày nay".Tờ Daily Mail đưa tin hôm thứ Bảy rằng Bezos, 60 tuổi và Sanchez, 55 tuổi, đã mua lại nhà hàng sushi Aspen Matsuhisa để tổ chức một số lễ hội trước đám cưới và đã lên kế hoạch cho lễ cưới của họ vào thứ Bảy ngày 28 tháng 12, đồng thời cho biết thêm rằng Dunbar Ranch rộng 160 mẫu Anh của Kevin Costner sẽ là địa điểm tổ chức lễ cưới thực sự.Tờ Daily Mail cho biết một "nguồn tin đáng tin cậy" đã đưa ra mức giá 600 triệu đô la cho bữa tiệc. Tuy nhiên, tỷ phú Bill Ackman là người đầu tiên dội gáo nước lạnh vào những kế hoạch được cho là như vậy. "Điều này không đáng tin. Trừ khi bạn mua cho mỗi vị khách của mình một ngôi nhà, bạn không thể chi nhiều tiền như vậy", ông Ackman viết trên X.⦿ ---- Nơi lương cao hơn nửa triệu đô: Theo công ty dịch vụ quản lý ADP, công ty này gần đây đã phân tích mức lương theo khu vực đô thị để xác định nơi có tỷ lệ cư dân cao nhất kiếm được hơn 500.000 đô/năm.Theo ADP, "Khu vực Vịnh San Francisco, nơi có những công ty tin học khổng lồ của Thung lũng Silicon, đã vượt xa mọi khu vực đô thị khác về mặt công việc được trả lương cao, bao gồm cả những công việc trả hơn 1 triệu đô la hoặc 2 triệu đô/năm".Theo ADP, cứ 48 công việc thì có khoảng 1 công việc trả hơn 500.000 đô/năm tại Khu vực Vịnh San Francisco, cao gấp đôi so với khu vực đô thị xếp hạng thứ 2 là Austin (Texas). Ở khu vực đô thị San Diego (Nam California), được xếp hạng số 8, thống kê đó là khoảng 1 trên 108, trong khi ở khu vực đô thị Los Angeles được xếp hạng thứ 12, con số này là 1 trên 119. Trên toàn quốc, con số này là khoảng 1 trên 127.ADP đã sử dụng dữ liệu bảng lương ẩn danh đã điều chỉnh dựa trên hồ sơ hành chính để cung cấp góc nhìn về những người có thu nhập cao nhất chi tiết hơn dữ liệu hiện có của chính phủ. Theo ADP, "Sự dẫn đầu đáng kể của Vùng Vịnh Bắc có thể không chỉ phản ánh sự thống trị của công nghệ trong nền kinh tế và lực lượng lao động của khu vực này, mà còn phản ánh vị thế của khu vực này như là hạt nhân cho những tài năng hàng đầu của ngành và các tập đoàn lớn phụ thuộc nhiều nhất vào chuyên môn của họ", đồng thời cho biết thêm rằng chi phí nhà ở tại địa phương cũng là một yếu tố.⦿ ---- Các căn hộ chung cư (condo) tại San Francisco đang được bán với giá chỉ bằng 1/2 giá gốc, Newsweek đưa tin gần đây, lưu ý rằng trung tâm công nghệ này là thành phố lớn duy nhất của Hoa Kỳ mà chi phí sinh hoạt hiện nay rẻ hơn so với 5 năm trước.Theo Newsweek, chi phí nhà ở hiện thấp hơn 1% so với năm 2019 tại San Francisco, so với mức tăng 48% về giá nhà ở cho cư dân thành phố trung bình của Hoa Kỳ, trích dẫn lời chuyên gia môi giới bất động sản Rohin Dhar.Các căn hộ chung cư nói riêng đã bị ảnh hưởng nặng nề ở San Francisco, nơi một căn hộ trên phố Mission St. được bán với giá 775.000 đô la, giảm so với giá trị 1,4 triệu đô la vào năm 2015, theo báo này đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng giá trị căn hộ chung cư trung bình trong thành phố đã giảm 12,8% so với mức 1,14 triệu đô la vào năm 2020.Tuy nhiên, theo Newsweek, tình hình có thể đang thay đổi. Tạp chí này đưa tin: "Hơn 2/3 các công ty chuyên nghiệp tại Hoa Kỳ cho biết các quảng cáo việc làm mới của họ sẽ không còn tùy chọn làm việc hoàn toàn từ xa trong năm nay, cho thấy sự trở lại văn phòng vào năm 2025 có thể báo hiệu nhu cầu về nhà ở tại San Francisco tương tự đã làm tăng giá trị rất nhiều ngay từ đầu".⦿ ---- Bắc California: Hai người đã bị bắn chết ở Oakland vào khuya thứ sáu. Cảnh sát Oakland đã được gọi đến khu 300 của Fairmont Avenue vào khoảng 11:15 tối sau khi nhận được báo cáo về một vụ nổ súng, theo Sở Cảnh sát Oakland. Cảnh sát đã tìm thấy hai nạn nhân bị thương do súng bắn bên trong một ngôi nhà. Đội cứu thương đã được gọi đến, nhưng cả 2 đã chết tại hiện trường. Cảnh sát đang điều tra các báo cáo về một cuộc tranh cãi bằng lời nói liên quan đến nhiều người được cho là đã xảy ra trước vụ nổ súng.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Khách thuê liên tiếp trả mặt bằng khiến nhiều căn nhà phố quận trung tâm bị bỏ trống thời gian dài, dù trước đây buôn bán sầm uất. Tình trạng khách thuê trả mặt bằng nhà phố tại một số quận trung tâm Hà Nội có xu hướng tăng. Theo ghi nhận của VnExpress, nhiều mặt bằng ở tuyến phố sầm uất như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Phố Huế, Bà Triệu, Thái Hà... rơi cảnh bỏ trống nhiều tháng chưa tìm được khách thuê. Trên đường Kim Mã có hơn 40 cửa hàng đóng cửa, treo biển cho thuê hoặc sang nhượng mặt bằng. Gần đó, tuyến phố Nguyễn Thái Học cũng chung cảnh bỏ trống nhiều mặt bằng do không tìm được khách thuê.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Giao Thông. Chiều 23/12, Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, Đội CSGT cao tốc số 7 đang phối hợp các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Theo đó, khoảng 11h30 trưa 23/12, anh Võ Văn Hùng (49 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển ô tô BKS 62A-242.43 trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương từ hướng miền Tây đi TP.HCM. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho hay xe này vừa mua với giá 100 triệu đồng.⦿ ---- TIN VN.. Theo VietnamNet. Số học sinh lớp 9 năm nay ở TPHCM giảm 28.000 em so với năm trước nên thi vào lớp 10 sẽ giảm. Năm 2025 dừng tuyển lớp chuyên trong 4 trường THPT: Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân. Hiện TPHCM có 88.535 học sinh lớp 9 đang theo học tại các trường THCS công lập. Trong đó TP Thủ Đức có số học sinh lớp 9 cao nhất với 10.975 em. Quận Bình Tân đứng thứ hai với 6.580 em. Huyện Hóc Môn đứng thứ ba với 6.396 em. Các quận/huyện Bình Chánh, Gò Vấp, Củ Chi, mỗi nơi khoảng hơn 5.500 em. So với năm học 2023-2024, số học sinh lớp 9 năm nay giảm khoảng 28.000. Ở mỗi quận/huyện giảm trung bình từ 20 - 30% so với năm trước.⦿ ---- HỎI 1: Tăng bước đi bộ sẽ giảm trầm cảm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây phát hiện ra rằng việc tăng số bước chân hàng ngày có thể làm giảm các triệu chứng — cũng như nguy cơ — mắc bệnh trầm cảm. Nghiên cứu do Bruno Bizzozero-Peroni, Valentina Díaz-Goñi và Estela Jiménez-López thực hiện, đã được công bố trên JAMA Network Open — một tạp chí y khoa xuất bản các nghiên cứu được bình duyệt ngang hàng về nhiều chủ đề sức khỏe — vào ngày 16 tháng 12. Nghiên cứu cho thấy rằng việc đi bộ nhiều bước hơn mỗi ngày có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn.Kết quả này được phát hiện sau khi các nhà nghiên cứu xem xét 33 nghiên cứu đã có từ trước liên quan đến 96.173 người lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người đi bộ 5.000 bước trở lên mỗi ngày thường cảm thấy ít bị trầm cảm hơn những người đi bộ dưới 5.000 bước. Hơn nữa, những người đi bộ 7.000 bước trở lên mỗi ngày thường có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm thấp hơn theo thời gian.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thể dục từ 7 giờ sáng tới 9 giờ sáng dễ giảm cân nhất?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tập luyện trong khoảng thời gian này để giảm cân: Mọi người đều muốn biết khi nào là thời điểm tốt nhất để tập luyện. Theo Today, câu trả lời là: Tùy thuộc. Nhưng nếu bạn đang cố gắng giảm cân, một nghiên cứu từ năm 2023 đã kết luận rằng tập thể dục vào buổi sáng, cụ thể là từ 7 đến 9 giờ sáng, có thể là lựa chọn tốt nhất của bạn. Bắt đầu ngày mới bằng một buổi tập đổ mồ hôi cũng có thể giúp bạn duy trì thói quen tập thể dục nhất quán. Về mặt thói quen, bạn có thể có nhiều khả năng tuân thủ kế hoạch tập luyện hơn nếu bạn hoàn thành nó — trước khi một cuộc họp công việc dài hoặc giờ vui vẻ với bạn bè làm hỏng kế hoạch của bạn.Chi tiết: