Thầy Minh Tuệ sẽ đi xuyên Lào, Thái Lan, Myanmar, tới thánh tích Bodh Gaya, Ấn Độ, ngày 15/7/2025 (khoảng 7 tháng bộ hành). Hôm nay là ngày thứ nhì Thầy Minh Tuệ đi trong lãnh thổ nước Lào. (Bản đồ: FB Mai Quốc Việt))

- 7 tháng bộ hành: Thầy Minh Tuệ sẽ đi xuyên Lào, Thái, Myanmar, tới Bodh Gaya, Ấn Độ, ngày 15/7/2025

- Trump cân nhắc dội bom lò hạt nhân của Iran

- Trump: không muốn Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga

- Trump suy tính xóa bỏ các cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu, như FDIC (Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang), CFPB (Sở Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng)

- Trump không vui vì không kịp có Air Force One mới

- AP-NORC thăm dò: chỉ có 27% "rất tin tưởng" vào khả năng của Trump lựa chọn nhân sự nội các

- CEO của OpenAI, Sam Altman, sẽ góp 1 triệu đô cho quỹ nhậm chức của Trump, ngang bằng với khoản góp 1 triệu đô của Jeff Bezos (Amazon) và Mark Zuckerberg (Meta Platforms)

- TQ sẽ cử phái đoàn cấp cao đến dự lễ nhậm chức của Trump (chưa rõ Tập Cận Bình sẽ dự hay không)

- Trump chỉ trích việc tự động hóa và sử dụng robots tại các bến tàu làm công nhân Mỹ mất việc

- Trump thú nhận rất khó làm hạ giá hàng chợ, bởi vì nông dân Mỹ sẽ thiệt hại, chuỗi cung ứng có thể tan vỡ, hy vọng ép giá xăng dầu xuống sẽ làm hạ giá

- Canada: sẵn sàng chiến tranh thương mại. Trump lặp lại: Canada đang ăn trợ cấp của Mỹ

- Hợp tác khoa học giữa TQ-Mỹ gia hạn thêm 5 năm

- Nissan Motors giảm 50% sản lượng ở cơ xưởng Mexico

- Ủy ban châu Âu dùng phi cơ thả đồ cứu trợ vào Syria

- Tòa án Seoul ra lệnh bắt Cảnh sát trưởng thủ đô và Tổng thanh tra Cảnh sát Quốc gia

- Mỹ ra lệnh truy nã 14 công dân Bắc Hàn dùng danh tính giả để làm việc tin học tại các hãng Mỹ và chuyển tiền về

- Costco doanh số quý 1 tới 60,99 tỷ đô, tăng 7,5%

- Amazon bán xe hơi qua mạng tại 48 thành phố, nhiều kiểu xe Huyndai, khỏi cò kè trả giá. Tại California: Los Angeles, San Diego, San Francisco. Tại Texas: Austin, Beaumont-Port Arthur, Dallas, El Paso, Houston, San Antonio.

- Quận Los Angeles: 1 vé số Super Lotto Plus bán tại Artesia đã trúng giải độc đắc 47 triệu đô

- Quận Cam: dụ người cao niên gom tiền đầu tư vào bất động sản để lừa gạt nhiều triệu đôla, bị tù 15 năm.

- Quận Cam: bắt 2 tay súng bắn chết người ngồi trong xe

- Quận Cam: Cảnh sát bắn chết một người nghi cầm súng

- Cảnh sát: Trộm cướp nhắm vào người gốc Á tăng vọt

- Texas: Hai vợ chồng Vinh Phan và Diana Phan bị kêu án 10 năm tù giam vì chuyển lậu hơn 33 triệu đô

- TIN VN. Bộ Chính trị cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình; khiển trách bà Trương Thị Mai.

- TIN VN. Hà Nội: Tiểu thương chợ truyền thống ế thê thảm.

- TIN VN. Đại gia thủy sản đi nước ngoài biệt tích, ngân hàng vất vả xử khoản nợ 400 tỷ (hơn 16 triệu USD).

- HỎI 1: Dầu hạt (seed oil) không gây ung thư, nhưng dùng quá nhiều sẽ gây bướu ung thư? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trẻ em mẫu giáo dùng màn hình nhiều sẽ mất ngủ, kém khả năng chú ý? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/12/2024) ⦿ ---- Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc thông báo vào thứ sáu rằng thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã được gia hạn thêm năm năm, bắt đầu từ ngày 27 tháng 8/2024.

"Các đại diện của chính phủ Trung Quốc và Hoa Kỳ đã trao đổi công văn và ký "Nghị định thư về sửa đổi và gia hạn Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai chính phủ" tại Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 12/2024, gia hạn "Thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ Trung Quốc-Hoa Kỳ" thêm năm năm kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2024", Bộ này cho biết. Thỏa thuận này lần đầu tiên được ký vào năm 1979 và sau đó được gia hạn năm năm một lần cho đến năm ngoái, khi nó bị giới hạn trong sáu tháng vào tháng 8, và sau đó được gia hạn thêm sáu tháng nữa vào tháng 2/2024.

⦿ ---- Theo báo cáo của Nikkei Asia công bố hôm thứ sáu, Nissan Motors đã giảm sản lượng tại cơ sở sản xuất của mình ở Mexico khoảng 50% như một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí do doanh số bán hàng "chậm chạp" tại thị trường Hoa Kỳ mà công ty mô tả. Báo cáo cũng chỉ ra rằng nhà sản xuất xe này có thể cần phải đánh giá lại chiến lược chuỗi cung ứng của mình do kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức Donald Trump. Việc cắt giảm sản lượng đang ảnh hưởng đến một nhà máy sản xuất liên doanh do Nissan và Mercedes-Benz điều hành, đặt tại Aguascalientes, miền trung Mexico.

⦿ ---- Ủy ban châu Âu đã công bố vào thứ sáu rằng họ sẽ triển khai một hoạt động cầu hàng không nhân đạo mới tại Syria, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp và các nhu yếu phẩm khác cho những người có nhu cầu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết: "Sự sụp đổ của chế độ Assad mang đến hy vọng mới cho người dân Syria. Nhưng thời điểm thay đổi này cũng đi kèm với rủi ro và khó khăn. Với tình hình trên thực địa rất bất ổn, sự giúp đỡ của chúng tôi đối với người dân Syria ngày càng quan trọng hơn."

Các chuyến bay viện trợ do Liên minh châu Âu tài trợ sẽ vận chuyển 50 tấn vật tư y tế từ các kho dự trữ của khối tại Dubai đến Adana của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó hàng viện trợ sẽ được phân phối qua biên giới. EC chia sẻ thêm rằng họ sẽ tăng nguồn tài trợ nhân đạo của Syria cho năm 2024 lên 163 triệu euro.

⦿ ---- Tòa án quận trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ vào thứ sáu đối với Cảnh sát trưởng thủ đô Seoul Kim Bong-sik và Tổng thanh tra Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho về vai trò của họ trong lệnh thiết quân luật ngắn hạn do Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt. Các cảnh sát trưởng ban đầu bị bắt giữ khẩn cấp, bị cáo buộc triển khai cảnh sát đến Quốc hội để cản trở nỗ lực của các nhà lập pháp họp để ngăn chặn việc áp đặt thiết quân luật.

Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng cả Kim và Cho đều đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Kim Yong-hyun trước khi thiết quân luật được ban hành, với cảnh sát nghi ngờ rằng họ có liên quan đến việc lập kế hoạch cho lệnh này. Cụ thể, cả hai cảnh sát trưởng đều bị cấm rời khỏi đất nước.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nói rằng ông "mạnh mẽ" không đồng ý với việc Hoa Kỳ ủng hộ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào trong lãnh thổ Nga, mà Tổng thống Biden đã cho phép vào tháng trước. "Tôi rất không đồng ý với việc phóng tên lửa hàng trăm dặm vào Nga. Tại sao chúng ta lại làm như vậy?" Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Time cho một ấn phẩm đã vinh danh ông là Nhân vật của năm.

Biden đã thực hiện bước đi ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga bằng tên lửa ATACMS của Hoa Kỳ và Storm Shadow của Anh ngay cả sau khi Moscow tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ có nguy cơ leo thang hạt nhân. Nga đã đáp trả các cuộc tấn công ATACMS và Storm Shadow ban đầu của Ukraine bằng cách bắn một tên lửa tầm trung siêu thanh mới được gọi là Oreshnik. Các lực lượng Ukraine đã bắn thêm ATACMS vào Nga trong tuần này và Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố sẽ có một phản ứng khác.

Trump đã vận động tranh cử về việc chấm dứt cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine nhưng không nêu rõ chính xác ông dự định thực hiện điều đó như thế nào. Trong cuộc phỏng vấn với Time, ông được hỏi liệu ông có "bỏ rơi" Ukraine không và trả lời rằng, "Tôi muốn đạt được một thỏa thuận, và cách duy nhất để đạt được thỏa thuận là không bỏ rơi. Bạn hiểu điều đó có nghĩa là gì, phải không?"

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự không hài lòng với sự chậm trễ trong quá trình sản xuất máy bay phản lực Air Force One mới của Boeing Co., theo The Wall Street Journal. Hai máy bay của tổng thống, ban đầu dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2024, được cho là sẽ không sẵn sàng cho đến năm 2029. Trump, người đã ủng hộ dự án trị giá 3,9 tỷ đô la trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đã nhiều lần hỏi về tiến độ chậm chạp. Ông cũng nhận xét rằng Boeing, từng là biểu tượng của sự xuất sắc của Hoa Kỳ, giờ đây khiến ông tự hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Boeing đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng để giải quyết các mối quan ngại về an toàn khi sự giám sát đối với hoạt động sản xuất của hãng ngày càng tăng. Trong chiến dịch tranh cử của mình, chiếc Boeing 737-800 của Phó Tổng thống đắc cử JD Vance được gọi là "Trump Force Two", đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ngay sau khi cất cánh do trục trặc ở mối nối cửa (door seal). Tương tự như vậy, chỉ một tuần trước đó, chiếc Boeing 757 của Trump, "Trump Force One", đã gặp sự trục về cơ học và phải hạ cánh khẩn cấp.

⦿ ---- Theo báo cáo của tờ Wall Street Journal, nhóm của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đang tìm cách cắt giảm hoặc xóa bỏ các cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu của Washington.

Các cố vấn và quan chức của Trump từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới được cho là đã hỏi các ứng viên cho các vị trí hàng đầu tại các cơ quan quản lý ngân hàng về khả năng xóa bỏ Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC: Federal Deposit Insurance Corp). Họ cũng được cho là đã hỏi các ứng viên cho FDIC và Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ (Office of the Comptroller of Currency) về khả năng Bộ Tài chính tiếp quản bảo hiểm tiền gửi.

Tháng trước, đồng chủ tịch DOGE, tỷ phú Elon Musk, đã tuyên bố mong muốn xóa bỏ Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau), mặc dù đề xuất xóa bỏ FDIC và bất kỳ cơ quan nào khác sẽ cần có hành động của quốc hội.

⦿ ---- Nhóm của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án có thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm cả các cuộc không kích phòng ngừa, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu trích dẫn nguồn tin.

Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, các cố vấn của Trump lo ngại rằng áp lực kinh tế lên Tehran có thể không đủ sức răn đe và các hành động quân sự có thể là cần thiết. Sau các sự kiện gần đây nhất ở Syria, một số thành viên trong nhóm của Trump đã bắt đầu xem xét các hoạt động quân sự chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran như một phương án nghiêm túc hơn.

Tuy nhiên, mọi cuộc thảo luận hiện đang ở giai đoạn đầu. Một nguồn tin cho biết Trump gần đây đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông lo ngại Iran có thể sản xuất vũ khí hạt nhân "trong khi Trump làm Tổng Thống".

⦿ ---- Một cuộc thăm dò do Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng của The Associated Press-NORC (The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research) tiến hành cho thấy vào thứ sáu rằng chỉ có 27% trong số 1.251 người được phỏng vấn "cực kỳ hoặc rất tin tưởng" vào khả năng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trong việc lựa chọn những thành viên đủ tiêu chuẩn cho chính quyền của ông và các vai trò cấp cao khác.

Trong khi 55% số người trả lời khảo sát nói chung cảm thấy có phần hoặc hoàn toàn không chắc chắn về khả năng của ông, thì 17% cho biết "khá tin tưởng". Về cách công chúng nghĩ Trump sẽ "quản lý hiệu quả" chi tiêu của quân đội và chính phủ, chỉ có 28% có sự tin tưởng mạnh mẽ trong khi hơn 50% có rất ít hoặc không tin tưởng rằng ông sẽ thực hiện theo kỳ vọng. Trả lời câu hỏi liệu Trump có điều hành Bạch Ốc hiệu quả hay không, 29% cực kỳ tin tưởng, 18% có sự tin tưởng vừa phải và 52% có phần hoặc không tin tưởng chút nào.

⦿ ---- Theo Fox News, CEO của OpenAI Sam Altman có kế hoạch quyên góp 1 triệu đô la cho quỹ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Khoản quyên góp này sẽ đưa ông ngang hàng với những nhân vật công nghệ đáng chú ý khác, vì ông ngang bằng với khoản đóng góp 1 triệu đô la của Jeff Bezos từ Amazon.com Inc. và Mark Zuckerberg từ Meta Platforms Inc. Theo tin , Altman đã đóng góp riêng tư và độc lập từ OpenAI, vì ông tin rằng chính quyền của Trump sẽ dẫn đến một kỷ nguyên mới cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo tại Hoa Kỳ.

⦿ ---- Trung Quốc có kế hoạch cử một phái đoàn cấp cao đến dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump thay vì Chủ tịch Tập Cận Bình, theo CNN trích dẫn nguồn tin. Trump đã gửi lời mời cá nhân đến Tập thông qua các phu5 ta1 của mình, nhưng các quan chức vẫn chưa xác nhận liệu Tập có tham dự hay không.

Tập đã chúc mừng Trump ngay sau chiến thắng của ông và hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc ổn định quan hệ. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn còn về thương mại, với việc Trump đe dọa áp thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và Tập cảnh báo về một "cuộc chiến thương mại".

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích việc tự động hóa và sử dụng robots tại các bến tàu của Hoa Kỳ, kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động Mỹ. Trong bài đăng trên Truth Social, Trump tiết lộ cuộc gặp với Harold Daggett, chủ tịch Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế và Dennis Daggett, phó chủ tịch điều hành của liên đoàn. Ông bày tỏ lo ngại về việc các công ty nước ngoài ưu tiên tự động hóa, lập luận rằng số tiền họ tiết kiệm được không đủ để bù đắp cho tác hại mà nó gây ra cho công nhân bốc xếp và gia đình họ.

"Tôi đã nghiên cứu về tự động hóa và biết hầu như mọi thứ cần biết về nó", Trump nói. "Họ có lợi nhuận kỷ lục và tôi muốn các công ty nước ngoài này chi số tiền đó cho những người đàn ông và phụ nữ tuyệt vời trên các bến tàu của chúng ta hơn là máy móc, vốn rất tốn kém và phải liên tục thay thế", Trump nói thêm.

⦿ ---- Trump thú nhận rất khó làm hạ giá hàng chợ, bởi vì nông dân Mỹ sẽ thiệt hại, chuỗi cung ứng có thể tan vỡ. Tổng thống đắc cử Donald Trump thừa nhận rằng có thể khó hạ giá hàng tạp hóa, mặc dù ông đã đưa điều này trở thành lời hứa chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time Magazine, tạp chí đã vinh danh ông là nhân vật của năm 2024, Trump cho biết ông vẫn tin rằng điều đó sẽ xảy ra thông qua chi phí năng lượng thấp hơn và cải thiện chuỗi cung ứng.

Khi được hỏi liệu nhiệm kỳ tổng thống của ông có phải là "thất bại" nếu giá hàng tạp hóa không giảm hay không, Trump trả lời rằng sẽ không, đồng thời đổ lỗi cho chính quyền hiện tại về cách xử lý lạm phát dẫn đến giá thực phẩm tăng cao ngay từ đầu.

Trump cũng không nêu rõ cách ông sẽ giải quyết bất kỳ vấn đề nào về chuỗi cung ứng, thay vào đó chuyển sang các khiếu nại về các ưu đãi của chính quyền Biden đối với xe điện. Trên thực tế, các chuyên gia cho biết các đề xuất về thuế quan được thảo luận nhiều của Trump có thể sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn của chuỗi cung ứng. Điều này đã xảy ra trong chính quyền đầu tiên của Trump, khi giá thị trường vận chuyển container đường biển tăng vọt hơn 70% vào năm 2018 sau khi Trump công bố mức thuế quan mới, theo Reuters.

Peter Sand, nhà phân tích chính tại nền tảng định giá vận chuyển Xeneta, đã nói với Reuters vào tháng 9/2024 rằng "Thuế nhập khẩu của Trump đang 'lặp lại lịch sử' và sẽ gây ra sự gia tăng đột biến trên thị trường vận chuyển container đường biển — với người tiêu dùng phải chịu chi phí".

Giá thực phẩm thực sự đã tăng vọt kể từ khi đại dịch Covid bùng phát vào mùa xuân năm 2020, tăng 23% tổng thể trong giai đoạn đó, phần lớn trùng với nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden tại Bạch Ốc. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá đã chậm lại đáng kể trong năm qua và hiện ở mức dưới 2%. Nhiều yếu tố dẫn đến sự chậm lại, bao gồm cả những yếu tố mà Trump đang trông chờ: Giá xăng đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm qua ở mức khoảng 3 đô/gallon và có thể tiếp tục giảm sau thông báo của OPEC trong tuần này về việc cắt giảm dự báo nhu cầu dầu thế giới.

Theo Cục Thống kê Lao động, giá nhập khẩu nông sản cũng đã giảm trong năm nay, cùng với chi phí vận chuyển container đã giảm kể từ khi tăng vọt vào mùa hè, theo Xeneta. Tuy nhiên, giá thực phẩm vẫn rất bất ổn và nhiều yếu tố quyết định chi phí thường nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Ví dụ, giá trứng một lần nữa lại tăng, chủ yếu là do nhu cầu tăng cao khi nguồn cung giảm do cúm gia cầm.

Một đề xuất khác của Trump có thể sẽ gây thêm áp lực tăng giá thực phẩm: trục xuất. Khi được các phóng viên của Time hỏi về vấn đề này, Trump một lần nữa phản đối, tuyên bố rằng ông vẫn sẽ cho phép một số người di cư nhập cảnh hợp pháp nhưng không cho phép những người từ "nhà tù".

Trên thực tế, hầu hết những người làm nông, ngay cả khi không có giấy tờ, vẫn có thể xin được giấy phép lao động sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Những người trồng trọt không muốn mạo hiểm và đang cảnh báo về tác động đến giá thực phẩm trong trường hợp số lượng công nhân giảm.

“Nếu chúng ta thiếu hụt lao động và không thể thu hoạch và đưa sản phẩm ra thị trường, điều này có thể ảnh hưởng đến các kệ hàng tạp hóa”, Joe Del Bosque, CEO của Del Bosque Farms ở miền trung California, đã nói với NBC News Los Angeles vào tháng trước. “Có thể sẽ có ít trái cây hoặc rau quả hơn ở khu vực sản xuất và điều này có thể đẩy giá lên cao hơn”.

⦿ ---- Canada: sẵn sàng chiến tranh thương mại. Tỉnh đông dân nhất Canada có thể cấm rượu do Mỹ sản xuất ngoài việc hạn chế xuất khẩu điện sang Michigan, New York và Minnesota nếu Tổng thống đắc cử Trump áp thuế toàn diện đối với tất cả các sản phẩm của Canada, theo một quan chức cấp cao cho biết hôm thứ Năm. Một quan chức trong chính quyền của Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết họ đang cân nhắc hạn chế hội đồng kiểm soát rượu của Ontario mua rượu do Mỹ sản xuất, AP đưa tin. Ontario cũng đang cân nhắc hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng cần thiết cho pin xe điện và ngăn các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ tham gia vào quy trình mua sắm của chính phủ, theo một quan chức cho biết, nói với AP với điều kiện giấu tên.

Ford đã xác nhận vào tối thứ Tư rằng Ontario đang cân nhắc hạn chế xuất khẩu điện sang Michigan, New York và Minnesota. Ông nhắc lại điều đó vào thứ Năm và cho biết điều đó sẽ khiến người Mỹ không đủ khả năng chi trả cho điện. "Đó là giải pháp cuối cùng", Ford nói. "Tôi không nghĩ Tổng thống đắc cử Trump muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi đang gửi một thông điệp tới Hoa Kỳ. Nếu các người đến và tấn công Ontario, các người tấn công vào sinh kế của người dân Ontario và người Canada, chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ trong hộp công cụ của mình để bảo vệ người dân Ontario và người Canada. Chúng ta hãy hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Ontario cung cấp điện cho 1,5 triệu ngôi nhà ở Hoa Kỳ vào năm 2023 và là nhà xuất khẩu điện lớn cho ba tiểu bang.

"Không sao nếu ông ấy làm vậy. Không sao cả", Trump trả lời CNBC khi được hỏi về phát biểu của Ford trên sàn giao dịch chứng khoán New York. "Hoa Kỳ đang trợ cấp cho Canada và chúng ta không nên phải làm vậy", Trump nói. "Và chúng ta có mối quan hệ tuyệt vời. Tôi có rất nhiều bạn bè ở Canada, nhưng chúng ta không nên phải trợ cấp cho một quốc gia". Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Canada và Mexico trừ khi họ ngăn chặn được dòng người di cư và ma túy

Trong khi đó, thủ hiến của tỉnh Alberta giàu dầu mỏ của Canada đã loại trừ khả năng cắt giảm xuất khẩu dầu. "Trong mọi trường hợp, Alberta sẽ không đồng ý cắt giảm xuất khẩu dầu và khí đốt", Thủ hiến Alberta Danielle Smith cho biết. "Thay vào đó, chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận ngoại giao và chúng tôi đang gặp gỡ các đồng minh của mình tại Hoa Kỳ". Chính quyền Alberta đang thành lập một đơn vị tuần tra cảnh sát mới để củng cố an ninh tại biên giới của tỉnh với Montana. Đơn vị này sẽ được hỗ trợ bởi khoảng 50 cảnh sát , 10 máy bay không người lái giám sát thời tiết lạnh và bốn chú chó nghiệp vụ phát hiện ma túy. Smith cho biết tỉnh này đã bắt đầu xem xét cải thiện an ninh biên giới vào tháng 7 năm ngoái và đẩy mạnh các kế hoạch của mình sau lời đe dọa áp thuế của Trump, Reuters đưa tin.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 14 công dân Bắc Hàn âm mưu sử dụng danh tính giả để có được công việc tin học tại các công ty Hoa Kỳ và chuyển tiền về nước, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Bản cáo trạng được đệ trình vào thứ Tư tại tòa án liên bang Missouri, cáo buộc rằng âm mưu này đã tạo ra ít nhất 88 triệu đô la từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023.

Cả 14 bị cáo đều bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế, cũng như âm mưu thực hiện gian lận chuyển tiền, rửa tiền và trộm danh tính. Tám trong số những kẻ âm mưu cũng bị buộc tội trộm danh tính nghiêm trọng. Bộ Tư pháp cho biết mỗi kẻ âm mưu phải đối mặt với mức án lên tới 27 năm tù nếu bị kết tội. Cả 14 người đều được liệt kê là "Bị FBI truy nã".

Trong một số trường hợp, họ đã tăng thu nhập của mình bằng cách đánh cắp thông tin nhạy cảm của công ty và buộc các chủ lao động phải nộp tiền tống tiền để ngăn việc tiết lộ thông tin, Bộ Tư pháp cho biết. Để che giấu danh tính của mình khỏi các nhà tuyển dụng Hoa Kỳ, những kẻ chủ mưu đã nộp đơn xin việc bằng danh tính bị đánh cắp của người Mỹ, theo các công tố viên cho biết.

Họ cũng bị cáo buộc trả tiền cho người Mỹ để tham dự các cuộc phỏng vấn xin việc và họp công việc từ xa bằng danh tính giả, và họ đã đăng ký tên miền web và thiết kế các trang web giả để lừa những nhà tuyển dụng tiềm năng. Một số trang web "nên khơi dậy sự nghi ngờ" về các ứng viên. Ví dụ, một số trang web chứa nội dung vô nghĩa, chẳng hạn như, "Ngoài ra, không có ai thích đau đớn vì đó là đau đớn, theo đuổi nó, muốn đạt được nó, nhưng", theo chính phủ Mỹ cho biết.

Những kẻ chủ mưu bị cáo buộc đã làm việc cho hai công ty do Bắc Hàn kiểm soát, Yanbian Silverstar và Volasys Silverstar, có trụ sở tại Trung Quốc và Nga. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đây đã trừng phạt cả hai công ty. Bộ Ngoại giao cho biết hôm thứ Năm rằng họ đang treo giải thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin về những kẻ chủ mưu và những người khác có liên quan đến hai "công ty bình phong của Bắc Hàn".

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Lisa Monaco viết: "Để chống đỡ cho chế độ tàn bạo của mình, chính phủ Bắc Hàn chỉ đạo các nhân viên tin học kiếm việc làm thông qua gian lận, đánh cắp thông tin nhạy cảm từ các công ty Hoa Kỳ và chuyển tiền trở lại Bắc Hàn. Bản cáo trạng này đối với 14 công dân Bắc Hàn đã vạch trần hành vi trốn tránh lệnh trừng phạt bị cáo buộc của họ và nên đóng vai trò là lời cảnh báo cho các công ty trên toàn cầu — hãy cảnh giác với hoạt động độc hại này của chế độ Bắc Hàn."

⦿ ---- Costco Wholesale Corp. đã công bố vào thứ năm rằng doanh số bán hàng ròng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 đạt 60,99 tỷ đô la, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu của công ty là 62,1 tỷ đô la trong quý đầu tiên, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 4,04 đô la, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm tài chính 2024. Thu nhập ròng tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,8 tỷ đô la. Cổ phiếu của công ty đã tăng 0,80% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau khi báo cáo được công bố.

⦿ ---- Bạn có thể mua xe hơi từ mạng Amazon. Công ty mạng Amazon đã công bố vào thứ Ba rằng người mua sắm tại 48 thành phố, bao gồm ba thành phố ở California, hiện có thể mua xe Hyundai mới trực tiếp từ Amazon. Chương trình mới của Amazon, Amazon Autos, sẽ hoạt động giống như Amazon mà bạn đã quen, hiển thị các đánh giá của khách hàng và đại lý, cho phép bạn thêm xe vào giỏ hàng và thanh toán.

Thông qua Amazon Auto, bạn có thể xem các xe có sẵn tại đại lý địa phương, nhận giá trị đổi xe trên các xe hiện tại, đảm bảo tài chính hoặc thanh toán đầy đủ và lên lịch thời gian nhận xe trực tuyến. Amazon tuyên bố chương trình này "cung cấp giá minh bạch từ các đại lý địa phương, loại bỏ nhu cầu thương lượng". Giá mà khách hàng thấy khi thanh toán là giá cuối cùng, đã bao gồm thuế và phí.

Trộm cướp nhắm vào người gốc Á.

Lisa Nguyen

Vinh Quang Phan

Diana Le Phan

Thầy Minh Tuệ

Facebook Mai Quốc Việt

Amazon cho biết họ sẽ bắt đầu với những chiếc xe Hyundai mới nhưng sẽ mở rộng để bao gồm các thương hiệu khác vào năm 2025. Cùng với nhiều lựa chọn mua sắm hơn, họ cho biết họ có kế hoạch bổ sung thêm nhiều lựa chọn tài chính, cho thuê và nhiều thành phố hơn tại Hoa Kỳ. Hiện có 10 mẫu xe Hyundai được giới thiệu trên Amazon Autos: Palisade, Kona, Elantra, Venue, Sonata, Ioniq 5, Ioniq 6, Santa Cruz, Tucson và Santa Fe.Danh sách các thành phố tham gia theo vài tiểu bang nơi đông người Việt:. California: Los Angeles, San Diego, San Francisco. Florida: Ft. Myers/Naples, Jacksonville, Miami, Orlando, W. Palm Beach, Tampa. Maryland: Baltimore. Massachusetts: Boston, Springfield. Minnesota: Minneapolis-St. Paul. New York: Thành phố New York.Pennsylvania: Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, Philadelphia, Pittsburgh.Texas: Austin, Beaumont-Port Arthur, Dallas, El Paso, Houston, San Antonio. Thủ đô Washington D.C.. Washington: SeattleKhách hàng tại các thành phố này có thể mua xe Hyundai mới bằng cách truy cập amazon.com/autos, tìm kiếm “Amazon Autos” trên Amazon.com hoặc sử dụng ứng dụng di động.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một vé số Super Lotto Plus được bán tại Artesia đã trúng giải độc đắc 47 triệu đô la, theo các viên chức Xổ số California thông báo. Tờ vé trùng khớp năm số trúng thưởng và số Mega. Nó được mua tại Fresh Catch Seafood Market, 11618 South St., Artesia. Một tờ vé khác trùng khớp năm số trúng thưởng nhưng không trùng khớp với số Mega. Tờ vé đó được bán tại một cửa hàng 7-Eleven ở số 2200 S. Haven Ave. tại Ontario.⦿ ---- Quận Cam: dụ những người cao niên gom tiền đầu tư để lừa gạt nhiều triệu đôla, bị tù 15 năm. Một người đàn ông Costa Mesa đã bị kết án hơn 15 năm tù vào thứ Hai sau khi lừa đảo các nhà đầu tư dễ bị tổn thương và lớn tuổi hàng triệu đô la bằng 2 kế hoạch bất động sản.Brett Barber, 45 tuổi, cựu đồng sở hữu của BNZ Capital One LLC có trụ sở tại Newport Beach và National American Capital, đã bị kết án 181 tháng tù giam liên bang, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Barber đã nhận tội vào tháng 10/2023 về hai tội danh gian lận chuyển tiền và một tội danh khinh thường hình sự, các nhà chức trách cho biết. Phiên điều trần về bồi thường đã được ấn định vào ngày 9 tháng 1/2025.Từ tháng 5/2019 đến tháng 10/2021, Barber đã tham gia vào hai âm mưu lừa đảo các nhà đầu tư. Trước đó, ông đã bị Cơ quan quản lý ngành tài chính cấm hành động hoặc liên kết với một nhà môi giới đại lý, các quan chức cho biết. Trong kế hoạch đầu tiên, BNZ Capital đã khai man là mua, lật ngược (mua cũ, sửa rồi bán kiếm lời) và bán bất động sản, các nhà chức trách cho biết. Barber, đồng phạm Louis Zimmerle và các nhà tiếp thị đã hứa với các nhà đầu tư rằng sẽ được đảm bảo lợi nhuận từ 8-10 phần trăm, cộng với tiền thưởng tiềm năng, theo bộ phận này, Barber đã nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ an toàn và được FDIC bảo hiểm.Các nhà chức trách cho biết BNZ Capital đã mua một số bất động sản nhưng không xây gì trên các lô đất. Trong suốt kế hoạch, Barber, Zimmerle và các nhà tiếp thị đã yêu cầu hoặc khiến các nhà đầu tư chuyển cho BNZ Capital khoảng 13,8 triệu đô la, với ước tính thiệt hại từ vụ lừa đảo này ít nhất là 7 triệu đô la, theo bộ phận này. Barber đã giữ khoảng 2,93 triệu đô la tiền của nhà đầu tư, lưu ý rằng ít nhất năm nhà đầu tư của BNZ Capital đã lớn tuổi và phải chịu khó khăn đáng kể vì vụ gian lận.Sau khi Barber biết liên bang đang điều tra BNZ Capital, y bắt đầu một âm mưu thứ hai liên quan đến một công ty mà y thành lập vào tháng 1/2021 có tên là National American Capital, hoạt động theo cùng một cách, theo bộ phận này. Vụ lừa đảo đã gây ra khoản lỗ ít nhất 3,5 triệu đô la và Barber đã giữ lại ít nhất 388.669 đô la tiền của nhà đầu tư, các nhà chức trách cho biết.Vào tháng 10/2021, Barber đã gặp một người mà anh ta tin là một nhà đầu tư tiềm năng, nhưng thực chất là một thám tử nằm vùng, và y đã bị một bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vào cuối tháng đó. Cũng trong tháng 10/2021, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự đối với Barber, Zimmerle và BNZ Capital vì tội gian lận huy động hơn 13 triệu đô la từ hơn 100 nhà đầu tư, theo bộ phận này, vụ kiện vẫn đang chờ xử lý.Barber đã không tuân thủ lệnh của tòa án yêu cầu đầu hàng cảnh sát liên bang Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2023 sau khi vi phạm các điều khoản tại ngoại trước khi xét xử và anh ta đã bị bắt hai tháng sau đó tại Quận Santa Cruz, theo sở cảnh sát. Zimmerle đã nhận tội vào tháng 1/2022 về tội gian lận chuyển tiền và bị kết án vào tháng 6 với mức án quản chế năm năm, phạt 10.000 đô la và phải trả 684.500 đô la tiền bồi thường.⦿ ---- Quận Cam: tay súng bắn chết người ngồi troong xe bị bắt. Một người đàn ông và một người phụ nữ đã bị bắt vì liên quan đến vụ giết một người đàn ông 25 tuổi tại một khu dân cư ở Anaheim. Cư dân Corona Rashaadd Eugene Royal, 41 tuổi và Jennifer Camacho Mandap, 51 tuổi, đến từ Moreno Valley, đã bị bắt hôm thứ năm vì cái chết của Kenneth Wayne Swets.Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8:42 giò tối Chủ Nhật. Cảnh sát phát hiện Swets đã bất tỉnh bên trong một chiếc xe đang đậu. Cảnh sát Anaheim cho biết anh ta bị nhiều vết thương do súng bắn và đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát cho biết 2 nghi phạm đã bị bắt vào thứ tư. uộc điều tra đã phát hiện ra rằng Royal quen biết nạn nhân.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát Buena Park đã bắn chết một người đàn ông vào chiều thứ Ba. Sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều khi cảnh sát được điều động đến Đường cao tốc I-5 và Đại lộ Artesia Bld. để hỗ trợ Cảnh sát tuần tra đường bộ California với các báo cáo về một người đàn ông đang đi bộ trên các làn đường của đường cao tốc, theo thông cáo từ Sở cảnh sát Buena Park. Người đàn ông này có thể đã được trang bị vũ khí, mặc dù họ không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào.⦿ ----Cảnh sát khắp cả nước đang điều tra sự gia tăng đáng báo động các vụ trộm cắp nhắm vào các doanh nghiệp, nhà ở và chùa chiền của người châu Á, với các vụ việc được báo cáo ở các tiểu bang bao gồm Colorado, New York, Minnesota, Oregon và New Hampshire, theo ABC News đã xác nhận.Tại Colorado, đã có khoảng 100 vụ trộm cắp được báo cáo tại các ngôi nhà của người châu Á trên toàn tiểu bang trong năm nay, theo chi nhánh KMGH của Denver ABC. Darren Weekly, cảnh sát trưởng của Quận Douglas, Colorado, nơi lực lượng thực thi pháp luật đang điều tra khoảng 14 vụ việc, nói với ABC News rằng cộng đồng người châu Á được cho là mục tiêu vì nhiều người dự kiến sẽ để lại "số tiền lớn" trong nhà của họ, thay vì gửi tiền mặt vào ngân hàng."Cộng đồng rất tức giận nhưng đồng thời cũng sợ hãi",, chủ sở hữu một trung tâm thương mại của các doanh nghiệp do người châu Á làm chủ ở Denver đã bị trộm cắp, nói với ABC News."Nhiều người trong cộng đồng [người châu Á] có thể đến từ các quốc gia có chủ nghĩa cộng sản hoặc nhiều loại chính phủ khác nhau, điều này khiến cộng đồng này về mặt văn hóa không tin tưởng vào ngân hàng", Nguyen nói. "Tôi rất buồn khi thấy rất nhiều người mất hết tiền tiết kiệm cả đời mà họ đã phải làm việc rất vất vả mới có được".Weekly nói với ABC News rằng các hoạt động trộm cắp ở Colorado rất "tinh vi" và liên quan đến những nghi phạm sử dụng công nghệ như máy gây nhiễu Wi-Fi để chặn hoặc can thiệp vào tín hiệu của hệ thống báo động. Weekly cho biết những nghi phạm cũng tự tiến hành giám sát, bao gồm lắp đặt camera bên ngoài nhà của nạn nhân, để đảm bảo không có ai ở nhà khi bọn trộm đột nhập."Thật không may, rất nhiều người cũng chuyển ra vào nhà vì những vụ cướp này", Nguyen, người cũng là chủ tịch đắc cử của Hiệp hội môi giới bất động sản Denver Metro, cho biết. Bà nói thêm rằng một trong những ngôi nhà của khách hàng bất động sản của bà đã bị trộm đột nhập hai lần kể từ tháng 9.Các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp cả nước đang cảnh báo về sự gia tăng các vụ trộm nhắm vào cộng đồng người châu Á. Xu hướng này đã xảy ra ở các tiểu bang bao gồm New Hampshire, nơi các đường dây tội phạm ngoài tiểu bang đã nhắm vào cộng đồng này, cảnh sát xác nhận với ABC News.Theo WMUR, chi nhánh ABC tại Manchester, New Hampshire, cảnh sát tại các thành phố Granite State bao gồm Londonderry, Gorham và Conway cũng đang điều tra sự gia tăng các vụ trộm cắp trong cộng đồng nhắm vào người châu Á."Tôi có thể xác nhận rằng Londonderry đã xảy ra một số vụ trộm cắp mà nạn nhân là người gốc Á và dường như là mục tiêu của một đường dây tội phạm có tổ chức ngoài tiểu bang", Trung sĩ cảnh sát Chris Olsen của Londonderry nói với ABC News. "Các nạn nhân là chủ doanh nghiệp người châu Á hoặc làm việc tại các doanh nghiệp do người châu Á làm chủ. Chúng tôi đã xảy ra khoảng ba vụ trộm cắp như vậy trong vài năm qua; tuy nhiên, đây có vẻ là xu hướng phổ biến ở vùng Đông Bắc. Trong các trường hợp của chúng tôi, một lượng lớn tiền mặt và đồ trang sức đã bị lấy đi".Đồng tình với Darren Weekly, Cảnh sát trưởng Quận Douglas, Colorado, Olsen cho biết những nghi phạm trong vụ trộm ở Londonderry dường như đang sử dụng thiết bị gây nhiễu Wi-Fi và có thể tự theo dõi nạn nhân để đảm bảo họ không ở nhà trước khi đột nhập, thường là trộm đồ trang sức và tiền mặt.Nguyen cho biết sau xu hướng trên toàn quốc này, cộng đồng người châu Á đang lo sợ nhưng đang đoàn kết lại và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để đảm bảo an toàn."Bây giờ khi tin tức về vụ trộm đã lan truyền, cộng đồng đang đoàn kết lại và cảnh giác hơn trong việc bảo vệ nhà cửa và doanh nghiệp của mình", Nguyen cho biết và nói thêm rằng bà hy vọng bất kỳ ai có thông tin về vụ trộm sẽ ra trình diện để có thể sớm bắt giữ.⦿ ---- Texas: Một cặp vợ chồng giàu có ở Houston có hoạt động rửa tiền hiện sẽ phải ngồi tù tại các nhà tù liên bang, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo., đến từ Houston, và, một công dân Hoa Kỳ nhập tịch gốc Việt Nam, đã nhận tội vào ngày 18 tháng 6/2024, theo thông cáo báo chí hôm thứ Năm.Hồ sơ ghi rằng vợ chồng Phan điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, gửi tiền nhận được dưới dạng tiền tệ Hoa Kỳ số lượng lớn. Họ đã kiếm được ít nhất một phần số tiền, bao gồm hơn 9 triệu đô la tiền mặt số lượng lớn nhận được từ những người khác, từ việc buôn bán, phân phối và bán các chất bị kiểm soát, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết.Thẩm phán Keith Ellison đã tuyên án Vinh Phan và Diana Phan 10 năm tù giam tại nhà tù liên bang và mỗi người cũng sẽ phải chịu ba năm quản chế sau khi được thả. Họ cũng bị lệnh phải nộp 80.000 đô la tiền phạt, cũng như bị tịch thu nhà ở Houston, 16.198 đô la tiền mặt bị tịch thu khi họ bị bắt và hơn 470.000 đô la trong các tài khoản bị tịch thu.Tại phiên tòa tuyên án, thẩm phán được thông báo rằng gia đình Phan đã giàu có và đã đạt được giấc mơ Mỹ khi họ quyết định theo đuổi cuộc sống tội phạm. Hồ sơ ghi rằng 2 vợ chồng Phan đã kiếm được qua tội phạm lên tới hơn 33 triệu đô la.Quyền đặc vụ phụ trách Lucy Tan, thuộc Văn phòng Houston Field của IRS Criminal Investigation cho biết: “Các đặc vụ của chúng tôi đã xem xét hồ sơ từ hơn 20 tổ chức tài chính và công ty tiền ảo, và làm việc với lực lượng đặc nhiệm để thực hiện khoảng 40 lệnh khám xét và phỏng vấn hàng chục nhân chứng để làm sáng tỏ âm mưu phức tạp của bị cáo nhằm chuyển và rửa hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp. Khi mọi người nghe về IRS CI, họ thường không nhận ra công việc chúng tôi làm để triệt phá tội phạm có tổ chức và các hoạt động tài chính tội phạm. Chúng tôi là những nhân viên thực thi pháp luật chuyên theo dõi tiền bạc”.Hồ sơ ghi nhận rằng trong âm mưu kéo dài khoảng 21 tháng, doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép của ông bà Phan đã nhận và chuyển hơn 33 triệu đô la. Họ đã sử dụng chín “con la chuyển tiền” để chuyển số tiền lớn vào hệ thống ngân hàng, sử dụng số tiền này để mua tiền ảo, sau đó được bán lấy tiền mặt tại California, nơi xuất phát của các chất bị kiểm soát, các nhà chức trách cho biết.Nhà họ Phan từng lái xe chở tiền khắp đất nước, nhưng đã bị cướp bằng súng khi đang trên đường vào tháng 10/2019, theo cảnh sát cho biết, đồng thời nói thêm rằng 440.000 đô la đã bị đánh cắp khỏi xe của họ. Sau đó, họ chuyển sang tiền ảo để không phải vận chuyển tiền trong xe, đây là cách duy nhất họ chuyển tiền mặt trước tháng 1/2020, các nhà chức trách cho biết.Hai vợ chồng này đã không đăng ký hoạt động chuyển tiền của họ với Bộ Tài chính, đồng thời nói thêm rằng tiểu bang Texas không cấp phép cho họ tham gia vào hoạt động chuyển tiền. Họ được tại sau khi đóng tiền bảo lãnh nhưng sẽ tự nguyện đầu hàng tại các cơ sở của Cục Nhà tù Hoa Kỳ sau đó.⦿ ----sẽ đi xuyên Lào, Thái Lan, Myanmar, tới thánh tích Bodh Gaya, Ấn Độ, ngày 15/7/2025 (khoảng 7 tháng bộ hành). Hôm nay là ngày thứ nhì Thầy Minh Tuệ đi trong lãnh thổ nước Lào. Thông tin về lộ trình sau đây là từ trangĐồng chí đại tá an ninh Đoàn Văn Báu đang giữ bí mật toàn bộ lộ trình khất thực của thầy Thích Minh Tuệ. Tôi Mai Quốc Việt tạm thời làm lộ bí mật toàn bộ lộ trình khất thực của thầy Thích Minh Tuệ với mục đích giúp những ai công dân Việt Nam kết hợp du lịch đón lỏng để khất thực cùng thầy một vài kilomet lấy phước.Để xác định lộ trình kinh hành từ Cửa khẩu Bờ Y, Kon Tum, Việt Nam đến Bodh Gaya, Ấn Độ, chúng ta có thể sử dụng Google Maps để lên kế hoạch chi tiết. Đi bộ xuyên quốc gia như vậy, có thể dự báo, chia nhỏ hành trình dài khoảng 4183km thành các đoạn ngắn hơn như sau:

Đoạn 1:

Từ Cửa khẩu Bờ Y Việt Nam đến Attapeu, Lào.

Khoảng cách: Khoảng 120 km.

Lộ trình: Từ Cửa khẩu Bờ Y, đi theo Quốc lộ 18B của Lào để đến thị xã Attapeu.

Thời gian dự kiến: 5-6 ngày.

Ngày khởi hành: 13/12/2024.

Ngày đến: 18/12/2024.

Đoạn 2:

Từ Attapeu đến Pakse, Lào.

Khoảng cách: Khoảng 220 km.

Lộ trình: Từ Attapeu, tiếp tục theo Quốc lộ 16 về hướng tây để đến Pakse.

Thời gian dự kiến: 10-12 ngày.

Ngày khởi hành: 19/12/2024.

Ngày đến: 30/12/2024.

Đoạn 3:

Từ Pakse đến Ubon Ratchathani, Thái Lan.

Khoảng cách: Khoảng 150 km.

Lộ trình: Từ Pakse, đi về phía tây bắc để đến Cửa khẩu Chong Mek, sau đó nhập cảnh vào Thái Lan và tiếp tục đến Ubon Ratchathani.

Thời gian dự kiến: 7-8 ngày.

Ngày khởi hành: 31/12/2024.

Ngày đến: 7/1/2025.

Đoạn 4:

Từ Ubon Ratchathani đến Bangkok, Thái Lan.

Khoảng cách: Khoảng 600 km

Lộ trình: Từ Ubon Ratchathani, đi theo Quốc lộ 24 về phía tây, sau đó nhập vào Quốc lộ 2 để đến Bangkok.

Thời gian dự kiến: 25-30 ngày.

Ngày khởi hành: 8/1/2025.

Ngày đến: 7/2/2025.

Đoạn 5: Từ Bangkok đến Mae Sot, Thái Lan.

Khoảng cách: Khoảng 500 km.

Lộ trình: Từ Bangkok, đi theo Quốc lộ 1 về phía bắc đến Nakhon Sawan, sau đó chuyển sang Quốc lộ 117 đến Phitsanulok và tiếp tục theo Quốc lộ 12 để đến Mae Sot, gần biên giới Myanmar.

Thời gian dự kiến: 20-25 ngày.

Ngày khởi hành: 8/2/2025. Ngày đến: 5/3/2025

Đoạn 6:

Từ Myawaddy đến Yangon, Myanmar.

Khoảng cách: Khoảng 400 km.

Lộ trình: Sau khi nhập cảnh vào Myanmar tại Myawaddy, đi theo Quốc lộ AH1 về phía tây để đến Yangon

Thời gian dự kiến: 15-20 ngày.

Ngày khởi hành: 6/3/2025. Ngày đến: 25/3/2025

Đoạn 7: Từ Yangon đến Tamu, Myanmar.

Khoảng cách: Khoảng 1.000 km

Lộ trình: Từ Yangon, đi theo Quốc lộ AH1 về phía bắc qua Naypyidaw và Mandalay, sau đó tiếp tục về phía tây đến Tamu, gần biên giới Ấn Độ.

Thời gian dự kiến: 40-50 ngày.

Ngày khởi hành: 26/3/2025. Ngày đến: 15/5/2025

Đoạn 8:

Từ Moreh đến Bodh Gaya, Ấn Độ.

Khoảng cách: Khoảng 1.200 km.

Lộ trình: Sau khi nhập cảnh vào Ấn Độ tại Moreh, đi theo Quốc lộ 102 về phía tây đến Imphal, sau đó tiếp tục qua Silchar, Guwahati, và Patna để đến Bodh Gaya.

Thời gian dự kiến: 50-60 ngày. Ngày khởi hành: 16/5/2025. Ngày đến: 15/7/2025

Tổng thời gian hành trình: gần 7 tháng (13/12/2024 - 15/7/2025)

Đoàn bộ hành của Thầy Minh Tuệ sau khi làm thủ tục giấy tờ bên nước Lào.

⦿ ---- TIN VN. Bộ Chính trị cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình; khiển trách bà Trương Thị Mai. Theo VOV. Ngày 13/12/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy:

Ông Nguyễn Xuân Phúc, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng, Thủ tướng Chính phủ đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Bà Trương Thị Mai, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Ông Trương Hoà Bình, trong thời gian giữ chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các đảng viên nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo ông Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hoà Bình; Khiển trách bà Trương Thị Mai.

⦿ ---- TIN VN. Hà Nội: Tiểu thương chợ truyền thống ế thê thảm. Theo báo Kinh Tế Đô Thị. Cảnh ế ẩm tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đang phản ánh một bức tranh về sự thay đổi lớn trong thói quen tiêu dùng của người dân. Vào những ngày này, nhiều khu chợ vốn là nơi tấp nập, đông đúc khi trước, thì giờ đây lại vắng vẻ, im lìm. Tại một số chợ truyền thống ở Hà Nội, như chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa, chợ Hôm hay chợ Mơ (quận Hai Bà Trưng)... thay vì náo nhiệt với những tiếng rao hàng, tiếng người trao đổi sôi nổi, lại là không gian vắng vẻ. Nhiều quầy hàng từ sáng sớm đã đóng cửa hoặc chỉ còn một vài tiểu thương ngồi buồn bã, thỉnh thoảng đứng dậy với tay lấy vài quả cam hay bó rau bán cho khách vãng lai. Những gian hàng vốn bày bán hàng hóa tươi sống, thực phẩm, giờ đây bày biện thưa thớt, chất đống chưa có ai mua. Phần lớn tiểu thương không có khách ghé thăm. Mặt hàng thường xuyên nằm trong tình trạng ế ẩm là trái cây, rau củ, thực phẩm tươi sống, vì những mặt hàng này rất dễ hư hỏng nếu không bán kịp thời.

⦿ ---- TIN VN. Chuyển đổi 6.000 tàu cá ven bờ sang nghề cá giải trí, nuôi trồng thủy sản. Theo báo Tuổii Trẻ. Từ nay đến năm 2030, ngành thủy sản đạt mục tiêu cắt giảm, chuyển đổi khoảng 6.000 tàu cá hoạt động ven bờ sang nghề nuôi trồng thủy sản, nghề cá giải trí. Đây là mục tiêu mà Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đặt ra tại hội nghị triển khai kế hoạch giảm khai thác, tăng cường quản lý tàu cá và thúc đẩy nuôi trồng thủy sản, tạo sinh kế cho ngư dân do cục này tổ chức ngày 13-12. Tỉ lệ tàu cá được chuyển đổi nghề còn thấp. Ông Vũ Duyên Hải, phó cục trưởng Cục Thủy sản, cho biết đến tháng 9-2024, cả nước đang có khoảng 84.720, giảm 2.100 tàu cá so với năm 2020. Theo ông Hải, thực tế cho thấy chính sách giảm khai thác (giảm tàu cá) chưa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại các địa phương, số lượng tàu cá vẫn tăng ở phần lớn các địa phương, ở một số (12/28) địa phương giảm chủ yếu do tự giải bản, tàu cá hư hỏng, chìm đắm.

⦿ ---- TIN VN. Đại gia thủy sản đi nước ngoài biệt tích, ngân hàng vất vả xử khoản nợ 400 tỷ (hơn 16 triệu USD). Theo Vietnam Finance. Agribank muốn bán đấu giá khoản nợ gần 417,4 tỷ đồng của Công ty Thuận An, nơi có vợ chồng tổng giám đốc bỏ trốn đi nước ngoài. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh An Giang mới đây thông báo lựa chọn đơn vị đấu giá khoản nợ của Công ty Thuận An tại Agribank An Giang theo hai hợp đồng tín dụng ký năm 2016. Giá trị ghi sổ của khoản nợ tạm tính đến 30/9/2024 là 417,373 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là hơn 289 tỷ đồng, nợ lãi gần 128,3 tỷ đồng. Bên cạnh hai hợp đồng tín dụng trên, hồ sơ pháp lý của khoản nợ còn có hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa Agribank An Giang và Công ty Thuận An; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác giữa Agribank An Giang và ông Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng vợ là bà Nguyễn Thị Huệ Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Thuận An.

⦿ ---- HỎI 1: Dầu hạt (seed oil) không gây ung thư, nhưng dùng quá nhiều sẽ gây bướu ung thư?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Dầu ăn bao gồm nhiều loại sản phẩm, từ dầu hạt cải (canola oil) đến dầu ô liu (olive oil), dầu dừa (coconut oil), v.v. Ưu và nhược điểm về mặt dinh dưỡng của dầu ăn là chủ đề thường xuyên được tranh luận trực tuyến, đặc biệt là liệu chúng có làm tăng nguy cơ ung thư hay không. Nghiên cứu cho thấy các loại dầu ăn lành mạnh như dầu quả bơ (avocado) và dầu ô liu mang lại nhiều lợi ích, từ cải thiện sức khỏe tim mạch đến, vâng, giảm nguy cơ ung thư. Nhưng các loại dầu hạt nói riêng, chẳng hạn như dầu hạt cải, và hướng dương (canola, corn and sunflower oil), thường bị chỉ trích — mặc dù cần lưu ý rằng nhiều tổ chức y tế hàng đầu và các chuyên gia cho biết chúng lành mạnh nếu tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Một nghiên cứu mới một lần nữa làm dấy lên nỗi lo ngại rằng dầu ăn có thể gây ung thư. Và trong khi tác giả chính — Tiến sĩ Timothy Yeatman, giáo sư phẫu thuật tại Viện Ung thư của Đại học Nam Florida và Bệnh viện Đa khoa Tampa — nói với TODAY.com rằng ông lo ngại về việc tiêu thụ nhiều dầu hạt, đặc biệt là từ thực phẩm siêu chế biến, thì kết quả không cho thấy dầu ăn, bao gồm cả dầu hạt, gây ung thư. Câu hỏi về dầu hạt và ung thư bắt đầu vì dầu hạt có nhiều axit béo omega-6, một số trong đó có thể thúc đẩy tình trạng viêm trong cơ thể, nghiên cứu đã chỉ ra. Vì vậy, điều quan trọng là phải cân bằng omega-6 với việc bổ sung đủ axit béo omega-3 trong chế độ ăn uống, được coi là chất chống viêm. Theo Mount Sinai, hướng dẫn dinh dưỡng chung khuyến nghị tỷ lệ omega-6 so với omega-3 trong chế độ ăn uống là từ 2:1 đến 4:1.

Chi tiết:

https://www.today.com/health/diet-fitness/cooking-oil-cancer-rcna183982

⦿ ---- HỎI 2: Trẻ em mẫu giáo dùng màn hình nhiều sẽ mất ngủ, kém khả năng chú ý?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Quá nhiều thời gian sử dụng màn hình có thể phá hoại giấc ngủ của trẻ mẫu giáo, có khả năng khiến chúng trở nên sợ hãi khắp nhà, theo một nghiên cứu mới cảnh báo. Ngủ không ngon có thể làm trầm trọng thêm những khó khăn của trẻ em với tình trạng kém chú ý, tăng động và thay đổi tâm trạng, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ năm trên tạp chí Early Child Development and Care. Tệ hơn nữa, trẻ em có thể rơi vào vòng xoáy đi xuống, với thời gian sử dụng màn hình và tình trạng ngủ kém ảnh hưởng lẫn nhau.

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/12/screen-time-harm-sleep-behavior-preschoolers/2221734021419/

