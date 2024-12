- Cuộc chiến từ trong Kinh Thánh bùng phát ở Mỹ: Nhiều học khu mang Kinh Thánh vào trường công để Ky tô hóa học sinh, hội Đền thờ Satan theo khoa học vào theo - Axios/Ipsos thăm dò: chỉ có 32% dân Mỹ tin Trump, 30% tin Robert F. Kennedy Jr. (sẽ nắm Bộ Y Tế), 45% tin cựu GĐ Viện Chống Bệnh truyền nhiễm Anthony Fauci, 64% đòi tăng cường Medicare, 54% ủng hộ Medicaid, 73% muốn tăng ObamaCare, 37% ủng

Quận Los Angeles: Đám cháy Franklin Fire tiếp tục bùng cháy, chỉ mới được khống chế 7%. Có 15 nhà bị thiêu rụi, tàn phá.

QUẬN CAM (VB-11/12/2024) ⦿ ---- Apple Inc. đã công bố hôm thứ Tư về việc phát hành phần mềm nâng cấp cho iPhone, iPad và Mac có phụ tá kỹ thuật số Siri được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo ChatGPT của OpenAI cùng với các tùy chọn mới khác có trong Apple Intelligence mới được tạo ra.

.

Apple đã đưa ChatGTP-4o trở thành một phần của Siri và Writing Tools trong các hệ thống iOS 18.2, iPadOS 18.2 và macOS Sequoia 15.2. Nếu được hỏi một câu hỏi được coi là quá phức tạp, Siri sẽ chuyển sang ChatGPT để được trợ giúp nhưng chỉ sau khi có được sự cho phép của người dùng. Người tiêu dùng cũng có thể sử dụng chatbot mà không cần mở tài khoản OpenAI nếu họ muốn.

.

"Apple Intelligence là hệ thống trí tuệ cá nhân dễ sử dụng, cung cấp thông tin tình báo hữu ích và có liên quan đồng thời thực hiện bước tiến phi thường về quyền riêng tư trong AI [trí tuệ nhân tạo]", công ty nhấn mạnh trong tuyên bố của mình. "Và giờ đây, với ChatGPT được tích hợp vào Writing Tools và Siri, người dùng có thể khai thác chuyên môn của ChatGPT mà không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng, giúp họ hoàn thành mọi việc nhanh hơn và dễ dàng hơn bao giờ hết".

.

⦿ ---- Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) tiết lộ trong Khảo sát Thế chấp Hàng tuần (Weekly Mortgage Applications Survey) được công bố vào thứ Tư rằng các đơn xin thế chấp mua nhà tại Hoa Kỳ đã tăng 5,4% trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 12. Theo báo cáo, lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã giảm từ 6,69% ​​xuống còn 6,67%. Chỉ số Thị trường tăng từ 213,9 lên 225,5 trong tuần trước, trong khi Chỉ số Mua hàng (Purchase Index) giảm từ 161,5 xuống 154,9. Chỉ số Tái cấp vốn (Refinance Index) tăng từ 498,5 lên 634 trong tuần trước.

.

⦿ ---- Macy's Inc. đã công bố vào thứ Tư rằng doanh số ròng của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đã giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,7 tỷ đô la. Cùng lúc đó, công ty báo cáo rằng thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã giảm mạnh 33% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 0,10 đô la, trong khi thu nhập ròng của công ty giảm 32% xuống còn 28 triệu đô la. Cổ phiếu của công ty đã giảm 8,67% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau khi báo cáo được công bố.

.

⦿ ---- General Motors cho biết hôm thứ Ba rằng họ sẽ rút lui khỏi mảng kinh doanh robotaxi và ngừng tài trợ cho đơn vị xe tự hành Cruise đang thua lỗ. Thay vào đó, nhà sản xuất ô tô Detroit sẽ tập trung vào việc phát triển các hệ thống hỗ trợ người lái tự động một phần như Super Cruise, cho phép người lái xe rời tay khỏi vô lăng. GM cho biết họ sẽ rút khỏi mảng robotaxi "do cần nhiều thời gian và nguồn lực để mở rộng quy mô kinh doanh, cùng với thị trường robotaxi ngày càng cạnh tranh", AP đưa tin. Công ty cho biết họ sẽ kết hợp nhóm kỹ thuật của Cruise với nhóm kỹ thuật của mình để làm việc trên các hệ thống tiên tiến hỗ trợ người lái xe.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden đang có kế hoạch công bố mức thuế mới đối với ngành công nghiệp công nghệ sạch của Trung Quốc vào cuối ngày hôm nay, Thứ Tư, theo tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin được thông báo về vấn đề này.

.

Theo các nguồn tin, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ sẽ áp mức thuế 50% đối với tấm wafer năng lượng mặt trời và polysilicon của Bắc Kinh, trong khi các sản phẩm vonfram sẽ bị đánh thuế 25%. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1/2025. Động thái này nhằm bảo vệ ngành năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ khỏi sự thống trị của Trung Quốc.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã bác bỏ cáo buộc tấn công mạng từ Hoa Kỳ, quốc gia đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty Trung Quốc vì vi phạm vào năm 2020. "Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ ngừng quy chụp và đổ lỗi cho Trung Quốc", Mao nói, đồng thời nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ "quyền và lợi ích hợp pháp" của công dân và các tổ chức của mình.

.

Mao cũng lên án quyết định trừng phạt 8 quan chức Trung Quốc của Canada vì cáo buộc đàn áp các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo. Bà cho biết biện pháp này "vi phạm nghiêm trọng" luật pháp quốc tế, cáo buộc Canada "nói dối và đạo đức giả" và nói thêm rằng Trung Quốc "rất coi trọng" việc duy trì và bảo vệ nhân quyền.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm thứ Tư đã mô tả tình trạng của Đài Loan là "lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua" liên quan đến mối quan hệ của Bắc Kinh với Hoa Kỳ khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị tiếp quản Bạch Ốc.

.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Mao bác bỏ các hoạt động của các phong trào ly khai trên hòn đảo được hỗ trợ bởi viện trợ nước ngoài là mối đe dọa chính đối với hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan. Bà tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc đối với sự yên bình trong khu vực. Bình luận của Mao được đưa ra sau khi Đài Loan báo cáo phát hiện 53 máy bay và 19 tàu của Trung Quốc gần lãnh thổ của mình trong 24 giờ qua, và họ đã chuẩn bị phản ứng.

.

⦿ ---- Cảnh sát Nam Hàn tiết lộ hôm thứ Tư rằng Cơ quan An ninh Tổng thống đã chặn nỗ lực đột kích văn phòng của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Nói với các phóng viên, một quan chức từ Văn phòng Điều tra Quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) tuyên bố rằng "rất hạn chế" các tài liệu và vật liệu đã được chuyển giao cho cảnh sát, vì các nhân viên an ninh tuyên bố rằng họ không thể cho phép các điều tra viên vào vì "phải giữ bí mật chính thức và quân sự". Quan chức này nói: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi chỉ nhận được một phần nhỏ dữ liệu mà chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm thông qua lệnh khám xét và thu giữ."

.

⦿ ---- Truyền thông nhà nước Bắc Hàn lần đầu tiên đưa tin về sắc lệnh thiết quân luật ngắn gọn của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol vào thứ Tư, phá vỡ sự im lặng kéo dài một tuần về vấn đề này. "Yoon Suk-yeol, một con rối đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về quản lý và luận tội, đã tuyên bố thiết quân luật trước sự bất công và không ngần ngại ném súng và thanh kiếm của chế độ độc tài phát xít vào người dân", hãng thông tấn này cho biết về sự kiện này, gọi lệnh thiết quân luật của ông là "hành động điên rồ gợi nhớ đến một cuộc đảo chính trong chế độ độc tài quân sự cách đây nhiều thập kỷ".

.

"Cộng đồng quốc tế đang theo dõi tình hình thiết quân luật khẩn cấp ở Hàn Quốc bù nhìn, nói rằng sự dễ bị tổn thương của xã hội Hàn Quốc đã bị phơi bày, rằng tuyên bố thiết quân luật đột ngột của Yoon Suk-yeol là biểu hiện của sự tuyệt vọng, và rằng cuộc đời chính trị của Yoon Suk-yeol có thể kết thúc sớm", hãng thông tấn Bắc Hàn nói thêm.

.

⦿ ---- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Kim Yong-hyun đã tự tử bất thành trong khi bị giam tại một cơ sở ở phía đông Seoul, nơi ông đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tuyên bố thiết quân luật gần đây, theo thông tấn Yonhap đưa tin, dẫn lời một viên chức trại giam. Shin Yong-hae, giám đốc trại giam, được cho là đã nói với các nhà lập pháp rằng nỗ lực của Kim không thành công và sức khỏe của Kim vẫn ổn định. Sau vụ việc, ông đã được chuyển đến phòng giam để ngăn ngừa tổn hại thêm.

.

Tin tức này được đưa ra khi cảnh sát đột kích văn phòng của Tổng thống Yoon Suk-yeol, một phần của cuộc điều tra về việc liệu tuyên bố thiết quân luật của Yoon có cấu thành hành vi nổi loạn hay không. Vào cuối tuần, một động thái luận tội Yoon về tuyên bố này đã bị bác bỏ tại quốc hội do không đủ số phiếu ở Quốc Hội.

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Đám cháy Franklin Fire ở Malibu đã chuyển hướng và tiếp tục bùng cháy vào thứ Tư khi nó lan rộng tới 3.983 mẫu Anh và chỉ mới được khống chế 7%. Hàng nghìn hộ gia đình vẫn đang trong lệnh sơ tán. Sinh viên tại khuôn viên trường Đại học Pepperdine, gần nơi đám cháy bùng phát vào đêm thứ Hai, vẫn đang trong lệnh trú ẩn tại chỗ vào sáng thứ Tư.

.

Lính cứu hỏa đang tích cực làm việc để kiểm soát đám cháy dọc theo chu vi và bảo vệ các công trình. "Địa hình sâu và gồ ghề, cùng với gió mạnh và độ ẩm thấp, tiếp tục gây ra những thách thức cho lính cứu hỏa", Sở Cứu Hỏa cho biết vào sáng thứ Tư. Các quan chức của quận cho biết dựa trên các báo cáo sơ bộ, đám cháy đã phá hủy 7 công trình (nhà ở) và làm hư hại 8 công trình khác.

.

Theo Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles, vụ cháy lớn đầu tiên được báo cáo vào lúc hơn 10:50 tối thứ Hai gần Đường South Malibu Canyon và Ranh giới Trạm ngay phía nam khu vực Piuma. Vào khoảng 4:40 chiều. Vào thứ Ba, Cục Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, hay Cal Fire, ước tính diện tích cháy là 3.049 mẫu Anh.



Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Robert Luna cho biết vào thứ Ba rằng có khoảng 18.000 người và 8.100 công trình nhà ở trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong số 8.100 công trình, 2.043 công trình đang được lệnh di tản và 6.046 công trình đang được cảnh báo sơ tán. Đám cháy ban đầu rộng 5 mẫu Anh bắt đầu trên Đường Malibu Canyon đã nhanh chóng lan rộng do gió Santa Ana.

.

Ngọn lửa nhanh chóng lan về phía Đại học Pepperdine trong đêm. Đến 3 giờ sáng, Đám cháy Franklin lan về phía nam qua Đường cao tốc Pacific Coast Highway đến Đường Malibu Rd, gần Đường Webb Way. Đám cháy di chuyển về phía khu vực Bến tàu Malibu Pier và đe dọa một số công trình gần đó dọc theo Đường Malibu Knolls và khu vực Sweetwater Mesa.



Matt Myerhoff, người phát ngôn của thành phố Malibu, cho biết vào sáng sớm Thứ Ba rằng bến tàu vẫn an toàn. "Tôi nghĩ rằng phần lớn các công trình bị ảnh hưởng ở đây sẽ là nhà ở", ông cho biết. "Chúng tôi vẫn chưa có thông tin về việc bao nhiêu nhà bị hư hại hay bị phá hủy, vẫn còn quá sớm để nói... chúng tôi chỉ biết rằng đội cứu hỏa đang chiến đấu với những công trình đó".

.

Marrone cho biết vào Thứ Ba rằng không có báo cáo nào về thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, nhưng ông cảnh báo rằng đám cháy vẫn chưa được khống chế. Đến sáng Thứ Tư, ngọn lửa đã hoàn toàn chuyển hướng từ cháy về phía đông và bắc sang lan về phía tây. Thống đốc Gavin Newsom hôm thứ Ba thông báo rằng tiểu bang đã nhận được Khoản tài trợ hỗ trợ quản lý hỏa hoạn từ FEMA để đảm bảo có đủ nguồn lực giúp dập tắt đám cháy.

.

⦿ ---- Nga xác nhận hôm thứ Tư rằng họ đang duy trì liên lạc với ban lãnh đạo mới của Syria để bảo vệ sự hiện diện quân sự của mình sau khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ. Dmitry Peskov, người phát ngôn của tổng thống Nga, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc để đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự và phái bộ ngoại giao của Nga trong khu vực. "Điều này là cần thiết vì các căn cứ của chúng tôi nằm ở đó, các phái bộ ngoại giao của chúng tôi nằm ở đó", ông nói.

.

Peskov cũng chỉ trích các hành động gần đây của Israel, bao gồm các cuộc không kích vào Syria và việc quân Israel vào chiếm vùng đệm giữa 2 nước Syria-Israel gần Cao nguyên Golan Heights, nêu rõ các biện pháp như vậy làm trầm trọng thêm tình hình bất ổn ở Syria. Ông nhắc lại rằng Nga quan tâm đến việc chứng kiến ​​khu vực này đạt được sự ổn định nhanh chóng.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh hôm thứ Tư về sự liên kết của Nga với các quốc gia Hồi giáo về các vấn đề địa chính trị quan trọng. Trong một tuyên bố được công bố trên trang web của Điện Kremlin trong bối cảnh cuộc họp của Nhóm Tầm nhìn Chiến lược Nga-Thế giới Hồi giáo tại Malaysia, Putin đã nhấn mạnh cam kết chung về một trật tự thế giới công bằng, đa cực bắt nguồn từ bình đẳng và luật pháp quốc tế.

.

Trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng, Putin lưu ý rằng Nga và các quốc gia Hồi giáo phần lớn chia sẻ quan điểm về các cuộc xung đột khu vực, bác bỏ áp lực bên ngoài, lệnh trừng phạt và sự phân biệt đối xử. "Điều quan trọng nữa là phải nghĩ đến việc phối hợp các nỗ lực trong lĩnh vực giáo dục để chống lại sự lan truyền của hệ tư tưởng cực đoan một cách hiệu quả hơn", Putin nói thêm.

.

⦿ ---- Lực lượng phiến quân Syria tuyên bố rằng họ đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn Deir Ezzor, một thành phố ở phía đông đất nước trước đây bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và được Hoa Kỳ hậu thuẫn chiếm giữ.

.

"Lực lượng của chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Deir Ezzor", những phiến quân đã lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad cho biết trong một tuyên bố. Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho biết lực lượng người Kurd đã rút lui đến các khu vực khác, theo AFP.

.

⦿ ---- Quân đội Israel cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã tiến hành 480 cuộc không kích vào Syria trong vòng 48 giờ sau khi cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ, mà theo truyền thông Israel thì đây là cuộc ném bom Syria nặng nề nhất trong lịch sử của Israel. Israel cho biết họ đã tấn công "hầu hết các kho vũ khí chiến lược ở Syria" và ước tính đã phá hủy từ 70% đến 80% vũ khí của chính phủ trước đây. Các cuộc không kích của Israel đã tấn công các mục tiêu trên khắp Syria, bao gồm hải cảng Latakia, phá hủy các tàu hải quân.

.

Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết chiến dịch ném bom của Israel "đã phá hủy các địa điểm quân sự quan trọng nhất ở Syria, bao gồm các sân bay Syria và các nhà kho, phi đội máy bay, radar, trạm tín hiệu quân sự và nhiều kho vũ khí và đạn dược ở nhiều địa điểm khác nhau tại hầu hết các tỉnh của Syria".

.

Israel cũng đã chiếm giữ lãnh thổ bên trong Syria, một vùng đệm ngăn cách Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng với phần còn lại của Syria và một số khu vực bên ngoài vùng đệm. Các nguồn tin cho biết với Reuters rằng lực lượng Israel đã tiến vào lãnh thổ Syria 10 km và chỉ cách Damascus 25 km. Hoa Kỳ đã ủng hộ việc Israel chiếm đất ở Syria, tuyên bố đây là động thái phòng thủ và là tạm.

.

⦿ ---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng con đường hội nhập của Ukraine vào Liên minh châu Âu (EU) là "không thể đảo ngược". Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Đức-Ukraine lần thứ 7 tại Berlin, Scholz cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa đạt được "một mục tiêu chiến tranh nào". Phát biểu trước Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal, người cũng có mặt tại sự kiện, Scholz cho biết Kiev "có thể tin tưởng vào Đức". Về phần mình, Shmyhal nhận xét rằng bất kỳ ai đầu tư vào Ukraine ngày hôm nay cũng đang đầu tư "vào một quốc gia thành viên EU trong tương lai".

.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư đã báo cáo rằng quân đội của họ từ quân đoàn Bắc Phương đã giải phóng các ngôi làng Darino và Plyokhovo ở khu vực Kursk (trong lãnh thổ Nga nhưng đã bị quân đặc nhiệm Ukraine chiếm để buộc quân Nga rút khỏi Ukraine về cứu). Theo bộ này, quân đội Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể trong ngày qua.

.

Bộ này tuyên bố rằng hơn 200 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng theo hướng Kursk trong vòng 24 giờ qua. Ngoài ra, quân đội Ukraine đã mất một xe tăng, ba xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, bảy xe và sáu súng cối. Một binh sĩ Ukraine được cho là đã đầu hàng.

.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nêu chi tiết về tổn thất tích lũy của Ukraine ở khu vực Kursk kể từ khi bắt đầu giao tranh, bao gồm 39.800 quân nhân, 235 xe tăng, 174 xe chiến đấu bộ binh, 123 xe bọc thép chở quân và 1.249 xe chiến đấu. Các con số không có thể kiểm chứng.

.

⦿ ---- Kỳ lạ: cuộc chiến ban đầu từ trong Kinh Thánh bỗng nhiên hiện ra đời thường. Những người Đền thờ Satan (Satanic Temple) đang tăng cường hoạt động tại các trường học trên khắp cả nước, cố gắng chống lại sự gia tăng Thiên chúa giáo. Nhóm này, được thành lập vào năm 2013 để chống lại "sự xâm nhập của các giá trị Cơ đốc giáo vào chính trị Hoa Kỳ", gần đây đã bắt đầu một chương trình giải phóng tôn giáo tại một học khu ở Ohio và có kế hoạch mở rộng sang một quận ở Tennessee trong thời gian tới.

.

Nhóm này không tìm cách cải đạo học sinh theo "Satanic Temple" mà muốn trở thành một bức tường thành chống lại việc giáo dục tôn giáo gia tăng. "Rõ ràng là rất nhiều người nghe thấy từ Satan và họ có xu hướng chống chúng tôi điên cuồng ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến, có xu hướng phản ứng dữ dội của cộng đồng", June Everett, giám đốc chiến dịch của Câu lạc bộ Satan sau giờ học và Học viện học tập độc lập Hellion (HAIL: Hellion Academy of Independent Learning) cho Đền thờ Satan, cho biết.

.

"Tôi thực sự hơi ngạc nhiên khi mọi thứ trở nên lan truyền ở Ohio, vì chúng tôi thực sự có ba câu lạc bộ sau giờ học ở Ohio. Có vẻ như đây là tiểu bang phổ biến nhất của chúng tôi, vì vậy tôi đã nghĩ đến việc triển khai chương trình HAIL ở Marysville để mọi người có thể vượt qua chúng tôi, nhưng rõ ràng là không phải vậy", cô nói thêm.

.

Ngôi đền sẽ cung cấp chương trình HAIL cho học sinh tiểu học ở Marysville như một giải pháp thay thế cho chương trình [Thiên chúa giáo] LifeWise Christian, chương trình này sẽ đưa học sinh ra khỏi trường 55 phút mỗi tuần để tham gia hướng dẫn tôn giáo.

.

Giải pháp thay thế HAIL sẽ đưa học sinh đến thư viện địa phương để tham gia các hoạt động như tìm hiểu về "bảy điều răn [để sống từ bi, trí tuệ, công bằng] của Đền thờ Satan", mặc dù thường là các chủ đề kiến ​​thức chung như động vật học. "Chúng tôi không tin vào Satan trong Kinh thánh hay bất kỳ loại Satan siêu nhiên nào. Chúng tôi coi Satan là một biểu tượng và không có gì khác", Everett cho biết. (Ghi chú: có vẻ như Đền thờ Satan là phản ứng của các nhà khoa học thuần túy?)

.

Khu học chánh Ohio là khu học chánh thứ hai nhận được chương trình HAIL sau Khu học chánh Northern York County School District ở Pennsylvania. "Chúng tôi có khoảng ba khu học chánh nữa đang trong hàng đợi, nơi chúng tôi đang nói chuyện với phụ huynh, tìm hiểu chính sách của khu học chánh, đi tìm địa điểm. Chúng tôi đang tìm một thư viện cách đó một quãng đường lái xe rất ngắn", Everett cho biết.

.

Các dịch vụ trong trường học là ngoài các Câu lạc bộ Satan sau giờ học, được ra mắt vào năm 2020 và đã trở nên phổ biến trong số các bậc phụ huynh tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho các câu lạc bộ tôn giáo.

.

"Mục tiêu của chúng tôi không bao giờ là phát triển mạnh các chương trình của mình. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là ở đó như một giải pháp thay thế cho những người muốn chúng tôi ở đó", cô nói, đồng thời nói thêm rằng nhóm không vào các trường học mà không có sự hiện diện của Cơ đốc giáo. Và số lượng các trường như vậy đang tăng lên.

.

Tại Oklahoma, các trường học đã được lệnh phải đặt một cuốn Kinh thánh trong mỗi lớp học và đưa Kinh thánh vào các kế hoạch bài học. Nhiệm vụ đó đã bị thách thức tại hệ thống tòa án. Tại Texas vào tháng trước, Hội đồng Giáo dục Tiểu bang đã bỏ phiếu cho phép đưa các bài học về Kinh thánh vào chương trình giảng dạy của trường công. Và tại Louisiana, trong một động thái khác đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý, một luật được ký trong năm nay đã ra lệnh phải treo áp phích về Mười Điều Răn [Ky tô giáo] trong mọi lớp học của trường công.

.

"Nếu họ muốn treo Mười Điều Răn và chúng tôi có người muốn thúc đẩy việc treo bảy điều răn [để sống từ bi, trí tuệ, công bằng]", Đền thờ Satan sẽ đấu tranh cho điều đó, Everett nói. “Chúng tôi đã nhận được các cuộc điều tra về vấn đề đó, nhưng có vẻ như vẫn chưa có kết quả. Nếu mọi người muốn rao giảng Kinh thánh, chúng tôi cũng có tài liệu và nhiều thứ khác cho ngôi đền mà chúng tôi cũng có thể thúc đẩy. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa vượt qua được cây cầu đó, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng làm như vậy ở đây trong bốn năm tới”, bà nói thêm.

.

Tổ chức này cũng đang đấu tranh ở Florida để trở thành một phần của chương trình mục sư trường học của tiểu bang. “Điều đó khiến chúng tôi rất thất vọng và bực bội, bởi vì, mặc dù chủ nghĩa đa nguyên tôn giáo và tự do tôn giáo rất quan trọng đối với ngôi đền, nhưng chúng tôi lo sợ chế độ thần quyền đang áp đặt mình vào các trường công của chúng tôi, và rõ ràng là chúng tôi cảm thấy thương cho các tôn giáo thiểu số ở đất nước mình, và tất nhiên, số lượng lớn những người tự coi mình là không theo tôn giáo.” Everett cho biết.

.

Tại Florida, Thống đốc Ron DeSantis (R) đã tuyên bố công khai rằng Đền thờ Satan sẽ không được tham gia bất kỳ chương trình nào của tiểu bang. Trong khi The Satanic Temple hợp tác với các nhóm dân quyền khác để ngăn chặn các nỗ lực đưa thêm Kitô giáo vào trường học, khi điều đó không hiệu quả, họ tập trung vào quyền tiếp cận bình đẳng cho tất cả các tôn giáo.

.

“Vì vậy, những gì chúng tôi thực sự làm là kiểm tra quyền tiếp cận bình đẳng với Điều khoản thành lập trong Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ rằng tất cả các tôn giáo phải được đối xử bình đẳng”, Everett cho biết.

.

⦿ ---- Robert F. Kennedy Jr., được Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ, được cho là đang thúc đẩy con dâu Amaryllis Fox Kennedy vào vị trí phó giám đốc tại Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), theo các nguồn tin cho biết với Axios vào thứ Ba. Người phụ nữ 44 tuổi này trước đây đã từng là viên chức CIA trong tám năm trước khi rời cơ quan này vào năm 2010. Bà cũng giữ vai trò quản lý chiến dịch trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Kennedy.

.

Năm 2019, Fox Kennedy đã xuất bản một cuốn hồi ký có tựa đề Life Undercover: Coming of Age in the CIA, kể lại những trải nghiệm của bà với tư cách là một sĩ quan tình báo có danh tính giả hoạt động mà không có sự bảo vệ ngoại giao. Theo các nguồn tin được NBC News trích dẫn vào thời điểm đó, cuốn hồi ký đã được phát hành mà không có sự chấp thuận trước từ Hội đồng Đánh giá Xuất bản của CIA.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã cử Tom Barrack làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trump đã ca ngợi Barrack, một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực vốn tư nhân, là "tiếng nói lý trí được kính trọng" trong số những nhân vật có ảnh hưởng, bày tỏ sự tin tưởng của ông vào khả năng đại diện hiệu quả cho lợi ích của Washington của Barrack.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố trên Truth Social ông đã chọn cô Kimberly Guilfoyle làm đại sứ Mỹ tại Hy Lạp. Trump đã nhấn mạnh đến kinh nghiệm sâu rộng của Guilfoyle trong lĩnh vực luật pháp, truyền thông và chính trị, gọi cô là "người bạn thân thiết và đồng minh." Cô Kimberly Guilfoyle là cựu vị hôn thê của Donald Trump Jr. và mối tình giữa 2 người đã lặng lẽ tan rã.

.

Những người trong cuộc nói với Page Six rằng Trump Jr. đã cặp bồ với Bettina Anderson, một người phụ nữ thượng lưu ở Palm Beach. Trước đó đã có tin đồn trong nhiều tháng rằng mối quan hệ của Don Jr. và Guilfoyle đang trên bờ vực thẳm: Nhiều nguồn tin gần đây đã nói với chúng tôi rằng cặp đôi quyền lực chính trị Guilfoyle-Trump Jr. đã chia tay hoặc đang trên bờ vực thẳm.

.

"Don và Kimberly đã không hòa thuận trong năm qua", một nguồn tin cho biết. "Họ cãi nhau ở Mar-a-Lago trước mặt mọi người. Không có gì điên khùng, nhưng bạn biết khi nào một cặp sắp cưới đang cãi nhau. Họ cãi nhau ở nơi công cộng".

Danh Nguyễn

'Tương lai một đứa trẻ phải chăm sóc 6 người già'.

Thêm vào những tin đồn, Don Trump Jr. đã được chụp ảnh nhiều lần với cô Anderson. Cùng lúc Page Six đưa tin độc quyền rằng cặp đôi đã chia tay thì có thông báo rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump đã bổ nhiệm cô Guilfoyle làm đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Có lẽ đây là lối thoát đẹp để không cần biện hộ hay đổ lỗi nhau cho mối tình sóng gió này: Guilfoyle cho biết hôm thứ Ba rằng cô "vinh dự khi chấp nhận" đề cử của Trump, yêu cầu còn phải được Thượng viện chấp thuận.Donald Trump Jr. lộ vẻ vui mừng khi cha mình tìm ra cách để anh tránh được những cuộc chạm trán khó xử với vị hôn thê (cũ) của mình khi tin đồn về việc chia tay lan truyền. Sau khi Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ đề cử Kimberly Guilfoyle làm đại sứ Mỹ tại Hy Lạp - chỉ vài giờ sau khi tờ Daily Mail công bố những bức ảnh cậu Don Jr. nắm tay một người phụ nữ khác - con trai cả của tổng thống đắc cử đã lên nền tảng mạng xã hội X để chúc mừng cô Guilfoyle. "Tôi rất tự hào về Kimberly", Trump Jr. viết. "Cô ấy yêu nước Mỹ và cô ấy luôn muốn phục vụ đất nước với tư cách là một Đại sứ. Cô ấy sẽ là một nhà lãnh đạo tuyệt vời cho Nước Mỹ trên hết".Cô Guilfoyle bắt đầu hẹn hò với Don Jr. vào năm 2018 sau khi anh chia tay với vợ cũ Vanessa, người mà anh có năm người con. Cả Guilfoyle và Don Jr. đều không nói gì trước công chúng về khả năng chia tay, nhưng một báo cáo của Page Six vào thứ Ba tuyên bố rằng họ đã chia tay và Don Jr. đang tiến tới với người phụ nữ thượng lưu ở Palm Beach là Bettina Anderson - người phụ nữ mà anh đã chụp ảnh cùng gần đây. Có lẽ, việc đưa một người ra nước ngoài để sống trong một biệt thự do người nộp thuế tài trợ được coi là một giải pháp thanh lịch để đưa một người yêu cũ tiềm năng ra khỏi tầm mắt và tâm trí.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh tính cấp thiết của việc giải quyết xung đột Ukraine-Nga trước các xung đột khác, coi đây là ưu tiên toàn cầu. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Paris Match, được công bố hôm thứ Tư, ông đã chỉ ra số người thiệt mạng khổng lồ, với hàng trăm nghìn binh lính thiệt mạng ở cả hai bên, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải quan tâm ngay lập tức.Trong khi thừa nhận tầm quan trọng của Trung Đông, Trump cho rằng đây là tình hình ít thách thức hơn so với Ukraine. Ông nhận xét về cuộc khủng hoảng gần đây ở Syria nhưng tuyên bố rằng cả Hoa Kỳ và Pháp đều không trực tiếp tham gia, đồng thời kêu gọi các bên trong khu vực giải quyết vấn đề này một cách độc lập."Trong vài ngày qua, chúng ta đã có một cuộc xung đột mới ở Syria. Họ sẽ phải tự giải quyết vì chúng ta không tham gia vào đó, và Pháp cũng vậy. Ưu tiên là giải quyết vấn đề Ukraine với Nga", ông nói. Bình luận của ông được đưa ra sau khi ông đến thăm Paris, nơi ông gặp các nhà lãnh đạo Pháp và Ukraine.⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò của Axios/Ipsos vào thứ Tư, chưa đến 1/3 người Mỹ tin tưởng Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump về các chủ đề liên quan đến sức khỏe. 32% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng Trump rất nhiều hoặc khá nhiều, trong khi 30% tin tưởng người được Trump lựa chọn để lãnh đạo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Robert F. Kennedy Jr.Trong khi đó, cựu giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Anthony Fauci, người lãnh đạo phản ứng với đại dịch vi-rút corona, đạt điểm cao nhất là 45%. Hầu hết những người được hỏi đều ủng hộ việc thúc đẩy các chương trình y tế công cộng, với 64% ủng hộ việc tăng cường Medicare và 54% ủng hộ Medicaid, trong khi 73% cho rằng Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ObamaCare) nên được "tăng cường hoặc giữ nguyên như hiện tại".Chỉ có 37% ủng hộ kế hoạch cắt giảm chi tiêu liên bang 2 nghìn tỷ đô la của Elon Musk. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 6 đến ngày 9/12 và bao gồm 1.002 người lớn, với biên độ sai số là 3,3 điểm phần trăm.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phê duyệt một bản ghi nhớ an ninh quốc gia nhằm giúp Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và chính quyền sắp tới của Trump giải quyết vấn đề hợp tác ngày càng tăng giữa Trung Quốc, Iran, Bắc Hàn và Nga, theo hãng thông tấn Associated Press đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn lời các quan chức Bạch Ốc.Theo báo cáo, chính quyền Biden đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu này vào mùa hè này để giúp chính quyền tiếp theo có bước khởi đầu trong cách tiếp cận đối với sự hợp tác ngày càng tăng giữa "những đối thủ và đối thủ cạnh tranh nổi bật nhất" của Hoa Kỳ. Bản ghi nhớ được cho là có những đề xuất như tăng cường hợp tác liên ngành của chính phủ Hoa Kỳ, đẩy nhanh quá trình chia sẻ thông tin với các đồng minh của nước này liên quan đến Nga, Iran, Trung Quốc và Bắc Hàn, điều chỉnh việc chính phủ Hoa Kỳ sử dụng các biện pháp trừng phạt và các biện pháp kinh tế khác, đồng thời tăng cường sự chuẩn bị của đất nước cho cuộc khủng hoảng đồng thời đến từ "những đối thủ" của mình.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba rằng tất cả các khoản đầu tư ít nhất 1 tỷ đô la vào Hoa Kỳ sẽ nhận được sự chấp thuận và giấy phép nhanh chóng hoàn toàn. Theo bài đăng của Trump trên Truth Social, bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào quyết định đầu tư 1 tỷ đô la trở lên vào Hoa Kỳ sẽ nhận được "sự chấp thuận và giấy phép nhanh chóng hoàn toàn", bao gồm bất kỳ sự chấp thuận nào về Môi trường. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào, nhưng ông đã kết thúc tuyên bố của mình bằng câu "CHUẨN BỊ ĐỂ BẮT ĐẦU!!!"⦿ ---- Lãnh đạo phe thiểu số sắp mãn nhiệm của Thượng viện Mitch McConnell được cho là đã bị thương vào thứ Ba sau khi ngã trong bữa trưa của đảng Cộng hòa và sau đó được nhân viên y tế chăm sóc. Nhân viên y tế đã vào văn phòng của ông ngay sau khi vụ việc xảy ra. McConnell đã lên lịch tham dự một cuộc họp báo hàng tuần của đảng Cộng hòa tại Thượng viện nhưng đã không tham dự và được cho là đã bị vết cắt ở mặt. Cùng lúc đó, Lãnh đạo phe đa số được chỉ định của Thượng viện John Thune cho biết McConnell "bình ổn" và "ở trong văn phòng của mình".⦿ ---- Bây giờ mới lộ ra. Bộ Tư pháp đã bí mật thu thập hồ sơ điện thoại và tin nhắn văn bản của 2 thành viên Quốc hội và 43 nhân viên quốc hội, được cho là bao gồm Kash Patel, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm giám đốc FBI, trong quá trình điều tra rò rỉ thông tin trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump, báo cáo mới của Tổng thanh tra Michael Horowitz cho biết hôm thứ Ba.Patel không được nêu tên rõ ràng trong báo cáo, nhưng hai nguồn tin được thông báo về vấn đề này đã nói với CNN rằng ông đang bị điều tra cùng với các Dân biểu Dân chủ Adam Schiff và Eric Swalwell. (Ghi chú: Lúc đó Adam Schiff là Dân Biểu, nhưng bây giờ đã chính thức là Thượng nghị sĩ.)Theo báo cáo, Bộ Tư pháp đã không hành động vì lý do chính trị. Tuy nhiên, họ đã không quan tâm đầy đủ đến sự phân chia quyền lực theo hiến pháp khi thu giữ nhật ký liên lạc của các nhân viên và nhà lập pháp và đưa họ vào diện điều tra hình sự chỉ vì họ được tiếp cận hợp pháp với các bí mật nhà nước thông qua công việc của họ.⦿ ---- Dân biểu Marjorie Taylor Greene cho biết bà "đau lòng" sau khi một lời đe dọa đánh bom tại nhà riêng của bà ở Rome, Georgia, dẫn tới một tai nạn xe tông khiến một người phụ nữ tử vong. Người phát ngôn của cảnh sát Kelly Madden nói với USA Today rằng một thành viên của đội gỡ bom của quận được gọi đến để giải quyết mối đe dọa vào thứ Hai đã gặp tai nạn xe hơi trên đường đến đồn cảnh sát.Cảnh sát cho biết bà Tammy Pickelsimer, 66 tuổi, đã tử vong khi xe riêng của cảnh sát đâm vào phía tài xế của xe bà khi bà đang lái xe ra khỏi một bãi đậu xe riêng, theo Fox 5 đưa tin. Cảnh sát cho biết cảnh sát "không bị thương nặng" và tai nạn đang được điều tra. Không có quả bom nào được tìm thấy tại nhà của Greene và cuộc điều tra đã được chuyển cho FBI."Tôi đang đau lòng ngay lúc này. Tôi vừa được thông báo rằng một người phụ nữ vô tội đã tử vong hôm nay trong một vụ tai nạn xe liên quan đến một thành viên của đội gỡ bom của Cảnh sát Rome, người đã phản ứng với mối đe dọa tại nhà tôi", Greene cho biết trong một bài đăng trên X. Bà cho biết lời cầu nguyện của bà dành cho Pickelsimer, gia đình bà và cảnh sát bị thương."Kể từ khi được bầu vào Quốc hội, tôi đã bị tấn công ít nhất chín lần—những nỗ lực cố ý nhằm kích động cảnh sát phản ứng chết người thông qua các mối đe dọa sai sự thật và bị cường điệu quá mức", Greene cho biết trong một bài đăng khác trên X, chia sẻ ảnh chụp màn hình mối đe dọa qua email. Nội dung có dòng tiêu đề "Vì Palestine" và khẳng định có một quả bom ống trong hộp thư của Greene. Cảnh sát cho biết FBI "đã lần ra nguồn gốc của mối đe dọa đến từ một địa chỉ IP của Nga", CNN đưa tin. "Tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng tôi cũng tức giận", Greene nói.⦿ ---- Các công tố viên tiểu bang Wisconsin đã đệ trình 10 cáo buộc trọng tội bổ sung đối với hai luật sư của Tổng thống đắc cử Trump và một trong những phụ tá của Trump, những người vào năm 2020 bị cáo buộc đã tư vấn cho Trump tuyên bố sai sự thật rằng Trump đã thắng cử ở tiểu bang này như một phần của âm mưu "bầu cử giả".Trong một hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Dane vào thứ Ba, Bộ Tư pháp Wisconsin đã đệ trình các cáo buộc trọng tội đối với Jim Troupis, luật sư của Trump tại Wisconsin, Kenneth Chesebro, người đã tư vấn cho chiến dịch năm 2020 và Mike Roman, người là giám đốc Ngày bầu cử năm 2020 của Trump.Mỗi người trong số ba người đàn ông này trước đó đã bị buộc tội một tội làm giả trọng tội vào tháng 6. Hồ sơ nộp mới được đưa ra chỉ vài ngày trước khi họ được lên lịch ra hầu tòa lần đầu vào thứ Năm, The Associated Press đưa tin.Các công tố viên cho biết các cáo buộc mới là sử dụng hành vi làm giả để cố gắng lừa đảo 10 cử tri Cộng hòa đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2020. Mỗi cáo buộc đối với những người đàn ông này sẽ bị phạt 10.000 đô la và sáu năm tù. Sau cuộc bầu cử năm 2020, các bị cáo đã tham gia vào âm mưu "bầu cử giả", lên kế hoạch gửi danh sách cử tri ủng hộ Trump đến Quốc hội tại nhiều tiểu bang chiến trường nơi Trump thua cuộc đua với Tổng thống Biden.Các cáo buộc liên quan đã được đưa ra chống lại các đồng minh của Trump vì những âm mưu tương tự ở Arizona, Georgia, Michigan và Nevada. Chesebro đã nhận tội trong vụ án ở Georgia, nhưng đã tìm cách vô hiệu hóa thỏa thuận nhận tội vào tuần trước, sau chiến thắng bầu cử của Trump. Trump cũng bị truy tố về tội ở Georgia, nhưng đã không nhận tội.Khiếu nại của Wisconsin cáo buộc cách ba người đàn ông này tạo ra một tài liệu tuyên bố sai sự thật rằng Trump đã giành được tất cả 10 phiếu của Đại cử tri đoàn của tiểu bang năm 2020. Trump đã giành chiến thắng ở Wisconsin vào năm 2016, thua vào năm 2020, nhưng lại giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất vào năm 2024. Kể từ khi cáo buộc ban đầu được đệ trình, Troupis đã đệ trình bốn động thái bác bỏ trước phiên điều trần đầu tiên vào thứ Năm.⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James đã bác bỏ yêu cầu của Donald Trump về việc từ bỏ phán quyết gian lận dân sự mà tòa đã phán Trump phải bồi thường trị giá 486 triệu đô la. "Văn phòng này sẽ không ra lệnh hủy bỏ phán quyết cuối cùng" đối với Trump và công ty của ông "hoặc tìm cách bác bỏ vụ kiện", một luật sư của văn phòng James cho biết trong một lá thư gửi cho luật sư của Trump là John Sauer.Sauer đã yêu cầu văn phòng của James tự nguyện bác bỏ vụ kiện vào tháng trước, nói rằng nó có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của Trump với tư cách là tổng thống và rằng bà nên hủy bỏ để thúc đẩy "sự đoàn kết".Trong một lá thư gửi cho Sauer được công bố vào thứ Ba, Thứ trưởng Tư pháp tiểu bang, Judith Vale, đã từ chối lời mời, lưu ý rằng cả hai bên đã nộp đầy đủ các lập luận của mình trong đơn kháng cáo phán quyết của Trump lên Tòa kháng án, Bộ phận đầu tiên, một tòa kháng án cấp trung. Vale viết rằng "không có cơ sở nào cho tuyên bố của ông rằng việc kháng cáo của chính bị đơn sẽ cản trở nhiệm vụ chính thức của ông Trump với tư cách là Tổng thống".⦿ ---- Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Ba rằng họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty công nghệ Trung Quốc vì liên quan đến vụ vi phạm an ninh mạng ảnh hưởng đến các công ty cơ sở hạ tầng "quan trọng" tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2020.Các lệnh trừng phạt nhắm vào Công ty Công nghệ Thông tin Sichuan Silence có trụ sở tại Trung Quốc và một trong những nhân viên của công ty là Guan Tianfeng. OFAC tuyên bố rằng Sichuan Silence và Guan đã xác định được một lỗ hổng trong sản phẩm tường lửa và sử dụng nó để cài đặt phần mềm độc hại trên 81.000 tường lửa thuộc về các doanh nghiệp trên toàn thế giới, bao gồm 23.000 tường lửa tại Hoa Kỳ, trong đó có 36 tường lửa bảo vệ "hệ thống của các công ty cơ sở hạ tầng quan trọng". OFAC lưu ý rằng "mất mát đáng kể về sinh mạng con người" chỉ được ngăn chặn vì các nạn nhân đã kịp thời xác định được vấn đề và vá hệ thống của họ. Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tiếp tục vạch trần và chống lại các hoạt động mạng độc hại nhắm vào công dân của mình.⦿ ---- Các cổ đông lớn của Microsoft Corporation đã bỏ phiếu chống lại đề xuất đầu tư của công ty vào Bitcoin vào thứ Ba, kết quả cho thấy. Trước đó, ban giám đốc của Microsoft đã kêu gọi các cổ đông từ chối đề xuất từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công Quốc gia (National Center for Public Policy Research), trong đó khuyến nghị công ty đầu tư 1% tổng tài sản của mình vào Bitcoin như một biện pháp phòng ngừa lạm phát.Trong cuộc họp thường niên, Chủ tịch MicroStrategy Michael Saylor, người có công ty đã đầu tư hàng tỷ đô la vào Bitcoin, đã có bài thuyết trình dài ba phút nhằm thuyết phục các cổ đông của Microsoft ủng hộ đề xuất này. Theo dữ liệu từ Wall Street Zen, các cổ đông lớn nhất của Microsoft Corporation là các nhà đầu tư tổ chức, bao gồm Vanguard Group và BlackRock Inc.⦿ ---- Walgreens Boots Alliance Inc. đang cân nhắc bán công ty mình cho công ty cổ phần tư nhân Sycamore Partners có trụ sở tại New York, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn lời những người có hiểu biết về vấn đề này. Theo các nguồn tin, thỏa thuận giữa hai công ty, sẽ đưa chuỗi cửa hàng dược phẩm này ra khỏi thị trường công khai sau khi cổ phiếu của công ty này lao dốc không phanh trong gần một thập niên, có thể sẽ được hoàn tất vào đầu năm sau. Sau báo cáo của WSJ, cổ phiếu của Walgreens đã tăng 19,10% vào lúc 12:50 chiều theo giờ miền Đông và được bán với giá 10,54 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Một trục trặc cơ học với bộ thắng của một chiếc xe tải chở hàng đã gây ra một vụ hỏa hoạn dữ dội mà tài xế đã thoát ra an toàn vào thứ Sáu tại California, theo UPI. Nhưng khi chiếc xe tải bốc cháy trên đường liên bang 580 hướng Tây, hàng hóa của nó cũng nhanh chóng thoát ra ngoài. Chiếc xe tải đã chở từ 30.000 đến 40.000 pound sô cô la, đã tan chảy khi ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng lan ra khắp đường, gây ra sự hỗn loạn trong giờ làm việc buổi sáng đông đúc, theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California.Một bức ảnh chụp tại hiện trường cho thấy một chiếc xe tải bị cháy trên lề đường với một vật liệu màu nâu cục mịch tràn ra và tràn vào các làn đường gần đó. "May mắn thay, không ai bị thương… nhưng tất cả số sô cô la lãng phí đó!" Đội tuần tra tuần tra đường bộ Dublin đã viết trên Instagram, cùng với biểu tượng cảm xúc mặt khóc. Biểu tượng cảm xúc này cũng có thể liên quan đến việc dọn dẹp, mất phần lớn thời gian trong ngày. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 6:18 sáng, nhưng hơn bảy giờ sau, hai làn đường của đường cao tốc vẫn đóng cửa, theo SFGate.⦿ ---- Nhóm nghiên cứu của Aithor đã phân tích hơn 38.600 sinh viên Hoa Kỳ và Anh quốc để thấy rằng sinh viên Mỹ học ít thời lượng hơn 41% so với sinh viên Anh và có sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Hợp tác với Tutor AI, nghiên cứu của Aithor cũng phát hiện ra rằng sinh viên Hoa Kỳ học ít hơn 20 giờ mỗi tuần so với sinh viên Anh. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách tiếp cận và cấu trúc học tập trong ngày, trong khi sinh viên Anh coi Chủ Nhật là ngày làm việc toàn thời gian, trong khi sinh viên Hoa Kỳ có lịch trình êm đềm hơn và có cấu trúc hơn để ưu tiên nghỉ ngơi vào cuối tuần.Nhóm nghiên cứu của Aithor đã phân tích hơn 38.600 sinh viên Hoa Kỳ và Anh. Nghiên cứu dựa trên bảng câu hỏi và lấy mẫu dữ liệu, trong đó Aithor.com hợp tác với Tutor AI để thu thập phản hồi từ sinh viên đang tích cực sử dụng các công cụ AI trong công việc học tập của mình. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu do 17.600 sinh viên Hoa Kỳ và 14.500 sinh viên Anh cung cấp với 6.500 phản hồi bổ sung (5.000 sinh viên Hoa Kỳ và 1.500 sinh viên Anh) do Tutor AI cung cấp.⦿ ---- California: Một cư dân Malibu tuyên bố chiến thắng Đám cháy Franklin Fire sau khi ở lại mặc dù có lệnh di tản để bảo vệ nhà của mình và một số nhà khác khỏi bị lửa thiêu rụi. Alec Gellis nói với Erin Myers của KTLA vào sáng thứ Ba: “Khi bạn ở Malibu và đã trải qua một vài vụ cháy, bạn biết mình phải ở lại vì tàn lửa [có thể] bay xa một dặm và rơi xuống mái nhà hoặc bãi cỏ và bạn có thể dập tắt bằng vòi nước tưới vườn.”Đám cháy Franklin Fire bùng phát ngay trước 11 giờ tối thứ Hai trước khi bùng phát qua đêm trên diện tích 2.200 mẫu Anh và đe dọa hàng nghìn ngôi nhà. Gellis nói: “Những gì chúng tôi làm là sử dụng máy bơm nước chạy bằng xăng. Chúng tôi đặt chúng vào hồ bơi và chúng tôi xịt ướt toàn bộ ngôi nhà. Chúng tôi biến nó thành mưa rừng nhiệt đới nơi không có gì có thể bắt lửa và sau đó chúng tôi rảnh tay để cứu những ngôi nhà khác. Vì vậy, chúng tôi đã cứu được 5 ngôi nhà.”Gellis cho biết chỉ có một cư dân khác ở lại để giúp anh dập lửa nhưng chắc chắn sẽ bổ sung cho nỗ lực của lính cứu hỏa tại hiện trường. “Lính cứu hỏa đã làm một công việc đáng kinh ngạc. Thật tuyệt vời. Họ đã xuất hiện và có mặt ở khắp mọi nơi. Bắt đầu từ khoảng 11 giờ tối, rất nhiều xe cứu hỏa chạy quanh. Ý tôi là, toàn bộ sườn đồi đã bốc cháy… Toàn bộ mặt sau của hẻm núi này trông giống như Utah bây giờ,” Gellis nói.Thật không may, không phải tất cả các ngôi nhà trong khu vực đều được cứu. Nhóm của Erin đã nhìn thấy ít nhất hai ngôi nhà bị thiêu rụi, bao gồm một ngôi nhà ở khu 23000 phố Mariposa De Oro. Gellis cho biết anh quen biết những người sống trong một trong những ngôi nhà bị đám cháy phá hủy.⦿ ---- Theo một phân tích gần đây từ RealtyHop, hai mã bưu chính (zip codes) Nam California nằm trong số ba mã bưu chính đắt đỏ nhất của tiểu bang. Mã bưu chính đắt đỏ thứ hai của California là mã Newport Coast 92657, có giá nhà niêm yết trung bình là 4,97 triệu đô/căn, theo trang web bất động sản đưa tin. Mã Santa Barbara 93108 là mã đắt thứ ba với giá 4,85 triệu đô la.Để xác định các mã bưu chính đắt đỏ nhất của cả nước, RealtyHop đã phân tích hơn 3 triệu danh sách rao bán trong cơ sở dữ liệu của mình từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 10, sắp xếp chúng theo mã bưu chính và xếp hạng các mã theo giá niêm yết trung bình.Theo RealtyHop, mã Bay Area 94027 ở thị trấn Atherton đã giành vị trí hàng đầu trên toàn quốc và trong tiểu bang trong năm thứ năm liên tiếp, với giá trung bình là 7,75 triệu đô/căn nhà. Ở cấp độ quốc gia, theo sau Atherton là mã Miami Beach 33109 ở Florida với giá 6,1 triệu đô la và mã Sagaponack 11962 ở New York với giá chỉ dưới 6 triệu đô la.⦿ ---- Tin vui cho hàng triệu tài xế trên đường phố Hoa Kỳ: Giá xăng đang giảm. Hiệp hội Xe hơi Hoa Kỳ (AAA: American Automobile Association) đã công bố giá xăng trung bình toàn quốc cho một gallon đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm. Tính đến Chủ Nhật, giá xăng trung bình toàn quốc cho một gallon xăng thường là 3,01 đô la, theo AAA. Đây là mức thấp nhất trong hơn ba năm qua, theo báo cáo của hội này.AAA đã đưa ra thông báo vào thứ Năm khi giá xăng giảm xuống mức trung bình 3,03 đô la một gallon. Tuy nhiên, vài ngày sau, giá thậm chí còn giảm xuống thấp hơn nữa — gần mức dưới 3 đô la được ghi nhận lần cuối vào ngày 11 tháng 5/2021, theo AAA.“Giá xăng trung bình toàn quốc đang gần chạm đến mức dưới 3 đô la một gallon và điều đó có thể xảy ra trong vài ngày nữa”, Andrew Gross, người phát ngôn của AAA, cho biết trong một thông cáo báo chí. “Nhưng 32 tiểu bang đã có giá xăng trung bình dưới hoặc dưới 3 đô la. Quận Hockley, Texas, dường như có mức trung bình thấp nhất, ở mức 2,30 đô la.”Tính đến Chủ Nhật, AAA cho biết các tiểu bang có giá xăng trung bình đắt nhất là:1. Hawaii (4,56 đô la/gallon)2. California (4,39 đô la)3. Washington (3,99 đô la)4. Nevada (3,66 đô la)5. Oregon (3,53 đô la)6. Alaska (3,46 đô la)7. Washington, DC (3,22 đô la)8. Pennsylvania (3,21 đô la)9. Illinois (3,20 đô la)10. Arizona (3,18 đô la)Trong khi đó, giá thấp nhất được liệt kê là:1. Oklahoma (2,52 đô la/gallon)2. Mississippi (2,62 đô la)3. Texas (2,63 đô la)4. Arkansas (2,63 đô la)5. Kansas (2,67 đô la)6. Missouri (2,69 đô la)7. Tennessee (2,70 đô la)8. Iowa (2,70 đô la)9. Louisiana (2,73 đô la)10. Kentucky (2,74 đô la)⦿ ---- Los Angeles: Hai học sinh bị thương trong vụ đâm dao xảy ra tại một trường trung học ở Los Angeles vào thứ Hai. Các nhà chức trách đã phản ứng với Trường trung học Verdugo Hills ở Tujunga vào khoảng 2 giờ chiều khi có báo cáo về hai người bị đâm. Một trong hai nạn nhân được liệt kê trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi nạn nhân còn lại bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng. Cả hai đều được đưa đến bệnh viện địa phương, theo người phát ngôn của Sở Cứu hỏa Los Angeles.Video từ Sky5 cho thấy xe cứu thương và xe cảnh sát tại trường trung học, nằm trên dãy nhà 10600 của Đại lộ Plainview. Giám đốc Học khu Thống nhất Los Angeles Alberto Carvalho đã đưa ra tuyên bố vào chiều thứ Hai, trong đó ông cho biết học khu cam kết biến trường học của mình thành một nơi an toàn cho tất cả học sinh và hứa với phụ huynh rằng học khu sẽ hợp tác với cảnh sát và cung cấp các nguồn lực chăm sóc sức khỏe tâm thần cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi vụ bạo lực hôm thứ Hai.“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các vụ việc bạo lực bất kể ai gây ra. "Chúng tôi cầu chúc các em học sinh tại Trường trung học Verdugo Hills sớm bình phục trong khi chúng tôi điều tra đầy đủ những gì đã xảy ra và diễn biến ra sao", một phần trong tuyên bố viết.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân tai nạn khiến 8 người bị thương, bao gồm hai trẻ em, xảy ra vào Chủ Nhật tại Quận Cam. Tai nạn được báo cáo vào khoảng 10:40 giờ tối Chủ Nhật tại Harbor Boulevard và Victor Avenue ở Anaheim. Tài xế của hai chiếc BMW đang đi về hướng Nam trên đường Harbor, lái xe với tốc độ cao khi xảy ra vụ va chạm với một chiếc SUV nhỏ gọn đang đi về hướng Bắc trên đường Harbor.Theo ABC7, các nhà chức trách cho biết những chiếc BMW có thể đã đua xe trên phố và đâm vào chiếc SUV màu trắng khi xe này đang rẽ trái trong khu vực. Cảnh sát cho biết tám người đã bị thương, nhưng tất cả đều được cho là sẽ sống sót. Cảnh sát cho biết tài xế của chiếc SUV có hai đứa trẻ dưới 10 tuổi ngồi ở ghế sau xe của cô ta.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã bị bắn chết khi đang ngồi trong xe hơi tại một khu phố ở phía nam Anaheim vào Chủ Nhật, ngày 8 tháng 12 và cảnh sát vẫn đang truy tìm tay súng cho đến hôm nay, thứ Ba. Cảnh sát Anaheim đã được gọi đến khu 2000 của South Margie Lane ngay trước 8:45 tối và tìm thấy một nạn nhân 25 tuổi.Nạn nhân được xác định là Kenneth Wayne Swets, 25 tuổi, đến từ Anaheim. Cảnh sát cho biết anh ta bị nhiều vết thương do súng bắn. Cảnh sát Anaheim Matt Sutter nói với tờ The Orange County Register rằng khu phố nơi Swets bị bắn không được cảnh sát coi là khu phố của băng đảng và thường rất yên tĩnh. Tính đến thứ Ba, cảnh sát vẫn đang tìm kiếm video giám sát hoặc thông tin có thể có.⦿ ---- Virginia:, cư dân Annandale đã bị bắt vì tạo ra và sở hữu Tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM: National Center for Missing and Exploited Children), theo Cảnh sát Quận Fairfax. Trung tâm quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột đã cảnh báo các thám tử Fairfax rằng một người đàn ông địa phương được cho là có liên quan đến việc tải lên CSAM vào ngày 28 tháng 11.Một cuộc điều tra từ Đơn vị bóc lột trẻ em của Cảnh sát Fairfax đã tìm thấy bằng chứng điện tử về CSAM trên máy tính của Danh Nguyen. Nguyen, 31 tuổi, đã bị bắt và bị buộc tội mười lăm tội danh Tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em. Nguyen đang bị giam giữ mà không được tại ngoại tại Trung tâm giam giữ người lớn Quận Fairfax.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Trẻ con một hiện được bao bọc bởi cha mẹ và 4 ông bà nội ngoại, song khi trưởng thành phải gánh vác chăm sóc cùng lúc 6 người cao tuổi bởi không có anh chị em hỗ trợ. "Đây là hệ lụy, viễn cảnh tương lai của việc giảm sinh và xu hướng chỉ sinh một con của nhiều cặp vợ chồng hiện nay", ông Mai Xuân Phương, nguyên Vụ phó Truyền thông - Giáo dục, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế, nói ngày 11/12, trong bối cảnh dân số Việt Nam đối mặt với 3 thách thức lớn là mức sinh thấp, chênh lệch giới tính khi sinh và tốc độ già hóa tăng nhanh.Hiện nay, với những gia đình chỉ sinh một con, theo mô hình 4-2-1, đứa trẻ đó sẽ được chăm sóc bởi 2 bố mẹ và 4 ông bà nội, ngoại. Tương lai, mô hình này sẽ đảo ngược, chính đứa trẻ này phải cùng lúc chăm sóc 2 bố mẹ và 4 ông bà nội, ngoại. Đây là một trong nhiều gánh nặng mà đứa trẻ phải đối mặt trong tương lai, theo ông Phương.⦿ ---- HỎI 1: Uống cà phê vừa phải sẽ giảm nhiều nguy cơ bệnh liên hệ tới tim?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy rằng uống cà phê ở mức độ vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc hai hoặc nhiều bệnh tim mạch hoặc chuyển hóa cùng một lúc. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội tiết lâm sàng & Chuyển hóa (Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism) của Hiệp hội Nội tiết (Endocrine Society) vào tháng 9, tiếp nối nhiều nghiên cứu cho thấy cà phê có thể có tác dụng bảo vệ chống lại các bệnh tim mạch chuyển hóa riêng lẻ, chẳng hạn như bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch vành (coronary heart disease) và đột quỵ (stroke). Những người tham gia nghiên cứu uống khoảng ba tách cà phê mỗi ngày có khả năng mắc nhiều bệnh tim mạch chuyển hóa ít hơn 48,1% — được gọi là "đa bệnh tim mạch chuyển hóa" (CM: cardiometabolic multimorbidity) — so với những người không uống cà phê.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Đáng ngại: tỷ lệ phụ nữ Mỹ mắc ung thư vú di căn tăng đều?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy số lượng phụ nữ Hoa Kỳ mắc ung thư vú di căn đến các nơi khác trong cơ thể vào thời điểm chẩn đoán đã tăng đáng kể ở mọi lứa tuổi và dân tộc trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2021. Phát hiện này đã được công bố vào thứ Ba trên Radiology, một tạp chí của Hiệp hội X quang Bắc Mỹ (Radiological Society of North America).Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention), đối với phụ nữ Hoa Kỳ, ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong do khối u ác tính phổ biến thứ hai sau ung thư phổi. Tỷ lệ sống sót sau năm năm là 31% đối với ung thư vú di căn -- thấp hơn nhiều so với 99% và 86% tương ứng đối với ung thư vú xâm lấn tại chỗ và khu vực. Từ năm 2004 đến năm 2021, tỷ lệ phần trăm gia tăng hàng năm lớn nhất về tỷ lệ mắc ung thư vú di căn khi chẩn đoán xảy ra ở phụ nữ từ 20 đến 39 tuổi -- 2,9%.Chi tiết: