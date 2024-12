Xe tăng Israel tiến vào Cao nguyên Golan Heights, vùng đệm giữa Israel và Syria, nhằm "bảo vệ tất cả các cộng đồng người Israel ở Cao nguyên Golan Heights."

- Trump: sẽ xóa Tu Chính Án 14 (trẻ em sinh ở Mỹ tự động có quốc tịch Mỹ), sẽ trục xuất di dân không giấy tờ với kẻ tội hình sự, rồi trục xuất người không hình sự, thân nhân có quốc tịch Mỹ cũng sẽ bị trục xuất

- Trump hứa ân xá ngay ngày đầu tiên 1.500 kẻ bạo loạn 6/1/2021

- Bị Trump hù dọa bắt giam, Cựu Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney đáp trả: sự thật là Trump đã cố gắng lật ngược bầu cử 2020 để bám ghế, Trump đã xúi giục bạo loạn 6/1/2021, xúi họ tấn công cảnh sát, xâm chiếm tòa nhà Quốc Hội để dừng kiểm phiếu bầu cử, Trump vi phạm Hiến pháp tồi tệ nhất lịch sử

- Eric Trump: Mỹ có thể trở thành "siêu cường tiền điện tử của thế giới"

- Trump muốn Robert F. Kennedy Jr. điều tra chuyện vaccine gây ra chứng tự kỷ (bệnh khờ autism)

- Lara Trump (con dâu Donald Trump) muốn ghế Thượng nghị sĩ (thay Marco Rubio vào chức Ngoại Trưởng)

- Trump đề cử Christopher Landau chức Thứ trưởng Ngoại giao, Michael Anton chức Giám đốc hoạch định chính sách tại Bộ Ngoại giao, Michael Needham làm cố vấn Bộ Ngoại giao.

- Trump dùng hình ảnh ngồi gần Đệ nhất phu nhân Jill Biden trong lễ mở cửa Nhà thờ Đức Bà Paris để quảng cáo nước hoa Trump bán lẻ 199 đô/chai.

- Trump vẫn sẽ bị lôi ra tòa dân sự với 8 đơn kiện dân sự, nhưng tất cả phiên tòa hình sự liên bang đề sẽ hủy bỏ

- Trump bổ nhiệm Alina Habba làm cố vấn tổng thống

- LHQ: phải điều tra, giải trình đối với những tội ác trong thời kỳ TT Bashar al-Assad nắm quyền.

- Nga: 2 căn cứ Nga (1 Không quân, 1 Hải quân) ở Syria sẽ là chủ đề bàn giữa Nga với những người cai trị mới tại Syria.

- Nga: không bàn quy chế tị nạn cho TT Syria bị lật đổ Bashar al-Assad. Báo Nga: Assad được đón tới Nga tỵ nạn

- Quân Israel dội bom các căn cứ ở Syria bị nghi chứa vũ khí hóa học. Xe tăng Israel vào chiếm Golan Heights, vùng đệm giữa Syria-Israel

- Thổ Nhĩ Kỳ: 2 trực thăng đụng nhau, 5 lính chết, 1 bị thương

- Hội đồng Châu Âu OK thêm 4,2 tỷ euro cho Ukraine vay

- Zelensky: sẽ gọi điện cho TT Biden xin giúp Ukraine vào NATO.

- Anh: sẽ ngưng viện trợ chính phủ Georgia vì đàn áp người biểu tình đòi dân chủ

- Tổng thống Yoon Suk-yeol bị cấm rời Nam Hàn

- Bay từ Nam Mexico tới biên giới Mỹ, không tặc đang bay cùng vợ và hai đứa con đã tấn công phòng lái đòi bay vào Mỹ, bị bắt

- Anh quốc: con trai thú nhận rằng Mohamed al-Fayed (bố của bạn trai quá cố của Công nương Diana) đã hiếp dâm ít nhất 111 trẻ em gái và phụ nữ trong 4 thập niên, giả mất trí để khỏi ra tòa

- Ý: Ít nhất 2 người chết và 9 bị thương trong vụ nổ tại kho xăng Calenzano

- TQ điều tra kinh doanh của Nvidia Corporation, nói vi phạm luật chống độc quyền

- Hãng dầu BP liên doanh với hãng điện Nhật Bản JERA sẽ xây điện gió ở Tây Bắc Âu, Úc và Nhật Bản.

- Doanh số bán xe TQ trong tháng 11 đạt 2,45 triệu chiếc, tăng 7,2% theo tháng và 16,6% theo năm. Xe Tesla bán giảm 4,4%

- New York gửi thám tử tới Atlanta (Georgia) truy tìm kẻ bắn chết Brian Thompson (Giám đốc hãng bảo hiểm y tế UnitedHealthCare)

- California: 1 nhà kho của Amazon ở nam El Monte bị cháy rụi hoàn toàn trong đêm

- California: 10 người bị thương sau khi cảnh sát đi xe máy tông vào đám đông diễn hành ngày lễ ở Palm Springs.

- 5 hãng hàng không American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Frontier Airlines và Spirit Airlines bị điều tar vì kiếm cả tỷ đô 20 năm qua nhờ lệ phí "bay cùng hành lý và ngồi cạnh con nhỏ"

- California: sau khi cháy rừng Long Beach dập tắt, thấy xác 1 phụ nữ nghi bị giết

- TIN VN. TP.HCM đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

- TIN VN. Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 11 tháng tăng hơn 50%.

- TIN VN. Doanh nghiệp Nhật Bản đang dịch chuyển đầu tư từ sản xuất chế tạo sang ngành dịch vụ.

- HỎI 1: Môn yoga cười giúp tăng sức khỏe và giảm căng thẳng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ở ngoài trời nắng nhiều sẽ khó trầm cảm hơn và sẽ có giấc ngủ tốt hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/12/2024) ⦿ ---- Ít nhất hai người đã chết và chín người bị thương trong vụ nổ tại một kho nhiên liệu ở Calenzano, Ý. Ngoài ra, bốn người được báo cáo là mất tích. Cơ sở này thuộc sở hữu của công ty năng lượng Ý Eni S.p.A. Hãng thông tấn Ansa đưa tin vụ nổ xảy ra tại một điểm tiếp nhiên liệu cho tàu chở dầu. Các nhà chức trách cho biết đám cháy tại địa điểm này đã được khống chế và không còn nguy cơ lan sang các bồn chứa nhiên liệu nữa.

⦿ ---- Cơ quan Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động kinh doanh của Nvidia Corporation liên quan đến cáo buộc công ty này vi phạm các quy định chống độc quyền của quốc gia đó.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Nvidia có thể đã vi phạm khi mua lại hãng cung cấp linh kiện máy tính Mellanox Technologies Ltd. Nhà sản xuất chip này đã mua Mellanox vào năm 2020 với sự chấp thuận của các cơ quan chống độc quyền tương ứng từ Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. Trước đó, Reuters đưa tin rằng Ủy ban Châu Âu đang có kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra tương tự về các hoạt động chống độc quyền của Nvidia.

⦿ ---- Hãng dầu BP plc đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã đồng ý thành lập một liên doanh độc lập, sở hữu bình đẳng với công ty điện Nhật Bản JERA. Doanh nghiệp mới, có tên là JERA Nex bp, sẽ tập trung vào sản xuất điện gió ngoài khơi với công suất phát điện ròng tiềm năng 13GW, bắt đầu bằng việc phát triển các dự án hiện có ở Tây Bắc Âu, Úc và Nhật Bản.

Việc thành lập liên doanh dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào cuối quý 3 năm 2025, với BP ​​và JERA cam kết đầu tư tổng cộng lên tới 5,8 tỷ đô la vào cuối năm 2030. "Đây sẽ là một phương tiện rất mạnh mẽ để phát triển thành một thế giới điện khí hóa, đồng thời duy trì mô hình ít vốn cho các cổ đông của chúng tôi", theo Giám đốc điều hành BP Murray Auchincloss cho biết.

⦿ ---- Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) cho biết hôm thứ Hai rằng doanh số bán xe du lịch trong tháng 11 đạt 2,45 triệu chiếc, tăng 7,2% theo tháng và 16,6% theo năm. 52,3% trong tổng số xe được bán là xe năng lượng mới (NEV). Doanh số bán xe NEV tăng 5,9% so với tháng 10 và tăng 50,5% theo năm.

Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Tesla Inc. đã bán được 78.856 xe vào tháng 11, giảm 4,4% so với tháng 11 năm 2023. Xuất khẩu của Tesla Trung Quốc giảm 68,3% theo năm xuống còn 5.366 xe. Trong khi đó, BYD Auto Co. Ltd. chứng kiến ​​xuất khẩu của mình giảm 8,1% từ tháng 11 năm 2023 xuống còn 28.141 xe.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Nam Hàn thông báo hôm thứ Hai rằng Tổng thống Yoon Suk-yeol hiện bị cấm đi du lịch trong khi Bộ điều tra việc TT Yoon áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào tuần trước. Người ta tiết lộ rằng các công tố viên đã khởi tố một hồ sơ mà Yoon bị tình nghi là nổi loạn và lạm dụng quyền lực sau khi Yoon tuyên bố thiết quân luật, một hành động khiến Nam Hàn rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị. Hôm thứ Bảy, các nhà lập pháp đối lập đã cố gắng luận tội Yoon, nhưng nỗ lực này đã thất bại, kéo dài tình trạng bất ổn chính trị trong nước.

⦿ ---- Một tên không tặc đang bay cùng vợ và hai đứa con đã tấn công một tiếp viên hàng không khi anh ta được cho là đã chạy điên cuồng đến phòng lái trên một chuyến bay thương mại ở Mexico. Người đàn ông, chỉ được nêu tên là Mario, đang bay từ El Bajio ở phía nam đất nước Mexico đến thị trấn Tijuana gíap biên giới với California của Hoa Kỳ thì đột nhiên lao thẳng vào phòng lái để đổi hướng máy bay Volaris đến Hoa Kỳ, hãng hàng không cho biết.

Rất may, phi hành đoàn và hành khách đã khống chế được y và phi công đã phát cảnh báo trước khi máy bay hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Guadalajara ở miền trung Mexico. Nghi phạm 31 tuổi này tuyên bố rằng anh ta đã nhận được lời đe dọa giết người, trong đó cảnh báo anh ta không được đến Tijuana. Hiện vẫn chưa rõ người đàn ông này có vũ trang hay không, nhưng anh ta đã được giao cho chính quyền ở Guadalajara khi chuyến bay tiếp tục đến đích cuối cùng mà không có anh ta. Volaris cho biết: "Tất cả hành khách, phi hành đoàn và máy bay đều an toàn".

⦿ ---- Anh quốc: Mohamed al-Fayed, người đã được công chúng biết tới với tư cách là thân phụ của bạn trai quá cố của Công nương Diana, Dodi al-Fayed, gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý, bị hàng chục phụ nữ cáo buộc về tội hiếp dâm hoặc lạm dụng tình dục khác. Bây giờ, chính con trai của ông cũng tuyên bố rằng ông trùm kinh doanh gốc người Ai Cập đã khuất và là chủ sở hữu hệ thống công ty Harrods đã giả vờ mắc chứng mất trí nhớ trong những năm cuối đời để tránh bị truy tố vì tội phạm tình dục.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, doanh nhân công nghệ 37 tuổi Omar al-Fayed cho biết khi những cáo buộc chống lại cha mình lần đầu tiên nổ ra vào năm 2017 và 2018, cảnh sát đã bỏ lỡ cơ hội truy tố ông ta, một phần là do al-Fayed lớn tuổi đã lừa dối về tình trạng tâm thần của mình. "Bố tôi đã thoát tội với lý do ông ta bị mất năng lực tinh thần", mặc dù thực tế ông ta "sắc sảo như một mũi kim", Omar nói.

Ông lưu ý rằng ông mong muốn một cuộc điều tra "có thể diễn ra khi ông vẫn còn sống", sau đó nói thêm, theo tờ Guardian: "Nếu một vị tướng Đức Quốc xã bị phát hiện đã ẩn náu ... trong 50 năm qua, thì tất nhiên ông ta phải bị xét xử". Mohamed al-Fayed qua đời vào tháng 8 năm 2023 ở tuổi 94. Ông ta đã bị bắt một lần, vào năm 2013 vì cáo buộc hiếp dâm, nhưng ông ta chưa bao giờ bị buộc tội. Cho đến nay, các nhà chức trách tin rằng al-Fayed có thể đã hiếp dâm hoặc lạm dụng ít nhất 111 trẻ em gái và phụ nữ, trong khoảng thời gian bốn thập niên.

Tờ Telegraph lưu ý rằng ít nhất 20 phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại chống lại al-Fayed lên cảnh sát. Cheska Hill-Wood, người đã cáo buộc al-Fayed tiếp cận cô để làm phụ tá riêng vào năm 1993, khi cô mới 17 tuổi, rồi tấn công tình dục cô ngay sau đó, hiện nói với tờ Mail rằng "thật kinh khủng khi nghe rằng ông ta giả vờ bệnh để trốn tránh công lý, nhưng hoàn toàn phù hợp với hành vi của kẻ đê tiện này, kẻ tin rằng mình có thể hành động mà không bị trừng phạt". Cô nói thêm, "Thật đáng buồn cho rất nhiều phụ nữ khi ông ta không phải đối mặt với công lý khi còn sống".

⦿ ---- Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng bất kỳ quá trình chuyển đổi chính trị nào ở Syria cũng phải đảm bảo "trách nhiệm giải trình" đối với những tội ác đã gây ra trong thời kỳ Tổng thống Bashar al-Assad nắm quyền. Turk nhấn mạnh với các nhà báo về nhu cầu "những kẻ vi phạm nghiêm trọng" phải đối mặt với công lý và bảo vệ các nhóm thiểu số, ngăn chặn sự trả thù.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi quân nổi dậy Syria tiến vào Damascus, tuyên bố giải phóng thành phố và chính quyền Assad sụp đổ. Phản ứng trước diễn biến này khác nhau khi Thủ tướng Syria bày tỏ sự sẵn sàng cho một cuộc chuyển giao hòa bình, trong khi Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ca ngợi sự kết thúc của chế độ Assad. Trong khi đó, Israel ra lệnh cho quân đội bảo vệ vùng đệm của Syria, và Nga cảnh báo sẽ trả thù nếu các căn cứ quân sự của Nga bị tấn công.

⦿ ---- Điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai rằng còn quá sớm để nói về tương lai của các căn cứ quân sự của Nga tại Syria, đồng thời nói thêm rằng đây sẽ là chủ đề thảo luận giữa Nga với những người cai trị mới tại Damascus. Sau một cuộc tiến công chớp nhoáng của liên minh dân quân do Hayat al-Tahrir al-Sham (HTS), một cựu chi nhánh của al-Qaeda, Bashar al-Assad đã chạy trốn sang Nga, làm dấy lên câu hỏi về 2 cơ sở quân sự quan trọng về mặt chiến lược của Nga tại Syria.

Khi được hỏi về tương lai của các căn cứ, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Vẫn còn quá sớm để nói về điều đó". Peskov nói và nói thêm rằng đất nước này đang cực kỳ bất ổn: "Đây là chủ đề để thảo luận với những người sẽ nắm quyền tại Syria. Tất nhiên, mọi thứ hiện đang được thực hiện cần thiết và mọi thứ có thể để liên lạc với những người có thể giải quyết vấn đề an ninh. Và tất nhiên, quân đội của chúng tôi cũng đang thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết."

Căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại tỉnh Latakia của Syria và một cơ sở hải quân tại Tartous trên bờ biển. Cơ sở Tartous là trung tâm sửa chữa và tiếp tế duy nhất của Nga tại Địa Trung Hải, và Nga đã sử dụng Syria làm trạm trung chuyển để đưa các nhà thầu quân sự của mình vào và ra khỏi Châu Phi.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã từ chối xác nhận hôm thứ Hai rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quy chế tị nạn cho Tổng thống Syria bị lật đổ Bashar al-Assad. Truyền thông Nga đưa tin hôm Chủ Nhật rằng Assad đã đến Moscow sau khi quân nổi dậy chiếm được thủ đô Damascus của Syria. Peskov nói thêm rằng Điện Kremlin không có nghĩa vụ phải tiết lộ tình trạng tị nạn của Assad và nhấn mạnh rằng bất kỳ quyết định tiềm năng nào về vấn đề này "không thể được đưa ra nếu không có nguyên thủ quốc gia".

Peskov cho biết các sự kiện ở Syria "có thể đã khiến toàn thế giới ngạc nhiên", bao gồm cả Nga. Ông lưu ý rằng tình hình bất ổn "cần được chú ý đặc biệt" và rằng chính phủ Nga đang liên lạc với các quốc gia trong khu vực. Ông nói thêm rằng "còn quá sớm" để suy đoán về việc duy trì sự hiện diện của quân đội Nga tại Syria và Điện Kremlin sẽ thảo luận vấn đề này với "những người sẽ nắm quyền" nhưng quân đội Nga đang "thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết" trong thời gian chờ đợi.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga Andrey Kartapolov cảnh báo hôm thứ Hai rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào các căn cứ quân sự Nga ở Syria sẽ bị "trả đũa mạnh mẽ". Kartapolov nhấn mạnh vai trò quan trọng của các căn cứ Nga ở Syria và nói họ sẽ tiếp tục nhiệm vụ theo lệnh Tổng thống Vladimir Putin. Ông cũng nói rằng an ninh của các căn cứ được Quân Lực Nga bảo đảm, bất chấp nhiều đối thủ muốn quân Nga rút đi. Những phát biểu này đưa ra sau khi quân nổi dậy Syria lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad sau 24 năm nắm quyền. Assad sau đó đã đến Moscow sau khi được Nga cấp quy chế tị nạn.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Sa’ar nói hôm thứ Hai rằng Quân Lực Israel (IDF) đã tấn công các căn cứ ở Syria bị nghi ngờ chứa vũ khí hóa học và tên lửa tầm xa trong bối cảnh bất ổn chính trị ở Syria. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bị lật đổ, dẫn đến sự không chắc chắn về quyền lãnh đạo trong tương lai. Sa'ar cho biết Israel nhắm mục tiêu vào các địa điểm này "để chúng không rơi vào tay những kẻ cực đoan". Ông nhấn mạnh sự hiện diện của IDF trên lãnh thổ Syria là "có giới hạn và tạm thời" và chỉ nhằm mục đích đảm bảo an ninh cho Israel.

Quân Lực Israel đã kiểm soát hoàn toàn đối với vùng đệm ngăn cách Israel và Syria, nhằm "bảo vệ tất cả các cộng đồng người Israel ở Cao nguyên Golan Heights", theo tuyên bố của IDF. Chỉ thị bao gồm việc thiết lập một "khu vực an ninh không có vũ khí chiến lược hạng nặng và cơ sở hạ tầng khủng bố" ở miền nam Syria.

Xe tăng Israel tiến vào Cao nguyên Golan Heights, vùng đệm giữa Israel và Syria.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng năm binh sĩ đã thiệt mạng và một người trong tình trạng nguy kịch sau vụ tai nạn trực thăng. Bộ này xác định chiếc trực thăng là UH-1 và cho biết tai nạn xảy ra trong quá trình huấn luyện tại Isparta ở phía tây nam đất nước. Thống đốc Isparta Abdullah Erin cho biết vụ tai nạn xảy ra khi hai trực thăng va chạm. Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra về sự việc này.

⦿ ---- Hội đồng châu Âu đã phê duyệt khoản thanh toán thứ hai trị giá 4,2 tỷ euro theo Cơ chế Ukraine (Ukraine Facility) vào thứ Hai. Khoản tài trợ và cho vay đầu tiên trị giá tổng cộng 50 tỷ euro đã được giải ngân vào tháng 8. Hội đồng cho biết Ukraine sẽ sử dụng các khoản tiền này để hỗ trợ sự ổn định tài chính vĩ mô và hoạt động của chính quyền công, lưu ý rằng Kiev đã đáp ứng các điều kiện và cải cách cần thiết được hình dung trong con đường trở thành thành viên Liên Âu của quốc gia này. Hội đồng cũng lưu ý đến "tình hình tài chính khó khăn" ở Ukraine và thúc giục phân bổ nhanh chóng khoản thanh toán.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai tuyên bố ý định gọi điện cho Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Joe Biden để thảo luận về việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu với giới truyền thông sau cuộc gặp với ứng cử viên thủ tướng được Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU) chỉ định trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025, Friedrich Merz, Zelensky lưu ý rằng Biden là tổng thống đương nhiệm, mặc dù đã mãn nhiệm "và rất nhiều điều phụ thuộc vào vị trí của ông ấy". Ông nói thêm rằng "không có ích gì" khi nói về điều đó với Tổng thống đắc cử Donald Trump vì "ông Trump vẫn chưa vào Bạch Ốc".

Bình luận của Zelensky được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng kế hoạch của Trump nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine bao gồm một số nhượng bộ về lãnh thổ đối với Nga và đình chỉ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy tuyên bố hôm thứ Hai rằng Vương quốc Anh sẽ đình chỉ hỗ trợ cho chính phủ Georgia (tên VN quen gọi: Gruzia) và hợp tác quốc phòng song phương. Ông đã trích dẫn tình trạng bạo lực "gây sốc" gần đây do chính quyền Georgia sử dụng chống lại những người biểu tình. Các cuộc biểu tình ở Georgia nổ ra vào tháng trước sau khi Thủ tướng Irakli Kobakhidze tạm dừng nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của nước này cho đến năm 2028.

"Những hành động này làm hoen ố vị thế quốc tế của Georgia và đi ngược lại cam kết theo hiến pháp của Georgia đối với tương lai châu Âu", Lammy cho biết, đồng thời nói thêm rằng chính phủ Anh cũng sẽ hạn chế sự tham gia của các đại diện của Georgian Dream, đảng cầm quyền của Kobakhidze. "Vương quốc Anh sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Georgia trong việc ủng hộ quyền lựa chọn tương lai của đất nước họ", ông nói thêm.

⦿ ---- Phó chủ tịch điều hành của Trump Organization và con trai của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, Eric Trump, cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ có thể trở thành "siêu cường tiền điện tử của thế giới" với quy định "hợp lý". Eric Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC: "Những người trong ngành tiền điện tử đang thất vọng vì không ai từng đưa ra một kế hoạch hợp lý về cách quản lý một ngành công nghiệp. Họ đồng ý với quy định, nhưng họ chỉ muốn có hướng dẫn và họ đã nói như vậy."

Ông nhấn mạnh thêm rằng tổng thống đắc cử sẽ thúc đẩy Hoa Kỳ trở thành "thủ đô tiền điện tử của thế giới", sau khi ông chính thức trở lại Bạch Ốc, đồng thời nói thêm rằng chính quyền mới "sẽ có lộ trình rõ ràng và hy vọng phần còn lại của thế giới sẽ tuân theo điều đó".

⦿ ---- Giả sử Robert F. Kennedy Jr. được xác nhận là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Tổng thống đắc cử Trump, có vẻ như Kennedy có thể sử dụng vai trò đó để đào sâu vào ý tưởng - đã bị bác bỏ từ lâu - về mối liên hệ giữa vaccine và chứng tự kỷ (autism, một loại bệnh khờ bẩm sinh của trẻ em). Kennedy đã thúc đẩy lý thuyết này từ lâu và Trump cũng đã làm như vậy kể từ năm 2014, tờ New York Times đưa tin. Và Trump đã nói về điều đó một lần nữa gần đây: Khi sự hoài nghi khét tiếng về vaccine của RFK Jr. được nêu ra trong lần xuất hiện của tổng thống đắc cử vào Chủ Nhật trên chương trình Meet the Press của NBC, Trump đã nói, "Tôi nghĩ ai đó phải tìm ra."

Trump cho biết chẩn đoán tự kỷ đang gia tăng, điều mà ông tin rằng có nghĩa là "có điều gì đó đang diễn ra" và ông "cởi mở với bất kỳ điều gì" liên quan đến những gì Kennedy có thể yêu cầu HHS điều tra. "Tôi không biết liệu đó có phải là vaccine không", Trump tiếp tục. "Có thể là clo trong nước, phải không? Bạn biết đấy, mọi người đang xem xét rất nhiều thứ khác nhau."

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết sự gia tăng chẩn đoán tự kỷ (1/36 trẻ em Hoa Kỳ hiện nay được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, so với 1/150 trẻ vào năm 2000) có thể là do nhận thức cao hơn về chứng rối loạn phổ tự kỷ và cải thiện trong việc xác định trẻ em có triệu chứng. Đối với ý tưởng rằng vaccine gây ra chứng tự kỷ, điều đó bắt đầu từ một nghiên cứu sai sót năm 1998 đã bị mất uy tín và rút lại (và bác sĩ người Anh điều hành nghiên cứu này đã bị cấm hành nghề y ở Anh), và nhiều nghiên cứu kể từ đó đã không tìm thấy mối liên hệ nào giữa vaccine và chứng tự kỷ. Nghiên cứu đó đặc biệt nhắm vào vaccine sởi, quai bị và rubella (MMR: measles, mumps, and rubella vaccine), và trong cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật, Trump khẳng định rằng ông "không phản đối vaccine" theo nguyên tắc.

"Vaccine bại liệt là thứ tuyệt vời nhất", ông nói. "Nếu ai đó nói với tôi, 'Hãy loại bỏ vaccine bại liệt', họ sẽ phải nỗ lực thực sự để thuyết phục tôi. Tôi nghĩ rằng vaccine là - một số loại vaccine - thật tuyệt vời, nhưng có thể một số thì không". Các chuyên gia gần đây đã nói chuyện với NPR bày tỏ lo ngại rằng dưới chính quyền Trump, các bệnh như bệnh sởi và ho gà có thể tái phát. Trong khi đó, trong một bản tin gần đây khác về RFK Jr., bài kiểm tra mà ông ta yêu cầu mọi người thực hiện nếu họ muốn làm việc tại HHS đang nhận được khá nhiều sự chú ý, Slate đưa tin. Đánh giá này được cho là do một công ty do Jordan Peterson điều hành, "nhà tâm lý học chuyển sang cánh hữu", như Slate nói.

⦿ ---- Nếu cô Lara Trump không phải là ứng cử viên hàng đầu để thay thế ghế Thượng viện tại Florida do Marco Rubio để lại, thì giờ đây cô có vẻ như đang làm như vậy. Vào Chủ Nhật, con dâu của Tổng thống đắc cử Trump đã tuyên bố cô sẽ từ chức đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và ăn mừng chiến thắng. Lara Trump cũng tiếp tục ám chỉ rằng cô muốn ghế Thượng nghị sĩ do Rubio, người được Trump đề cử làm Ngoại trưởng, để lại.

Tháng trước, Lara Trump, 42 tuổi, vợ của Eric, đã nói với Sean Hannity của Fox News rằng cô "rất muốn phục vụ người dân Florida". Cô có sự ủng hộ của Elon Musk. "Lara Trump thực sự tuyệt vời", người bạn tâm giao mới của Trump đã tweet, theo AP. Đó là để đáp lại lời chứng thực của chính mẹ ông, Maye Musk, dành cho Lara. "Thượng viện là câu lạc bộ của những người già. Chúng ta rất cần một người phụ nữ thông minh, trẻ trung, thẳng thắn, người sẽ tiết lộ bí mật của họ", bà cụ viết.

Forbes lưu ý rằng Lara Trump cũng sắp phát hành một album nhạc, bao gồm bản cover ca khúc "I Won't Back Down" của Tom Petty và nhắm đến đối tượng là những người ủng hộ MAGA. Ngoài ra còn có một dòng quần áo thể thao. Thống đốc Florida Ron DeSantis sẽ chỉ định một người thay thế Rubio nếu Rubio được Thượng viện xác nhận vào ghế Ngoại Trưởng. NBC News lưu ý rằng bản thân DeSantis đang được cân nhắc cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng nếu đề cử Pete Hegseth không thành công.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đề cử Michael Anton vào vị trí Giám đốc hoạch định chính sách tại Bộ Ngoại giao. Anton đã phục vụ tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Trump cũng đã đề cử Michael Needham, người mà ông gọi là "một nhà lãnh đạo chủ chốt của Phong trào Nước Mỹ trên hết", vào vị trí cố vấn Bộ Ngoại giao.

trục xuất tất cả những người đang cư trú bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, bao gồm cả việc trục xuất các thành viên gia đình là công dân Mỹ của những người bị trục xuất

TP.HCM đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 11 tháng tăng hơn 50%

Doanh nghiệp Nhật Bản đang dịch chuyển đầu tư từ sản xuất chế tạo sang ngành dịch vụ.

Thêm nữa, Trump cho biết ông đã chọn Christopher Landau cho vị trí Thứ trưởng Ngoại giao. Landau từng là đại sứ của Trump tại Mexico từ năm 2019 đến năm 2021 và theo lời tổng thống đắc cử, "ông đã làm việc không biết mệt mỏi với nhóm của chúng tôi để giảm tình trạng di cư bất hợp pháp xuống mức thấp nhất trong Lịch sử".Trong bài đăng thông báo của mình trên Truth Social, Trump gọi ông là "một trong những luật sư vĩ đại của đất nước chúng ta" và đề cập đến việc ông "làm thư ký cho cả hai thẩm phán Antonin Scalia và Clarence Thomas tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ". Ngoài ra, Trump cũng nói thêm rằng Landau "tốt nghiệp Đại học Harvard, đứng đầu lớp và Trường Luật Harvard, và đã tranh luận 9 vụ án tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ".⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã sử dụng hình ảnh của ông ngồi gần Đệ nhất phu nhân Jill Biden tham dự lễ khánh thành lại Nhà thờ Đức Bà Paris vào cuối tuần để quảng cáo cho dòng sản phẩm mới nhất trong danh sách dường như vô tận các sản phẩm mang thương hiệu Trump của ông.Phát biểu trên Truth Social vào Chủ Nhật, Trump đã công bố ra mắt dòng nước hoa và nước hoa cologne mới của mình, được đặt tên là "Fight, Fight, Fight" (Chiến đấu, Chiến đấu, Chiến đấu), bởi vì theo Trump, "chúng đại diện cho chúng ta CHIẾN THẮNG". Trang web của sản phẩm nêu rõ: "Mùi hương này là tiếng kêu tập hợp của bạn trong một chai". Bức ảnh chụp Biden và Trump được chụp trong một buổi lễ đánh dấu lễ khánh thành lại địa danh ở trung tâm Paris vào ngày 7 tháng 12.Đệ nhất phu nhân, có thể được nhìn thấy đang nói chuyện với ông, với vẻ mặt có vẻ như đang mỉm cười. Trong chú thích của bài đăng của Trump, có nội dung: "MÙI HƯƠNG MÙI MÀ KẺ THÙ CỦA BẠN KHÔNG THỂ CHỐNG LẠI!" Cho đến nay, Biden vẫn chưa đưa ra bình luận nào về bài đăng của Trump, mặc dù Trump nói với tờ New York Post rằng cuộc trò chuyện giữa hai người "rất tuyệt. Bà [Jill Biden] không thể tử tế hơn được nữa. Bà rất tử tế và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.” Nước hoa của Trump—hay nước hoa dành cho phụ nữ—bán lẻ với giá 199 đô la một chai.⦿ ---- Trump sẽ bị lôi ra tòa dân sự. Mặc dù chiến thắng tái đắc cử của Donald Trump gần như bảo đảm rằng tất cả các phiên tòa hình sự liên bang của Trump sẽ biến mất, Trump vẫn phải đối mặt với một loạt các phiên tòa dân sự liên quan đến hành động của mình trước, trong và sau cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1/2021. Với các tòa án đã phán quyết các vụ kiện dân sự có thể được tiến hành chống lại Trump, Josh Gerstein và Kyle Cheney của báo Politico lưu ý rằng vị tổng thống tương lai này "không thoát khỏi khó khăn" khi nói đến ngày ra tòa.Theo báo cáo, "Trump có khả năng sẽ phải đấu tranh với 8 vụ kiện dân sự — từ các thành viên của Quốc hội và các cảnh sát bị thương — cho đến tận nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Chúng có thể là hình thức bồi thường pháp lý cuối cùng mà Trump phải đối mặt vì vai trò của mình trong việc Trump xúi giục bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021."Joseph Sellers, một luật sư đại diện cho nhiều khách hàng từ cả hai phe phái chính trị, giải thích, "Những vụ án này, không giống như vụ án hình sự, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử. Khách hàng của chúng tôi đã phải chịu những thương tích thực sự đủ điều kiện để được cứu trợ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng họ đang tìm kiếm một số biện pháp giải trình do vai trò của Tổng thống Trump trong các sự kiện ngày 6 tháng 1 và các sự kiện dẫn đến sự kiện đó."Lưu ý rằng Trump và đội ngũ luật sư của Trump vẫn đang chờ phán quyết về việc liệu quyền miễn truy tố của tổng thống có mở rộng sang các vụ kiện dân sự hay không, báo cáo nêu rõ một phán quyết bất lợi có thể khiến Trump phải đối mặt với "hàng chục triệu đô la" phải trả cho các nạn nhân của vụ bạo lực mà Trump bị cáo buộc đã xúi giục bạo loạn.Theo Sellers, "Đây là vấn đề cần được đưa ra xét xử trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump", đồng thời nói thêm, "Chúng tôi không đề xuất rằng tổng thống phải được đối xử như bất kỳ bị cáo nào khác, nhưng điều đó không nên ngăn cản các vụ án được đưa ra xét xử."⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình "Meet the Press" Kristen Welker rằng "bạn không có lựa chọn nào khác" ngoài việcTrump cũng cho biết ông sẽ hành động để chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh - đã được ghi nhận từ lâu trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp (Tu chính 14: đẻ trên đất Mỹ, tự động là công dân Mỹ) - điều này sẽ tước đi quyền của những người sinh ra trong nước đối với cha mẹ không có giấy tờ.Tuy nhiên, ông cho biết ông sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ để thông qua luật bảo đảm rằng những người mơ ước (Dreamers) - những người nhập cư không có giấy tờ đã vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ - sẽ có thể ở lại đất nước này.Bình luận của Trump về kế hoạch trục xuất hàng loạt của ông, một lời hứa quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông, là lời hứa mở rộng nhất kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Ông cho biết chương trình này sẽ bắt đầu với những người nhập cư không có giấy tờ đã phạm tội và sau đó tiến tới "những người không phải là tội phạm". Ông không nêu chi tiết những tội danh nào sẽ được đưa vào.“Tôi nghĩ bạn phải làm điều đó,” Trump nói về nỗ lực trục xuất của mình. “Đó là một điều rất khó khăn. Nhưng bạn phải có, bạn biết đấy, bạn có các quy tắc, quy định, luật lệ. Họ đã nhập cư bất hợp pháp. Bạn biết đấy, những người bị đối xử rất bất công là những người đã làm thủ tục hợp pháp chờ trong 10 năm để vào đất nước này.”“Chúng ta phải đưa những tên tội phạm ra khỏi đất nước của chúng ta,” Trump nói, sau đó nói thêm: “Nhưng chúng ta bắt đầu với những tên tội phạm, và chúng ta phải làm điều đó. Và sau đó chúng ta bắt đầu với những người khác, và chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào.”Khi Welker hỏi, “Những người khác là ai?” Trump trả lời, “Những người khác là những người khác bên ngoài tội phạm.”⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump đã bổ nhiệm Alina Habba, một trong những luật sư cá nhân và là người đại diện truyền thông mạnh mẽ nhất của ông, làm cố vấn tổng thống vào Chủ Nhật. Habba đại diện cho Trump trong một số vụ án dân sự cấp cao nhất của ông và có lẽ nổi tiếng nhất với việc thường xuyên xuất hiện trên truyền hình để bảo vệ thân chủ của mình. Bà cũng từng là cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của Trump.Habba cũng là luật sư của Trump trong các vụ kiện phỉ báng và tấn công tình dục do chuyên gia tư vấn E. Jean Carroll đưa ra (Carroll đã thắng kiện, tòa buộc Trump bồi thường Carroll gần 100 triệu đô la tại hai phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn).⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump, trong một cuộc phỏng vấn mới, cho biết ông có ý định hành động ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức để ân xá cho những cá nhân liên quan đến vụ xông vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021, bao gồm cả những người đã nhận tội. "Tôi sẽ hành động rất nhanh. Ngày đầu tiên", Trump nói với Kristen Welker trên "Meet the Press" trong cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông kể từ khi đắc cử nhiệm kỳ thứ hai.Khi được hỏi về những người đã thừa nhận hành hung cảnh sát, Trump tuyên bố "họ không có lựa chọn nào khác" và ám chỉ hàng trăm người khác đã nhận tội về các hành vi phạm tội khác là nạn nhân của một "hệ thống rất tham nhũng".Hơn 1.500 cá nhân đã bị buộc tội vì liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1, khi những kẻ bạo loạn ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol để cố gắng ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Hơn 1.200 cá nhân đã bị kết án hoặc nhận tội liên quan đến các sự kiện ngày 6 tháng 1, với hơn 200 người hiện đang bị giam giữ.Trump, người bị buộc tội trong hai vụ án liên bang riêng biệt đã bị hủy bỏ kể từ khi ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đã làm dấy lên nỗi lo ngại trong số những người chỉ trích rằng ông sẽ sử dụng Bộ Tư pháp để truy tố những người chỉ trích và đối thủ chính trị của mình.Tổng thống đắc cử cho biết trên NBC rằng các thành viên của hội đồng Hạ viện điều tra vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol "nên vào tù", mặc dù ông cho biết ông sẽ không chỉ đạo chính quyền của mình bắt giữ họ.Ông cho biết ông sẽ để ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp của mình, Pam Bondi, quyết định xem có nên truy tố những nhân vật như Công tố đặc biệt Jack Smith, người đã chỉ đạo các cuộc điều tra về Trump trong những năm gần đây hay không.⦿ ---- Trump hù dọa? Vậy sao? Cựu Dân biểu Wyoming Liz Cheney đã đáp trả Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi Trump đe dọa sẽ bỏ tù bà Cheney và các thành viên khác trong ủy ban quốc hội điều tra vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021. Trên chương trình Meet The Press của NBC phát sóng sáng Chủ Nhật, Trump tuyên bố rằng Cheney, cùng với một "ủy ban côn đồ chính trị" đã xóa tất cả bằng chứng khỏi cuộc điều tra của họ."Cheney đã làm một điều không thể tha thứ, cùng với Thompson và những người trong ủy ban côn đồ chính trị không được chọn và, bạn biết đấy, những kẻ đáng sợ", Tổng thống đắc cử nói, ám chỉ đến Dân biểu Mississippi Bennie G. Thompson (chủ tịch ủy ban). "Họ đã xóa và tiêu hủy tất cả bằng chứng"."Cheney đứng sau vụ việc", Trump tiếp tục. "Bennie Thompson và mọi người trong ủy ban đó cũng vậy. Thành thật mà nói, đối với những gì họ đã làm, họ nên vào tù".Trong một tuyên bố được tờ The New York Times đưa tin, Cheney đã phản hồi lại những tuyên bố của Trump, mô tả chúng là "một cuộc tấn công vào pháp quyền và nền tảng của nền cộng hòa của chúng ta"."Đây là sự thật: Donald Trump đã cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và nắm quyền", Cheney nói. "Ông Trump đã huy động một đám đông giận dữ và đưa họ đến Điện Capitol của Hoa Kỳ, nơi họ tấn công các cảnh sát, xâm chiếm tòa nhà và dừng việc kiểm phiếu bầu cử chính thức. Trump đã xem trên truyền hình cảnh các cảnh sát bị đánh đập dã man và Điện Capitol bị tấn công, trong nhiều giờ liền không chịu bảo đám đông rời đi"."Đây là hành vi vi phạm Hiến pháp tồi tệ nhất của bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử quốc gia chúng ta", bà Cheney tiếp tục. "Đề xuất của Donald Trump rằng các thành viên của Quốc hội sau đó đã điều tra các hành động bất hợp pháp và vi hiến của ông Trump nên bị bỏ tù là sự tiếp nối cuộc tấn công của ông ta vào pháp quyền và nền tảng của nền cộng hòa của chúng ta".Ủy ban điều tra đã công bố một báo cáo dài 845 trang về những phát hiện và bằng chứng của họ vào năm 2022 cùng với 140 bản ghi lời khai, email và tin nhắn thoại. Trong một lá thư năm ngoái, Thompson tiết lộ rằng ủy ban đã phải yêu cầu nhánh hành pháp xem xét một số tài liệu điều tra trước để bảo vệ "việc thực thi pháp luật, các chi tiết hoạt động nhạy cảm và thông tin cá nhân, riêng tư, nếu được công bố, có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của các nhân chứng".Trong tuyên bố của mình, Cheney đã giải quyết vấn đề Trump đặt câu hỏi về đạo đức của ủy ban bằng cách viết rằng, "Donald Trump biết rằng những tuyên bố của Trump về ủy ban đặc biệt là vô lý và sai sự thật, như đã được trình bày chi tiết rộng rãi, bao gồm cả Chủ tịch Thompson"."Không có cơ sở thực tế hoặc hiến pháp nào có thể phù hợp cho những gì Donald Trump đang đề xuất - một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về công việc của một ủy ban quốc hội - và bất kỳ luật sư nào cố gắng theo đuổi hướng đi đó sẽ nhanh chóng thấy mình có hành vi bị trừng phạt", bà Cheney nói thêm.⦿ ---- Các thám tử của Sở Cảnh sát New York đã đến Atlanta (Georgia) hôm thứ Bảy khi cuộc truy tìm kẻ ám sát UnitedHealthcare vẫn đang tiếp tục. Cảnh sát đã đến thành phố Georgia sau khi nhận được một số lượng lớn thông tin liên quan đến nghi phạm chưa được phổ biến danh tính đang bị truy nã trong vụ bắn chết Brian Thompson, Giám đốc điều hành của công ty chăm sóc sức khỏe United HealthCare, theo ABC News đưa tin.Sở Cảnh sát Atlanta đã xác nhận sự xuất hiện của các cảnh sát NYPD, nhưng được cho là đã từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Nghi phạm xả súng được cho là đã đến New York vào ngày 24 tháng 11 trên xe buýt Greyhound từ Atlanta. Vào ngày 4 tháng 12, tay súng đeo mặt nạ đã bắn Thompson ở cự ly gần bên ngoài New York Hilton Midtown, nơi công ty của giám đốc điều hành bảo hiểm đang tổ chức một hội nghị các nhà đầu tư.Sau vụ nổ súng, cảnh sát cho biết nghi phạm xả súng đã lên một chiếc xe buýt rời khỏi Thành phố New York. Ủy viên NYPD Jessica Tisch mô tả vụ giết người là "trơ tráo" và "có mục tiêu". Và, trong khi nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, các nhà chức trách đã công bố những hình ảnh mới về nghi phạm xả súng vào thứ Bảy và các nhà điều tra được cho là đã theo dõi các đầu mối ở nhiều tiểu bang, cho thấy nghi phạm có thể đang trốn ở Georgia.⦿ ---- California: Một nhà kho của Amazon ở phía nam El Monte được cho là đã bị phá hủy hoàn toàn trong đêm sau một vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ cấu trúc của tòa nhà. Ngọn lửa bùng lên từ một nhà kho trên dãy nhà 1400 của Đại lộ Santa Anita, nơi ngọn lửa bùng phát vì những lý do vẫn đang được điều tra. Theo Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles, vụ hỏa hoạn được báo cáo vào khoảng 4:30 giờ sáng Chủ Nhật.Không có tòa nhà nào khác bị ảnh hưởng bởi đám cháy và không có thương tích nào được báo cáo liên quan đến vụ hỏa hoạn. Những người có mặt trong khu vực khi đám cháy bắt đầu báo cáo đã nghe thấy tiếng nổ.Cảnh sát nói đó là một nhà kho để trả lại các gói hàng của Amazon nên có rất nhiều pin lithium-ion và các thiết bị điện tử nhỏ ở đó, và những loại pin lithium-ion đó cực kỳ dễ bay hơi, và một số người nói rằng họ có thể nghe thấy một số tiếng nổ nhỏ ở đó và có lẽ là do những loại pin đó. Cảnh sát đang điều tra.⦿ ---- California: 10 người bị thương sau khi cảnh sát đi xe máy đâm vào đám đông diễn hành ngày lễ ở Palm Springs. Nhóm 10 người, bao gồm cả cảnh sát, bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả đều đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó. Theo Sở Cảnh sát Palm Springs, một trong những người bị thương bao gồm một đứa trẻ 2 tuổi.Chi tiết về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn chưa được công bố ngay lập tức. Cuộc diễn hành tiếp tục sau khi con phố được dọn sạch khỏi vụ va chạm. Cảnh sát tuần tra đường bộ California đang chỉ đạo cuộc điều tra về vụ tai nạn.⦿ ---- Các hãng hàng không đã kiếm được hàng tỷ đô la trong hai thập niên qua từ "phí rác" tính cho khách hàng khi bay cùng hành lý và ngồi cạnh con nhỏ của họ, điều này đã làm tăng chi phí bay ra khỏi các sân bay California của một số hãng hàng không. Trong một báo cáo dài 55 trang được công bố vào tuần trước, Tiểu ban điều tra thường trực của Thượng viện đã "tiết lộ những chi tiết mới về các hãng hàng không khai thác khách hàng bằng mức phí rác cao ngất trời", theo chủ tịch của ủy ban, Thượng nghị sĩ Dân chủ Connecticut Richard Blumenthal cho biết."Báo cáo này vén bức màn về các chiến thuật như định giá linh hoạt gây gánh nặng cho hành khách và thúc đẩy doanh thu của hãng hàng không", Blumenthal cho biết. Năm hãng hàng không được đề cập trong báo cáo là American Airlines, Delta Air Lines và United Airlines, cũng như các hãng hàng không giá rẻ Frontier Airlines và Spirit Airlines. Tại California, ba hãng hàng không lớn, cùng với Frontier và Spirit, có các chuyến bay ra khỏi tất cả các sân bay lớn của tiểu bang, bao gồm LAX, SFO, San Diego, Sacramento, San Jose, John Wayne và Hollywood Burbank.Báo cáo cho biết các khoản phí phụ do các hãng hàng không áp dụng theo một chiến lược gọi là "tách riêng" — tính phí riêng cho hàng hóa và dịch vụ sau khi đã bao gồm trong giá vé — đã trở thành nguồn doanh thu quan trọng cho các hãng hàng không. Họ không hạ thấp chi phí bay và cấu trúc phí ngày càng phức tạp cùng việc thiếu khả năng dự đoán về phí đã khiến người tiêu dùng khó so sánh chi phí bay giữa các hãng hàng không hơn, báo cáo cho biết. Các giám đốc điều hành của năm hãng hàng không dự kiến sẽ ra làm chứng trước tiểu ban vào tuần sau.⦿ ---- California: Cái chết của một người phụ nữ ở Long Beach đang được điều tra như một vụ giết người sau khi thi thể của cô được tìm thấy trong khu vực xảy ra hỏa hoạn. Vào lúc 4:24 giờ sáng Chủ Nhật, Cảnh sát Long Beach đã phản ứng tại khu vực Đường 2 St. và Sông San Gabriel River để hỗ trợ dập tắt đám cháy rừng. Sau khi Sở Cứu hỏa Long Beach dập tắt đám cháy, thi thể của một phụ nữ trưởng thành đã được tìm thấy.Cái chết đang được điều tra như một vụ giết người. Không rõ liệu người phụ nữ này đã chết trước khi đám cháy bùng phát hay trong đám cháy. Không có thông tin chi tiết bổ sung nào, bao gồm danh tính của người phụ nữ hoặc bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi phạm tiềm năng, được cung cấp ngay lập tức.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. UBND TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền mặt 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp. UBND TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ một lần bằng tiền mặt 3 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, góp phần giải quyết tình trạng mức sinh thấp. Theo UBND TP.HCM, dù đã làm tốt công tác dân số song kết quả vẫn chưa mang tính bền vững, lâu dài. Đáng chú ý, tổng tỉ suất sinh của TP năm 2023 là 1,32 con; hiện ở mức rất thấp so với mức sinh thay thế là 2,1 con. Đáng chú ý, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 3 triệu đồng.⦿ ---- TIN VN.. Theo VnEconomy. Việt Nam tập trung đầu tư mạnh mẽ vào những thị trường nước ngoài như Indonesia, Lào, Ấn Độ, Hoa Kỳ và Hà Lan... Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 11 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã đầu tư vào 151 dự án ra nước ngoài, với tổng vốn đăng ký đạt 598,69 triệu USD, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, các nhà đầu tư Việt Nam đã rót vốn vào 16 lĩnh vực khác nhau tại nước ngoài, trong đó khoa học và công nghệ dẫn đầu với 200,5 triệu USD, chiếm 33,4% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài... Trong đó, Lào dẫn đầu với 160,68 triệu USD, chiếm 26,83% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Tiếp theo là Indonesia với 137,70 triệu USD (chiếm 22,9%), Ấn Độ với 90,05 triệu USD (chiếm 15,04%), Hoa Kỳ với 71,35 triệu USD (chiếm 11,9%), và Hà Lan với 54,6 triệu USD (chiếm 9,1%).⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Đầu Tư. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang có xu hướng dịch chuyển đầu tư từ lĩnh vực sản xuất chế tạo sang lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. Thông tin này được các nhà đầu tư Nhật Bản cho biết tại Hội nghị đối thoại giữa Chính quyền TP.HCM với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM (JCCH) ngày 9/12. Tại hội nghị thông tin về hình hình đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM, ông Quách Ngọc Tuấn, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cho biết, tính từ đầu năm đến đầu tháng 12/2024, số vốn đầu tư mới của doanh nghiệp Nhật Bản vào Thành phố là 3,55 triệu USD. Tính lũy kế đến nay, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào TP.HCM là 8,53 tỷ USD, đứng thứ 3/127 quốc gia đầu tư vào thành phố. Về phía các nhà đầu tư, ông Nozaki Takao, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM (JCCH) cho biết, từ tháng 4/2024 đến nay, JCCH đã chào đón thêm 56 doanh nghiệp hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 1.078 công ty và đang tiệm cận đến con số 1.100 công ty. Với quy mô như hiện nay, JCCH tiếp tục giữ vững ngôi vị thứ ba trong tổng số gần 100 Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại các quốc gia trên thế giới. Trong số hơn 1.000 hội viên thì cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản có trụ sở tại TP. HCM chiếm khoảng 70% với 727 doanh nghiệp.⦿ ---- HỎI 1: Môn yoga cười giúp tăng sức khỏe và giảm căng thẳng?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Applied Psychology: Health and Well-Being đã phát hiện ra rằng Yoga Cười giúp tăng cường sức khỏe và giảm căng thẳng ở sinh viên điều dưỡng, có khả năng hỗ trợ các thách thức về sức khỏe tâm thần thường gặp trong giáo dục đại học. Mặc dù các phát hiện cho thấy lợi ích đối với căng thẳng và sức khỏe cảm xúc, nhưng nghiên cứu không cho thấy tác động đáng kể nào đến sự tự tin trong học tập của sinh viên.Sinh viên điều dưỡng thường phải đối mặt với mức độ căng thẳng cao do yêu cầu của các chương trình học thuật nghiêm ngặt và đào tạo lâm sàng chuyên sâu. Căng thẳng gia tăng này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, dẫn đến các vấn đề như kiệt sức, lo lắng và trầm cảm. Nhận ra điều này, các nhà nghiên cứu Merve Altiner Yas và Olga Incesu từ Đại học Istanbul-Cerrahpaşa đã khám phá liệu Yoga Cười có thể giúp giảm bớt một số áp lực này hay không.Yoga Cười là một bài tập độc đáo kết hợp các kỹ thuật thở từ yoga truyền thống với tiếng cười tự nguyện. Bài tập này hoạt động theo nguyên tắc não không thể phân biệt giữa tiếng cười thật và tiếng cười giả, nghĩa là người tham gia có thể đạt được lợi ích về mặt cảm xúc và sinh lý ngay cả khi họ bắt đầu bằng tiếng cười gượng ép.Chi tiết:

⦿ ---- HỎI 2: Ở ngoài trời nắng nhiều sẽ khó trầm cảm hơn và sẽ có giấc ngủ tốt hơn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Tại sao thời gian ở ngoài nắng nhiều hơn có thể cải thiện tâm trạng của một người? Một nghiên cứu mới do các nhà điều tra tại Bệnh viện Brigham and Women's, một thành viên sáng lập của hệ thống chăm sóc sức khỏe Mass General Brigham, dẫn đầu, cho thấy giấc ngủ có thể đóng vai trò then chốt. Nghiên cứu, bao gồm hơn 6.600 người tham gia, phát hiện ra rằng những người tham gia dành nhiều thời gian hơn dưới ánh sáng mạnh có giấc ngủ đều đặn hơn và giấc ngủ đều đặn hơn có liên quan đến các triệu chứng trầm cảm thấp hơn và tỷ lệ mắc chứng trầm cảm nhẹ hoặc nặng thấp hơn. Kết quả được công bố trên JAMA Network Open.

"Có được giấc ngủ đều đặn, ổn định có tác động rộng rãi đến sức khỏe của chúng ta", đồng tác giả Susan Redline, MD, MPH, bác sĩ cao cấp tại Khoa Rối loạn Giấc ngủ và Nhịp sinh học của Brigham cho biết. "Các nghiên cứu trong tương lai xem xét liệu pháp ánh sáng mạnh không nên bỏ qua vai trò của việc ngủ đều đặn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và các triệu chứng trầm cảm". Nghiên cứu do tác giả đầu tiên Danielle A. Wallace, MPH, Tiến sĩ, cũng thuộc Phân khoa Rối loạn Giấc ngủ và Nhịp sinh học, chỉ đạo, đã sử dụng dữ liệu thu thập từ năm 2011 đến năm 2014 từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia (National Health and Nutrition Examination Survey).

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-12-bright-depression-symptoms.html

.