Hình trên, từ Korea TV: Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol đã ban hành tình trạng thiết quân luật khẩn cấp vào hôm thứ Ba, cáo buộc phe đối lập "có các hoạt động chống nhà nước, âm mưu nổi loạn".

Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol ra lệnh thiết quân luật khẩn cấp, lên án phe đối lập "có các hoạt động âm mưu nổi loạn". Đảng đối lập kêu gọi tất cả dân cử vào ngay tòa nhà Quốc Hội Nam Hàn, bị cấm vào.

38 du khách Việt đến Jeju (Nam Hàn) từ Nha Trang đã mất tích

Viện KIET: 55% công ty Nam Hàn hoạt động tại VN đã bị nhân viên đánh cắp công nghệ trong năm nay

Nam Hàn: 8.873 công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp đã trở về nước trong 2 tháng qua. Nam Hàn còn 420.000 người không giấy tờ

Tổng thống Kyrgyzstan ủng hộ học thuyết thống nhất 2 miền Đại Hàn phi hat nhân của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol

- Đảng Cộng hòa Minnesota kiện, xin bầu lại 1 ghế Hạ viện tiểu bang, nơi người DB Dân chủ đương nhiệm đã thắng với 14 phiếu bầu, trong khi 20 phiếu vắng mặt chưa bóc có thể dã bị đưa vào rác tái chế.

- Bộ trưởng Y tế sắp nhậm chức Robert F. Kennedy Jr. từng bán nước chai pha fluoride các năm 1999-2013, bây giờ đòi cấm pha

- Dân biểu Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez là người đầu tiên đạt được một triệu người theo dõi trên mạng xã hội Bluesky

- Mark Zuckerberg (CEO của Meta) "rất muốn đóng vai trò tích cực" trong chính sách công nghệ trong chính quyền Trump

- Trump: sẽ đến Paris thứ Bảy này để dự lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà theo lời TT Pháp mời

- Trump: sẽ ngăn hãng thép Nhật Nippon Steel mua hãng thép Mỹ US Steel.

- Ngân hàng Trung ương Châu Âu: Trump áp thuế có thể làm suy yếu nền kinh tế Châu Âu.

- Joe Manchin (TNS sắp nghỉ hưu của West Virginia) kêu gọi TT Biden ân xá cho Trump (các tội quá khứ)

- TNS Tommy Tuberville: đã gặp ứng cử viên bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth, sẽ xác nhận, không hỏi chuyện quá khứ Hegseth quậy phụ nữ và chuyện bị 2 hội cựu quân nhân trục xuất

- Trump: Hamas phải thả con tin ra, nếu còn giam sẽ thấy hậu quả địa ngục

- TTK/NATO Mark Rutte: nếu Ukraine ký hòa ước bất lợi với Nga, tương lai Mỹ phải đối mặt với "mối đe dọa khủng khiếp" từ TQ, Iran và Bắc Hàn.

- Dinesh D'Souza giễu chuyện Biden ân xá cậu con, D'Souza bị moi chuyện được Trump ân xá. năm 2018

- Tòa bác 56 tỷ đô tiền Elon Musk xin bồi thường.

- TQ trả lời Trump: BRICS không muốn hiềm khích vào "bất kỳ bên thứ ba nào" sau khi Trump dọa áp thuế 100%

- Doanh số bán xe Tesla Inc. sản xuất tại TQ đạt 78.856 xe vào tháng 11, giảm 4,3%. Xe hãng đối thủ BYD bán tăng 67,2% so với tháng 11 năm 2023.

- TQ cấm xuất khẩu nhiều mặt hàng và vật liệu sử dụng kép cho mục đích quân sự tại Mỹ

- Đứt cáp internet kết nối Thụy Điển với Phần Lan, nghi ngờ có phá hoại

- Ủy ban châu Âu sẽ bơm 4,6 tỷ euro để duy trì khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp châu Âu

- Israel: sẽ không tôn trọng các miễn trừ cho Lebanon nếu lệnh ngừng bắn với Hezbollah sụp đổ

- Các nhóm Palestine Fatah (do Chủ tịch Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas làm chủ tịch) và Hamas sẽ lập ủy ban điều hành Gaza khi có hòa bình

- TTK/NATO Mark Rutte: quân Nga tiến đều, chiến tuyến co cụm về phía Tây. NATO cần tăng viện trợ cho Ukraine

- Ukraine: an ninh duy nhất là gia nhập NATO

- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York: kinh tế Mỹ gần đến cân bằng, dự báo 2024 tăng trưởng GDP là 2,5% và tỷ lệ thất nghiệp ổn định trong khoảng từ 4% đến 4,25%.

- Đoàn múa Shen Yun (của Pháp Luân Công) bị cáo buộc lao động cưỡng bức và lao động trẻ em trong vụ kiện do 1 cựu vũ công của đoàn đệ đơn.

- Phá sản đang gia tăng trên toàn quốc, California đứng thứ 6 với mức tăng 28,6% về số vụ khai phá sản từ năm 2023 đến năm 2024. Tăng phá sản nhiều nhất là Delaware ở mức 61,7%

- 10 thành phố vui nhộn nhất: 1. Las Vegas, NV; 2. Orlando, FL; 3. Miami, FL; 4. Atlanta, GA; 5. New Orleans, LA; 6. Austin, TX; 7. San Francisco, CA; 8. Chicago, IL; 9. Houston, TX; 10. New York, NY. (Los Angeles ở vị trí thứ 18)

- Los Angeles: Một gia đình gốc Ấn bị chửi mắng kiểu kỳ thị màu da.

- Quận Cam: 1 ông làm như nạp đạn súng trường, bị cảnh sát bắn chết, hóa ra súng trường giả

- Đài Loan: 1 phụ nữ Việt Nam họ Nguyễn bị kết án 5 năm 10 tháng tù giam vì đốt phá và sẽ bị trục xuất sau khi thụ án

- HỎI 1: Hàng chục triệu dân Mỹ nguy cơ ung thư thận vì uống nước nhiễm chất asen (thạch tín)? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ăn chay giảm 19% cơ nguy bệnh tim mạch, giảm 27% cơ nguy bệnh mạch vành? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-3/11/2024) ⦿ ---- Ủy ban châu Âu đã công bố vào thứ Ba rằng họ sẽ phân bổ 4,6 tỷ euro từ Quỹ đổi mới để hỗ trợ các công nghệ phát thải ròng bằng không (net-zero technologies), và duy trì khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp châu Âu trong khi vẫn đạt được các mục tiêu khí hậu đã đề ra.

Hai lời kêu gọi đề xuất mới đã được đưa ra với ngân sách 3,4 tỷ euro để thúc đẩy các công nghệ khử cacbon của châu Âu bằng cách đầu tư vào pin xe điện. Ủy ban châu Âu cũng đã đưa ra phiên đấu giá thứ hai của Ngân hàng Hydrogen châu Âu để tăng cường sản xuất hydro tái tạo tại Khu vực kinh tế châu Âu (EEA). Ngân sách bao gồm 1,2 tỷ euro từ các quỹ của Liên minh châu Âu (EU) và 700 triệu euro từ ba quốc gia thành viên EU.

"Châu Âu của ngày mai phải có khả năng cạnh tranh và trung hòa khí hậu. Ngày mai đó bắt đầu từ hôm nay. Chúng tôi đang thúc đẩy ngành công nghệ sạch của mình. Với hai lời kêu gọi đề xuất trị giá 4,6 tỷ euro cho công nghệ mới, bao gồm pin EV và hydro tái tạo", Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết trong một bài đăng trên X.

⦿ ---- Theo báo cáo sơ bộ do Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố hôm thứ Ba, doanh số bán xe của Tesla Inc. sản xuất tại Trung Quốc đạt 78.856 xe vào tháng 11, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, đối thủ Trung Quốc của Tesla là BYD đã giao 504.003 xe vào tháng 11, tăng 67,2% so với tháng 11 năm 2023. Ngoài ra, báo cáo cho thấy tổng doanh số bán xe điện mới tại Trung Quốc đạt 1,46 triệu xe vào tháng 11, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 6% so với tháng trước.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng họ đang cấm xuất khẩu một số hàng hóa và vật liệu sử dụng kép cho mục đích quân sự tại Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng sẽ "kiểm soát chặt chẽ" việc xuất khẩu các vật liệu như gallium, germanium, antimony, vật liệu siêu cứng (superhard materials) và than chì (graphite) sang Hoa Kỳ. Thông báo này được đưa ra sau khi chính quyền Biden thắt chặt các hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn quan trọng cho 140 công ty Trung Quốc.

Bộ Thương mại cáo buộc Hoa Kỳ "chính trị hóa và vũ khí hóa" các vấn đề kinh tế, thương mại và công nghệ, lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và phá hoại các quy tắc thương mại quốc tế, cũng như cố gắng "đàn áp và kiềm chế" các doanh nghiệp Trung Quốc. "Chính phủ Trung Quốc quyết tâm thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao và kiên quyết phản đối bất kỳ hành vi sai trái nào trong việc khái quát hóa khái niệm an ninh quốc gia", một phát ngôn viên của bộ cho biết.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết hôm thứ Ba rằng BRICS không muốn hiềm khích vào "bất kỳ bên thứ ba nào". Trả lời câu hỏi về lời đe dọa của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump về việc gay hấn với nhóm này bằng mức thuế 100% nếu thay thế đồng đô la, Lin nhấn mạnh rằng BRICS là "một nền tảng quan trọng để các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển hợp tác" và nhấn mạnh rằng BRICS "ủng hộ sự cởi mở và toàn diện, hợp tác cùng có lợi và không đối đầu".

Trước đó, Nga đã trả lời bình luận của Trump bằng cách nói rằng đồng đô la "đang bắt đầu mất đi sức hấp dẫn như một loại tiền tệ dự trữ đối với một số quốc gia" và lưu ý rằng nhiều quốc gia đang dần chuyển sang sử dụng đồng tiền quốc gia của họ trong thương mại quốc tế do Hoa Kỳ áp đặt mạnh mẽ đồng đô la.

⦿ ---- Một trường hợp đứt cáp mới đã được phát hiện vào ban đêm trên một đường truyền internet kết nối Thụy Điển với Phần Lan, với cảnh sát nghi ngờ có hoạt động tội phạm, theo đài phát thanh quốc gia Thụy Điển Sveriges Radio đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn từ dịch vụ tin tức Ekot.

Theo báo cáo, cảnh sát Phần Lan đã phát hiện ra sự trục trặc đứt cáp và tiến hành điều tra, thông báo cho các nhà chức trách Thụy Điển. Cảnh sát Thụy Điển cũng được cho là nghi ngờ có sự phá hoại. Ekot tuyên bố rằng 6.000 khách hàng cá nhân và khoảng 100 khách hàng doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi vụ đứt cáp internet, theo công ty bị ảnh hưởng GlobalConnect. Công ty này tuyên bố rằng có hai vụ riêng biệt trên cáp quang, một trong số đó đã được sửa chữa vào sáng thứ Ba. Sự đứt cáp này xảy ra sau khi một cáp dữ liệu khác bị đứt cách đây hai tuần, kết nối Đức và Phần Lan, với Cơ quan Công tố Thụy Điển đã tiến hành điều tra về nghi ngờ bị phá hoại.

⦿ ---- Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol đã ban hành tình trạng thiết quân luật khẩn cấp vào hôm thứ Ba, cáo buộc phe đối lập "có các hoạt động chống nhà nước, âm mưu nổi loạn". Yoon phát biểu trên truyền hình: "Thiết quân luật nhằm mục đích xóa bỏ các lực lượng ủng hộ Bắc Hàn và bảo vệ trật tự tự do theo hiến pháp."

Quyết định này được đưa ra sau khi Đảng Dân chủ (Democratic Party) đối lập phản đối dự luật ngân sách thu hẹp tại ủy ban ngân sách quốc hội và đệ trình các động thái luận tội một kiểm toán viên nhà nước và công tố viên trưởng.

Yoon cho biết, "Việc ban hành thiết quân luật sẽ gây ra một số bất tiện cho những công dân tốt tin tưởng và tuân theo các giá trị hiến pháp của những người tự do, nhưng chúng tôi sẽ tập trung vào việc giảm thiểu những bất tiện như vậy".

Có thể lưu tâm đến quan điểm của tuyên bố ở nước ngoài, Yoon nhấn mạnh, "Không có thay đổi nào trong lập trường chính sách đối ngoại của Nam Hàn về việc hoàn thành trách nhiệm và đóng góp của mình trong cộng đồng quốc tế".

Ông kêu gọi công chúng, nói rằng ông sẽ cống hiến cuộc đời mình để "bảo vệ Cộng hòa Hàn Quốc tự do", yêu cầu họ "hãy tin tưởng vào tôi".

Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol

Sau tuyên bố thiết quân luật của Yoon, Bộ Quốc phòng thông báo rằng một cuộc họp của các chỉ huy chủ chốt của tất cả các lực lượng quân sự Nam Hàn đã được tổ chức và các chỉ thị đã được ban hành cho quân đội để tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Đảng Dân chủ (đối lập) đã ra lệnh cho các nhà lập pháp của mình khẩn cấp tập trung tại Quốc hội vào khuya thứ Ba sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol liên kết với Đảng Quyền lực Nhân dân (People Power Party) bảo thủ tuyên bố thiết quân luật khẩn cấp. Các đội tuần tra của Quốc hội được cho là đang ngăn cản các nhà lập pháp vào khu nhà Quốc Hội.

Lãnh đạo DP Lee Jae-myung đã yêu cầu các đồng nghiệp của mình "bảo vệ nền dân chủ đang sụp đổ và hãy tập trung tại Quốc hội".

Lee cũng cho biết quốc hội nên bỏ phiếu để dỡ bỏ biện pháp này. Ông cũng lưu ý đến khả năng Tổng Thống Yoon ra lệnh bắt giữ các nhà lập pháp bằng vũ lực quân sự trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên đường đến Yeouido, theo đài truyền hình YTN đưa tin.

Theo The Economist Korea, DP cho biết họ đã triệu tập tất cả các nhà lập pháp của đảng đến tòa nhà quốc hội ở Yeouido, phía tây Seoul.

⦿ ---- Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với học thuyết thống nhất của Tổng thống Nam Hàn Yoon Suk-yeol, học thuyết này hướng tới một Bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân hóa và thống nhất.

Trong hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Ba, hai nhà lãnh đạo đã công bố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đánh dấu sự nâng cấp trong quan hệ kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Nam Hàn cũng cam kết cho Kyrgyzstan vay 500 triệu đô la lãi suất thấp thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế, bao gồm các năm từ 2025 đến 2029. Trong các cuộc hội đàm, Japarov cũng lên tiếng ủng hộ kế hoạch của Yoon về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh các quốc gia Trung Á tại Nam Hàn vào năm tới.

⦿ ---- Theo tin Yonhap, một nhóm du khách Việt Nam nhập cảnh vào Nam Hàn qua đảo Jeju ở phía nam vào tháng trước đã mất tích, theo các nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Nhóm 38 người này nằm trong số khoảng 90 du khách đến Jeju từ Nha Trang, Việt Nam, trên chuyến bay thuê bao của VietJet Air vào ngày 14 tháng 11/2024, theo Tổ chức Du lịch Jeju (Jeju Tourism Organization).

Nhóm 38 người này đã mất tích tại điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của họ trước khi khởi hành theo lịch trình vào ngày 17 tháng 11, trong khi những người còn lại trong nhóm đã lên chuyến bay trở về.

Du khách đến hòn đảo nghỉ dưỡng này có thể lưu trú mà không cần thị thực trong tối đa 30 ngày. Nhóm này không có thị thực và sẽ có thể lưu trú hợp pháp cho đến ngày 14 tháng 12/2024. Cơ quan di trú địa phương đang tìm kiếm tung tích của những người mất tích bằng cách kiểm tra camera giám sát.

⦿ ---- Theo báo The Korea Times, ghi theo Bộ Tư pháp Nam Hàn, hơn 8.000 công dân nước ngoài không có giấy tờ đang sống tại Nam Hàn đã rời khỏi đất nước Nam Hàn trong hai tháng qua theo chương trình đại xá đặc biệt của chính phủ.

Tính đến thứ Ba 3/12/2024, có 8.873 công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại đây đã trở về nước kể từ ngày 30/9/2024, khi chiến dịch kéo dài hai tháng được phát động nhằm mục đích giảm số lượng cư dân trái phép, một đại diện của bộ này cho biết với tờ The Korea Times.

"Bộ Tư pháp đã nỗ lực để duy trì trật tự xã hội khi nói đến vấn đề nhập cư bằng cách trấn áp những người cư trú bất hợp pháp tại đây và triển khai nhiều chương trình mà họ sẽ tự nguyện rời đi", đại diện này cho biết.

Những người tự nguyện rời khỏi Nam Hàn theo chương trình này được miễn nộp tiền phạt - lên tới 30 triệu won (21.300 đô la) - và sẽ được phép nhập cảnh trở lại sau một thời gian nhất định, từ ba đến sáu tháng. Mục tiêu của lệnh ân xá là giảm bớt gánh nặng cho các viên chức di trú, những người đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng đều đặn số lượng cư dân nước ngoài tại đây ― và những người quá hạn thị thực. Hầu hết trong số họ đến đây hợp pháp vì lý do kinh tế và quyết định ở lại.

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​bộ, số lượng công dân nước ngoài sinh sống tại đây vào tháng 1 là 2.448.000 người. Trong số này, số lượng cá nhân không có giấy tờ ước tính là 420.000 người, tăng đáng kể so với khoảng 200.000 người chỉ một thập niên trước.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi tăng cường kiểm soát đối với công dân nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại đây, các viên chức đã đưa ra nhiều chiến lược khác nhau, bao gồm cả việc thực hiện các chương trình ân xá.

Ban đầu, chiến dịch ân xá mới nhất được lên kế hoạch diễn ra cho đến ngày 30 tháng 11/2024. Nhưng xét đến việc cuối năm là thời điểm bận rộn cho hoạt động đi lại bằng đường hàng không, bộ cho biết họ đã quyết định gia hạn chiến dịch thêm hai tháng nữa, cho đến cuối tháng 1 năm 2025.

⦿ ---- Theo tin báo Korea JoongAng Daily, hơn một nửa số công ty Nam Hàn hoạt động tại Việt Nam đã bị nhân viên đánh cắp công nghệ trong năm nay, theo một viện nghiên cứu do nhà nước Nam Hàn tài trợ cho biết hôm thứ Hai.

Viện Kinh tế và Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc (KIET: Korea Institute for Industrial Economics & Trade) đã tiến hành thăm dò ý kiến ​​335 công ty có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10/2024 để tìm hiểu về môi trường kinh doanh của thị trường Đông Nam Á.

Khảo sát của KIET cho thấy gần 55% các công ty cho biết họ "đã bị rò rỉ và đe dọa công nghệ" bởi nhân viên nước ngoài và Nam Hàn, các công ty đối thủ và những công ty khác trong nước.

Tỷ lệ này tăng mạnh so với mức 34,6% báo cáo các vấn đề như vậy tại đối tác thương mại lớn thứ ba của quốc gia này vào năm ngoái. Trong số những công ty đánh cắp công nghệ và đe dọa, nhân viên không phải người Nam Hàn chiếm 28,3%, tiếp theo là các công ty đối tác và công ty đối thủ với 22,1% và nhân viên Hàn Quốc với 20,4%.

Theo ngành, hầu hết các công ty xe hơi và linh kiện, cùng với 42,9% các công ty hóa dầu, cho biết nhân viên nước ngoài có liên quan đến rò rỉ công nghệ.

Ngược lại, 40% các công ty bán dẫn cho biết công nhân Nam Hàn đã đánh cắp công nghệ của họ và bắt chẹt để tống tiền họ.

Hơn 50% các công ty chỉ ra rằng việc thiếu an ninh trong quản lý nhân sự và tài liệu là nguyên nhân chính gây ra rò rỉ công nghệ.

Viện cho biết các công ty cần tăng cường các biện pháp an ninh của riêng mình và chính phủ Nam Hàn cần cung cấp hỗ trợ có hệ thống, chẳng hạn như hướng dẫn bảo vệ công nghệ, dịch vụ tư vấn hệ thống an ninh và sổ tay hướng dẫn hỗ trợ các công ty trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý quốc tế.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết hôm thứ Ba rằng quân đội Israel sẽ không còn tôn trọng các miễn trừ cho Lebanon nếu lệnh ngừng bắn với Hezbollah sụp đổ và rằng họ sẽ không phân biệt giữa các chiến binh Hezbollah và quân đội Lebanon.

Katz nhấn mạnh rằng quân đội Lebanon phải thực hiện lệnh ngừng bắn và giữ Hezbollah ở phía bắc Sông Litani theo đúng thỏa thuận. Israel vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Lebanon, chủ yếu ở phía nam, nơi họ tuyên bố Hezbollah vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn.

⦿ ---- Các nhóm Palestine Fatah (do Chủ tịch Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas làm chủ tịch) và Hamas đã đồng thuận thành lập một ủy ban sẽ điều hành Gaza sau khi chiến tranh với Israel kết thúc, theo trang tin tức Al-Araby Al-Jadeed có trụ sở tại London đưa tin vào thứ Ba.

Theo báo cáo, hai bên đã ký một văn bản về vấn đề này trong các cuộc đàm phán tại Cairo trong vài ngày qua. Văn bản nhấn mạnh rằng ủy ban sẽ chịu trách nhiệm "quản lý Dải Gaza, báo cáo với chính quyền Palestine và chịu trách nhiệm về mọi lĩnh vực (y tế, kinh tế, giáo dục, nông nghiệp, dịch vụ và các cơ sở thiết yếu), bao gồm công tác cứu trợ, giải quyết hậu quả của chiến tranh và tái thiết". Israel chưa bình luận về thỏa thuận này, nhưng trước đó đã tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận Hamas có vai trò quản lý Gaza sau chiến tranh.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm thứ Ba rằng tiền tuyến trong cuộc chiến Nga-Ukraine đang "chậm rãi di chuyển về phía tây" trong khi quân Nga đang tiến thêm, giành được thế trận, mặc dù Nga "phải trả giá đắt" cho những tiến triển về thương vong quân sự. Phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO, ông nhấn mạnh rằng các đồng minh phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để cuối cùng họ có thể bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình "từ vị thế mạnh mẽ".

Rutte cũng cáo buộc Nga và Trung Quốc đang cố gắng "làm mất ổn định quốc gia của chúng ta bằng các hành động phá hoại, tấn công mạng và bắt chẹt năng lượng để đe dọa chúng ta". Ông cho biết các bộ trưởng sẽ thảo luận về các cách cải thiện an ninh mạng và tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng. "Tất cả các đồng minh đều cảm thấy tính cấp thiết của vấn đề này", ông nói thêm.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng an ninh của Ukraine chỉ có thể được bảo đảm bằng việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO): "Chúng tôi tin rằng sự bảo đảm thực sự duy nhất cho an ninh của Ukraine, cũng như sự răn đe đối với hành động xâm lược tiếp theo của Nga đối với Ukraine và các quốc gia khác, là tư cách thành viên đầy đủ của Ukraine trong NATO."

Ngoài ra, bộ này chỉ ra rằng Kiev sẽ không đồng ý với bất kỳ định dạng thay thế nào cho tư cách thành viên. "Với kinh nghiệm cay đắng của Bản ghi nhớ Budapest đã qua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự thay thế nào khác cho tư cách thành viên đầy đủ của Ukraine trong NATO", bộ này nhấn mạnh và kêu gọi Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, "và tất cả các quốc gia tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân" ủng hộ lời mời Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức.

⦿ ---- Bộ trưởng Y tế sắp nhậm chức nhưng có một quá khứ đầy chuyện y tế rắc rối. Robert F. Kennedy Jr., người được tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, có thể phản đối việc sử dụng florua (fluoride) trong nước uống hiện nay—nhưng không lâu trước đây, ông đã từng bán nước đóng chai, theo báo cáo của tờ New Yorker được công bố hôm thứ Hai.

Kennedy đã đồng sáng lập Keeper Springs vào năm 1999 trong nỗ lực được coi là kỳ lạ vào thời điểm đó nhằm giúp làm sạch các tuyến đường thủy bị ô nhiễm. Trước khi công ty đóng cửa vào năm 2013, công ty đã bán nước có chứa florua—lên đến 1,3 miligam trên một lít, theo một phân tích hóa học năm 2009 mà tờ New Yorker trích dẫn. Nước máy thường không chứa nhiều khoáng chất này.

Người đồng sáng lập khác của công ty, Chris Bartle, đã nói với hãng tin này rằng, "Trong một thời gian, chúng tôi có một nguồn cung cấp ở phía bắc New York, nơi nước được bổ sung florua tự nhiên.... Hai anh chàng người Iran này sở hữu nguồn nước đó. Đó là một kịch bản khá hay, nhưng chúng tôi đã không gắn bó lâu dài với họ." Bartle nói thêm rằng ông chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ khiếu nại nào về florua từ đối tác kinh doanh khi đó của mình. Chất Fluoride đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa sâu răng.

⦿ ----Khi mạng xã hội Bluesky tiếp tục thu hút người theo dõi từ mạng X, một cái tên cụ thể đã đạt được một cột mốc lớn trên nền tảng truyền thông xã hội. Bluesky nói với The Hill rằng Dân biểu đảng Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez là người đầu tiên đạt được một triệu người theo dõi trên tài khoản của cô ở đó. Engadget lưu ý rằng tài khoản của AOC tự hào có 1,03 triệu người theo dõi, với George Takei của Star Trek đứng thứ hai (gần 870.000 người theo dõi tính đến sáng thứ Ba) và Mark Hamill của Star Wars đứng thứ ba (hơn 815.000 người).

Trong khi đó, hai báo The Onion và New York Times đang bám đuổi sát nút các ấn phẩm hàng đầu trên Bluesky, với khoảng 775.000 và 766.000 người theo dõi tương ứng. AOC, người đã đăng hàng trăm bài trên Bluesky kể từ khi trở thành người tham gia sớm vào tháng 4 năm 2023, thậm chí đã bình luận về việc đám đông rời bỏ X của Elon Musk để đến Bluesky, rất giống với Twitter trước đây (do cựu giám đốc điều hành của công ty đó, Jack Dorsey, thành lập). "Mọi người rời bỏ Twitter vì nó không còn thú vị nữa và không ai có nghĩa vụ phải ở trên một nền tảng mà họ không thích", Ocasio-Cortez đã viết vào thứ Hai trên Bluesky. Với một cái nhìn có thể hướng đến chủ sở hữu SpaceX, Musk, cô ấy nói thêm: "Nó không phải là khoa học tên lửa".

⦿ ---- CEO của Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg "rất muốn đóng vai trò tích cực" trong các cuộc tranh luận về chính sách công nghệ trong chính quyền Trump tiếp theo, theo lời Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu và truyền thông của Meta, Nick Clegg cho biết hôm thứ Ba. Clegg nói thêm rằng "điều cực kỳ quan trọng" là giữ cho Hoa Kỳ đi đầu trong lĩnh vực công nghệ "với tất cả những bất ổn địa chiến lược trên toàn thế giới và đặc biệt là vai trò then chốt mà AI sẽ đóng trong kịch bản đó". Zuckerberg đã đến thăm Tổng thống đắc cử Donald Trump tại khu nghỉ dưỡng của ông ở Florida vào tuần trước, với một phát ngôn viên của Meta mô tả cuộc trò chuyện của họ là "có ý nghĩa đối với tương lai của công nghệ Hoa Kỳ".

Clegg cũng bình luận về chính sách kiểm duyệt của Meta, thừa nhận rằng công ty đã "làm quá một chút" trong đại dịch do vi-khuẩn corona. "Quá thường xuyên, nội dung vô hại bị gỡ xuống hoặc hạn chế và quá nhiều người bị phạt một cách bất công", ông nói, đồng thời nói thêm rằng tỷ lệ lỗi kiểm duyệt "vẫn còn quá cao".

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẽ đến Paris vào thứ Bảy 7/12/2024, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi tái đắc cử vào tháng 11. Trump có kế hoạch tham dự lễ khánh thành Nhà thờ Đức Bà, một di tích lịch sử đã được trùng tu toàn diện sau khi bị hư hại nặng nề trong một vụ hỏa hoạn cách đây năm năm.

Trên Truth Social, Trump gọi sự kiện này là "một vinh dự" và ca ngợi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã lãnh đạo các nỗ lực trùng tu. "Đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với tất cả mọi người", ông viết, khen ngợi sự trở lại của di tích này với "mức độ vinh quang trọn vẹn, và thậm chí còn hơn thế nữa".

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố kế hoạch ngăn chặn Nippon Steel, một công ty Nhật Bản, mua công ty thép Mỹ US Steel. Trump nhắc lại lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình là áp dụng các biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp khỏi quyền sở hữu của nước ngoài và đề xuất sử dụng các ưu đãi thuế và thuế quan để đảm bảo ngành này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Hoa Kỳ.

"Tôi hoàn toàn phản đối việc US Steel từng vĩ đại và hùng mạnh bị một công ty nước ngoài mua lại, trong trường hợp này là Nippon Steel của Nhật Bản", Trump nói. Ông cũng cảnh báo công ty Nhật Bản rằng, "Người mua hãy cẩn thận!!!" Tổng thống Joe Biden cũng đã nói là sẽ phản đối thỏa thuận này và được cho là ông sẽ chính thức chặn thương vụ mua lại này.

⦿ ---- Thành viên Ban điều hành Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Piero Cipollone đã cảnh báo hôm thứ Ba rằng thuế nhập khẩu do Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump công bố có thể làm suy yếu nền kinh tế Châu Âu.

Phát biểu tại một hội nghị tài chính ở Milan, Ý, vị giám đốc ngân hàng trung ương cho biết tác động đến tăng trưởng sẽ dẫn đến mức tiêu thụ thấp hơn và do đó, giảm áp lực lên giá tiêu dùng. "Tất cả những điều này kết hợp lại khiến tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có sự sụt giảm về tăng trưởng nhưng cũng sẽ giảm lạm phát", Cipollone kết luận.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ sắp nghỉ hưu của West Virginia Joe Manchin đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden ân xá cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông cũng cho biết việc ân xá cho Hunter Biden sẽ làm phức tạp thêm di sản của tổng thống Biden. "Những gì tôi sẽ làm khác đi và khuyến nghị của tôi với tư cách là cố vấn là, tại sao ông Biden không tiếp tục và ân xá cho Donald Trump về tất cả các cáo buộc của ông Trump và làm cho nó trở nên cân bằng hơn nhiều, nếu ông Biden muốn", Manchin nói với Manu Raju của CNN.

"Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy xóa bỏ chúng [tội của Trump]", ông Manchin nói thêm. "Thay vì trải qua tất cả các vụ kiện tụng này và nhận được, bạn biết đấy, tổng thống phải là tổng thống trong bốn năm tới, chống lại tất cả những tên tội phạm này và tất cả những thứ khác đang theo đuổi ông ấy, hãy xóa sạch bảng đó. Hãy để điều này lại phía sau chúng ta và tiến về phía trước. Đó là những gì tôi — đó sẽ là khuyến nghị của tôi."

Khi được hỏi về cách ân xá cho Hunter tác động đến di sản của Biden, Machin nói, "Tôi không biết, theo quan điểm đó, điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Điểm mấu chốt là thế này, Joe Biden vẫn là một người cha và bản chất của người cha đã phát huy và đó là bản chất của ông ấy, vì vậy tôi sẽ không chỉ trích — Tôi nghĩ rằng họ có thể cân bằng tốt hơn bằng cách phủ một tấm chăn, ném mọi thứ vào Trump và làm cho mọi thứ tốt hơn nhiều. Tôi hy vọng ông Biden sẽ làm như vậy [ân xá Trump].”⦿ ---- Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville của Alabama cho biết ông không thảo luận về cáo buộc hành vi sai trái đối với ứng cử viên bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ Hai, nhưng cho biết ông đã nói chuyện với Hegseth về vấn đề này trước đây và ông đã có "lời giải thích hợp lý". Tuberville cho biết trước đó ông đã nói chuyện với Hegseth qua điện thoại nhưng ông sẽ để người được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn nói chuyện với báo chí "về các vấn đề cá nhân".Sau đó, khi được Manu Raju của CNN hỏi về một báo cáo của tờ New Yorker nêu chi tiết về việc Hegseth (cũng là cựu người dẫn chương trình của Fox) bị trục xuất khỏi hai nhóm hỗ trợ cựu chiến binh vì các cáo buộc hành vi sai trái của Hegseth, TNS Tuberville một lần nữa cho biết ông không thể bình luận, đồng thời nói thêm rằng "rõ ràng là, nếu ở một mức độ nào đó, mọi người sẽ không bỏ phiếu để xác nhận ông Hegseth. Nhưng những gì tôi biết, và khi tôi nói chuyện với ông ấy về những gì tôi đã đọc, những gì tôi đã nghiên cứu và ở bên ông ấy. Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Hegseth.”Tuy nhiên, ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã từ chối trả lời câu hỏi của CNN về một báo cáo mới nêu chi tiết thêm các cáo buộc sai trái chống lại ông. Manu Raju của CNN đã hỏi Hegseth, người đang gặp các nhà lập pháp trên Đồi Capitol, về một báo cáo của tờ New Yorker về cách ông bị đẩy ra khỏi vị trí người đứng đầu hai tổ chức ủng hộ cựu chiến binh trong bối cảnh có những cáo buộc nội bộ về việc quản lý yếu kém và hành vi sai trái cá nhân.Hegseth không nói gì khi bước vào cuộc họp với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan. Sullivan đã nói trước đó vào thứ Hai rằng "tất nhiên" ông có những câu hỏi cho Hegseth về các cáo buộc. Một báo cáo tố giác mà tờ New Yorker có được đã cáo buộc rằng, trong thời gian lãnh đạo một trong những nhóm vận động phi lợi nhuận đó, Hegseth đã nhiều lần say xỉn tại các sự kiện và cuộc tụ họp của công ty với nhân viên. Báo cáo cũng cáo buộc rằng Hegseth đã theo đuổi tình dục các nhân viên nữ và rằng tổ chức đã bỏ qua hành vi sai trái tình dục của Hegseth đối với một nhân viên khác.Theo The Associated Press, cảnh sát ở Santa Cruz xác nhận rằng các cáo buộc tội hiếp dâm đối với Hegseth đã được điều tra vào năm 2017. Công tố viên quận Monterey Jeannine M. Pacioni sau đó cho biết văn phòng của bà đã từ chối truy tố vì không có "bằng chứng nào ngoài mọi nghi ngờ hợp lý". Theo các báo cáo, cuối cùng Hegseth đã trả cho người phụ nữ một khoản tiền không được tiết lộ để xin rút vụ kiện. Hồi cuối tuần, tờ The New York Times tiết lộ rằng mẹ của Hegseth đã gọi con trai mình là "kẻ ngược đãi phụ nữ" trong các email.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo liên quan đến các con tin bị các phe kháng chiến Palestine giam ở Dải Gaza bằng cách tuyên bố rằng sẽ có hậu quả địa ngục bùng nổ nghiêm trọng ở Trung Đông nếu những người bị giam giữ này không được trả tự do trước lễ nhậm chức của ông, dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 1/2025."Nếu các con tin không được trả tự do trước ngày 20 tháng 1.2025, ngày mà tôi tự hào nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, thì Trung Đông và những người chịu trách nhiệm đã gây ra những hành động tàn bạo này chống lại loài người sẽ phải TRẢ GIÁ MẤT MÁT", Trump viết trên tờ Truth Social.Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10/2023, vụ tấn công đã châm ngòi cho cuộc xung đột hiện tại ở Dải Gaza và làm gia tăng căng thẳng trên khắp Trung Đông, sẽ không xảy ra nếu ông còn tại nhiệm. Ông cũng hứa sẽ chấm dứt chiến tranh Trung Đông trước khi tuyên thệ nhậm chức.⦿ ---- Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trả lời phỏng vấn tờ Financial Times (FT) được công bố hôm thứ Hai rằng ông đã cảnh báo Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump rằng việc Ukraine đồng ý ký một thỏa thuận hòa bình với Nga bất lợi cho Ukraine sẽ khiến Hoa Kỳ phải đối mặt với "mối đe dọa khủng khiếp" từ Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn.

"Chúng ta không thể để tình huống mà chúng ta có [Lãnh tụ tối cao Bắc Hàn] Kim Jong-un và nhà lãnh đạo Nga [Vladimir Putin] và [Chủ tịch Trung Quốc] Tập Cận Bình và Iran đập tay nhau vì chúng ta đã đạt được một thỏa thuận không tốt cho Ukraine, vì về lâu dài, đó sẽ là mối đe dọa an ninh khủng khiếp không chỉ đối với châu Âu mà còn đối với Hoa Kỳ", Rutte nói, chỉ ra "công nghệ tên lửa" mà các quốc gia đó sở hữu và quan hệ đối tác quân sự của họ.

Tuy nhiên, Rutte vẫn bày tỏ sự lạc quan về sự hợp tác với Trump, nhấn mạnh rằng họ "thích nhau" khi ông còn là thủ tướng Hoà Lan. (Ghi chú: Rutte hàm ý rằng nếu hòa ước bất lợi cho Ukraine, tương lai nơi khác sẽ bị Putin lấn tiếp. Hoặc, TQ sẽ lấn chiếm phần nào ở Biển Đông hay Đài Loan.)

⦿ ---- Một MAGA quậy tiếp chuyện Biden ân xá cậu con, bị kể chuyện được Trump ân xá. Nhà làm phim và nhà bình luận bảo thủ, Dinesh D'Souza, đang bị chỉ trích vì chỉ trích lệnh ân xá của Joe Biden dành cho con trai ông, Hunter. "Không ai đứng trên luật pháp, ngoại trừ con trai tôi, Hunter!" D'Souza ghi chú thích một bức ảnh chụp tổng thống và con trai ông trên X.

Những người bình luận đã nhanh chóng chỉ ra, D'Souza đã được Donald Trump ân xá vào năm 2018 vì đã đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử Thượng viện của một đảng viên Cộng hòa ở New York. Nhiều người đã trả lời bằng ảnh chụp màn hình các tiêu đề từ lệnh ân xá của D'Souza. Từ lâu đã là một nhân vật gây tranh cãi, D'Souza đã sản xuất một số phim tài liệu cánh hữu thậm chí còn khiến một số người bảo thủ xa lánh. Bộ phim tài liệu phủ nhận bầu cử năm 2022 của ông, 2000 Mules, quá kỳ quặc để Fox News và Newsmax có thể đăng lên.

Gần đây, y đã thừa nhận rằng bằng chứng cho bộ phim, trong đó lập luận rằng một nhóm "la" đã thu thập phiếu bầu bất hợp pháp và bỏ vào thùng phiếu, là sai sự thật. D’Souza cũng đã xin lỗi một cử tri Georgia được miêu tả trong phim đã kiện ông vì tội phỉ báng. Ông nói rằng “tiền đề cơ bản của bộ phim là đúng”, mặc dù khiếu nại về cuộc bầu cử bị đánh cắp đã bị vạch trần nhiều lần.

⦿ ---- Tòa chận 56 tỷ đô la tiền Elon Musk xin bồi thường. CEO Tesla Elon Musk đã thua trong nỗ lực khôi phục gói lương CEO năm 2018 của mình hôm thứ Hai khi một thẩm phán Delaware giữ nguyên phán quyết trước đó của bà rằng kế hoạch bồi thường [và hiểu như tự thưởng] đã được cấp không đúng cách. Gói này, trị giá khoảng 56 tỷ đô la, là kế hoạch bồi thường lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ dành cho một giám đốc điều hành công ty đại chúng.

Các luật sư của Musk đã cố gắng thuyết phục thẩm phán tại tòa án kinh doanh Delaware sau phiên tòa để đảo ngược ý kiến của bà về việc hủy bỏ kế hoạch trả lương của CEO. Tesla đã tiến hành bỏ phiếu của cổ đông để "phê chuẩn" kế hoạch trả lương năm 2018 của Musk tại cuộc họp cổ đông thường niên của nhà sản xuất xe điện này tại Austin, Texas, vào tháng 6/2024.

Thẩm phán Kathaleen McCormick đã viết trong ý kiến của mình vào thứ Hai rằng, "Ngay cả khi một cuộc bỏ phiếu của cổ đông có thể có hiệu lực phê chuẩn, thì điều đó cũng không thể xảy ra ở đây." Thẩm phán đã chấp thuận khoản tiền bồi thường phí luật sư trị giá 345 triệu đô la cho các luật sư đã kiện thành công thay mặt cho các cổ đông của Tesla để hủy bỏ kế hoạch trả lương.

“Chúng tôi hài lòng với phán quyết của Thẩm phán McCormick, từ chối lời mời của Tesla đưa sự không chắc chắn liên tục vào các thủ tục của Tòa án và cảm ơn Thẩm phán cùng đội ngũ nhân viên của bà vì đã làm việc chăm chỉ phi thường trong việc giám sát vụ án phức tạp này”, các luật sư từ Bernstein, Litowitz, Berger & Grossmann, công ty đại diện cho nguyên đơn, cho biết trong một tuyên bố.

Musk có thể kháng cáo quyết định lên Tòa án Tối cao Delaware. Sau quyết định hủy bỏ kế hoạch của McCormick vào tháng 1, Musk đã chỉ trích tòa án, đăng trên X, “Đừng bao giờ thành lập công ty của bạn tại tiểu bang Delaware”. Sau đó, công ty đã tổ chức bỏ phiếu của cổ đông để tái thành lập công ty tại Texas và chính thức chuyển công ty đến đó vào tháng 6/2024.

Đáp lại động thái của Musk cho rằng việc bỏ phiếu phê chuẩn của Tesla đối với gói lương của ông sẽ khiến bà phải đảo ngược ý kiến trước đó của mình, Thẩm phán McCormick đã viết, “Nếu tòa án dung túng cho hành vi cho phép các bên bị đánh bại tạo ra các sự kiện mới nhằm mục đích sửa đổi phán quyết, các vụ kiện sẽ trở nên vô tận”.

Bất chấp bị khựng lại, giá trị tài sản ròng của Musk đã tăng đáng kể trong những tuần gần đây. Không tính tất cả các tùy chọn (options) được bao gồm trong gói lương, Musk đã giàu hơn 43 tỷ đô la kể từ chiến thắng bầu cử của Donald Trump vào tháng trước. Cổ phiếu Tesla đã tăng vọt 42% trong bốn tuần kể từ cuộc bầu cử do sự lạc quan rằng sự thoải mái của Musk với tổng thống mới sẽ dẫn đến các chính sách có lợi cho các công ty của Musk.

Cổ phiếu Tesla mà Musk vẫn nắm giữ có giá trị gần 150 tỷ đô la dựa trên giá đóng cửa của thị trường hôm Thứ Hai. Chỉ riêng điều đó, không bao gồm cổ phần SpaceX của ông, sẽ đưa ông vào danh sách những người giàu nhất thế giới.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa Minnesota đã đệ đơn kiện vào thứ Hai để yêu cầu phải tổ chức lại cuộc đua vào 1 ghế Hạ viện tiểu bang, nơi người DB Dân chủ đương nhiệm đã giành chiến thắng với 14 phiếu bầu — nhưng các nhà điều tra đã kết luận rằng những người làm công tác bầu cử có thể đã hủy 20 lá phiếu vắng mặt hợp lệ sau khi không kiểm đếm chúng.

Đây là cuộc đua có thể quyết định cán cân quyền lực tại Hạ viện Minnesota, nơi các nhà lãnh đạo của cả hai đảng đang làm việc để đưa ra các chi tiết của một thỏa thuận chia sẻ quyền lực hiện đang cho rằng tỷ lệ huề là 67-67 khi Cơ quan lập pháp họp vào tháng tới. Một chiến thắng của đảng Cộng hòa trong một cuộc bầu cử đặc biệt có thể chuyển cán cân đó thành đa số Cộng Hòa là 68-66 với hai phiếu bầu.

Đảng Dân chủ chiếm đa số một phiếu bầu tại Thượng viện tiểu bang. Vì vậy, bất kể kết quả của cuộc đua gây tranh cãi này là gì, Minnesota sẽ quay trở lại với một mức độ chính quyền chia rẽ nào đó vào năm 2025 sau hai năm đảng Dân chủ kiểm soát hoàn toàn.

Đơn Cộng Hòa kiện cho biết: "Hành động của các quan chức bầu cử của Quận Scott không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật bầu cử của Minnesota mà còn vi phạm lòng tin của công chúng vào hệ thống bầu cử của chúng tôi".

Dân biểu Dân chủ Brad Tabke đã được tuyên bố là người chiến thắng vào tuần trước trong cuộc đua giành quyền kiểm phiếu ở Quận 54A vùng ngoại ô Shakopee với 14 phiếu sau khi kiểm phiếu lại và kiểm phiếu chính thức. Nhưng các viên chức bầu cử của Quận Scott đã nói trước đó, sau cuộc kiểm toán sau bầu cử, rằng họ không thể tìm ra để giải trình về 21 lá phiếu vắng mặt trong quận ở phía tây nam Minneapolis.

Luật sư Quận Ronald Hocevar đã báo cáo vào thứ Tư tuần trước rằng cuộc điều tra sơ bộ của ông xác định rằng các nhân viên bầu cử rất có thể đã vứt bỏ ít nhất 20 lá phiếu vắng mặt đó và rằng chúng có thể đã được đựng trong một kiện giấy mà một đơn vị tái chế đã gửi đi để tiêu hủy. Ông viết rằng chúng "rất có thể sẽ không kiếm ra được để thu hồi" và ngay cả khi chúng được tìm thấy, thì cũng không có khả năng chứng minh được chuỗi lưu giữ không bị gián đoạn để đảm bảo rằng chúng không bị [dây chuyền tái chế] can thiệp.

Luật sư quận kết luận rằng 20 lá phiếu, tất cả đều từ cùng một khu vực bỏ phiếu, đã được chấp nhận để kiểm phiếu vào ngày 17 tháng 10, nhưng "rất có thể chưa bao giờ được bóc ra khỏi phong bì bảo mật" và có thể vẫn còn trong đó khi những phong bì đó bị vứt đi. Cuộc điều tra không xác định được điều gì đã xảy ra với lá phiếu thứ 21, được bỏ ở một khu vực bỏ phiếu khác. Đây không phải là lần đầu tiên trong những năm gần đây, lá phiếu vắng mặt bị mất tích (thường thường, phiếu vắng mặt bầu qua thư).

Khi một số ít lá phiếu của quân đội ở Pennsylvania bị vứt vào thùng rác vào năm 2020, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần lợi dụng vụ việc này để củng cố cho tuyên bố gian lận của mình trước cuộc bầu cử đó. Sau khi điều tra, chính quyền phát hiện một nhân viên bầu cử tạm thời của quận đã vô tình vứt 7 lá phiếu của quân đội vào thùng rác và xử lý sai 2 lá phiếu khác. Các lá phiếu sau đó được lấy ra từ một thùng rác và đếm, và nhân viên đó đã bị sa thải.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Minnesota đã đệ đơn kiện vào thứ Hai thay mặt cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Aaron Paul, yêu cầu tòa án tuyên bố kết quả là không hợp lệ và ghế của Tabke bị bỏ trống, nói rằng "những sự thật không thể chối cãi" khiến không thể dựa vào kết quả.

Lãnh đạo phe thiểu số hiện tại của Hạ viện, Dân biểu Lisa Demuth, của Cold Spring, cho biết một cuộc bầu cử mới là cách tốt nhất để bảo vệ tính toàn vẹn của quá trình này. "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Quận Scott trong việc điều tra vấn đề này và minh bạch về những phát hiện của họ", Demuth cho biết trong một tuyên bố.

Nhưng Đảng Dân chủ tại Hạ viện cho biết họ tin rằng họ sẽ thắng kiện tại tòa án. "Dân biểu Brad Tabke đã thắng cử tại Quận 54A bằng cách kiểm phiếu vào Đêm bầu cử và trong quá trình kiểm phiếu lại", Chủ tịch hiện tại Melissa Hortman, của Brooklyn Park, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi hy vọng Dân biểu Tabke sẽ lại thắng thế trong cuộc bầu cử".

Đảng Cộng hòa cũng đã đệ đơn kiện vào tháng trước về một cuộc đua vào Hạ viện khác, tại khu vực ngoại ô Roseville, nơi họ cáo buộc người chiến thắng không sống trong quận. Đảng Dân chủ phủ nhận điều đó, và quận này có nhiều người theo đảng Dân chủ, vì vậy vụ kiện đó khó có thể thay đổi cán cân quyền lực ngay cả khi có một cuộc bầu cử đặc biệt.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John C. Williams đã mô tả nền kinh tế Hoa Kỳ đang tiến gần đến trạng thái cân bằng trong bài phát biểu hôm thứ Hai. Nói tại Phòng Thương mại Queens, Williams nhắc lại cam kết của Fed trong việc hướng lạm phát đến mục tiêu 2% trong khi vẫn duy trì mức độ việc làm mạnh mẽ. "Lạm phát từng ở mức cao không thể chấp nhận được hiện đã gần đạt được mục tiêu của chúng tôi và thị trường lao động vốn đặc biệt chặt chẽ hiện đang cân bằng", Williams cho biết.

Hơn nữa, ông hy vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất chính sách của mình theo hướng trung lập dần dần. Trong khi nhấn mạnh rằng các quyết định vẫn dựa trên dữ liệu, ông dự báo tăng trưởng GDP là 2,5% vào năm 2024 và tỷ lệ thất nghiệp ổn định trong khoảng từ 4% đến 4,25%.

⦿ ---- Đoàn múa Shen Yun (Thần Vận) đang phải đối mặt với cáo buộc lao động cưỡng bức và lao động trẻ em trong vụ kiện do một cựu vũ công của đoàn đệ đơn. Chun-Ko Chang, người sống tại Đài Loan nhưng trước đây từng là vũ công của đoàn, tuyên bố Shen Yun điều hành "một hoạt động tinh vi được thiết kế để xác định và tuyển dụng những người dễ bị tổn thương làm vũ công, bẫy họ vào một hệ thống thống trị mọi khía cạnh của cuộc sống và buộc họ phải làm việc nhiều giờ liền thông qua nhiều phương pháp kiểm soát và cưỡng bức", như đã nêu chi tiết trong vụ kiện do Court Watch của Seamus Hughes đưa tin lần đầu.

Ngoài ra, các bị đơn còn được liệt kê là các thực thể liên quan, đơn vị tài trợ cho Shen Yun là Ngân hàng Quốc tế Chicago và các giám đốc điều hành Hongzhi Li (Lý Hồng Chí), Rui Li và Shujia Gong, còn được gọi là Tianliang Zhang. Vụ kiện có nhiều cáo buộc, bao gồm cả việc những vũ công bị cho là đã vượt quá giới hạn sẽ phải chịu sự sỉ nhục công khai và không được phép rời khỏi khu phức hợp của đoàn hoặc nói chuyện với gia đình họ.

Shen Yun, tự quảng cáo là hình ảnh Trung Quốc trước thời cộng sản, cũng đã trở thành tiêu đề trong năm nay sau khi một đặc vụ của chính phủ Trung Quốc thừa nhận đã cố gắng hối lộ một viên chức IRS để truy tố Pháp Luân Công, đơn vị tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun và là một tổ chức chỉ trích nổi tiếng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Shen Yun đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

⦿ ---- Các hồ sơ phá sản đang gia tăng trên toàn quốc, bao gồm cả California, một trong 10 tiểu bang có mức tăng gần đây cao nhất về số hồ sơ đệ trình, theo một bảng xếp hạng cho thấy. Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu của tòa án từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024 để xác định những tiểu bang nào có số vụ kiện tăng đột biến nhất. Nghiên cứu được thực hiện bởi các luật sư về thương tích cá nhân The Schiller Kessler Group.

California đứng thứ sáu trong danh sách với mức tăng 28,6% về số vụ khai phá sản từ năm 2023 đến năm 2024, khi điều chỉnh theo dân số, đã tăng từ 87 vụ khai phá sản trên 100.000 người lên 111 hồ sơ, theo thông cáo báo chí từ công ty. Nevada đứng thứ năm với mức tăng 29,1% và Minnesota đứng thứ bảy với mức tăng 27,2%.

"Có một số yếu tố thúc đẩy sự gia tăng các vụ kiện phá sản trên khắp Hoa Kỳ", một phát ngôn viên của công ty luật cho biết. "Những yếu tố này bao gồm nợ tiêu dùng, chi phí y tế, mất việc làm và chi phí sinh hoạt liên tục tăng.

Các tiểu bang có mức tăng lớn nhất về số lượng hồ sơ là Delaware ở mức 61,7%, Washington ở mức 36,5% và New Mexico ở mức 33,6%. Các tiểu bang duy nhất có số lượng hồ sơ giảm là Rhode Island, giảm 0,7%, Maine, giảm 3,9% và Alaska, giảm 5,5%.

⦿ ---- Một nghiên cứu mới của Wallet Hub xếp hạng Los Angeles ở vị trí thứ 18 trong danh sách Những thành phố vui nhộn nhất tại Hoa Kỳ nhưng Thành phố của những thiên thần đã đứng đầu trong một số số liệu chính. Theo nghiên cứu, Los Angeles đứng đầu trong số hơn 180 thành phố của Hoa Kỳ về Nhà hàng trên đầu người và cũng đứng đầu về Số lượng Điểm tham quan.

Bảng xếp hạng Niềm vui trọn vẹn tại Los Angeles (1 = Vui nhất, 91 = Trung bình):

Xếp hạng chung cho Los Angeles: thứ 18.

(Trong đó Los Angeles thứ:

20 – về Lễ hội trên đầu người.

1 – về Nhà hàng trên đầu người.

35 – về Sân chơi trên đầu người.

23 – về Parkland Acres trên đầu người.

88 – về Trung tâm thể dục trên đầu người.

6 – về Câu lạc bộ khiêu vũ trên đầu người.

1 – về Số lượng Điểm tham quan.)

Đối với thành phố vui nhộn nhất tại Hoa Kỳ, Wallet Hub tuyên bố Las Vegas là người chiến thắng lớn. “Las Vegas là thành phố vui nhộn nhất nói chung, tự hào có số lượng lớn các điểm tham quan và nhà hàng được đánh giá ít nhất 4,5 sao”, Wallet Hub tuyên bố. “Đối với một số thứ, thành phố này thậm chí còn tương đối rẻ – ví dụ, đây là thành phố rẻ thứ tư để mua một chiếc bánh mì kẹp thịt và có chi phí thành viên câu lạc bộ thể dục trung bình rẻ thứ 13”.

Sau đây là cái nhìn về mười thành phố vui nhộn nhất của Wallet Hub:

1. Las Vegas, NV

2. Orlando, FL

3. Miami, FL

4. Atlanta, GA

5. New Orleans, LA

6. Austin, TX

7. San Francisco, CA

8. Chicago, IL

9. Houston, TX

10. New York, NY

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Điều này khiến các nhà nghiên cứu xem xét các yếu tố có thể góp phần khác, bao gồm asen, một nguyên nhân đã biết gây ra nhiều loại ung thư khác nhau có trong nước ngầm ở Texas và các khu vực khác. Không giống như các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu của Đại học Texas A&M tập trung vào mức độ tiếp xúc với asen thấp (dưới ngưỡng quy định là 10 phần tỷ) trong cả hệ thống nước công cộng, được nhiều cơ quan chính phủ quản lý và hệ thống giếng tư nhân, không được quản lý. Taehyun Roh, thuộc Khoa Dịch tễ học và Thống kê sinh học, cho biết: "Một số hệ thống nước công cộng được quản lý kém và có thể khiến khách hàng tiếp xúc với asen, nhưng 40 triệu người ở Hoa Kỳ đang phụ thuộc vào giếng nước tư nhân lại đặc biệt dễ bị tổn thương".

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-12-arsenic-kidney-cancer.html

⦿ ---- HỎI 2: Ăn chay giảm 19% cơ nguy bệnh tim mạch, giảm 27% cơ nguy bệnh mạch vành?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy việc chuyển từ thịt sang thực vật như một nguồn protein chính sẽ mang lại điều kỳ diệu cho tim của bạn. Nghiên cứu kéo dài 30 năm này phát hiện ra rằng những người có tỷ lệ protein thực vật cao nhất so với protein động vật có thể giảm 19% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Họ cũng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành thấp hơn 27%.

"Hầu hết chúng ta cần bắt đầu chuyển chế độ ăn uống của mình sang protein thực vật", tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Frank Hu, giáo sư dinh dưỡng và dịch tễ học tại Đại học Harvard, cho biết. "Chúng ta có thể làm như vậy bằng cách cắt giảm thịt, đặc biệt là thịt đỏ và thịt chế biến, và ăn nhiều đậu và hạt hơn. Chế độ ăn uống như vậy không chỉ có lợi cho sức khỏe con người mà còn cho sức khỏe của hành tinh chúng ta".

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/02/switching-animal-plant-proteins-heart-health/1601733148571/

.