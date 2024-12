Sinh viên Georgia (còn tên VN quen gọi là Gruzia) biểu tình liên tục 3 ngày đòi gia nhập Liên Âu. Chính phủ Nga hù dọa, đừng để "cách mạng màu" xảy ra, hễ theo Tây phương là sẽ có chuyện.

.

- Trump dọa áp thuế 100% đối với khối 9 nước BRIC

- Georgia: dân biểu tình, ủng hộ gia nhập Liên Âu, bị giải tán. Cảnh sát bắt 150 người. Nga hù dọa, đừng để "cách mạng màu" xảy ra, hãy lấy Ukraine làm bài học

- Nga: quân Nga tăng tốc chiếm thêm lãnh thổ Ukraine

- 2 lãnh tụ Liên Âu đến Kiev, hứa ủng hộ không lay chuyển đối với Ukraine để chống Nga.

- Mỹ: không liên hệ vụ nổi loạn ở Syria

- Trump: chọn Kash Patel làm giám đốc FBI (hứa lật ngược vụ Trump bị điều tra thân Nga)

- Trump: sẽ đề cử Chad Chronister làm ông trùm Chống ma túy (DEA).

- Trump đề cử ông sui gia hình sự làm đại sứ Mỹ tại Pháp.

- Trump: đã họp "rất hiệu quả" với Thủ tướng Canada

- TT Biden mua sách lịch sử về cuộc chiến 100 năm đàn áp Palestine: GS sử học nói, Biden trễ rồi, trễ mất 4 năm

- Đạo diễn Michael Moore: Mỹ hỗ trợ Israel tận lực ở Gaza sẽ làm Dân Chủ mất phiếu thêm nhiều cuộc bầu cử về tay Cộng Hòa.

- Nhật Bản: 32% du khách than du lịch Nhật đông quá

- Nợ thẻ tín dụng kỷ lục 1,17 nghìn tỷ đô trong quý 3.

- Los Angeles: tông xe, lật xe, 7 người bị thương

- California: các nhà máy rượu vang rủ nhau bán

- Quận San Diego: chết vì điện giật khi treo đèn Giáng sinh.

- Quận Cam: lái xe tông cột đèn, 1 ông nhập viện

- TIN VN. Dự kiến Chính phủ giảm 5 bộ, Quốc hội giảm 4 ủy ban.

- TIN VN. Hàng trăm công nhân tập trung trước cổng VietcomBank Bình Dương.

- Báo Tiếng Dân: "Sư Minh Tuệ đi Ấn Độ: Chuyến hành hương lịch sử"

- HỎI 1: Trẻ em bị hen suyễn khởi phát sớm có thể gặp khó khăn với nhiều khía cạnh của trí nhớ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tại sao dân Mỹ thời gian sở hữu xe xăng trung bình là 13,6 năm, nhưng xe điện chỉ là 3,6 năm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-1/12/2024) ⦿ ---- Thủ tướng Georgia (tên gọi theo báo VN là Gruzia) là Irakli Kobakhidze tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng Tổng thống Salome Zourabichvili phải rời khỏi chức vụ của mình khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào tháng này. Tuyên bố này được đưa ra sau thông báo của Zourabichvili vào thứ Bảy rằng bà có ý định tiếp tục tại vị, với lý do quốc hội hiện tại không hợp pháp và không có thẩm quyền bổ nhiệm người kế nhiệm.

Georgia, một quốc gia có 3,8 triệu dân nằm giữa châu Âu và châu Á, đang sa lầy trong tình trạng hỗn loạn chính trị. Đảng Giấc mơ Georgia cầm quyền gần đây đã đình chỉ các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu trong bốn năm tới, làm trầm trọng thêm căng thẳng.

.

⦿ ---- Quan chức Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo vào Chủ Nhật rằng Georgia đang hướng đến "vực thẳm Ukraine", viện dẫn những điểm tương đồng với cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. (Ghi chú: báo trong VN gọi Georgia là Gruzia, theo phiên âm thời Liên Xô.)

.

Những phát biểu của ông được đưa ra khi các cuộc biểu tình của phe đối lập nổ ra ở Tbilisi (thủ đô Georgia) sau quyết định hoãn các cuộc đàm phán gia nhập Liên Âu (EU) của Thủ tướng Irakli Kobakhidze cho đến năm 2028.

.

Trong một bài đăng trên Telegram, Medvedev đã cáo buộc "các cường quốc phương Tây" đang tạo ra một "cuộc cách mạng màu" khác, tuyên bố Georgia phải đối mặt với sự lựa chọn giữa nguyện vọng gia nhập châu Âu và việc bảo vệ chủ quyền của mình. Ông cảnh báo về các cuộc xung đột dân sự sắp xảy ra, gọi tình hình là sự hỗn loạn. (Ghi chú: qua tin này, Nga thú nhận rằng Nga xâm lược Ukraine vì dân Ukraine làm cách mạng màu để nghiêng về tự do dân chủ kiểu Châu Âu.)

.

Sinh viên Georgia (còn tên được báo trong VN quen gọi là Gruzia) biểu tình liên tục 3 ngày đòi gia nhập Liên Âu. Chính phủ Nga hù dọa, đừng để "cách mạng màu" xảy ra, hễ theo Tây phương là sẽ có chuyện.

.

⦿ ---- Lực lượng đặc nhiệm Georgia (tên quen gọi ở VN: Gruzia) đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán những người biểu tình ủng hộ EU khỏi Đại lộ Rustaveli ở trung tâm Tbilisi và dọn sạch khu vực xung quanh tòa nhà quốc hội, theo thông tấn Tass đưa tin.

.

Lực lượng an ninh đã buộc những người biểu tình rời khỏi đại lộ và tiến về phía ga tàu điện ngầm hai ngày sau khi bắt đầu các cuộc biểu tình rầm rộ sau quyết định hoãn các cuộc đàm phán gia nhập EU của Thủ tướng Irakli Kobakhidze cho đến năm 2028. Ít nhất 150 người đã bị bắt giữ kể từ khi bắt đầu các cuộc biểu tình được đánh dấu bằng các cuộc đụng độ với cảnh sát và bất ổn chính trị.

.

Tổng thống Georgia là Salome Zourabichvili đã ủng hộ các cuộc biểu tình, từ chối chấp nhận tính hợp pháp của chính phủ do đảng Giấc mơ Georgia (Georgian Dream) đứng đầu. Vào thứ Bảy, bà tuyên bố rằng bà sẽ không từ chức tổng thống sau khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào ngày 16 tháng 12. Tình hình Georgia nguy ngập vì tình báo Nga ủng hộ Đảng Georgian Dream để kéo Georgia trở ngược về vị trí chư hầu thân Nga.

.

(Ghi chú: Tình hình Georgia có vẻ bất an. Năm 2008, quân Nga đã vào chiếm 2 vùng của Georgia là South Ossetia và Abkhazia, dựng người lên cho tự trị và tuyên bố độc lập trong vòng thân Nga. Tới năm 2014, Nga làm tương tự, chiếm bán đảo Crimea và Donbass của Ukraine, và năm 2022 xâm lược toàn bộ Ukraine, còn đang chiếm 20% lãnh thổ Ukraine.)

.

Sinh viên Georgia (còn tên VN quen gọi là Gruzia) biểu tình liên tục 3 ngày đòi gia nhập Liên Âu. Chính phủ Nga hù dọa, đừng để "cách mạng màu" xảy ra, hễ theo Tây phương là sẽ có chuyện.

.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga đã công bố hôm Chủ Nhật về việc chiếm được Illinka và Petrivka ở khu vực Donetsk phía đông Ukraine. Bộ này cũng báo cáo đã bắn hạ 55 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ. Những diễn biến trên chiến trường này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang và các cuộc đụng độ đang diễn ra.

.

Theo dữ liệu nguồn mở, lực lượng Nga hiện kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine và đã tiến vào Donetsk với tốc độ chưa từng thấy kể từ tháng 3 năm 2022. Quân Nga được cho là đang tiến gần đến Kurakhove và Pokrovsk, một địa điểm quan trọng để sản xuất than cốc, nguyên liệu thiết yếu cho ngành công nghiệp thép của Ukraine.

.

⦿ ---- Các quan chức cấp cao mới của Liên minh châu Âu EU, Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, và Antonio Costa, người đứng đầu Hội đồng châu Âu, đã đến Kiev hôm Chủ Nhật để thể hiện sự ủng hộ không lay chuyển đối với Ukraine. Chuyến thăm của họ đánh dấu ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của họ, tượng trưng cho sự ủng hộ kiên định của EU sau gần ba năm kể từ cuộc xâm lược của Nga. Kallas và Costa, cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đang hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

.

Costa nhấn mạnh cam kết của EU: "Chúng tôi sát cánh cùng Ukraine và tiếp tục ủng hộ hết mình". Kallas nói thêm rằng khối này tìm cách định vị Ukraine để có lập trường đàm phán mạnh mẽ nếu các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra.

.

⦿ ---- Hoa Kỳ phủ nhận mọi liên hệ với cuộc tấn công đang diễn ra của các nhóm chiến binh chống chính phủ ở Syria, đồng thời nói thêm rằng Mỹ đang "theo dõi chặt chẽ" tình hình ở quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

.

"Việc chế độ Assad liên tục từ chối tham gia vào tiến trình chính trị được nêu trong Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và sự phụ thuộc của chế độ này vào Nga và Iran đã tạo ra những điều kiện đang diễn ra hiện nay, bao gồm cả sự sụp đổ của các tuyến phòng thủ của chế độ Assad ở tây bắc Syria", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Bạch Ốc (NHC) Sean Savett nhấn mạnh. Đồng thời, ông nhắc lại rằng Washington đã chỉ định Hayat Tahrir al-Sham (HTS) là một tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ kêu gọi hạ nhiệt và tái khẳng định cam kết tìm ra giải pháp chính trị cho tình hình ở Syria.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump đã chọn Kash Patel làm giám đốc FBI, ám chỉ ý định loại bỏ Christopher Wray và đưa một người trung thành cuồng nhiệt vào để lật đổ cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của quốc gia. Trump đã nhiều lần chỉ trích gay gắt cơ quan FBI, mà ông tuyên bố đã "làm mất lòng tin của nước Mỹ", theo tờ Washington Post. "Tôi tự hào thông báo rằng Kashyap 'Kash' Patel sẽ làm Giám đốc tiếp theo của Cục Điều tra Liên bang", Trump đăng trên Truth Social vào tối thứ Bảy. "Kash là một luật sư, điều tra viên và chiến binh 'Nước Mỹ trên hết' tài giỏi, người đã dành cả sự nghiệp của mình để vạch trần tham nhũng, bảo vệ Công lý và bảo vệ Người dân Mỹ".

.

Việc lựa chọn này phù hợp với quan điểm của Trump rằng các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của chính phủ cần một sự chuyển đổi triệt để và mong muốn trả thù những kẻ thù được cho là của ông, AP đưa tin. Điều này cho thấy Trump, vẫn đang tức giận về nhiều năm điều tra của liên bang đã phủ bóng đen lên chính quyền đầu tiên của ông và sau đó dẫn đến việc ông bị truy tố, đang có động thái đưa những đồng minh thân cận của FBI và Bộ Tư pháp lên hàng đầu mà ông mong muốn bảo vệ thay vì giám sát ông. Patel "đóng vai trò then chốt trong việc vạch trần trò lừa bịp Nga, Nga, Nga, với tư cách là người ủng hộ sự thật, trách nhiệm giải trình và Hiến pháp", Trump viết vào tối thứ Bảy.

.

Không rõ Patel có được xác nhận hay không, ngay cả khi được Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, mặc dù Trump cũng đã nêu ra viễn cảnh sử dụng các cuộc bổ nhiệm trong thời gian nghỉ để thúc đẩy các lựa chọn của mình. Các giám đốc FBI phục vụ nhiệm kỳ 10 năm và nhiệm kỳ của Wray vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, Trump sẽ phải sa thải ông ta hoặc Wray sẽ phải từ chức trước khi Patel có thể tiếp quản. Các đề xuất do Patel đưa ra trong quá khứ, nếu được thực hiện, sẽ dẫn đến sự thay đổi mạnh mẽ đối với một cơ quan không chỉ có nhiệm vụ điều tra các hành vi vi phạm luật liên bang mà còn bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa bao gồm các cuộc tấn công khủng bố và gián điệp nước ngoài.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố công bố ý định đề cử Chad Chronister làm quản trị viên của Cơ quan Chống ma túy (DEA). "Trong hơn 32 năm, Cảnh sát trưởng Chad Chronister đã phục vụ Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Hillsborough và nhận được vô số lời khen ngợi và giải thưởng vì đã giữ cho cộng đồng của mình AN TOÀN", Trump cho biết. Tổng thống đắc cử cũng tuyên bố rằng Chronister sẽ hợp tác với Pam Bondi, người được ông đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp để ngăn chặn nạn buôn bán ma túy qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump hôm thứ Bảy đã đe dọa áp thuế 100% đối với một khối gồm 9 quốc gia nếu họ hành động làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Lời đe dọa của ông nhắm vào các quốc gia trong cái gọi là liên minh BRIC, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

.

Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan và Malaysia đã nộp đơn xin trở thành thành viên và một số quốc gia khác đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia. Trong khi đồng đô la Mỹ cho đến nay là loại tiền tệ được sử dụng nhiều nhất trong kinh doanh toàn cầu và đã vượt qua những thách thức trước đây đối với vị thế thống trị của mình, các thành viên của liên minh và các quốc gia đang phát triển khác cho biết họ đã chán ngấy với sự thống trị của Hoa Kỳ đối với hệ thống tài chính toàn cầu.

.

Trump, trong một bài đăng trên Truth Social, đã nói: “Chúng tôi yêu cầu các quốc gia này cam kết rằng họ sẽ không tạo ra một loại tiền tệ BRICS mới, cũng không ủng hộ bất kỳ loại tiền tệ nào khác để thay thế đồng đô la Mỹ hùng mạnh, nếu không, họ sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 100% và phải nói lời tạm biệt với nền kinh tế tuyệt vời của Hoa Kỳ".

.

Tại hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia BRIC vào tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Hoa Kỳ "vũ khí hóa" đồng đô la và mô tả đó là một sai lầm lớn. "Không phải chúng tôi từ chối sử dụng đồng đô la", Putin đã nói vào thời điểm đó. "Nhưng nếu họ không cho chúng tôi làm việc, chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi buộc phải tìm kiếm các giải pháp thay thế".

.

Nga đã thúc đẩy cụ thể việc tạo ra một hệ thống thanh toán mới sẽ cung cấp một giải pháp thay thế cho mạng lưới nhắn tin ngân hàng toàn cầu, SWIFT, và cho phép Moscow né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây và giao dịch với các đối tác. Trump cho biết "không có khả năng" BRIC sẽ thay thế đồng đô la Mỹ trong thương mại toàn cầu và bất kỳ quốc gia nào cố gắng thực hiện điều đó "nên tạm biệt nước Mỹ".

.

⦿ ---- Đề cử ông sui gia hình sự. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố vào thứ Bảy về việc đề cử doanh nhân phát triển bất động sản và cựu luật sư Charles Kushner cho vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp. Kushner là cha của Jared Kushner, người đã kết hôn với con gái của Trump là Ivanka.

.

Charles Kushner đã bị kết tội đóng góp bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử, trốn thuế và mua chuộc nhân chứng vào năm 2005. Ông đã ngồi tù hai năm và bị tước quyền luật sư tại New Jersey, New York và Pennsylvania. Ông đã được Trump ân xá vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2020. "Cùng nhau, chúng ta sẽ củng cố mối quan hệ đối tác của Hoa Kỳ với Pháp, Đồng minh lâu đời nhất của chúng ta và là một trong những đồng minh vĩ đại nhất của chúng ta!" Trump đã viết trên Truth Social.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông đã có một cuộc họp "rất hiệu quả" với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Trudeau đã đến Hoa Kỳ để nói chuyện với Trump sau khi Trump đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Canada, đổ lỗi cho Canada về tình trạng ma túy bất hợp pháp và người nhập cư vào Hoa Kỳ.

.

"Tôi đã nói rất rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không còn ngồi yên để công dân của chúng tôi trở thành nạn nhân của nạn dịch ma túy này, chủ yếu do các băng đảng ma túy và Fentanyl tràn vào từ Trung Quốc", Trump nói, đồng thời nói thêm rằng Trudeau cam kết sẽ hợp tác với Hoa Kỳ về vấn đề này. Trump cho biết thêm rằng hai người cũng đã thảo luận về các chủ đề như năng lượng, thương mại và Bắc Cực.

.

⦿ ---- Trễ rồi, trễ mất 4 năm, nếu Biden có muốn hiểu về cuộc chiến Israel chiếm đất Palestine. Tổng thống Joe Biden đã gây xôn xao khi mua sắm hôm Thứ Sáu Đen tại một hiệu sách ở Nantucket (Massachusetts). Vị tổng thống sắp mãn nhiệm đã được các phóng viên nhìn thấy rời khỏi hiệu sách với một cuốn sách trên tay về lịch sử hiện đại của "cuộc kháng chiến" của người Palestine có tựa đề, "The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonial Conquest and Resistance 1917-2017" (Cuộc chiến tranh Trăm năm ở Palestine: Lịch sử chinh phục và kháng chiến của người định cư thuộc địa 1917-2017).

.

Được viết bởi giáo sư danh dự của Đại học Columbia và nhà sử học người Mỹ gốc Palestine nổi tiếng Rashid Khalidi, cuốn sách khẳng định rằng lịch sử hiện đại của "cuộc kháng chiến" của người Palestine có thể "được hiểu tốt nhất" là một "cuộc chiến tranh Israel chinh phục thuộc địa" nhằm buộc người dân Palestine bản địa "phải từ bỏ quê hương của họ cho một dân tộc khác trái với ý muốn của họ". Bức ảnh lan truyền của Biden xuất hiện ngay sau lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian giữa Hezbollah và Israel được công bố vào ngày 26 tháng 11 sau nhiều tháng bị chỉ trích về các nỗ lực giảm leo thang.

.

Biden tuyên bố, "Cuộc giao tranh qua biên giới Lebanon-Israel sẽ chấm dứt". Mặc dù không rõ liệu Biden có mua cuốn sách này cho chính mình hay không, GS Khalidi không mấy ấn tượng khi thấy cuốn sách của mình trên tay tổng thống Biden rời tiệm sách. "Trễ tới 4 năm rồi", tác giả nói với tờ New York Post. Trên mạng, bức ảnh cũng bị chỉ trích về mặt chính trị. "Ồ, hơi muộn để xem học về lịch sử [Israel-Palestine] rồi", một người dùng X viết. Thực tế, nhiều người tin vào Kinh Thánh nghĩ rằng dân Israel là do Chúa Trời chọn, và vùng đất Palesitne hiện nay là đất thánh Chúa đã hứa cho dân Israel.



Biden bước ra tiệm sách, tay cầm cuốn sách nói về cuộc chiến dân Israel được "Chúa chọn để chiếm đất và diệt chủng Palesitne."

Dự kiến Chính phủ giảm 5 bộ, Quốc hội giảm 4 ủy ban.

Hàng trăm công nhân tập trung trước cổng VietcomBank Bình Dương.

Báo Tiếng Dân: "Sư Minh Tuệ đi Ấn Độ: Chuyến hành hương lịch sử."

⦿ ---- Nhà làm phim Michael Moore đã cân nhắc về sự ủng hộ liên tục của Hoa Kỳ đối với Israel trong bối cảnh cuộc chiến với Hamas ở Gaza, cho rằng nếu đảng Dân chủ tiếp tục ủng hộ Nhà nước Do Thái chiếm đất Palestine, "sẽ có thêm nhiều cuộc bầu cử" bị mất về tay Cộng Hòa."Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nên biết rõ hơn. Và hành vi ủng hộ hành vi xâm lược này của họ sẽ chỉ khiến họ mất thêm nhiều cuộc bầu cử", Moore đã viết trong bài báo của mình trên Substack vào thứ Bảy. "Những cử tri dưới 45 tuổi và những người da màu cộng lại (chiếm gần một nửa số cử tri), không quan tâm đến chiến tranh và muốn chính phủ của chúng ta chi tiền cho trường học, người già và hệ thống chăm sóc sức khỏe bị phá vỡ của chúng ta"."Đã đến lúc cắt đứt Bibi", ông nói, sử dụng biệt danh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi Phó Tổng thống Harris bị Tổng thống đắc cử Trump đánh bại vào đầu tháng này trong cuộc bầu cử tổng thống, mất cả 7 tiểu bang chiến trường. Đảng Cộng hòa đã giành được đa số tại Thượng viện và có thể giữ được đa số mong manh tại Hạ viện.Harris đã bị chỉ trích nặng nề trên đường đi vì từ chối chấm dứt quan hệ với Biden trong cuộc chiến và đề xuất hành động cứng rắn hơn đối với Israel, bất chấp xung đột ngày càng gia tăng khiến các cử tri cánh tả tức giận, những người muốn Israel rút khỏi Gaza và Lebanon.Moore trước đây đã cảnh báo đảng Dân chủ về sự ủng hộ của họ đối với Israel và rằng điều đó có thể phản tác dụng đối với họ vào Ngày bầu cử. Sau khi Israel thu hồi được thi thể của 6 con tin vào đầu tháng 9, Moore đã viết trong bản tin của mình rằng Netanyahu đã chơi Tổng thống Biden "như một kẻ ngốc".Mặc dù chế giễu các thượng nghị sĩ đã giúp đánh bại ba nghị quyết do Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-Vt.) bảo trợ, vốn sẽ chặn việc bán một số vũ khí tấn công cho quân đội Israel, nhà hoạt động này đã ca ngợi 19 nhà lập pháp thượng viện đã bỏ phiếu ủng hộ sáng kiến này. Động thái này cho thấy có một số sự phản đối đối với cách Israel xử lý cuộc tấn công ở Gaza đã giết chết hơn 44.000 người Palestine, theo các quan chức y tế địa phương. Con số này không phân biệt giữa thường dân và chiến binh.“Nhưng một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra đúng 10 ngày trước: 19 Thượng nghị sĩ Dân chủ và Độc lập đã đứng lên lần đầu tiên và bỏ phiếu DỪNG việc gửi 3 nhóm vũ khí của Mỹ tới Israel”, Moore viết trong bài đăng gần đây của mình.“Đây là lời khiển trách chưa từng có khi cảnh báo Netanyahu rằng hàng triệu người Mỹ đã quá chán ngán cảnh ông ta tàn sát thường dân vô tội”, ông nói thêm. “Tất nhiên, đối với Netanyahu, người Palestine không phải là ‘vô tội’ vì, ừm, họ không tồn tại”.Hôm thứ Ba, Biden đã ra hiệu rằng chính quyền của Biden sẽ tiếp tục thúc đẩy để đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Những phát biểu này được đưa ra khi Washington và Pháp làm trung gian cho lệnh tạm dừng giao tranh giữa Israel và nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon.“Trong những ngày tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Qatar, Israel và các nước khác để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza để các con tin được thả và chiến tranh sẽ kết thúc mà không có Hamas nắm quyền, điều đó trở nên khả thi”, Biden cho biết hôm thứ Ba.Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn ở Lebanon đã có khởi đầu không mấy suôn sẻ khi cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm các điều khoản, trong khi vẫn còn người chết ở Lebanon.⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn 30% khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản đã gặp phải các vấn đề liên quan đến tình trạng quá tải du lịch trong các chuyến đi của họ vào năm 2024 và hơn 60% cho biết họ sẵn sàng chấp nhận mức phí cao hơn như một cách để giảm bớt tình trạng tắc nghẽn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.Cuộc khảo sát 7.796 người nước ngoài về kế hoạch và trải nghiệm du lịch của họ, do Ngân hàng Phát triển Nhật Bản và Quỹ Cục Du lịch Nhật Bản cùng thực hiện và được công bố vào tháng 10, cho thấy tình trạng tắc nghẽn tại các điểm du lịch là vấn đề phổ biến nhất, với 32% người được hỏi cho biết họ đã gặp phải tình trạng này trong thời gian lưu trú.Kết quả này so với 30% trong cuộc khảo sát năm 2019 được thực hiện trước đại dịch COVID-19. Câu trả lời phổ biến thứ hai trong câu hỏi có nhiều câu trả lời là hành vi thiếu văn hóa như xả rác và đi vào các khu vực hạn chế.Trong cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 18 tháng 7 đối với những cá nhân từ 20 đến 79 tuổi trên khắp Châu Á, Anh, Pháp, Hoa Kỳ và Úc, 63% cho biết họ sẽ chấp nhận mức phí cao hơn tại các điểm du lịch và các cơ sở khác ở Nhật Bản nếu chúng giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn và bảo vệ các thành phố đó, tăng từ 43% vào năm 2019.Cuộc khảo sát cũng cho thấy tiềm năng của du lịch nông thôn, với 97% số người được hỏi đã đến thăm hoặc có kế hoạch đến thăm Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm đến việc đến các khu vực của Nhật Bản nhưng chưa đến 10% trong số họ thực sự đã đi đến những nơi như vậy.Trong số những người có kế hoạch đến thăm Nhật Bản, 72% muốn xem Triển lãm Thế giới 2025 sắp tới tại Osaka. Trong số những người muốn xem sự kiện này, 42% cho biết triển lãm sẽ là lý do chính khiến họ đến Nhật Bản.⦿ ---- Với mức nợ thẻ tín dụng đạt mức cao nhất mọi thời đại, đây là lúc để có những câu hỏi và câu trả lời phù hợp nhất xoay quanh thực tế khó khăn mà nhiều người Mỹ đang phải đối mặt. Theo Cục Dự trữ Liên bang New York, nợ thẻ tín dụng đã tăng lên mức kỷ lục 1,17 nghìn tỷ đô la trong quý 3.⦿ ---- Các nhà điều tra ở trung tâm thành phố Los Angeles đang truy tìm tài xế liên quan đến vụ tai nạn lật xe khiến 7 người bị thương trong đêm. Đội phản ứng đầu tiên được gọi đến ngay sau 12:30 sáng thứ Bảy tại ngã tư đường Broadway và đường Cesar Chavez. Tại đó, một chiếc xe ô tô con và một chiếc xe bán tải đã đâm vào nhau, phá hủy cả hai phương tiện.Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết hai người bị mắc kẹt trong xe đã phải được giải cứu. Ba người đã được đưa đến bệnh viện trong khu vực trong tình trạng nguy kịch. Mức độ nghiêm trọng của các vết thương của bốn người còn lại vẫn chưa rõ. Không rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hoặc lỗi thuộc về ai, nhưng các nhân chứng nhớ lại đã nhìn thấy một trong những tài xế lái xe vượt quá tốc độ cho phép ngay trước khi va chạm. Các nhà điều tra cho biết một tài xế đã bỏ chạy ngay sau vụ tai nạn. Không có mô tả chi tiết về cá nhân đó. Các quan chức đang điều tra xem rượu hoặc ma túy có phải là yếu tố gây ra vụ tai nạn hay không.⦿ ---- California: Ben Fraleigh, một nhà môi giới đã bán các nhà máy rượu vang ở Temecula trong gần 50 năm, cho biết ông chưa bao giờ thấy nhiều doanh nghiệp rao bán như vậy. "Không có sự tăng trưởng. Bạn không thể tìm đủ người để thu hoạch nho", Fraleigh nói với The Press-Enterprise. "Trong vài tháng qua, mọi người đến nếm thử rượu vang chứ không mua rượu. Đó là một vấn đề. ..."Các danh sách gần đây hơn ở Thung lũng Temecula bao gồm Falkner Winery, 14 triệu đô la; Palumbo Family Vineyards, 6,95 triệu đô la; Rancho Pacifica Ranch, 3,98 triệu đô la; Thornton Winery, 17,9 triệu đô la; Monte De Oro Winery, 17,5 triệu đô la; và Avensole Winery, 19,5 triệu đô la, PE đưa tin.Số lượng các nhà máy rượu vang rao bán ở Thung lũng Temecula đã thu hút sự chú ý. Sau đây là những gì một số chủ sở hữu, người trong ngành và người theo dõi đã nói với PE về xu hướng này.⦿ ---- Một người đàn ông ở Quận San Diego đã tử vong sau khi bị điện giật khi đang treo đèn Giáng sinh. Antonio Pascual, 24 tuổi, đến từ Escondido đang treo đèn trên mái nhà gần đường dây điện cao thế vào khoảng 11 giờ sáng thứ Năm tại một ngôi nhà trên Đường Skyline ở Escondido, theo Văn phòng Giám định Y khoa Quận San Diego."Người quá cố đã ném đèn qua đường dây điện dẫn đến bị điện giật", Văn phòng Giám định Y khoa cho biết trong một bản tin. "Các nhân viên y tế đã đến hiện trường và phát hiện người quá cố treo ngược mình trên một cái cây". Anh ta được đưa đến Trung tâm Y tế Palomar Escondido, nơi anh ta đã tử vong "mặc dù đã được hồi sức tích cực", Văn phòng Giám định Y khoa cho biết. Một trang GoFundMe được lập ra để gây quỹ hỗ trợ gia đình anh ta đã mô tả Pascual là một người anh, người con và người chú "có rất nhiều điều để sống".⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông đã phải nhập viện vì bị thương nghiêm trọng sau khi đâm vào một cột đèn giao thông ở Quận Cam vào sáng sớm thứ Sáu. Cảnh sát Irvine đã đăng một bức ảnh lên Instagram cho thấy cột đèn tín hiệu giao thông nhô ra gần nửa chiếc xe. Cảnh sát cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 1:03 giờ sáng thứ Sáu tại ngã tư đường Modjeska và Still Night Rd. ở Irvine."Chúng tôi đã nhanh chóng phản ứng tại hiện trường cùng với các đối tác của Cơ quan Cứu hỏa Quận Cam (OCFA)", Sở Cảnh sát Irvine viết. "Họ nhanh chóng giải cứu tài xế khỏi xe và đưa anh ta đến bệnh viện". Tài xế bị thương nghiêm trọng. "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến anh ấy trong quá trình hồi phục", chú thích trên Instagram cho biết thêm.⦿ ---- TIN VN.Theo VnExpress. Chính phủ dự kiến sẽ giảm 5 bộ, Quốc hội giảm 4 Ủy ban sau khi tinh gọn bộ máy, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng. Sáng 1/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cho biết các cơ quan đang nghiên cứu đề xuất sáp nhập, kết thúc hoạt động của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến sẽ sáp nhập với Bộ Tài chính; Giao thông Vận tải sáp nhập với Xây dựng. Bộ Thông tin và Truyền thông sáp nhập với Bộ Khoa học và Công nghệ để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, chuyển đổi số; chuyển một số nhiệm vụ khác về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan. Bộ Tài nguyên và Môi trường sáp nhập với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về nông nghiệp, tài nguyên môi trường; chuyển một số nhiệm vụ khác về các bộ và các cơ quan liên quan. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ kết thúc hoạt động, chuyển nhiệm vụ về Bộ Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, các cơ quan có liên quan. Ban Tôn giáo Chính phủ chuyển về Ủy ban dân tộc, thành lập Ủy ban Dân tộc - Tôn giáo.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Dân Tộc. Sáng chủ nhật 01/12/2024 hàng trăm công nhân từ Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) sang VietcomBank Chi nhánh Bình Dương giao dịch ngân hàng. Nhưng bị bảo vệ đóng cửa không cho vào bên trong gây ra cảnh đông người nhốn nháo phía trước Chi nhánh ngân hàng, nhiều người còn bất bình trước hành xử của bảo vệ của Chi nhánh.⦿ ----Sau đây là trích bài nhận định của nhà văn Trần Hạ Vi trên Báo Tiếng Dân:

"Sư Minh Tuệ đi Ấn Độ: Chuyến hành hương lịch sử

Trần Hạ Vi

1-12-2024

Mấy ngày nay rộ lên thông tin sư Minh Tuệ đi Ấn Độ, đặc biệt là sau bức tâm thư của thầy xin được giúp đỡ, hỗ trợ về mặt giấy tờ để có thể đi Ấn Độ thăm viếng những thánh tích của Phật Giáo, như là một tâm nguyện trước đây của thầy.

.

Sau những thất vọng về việc hiện tại thầy sẽ không đi khất thực nữa, cộng đồng mạng, cộng đồng Phật tử và những người ủng hộ sư Minh Tuệ rộn ràng nô nức trước tin thầy sẽ (có thể) đi Ấn Độ. Thầy Minh Tuệ đã nói sẽ đồng hành cùng TS Đoàn Văn Báu. Sau đó có tin thầy Phước Nghiêm, Phật giáo Hòa Hảo cũng sẽ đồng hành. Rồi YouTuber Lê Khả Giáp, người đã có nhiều kinh nghiệm đi bộ xuyên quốc gia, cũng sẽ đồng hành cùng thầy Minh Tuệ.

.

Ngoài những cái tên nổi bật như trên thì cộng đồng mạng cũng đang xôn xao chuẩn bị, các YouTubers chuẩn bị đi theo quay clip, người đi theo bảo hộ, người đi ủng hộ tinh thần. Người không đi theo được xuyên suốt thì dự định đi một quãng. Người ở nhà không đi được thì gửi tiền của vật chất trợ giúp người đi bảo hộ, quay clip v.v… Nói chung thầy Minh Tuệ chỉ cần cất bước là sẽ có một đoàn rồng rắn đi theo, tất nhiên chắc cũng sẽ có an ninh chìm Việt Nam đi theo để bảo đảm an toàn.

.

Tuyến đường đi bộ từ Việt Nam đến Ấn Độ sẽ đi qua các nước sau: Hoặc Lào, hoặc Campuchia (tùy chọn cửa khẩu nào), Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ. Người cầm hộ chiếu Việt Nam được miễn thị thực ở Lào, Campuchia, Thái Lan (visa cấp tại cửa khẩu được ở một tháng), và phải xin visa khi đi sang Myanmar và Ấn Độ.

.

Nếu nhìn theo tình hình như thế, sẽ rất tiện cho cộng đồng mạng đi theo thầy, ít nhất là một đoạn sang Lào/ Campuchia và Thái Lan. Chỉ tính đến đây đã thấy số người đi theo thầy Minh Tuệ chắc phải lên đến hơn chục người, vài chục người. Nếu kể những người không đi xuyên suốt (tức là chỉ đi theo 1-2 ngày rồi về) thì đoàn chắc có thể lên đến trăm người hơn. Chưa kể là chuyến đi có thể thu hút nhiều người biết đến thầy Minh Tuệ (không hẳn chỉ là người Việt, không hẳn chỉ ở Việt Nam, cũng không hẳn tôn giáo phải là Phật Giáo) đi theo đoàn. Đây sẽ là một chuyến hành hương lịch sử, nếu nó xảy ra.

.

Về mặt chính quyền Việt Nam, thì chính quyền coi như đã đẩy một củ khoai nóng ra khỏi tay, không phải lo giám sát bảo hộ an ninh ở Việt Nam nữa..."

Xem tiếp toàn văn:

https://baotiengdan.com/2024/12/01/su-minh-tue-di-an-do-chuyen-hanh-huong-lich-su/

.

.

⦿ ---- HỎI 1: Trẻ em bị hen suyễn khởi phát sớm có thể gặp khó khăn với nhiều khía cạnh của trí nhớ?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trẻ em bị hen suyễn khởi phát sớm có thể gặp khó khăn với nhiều khía cạnh của trí nhớ, theo một nghiên cứu gần đây bổ sung vào tài liệu ngày càng nhiều về chủ đề này. Với bằng chứng trước đây chỉ ra bệnh hen suyễn và khó khăn về trí nhớ từ các nghiên cứu trên chuột, báo cáo mới do các nhà nghiên cứu tại Đại học California, Davis thực hiện là một trong những báo cáo đầu tiên liên kết bệnh hen suyễn ở trẻ em với chức năng trí nhớ.

.

Hen suyễn là một trong những căn bệnh phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, với khoảng 28 triệu người Mỹ, hoặc một trong 12 người, mắc phải căn bệnh này, theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia. Vào năm 2021, gần 40% trẻ em dưới 18 tuổi đã lên cơn hen suyễn trong năm ngoái. Tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng như mệt mỏi do mất ngủ, lo lắng và trầm cảm, và tăng nguy cơ nhiễm trùng phổi như viêm phổi.

Chi tiết:

https://www.post-gazette.com/news/health/2024/11/30/childhood-asthma-memory-study/stories/202412010013

.

⦿ ---- HỎI 2: Tại sao dân Mỹ thời gian sở hữu xe xăng trung bình là 13,6 năm, nhưng xe điện chỉ là 3,6 năm?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Tại Hoa Kỳ, một quốc gia mà văn hóa xe hơi đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày, thời gian sở hữu xe trung bình đang tăng đều đặn. Đối với xe chạy bằng xăng thông thường, thời gian sở hữu xe trung bình hiện nay là 12,5 năm, trong khi xe cá nhân là 13,6 năm. Con số này cho thấy bước nhảy vọt đáng kể so với những năm trước và làm nổi bật xu hướng kéo dài tuổi thọ xe, một xu hướng đã tăng đều đặn kể từ năm 2008-2009, khi suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến sự sụt giảm mạnh về doanh số bán xe mới. Tuy nhiên, tình hình lại khá khác đối với xe điện. Theo nghiên cứu, xe điện thường được thay thế sau chỉ 3,6 năm. Sự tương phản này đặt ra một câu hỏi thú vị: Tại sao chủ sở hữu xe điện có khả năng đổi xe thường xuyên hơn những người sở hữu xe chạy bằng xăng?

Chi tiết:

https://glassalmanac.com/study-shows-electric-cars-are-replaced-every-3-years-compared-to-12-for-gasoline-vehicles/

.

.