- Lộ chuyện con rơi bí mật của Putin: Cô Elizaveta Krivonogikh (mang họ mẹ), 21 tuổi, đang là một nghệ sĩ DJ ở Paris - Nữ diễn viên người Úc gốc Việt Ana Thu Nguyen (sinh trong trại tỵ nạn Galang) thành công trong vai Nữ hoàng Sindel trong Mortal Kombat II

- Meta Platforms xây một tuyến cáp quang ngầm toàn cầu chi phí hơn 10 tỷ đô

- TQ phản đối mạnh mẽ kế hoạch quá cảnh Mỹ (Hawaii và Guam) của Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te

- Billboard xin lỗi Taylor Swift vì video vinh danh cô là ngôi sao nhạc pop vĩ đại thứ hai của thế kỷ 21 lại dính câu hát bẩn của Kanye West

- 4 xe tăng Israel đã tiến vào nam Lebanon, 2 bên tố nhau vi phạm lệnh ngưng bắn

- Pháp: Lebanon cần bầu ngay một tổng thống

- 8 người bị thương khi tay súng Hamas nổ súng vào một chiếc xe buýt của Israel gần Ariel ở Bờ Tây. Tay súng bị bắn ah5.

- Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Bắc Hàn

- TQ kêu gọi Mỹ ngay lập tức rút hệ thống tên lửa Typhon khỏi Philippines

- Tàu Trung Quốc là thủ phạm: cắt đứt hai tuyến cáp quang ở Biển Baltic, bị các tàu chiến châu Âu hộ tống

- Trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết nan đề lớn nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ: thâm hụt tài chính tăng vọt?

- California: 3 người chết và 1 người bị thương nặng khi chiếc Tesla Cybertruck của họ đụng, cháy

- Los Angeles: nhà cháy, 1 người chết

- Quận Cam: cần thực phẩm từ thiện tăng vọt.

- Los Angeles: LS Minh Nguyen thành công, buộc Long Beach bồi thường 500.000 đô cho 1 phụ nữ sụp ổ gà

- Thuyền nhân Việt: cột đèn cũng vượt biên, các chuyến vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ đã tăng 177% (trong 9 tháng đầu 2024, có 3.132 người Việt đi ghe nhỏ vào Anh)

- TIN VN. Người tố cáo thẩm phán nhận hối lộ bị khởi tố tội đưa hối lộ.

- TIN VN. Hiệu trưởng dùng con dấu vay nợ hơn 5 tỉ rồi âm thầm… bán trường.

- TIN VN. Gần 74.000 hộ dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn.

- HỎI 1: Ô nhiễm không khí do cháy rừng đã gây ra hơn 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chơi bóng đá, đội đầu sẽ hại cho não bộ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/11/2024) ⦿ ---- Meta Platforms Inc. đang xây dựng một tuyến cáp quang ngầm trên toàn thế giới trong một dự án có chi phí hơn 10 tỷ đô la, TechCrunch đưa tin vào thứ sáu. Những người hiểu biết về vấn đề này cho biết gã khổng lồ công nghệ này sẽ là "chủ sở hữu và người dùng duy nhất" của tuyến cáp này.

Theo các nguồn tin, dự án vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch và sẽ mất "nhiều năm trước khi đi vào hoạt động hoàn toàn". Tuyến cáp này được cho là sẽ trải dài từ bờ biển phía đông Hoa Kỳ qua Nam Phi, Ấn Độ và Úc đến bờ biển phía tây Hoa Kỳ. Meta dự kiến ​​sẽ tiết lộ thông tin chi tiết về tuyến cáp này vào đầu năm 2025.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc đối với kế hoạch quá cảnh của nhà lãnh đạo Đài Loan Lai Ching-te qua các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ như Hawaii và Guam. Phát biểu về vấn đề này vào thứ Sáu, Mao lên án mọi hình thức trao đổi chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, nhấn mạnh rằng những hành động như vậy làm suy yếu nguyên tắc một Trung Quốc.

Bà kêu gọi Washington tôn trọng các cam kết của mình là không ủng hộ "độc lập của Đài Loan" và ngừng khuyến khích các hoạt động ly khai. Mao kêu gọi Hoa Kỳ ngừng các tương tác chính thức với Đài Loan, cảnh báo không được gửi tín hiệu khuyến khích các lực lượng ly khai.

Chuyến đi cuối tuần của Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te bao gồm các chuyến thăm tới các đồng minh Thái Bình Dương, với các điểm dừng chân ở Hawaii và Guam, đây là lần đầu tiên ông đến các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ kể từ khi đắc cử. Các chuyến quá cảnh theo kế hoạch đã bị Bắc Kinh lên án, điều này có thể báo hiệu các cuộc tập trận quân sự có thể xảy ra để đáp trả.

⦿ ---- Billboard cho biết họ "vô cùng xin lỗi Taylor Swift" vì một video mà họ phát hành khi họ gọi cô là ngôi sao nhạc pop vĩ đại thứ hai của thế kỷ 21. Video về những điểm nhấn trong sự nghiệp của cô bao gồm một đoạn clip về hình ảnh khỏa thân của Swift xuất hiện trong video khét tiếng của Kanye West cho bài hát "Famous" năm 2016 của anh, news.com.au đưa tin. Bài hát có lời bài hát, "Tôi cảm thấy như tôi [West] và Taylor vẫn có thể quan hệ tình dục. Tại sao? Tôi đã làm cho con đĩ đó trở nên nổi tiếng."

Việc đưa hình ảnh này vào đã gây ra phản ứng dữ dội từ Swifties, với một số người gọi video của West là "khiêu dâm trả thù". "Nó không chỉ kinh tởm và thiếu tôn trọng, mà còn là một cái tát thẳng vào mặt", một tài khoản người hâm mộ cho biết. Billboard đã sớm gỡ video xuống và đăng lại trên X với đoạn clip đã bị xóa, Time đưa tin. "Chúng tôi vô cùng xin lỗi Taylor Swift và tất cả độc giả cũng như người xem của chúng tôi vì trong một video ca ngợi những thành tựu của Swift, chúng tôi đã đưa vào một đoạn clip mô tả sai sự thật về cô ấy", tạp chí này cho biết trong một bài đăng khác trên X. "Chúng tôi đã xóa đoạn clip khỏi video của mình và thành thật xin lỗi về những tổn hại mà chúng tôi đã gây ra với lỗi này".

Billboard đã dần dần tiết lộ danh sách 25 ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế kỷ và một số người hâm mộ Swift đã khó chịu vì cô không được đứng đầu, USA Today đưa tin. Rihanna đứng thứ 3, Drake đứng thứ 4 và West đứng thứ 7, hơn Justin Bieber một bậc. Ngôi sao số 1 vẫn chưa được nêu tên, nhưng nhiều người dự đoán đó sẽ là Beyonce, người cho đến nay vẫn chưa có tên trong danh sách 25 ngôi sao hàng đầu hoặc danh sách 25 lời ngợi khen danh dự.

⦿ ---- Cô con gái bí mật của Putin đang sống ở Paris. Tổng thống Nga Vladimir Putin có một cô con gái bí mật là một DJ hipster (DJ là nghệ sĩ chon nhạc cho phòng trà, vũ trường; hipster là đời sống cấp tiến) sống ở Paris dưới một nghệ danh, theo các báo cáo.

Cô Elizaveta Krivonogikh (mang họ mẹ), 21 tuổi, được cho là kết quả của một cuộc tình mà người đứng đầu Điện Kremlin đã có khi kết hôn với vợ cũ Lyudmila Putina. Ông đã có quan hệ với mẹ của bà, Svetlana Krivonogikh. Một cuộc điều tra của đài truyền hình Ukraine TSN cho thấy rằng người phụ nữ trẻ này sử dụng tên Luiza Rozova, cũng như đi du lịch dưới cái tên Elizaveta Olegovna Rudnova. Nhật ký chuyến bay và một số điện thoại chung liên kết Krivonogikh với nhân vật Rudnova, theo các báo cáo nêu rõ.

Về mặt chính thức, Putin chỉ có hai cô con gái—Maria và Katerina—nhưng cuộc sống của ông đã được che giấu trong bí mật trong nhiều năm. Cựu nhân viên vệ sinh Svetlana Krivonogikh, 49 tuổi, đã có quan hệ với tổng thống Nga trong quá khứ và bà có một cô con gái sinh năm 2003 trông "rất giống" Putin. Điện Kremlin gọi báo cáo này của nhóm báo chí điều tra Proekt là “báo chí lá cải”.

Khuôn mặt cha con giống y hệt: Cô Elizaveta Krivonogikh (mang họ mẹ), 21 tuổi, đang là một nghệ sĩ DJ ở Paris, được cho là kết quả của một cuộc tình mà Putin dan díu trong khi kết hôn với vợ cũ Lyudmila Putina. Hình của Mashable India.

⦿ ---- Bốn xe tăng của Israel đã tiến vào quận phía tây của thị trấn Khiyam, miền nam Lebanon vào thứ sáu, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia (ANN). Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều lời cáo buộc lẫn nhau về việc không tuân thủ lệnh ngừng bắn đã đạt được cách đây vài ngày. Hôm qua, quân đội Israel bị cáo buộc đã tấn công vào vị trí của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Ngoài ra, trước đó trong ngày, quân đội tuyên bố đã nổ súng vào những cá nhân ở một số khu vực mà họ cho là đã vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Tính đến hôm nay, vẫn chưa có thêm thông tin chi tiết nào về thời gian hoặc mục tiêu của cuộc diễn tập.

⦿ ---- Đặc phái viên của Pháp, Jean-Yves Le Drian, đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Lebanon trong việc bầu một tổng thống trong chuyến thăm của ông vào thứ Sáu. Phát biểu với AFP, ông hoan nghênh thông báo của Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri về phiên họp bầu cử tổng thống được ấn định vào ngày 9 tháng 1/2025. Le Drian nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khôi phục các quy trình thể chế của Lebanon sau hơn hai năm không có nguyên thủ quốc gia. Chuyến thăm của ông diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực tiếp tục củng cố lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah.

Thủ tướng Najib Mikati đã bày tỏ hy vọng vào đầu tuần này rằng lệnh ngừng bắn có thể đánh dấu bước ngoặt đối với Lebanon và kêu gọi hành động nhanh chóng để lấp đầy khoảng trống tổng thống. Cuộc bỏ phiếu vào tháng 1 được coi là bước đi quan trọng để chấm dứt bế tắc chính trị và giải quyết những thách thức lớn hơn của đất nước.

⦿ ---- Tám người đã bị thương khi một tay súng nổ súng vào một chiếc xe buýt của Israel gần Ariel ở Bờ Tây, chính quyền Israel cho biết vào thứ sáu. Bốn người đã bị tay súng làm bị thương, trong đó có ba người bị thương nghiêm trọng, và bốn người khác bị thương do kính vỡ. Nghi phạm đã bị lực lượng an ninh Israel tiêu diệt. Danh tính và động cơ của tay súng lúc đó vẫn chưa được tiết lộ.

⦿ ---- Phe quân sự Hamas tuyên bố họ đứng sau vụ tấn công bằng súng gần khu định cư Ariel ở Bờ Tây, nơi có ít nhất tám cá nhân bị thương, trong đó có ba người bị thương nặng vào thứ Sáu. "Với lòng tự hào và vinh dự tột cùng, Lữ đoàn Al-Qassam tôn vinh những người dân vĩ đại và quốc gia kiên định của chúng ta về sự tử vì đạo của người thực hiện anh hùng của chiến dịch này: Chiến binh và liệt sĩ Qassami: Samer Muhammad Ahmad Hussein (46 tuổi)", nhóm này đăng trong một tuyên bố. Hussein đã bị Lực lượng Phòng vệ Israel tiêu diệt tại địa điểm xảy ra vụ tấn công.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã đến Bình Nhưỡng vào thứ Sáu, hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin. Ông dự kiến ​​sẽ gặp các quan chức quân sự và chính trị gia cấp cao của Triều Tiên để thảo luận về các vấn đề song phương. Cơ quan truyền thông lưu ý rằng Belousov sẽ tham dự một số cuộc họp cấp cao trong chuyến thăm chính thức của mình.

Chuyến đi này diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng hơn 10.000 quân Bắc Hàn sẽ tham gia lực lượng của Nga tại Ukraine, với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin gần đây đã xác nhận sự hiện diện của quân đội tại Nga và cảnh báo rằng những người lính này dự kiến ​​sẽ sớm tham gia chiến đấu chống lại Ukraine.

⦿ ---- Nick Paton Walsh của CNN đã viết một bài phân tích dài về quyết định của Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm Cựu tướng Keith Kellogg làm đặc phái viên của ông tại Nga và Ukraine. Kết luận của Walsh sau khi xem xét các kế hoạch của Kellogg nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine là "Putin có thể sẽ vui mừng" về những gì sắp diễn ra từ chính quyền Trump thứ hai.

Mặc dù trước đây Kellogg đã chỉ trích chính quyền Biden vì không cung cấp đủ viện trợ sát thương cho Ukraine để ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga, nhưng ông cũng thúc đẩy một giải pháp đàm phán cho phép Điện Kremlin giữ lại lãnh thổ mà Nga đã chiếm được từ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược vào năm 2022 (khoảng 20% lãnh thổ Ukraine đang bị Nga chiếm).

"[Kế hoạch của Kellogg] nêu rõ rằng viện trợ trong tương lai của Hoa Kỳ - có khả năng được đưa ra dưới dạng khoản vay - sẽ có điều kiện là Ukraine phải đàm phán với Nga và Hoa Kỳ sẽ trang bị vũ khí cho Ukraine trong phạm vi có thể tự vệ và ngăn chặn mọi bước tiến tiếp theo của Nga trước và sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào", Walsh giải thích. "Đề xuất sau này có lẽ đã lỗi thời do Moscow tiến nhanh ở miền đông Ukraine và mức viện trợ cao hiện tại của Hoa Kỳ đã khiến Kellogg cảm thấy không thoải mái."

Walsh viết rằng điều đáng lo ngại hơn là Kellogg khăng khăng rằng việc duy trì sự đoàn kết giữa các nền dân chủ phương Tây trước sự xâm lược của Nga ở Ukraine không có tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ. Walsh cũng tin rằng kế hoạch của Kellogg sẽ khiến Putin tin rằng quyết định xâm lược Ukraine của ông, mặc dù đã khiến hàng chục nghìn người Nga thiệt mạng, sẽ được chứng minh là đúng (vì được Mỹ chấp nhận cho Nga giữ 20% lãnh thổ Ukraine).

"Kế hoạch này mang đến cho Ukraine cơ hội đáng hoan nghênh để chấm dứt bạo lực, vào thời điểm nước này đang thua trên mọi mặt trận và thiếu hụt nhân lực cơ bản - một rào cản mà nước này có thể không bao giờ vượt qua được và Nga có thể sẽ luôn vượt qua nước này", ông viết. "Nhưng nó bắt đầu một quá trình mà Putin gian xảo và lừa đảo sẽ vui mừng. Lợi dụng lệnh ngừng bắn và sự yếu kém của phương Tây là thế mạnh của ông ta, khoảnh khắc mà ông ta đã chờ đợi gần ba năm. Kế hoạch chấp nhận sự mệt mỏi của phương Tây, rằng sản xuất vũ khí của họ không thể theo kịp, và rằng các giá trị của nó là lãng phí."

⦿ ---- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trong cuộc họp báo buổi sáng hàng ngày của bà đã bày tỏ sự tin tưởng rằng có thể tránh được cuộc chiến thuế quan với Hoa Kỳ. "Sẽ không có cuộc chiến thuế quan tiềm tàng nào", Sheinbaum cho biết, mặc dù bà không làm rõ chi tiết cuộc trò chuyện của họ. Trước đó, Trump đã đe dọa áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada nếu họ không giải quyết được vấn đề nhập cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy, bao gồm cả fentanyl.

Những phát biểu của Sheinbaum được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Trump tuyên bố hôm thứ Tư rằng Sheinbaum đã đồng ý "đóng cửa hiệu quả" biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Sau đó, Sheinbaum tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Mexico đang giải quyết các vấn đề di cư trước khi đoàn người di cư đến biên giới, nhưng vẫn chưa rõ liệu điều này có phản ánh một thỏa thuận chính thức hay không.

⦿ ---- Các cảnh quay trên mạng xã hội đã cung cấp cái nhìn thoáng qua về Mar-a-Lago khi Donald Trump ăn mừng Lễ Tạ ơn cùng gia đình và những người đồng minh thân cận nhất. Elon Musk—vẫn ở dinh thự Florida—đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt tại bữa tối hôm thứ Năm khi đám đông reo hò tán thành.

Cảnh quay được nhà thiết kế trang sức Jacob Safar đăng lên Instagram Stories cho thấy Musk, đi cùng mẹ anh, Maye, vẫy tay chào đám đông. Một video khác cho thấy Musk ngồi cạnh Trump trong khi "YMCA" phát ở phía sau, với tổng thống đắc cử vung tay trên bàn một cách thích thú rồi vỗ nhẹ vào vai Musk. Cảnh quay do người dùng Instagram Colin Stangel đăng cũng cho thấy cặp đôi này dùng bữa cùng nhau.

Sylvester Stallone, cũng tham dự, có thể được nhìn thấy đang tán gẫu với giới tinh hoa chính trị. Barron Trump và Melania cũng có mặt ở đó, với Barron ngồi cạnh cha mình, và Melania ngồi phía bên kia Barron. Barron, đeo cà vạt đỏ, có vẻ không mấy ấn tượng với điệu nhảy của cha mình và không tham gia, theo video được đăng lên Instagram. Eric, Lara và Tiffany Trump cũng tham dự.

⦿ ---- Cựu tổng thống Bill Clinton cho biết ông không thể ngủ trong hai năm sau cuộc bầu cử năm 2016, khi vợ ông là Hillary Clinton thua Donald Trump. Clinton thừa nhận điều này trong cuốn sách mới của mình, Citizen—My Life After the White House, theo tờ Daily Mail.

Cựu tổng thống viết: "Tôi thấy rất khó để viết toàn bộ câu chuyện. Tôi không thể ngủ trong hai năm sau cuộc bầu cử. Tôi tức giận đến mức không còn sức để ở đây. Tôi xin lỗi tất cả những ai đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ của tôi, cơn thịnh nộ kéo dài trong nhiều năm và làm phiền hoặc chán nản những người cho rằng việc nhắc lại những điều không thể thay đổi là vô nghĩa".

Clinton cũng viết rằng ông đồng tình với giáo sư kiêm tác giả Kathleen Hall Jamieson rằng tuyên bố của James Comey (Giám đốc FBI lúc đó) rằng ông sẽ mở lại cuộc điều tra về email của Hillary Clinton vài ngày trước cuộc bầu cử cùng với các cuộc tấn công mạng của Nga, như Clinton viết, "đủ hiệu quả để thuyết phục cử tri ở Michigan, Pennsylvania và Wisconsin bỏ phiếu cho các đảng thứ ba hoặc ở nhà. Nếu vậy, những người tiếp tay cho Putin chính là Comey và báo chí chính trị".

⦿ ---- Giây phút chân thực: Fox News nói dân Mỹ sẽ gánh nặng chi phí nếu Trump áp thuế quan vào hàng TQ, Canada, Mexico. Người dẫn chương trình của Fox News, Julie Banderas, đã cảnh báo người xem rằng họ nên chuẩn bị trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa nếu tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc.

Trong khi nói chuyện với "chuyên gia" doanh nghiệp nhỏ Gene Marks vào thứ năm, Banderas lưu ý rằng Trump đã thề sẽ áp mức thuế "cao, khủng khiếp, đáng ghét" để buộc các doanh nghiệp chuyển đến Hoa Kỳ. "Ồ, đó sẽ là một chuyến đi đầy mạo hiểm", cô nhận xét. "Hãy thực tế đi. Ý tôi là, rất nhiều công ty Mỹ không mua hàng Mỹ. Họ phụ thuộc vào rất nhiều hàng hóa được mua từ các quốc gia khác".

"Điều này có làm tăng giá đối với bạn và tôi không?" người dẫn chương trình hỏi Marks.

"Tôi nghĩ nếu các công ty Mỹ buộc phải mua hàng Mỹ, thì cuối cùng chi phí sẽ cao hơn", Banderas chỉ ra. "Và sau đó ai sẽ trả tiền cho điều đó? Chúng ta sẽ trả."

"Chúng ta sẽ mua hàng hóa mà họ sẽ phải tăng chi phí vì họ sẽ không mua từ nước ngoài", bà nói thêm. "Vì vậy, cuối cùng, nó sẽ phụ thuộc vào tiền của người nộp thuế."

⦿ ---- Canada hiện đang xem xét khả năng áp thuế trả đũa đối với một số mặt hàng nhất định từ Hoa Kỳ nếu Tổng thống đắc cử Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế toàn diện đối với các sản phẩm của Canada, một quan chức cấp cao cho biết hôm thứ Tư. Quan chức này, phát biểu với AP với điều kiện giấu tên, cho biết Canada đang chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ và đã bắt đầu suy nghĩ về những mặt hàng nào sẽ bị áp thuế trả đũa. Quan chức này nhấn mạnh rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.

Trump đã đe dọa sẽ áp thuế đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico nếu các nước này không ngăn chặn cái mà ông gọi là dòng chảy ma túy và người di cư qua biên giới phía nam và phía bắc. Ông cho biết sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Canada và Mexico như một trong những sắc lệnh hành pháp đầu tiên của mình. Khi Trump áp thuế cao hơn trong nhiệm kỳ đầu tiên tại nhiệm, các quốc gia khác đã đáp trả bằng thuế trả đũa của riêng họ. Ví dụ, Canada đã công bố hàng tỷ đô la thuế mới vào năm 2018 đối với Hoa Kỳ để đáp trả lại các loại thuế mới đối với thép và nhôm của Canada.

Canada là điểm đến xuất khẩu hàng đầu của 36 tiểu bang Hoa Kỳ. Thách thức sẽ là "tìm ra một số mặt hàng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ ... có thể gây được tiếng vang với những người ủng hộ Trump hoặc các khu vực bầu cử mà ông quan tâm, nếu Canada áp thuế đối với họ, điều này sẽ gây được nhiều sự chú ý ở Hoa Kỳ", Gary Hufbauer tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson nói với CBC.

Các quan chức Canada cho biết việc gộp Canada vào cùng với Mexico là không công bằng nhưng cho biết họ sẵn sàng đầu tư mới vào an ninh biên giới và hợp tác với chính quyền Trump để giảm số lượng người từ Canada. Người Canada cũng lo ngại về dòng người di cư đổ về phía bắc nếu Trump thực hiện kế hoạch trục xuất hàng loạt của mình.

Thủ tướng Justin Trudeau đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến khẩn cấp vào thứ Tư với các nhà lãnh đạo của các tỉnh của Canada. Ông nhấn mạnh rằng họ cần phải thể hiện một mặt trận thống nhất. "Chúng tôi đã nhất trí rằng chúng tôi cần phải thông minh, mạnh mẽ và đoàn kết để đối mặt với thách thức này", Phó Thủ tướng Chrystia Freeland cho biết, theo tờ Guardian. Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết ông cũng đã gặp các quan chức bao gồm các đặc vụ DEA của Hoa Kỳ vào thứ Tư để thảo luận về việc bảo vệ biên giới.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Năm đã chỉ trích đề xuất áp thuế đối với hàng hóa từ Mexico và Canada của Tổng thống đắc cử Donald Trump, gọi chúng là "phản tác dụng". Tổng thống sắp mãn nhiệm bày tỏ hy vọng rằng người kế nhiệm ông sẽ xem xét lại kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và Canada vào Hoa Kỳ.

Trump đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada khi trở lại Phòng Bầu dục, với lý do chính cho hành động mà ông đề xuất là dòng người nhập cư bất hợp pháp và ma túy.

⦿ ---- Bốn thành viên (Dân biểu liên bang) Dân chủ của Quốc hội từ Connecticut đã nhận được các mối đe dọa đánh bom vào Ngày Lễ Tạ ơn, theo Fox News đưa tin vào thứ năm. Trong số những người bị nhắm mục tiêu có các Dân Biểu Connecticut Joe Courtney, Jahana Hayes, Jim Himes và John Larson. Sở Cảnh sát Wolcott đã thông báo cho Dân Biểu Jahana Hayes rằng họ đã nhận được một email tuyên bố rằng một "quả bom ống" đã được đặt trong hộp thư nhà của cô. Sau đó, Hayes xác nhận rằng không có thiết bị nổ nào được tìm thấy trong quá trình điều tra.

Người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm Quản trị viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Lee Zeldin, cũng chia sẻ rằng một quả bom ống có "thông điệp theo chủ đề ủng hộ người Palestine" đã được để bên ngoài nơi ở của ông. Cục Điều tra Liên bang (FBI) chia sẻ rằng họ "biết" về nhiều mối đe dọa ban đầu nhắm vào những người được Trump bổ nhiệm và họ sẽ điều tra các vụ việc.

⦿ ---- Gaetz được dặn dò: hãy giữ chuyện đó trong quần. Cựu Dân biểu Matt Gaetz (Đảng Cộng hòa-FL) đã phải đối mặt với sự chế giễu sau khi tiết lộ rằng ông sẽ "không bao giờ yêu một tổng thống nào nữa" sau Donald Trump. Trong một thông điệp Ngày Lễ Tạ ơn được đăng trên mạng xã hội, Trump đã chúc mọi người một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, "kể cả những kẻ cực đoan cánh tả đã làm việc rất chăm chỉ để phá hủy đất nước chúng ta"."Tôi sẽ không bao giờ yêu một tổng thống nào nữa", Gaetz trả lời mặc dù gần đây đã rút lui khỏi vị trí ứng cử viên của Trump cho chức Bộ trưởng Tư pháp do có báo cáo rằng ông đã quan hệ tình dục với một cô gái 17 tuổi nhiều lần. Một số người bình luận đã chế giễu Gaetz sau phát biểu này."Mẹ kiết, cái anh bạn này, không thể giữ bí mật và cuối cùng điều đó đã làm hỏng chúng ta, giờ chúng ta có một lựa chọn mà Lady Graham và Jeb Bush đã ăn mừng", Joel Stitely viết trên X (trước đây là Twitter)."Matt Gaetz biết Trump không có kế hoạch rời nhiệm sở sau khi kết thúc nhiệm kỳ bốn năm của mình", người đam mê Tu chính án thứ nhất BuiltUS Tough lưu ý."Đó là một số kẻ nịnh hót của giới thượng lưu Washington DC", người dùng X @omprabhu chỉ ra."Vâng, cả hai người đều bị buộc tội ấu dâm. Vì vậy, tôi có thể thấy tại sao bạn lại yêu kẻ tội phạm hình sự [Trump] đến như vậy!" Tim Sutton nhận xét.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) kêu gọi Hoa Kỳ ngay lập tức rút hệ thống tên lửa Typhon khỏi Philippines, gọi đây là "vũ khí tấn công" và tuyên bố việc triển khai hệ thống này gây ra rủi ro an ninh cho khu vực. "Đây không phải là vấn đề chỉ của riêng Philippines; nó liên quan đến an ninh chung của tất cả các quốc gia trong khu vực. Lịch sử và thực tế đã nhiều lần chứng minh rằng nơi nào có vũ khí của Hoa Kỳ triển khai, nơi đó sẽ có nguy cơ xung đột cao hơn", Ngô cho biết.Đồng thời, ông cảnh báo rằng Bắc Kinh đã sẵn sàng thực hiện "biện pháp đối phó kiên quyết" nếu Hoa Kỳ và Philippines tiếp tục các chính sách hiện tại của họ. Typhon được xếp vào loại hệ thống tên lửa hạng trung và lần đầu tiên được triển khai tới Philippines vào tháng 9 năm nay. Đây là hệ thống tên lửa trên bộ có khả năng bắn tên lửa Tomahawk và Standard Missile-6 với tốc độ hơn 1.000 dặm.⦿ ---- Tàu Trung Quốc là thủ phạm. Các nhà điều tra châu Âu đã có nghi phạm—và giờ thế giới đã có thêm thông tin chi tiết. Tờ Wall Street Journal có thông tin mới nhất về tàu chở hàng rời Yi Peng 3, một tàu thương mại của Trung Quốc bị nghi ngờ đã cắt đứt hai tuyến cáp quang ở Biển Baltic. Con tàu đã bị các tàu chiến châu Âu hộ tống trong tuần qua và tờ WS Journal đưa tin rằng chủ sở hữu con tàu đã hợp tác và cho phép dừng tàu, mặc dù chưa được phép tiếp cận. Câu hỏi chính mà các nhà điều tra đang tập trung vào là liệu thuyền trưởng của con tàu, rời cảng Ust-Luga của Nga trên Biển Baltic vào ngày 15 tháng 11, có cố ý cắt cáp hay không và liệu ông ta có làm như vậy thay mặt cho tình báo Nga hay không. Theo báo cáo, thủy thủ đoàn vẫn chưa bị thẩm vấn.Các nhà điều tra cho biết họ đã xác nhận rằng con tàu đã thả neo vào tối ngày 17 tháng 11 nhưng vẫn tiếp tục di chuyển; một tuyến cáp giữa Thụy Điển và Litva đã bị cắt đứt ngay sau đó, và khoảng sáu giờ và 111 dặm sau khi thả neo, họ cho biết một tuyến cáp giữa Đức và Phần Lan đã bị cắt. Nó đã nhổ neo ngay sau đó. "Rất khó có khả năng thuyền trưởng không nhận thấy tàu của mình bị thả neo và kéo lê, mất tốc độ trong nhiều giờ", một điều tra viên châu Âu cho biết. Tuy nhiên, tờ New York Times đưa tin này mà không giải thích thêm: "Các quan chức tình báo Mỹ đã đánh giá rằng các dây cáp không bị cắt cố ý".Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cũng đưa ra lời cảnh báo khi nói với tờ Guardian vào thứ Tư, "Chúng tôi rất cẩn thận khi không buộc tội bất kỳ ai về bất kỳ điều gì ngay bây giờ. Chúng tôi không biết đây có phải là hành vi phá hoại hay không. Nhưng chúng tôi đang điều tra vấn đề này rất cẩn thận". Công tố viên Thụy Điển hôm thứ Tư cho biết các cuộc điều tra hiện trường vụ án đối với hai dây cáp bị hư hỏng đã hoàn tất và việc phân tích những gì thu thập được vẫn đang được tiến hành. Tờ Times trích lời cảnh sát trưởng Thụy Điển nói hôm thứ Tư, "Phân loại tội phạm hiện tại là phá hoại, mặc dù điều này có thể thay đổi".⦿ ---- Liệu trí tuệ nhân tạo có thể biến đổi đến mức giải quyết được một trong những vấn đề lớn nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ: thâm hụt tài chính tăng vọt? Theo ba nhà kinh tế tại Viện Brookings, câu trả lời là có — AI có thể chứng minh là một "cú sốc quan trọng" tích cực đối với sức khỏe tài chính của quốc gia.Một bài báo nghiên cứu được công bố vào tháng trước bởi Trung tâm Quy định và Thị trường tại Brookings dự đoán rằng theo kịch bản lạc quan nhất, AI có thể giảm thâm hụt ngân sách hàng năm của Hoa Kỳ tới 1,5% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2044, hoặc khoảng 900 tỷ đô la theo giá trị danh nghĩa, giảm thâm hụt ngân sách hàng năm khoảng một phần năm vào cuối giai đoạn 20 năm."Việc sử dụng AI mang đến cơ hội hiếm có — có thể là duy nhất — để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đồng thời giảm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe thông thường", các tác giả của bài báo, Ben Harris, Neil Mehotra và Eric So, đã viết.Trong khi các tác giả nêu tên nhiều kênh khác nhau mà AI có thể tăng năng suất, họ nhấn mạnh tiềm năng của AI trong việc cải thiện đáng kể các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sức khỏe cộng đồng.AI không chỉ có thể giúp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người Mỹ hiệu quả hơn mà còn có thể "dân chủ hóa" quyền truy cập vào hệ thống bằng cách cung cấp cho mọi người nhiều lựa chọn hơn cho dịch vụ chăm sóc y tế phòng ngừa — "thay đổi 'ai' và 'nơi' của dịch vụ chăm sóc sức khỏe", các nhà kinh tế đã viết.AI có thể giảm bớt áp lực thâm hụt: Tác động kinh tế của một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn và cung cấp cho mọi người nhiều con đường hơn để tự quản lý sức khỏe của mình có thể giảm bớt áp lực lên thâm hụt tài chính khổng lồ của chính phủ, đã lên tới 1,8 nghìn tỷ đô la trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Nợ quốc gia ở mức 36 nghìn tỷ đô la.Nhưng việc áp dụng AI trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe không phải là điều chắc chắn. Có rất nhiều trở ngại cản trở việc triển khai rộng rãi AI, chủ yếu liên quan đến quy định và các ưu đãi. Quan điểm của các nhà kinh tế về AI và chăm sóc sức khỏe là "sự pha trộn giữa nhiệt tình và tuyệt vọng", Ajay Agrawal, giáo sư tại Trường Quản lý Rotman của Đại học Toronto, nơi ông nghiên cứu về kinh tế học trí tuệ nhân tạo, cho biết."Nhiệt tình vì có lẽ không có lĩnh vực nào được hưởng lợi nhiều hơn từ AI ngoài chăm sóc sức khỏe. … Nhưng có sự xung đột do quy định, do các động cơ — do cách mọi thứ được cấu trúc và cách mọi người được trả tiền cho mọi thứ — và sự xung đột do các rủi ro và nghĩa vụ liên quan", Agrawal cho biết."Vì vậy, đúng là có rất nhiều thách thức trong việc triển khai và đồng thời, giải thưởng cho thành công trong việc này là rất lớn", Agrawal cho biết. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, chính phủ liên bang đã chi khoảng 1,8 nghìn tỷ đô la cho bảo hiểm y tế vào năm 2023, tương đương khoảng 7% GDP. Từ năm 2024 đến năm 2033, CBO dự báo trợ cấp liên bang cho chăm sóc sức khỏe sẽ lên tới 25 nghìn tỷ đô la, tương đương 8,3% GDP.Vấn đề là rất nhiều chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe tại Hoa Kỳ không liên quan đến việc điều trị hoặc kết quả của bệnh nhân. Thay vào đó, khoảng 1/4 tổng chi tiêu, công và tư, được ước tính dành cho các chức năng hành chính. "Gần như mọi ngành công nghiệp tại Hoa Kỳ đều đã trải qua những cải thiện đáng kể về năng suất trong 50 năm qua, ngoại trừ 1 ngoại lệ chính: chăm sóc sức khỏe", theo báo cáo của các nhà phân tích McKinsey.⦿ ---- Theo cảnh sát, 3 người đã chết và 1 người bị thương nặng khi chiếc Tesla Cybertruck của họ bị tai nạn ở Piedmont, California. Vào khoảng 3 giờ sáng thứ Tư, cảnh sát đã nhận được cảnh báo va chạm từ một chiếc iPhone, cung cấp cho cảnh sát địa điểm xảy ra vụ tai nạn, theo Trưởng phòng Cảnh sát Piedmont Jeremy Bowers. Ngay sau đó, có người đã gọi 911 để báo cáo về vụ tai nạn.Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện một vụ va chạm giữa một chiếc xe đã bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn. Một người lái xe khác đã có thể kéo một người ra khỏi Cybertruck, Bowers cho biết. Cảnh sát đã cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng ngọn lửa quá dữ dội khiến bình cứu hỏa không có tác dụng, cảnh sát cho biết. Cảnh sát đang điều tra.⦿ ---- Một người đã tử vong sau vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở Hollywood Hills, theo Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles cho biết hôm thứ Tư. Lính cứu hỏa đã phản ứng với một cuộc gọi về một ngôi nhà hai tầng trên sườn đồi đang bốc cháy vào khoảng 4:43 chiều. Ngọn lửa chỉ giới hạn ở tầng một của ngôi nhà nằm tại số 8551 W. Lookout Mountain Avenue. Một người đàn ông lớn tuổi đã được phát hiện đã tử vong bên trong ngôi nhà đang cháy.Những người hàng xóm cho biết người đàn ông tử vong là William de Rothschild, 86 tuổi, nổi tiếng với tình yêu dành cho những chiếc xe cổ. "Ông ấy thích xe hơi. Ông ấy là một chuyên gia về xe đua cổ và ông ấy thường cho tôi xem một số xe đua cổ của mình, và ông ấy biết rất nhiều về chúng", Brian Linse, một người hàng xóm bên cạnh cho biết. "Ông ấy có một chiếc xe đua cổ từng thuộc về Frank Sinatra và một chiếc khác từng thuộc về Michael Jordan". Cảnh sát đang điều tra.⦿ ---- Quận Cam: cần thực phẩm từ thiện tăng vọt. Các ngân hàng thực phẩm ở Quận Cam báo cáo rằng số lượng gia đình cần giúp đỡ trong mùa lễ này đã tăng mạnh, bao gồm một tổ chức phi lợi nhuận cho biết họ đã chứng kiến mức tăng vọt 63% kể từ tháng 1 năm nay. Một số tổ chức cho biết họ nghĩ rằng nhu cầu sẽ giảm dần sau đại dịch, nhưng hiện tại, mức độ cao hơn bao giờ hết.Families Forward, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Irvine, cho biết họ đã phục vụ 240 gia đình mỗi tháng trước khi xảy ra đại dịch. Hiện tại, họ phục vụ trung bình 674 gia đình mỗi tháng và kho thực phẩm của họ đón trung bình 70 lượt khách mỗi ngày. Nicole Blair, người đang chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối Lễ Tạ ơn của mình, cho biết: "Mỗi chút đóng góp đều có ích". Blair cho biết cô vừa mất việc, điều này khiến việc chu cấp cho gia đình cô trong mùa lễ trở thành một thách thức.Blair cho biết: "Những người trong chúng tôi mất việc trong kỳ nghỉ lễ thực sự rất khó khăn". "Chúng tôi không có đủ phương tiện để kiếm được nhiều tiền như vậy". Gần 1.200 gia đình đã đăng ký nhận các túi thực phẩm để giúp họ chuẩn bị bữa tối Lễ Tạ ơn.⦿ ---- Hội đồng thành phố Long Beach gần đây đã chấp thuận trả khoản tiền dàn xếp trị giá 500.000 đô la cho một phụ nữ Long Beach cần phẫu thuật để chữa lành mắt cá chân bị gãy khi cô bước vào ổ gà gần Công viên Heartwell. Một người hòa giải đã đề xuất số tiền dàn xếp, cả hai bên đã đồng ý vào đầu tháng 10. Hội đồng thành phố đã đưa ra phê duyệt cuối cùng trong phiên họp kín vào ngày 19 tháng 11.“Thành thật mà nói [số tiền dàn xếp] ít hơn số tiền chúng tôi mong muốn và tôi chắc chắn là nhiều hơn số tiền mà thành phố sẵn sàng trả trong quá trình hòa giải”,của Nguyen Lawyers, một trong những luật sư của nguyên đơn, cho biết. “Điều đó thực sự buộc cả hai bên phải đào sâu và xem xét kỹ vụ án và đưa ra một số thỏa hiệp”.Khoản tiền bồi thường bắt nguồn từ một chuyện xảy ra vào khoảng trưa ngày 22 tháng 3 năm 2021, khi Noel Laupua, 43 tuổi, đang đi bộ đến chiếc xe đang đỗ của mình trên Đại lộ Bellflower, cách Phố Carson khoảng 100 feet về phía bắc. Theo đơn khiếu nại về thiệt hại do luật sư của Laupua đệ trình, đó là nơi cô bước từ vỉa hè xuống phố và chân cô bị kẹt trong một ổ gà rộng khoảng 10 inch, sâu 3 inch. Ổ gà khiến chân cô bị trẹo và cô ngã xuống đất, chống khuỷu tay trái để chống đỡ khi ngã, luật sư của cô viết.Các luật sư của Laupua đã tìm thấy ảnh Google Street View cho thấy ổ gà đã tồn tại tại địa điểm này ít nhất là từ tháng 3 năm 2015. Trong hai lần từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 8 năm 2017, nhân viên bảo trì thành phố đã đánh dấu bằng sơn màu vàng và đỏ bên cạnh ổ gà. "Rõ ràng là ai đó phải báo cáo về ổ gà này nhưng đã không làm như vậy", Nguyen nói.Văn phòng Luật sư Thành phố đã quyết định thương lượng vụ án này vì "giải quyết sẽ tránh được sự không chắc chắn và chi phí liên quan đến phiên tòa", Phó Luật sư Thành phố Howard Russell cho biết trong một email.⦿ ---- Thuyền nhân: cột đèn cũng vượt biên. Theo số liệu mới về các chuyến vượt eo biển Manche,so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu của Bộ Nội vụ công bố hôm thứ Năm 28/11/2024 cho thấy từ tháng 1 đến tháng 9/2024, hai quốc tịch phổ biến nhất thực hiện hành trình nguy hiểm qua eo biển Manche là người Afghanistan và người Việt Nam. Theo báo The Independent.So với cùng kỳ chín tháng năm ngoái, số lượng người Afghanistan đến đã giảm 14%, nhưng số lượng người Việt Nam lại tăng đáng kinh ngạc 177%. Khoảng 3.132 người di cư bằng thuyền nhỏ Việt Nam đã thực hiện hành trình từ tháng 1 đến tháng 9/2024 - tăng so với 1.306 người trong cả năm 2023. Con số này chỉ có 3 công dân Việt Nam vào năm 2019 và chỉ 4 người vào năm 2018. Sự gia tăng này có liên quan đến một thỏa thuận cấp thị thực mới mà quốc gia Đông Nam Á này đã ký với Hungary, cho phép dễ dàng tiếp cận khu vực Schengen của Liên Âu (EU) hơn.Các nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho tờ The Times biết rằng tuyến đường này được sử dụng như một cửa sau vào châu Âu, với những công dân Việt Nam đi từ Hungary đến miền bắc nước Pháp. Họ chỉ ra rằng có rất nhiều phụ nữ Việt Nam đến Anh bất hợp pháp, với các viên chức của Lực lượng Biên phòng cho biết họ lo ngại về việc phụ nữ bị buôn bán đến Anh để làm việc trong ngành công nghiệp tình dục.Các chuyên gia về nạn buôn người tin rằng sự gia tăng đột biến những người di cư Việt Nam phải dùng thuyền nhỏ để vượt biên cũng có thể là do việc trốn ở phía sau xe tải trở nên khó khăn hơn. Một cuộc điều tra của BBC phát hiện ra rằng những kẻ buôn người Việt Nam cũng đang cung cấp trải nghiệm đi thuyền nhỏ "cao cấp" nhanh hơn và hợp lý hơn. Một kẻ buôn người nói với một phóng viên điều tra rằng việc vượt biên bằng thuyền nhỏ sẽ tốn 2.600 bảng Anh.Anh ta nói rằng nhiều người di cư đã bay từ Việt Nam đến Hungary, trước khi đến Paris và sau đó là Dunkirk. Những kẻ buôn người Việt Nam đã tạo điều kiện cho việc tiếp cận và thời gian nhưng khâu hậu cần của các chuyến vượt eo biển Manche được các băng nhóm người Kurd ở Iraq điều phối. Những kẻ buôn người Việt Nam cũng chỉ đưa khách hàng của họ đến miền bắc nước Pháp khi thời tiết có vẻ tốt và sắp có chuyến vượt biên, giúp giảm thời gian chờ đợi tại các trại tạm thời, cuộc điều tra phát hiện ra.Dữ liệu của Bộ Nội vụ cho thấy tổng số thuyền nhỏ đến trong năm kết thúc vào tháng 9 năm 2024 là 29.851 - giảm 21 phần trăm so với năm trước. Tuy nhiên, khi so sánh các con số hàng năm, năm 2024 đã vượt qua năm 2023 về số lượng thuyền nhỏ vượt biên. Trả lời các số liệu vào thứ năm, một phát ngôn viên của Thủ Tướng Anh cho biết chính phủ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng thuyền nhỏ trong một sớm một chiều nhưng đang hành động.Người phát ngôn chính thức của thủ tướng nói với các phóng viên: "Chính phủ đã thừa hưởng khởi đầu tồi tệ nhất trong một năm được ghi nhận về số lượng thuyền nhỏ đến, thậm chí còn cao hơn cả năm kỷ lục vào năm 2022 và quy mô của thách thức đó có nghĩa là chúng ta không thể giải quyết vấn đề này trong một sớm một chiều, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để phá bỏ mô hình kinh doanh thúc đẩy hoạt động buôn bán nguy hiểm này".⦿ ---- Nữ diễn viênNữ diễn viên người Úc gốc Việt gần đây đã hoàn thành quá trình quay phim cho vai Nữ hoàng Sindel trong Mortal Kombat II, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của cô từ cố vấn đến ngôi sao trong một trong những loạt phim mang tính biểu tượng nhất của ngành công nghiệp điện ảnh.Một câu chuyện bắt nguồn từ văn hóa – Hành trình của Ana bắt đầu tại trại tị nạn Galang ở Indonesia, nơi cô được sinh ra bởi cha mẹ là người Việt Nam đã chạy trốn khỏi Việt Nam sau chiến tranh bằng thuyền. Gia đình cô tái định cư tại Úc được thúc đẩy bởi hy vọng về một cuộc sống an toàn hơn, và cuối cùng họ đã định cư tại Sutherland Shire của Sydney.Ana chia sẻ: "Cha mẹ tôi đã làm việc không biết mệt mỏi để mang lại tương lai cho tôi, bất chấp rào cản ngôn ngữ và thách thức tài chính". "Sự hy sinh của họ đã truyền cho tôi một ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn mạnh mẽ".Tình yêu dành cho những câu chuyện đã bén rễ từ rất sớm, trở thành niềm an ủi của cô và cuối cùng đã nở rộ thành sự theo đuổi diễn xuất của cô sau một sự nghiệp thành công trong vai trò cố vấn áp lực cao tại một công ty hàng đầu. Công ty The Leap – mặc dù cô coi trọng những kinh nghiệm làm việc tại công ty, Ana không thể thoát khỏi cảm giác rằng mình đang thiếu một điều gì đó. “Mãi đến một đêm khi bạn diễn của tôi hỏi tôi sẽ làm gì nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì, tôi mới dám nói to: ‘Tôi muốn thử diễn xuất’”, cô nhớ lại.Từ khoảnh khắc đó, Ana bắt đầu theo đuổi cuộc sống sáng tạo của mình. Cô ghi danh học các lớp diễn xuất, đọc ngấu nghiến những cuốn sách về nghề và dành vô số giờ cho các buổi thử vai và phim độc lập, trong khi cha mẹ cô nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó cô có thể quay lại với sự nghiệp tư vấn của mình.Đột phá với vai Nữ hoàng Sindel trong Mortal Kombat II – Sự kiên trì của Ana đã được đền đáp khi cô nhận được cuộc gọi mời cô vào vai Nữ hoàng Sindel trong phim Mortal Kombat II. “Tôi nhớ khoảnh khắc đó—tim tôi đập thình thịch, và tôi cảm thấy như mình đang bay. Mortal Kombat có một lượng người hâm mộ trung thành và thật vinh dự khi được thể hiện một nhân vật mang tính biểu tượng như vậy”, cô nói, rạng rỡ.Cộng đồng người hâm mộ Mortal Kombat chào đón cô bằng vòng tay rộng mở, và Ana nắm bắt cơ hội được đại diện cho một người phụ nữ da màu quyền lực trên màn ảnh. Cô đam mê ủng hộ sự đa dạng, cả trước và sau ống kính máy quay, giúp những người Úc gốc Á trẻ tuổi thấy được bản thân mình được phản ánh trong những câu chuyện được kể trên màn ảnh.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật. Người tố cáo phó chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai nhận hối lộ bị khởi tố tội đưa hối lộ. Ngày 29-11, nguồn tin PLO cho biết Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Duy Sâm (60 tuổi, ngụ xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) về tội đưa hối lộ theo điểm a khoản 1 Điều 364 BLHS. Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao xác định: thẩm phán Bùi Viết Minh Quân, Phó chánh án TAND huyện la Pa, được phân công giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản giữa ông Nguyễn Duy Sâm và một số người. Ngày 16-12-2022, ông Sâm gặp, đưa 70 triệu đồng cho ông Quân tại nhà công vụ TAND huyện la Pa để nhờ ông Quân giúp đỡ theo hướng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Sâm. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-11-2023, hội đồng xét xử đã bác toàn bộ đơn khởi kiện của ông Sâm. Tối cùng ngày, ông Sâm gọi điện thoại, yêu cầu ông Quân trả lại 70 triệu đồng. Hai hôm sau, ông Quân đã nhờ người khác trả lại số tiền này cho ông Sâm. Như PLO đã thông tin, ông Nguyễn Duy Sâm tố cáo thẩm phán Bùi Viết Minh Quân, Phó chánh án TAND huyện Ia Pa, đòi 200 triệu đồng để xử cho ông Sâm thắng kiện vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản. Ông Sâm đã đưa ông Quân 70 triệu đồng.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Hiệu trưởng trường trung cấp dùng con dấu vay nợ hơn 5 tỉ đồng rồi âm thầm… sang nhượng tài sản. Ngày 29-11, một lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk cho biết Trường trung cấp Bình Minh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã có chủ mới, hiệu trưởng mới. Các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân khởi kiện ra tòa để xử lý việc hiệu trưởng cũ dùng con dấu vay nợ hơn 5 tỉ đồng rồi âm thầm sang nhượng trường.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Tuổi Trẻ. Hạn hán và xâm nhập mặn năm 2023-2024 tại Đồng bằng sông Cửu Long đã làm 1.189ha lúa giảm năng suất, 43ha lúa mất trắng và gần 74.000 hộ thiếu nước sinh hoạt. Ngày 29-11 tại thành phố Cần Thơ, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, báo Nông Nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng chống thiên tai vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Ông Trần Duy An - Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam - cho biết mùa khô năm 2023-2024, tại Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 1.189ha lúa giảm năng suất và 43ha lúa (ngoài kế hoạch) tại tỉnh Sóc Trăng bị mất trắng. Hạn hán, xâm nhập mặn cũng đã làm 73.900 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, Đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với tình trạng sụp lún cục bộ với 2.059 điểm sụp lún, chiều dài tương đương 51km và 686 vị trí sạt lở bờ sông, với chiều dài hơn 591km. Có 57 vị trí sạt lở bờ biển, chiều dài hơn 203km, trong đó có 22 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, với chiều dài hơn 103km tại vùng châu thổ này.⦿ ---- HỎI 1: Ô nhiễm không khí do cháy rừng đã gây ra hơn 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một bài báo được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet vào thứ năm, ô nhiễm không khí do cháy rừng đã gây ra hơn 1,5 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Các quốc gia có số người tử vong cao nhất liên quan đến ô nhiễm không khí do cháy rừng là Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ấn Độ, Indonesia và Nigeria. Theo bài báo, số ca tử vong dự kiến sẽ tăng trong những năm tới vì biến đổi khí hậu dẫn đến cháy rừng thường xuyên và dữ dội hơn.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chơi bóng đá, đội đầu sẽ hại cho não bộ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy việc nảy bóng đá ra khỏi đầu trong khi chơi túc cầu có thể gây tổn thương thực sự cho não. Chụp MRI não của các vận động viên bóng đá nam và nữ cho thấy rằng nhiều lần "đánh đầu" có thể gây tổn thương cho các vùng não vốn đã được biết là có liên quan đến các tình trạng suy nhược liên quan đến chấn động não, chẳng hạn như bệnh não chấn thương mãn tính (CTE).Chi tiết: