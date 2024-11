Hình từ tài khoản Derek Tran trên mạng X. Luật Sư Derek Trần đã chiến thắng cuộc đua dân biểu liên bang Địa Hạt CA-45: ứng cử viên Derek Trần giành chiến thắng vượt qua bà Michelle Steel trong cuộc đua tốn kém nhất nước để vào Hạ Viện liên bang.

.

- Luật Sư Derek Trần chiến thắng cuộc đua dân biểu liên bang Địa Hạt CA-45

- RFA: TPHCM: Hội Thánh Tin Lành Gia Định biểu tình đòi chính quyền trả ngôi trường mượn gần 50 năm.

- Little Saigon: Viện Việt Học sẽ di dời, chưa biết dọn về đâu, mời dự các sinh hoạt cuối cùng ở nơi hiện tại.

- Trump: sẽ áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa từ Mexico và Canada, sẽ áp thuế 10% đối với hàng Trung Quốc

- Tổng thống Mexico: dân Mỹ chết vì súng và ma túy mà Mexico không làm ra, và Mexico sẽ đáp trả tương xứng nếu Trump áp thuế 25% như hăm dọa

- Châu Âu: thuế quan có thể leo thang thành chiến tranh thương mại, dẫn đến hậu quả tiêu cực toàn cầu

- Đôla sụt giá, các chỉ số chứng khoán chính tại Châu Á giao dịch trái chiều sau khi Trump tuyên bố áp thuế TQ, Canada, Mexico

- Goldman Sachs Group: Thuế quan Trump áp đặt vào Trung Quốc, Mexico và Canada sẽ gây biến động tiền tệ.

- TT Biden mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicare và Medicaid để bao gồm cả thuốc giảm cân, chống béo phì.

- Thẩm phán giám sát vụ Công tố đặc biệt kiện Trump về can thiệp bầu cử 2020 đã hủy bỏ vụ kiện, chấp thuận đơn xin hủy của Công tố

- Công tố đặc biệt Jack Smith đệ đơn xin hủy 4 cáo buộc trọng tội đối với Trump về bạo loạn ngày 6 tháng 1/2024.

- Nga: tư pháp Mỹ là tuần hoàn (sau khi Bộ Tư pháp Mỹ hủy bỏ các vụ án liên bang chống lại Trump)

- Liên Âu: tại sao Mỹ tôn trọng lệnh tòa ICC truy nã Putin mà từ chối lệnh ICC truy nã Netanyahu?

- Nga từ chối đóng băng cuộc chiến, sẽ vẫn tiến quân đều

- Nga: hù dọa gửi vũ khí hạt nhân tới Ukraine là vô trách nhiệm

- Nga: trục xuất 1 nhà ngoại giao Anh vì gián điệp

- Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng nhờ tin Trump chọn nhà quản lý quỹ đầu cơ Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính.

- Nhật: động đất mạnh 6,2 độ ngoài khơi Honshu

- Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) sẽ bầu chủ tịch mới vào ngày 1 tháng 2/2025

- TT Biden ân xá 2 chú gà Tây mùa Lễ Tạ Ơn

- Cô Olivia Troye (cựu cố vấn của cựu PTT Mike Pence) cảnh báo các phụ nữ sẽ làm ở Bạch Ốc của Trump: coi chừng những tên dâm tặc

- Các dân biểu da đen: vì quyền lợi dân nghèo, sẽ chống áp lực của Trump.

- Hủy bỏ vụ kiện Trump, chưa phải là hết chuyện đối với một vài tay chân của Trump.

- Putin kiệt sức vì cuộc chiến, và hòa bình sẽ làm Putin nguy hơn, khi kinh tế suy, lính giải ngũ về thất nghiệp

- Các hội nông nghiệp Mỹ xin Trump đừng trục xuất 1 triệu di dân lậu đang làm ở nông trại và nhiều di dân khác ở ngành sữa, đóng gói thịt.

- Các hãng Nam Hàn tại TQ co cụm, bán hãng, bỏ chạy: đầu tư trực tiếp vào TQ năm 2023 đã giảm 78%, còn 1,87 tỷ đô

- LHQ: nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ là nhà, 140 phụ nữ và bé gái bị bạn tình hoặc người nhà giết mỗi ngày vào năm 2023

- Dictionary.com chọn "Từ của năm 2024" là “demure” (giản dị, nhu mì)

- Zoom Video: doanh thu quý 2 năm tăng 3,6%, đạt 1,18 tỷ đô

- Quận Cam: xe SUV tông cột đèn rồi gốc cây, 2 người trên xe thoát chết

- North Carolina: Andy Nguyen cháy nhà, phải mở trang GoFundMe

- HỎI 1: Nhân loại làm nghiêng địa cầu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hút thuốc làm hạị mạch máu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-26/11/2024) ⦿ ---- Luật Sư Derek Trần chiến thắng cuộc đua dân biểu liên bang Địa Hạt CA-45: Ông Derek Trần giành chiến thắng vượt qua bà Michelle Steel trong cuộc đua tốn kém nhất nước để vào Hạ Viện liên bang.

Garden Grove, CA (Theo thông báo từ văn phòng LS Derek Trần) — Hôm Thứ Hai 25/11/2024, cựu quân nhân Derek Trần tuyên bố chiến thắng cuộc đua dân biểu liên bang đại diện Địa Hạt CA-45, sau một cuộc tranh cử gây cấn của một trong những cuộc đua được theo dõi chặt chẽ nhất của mùa bầu cử năm 2024. Luật Sư Derek Trần, chuyên bảo vệ quyền của người tiêu dùng, chủ doanh nghiệp nhỏ, con trai một gia đình tỵ nạn Việt Nam và là cha của ba cháu nhỏ, đã thu hút sự chú ý của toàn quốc khi lần đầu tiên ra ứng cử đối đầu với bộ máy tham nhũng của đương kim Dân Biểu Cộng Hòa Michelle Steel và các đồng minh chính trị của bà tại chiếc ghế trung tâm của Orange County này.

.

Đây là cuộc đua vào Hạ Viện tốn kém nhất nước Mỹ và chiến thắng của ông Derek Trần đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử tại một khu vực đông dân nổi tiếng với cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc La Tinh.

.

Suy ngẫm về tầm quan trọng của chiến thắng này và sự cam kết đối với các giá trị của cử tri, Luật Sư Derek Trần tuyên bố:

.

“Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và khả năng vực dậy của cộng đồng chúng ta. Là con trai của một gia đình tỵ nạn Việt Nam, tôi tận mắt chứng kiến hành trình và sự hy sinh mà nhiều gia đình trong địa hạt chúng ta đã đánh đổi để có một cuộc sống đáng ước ao hơn. Bố mẹ tôi đến Hoa Kỳ tỵ nạn để thoát khỏi sự đàn áp và theo đuổi Ước Mơ Mỹ, và câu chuyện của họ là phản ánh những kinh nghiệm mà nhiều người khác ở miền Nam California trải qua để đến được bến bờ tự do.

.

Suốt thời gian tranh cử, tôi đã lắng nghe nguyện vọng của cử tri là muốn có một viên chức đại diện đặt ưu tiên giải quyết những thách thức đặc trưng của cộng đồng chúng ta. Từ nhu cầu chăm sóc y tế và nhà ở giá cả phải chăng cho tới tầm quan trọng của một nền kinh tế thịnh vượng cho mọi cư dân trong cộng đồng ở địa hạt CA-45, chúng ta đang hướng tới tương lai với niềm hy vọng và lòng quyết tâm. Tôi mong được đại diện cho quý vị, với tinh thần lạc quan và tận tụy làm việc nhằm bảo đảm tiếng nói của cộng đồng chúng ta sẽ được Washington lắng nghe.

.

Tôi muốn gửi lời cảm tạ sâu sắc trước tinh thần hăng say đầy nhiệt huyết của tất cả các tình nguyện viên và tấm lòng yêu thương của các cô, chú, bác đã hết lòng ủng hộ. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến các cử tri đã tin tưởng vào sứ mệnh mà chúng tôi đã đề ra trong cuộc tranh cử. Chiến thắng này là lời nhắc nhở hùng hồn về những thành quả mà chúng ta có thể đạt được khi kề vai sát cánh cùng nhau. Tôi rất vinh dự được tín nhiệm để đại diện cho quý vị và mong được cống hiến trọn tâm huyết cho tất cả các gia đình cư dân tại Orange County.”

.

(Ghi chú: Cựu quân nhân Lục Quân Derek Trần là ứng cử viên Đảng Dân Chủ cho chức vụ Dân Biểu Địa Hạt CA-45 tại Quốc Hội Hoa Kỳ. CA-45 bao gồm một phần Quận Orange và Quận Los Angeles thuộc miền Nam California. Địa hạt này có dân số người gốc Á Châu-Hải Đảo Thái Bình Dương đông hàng thứ nhì (chiếm 36.97% dân số địa hạt) trong số tất cả các địa hạt Quốc Hội Hoa Kỳ, và có cộng đồng người Việt Nam lớn nhất nước Mỹ. Địa Hạt CA-45 gồm một phần hoặc toàn bộ các thành phố Garden Grove, Westminster, Cerritos, Buena Park, Placentia, Hawaiian Gardens, Cypress, Fountain Valley, Artesia, Los Alamitos, La Palma, Brea, Lakewood, và Fullerton, cũng như cộng đồng chưa hợp nhất Rossmoor.)

.

Hình từ tài khoản Derek Tran trên mạng X.

.

⦿ ---- RFA: TPHCM: Hội Thánh Tin Lành Gia Định biểu tình đòi chính quyền trả ngôi trường mượn gần 50 năm. Theo Đài Á Châu Tự Do. Chính quyền TPHCM tạm dừng sửa chữa Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận Phú Nhuận sau khi tín hữu của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi hội Gia Định (HTTLGĐ) căng biểu ngữ biểu tình phản đối trong hai ngày 18 và 19/11. Ít nhất hai tín hữu của Hội thánh chứng kiến vụ việc cho RFA biết thông tin này. Theo một video đăng tải trên trang Fanpage của HTTLGĐ, một mục sư đại diện cho biết cơ sở này (số 109 đường Phan Đăng Lưu, Phường 7, Phú Nhuận) vốn là trường tư thục Tin Lành Gia Định thuộc sở hữu của HTTLGĐ từ năm 1950 có giấy tờ hợp pháp.

.

Tháng 8/1975, quản nhiệm hội thánh làm đơn xin công lập hóa để Nhà nước quản lý về giáo dục nhưng trong đơn vẫn khẳng định cơ sở vật chất vẫn thuộc quyền sở hữu của Hội thánh Tin lành Việt Nam. Trong thời gian đó, hội thánh vẫn sử dụng cơ sở này trong các ngày Chủ nhật. Sau nhiều lần Chi hội Gia Định gửi đơn đề nghị được toàn quyền sử dụng như đúng quyền sở hữu nhưng hội thánh chưa nhận được câu trả lời chính thức từ Nhà nước. Trong nhiều năm gần đây, trường vẫn tổ chức đào tạo học sinh trung học, nhưng một năm trước thì dừng, và chính quyền địa phương có ý định chuyển thành Trường tiểu học Trung Nhất, mới gắn bảng mới vào ngày 06/11 nhưng chưa tổ chức việc dạy học.

.

Cũng theo mục sư đại diện, ngày 11/11, hội thánh đã yêu cầu trường dừng thi công, sửa chữa vì đây đang là đất tranh chấp. Sau cuộc họp giữa UBND quận với mục sư quản nhiệm và chấp sự của hội thánh ngày 14/11 trong đó phía Hội thánh đã trình bày về chủ quyền trên ngôi trường và yêu cầu trả lại, nhưng trong hai ngày sau đó, việc sửa chữa vẫn tiếp tục.

.

Một tín hữu của Hội thánh, người không muốn công khai danh tính vì lý do an ninh, cho RFA biết trong ngày 18/9, hàng chục tín hữu đã kéo đến sân trường để ngăn cản việc thi công và ăn ngủ tại hiện trường sang ngày hôm sau. Hình ảnh do tín hữu Hội thánh cung cấp cho RFA cho thấy những người biểu tình cầm biểu ngữ phản đối tại hiện trường, trong khi một hình khác cho thấy người phản đối biểu tình nằm. Nhiều hình ảnh và chi tiết ở đây:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/protestant-church-followers-stage-protest-against-local-government-over-land-dispute-11252024092242.html

.

⦿ ---- Little Saigon: Viện Việt Học sẽ phải dọn trụ sở, chưa biết dọn về đâu, thông báo mời tham dự các sinh hoạt cuối cùng ở nơi hiện tại. Thư sau đây gửi từ chị Nguyễn Thị Kim Ngân, Giám Đốc Viện Việt Học.

.

Westminster ngày 25 tháng Mười Một, 2024

Kính thưa Quí-vị Giáo-sư, Quí thân-hưũ và đồng-hương,

Viện Việt-Học nay kính thông báo, do điều-kiện sinh hoạt thay đổi, Viện Việt-Học rất tiếc không giữ được trụ sở sinh hoạt hiện nay. Viện đang tìm và mong sẽ sớm có được địa điểm thích hợp để tái hoạt động, đánh dấu quá trình 25 năm Viện Việt-Học trong năm 2025.'

.

Sau đây là các sinh hoạt cuối cùng trong năm 2024, sẽ do Viện Việt-Học tổ chức tại trụ sở

Viện Việt-Học, 15355 Brookhurst St., Ste. 222, Wesminster, CA. 92683.

Viện Việt-Học trân-trọng kính mời Quí-vị tham dự các sinh-hoạt của Viện trong tháng Mười Một và tháng Mười Hai, 2024 với lịch trình sau:

.



.

1. Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2024

1:00 PM - 5:00 PM

Đề-tài Thuyết-trình:

HỆ-THỐNG và TINH-THẦN GIÁO-DỤC VIỆT-NAM CỘNG-HOÀ -

BẬC TIỂU-HỌC, TRUNG-HỌC VÀ ĐẠI-HỌC

Thuyết-trình đoàn:

Giáo-sư NGUYỄN VĂN CANH (Góp bài tham luận),

Gs. ĐOÀN VIẾT HOẠT,

Gs. NGUYỄN VĂN SÂM,

Gs. NGUYỄN TRUNG QUÂN,

Gs. TRẦN HUY BÍCH.

.

2. Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:

Chủ-Nhật, 1 tháng 12, 2024

1:00 PM - 4:00 PM

Giới thiệu Tác-phẩm Nôm mới nhất: KIM LONG XÍCH PHƯỢNG

Phiên âm và Chú giải: Giáo-sư NGUYỄN VĂN SÂM

Thành phần Diễn-giả:

Giáo-sư TRẦN HUY BÍCH

Nhà Văn PHAN TẤN HẢI

Nhà Văn NGỰ THUYẾT

và phần Tâm tình của Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm về công việc sáng-tác văn-học và phiên-âm sách Nôm suốt 45 năm qua ở hải-ngoại.

Diễn-giả: Gồm các bạn yêu thích Chữ Nôm của VVH trình bày:

Ông VÕ VĂN THIỆU

Ông NGUYỄN VINH QUANG

Ông NGUYỄN DŨNG

Quan khách tham dự sẽ được tặng tác-phẩm. Mọi đóng góp tùy hỉ sẽ được trao cho Viện Việt-Học.

.

3. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

Chủ-Nhật, 8 tháng 12, 2024

2:00 PM - 5:00 PM

Chủ-đề Văn-nghệ: "MỘT THOÁNG ĐÔNG"

Điều hợp: CLBVN VVH: NGÔ HOÀNG OANH - GIANG THANH

.

4. Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học:

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

1:00 PM - 4:00 PM

Ra Mắt Sách: Tác-phẩm “DÂN CHỦ THAM GIA” cuả Tác-giả Luật-sư ĐỖ THÁI NHIÊN

Diễn-giả: Luật-sư ĐỖ THÁI NHIÊN

Điều hợp Thảo-luận: Ông LÊ MINH TÙNG

Ghi chú: Sách do Tác-giả kính tặng. Không bán.

.

5. Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học:

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2024

5:30 PM - 8:30 PM

Chủ-đề Văn-nghệ: "VỀ MÁI NHÀ XƯA"

Điều hợp: CLBVN VVH: DIỆU TRANG - LÂM DUNG

.

6. Diễn-Đàn Việt-Học Viện Việt-Học

Trân-trọng giới thiệu sinh-hoạt của Câu-Lạc-Bộ Trần Nhân Tông:

Chủ-Nhật, 22 tháng 12, 2024

1:30 PM - 4:30 PM

"LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG TRẦN NHÂN TÔNG (1308-2024)"

Ban Tổ-Chức: CÂU-LẠC-BỘ TRẦN NHÂN TÔNG.

.

Viện Việt-Học chân-thành cảm ơn quí cơ-quan, đoàn-thể và thân-hưũ tiếp tay quảng bá sinh-hoạt của Viện và cuả thân-hưũ VVH. Chân-thành cảm ơn các tác-giả mà tác-phẩm cuả họ sẽ do Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học và thân-hưũ trình bày.

Viện Việt-Học đặc biệt chân thành cảm tạ quí Giáo-sư, Chuyên-gia và Thân-hưũ cộng tác với Viện để thực hiện các chương-trình Việt-học. Chân thành cảm tạ quí Đồng-hương và Thân-hưũ hằng quan tâm bảo trợ và tham gia các sinh-hoạt Việt-học. Sự hiện-diện và hỗ-trợ cuả tất cả quí-vị là niềm khích-lệ trân quí cho Viện.

Nhân dịp lễ Tạ Ơn, kính chúc Quí-vị và quí bửu-quyến được vạn sự an lành.

.

⦿ ---- Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra gần bờ biển phía tây của đảo Honshu, trung tâm Nhật Bản, vào thứ Ba, theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu - Địa Trung Hải. Trận động đất xảy ra cách Kanazawa, thủ phủ của Tỉnh Ishikawa, 51 km về phía tây bắc, ở độ sâu 8 km. Không có báo cáo ngay lập tức nào về thiệt hại sau trận động đất và cho đến nay vẫn chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell đã nhắc lại vào thứ Ba rằng lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải được tôn trọng và bày tỏ hy vọng rằng các nước châu Âu sẽ "thực hiện nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế" và tuân thủ lệnh bắt giữ.

.

Borrell nhấn mạnh rằng ICC không thể được chấp thuận khi nó "chống lại [Tổng thống Nga Vladimir] Putin, nhưng phản đối khi nó chống lại Netanyahu". Bình luận của ông được đưa ra sau khi Hoa Kỳ bác bỏ lệnh bắt giữ Netanyahu vì cáo buộc tội ác chiến tranh ở Gaza.

.

Quan chức EU này cũng kêu gọi gây sức ép buộc Israel chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất với Lebanon, nhấn mạnh rằng thỏa thuận này có "mọi đảm bảo an ninh cần thiết" cho quốc gia này.

.

⦿ ---- Nga từ chối đóng băng cuộc chiến. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết hôm thứ Ba rằng Nga "hoàn toàn bác bỏ" lựa chọn đóng băng các lằn ranh tuyến đầu trong cuộc chiến với Ukraine, nhấn mạnh vào nhu cầu "hòa bình vững chắc, lâu dài".

.

Naryshkin tuyên bố các đồng minh phương Tây của Ukraine đã "ngừng nghĩ đến việc gây ra thất bại chiến lược cho Nga" và thay vào đó tập trung vào việc "tránh thất bại chiến lược". Ông cáo buộc phương Tây tìm cách duy trì một chính phủ "bài Nga, tân phát xít" ở Ukraine.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích các báo cáo hôm thứ Ba rằng phương Tây đang cân nhắc gửi vũ khí hạt nhân tới Ukraine. "Quan điểm này có lẽ liên quan đến phe cực đoan này. Đây hoàn toàn là lý luận vô trách nhiệm của những người có lẽ hiểu biết kém, ý tưởng kém về thực tế và không cảm thấy một chút trách nhiệm nào khi đưa ra những tuyên bố như vậy", ông nói.

.

Bình luận về mối nguy hiểm của leo thang hạt nhân, Peskov đã thu hút sự chú ý đến học thuyết hạt nhân mới được cập nhật của Nga và các tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin. Ông cũng cho biết các hành động của các quốc gia phương Tây phải được "đánh giá cẩn thận" vì các đồng minh của Ukraine hiện đang "trực tiếp tham gia" vào cuộc xung đột.

.

⦿ ---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo vào thứ Ba rằng họ phát hiện ra một nhà ngoại giao Anh "cố ý cung cấp thông tin sai lệch" khi tìm cách nhập cảnh vào Nga và sau đó "thực hiện hoạt động tình báo và hoạt động phá hoại đe dọa đến an ninh của Liên bang Nga". Người này được xác định là Wilkes Edward Prior, thư ký thứ hai của phòng chính trị Đại sứ quán Anh tại Moscow.

.

FSB cho biết Bộ Ngoại giao Nga đã ra lệnh cho nhà ngoại giao này rời khỏi Nga trong vòng hai tuần. Người phát ngôn của Bộ Maria Zakharova cho biết thêm rằng Đại sứ Anh Nigel Casey đã bị triệu tập, mặc dù bà không xác nhận hai sự kiện này có liên quan đến nhau.

.

⦿ ---- Chính quyền Biden-Harris đã đề xuất một quy định mới vào thứ Ba, mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicare và Medicaid để bao gồm cả thuốc giảm cân, chống béo phì. Theo thông cáo báo chí, trong những năm gần đây, đã có những loại thuốc mới được giới thiệu có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2 và giảm 20% nguy cơ đau tim và các biến chứng tim mạch khác. Tuy nhiên, tuyên bố lưu ý rằng giá của những loại thuốc này có thể lên tới 1.000 đô la mỗi tháng.

.

Theo báo cáo, đề xuất mới sẽ cho phép khoảng 3,4 triệu người hưởng lợi Medicare được dùng các loại thuốc mới điều trị béo phì và giảm 95% chi phí cho những loại thuốc này đối với một số người. Đề xuất này cũng sẽ bao gồm khoảng 4 triệu người lớn đăng ký Medicaid và "cuối cùng là giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho quốc gia chúng ta".

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông có kế hoạch áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa từ Mexico và Canada khi nhậm chức, viện dẫn những lo ngại về dòng người nhập cư bất hợp pháp và ma túy từ hai quốc gia này.

.

"Thuế quan này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Ma túy, đặc biệt là Fentanyl, và tất cả Người nhập cư bất hợp pháp chấm dứt Cuộc xâm lược này vào Đất nước chúng ta", Trump viết trên Truth Social, lập luận rằng cả Mexico và Canada đều sở hữu "quyền và sức mạnh tuyệt đối" để giải quyết vấn đề này. "Chúng tôi yêu cầu họ sử dụng sức mạnh này và cho đến khi họ làm như vậy, đã đến lúc họ phải trả một cái giá rất đắt", Trump nhấn mạnh.

.

Trong một bài đăng sau đó, Trump cho biết ông sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với Trung Quốc, "trên bất kỳ Thuế quan bổ sung nào", đối với hàng hóa của nước này vào Hoa Kỳ, do nước này không giải quyết được tình trạng buôn lậu fentanyl.

.

⦿ ---- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết hôm thứ Ba rằng bà sẽ gửi một lá thư cho Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sau khi ông công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa từ Mexico và Canada do dòng người nhập cư bất hợp pháp và ma túy từ hai quốc gia này.

.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày, Sheinbaum lưu ý rằng Mexico sẽ đáp trả tương xứng nếu Trump thực hiện kế hoạch của mình. "Cả đe dọa lẫn thuế quan đều không phải là cách giải quyết hiện tượng di cư hoặc tiêu thụ ma túy tại Hoa Kỳ", tổng thống nhấn mạnh.

.

Người đứng đầu nhà nước Mexico cũng nhấn mạnh rằng hầu hết vũ khí bất hợp pháp bị tịch thu ở Mexico đều đến từ Hoa Kỳ. "Chúng tôi không sản xuất vũ khí. Chúng tôi không tiêu thụ ma túy tổng hợp. Thật không may, những cái chết do tội phạm gây ra để đáp ứng nhu cầu về ma túy" từ Hoa Kỳ "đều đến từ phía chúng tôi", bà nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Châu Âu sẽ trả đũa thuế quan của Trump. Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Luis de Guindos đã lên tiếng bày tỏ lo ngại vào thứ Ba về những rủi ro kinh tế toàn cầu, sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với Trung Quốc, Canada và Mexico.

.

De Guindos cảnh báo rằng thuế quan có thể leo thang thành chiến tranh thương mại, dẫn đến hậu quả tiêu cực đối với tăng trưởng toàn cầu, lạm phát và ổn định tài chính. "Khi bạn áp thuế, bạn cần phải chuẩn bị cho việc bên kia trả đũa", ông lưu ý. Ông cũng nêu lên những lo ngại về chính sách tài khóa của Hoa Kỳ, nêu ra những rủi ro tiềm ẩn của thâm hụt và nợ công cao trên thị trường tài chính.

.

"Chúng tôi sẽ có những dự báo mới vào tháng 12, nhưng những diễn biến cho thấy tăng trưởng vẫn còn mong manh", de Guindos tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng những rủi ro địa chính trị gia tăng và sự không chắc chắn về các chính sách của Hoa Kỳ có thể làm gián đoạn sự ổn định thương mại và tài chính, tác động đến nền kinh tế khu vực đồng euro.

.

⦿ ---- Các chỉ số chứng khoán chính tại Châu Á giao dịch trái chiều vào thứ Ba sau lời cam kết áp thuế nhập khẩu mới của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn tiềm tàng trong thương mại toàn cầu.

.

Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với các sản phẩm từ Mexico và Canada, cùng với thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Các kế hoạch áp thuế là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của ông nhằm ưu tiên các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ và giảm thâm hụt.

.

Tại Trung Quốc đại lục, Shanghai Composite tăng 0,41% vào lúc 3:27 giờ sáng giờ CET, trong khi Shenzhen Composite giao dịch không đổi một phút sau đó. Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,54% vào lúc 3:29 sáng CET và Kospi Composite của Hàn Quốc giảm 0,62% cùng lúc.

.

Đồng đô la giảm 0,10% so với đồng yên, xuống còn 153,9795 yên vào lúc 3:30 giờ sáng CET, trong khi S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,42%. Vào lúc 3:31 giờ sáng theo giờ CET, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,34%.

.

⦿ ---- Trưởng phòng Chiến lược Thị trường mới nổi, Tỷ giá và Ngoại hối Toàn cầu (Global Foreign Exchange (FX), Rates and Emerging Markets Strategy) của Goldman Sachs Group Inc. Kamakshya Trivedi trả lời CNBC hôm thứ Ba rằng mức thuế quan mà Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng đối với các bên như Trung Quốc, Mexico và Canada có thể dẫn đến sự biến động trong giao dịch và đầu tư vào tiền tệ.

.

"Đây sẽ là điều mà tất cả chúng ta sẽ phải làm quen. ... Tiền tệ ở một mức độ nào đó là phương tiện chính để ứng phó với bất kỳ thông báo thuế quan nào", ông giải thích, lưu ý rằng vẫn chưa biết mức thuế quan sẽ nghiêm ngặt như thế nào và liệu chúng chỉ là "công cụ đàm phán" hay không.

.

"Nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng, chúng ta sẽ thấy mức thuế quan tăng đối với một số nền kinh tế, chủ yếu là Trung Quốc, và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ hơn đối với đồng đô la trên diện rộng", Trivedi lưu ý.

.

⦿ ---- Vị thẩm phán giám sát vụ kiện can thiệp bầu cử của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã hủy bỏ vụ kiện, do đó chấp thuận yêu cầu của Công tố đặc biệt Jack Smith. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Tanya Chutkan đã chấp thuận động thái của Smith chỉ vài giờ sau khi đơn được đệ trình. Smith đã có động thái vào đầu ngày thứ Hai để bác bỏ vụ kiện can thiệp bầu cử của Trump do chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp cấm truy tố một tổng thống đương nhiệm. Trước đó, Bộ Tư pháp cũng đã chính thức hủy bỏ các cáo buộc chống lại Trump về vụ kiện Trump đã trộm và giấu tài liệu mật Bạch Ốc.

.

⦿ ---- Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đệ đơn xin hủy bỏ cả bốn cáo buộc trọng tội đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của ông trước vụ tấn công chết người vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1/2024.

.

Trump lần đầu tiên bị truy tố về bốn tội trọng vào tháng 8/2023: âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, âm mưu cản trở một thủ tục chính thức, cản trở và cố gắng cản trở một thủ tục chính thức và âm mưu chống lại các quyền. Sau đó, vụ án đã bị hoãn lại trong nhiều tháng vì nhóm của Trump lập luận rằng Trump không thể bị truy tố. Bản cáo trạng đánh dấu một khoảnh khắc phi thường trong lịch sử Hoa Kỳ — cáo buộc đầu tiên rằng một tổng thống tìm cách bám víu quyền lực một cách bất hợp pháp.

.

Việc bác bỏ cũng đánh dấu một khoảnh khắc lịch sử. Năm mươi năm sau khi Richard Nixon bị các nhà lập pháp từ cả hai đảng buộc phải từ chức tổng thống trong bối cảnh bị cáo buộc có hành vi phạm tội, một nửa số cử tri Hoa Kỳ sẽ bầu lại Trump làm tổng thống mặc dù ông cũng bị cáo buộc nghiêm trọng về hành vi sai trái khi còn đương nhiệm.

.

“Lập trường của Chính phủ về bản chất của vụ truy tố bị cáo vẫn không thay đổi. Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi", văn phòng của Smith viết trong hồ sơ nộp hôm thứ Hai, đồng thời cho biết họ đang tìm cách bác bỏ các cáo buộc trước lễ nhậm chức của Trump, phù hợp với lập trường lâu nay của Bộ Tư pháp rằng họ không thể buộc tội một tổng thống đương nhiệm.

.

“Lệnh cấm đó là tuyệt đối và không phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các tội danh bị buộc tội, sức mạnh của bằng chứng của Chính phủ hoặc giá trị của việc truy tố, mà Chính phủ hoàn toàn ủng hộ", Công tố đặc biệt nói thêm.

.

Tòa án Tối cao đã trao cho Trump một chiến thắng sớm trong vụ kiện vào tháng 7 với phán quyết về quyền miễn truy tố của tổng thống. Nhưng một bồi thẩm đoàn liên bang mới đã truy tố Trump về cùng bốn cáo buộc vào tháng 8, cáo buộc rằng những tuyên bố sai sự thật của Trump về gian lận bầu cử hàng loạt trong cuộc bầu cử năm 2020 là "không có căn cứ, vô lý một cách khách quan và luôn thay đổi" và Trump "biết rằng chúng là sai sự thật".

.

Trước công chúng, Trump chưa bao giờ thừa nhận rằng những tuyên bố về cuộc bầu cử của mình thực tế là sai sự thật và ông đã không nhận tội trong vụ án. Smith và nhóm của ông có kế hoạch từ chức trước khi Trump nhậm chức, một nguồn tin nói với NBC News vào đầu tháng này. Các quy định của cố vấn đặc biệt yêu cầu Smith phải nộp báo cáo cho Bộ trưởng Tư pháp giải thích các quyết định buộc tội của mình trước khi ông từ chức.

.

Nhiều bị cáo ngày 6 tháng 1 đã nói với các thẩm phán rằng họ than thở rằng họ "cả tin" đến mức tin vào những lời dối trá của Trump, điều này được các đồng minh của tổng thống đắc cử, đảng Cộng hòa trong Quốc hội và những người có ảnh hưởng bảo thủ trên mạng xã hội lặp lại.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Hai rằng việc Bộ Tư pháp bác bỏ các vụ án liên bang chống lại Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump là dấu hiệu cho thấy "bản chất tuần hoàn" của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. "Hệ thống tư pháp dân chủ Hoa Kỳ có bản chất tuần hoàn đáng kinh ngạc - cứ 4 năm, hệ thống này lại chứng minh được sự công bằng tuyệt đối: đầu tiên là trước cuộc bầu cử, và sau đó là ngay sau đó, mặc dù có hai kết quả hoàn toàn khác nhau", Zakharova lưu ý trong một bài đăng trên Telegram.Trước đó, Công tố đặc biệt của Hoa Kỳ Jack Smith đã hủy bỏ các vụ kiện về hành vi phá hoại cuộc bầu cử liên bang và xử lý sai các tài liệu mật chống lại Trump, tuyên bố rằng Hiến pháp yêu cầu phải hủy bỏ các vụ kiện này trước khi tổng thống đắc cử nhậm chức.⦿ ---- Cổ phiếu Hoa Kỳ đóng cửa cao hơn vào thứ Hai, với Chỉ số công nghiệp Dow Jones leo lên mức kỷ lục mới. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng gần 2%, lập mức cao nhất mọi thời đại. Biến động thị trường diễn ra khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với việc Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn nhà quản lý quỹ đầu cơ Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính.Dow Jones tăng 0,99% vào lúc 4:00 chiều ET hoặc 439 điểm, với Sherwin-Williams tăng 2,82%. Nasdaq 100 tăng 0,14% và S&P 500 tăng 0,33%, khi Super Micro Computer tăng 15,90% ở cả hai chỉ số. Đồng euro tăng 0,75% so với đô la vào lúc 3:58 chiều ET, bán với giá 1,04925 đô la.⦿ ---- Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) sẽ bầu chủ tịch mới tại National Harbour, Maryland, vào ngày 1 tháng 2/2025, người đứng đầu đương nhiệm Jamie Harrison đã thông báo trong một lá thư gửi đến Ủy ban Quy định và Điều lệ của cơ quan này.Harrison giải thích rằng tất cả các ứng cử viên cho vị trí này sẽ trải qua một loạt các hội đồng trong suốt tháng 1 với phần kết luận được lên lịch tại cuộc họp mùa đông của DNC chỉ vài ngày sau lễ nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Trước đó, Phó chủ tịch DNC Ken Martin và Ủy viên Cục An sinh Xã hội (SSA) Martin O'Malley đã bày tỏ sự quan tâm của họ trong việc ứng cử vào vị trí này.⦿ ---- Tổng thống Biden đã bắt đầu mùa lễ cuối cùng của mình tại Bạch Ốc hôm thứ Hai bằng cách ban hành lệnh ân xá truyền thống cho hai chú gà tây sẽ bỏ qua bàn tiệc Lễ Tạ ơn để sống những ngày còn lại của chúng ở miền nam Minnesota. Biden đã chào đón 2.500 khách đến South Lawn dưới bầu trời đầy nắng khi ông kể những câu chuyện cười về số phận của "Peach" và "Blossom" và nói những giọng điệu buồn bã về những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của mình, AP đưa tin."Đây cũng là lần cuối cùng tôi phát biểu ở đây với tư cách là tổng thống của các bạn trong mùa lễ này, và bày tỏ lòng biết ơn", Biden nói, theo tờ New York Times. "Vì vậy, hãy để tôi nói với các bạn rằng, đó là vinh dự của cuộc đời tôi. Tôi mãi mãi biết ơn".⦿ ---- Một nơi đầy những tên dâm tặc... Một cựu cố vấn của cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã cảnh báo tuần trước rằng những phụ nữ bước vào Bạch Ốc của Tổng thống đắc cử Trump sẽ phải đối mặt với một môi trường thù địch. "Tôi sẽ không nói dối bạn đâu. Bất kể bạn là ai, bạn cũng đang bước vào một môi trường thù địch. Tôi đã may mắn - Mike Pence là một hòn đảo đàng hoàng, đáng kính trong biển khinh miệt của Trump. Lần này sẽ tệ hơn nhiều, nhiều", cô Olivia Troye đã viết trong một bài đăng trên Substack của cô ấy vào tuần trước.Troye, người từng là cố vấn an ninh quốc gia cho Pence, đã vận động cho Phó Tổng thống Harris, đối thủ của Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Cô đã rời chính quyền Trump đầu tiên vào tháng 8/2020 và sau đó trở thành người chỉ trích tổng thống đắc cử. Troye khuyên những phụ nữ bước vào Nhà Trắng dưới thời Trump "hãy mạnh mẽ", đồng thời nói thêm rằng "nền văn hóa gia trưởng do nam giới thống trị sẽ trở nên trầm trọng hơn khi có sự hiện diện của Elon Musk, JD Vance, Donald Trump Jr., Matt Gaetz, Pete Hegseth và những 'anh em' khác nắm giữ các vị trí có thẩm quyền hoặc có ảnh hưởng".“Đó sẽ là một môi trường đáng sợ, nhưng hãy trung thành với các giá trị của bạn, ngay cả khi nó không thoải mái hoặc không được ưa chuộng. Hãy nhớ rằng, bạn chỉ có một mình để đối mặt với chính mình trong gương mỗi ngày”, cô tiếp tục.⦿ ---- Các dân biểu da đen: vì quyền lợi dân nghèo, sẽ chống áp lực của Trump. Theo báo cáo sau bầu cử của tổ chức này chia sẻ với NBC News, Ủy ban Quốc hội Da đen (Congressional Black Caucus) sẽ tự hào có 62 thành viên kỷ lục cho kỳ họp tiếp theo của Quốc hội, đóng góp vào số lượng nhà lập pháp liên bang Da đen cao nhất trong lịch sử. Tổng cộng, 67 người Da đen sẽ phục vụ trong Quốc hội. Năm thành viên Đảng Cộng hòa không được liệt kê là thành viên của CBC.Trong khi các thành viên của ủy ban đã lên kế hoạch duy trì chương trình nghị sự chính sách cho người Da đen và những người bị thiệt thòi dưới thời chính quyền Kamala Harris, thì thay vào đó, Dân biểu Gregory Meeks, Dân chủ-N.Y., cho biết vai trò của CBC sẽ là buộc Tổng thống đắc cử Donald Trump và những người ủng hộ ông tại quốc hội phải chịu trách nhiệm.“Chúng tôi luôn là lương tâm của Quốc hội, và điều đó không quan trọng ai là người phụ trách”, Meeks, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói với NBC News. “Chúng tôi luôn cố gắng làm việc với mọi người ở bất cứ nơi nào có thể. Nhưng chúng tôi cũng gọi họ ra. Và bây giờ chúng ta có nhiều nhà lãnh đạo hơn để kêu gọi sự thật lên tiếng, để đảm bảo rằng tiếng nói của những người không có tiếng nói được lắng nghe”.Nhóm Dân biểu da đen tại quốc hội được thành lập năm 1971, không liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị nào, mặc dù tất cả các thành viên đều là đảng viên Dân chủ. Sứ mệnh của nhóm là đại diện cho các nhóm người da đen và thiểu số thông qua việc trao quyền bầu cử cho cử tri, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mở rộng cơ hội giáo dục, việc làm, cải cách hệ thống tư pháp hình sự và quan hệ đối ngoại với các quốc gia chủ yếu là người da đen trên khắp thế giới. Theo trang web của nhóm, các thành viên của CBC hiện đại diện cho 120 triệu người ở Hoa Kỳ và 41% người Mỹ da đen.Meeks cho biết sứ mệnh của CBC sẽ rõ ràng trong kỳ họp thứ 119 của Quốc hội: thách thức chính quyền Trump về các chính sách ảnh hưởng đặc biệt đến người da đen, như tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chi phí thuốc theo toa, cùng nhiều vấn đề khác. Và "một cách lớn tiếng", ông nói.Meeks cho biết "Thay vì chỉ có một nhóm tứ tấu, giờ đây bạn có cả một dàn hợp xướng. Và chúng tôi sẽ lớn tiếng, chúng tôi sẽ rõ ràng, và chúng tôi sẽ kiên định và nhất quán, bởi vì chính quyền này là một mối nguy hiểm".Meeks chỉ trích các lựa chọn và chính sách Nội các của Trump, đặc biệt là Tiến sĩ Mehmet Oz, người được chọn để giám sát Medicaid và Medicare, và Linda McMahon, người được Trump chọn làm Bộ trưởng Giáo dục. Meeks cho biết ông hy vọng nhóm sẽ duy trì sự bất đồng quan điểm khi cần thiết, nhưng sẽ chủ động tập trung vào các chính sách ảnh hưởng đến người dân trung bình.Meeks chỉ ra các lời kêu gọi bãi bỏ Đạo luật Chăm sóc Y tế Giá cả phải chăng (còn gọi là ObamaCare), mà CBC sẽ phản đối kịch liệt. Ông cho biết "Chúng tôi sẽ chỉ ra chính xác những người đang thực hiện nỗ lực đó, vì nó sẽ có tác động trực tiếp đến cộng đồng của chúng tôi".

Cả Hạ viện và Thượng viện sẽ nằm trong quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa, hạn chế tác động tiềm tàng của CBC và đảng Dân chủ tại Quốc hội nói chung. Niccara Campbell Wallace, giám đốc điều hành của Quỹ Hành động Rolling Sea Action Fund, cho biết điều này khiến sự phát triển của CBC từ 60 thành viên trong Quốc hội khóa 118 trở nên đáng chú ý hơn.

.

⦿ ---- Hủy bỏ vụ kiện Trump, chưa phải là hết chuyện đối với một vài tay chân của Trump. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã đệ đơn xin hủy bỏ hai vụ kiện liên bang chống lại Donald Trump, nhưng điều đó không có nghĩa là một trong hai vụ kiện sẽ sớm biến mất. Người dẫn chương trình Katie Phang của MSNBC và nhà phân tích pháp lý Lisa Rubin đều chỉ ra rằng các phụ tá của Trump, Carlos De Oliveira và Walt Nauta, đều vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã tham gia vào vụ Trump trộm và giấu tài liệu mật.

.

Ba người đàn ông này bị cáo buộc có hành vi cản trở công lý bằng cách xóa cảnh quay an ninh mà Bộ Tư pháp yêu cầu trong cuộc điều tra. Trump bị truy tố vì xử lý sai tài liệu mật và có âm mưu che đậy vụ bê bối tài liệu với hai người đàn ông khác.

.

"Theo những gì đáng nói, Bộ Tư pháp đã có động thái bác bỏ vụ kiện tài liệu mật chỉ chống lại Trump", Katie Phang cho biết trên trang mạng xã hội Bluesky. "Việc truy tố các bị cáo đồng phạm của ông, Walt Nauta và Carlos de Oliveira, sẽ tiếp tục vì "không có nguyên tắc miễn truy tố tạm thời nào áp dụng cho họ".

.

Thẩm phán Aileen Cannon của Florida đã bác bỏ vụ kiện về tài liệu mật, phán quyết việc bổ nhiệm Công tố đặc biệt là vi hiến. Sau đó, vụ kiện đã được chuyển đến Tòa Kháng án Liên bang số 11.

.

"Smith lập luận rằng việc hủy bỏ đơn kháng cáo (hiện đang chờ Tòa Kháng án Liên bang số 11) sẽ 'giữ nguyên lệnh của tòa án quận bác bỏ bản cáo trạng mà không có thành kiến' đối với Trump", Phang nói. "Tuy nhiên, vấn đề thực tế ở đây là Trump có thể ân xá cho Nauta và de Oliveira vì đây là những tội liên bang", bà nói thêm.

.

⦿ ---- Putin kiệt sức vì cuộc chiến, và hòa bình sẽ làm Putin nguy hơn. Nền kinh tế Nga có vẻ không đủ sức duy trì cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin với Ukraine sau năm 2025, nhưng hòa bình cũng có thể gây ra mối đe dọa đối với chế độ của Putin. Trong một bài phân tích trên tạp chí Foreign Policy đầu tháng này, Marc R. DeVore, giảng viên cao cấp tại Trường Quan hệ Quốc tế của Đại học St. Andrews và Alexander Mertens, giáo sư tài chính tại Học viện Đại học Quốc gia Kyiv-Mohyla, đã giải thích lý do tại sao Nga không thể sản xuất đủ để thay thế những gì họ đang mất trên chiến trường.

.

Ví dụ, quân Nga đang mất khoảng 320 nòng pháo xe tăng và pháo binh mỗi tháng, trong khi các nhà máy của Nga chỉ có thể sản xuất 20 nòng mỗi tháng, buộc Điện Kremlin phải đào bới kho dự trữ cũ kỹ của Liên Xô. Nhưng như vậy là không đủ và Nga sẽ hết nòng vào khoảng năm 2025, DeVore và Mertens ước tính.

.

Ngoài ra, Nga đang mất khoảng 155 xe chiến đấu bộ binh mỗi tháng, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng của nước này chỉ có thể sản xuất 17 xe mỗi tháng. Nền kinh tế cung cầu về đạn pháo và quân đội cũng không bền vững. "Nga không thể tiếp tục tiến hành cuộc chiến hiện tại sau cuối năm 2025, khi họ sẽ bắt đầu cạn kiệt các hệ thống vũ khí quan trọng", họ viết.

.

Nhưng việc Điện Kremlin huy động nền kinh tế để hỗ trợ chiến tranh cũng khiến Nga dễ bị tổn thương trước nguy cơ chiến sự cuối cùng sẽ kết thúc. DeVore và Mertens lưu ý rằng việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng ồ ạt sẽ gây ra suy thoái kinh tế và khiến nhiều người không có việc làm.

.

"Kinh nghiệm của các xã hội khác - đặc biệt là các quốc gia châu Âu sau Thế chiến thứ nhất - cho thấy rằng hàng loạt binh lính xuất ngũ và công nhân quốc phòng thất nghiệp là công thức cho sự bất ổn chính trị", họ cảnh báo. Cuộc chiến cũng đã làm méo mó thành phần nền kinh tế của Nga, ưu tiên các công ty quốc phòng hơn là các công ty vừa và nhỏ phục vụ cho khu vực dân sự, những công ty sẽ không thể tiếp nhận được binh lính và công nhân bị mất việc sau khi chiến tranh kết thúc.

.

Theo DeVore và Mertens, một thỏa thuận hòa bình sẽ khiến Putin có ba lựa chọn khó chấp nhận. Lựa chọn đầu tiên là thu hẹp ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự, gây ra suy thoái đe dọa chế độ. Lựa chọn thứ hai là duy trì một lực lượng quân đội hùng mạnh cuối cùng sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế.

.

Lựa chọn thứ ba là duy trì quân đội và sử dụng nó để chiếm đoạt các nguồn lực bên ngoài cần thiết—"nói cách khác, sử dụng sự chinh phục và mối đe dọa để trả tiền cho quân đội". Họ chỉ ra các trữ lượng khí đốt ngoài khơi ở Biển Đen, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác ở Ukraine hoặc việc rút lại các lệnh trừng phạt của phương Tây là những khả năng có thể xảy ra.

.

"Ngành quân sự khổng lồ của Nga khuyến khích Điện Kremlin sử dụng quân đội để khai thác tiền thuê từ các quốc gia láng giềng", DeVore và Mertens cho biết. "Các lựa chọn thay thế—giải ngũ và chịu suy thoái hoặc tài trợ vô thời hạn cho một ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự phình to—gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với chế độ của Putin".

.

Hòa bình, dưới một hình thức nào đó, có thể đến sớm hơn dự kiến vì Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ra hiệu rằng ông rất muốn tìm cách ngăn chặn giao tranh. Hiện tại, Tổng thống Joe Biden đang nhanh chóng giúp đỡ Kyiv trước khi Trump lên nắm quyền. Bạch Ốc gần đây đã cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa do Hoa Kỳ sản xuất vào lãnh thổ Nga, sau khi Bắc Hàn cử quân đến giúp Putin.

.

⦿ ---- Bản tin Reuters ghi rằng các tổ chức nông trại Hoa Kỳ muốn Tổng thống đắc cử Donald Trump miễn trục xuất hàng loạt đối với ngành của họ, điều này có thể làm đảo lộn chuỗi cung ứng thực phẩm phụ thuộc nhiều vào những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Cho đến nay, các quan chức của Trump vẫn chưa cam kết bất kỳ miễn trừ nào, theo các cuộc phỏng vấn với các nhóm nông trại và công nhân và "ông trùm biên giới" sắp tới của Trump là Tom Homan.

.

Theo các bộ Lao động và Nông nghiệp, gần một nửa trong số khoảng 2 triệu công nhân nông trại của quốc gia này không có tư cách pháp lý, cũng như nhiều công nhân ngành sữa và đóng gói thịt. Trump đã tuyên bố sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ như một phần trong chiến dịch giành lại Bạch Ốc, một nỗ lực đầy thách thức về mặt hậu cần mà những người chỉ trích cho rằng có thể chia cắt các gia đình và phá vỡ các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

.

Homan đã nói rằng việc thực thi luật nhập cư sẽ tập trung vào tội phạm và những người có lệnh trục xuất cuối cùng nhưng không có người nhập cư bất hợp pháp nào vào Hoa Kỳ được miễn trừ. Ông đã nói với Fox News vào ngày 11 tháng 11/2024 rằng việc thực thi luật đối với các doanh nghiệp "sẽ phải diễn ra" nhưng không nói liệu lĩnh vực nông nghiệp có bị nhắm mục tiêu hay không. "Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm", Homan nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào tháng này.

.

David Ortega, giáo sư kinh tế và chính sách thực phẩm tại Đại học bang Michigan cho biết việc loại bỏ hàng loạt công nhân nông trại sẽ gây sốc cho chuỗi cung ứng thực phẩm và đẩy giá hàng tạp hóa cho người tiêu dùng lên cao hơn. Ortega cho biết "Họ đang đảm nhiệm những vai trò quan trọng mà nhiều công nhân sinh ra tại Hoa Kỳ không thể hoặc không muốn thực hiện".

.

Người phát ngôn chuyển giao của Trump, Karoline Leavitt, đã không trực tiếp giải quyết những lo ngại của người nông dân trong một tuyên bố với Reuters. "Người dân Mỹ đã bầu lại Tổng thống Trump với tỷ lệ phiếu bầu áp đảo, trao cho ông nhiệm vụ thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, như trục xuất tội phạm nhập cư và khôi phục sự vĩ đại của nền kinh tế của chúng ta", Leavitt cho biết. "Ông ấy sẽ thực hiện".

.

Trump đã tuyên bố vào thứ Bảy rằng ông sẽ đề cử Brooke Rollins, người đã làm chủ tịch Hội đồng Chính sách Nội địa của Bạch Ốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, làm bộ trưởng nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, nông nghiệp và các ngành liên quan đã đóng góp 1,5 nghìn tỷ đô la vào tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ, tương đương 5,6%, vào năm 2023.

.

⦿ ---- Sự hiện diện của các công ty Nam Hàn tại Trung Quốc đã suy yếu rõ rệt trong những năm gần đây trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ địa phương và nhu cầu trong nước chậm chạp ở quốc gia láng giềng. Hồi tháng 9, LG Display đã bán nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng (LCD) tại Quảng Châu của Trung Quốc cho một công ty địa phương với giá khoảng 2 nghìn tỷ won (1,43 tỷ đô la), về cơ bản chấm dứt hoạt động của các nhà sản xuất LCD Nam Hàn tại Trung Quốc sau động thái tương tự của đối thủ trong ngành Samsung Display.

.

Hãng Samsung Electronics đã đóng cửa nhà máy điện thoại thông minh cuối cùng còn lại tại Huệ Châu (Huizhou), tỉnh Quảng Đông, vào năm 2019. Từng là công ty dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc, thị phần của công ty đã giảm mạnh xuống gần bằng 0, khiến công ty phải chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam và Ấn Độ.

.

Hyundai Motor, công ty từng vận hành năm cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, hiện chỉ còn lại hai cơ sở. Sau khi bán một cơ sở sản xuất tại Bắc Kinh vào năm 2021, công ty đã bán nhà máy tại Trùng Khánh (Chongqing) vào đầu năm nay với giá 300 tỷ won. Nhà máy tại Thường Châu (Changzhou) của công ty đã ngừng hoạt động và đang có kế hoạch bán nhà máy này.

.

Thị phần kết hợp của Hyundai và công ty liên kết Kia đứng ở mức khoảng 10 phần trăm một thập niên trước, nhưng hiện đã giảm xuống còn khoảng 1 phần trăm. Các nhà sản xuất xe hơi đang tập trung vào việc sử dụng các nhà máy tại Trung Quốc của họ làm trung tâm xuất khẩu.

.

Ngành bán lẻ cũng bị ảnh hưởng đáng kể, với Lotte Group phải gánh chịu hậu quả kéo dài từ tranh chấp ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh về việc triển khai hệ thống chống tên lửa của Hoa Kỳ, được gọi là THAAD, tại Nam Hàn vào năm 2017. Lotte Group hiện đang tìm cách bán một dự án phát triển khu phức hợp bán lẻ tại Thành Đô (Chengdu), dự án đã bị dừng lại sau vụ THAAD. Sau khi hoàn tất việc bán dự kiến, Lotte sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Trung Quốc sau 30 năm hoạt động.

.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Lotte Mart đã vận hành 112 siêu thị tại Trung Quốc, nhưng đã rút khỏi thị trường vào năm 2018. Lotte Department Store cũng đã kết thúc hoạt động tại Trung Quốc vào tháng 6 năm nay với việc đóng cửa chi nhánh tại Thành Đô.

.

Nhìn chung, đầu tư trực tiếp của Nam Hàn vào Trung Quốc đã giảm mạnh 78% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 1,87 tỷ đô la vào năm 2023, khiến Trung Quốc trở thành điểm đến lớn thứ bảy cho đầu tư của Nam Hàn.

.

⦿ ---- Nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ là nhà, và trung bình có 140 phụ nữ và trẻ em gái bị bạn tình hoặc thành viên gia đình giết mỗi ngày vào năm ngoái, theo 2 cơ quan của Liên Hợp Quốc đã báo cáo hôm thứ Hai. Trên toàn cầu, bạn tình hoặc thành viên gia đình đã gây ra cái chết của khoảng 51.100 phụ nữ và trẻ em gái trong năm 2023, tăng so với con số ước tính là 48.800 nạn nhân hồi năm 2022, theo UN Women (Phụ nữ LHQ) và U.N. Office of Drugs and Crime (Văn phòng Ma túy và Tội phạm LHQ).

.

Báo cáo được công bố vào Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (International Day for the Elimination of Violence Against Women) cho biết sự gia tăng này chủ yếu là do có nhiều dữ liệu hơn từ các quốc gia chứ không phải do nhiều vụ giết người hơn. Nhưng hai cơ quan nhấn mạnh rằng "Phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hình thức bạo lực giới cực đoan này và không có khu vực nào bị loại trừ". Họ cũng cho biết "nhà là nơi nguy hiểm nhất đối với phụ nữ và trẻ em gái".

.

Báo cáo cho biết số vụ giết người do bạn tình và gia đình gây ra cao nhất là ở Châu Phi - với ước tính 21.700 nạn nhân vào năm 2023. Châu Phi cũng có số nạn nhân cao nhất so với quy mô dân số — 2,9 nạn nhân trên 100.000 người.

.

Cũng có tỷ lệ cao vào năm ngoái ở Châu Mỹ với 1,6 nạn nhân nữ trên 100.000 người và ở Châu Đại Dương với 1,5 trên 100.000 người, báo cáo cho biết. Tỷ lệ thấp hơn đáng kể ở Châu Á với 0,8 nạn nhân trên 100.000 người và Châu Âu là 0,6 trên 100.000 người.

.

Theo báo cáo, việc cố ý giết phụ nữ trong phạm vi riêng tư ở Châu Âu và Châu Mỹ phần lớn là do bạn tình gây ra. Ngược lại, phần lớn các vụ giết người của nam giới xảy ra bên ngoài nhà và gia đình, báo cáo cho biết.

.

⦿ ---- Dictionary.com đã rất chu đáo và rất dễ thương khi chọn "Từ của năm 2024." Năm nay, danh hiệu này thuộc về từ “demure” (giản dị), một từ được TikToker Jools Lebron phổ biến. “Trong quá trình lựa chọn hàng năm, các nhà từ điển học của Dictionary.com đã phân tích rất nhiều dữ liệu—bao gồm các tiêu đề đáng đưa tin, kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm và xu hướng truyền thông xã hội—để xác định những từ nắm bắt được những khoảnh khắc quan trọng trong năm 2024. Từ demure đã thống trị tinh thần thời đại văn hóa, với việc sử dụng nó trên phương tiện truyền thông kỹ thuật số tăng vọt đáng kinh ngạc 1.200% từ tháng 1 đến tháng 8”, theo nền tảng từ điển trực tuyến cho biết trong một tuyên bố.

.

Chữ "Demure" đã gây bão trên mạng xã hội vào đầu tháng 8 sau khi Lebron sử dụng cụm từ này trong các video hiện đang lan truyền của cô để giải thích cách một người có thể trở nên giản dị và tỉnh thức ở nơi làm việc, sân bay và các không gian công cộng khác. Dictionary.com định nghĩa demure là “đặc trưng bởi sự nhút nhát và khiêm tốn; dè dặt, giữ kẽ.”

.

⦿ ---- Zoom Video Communications Inc. đã công bố vào thứ Hai rằng doanh thu của công ty trong quý 2 năm tài chính 2025 đã tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,18 tỷ đô la. Thu nhập ròng của công ty tăng khoảng 46,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 207,1 triệu đô la. Trong khi đó, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã tăng hàng năm khoảng 46,7% lên 0,66 đô la. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Zoom đã tăng 0,83% trong giao dịch ngoài giờ.

.

⦿ ---- Quận Cam: Hai người bên trong một chiếc SUV bị hư hỏng đến mức không thể nhận dạng trong một vụ tai nạn đã "thần kỳ" thoát chết với những vết thương nhẹ vào sáng Chủ Nhật tại Newport Beach. Các nhân viên cứu hỏa Newport Beach đã được điều động đến khu 1100 của Đường Jamboree ở Newport Beach vào khoảng 1 giờ sáng, các nhà chức trách cho biết trong một tuyên bố. Khi đến nơi, nhiều đơn vị đã phát hiện ra "một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa một xe" ở phía nam của Đường Jamboree Rf.

.

Theo các nhân viên cứu hỏa, một chiếc SUV đã đâm và làm hư hỏng nghiêm trọng hai cột đèn trước khi đâm vào một cái cây, khiến khoang động cơ tách khỏi thân xe. "Khi đến nơi, cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt đám cháy trong khoang động cơ của xe", NBFD cho biết trong một tuyên bố. "Thân xe chính được tìm thấy cách đó khoảng 20 feet ở giữa Đường Jamboree, với các mảnh vỡ khác, bao gồm cả lốp trước, được phát hiện bên trong Khu đất của Câu lạc bộ quần vợt Palisades".

.

⦿ ---- North Carolina: Một trang gây quỹ GoFundMe đã được lập ra cho Andy Nguyen, cư dân ở phía Đông Carolina, sau khi anh ta mất nhà vào cuối tuần ngay trước Lễ Tạ ơn. Andy Nguyen đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo cháy trong ngôi nhà của anh ta trên Đường Maidstone Dr. ngay bên ngoài Richlands. Mặc dù anh ta có thể cứu được thú cưng của mình, Nguyen cho biết anh ta đã mất tất cả mọi thứ khác. Trang này ở đây:

https://www.gofundme.com/f/v7dr9q-help-rebuild-after-fire-support-needed

.

⦿ ---- HỎI 1: Nhân loại làm nghiêng địa cầu?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trái đất nghiêng, nhưng không liên quan gì đến hiện tượng không gian kỳ lạ mà liên quan đến cách con người bơm nước ngầm và vận chuyển nó khắp hành tinh, một nghiên cứu phát hiện ra. Những phát hiện của một nghiên cứu từ tháng 6 năm 2023 đang gây chú ý vào thứ Hai, hơn một năm sau khi được công bố. Nghiên cứu phát hiện ra rằng Trái đất nghiêng hơn hai chục inch trong 17 năm, nhưng nguyên nhân không phải là do tác động của tiểu hành tinh bí ẩn, lực hấp dẫn của mặt trời hay các đợt bùng phát năng lượng mặt trời. Theo thông cáo báo chí của nghiên cứu, hành tinh tiếp tục nghiêng là do con người đang bơm và di chuyển một lượng nước ngầm khổng lồ trên khắp hành tinh và phân phối lại nó.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/world/2024/11/25/earth-axis-tilt-change-study/76563167007/

.

⦿ ---- HỎI 2: Hút thuốc làm hạị mạch máu?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ngay cả khi thuốc lá điện tử không chứa nicotine, chúng vẫn có tác động ngay lập tức đến mạch máu, một nghiên cứu hình ảnh mới cho thấy. "Thuốc lá điện tử từ lâu đã được tiếp thị như một giải pháp thay thế an toàn hơn cho việc hút thuốc lá thông thường", Tiến sĩ Marianne Nabbout, một bác sĩ nội trú tại Đại học Y khoa Arkansas, người đứng đầu nghiên cứu mới nhằm xác định tác động của việc hút thuốc lá điện tử, có và không có nicotine, cho biết.

.

Nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Pennsylvania, bao gồm 31 người hút thuốc lá điện tử và hút thuốc lá khỏe mạnh trong độ tuổi từ 21 đến 49. Mỗi người đã trải qua chụp MRI hai lần. Họ đã được chụp ảnh trước và một lần sau khi sử dụng ba loại thuốc lá: thuốc lá điếu, bình xịt thuốc lá điện tử có nicotine và thuốc lá điện tử không có nicotine.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/25/vaping-effect-blood-flow-e-cigarettes/2651732543001/

.

.