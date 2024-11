TP Huế ngập sâu sau những trận mưa lớn.

- Người phát ngôn của Pentagon, Thiếu tá Pete Nguyen, thông báo biệt kích Mỹ tới đóng ở Bãi Cỏ Mây vì hòa bình Biển Đông.

- Nga xem xét đưa tên lửa tầm trung và tầm ngắn vào châu Á

- PTT Kamala Harris suy tính, hoặc là tranh cử Tổng Thống 2028, hoặc tranh cử Thống Đốc California 2026

- Idaho: Sau khi Trump nói rằng bầu cử 2020 là gian lận, cử tri MAGA tin máy bầu có gian lận, do vậy Quận Ada đưa toàn bộ phiếu đã bầu lên Internet.

- Dân Biểu Mike Waltz (được Trump đề cử chức Cố vấn An ninh Quốc gia) nói sẽ làm việc với chính phủ Biden để tìm hòa bình cho Ukraine

- Trump sẽ sa thải các luật sư đã làm việc với Công tố đặc biệt Jack Smith đang điều tra vụ Trump trộm hồ sơ mật và xúi giục bạo loạn 6/1/2021

- Châu Âu chuẩn bị kịch bản thời chiến: các nước tăng chi quốc phòng hơn 3%.

- Ukraine: khoảng 500 binh lính Bắc Hàn đã tử trận ở Kursk

- Phi cơ Nga do hãng hàng không Azimuth khai thác bị cháy, phi hành đoàn và toàn bộ 89 hành khách xuống an toàn

- Lebanon và Israel đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn

- Lãnh tụ tối cao Iran kêu gọi ICC ra "án tử hình" đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

- Cổ phiếu Macy's Inc. giảm 8% trước giờ thị trường mở cửa

- Liên Âu kiện lên WTO, xin xét về thuế quan mà TQ áp đặt lên rượu mạnh bán vào TQ

- Litva: Phi cơ chở hàng cho DHL tông vào nhà dân, 1 phi công chết, 2 bị thương

- Hãng thép Đức ThyssenKrupp AG sẽ cắt giảm 11.000 việc làm

- Biển Đỏ: Tàu du lịch chìm. 28 người đã được cứu, 17 người vẫn mất tích.

- Nam Hàn: hơn 3.000 giáo sư và nhà nghiên cứu từ 55 trường đại học kêu gọi Tổng Thống Yoon từ chức ngay lập tức

- Nam Hàn: trốn lính bằng cách ăn cho mập phì, một thanh niên Nam Hàn 26 tuổi bị kêu án 1 năm tù

- Thái Lan: cảnh sát tịch thu 41 xác chết được các sư đặt trong một thiền viện để chú tâm thiền tập

- Tiệm thức ăn nhanh được người dân California yêu thích nhất, theo thứ tự: McDonald's, Taco Bell, Jack In The Box và Chick-fil-A.

- Oakland: thành phố sôi động nhất để mua nhà tại California

- TIN VN. Bị cướp đất: 6 người trong một gia đình bị bắt vì ném ‘bom xăng’ đoàn cưỡng chế thu hồi đất.

- TIN VN. Quốc Hội không bàn chuyện cứu đói cho dân, lại sôi nổi bàn chuyện phim bộ ly kỳ gay cấn.

- HỎI 1: Khi giới trẻ suy nghĩ tích cực, lạc quan, tương lai các em sẽ có sức khỏe tốt hơn, sống thọ hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ăn trái bơ (avocados) sẽ giảm cholesterol, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/11/2024) ⦿ ---- Cổ phiếu của Macy's Inc. đã giảm 8% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Hai sau khi công ty công bố kết quả sơ bộ cho quý 3 năm 2024 trong khi cho biết kết quả đầy đủ sẽ bị trì hoãn cho đến ngày 11 tháng 12 do cuộc điều tra về vấn đề kế toán. Theo báo cáo sơ bộ, doanh số ròng giảm 2,4% hàng năm xuống còn 4,742 tỷ đô la. Cổ phiếu của Macy's đã giảm 8,10% xuống còn 14,98 đô la một cổ phiếu vào lúc 7:14 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Liên minh châu Âu (EU) đã công bố vào thứ Hai rằng họ đã yêu cầu tham vấn tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về thuế quan mà Trung Quốc áp đặt đối với hàng xuất khẩu rượu mạnh của EU. Ủy ban châu Âu tuyên bố các biện pháp chống bán phá giá của Bắc Kinh là vi phạm các quy tắc của WTO, cáo buộc rằng họ chưa chứng minh được rằng "có bất kỳ mối đe dọa nào gây tổn hại đến ngành công nghiệp rượu mạnh của mình, cũng như không có mối liên hệ nhân quả giữa mối đe dọa gây tổn hại được cho là và việc nhập khẩu rượu mạnh từ EU". Trung Quốc phải trả lời yêu cầu trong vòng 10 ngày.

Chính phủ Trung Quốc đã áp dụng thuế quan tạm thời đối với rượu mạnh đến từ EU từ đầu tháng 10/2024 sau khi EU áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định biện pháp này phù hợp với các quy tắc của WTO và đã được chấp thuận sau một cuộc điều tra cho thấy ngành công nghiệp rượu mạnh trong nước "bị đe dọa thiệt hại đáng kể" từ hàng nhập khẩu của EU.

⦿ ---- Một người chết và ba người bị thương khi một máy bay chở hàng Boeing 737 do công ty DHL điều hành đâm vào một ngôi nhà khi đang hạ cánh xuống sân bay ở thủ đô Vilnius của Litva. Theo đài truyền hình LRT của Litva, chiếc máy bay này thuộc sở hữu của hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair. Chính quyền địa phương cho biết phi công, là công dân Tây Ban Nha, đã tử nạn, một người Litva, một người Đức và một công dân Tây Ban Nha bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

⦿ ---- Công ty Đức ThyssenKrupp AG đã công bố vào thứ Hai rằng họ có kế hoạch cắt giảm 11.000 việc làm vào năm 2030 tại đơn vị Thép của mình. Công ty tuyên bố rằng 5.000 việc làm sẽ bị cắt giảm trong vòng sáu năm tới, trong khi 6.000 việc làm khác sẽ được thuê ngoài cho các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài hoặc bộ phận bán hàng doanh nghiệp. Họ nhấn mạnh rằng hành động này sẽ giúp giảm chi phí nhân sự trung bình 10%. ThyssenKrupp Steel hiện đang tuyển dụng khoảng 27.000 người.

⦿ ---- Tàu du lịch chìm: Thống đốc Biển Đỏ, Thiếu tướng Amr Hanafi, cho biết hôm thứ Hai rằng 28 người đã được cứu sau khi một tàu du lịch bị chìm ngoài khơi bờ biển Ai Cập vào đầu ngày hôm Thứ Hai, với 17 người vẫn mất tích. Du thuyền du lịch Sea Story bị chìm gần Marsa Alam ở Biển Đỏ vào sáng sớm hôm nay. Du thuyền chở 31 du khách trên đường đi lặn biển và 14 thành viên phi hành đoàn.

Hanafi tuyên bố rằng các khinh hạm và máy bay quân sự đang tích cực tuần tra khu vực này, trong khi Trung tâm cứu hộ hàng hải và phòng điều hành của tỉnh đang giúp đẩy nhanh các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Thống đốc lưu ý rằng một số người sống sót đã được máy bay cứu hộ đưa đi điều trị y tế trong khi những người khác vẫn ở lại hiện trường chờ khinh hạm Fateh đến. Hiện tại, 17 người vẫn mất tích.

⦿ ---- Người phát ngôn của Pentagon, Thiếu tá Pete Nguyen, thông báo quân đặc nhiệm Mỹ tới đóng ở Bãi Cỏ Mây vì hòa bình Biển Đông. Tuần trước, Pentagon tiết lộ rằng quân đội Hoa Kỳ được triển khai như một phần của lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ Philippines trong tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, một cuộc triển khai là một hành động khiêu khích đáng kể đối với Bắc Kinh. Lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ Ayungin được đặt theo tên Philippines của Second Thomas Shoal (tên Việt Nam: Bãi Cỏ Mây), một rạn san hô đang tranh chấp thường là nơi xảy ra các cuộc chạm trán và va chạm căng thẳng giữa các tàu của Trung Quốc và Philippines.

Quân đội Philippines đã cho một con tàu thời Thế chiến II bị rỉ sét, BRP Sierra Madre, mắc cạn tại Second Thomas Shoal vào năm 1999 để khẳng định yêu sách của mình đối với rạn san hô và sử dụng nó làm căn cứ hoạt động. Các cuộc chạm trán giữa các tàu của Trung Quốc và Philippines thường xảy ra khi các tàu của Philippines đang cố gắng tiếp tế cho con tàu bị mắc cạn.

Trong khi các nhà lãnh đạo quân đội Hoa Kỳ cho biết họ ủng hộ ý tưởng giúp Philippines cung cấp BRP Sierra Madre, điều này có thể khiến Hoa Kỳ phải đụng độ trực tiếp với Trung Quốc, các quan chức an ninh Philippines khẳng định rằng quân đội Hoa Kỳ trong lực lượng đặc nhiệm không "tham gia trực tiếp" vào các nhiệm vụ tiếp tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tiết lộ sự tồn tại của lực lượng đặc nhiệm vào tuần trước khi ông đến thăm Palawan, một tỉnh đảo của Philippines trên Biển Đông. Austin đã viết trên X rằng ông "đã gặp một số quân nhân Mỹ được triển khai đến Lực lượng đặc nhiệm Ayungin của Hoa Kỳ".

Người phát ngôn của Pentagon, Thiếu tá Pete Nguyen nói với tờ The Inquirer rằng quân đội Hoa Kỳ được triển khai như một phần của lực lượng đặc nhiệm đang "cung cấp cho các đồng minh Philippines của chúng tôi sự hợp tác và khả năng tương tác được tăng cường cho các hoạt động hàng hải của họ".

"Sự hỗ trợ này bao gồm việc lập kế hoạch và đào tạo với Bộ Tư lệnh miền Tây của Philippines về các hệ thống được cung cấp thông qua hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ, chẳng hạn như các tàu mặt nước không người lái mà Bộ trưởng Austin đã quan sát trong chuyến dừng chân của ông tại Palawan", Nguyen nói thêm.

Philippines dự kiến ​​sẽ nhận được nhiều tàu không người lái hơn (tàu mặt nước không người lái) như một phần của gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la từ Hoa Kỳ mà Austin đã công bố vào tháng 7. 500 triệu đô la đã được đưa vào dự luật viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la mà Tổng thống Biden đã ký thành luật vào đầu năm nay.

Sự ủng hộ ngày càng tăng của Hoa Kỳ đối với Philippines và sự tham gia của nước này vào tranh chấp hàng hải giữa Manila và Bắc Kinh đã biến khu vực này thành điểm nóng tiềm tàng cho một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hoa Kỳ đã nêu rõ rằng Hiệp ước phòng thủ chung Hoa Kỳ-Philippines áp dụng cho các cuộc tấn công vào tàu thuyền của Philippines ở Biển Đông.

⦿ ---- Các quan chức Lebanon và Israel đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn sẽ chấm dứt xung đột giữa Hezbollah và Israel, theo Axios đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn một quan chức Hoa Kỳ. "Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có một thỏa thuận. Chúng tôi đang ở vạch đích nhưng chúng tôi vẫn chưa thông qua. Nội các Israel cần phê duyệt thỏa thuận vào thứ Ba và mọi thứ luôn có thể diễn ra không như mong đợi cho đến lúc đó", quan chức này nhấn mạnh. Thỏa thuận sẽ bao gồm một ủy ban giám sát do Hoa Kỳ đứng đầu để giám sát việc thực hiện và giải quyết các hành vi vi phạm.

Hôm Chủ Nhật, phương tiện truyền thông Israel đưa tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê duyệt thỏa thuận ngừng bắn "về nguyên tắc", đồng thời nói thêm rằng một số vấn đề của thỏa thuận vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa, đài truyền hình công cộng Kan của Israel cho biết Netanyahu có ý định trình bày thỏa thuận này là có lợi cho Israel chứ không phải là một sự thỏa hiệp.

⦿ ---- Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi "án tử hình" đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Khamenei nhấn mạnh rằng lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành tuần trước là "chưa đủ" và nói thêm rằng "phải ban hành án tử hình đối với Netanyahu" vì tội đã và đang diệt chủng dân Palestine.

ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vì cáo buộc họ phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Dải Gaza. Israel và Hoa Kỳ đã bác bỏ lệnh này, trong khi một số quốc gia khác, bao gồm Ý, Canada và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lệnh này có tính ràng buộc và nhấn mạnh rằng họ có ý định tôn trọng lệnh này.

⦿ ---- Châu Âu chuẩn bị kịch bản thời chiến. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer cho biết hôm thứ Hai rằng các quốc gia thành viên phải tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng để kế hoạch quốc phòng của liên minh có thể "thực thi được". Bauer dự đoán chi tiêu phải "gần hơn nhiều" với 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các đồng minh. NATO ước tính rằng 23 trong số 31 thành viên của mình chi 2% trở lên cho quốc phòng, chỉ có Ba Lan, Estonia, Hoa Kỳ, Latvia và Hy Lạp vượt quá 3%.

Phát biểu tại Diễn đàn Lãnh đạo Tư tưởng của Trung tâm Chính sách Châu Âu, Bauer cũng cảnh báo rằng các doanh nghiệp phải "chuẩn bị cho kịch bản thời chiến" và điều chỉnh sản lượng của mình cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

⦿ ---- Châu Á khói lửa: Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết hôm thứ Hai rằng Nga đang xem xét khả năng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Á "trong trường hợp tên lửa của Hoa Kỳ xuất hiện ở đó", theo Ria Novosti. Ông cũng tuyên bố rằng các nghĩa vụ quốc tế hiện tại của Moscow không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với việc triển khai tên lửa tầm trung Oreshnik mới của mình, được sử dụng lần đầu tiên ở Ukraine vào tuần trước. Ryabkov nói thêm rằng Hoa Kỳ đã không yêu cầu liên lạc với Nga kể từ khi phóng Oreshnik. Điện Kremlin cho biết họ đã thông báo cho Hoa Kỳ trước cuộc thử tên lửa.

⦿ ---- Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm Kamala Harris đang cân nhắc những động thái tiếp theo của bà trong chính trường Hoa Kỳ, với các cố vấn cho rằng bà vẫn để ngỏ các lựa chọn cho cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống năm 2028 hoặc khả năng tranh cử chức thống đốc California sớm nhất là vào năm 2026.

Trong khi phó tổng thống sắp mãn nhiệm dành thời gian thư giãn cùng gia đình, những người trong cuộc thân cận với Harris, được Politico trích dẫn vào thứ Hai, tiết lộ rằng bà quyết tâm tiếp tục là một nhân vật chủ chốt trong Đảng Dân chủ. Harris dự kiến ​​sẽ thảo luận về những khả năng này với gia đình trong kỳ nghỉ đông, nhấn mạnh cam kết của bà trong việc tiếp tục hoạt động chính trị mặc dù bà đã thua Donald Trump do đảng Cộng hòa bầu. Trong thời gian tới, Harris sẽ giám sát việc chứng nhận kết quả bầu cử và tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ của Trump.

⦿ ---- Idaho: Sau khi Trump nói rằng bầu cử 2020 là gian lận, cử tri MAGA tin vào tin vịt rằng máy bầu có gian lận, do vậy một quận phải minh bạch toàn bộ lên Internet. "Tôi đã chán ngấy việc mọi người đặt câu hỏi về các cuộc bầu cử ở Idaho", thư ký của Quận Ada Trent Tripple (Cộng Hòa) cho biết. Tờ New York Times đưa tin, những câu hỏi đó bao gồm:

. Ai đã chế tạo máy bỏ phiếu?

. Họ sử dụng phần mềm nào?

. Có bộ phận nào đến từ Trung Quốc không?

. Máy có an toàn trước tin tặc không?

Vì vậy, quận đã quyết định cho mọi người xem mọi lá phiếu đã bỏ trong cuộc bầu cử tháng này.

271.186 lá phiếu sẽ được đưa lên một trang web tương tác, trong đó có thông tin chi tiết về cách lập bảng [để đếm] của từng lá phiếu. "Ý tưởng là đưa phần lớn mọi người trở lại nhóm các cuộc bầu cử đáng tin cậy này", Tripple cho biết—và phản bác lại những tuyên bố đang lan truyền trên khắp Hoa Kỳ rằng các lá phiếu của Quận Ada đã bị loại bỏ hoặc thay đổi để gian lận kết quả bầu cử.

Bất kỳ ai trực tuyến đều có thể sử dụng chương trình Ballot Verifier để lọc các lá phiếu của quận theo chủng tộc, khu vực bỏ phiếu hoặc những lá phiếu được bỏ qua thư, cho đến cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 5 năm 2022. Không có thông tin nhận dạng chính thức nào trên lá phiếu, nhưng một số cử tri đã rút hoặc đánh dấu lá phiếu của mình để họ có thể phát hiện ra chúng sau khi chúng được công bố.

Tripple là một trong số đó. Một cử tri khác đã viết số sê-ri của tờ 2 đô la, theo tờ NY Times. Các quan chức Dân chủ và Cộng hòa địa phương đã hoan nghênh động thái này, mặc dù một số người lo ngại rằng một hệ thống có lỗi có thể tiết lộ danh tính của cử tri. "Thật đáng tiếc khi phải làm như vậy", Erik Berg, chủ tịch của đảng Dân chủ Quận Ada, cho biết. "Nhưng nếu đó là điều cần thiết để đảm bảo mọi người có niềm tin vào mọi thứ, thì bằng mọi cách".

⦿ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ từ Florida và là người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia trong nội các tổng thống sắp tới của Trump, Mike Waltz cho biết chính quyền mới đã sẵn sàng làm việc với nhóm của Tổng thống Joe Biden để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Trump đã nói rõ rằng cần phải chấm dứt xung đột này, cho dù đó là một thỏa thuận hay lệnh ngừng bắn. Cần phải có một cuộc thảo luận về cách đưa cả hai bên vào bàn đàm phán và các thông số của một thỏa thuận. Đó là những gì chúng tôi sẽ thực hiện với chính quyền này trong suốt tháng 1/2025 và sau đó", Waltz nhấn mạnh.

Quốc Hội không bàn chuyện cứu đói cho dân, lại sôi nổi bàn chuyện phim bộ ly kỳ gay cấn.

Bị cướp đất: 6 người trong một gia đình bị bắt vì ném ‘bom xăng’ đoàn cưỡng chế thu hồi đất.

TP Huế ngập sâu sau những trận mưa lớn.

Đồng thời, cả Waltz và Trump đều không tiết lộ chi tiết cụ thể về kế hoạch chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine vốn đã leo thang sau quyết định của Biden cho phép sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp để bắn vào các mục tiêu bên trong nước Nga.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ cố gắng sa thải các luật sư đã làm việc với Công tố đặc biệt Jack Smith đang điều tra cựu tổng thống về cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật và mối liên hệ của Trump với cuộc bạo loạn ở Điện Capitol. Theo tờ The Washington Post, những người bị ảnh hưởng có thể bao gồm các chuyên gia nghề nghiệp thường được bảo vệ khỏi những nỗ lực trả thù như vậy. Trump cũng sẽ tập hợp các nhóm để tìm kiếm bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đầy rẫy gian lận."Tổng thống Trump đã vận động tranh cử bằng cách sa thải những viên chức bất hảo đã tham gia vào việc vũ khí hóa bất hợp pháp hệ thống tư pháp Hoa Kỳ của chúng ta, và người dân Hoa Kỳ có thể mong đợi ông ấy sẽ thực hiện lời hứa đó", thư ký báo chí của Trump Karoline Leavitt nói với tờ báo. "Một trong nhiều lý do khiến Tổng thống Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử là người Mỹ đã chán ngấy khi thấy tiền thuế của họ được chi cho việc nhắm vào những kẻ thù chính trị của Chính quyền Biden-Harris thay vì truy bắt những tên tội phạm bạo lực thực sự trên đường phố của chúng ta"."Tổng thống Trump và nhóm chuyển giao của ông ấy nói thay cho ông ấy, và những nguồn tin ẩn danh không liên quan đến ông ấy không biết họ đang nói về điều gì", bà nói thêm. Tổng thống đắc cử vẫn thường xuyên nói về cuộc bầu cử năm 2020, tin rằng nó đã bị đánh cắp khỏi ông ở các tiểu bang dao động quan trọng và ông vẫn kiên định với niềm tin rằng cuộc điều tra của Smith về cách ông cố gắng lật ngược kết quả và về việc ông bị cáo buộc xử lý sai các tài liệu mật tương đương với việc biến chính phủ thành vũ khí mà hiện ông đang tìm cách trả thù.Một người quen thuộc với các kế hoạch nói với The Post rằng khái niệm tập hợp các nhóm điều tra viên ở các tiểu bang dao động quan trọng chưa được hình thành và không nằm trong "danh sách ưu tiên hàng đầu". Nhưng Trump dường như kiên quyết loại bỏ bất kỳ ai tại Bộ Tư pháp mà ông tin là đã theo đuổi ông.⦿ ---- Một cơ quan truyền thông Ukraine đưa tin rằng khoảng 500 binh lính Bắc Hàn đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Kyiv vào khu vực Kursk phía tây của Nga. Trích dẫn Global Defense Corp., một đơn vị xuất bản tin tức quốc phòng, RBC Ukraine cho biết những binh lính Bắc Hàn đã thiệt mạng "do cuộc tấn công bằng tên lửa Storm Shadow vào khu vực Kursk". Các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ cho biết Bắc Hàn đã gửi hơn 10.000 quân đến Nga để hỗ trợ cho cuộc xâm lược Ukraine.⦿ ---- Phi hành đoàn của chiếc Sukhoi Superjet 100 của Nga do hãng hàng không Azimuth khai thác cùng toàn bộ 89 hành khách đã được sơ tán thành công sau khi máy bay bốc cháy trên đường băng tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ vào tối Chủ Nhật theo giờ địa phương, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ.Người ta nói rằng đám cháy bùng phát ngay sau khi máy bay hạ cánh. Ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt và không có ai bị thương. Tổng lãnh sự quán Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận thông tin này. Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã thông báo sân bay sẽ tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay đến cho đến 1:00 sáng theo giờ CET.⦿ ---- Nam Hàn đang chứng kiến làn sóng giáo sư đại học chỉ trích Tổng Thống Yoon Suk Yeol và kêu gọi ông từ chức, với hơn 3.000 giáo sư và nhà nghiên cứu từ 55 trường đại học trên khắp cả nước tham gia vào tuyên bố chung tính đến thứ Sáu. "Chúng tôi muốn Tổng Thống Yoon từ chức ngay lập tức", một nhóm gồm 108 giáo sư của Đại học Dongguk cho biết trong một tuyên bố chung tại cơ sở Seoul của trường vào thứ Năm.Đề cập đến cuộc họp báo trên truyền hình của Chủ tịch Yoon vào ngày 7 tháng 11, họ cho biết, "Mặc dù tuyên bố kéo dài hai giờ bắt đầu bằng lời xin lỗi, nhưng nội dung lại vô cùng đáng thất vọng và gần như tuyệt vọng. Đã có một loạt các tuyên bố về tình hình của các giáo sư từ nhiều trường đại học khác nhau, làm dấy lên mối lo ngại về động thái của chính phủ, nhưng Tổng thống đã xác nhận rằng ông không có ý định thay đổi tình hình chút nào".⦿ ---- Nam Hàn: trốn lính bằng cách ăn cho mập phì. Một thanh niên Nam Hàn đã bị kết tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi anh ta ăn uống vô độ trong nhiều tháng với hy vọng trở nên quá béo phì để phục vụ trong vai trò chiến đấu. Người đàn ông 26 tuổi, không được tiết lộ tên, đã bị kết án một năm tù vì âm mưu này, theo tờ Telegraph đưa tin.Người đàn ông này đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người bạn, người đã cung cấp cho anh ta một chế độ ăn nhiều calo để đạt được chỉ số khối cơ thể (BMI) đủ cao để được miễn nhiệm các vai trò chiến đấu. "Bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và bày tỏ cam kết hoàn thành nghĩa vụ quân sự", tòa án quận phía đông Seoul cho biết, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin. Không rõ chính quyền biết được kế hoạch của người đàn ông ăn uống vô độ này như thế nào. Đàn ông Nam Hàn dưới 30 tuổi được yêu cầu phải hoàn thành hai năm nghĩa vụ quân sự.⦿ ---- Thái Lan: 41 thi thể đã được tìm thấy bên trong một tu viện Phật giáo ở Thái Lan, nơi chúng được cho là đã được sử dụng trong các buổi ngồi thiền. Cảnh sát hiện đang cố gắng xác định danh tính các thi thể được phát hiện vào thứ Bảy và liệu chúng có phải là do tu viện Pa Nakhon Chaibovorn ở tỉnh Phichit ở phía bắc thu thập một cách hợp pháp hay không.Thiếu tướng Tadej Klomkliang, cảnh sát trưởng tỉnh Phichit, nói với tờ Bangkok Post rằng ông đang điều tra cách thức người đã khuất chết. Tu viện tuyên bố rằng các thi thể, mà cảnh sát cho biết có kèm theo giấy chứng tử và giấy hiến xác, là do tín đồ tận tụy tự nguyện hiến tặng. Phra Ajarn Saifon Phandito, Viện chủ tu viện, cho biết việc sử dụng xác chết là một phần của "kỹ thuật thiền định" mà sư đã phát triển."Nhiều người đến học là trụ trì và tất cả những nhà sư này... đều truyền lại kiến thức", nhà sư nói với Thai PBS, đài truyền hình nhà nước. "Tôi không biết có bao nhiêu người đã áp dụng kỹ thuật của tôi".Cuộc đột kích của cảnh sát diễn ra vài ngày sau khi 12 xác ướp được phát hiện tại một tu viện xa xôi khác, ở tỉnh Kamphaeng Phet lân cận, hôm thứ Tư. Cảnh sát đã tìm thấy những xác chết, bao gồm cả xác của một đứa trẻ, đang được sử dụng trong các buổi thiền định tại Tu viện Rừng Siri Chan. Theo các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, nhiều Phật tử tin rằng xác chết có thể cung cấp sức mạnh siêu nhiên.Thiền quán tử thi là một nghi lễ Phật giáo cổ xưa, chủ yếu chỉ giới hạn ở Thái Lan, trong đó những người thực hành thiền định bên cạnh các xác chết ở các giai đoạn phân hủy khác nhau để nâng cao nhận thức rằng cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Xác chết thường là một đứa trẻ hoặc thanh niên chết đột ngột và được gia đình hiến tặng cho một ngôi chùa.Dân số Thái Lan chủ yếu theo đạo Phật, nhưng nhiều người có tín ngưỡng ngoài tôn giáo, bao gồm việc thờ cúng các linh hồn và ma quỷ. Cảnh sát Phichit cho biết họ đang làm việc với chính quyền ở các tỉnh khác để điều tra mức độ phổ biến của hoạt động thiền tử thi. Giáo hội Phật giáo Quốc gia Thái Lan cũng đang xem xét liệu các hoạt động thiền tử thi của tu viện có xung đột với các nguyên tắc của Phật giáo hay không.Vào tháng 5 năm 2022, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ Thawee Nanra, một nghi phạm là thủ lĩnh giáo phái 75 tuổi, những người theo ông này thờ cúng xác chết và uống chất dịch cơ thể để chữa bệnh. Cảnh sát đã tìm thấy 11 xác chết bên trong khu trại bí mật trong rừng, được cho là xác của những người từng theo ông Thawee, người sau đó bị truy tố tội vận chuyển xác chết bất hợp pháp.⦿ ---- Tiệm nào là điểm đến thức ăn nhanh được người dân California yêu thích nhất? Một nghiên cứu của Bet California cho thấy một địa danh mang tính biểu tượng là hệ thống tiệm McDonald's đã giành ngôi vị là chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh phổ biến nhất của tiểu bang.McDonald's đã giành được vị trí hàng đầu, theo nghiên cứu đo lường mức độ quan tâm của cư dân California trên công cụ tìm kiếm từ ngày 7 tháng 11/2023 đến ngày 7 tháng 11/2024. Các chuỗi cửa hàng cà phê đã bị loại khỏi kết quả.Trong khi In-N-Out nổi tiếng là một mặt hàng chủ lực của California, có thể là do tính độc quyền của cửa hàng này đối với tiểu bang trong nhiều năm, McDonald's cũng gắn liền với California và có số lượng địa điểm nhiều hơn In-N-Out khoảng năm lần.McDonald's cũng chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, đã bắt đầu hoạt động tại San Bernardino vào năm 1940. Kể từ đó, chuỗi này đã mở rộng ra toàn thế giới với hơn 38.000 địa điểm.Theo nghiên cứu, các chuỗi phổ biến khác tại California bao gồm Taco Bell, Jack In The Box và Chick-fil-A.⦿ ---- Oakland: thành phố sôi động nhất để mua nhà tại California, theo GOBankingRates. Trang web tài chính cá nhân này gần đây đã xem xét giá bán trung bình, số ngày bán trung bình và số lượng nhà đã bán, cũng như các dữ liệu khác từ Redfin, để xác định rằng Oakland, với giá bán trung bình là 868.000 đô la, là nơi nóng để mua.GOBankingRates đưa tin: "So với các thành phố lân cận, Oakland cung cấp thị trường nhà ở giá cả phải chăng hơn dựa trên doanh số bán nhà ở gia đình đơn lẻ hiện có và giá cả. Chi phí bất động sản tăng vọt, lãi suất hoặc giá nhà tăng, nói chung, đã thúc đẩy nhiều người cân nhắc Oakland, nơi tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh và nhiều cá nhân và gia đình có thể tìm thấy các lựa chọn nhà ở hấp dẫn mà không ảnh hưởng đến vị trí gần các trung tâm việc làm lớn và các tiện nghi văn hóa".Theo GOBankingRates, Oakland chỉ cách San Francisco, Berkeley và Thung lũng Silicon một quãng lái xe dễ dàng, nhưng cũng có những điểm thu hút riêng, chẳng hạn như Hồ Lake Merritt và gần 50 bảo tàng, ghi nhận rằng thành phố này có điểm đa dạng 99/100 từ bảng điểm Khu phố tốt nhất (Best Neighborhood).⦿ ---- TIN VN.Theo VTC News. Đại biểu Quốc hội cho rằng việc chèn quảng cáo đúng lúc phim đang tới chỗ hấp dẫn là "hết sức vô duyên và không tôn trọng khách hàng". Chiều 25/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Đóng góp ý kiến về quảng cáo trên báo nói, báo hình, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đề cập thời gian qua, có trường hợp xem phim, hoặc nội dung khác, khi đang tới chỗ hấp dẫn, tự dưng cắt ngang chèn quảng cáo. Cho rằng đây là điều “hết sức là vô duyên, không tôn trọng khách hàng”, đại biểu đề nghị cần quy định quảng cáo trong thời điểm nào cho phù hợp, “chứ tự nhiên người ta đang xem, cắt ngang nhào vô quảng cáo thì kỳ lắm”.⦿ ---- TIN VN.Theo VietnamNet. Vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan cùng 4 người con, cháu bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi dùng "bom xăng", hung khí tấn công đoàn cưỡng chế thu hồi đất, khiến 5 cảnh sát bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên (tỉnh An Giang) chiều nay (25/11) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối vợ chồng bà Lê Thị Ngọc Nhan (53 tuổi), Lê Văn Điền (52 tuổi) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Cùng bị bắt tạm giam với tội danh trên còn có Lê Phước Sang (33 tuổi), Lê Phước Hoàng (25 tuổi) – con bà Nhan; Lê Công Triết (41 tuổi) và Nguyễn Văn Lộc (42 tuổi) - cháu ông Điền.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Công an Nhân dân. Đến 17h chiều nay 25/11, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn có mưa to, có nơi mưa rất to. Hai hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ chứa Tả Trạch vẫn đang cấp tập điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế ngập lụt. Đến chiều nay, tại TP Huế, nước sông Hương dâng cao làm nhiều tuyến đường ven sông Hương ngập lụt từ 0,3 đến 0,5m. Tuyến đường về trung tâm xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy ngập từ 0,5-0,6 m. Đường tỉnh lộ 3, đường Võ Trọng Bình, đường Đại Giang, đường Lợi Nông (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) ngập nhiều vị trí từ 0,3m đến 0,8m. Các tuyến đường liên xã, liên thôn tại các xã Quảng Phú, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng An và Quảng Thành (huyện Quảng Điền) ngập sâu từ 0,3-0,8m.Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế còn cho biết, đến chiều 25/11, toàn tỉnh đã di dời 174 hộ/507 khẩu sinh sống ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Trong đó, huyện Phú Lộc di dời 80 hộ/257 khẩu; huyện Phong Điền di dời 8 hộ/34 khẩu; thị xã Hương Trà di dời 47 hộ/113 khẩu; huyện Quảng Điền di dời 8 hộ/10 khẩu và TP Huế di dời 31 hộ/93 khẩu.⦿ ---- HỎI 1: Khi giới trẻ suy nghĩ tích cực, lạc quan, tương lai các em sẽ có sức khỏe tốt hơn, sống thọ hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nếu bạn từng bảo con mình nhìn vào mặt tích cực hoặc dạy chúng nhìn vào nửa cốc nước đầy, bạn có thể tự hỏi liệu suy nghĩ tích cực có thực sự mang lại lợi ích không. Thực tế là, những người lạc quan hơn về tương lai của mình thực sự có xu hướng khỏe mạnh hơn đáng kể. Nhiều nghiên cứu cho thấy người lớn lạc quan có sức khỏe tim mạch tốt hơn, ít mắc bệnh hơn và thậm chí có thể sống lâu hơn những người bạn kém lạc quan hơn. Là những nhà khoa học quan tâm đến tính cách và sức khỏe trong suốt cuộc đời, chúng tôi tò mò liệu những lợi ích tương tự này có được tìm thấy ở trẻ em và thanh thiếu niên hay không. Câu trả lời từ nghiên cứu đánh giá mới của chúng tôi là gì? Hãy tiếp tục suy nghĩ tích cực!Để giải quyết câu hỏi nghiên cứu của mình, chúng tôi đã đi sâu vào nghiên cứu đã công bố về sự lạc quan và sức khỏe ở thanh thiếu niên. Sử dụng phương pháp tiếp cận có cấu trúc, chúng tôi đã thu hẹp hơn 5.000 kết quả tìm kiếm xuống còn 60 nghiên cứu có liên quan. Các bài báo này đã được công bố trong hơn ba thập niên và lấy mẫu trẻ em và thanh thiếu niên có và không có tình trạng sức khỏe hiện có như tiểu đường hoặc ung thư.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Ăn trái bơ (avocados) sẽ giảm cholesterol, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các bác sĩ tim mạch đang kêu gọi bệnh nhân ăn quả bơ (avocados), theo Parade đưa tin. Các nghiên cứu cho thấy rằng ăn quả bơ thường xuyên có thể làm giảm cholesterol, cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh tim mạch vành, nghĩa là nó là một sự bổ sung tuyệt vời cho hầu hết các chế độ ăn kiêng. Bạn cần một số công thức nấu ăn truyền cảm hứng ngoài món guacamole hoặc bánh mì nướng bơ thỉnh thoảng? Hãy thử thêm quả bơ vào sinh tố buổi sáng của bạn (nó có độ sánh mịn hơn) hoặc bát ngũ cốc vào giờ ăn trưa, trộn nó vào nước sốt salad để có thêm một liều chất béo tốt cho tim hoặc chế biến một trong những món ăn này.Chi tiết: