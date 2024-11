Quảng Ngãi: Nước lũ dâng cao, nhiều nơi nước ngập sâu tới cổ, chia cắt.

- Mỹ, Châu Âu suy tính giúp Ukraine chận Putin: có thể cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine trước khi Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2025.

- Đột nhiên Cộng Hòa trở mặt, đổi giọng: kinh tế Mỹ tăng tốc nhanh chưa từng thấy, bầu cử cũng không hề có gian lận.

- Pam Bondi (ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp của Trump) từng bị kiện vì trộm một chú chó tên là Tank

- Xe Nhật cơ nguy bị Trump áp thêm thuế quan (nếu như thế, xe VinFast của VN cũng khó vào Mỹ).

- Các chuyên gia phân tích về 1 thế giới đảo ngược: Trump nói dối trắng trợn và thắng cử, vì người MAGA không tin vào sự thật, và chỉ tin vào tin vịt

- Boeing sa thải 2.199 công nhân ở tiểu bang Washington

- Hamas: 1 con tin Israel đã chết vì bom Israel

- Cao ủy Liên Âu Josep Borrell: phải có lệnh ngừng bắn ở Lebanon trước cuộc bầu cử tổng thống của Lebanon.

- Israel: chận 25 phi đạn phóng từ Lebanon vào

- Jordan: bắn hạ tay súng bắn xối xả vào đại sứ quán Israel tại Amman, 3 cảnh sát cũng bị thương

- Gaza: trong 24 giờ qua, Israel không kích, 35 người Palestine chết và 94 người bị thương. Tổng kết từ ngày 7/10/2023, có 44.211 người Palestine chết và 104.567 bị thương.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với Bộ trưởng Quốc phòng Israel: đừng giết dân Palestine bừa bãi nữa

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: ủng hộ lệnh bắt giữ do Tòa ICC ban hành đối với Thủ tướng Israel và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel

- Trứng tăng giá vì cúm gia cầm.

- Los Angeles: 1 cậu đi xe đạp 16 tuổi bị 1 xe hơi tông chết rồi vọt mất

- New York hủy luật (bỏ tù người ngoại tình) xưa từ 1907: từ bây giờ, ngoại tình sẽ không vào tù, chỉ là nội bộ trong nhà tự dàn xếp với nhau

- Hãng trang phục Dickies từ Texas dọn về Quận Cam

- San Diego: Phát minh miếng dán, đeo được, có kích thước bằng một con tem bưu chính sẽ theo dõi huyết áp liên tục

- Harvard: Nhà nghiên cứu Linh Bùi nói ăn rau trái quả hạt sẽ tăng thọ, giảm 25% rủi ro chết vì ung thư, tim.

- TIN VN. Đề nghị công an vào cuộc điều tra thông tin ‘chi tiền tỷ để có suất chèo thuyền, đạp xích lô tại Hội An’.

- TIN VN. Việt Nam tăng nhập khẩu hàng điện tử, tiêu dùng từ Trung Quốc.

- HỎI 1: Tắm bồn nước nóng sẽ có lợi hơn cho các nhà thể thao? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Buồn ngủ quá mức ban ngày có thể dấu hiệu sẽ dẫn tới lãng trí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-24/11/2024) ⦿ ---- Boeing sẽ sa thải 2.199 công nhân tại tiểu bang Washington trong những tháng tới, nhiều người mất việc chỉ vài ngày trước Giáng sinh. Theo FOX 13 Seattle, công ty hàng không này đã thông báo cho tiểu bang Washington về việc cắt giảm. Reuters đưa tin thêm 220 người nữa sẽ mất việc tại South Carolina. Hai tiểu bang này là nơi Boeing chế tạo máy bay thương mại.

Việc sa thải là một phần trong kế hoạch cắt giảm 17.000 việc làm, tương đương 10% lực lượng lao động toàn cầu của hãng sản xuất máy bay Hoa Kỳ đang gánh khoản nợ lớn này, theo một viên chức công đoàn và hồ sơ nộp theo yêu cầu của liên bang được công bố vào thứ Hai. Theo Reuters, nhân viên của Boeing tại Oregon và Missouri cũng sẽ bị ảnh hưởng, mặc dù con số chính xác không được chia sẻ.

⦿ ---- Theo tờ New York Times, các quan chức Hoa Kỳ và châu Âu đã thảo luận về một loạt các lựa chọn mà họ tin rằng sẽ ngăn chặn Nga chiếm thêm lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Tờ báo đưa tin rằng các quan chức phương Tây tin rằng Điện Kremlin sẽ không leo thang đáng kể cuộc chiến trước khi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống vào tháng 1/2025.

Sau cuộc bầu cử của Trump vào đầu tháng này, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã bắt đầu thực hiện các bước để cung cấp vũ khí cho Ukraine và trao cho Kiev khả năng tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Các quan chức Hoa Kỳ được thông báo về các đánh giá của cộng đồng tình báo đã nói với tờ NY Times rằng vũ khí sẽ không thay đổi được tình hình đầy thách thức mà Kiev hiện đang phải đối mặt. Tờ NY Times đưa tin "Các cơ quan gián điệp Hoa Kỳ đã đánh giá rằng việc đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí, đạn dược và vật tư cho Ukraine sẽ không làm thay đổi nhiều đến tiến trình của cuộc chiến. trong ngắn hạn".

Trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm củng cố vị thế của Ukraine trong cuộc chiến trước khi chuyển giao quyền lực Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1/2025, chính quyền Biden đang xem xét một loạt các hành động leo thang nghiêm trọng. “Các quan chức Hoa Kỳ và châu Âu đang thảo luận về việc răn đe như một biện pháp đảm bảo an ninh khả thi cho Ukraine, chẳng hạn như tích trữ một kho vũ khí thông thường đủ để giáng một đòn trừng phạt nếu Nga vi phạm lệnh ngừng bắn”. Bài báo tiếp tục, “Một số quan chức thậm chí còn gợi ý rằng ông Biden có thể trả lại vũ khí hạt nhân đã bị lấy khỏi Ukraine sau khi Liên Xô sụp đổ”.

Theo một số quan chức đã trao đổi với tờ NY Times, chính quyền tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không leo thang đáng kể cuộc chiến cho đến khi Trump trở lại Phòng Bầu dục. “Nhưng rủi ro leo thang khi cho phép Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp đã giảm đi sau cuộc bầu cử của ông Trump”, ông nói thêm, “Các quan chức chính quyền Biden tin rằng, tính toán rằng Putin của Nga biết rằng ông ta chỉ phải đợi hai tháng cho chính quyền mới”.

Đánh giá đó dựa trên niềm tin rằng Trump và Giám đốc Tình báo Quốc gia sắp tới của ông, Tulsi Gabbard, người từ lâu được xem là có lập trường thân Nga. Tuy nhiên, Trump đã chứng tỏ mình là người theo chủ nghĩa diều hâu với Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình bằng cách tăng cường lệnh trừng phạt đối với Moscow, cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và trục xuất một số lượng lớn các nhà ngoại giao Nga khỏi Hoa Kỳ.

Phần lớn giới chính trị gia Hoa Kỳ coi Trump và Gabbard là điệp viên của Nga. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sâu rộng về mối quan hệ của Trump với Điện Kremlin đã không có kết quả. Ngoài ra, tờ NY Times đưa tin vào tuần trước rằng không có bằng chứng nào cho thấy Gabbard là tích sản của Putin.

⦿ ---- Ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã từng bị cáo buộc đánh cắp một chú chó tên là Tank của một gia đình ở Louisiana. Năm 2005, chủ sở hữu khi đó của Tank là Steve và Dorreen Couture đã đưa chú chó giống Saint Bernard vào một trại cứu hộ động vật ở Louisiana để vượt qua cơn bão Katrina. Tuy nhiên, chú chó đã tìm được đường đến Florida trong cơn bão hỗn loạn và cuối cùng được Bondi nhận nuôi, theo tờ Tampa Bay Times đưa tin.

Tank là một trong số hàng nghìn chú chó bị lạc chủ trong cơn bão Katrina. Năm 2006, chủ sở hữu ban đầu của Tank đã lần ra chú chó ở khu vực Vịnh Tampa, nhưng Bondi được cho là không muốn trả lại chú chó đã nhận nuôi. Một cuộc chiến pháp lý kéo dài 16 tháng đã xảy ra trong đó công tố viên Florida tuyên bố chú chó Tank đã bị "bỏ bê nghiêm trọng", bị nhiễm giun tim và bị ngược đãi khi được gia đình Coutures chăm sóc.

Gia đình đã phủ nhận cáo buộc của Bondi, kiện Bondi và yêu cầu cô trả lại Tank. Hai bên đã giải quyết riêng tư, với việc chú chó được trả lại cho gia đình Coutures. Mặc dù gia đình Coutures cáo buộc Bondi đã "đánh cắp" con chó của họ, nhưng trong suốt chiến dịch tranh cử Bộ trưởng Tư pháp Florida thành công năm 2010, bà đã tuyên bố rằng bà đã nhận được "lượng ủng hộ to lớn từ mọi người và các nhà hoạt động vì quyền động vật" trong cuộc chiến pháp lý này.

⦿ ---- Đột nhiên Cộng Hòa trở mặt, đổi giọng: kinh tế Mỹ tăng tốc nhanh chưa từng thấy, bầu cử không hề có gian lận. Sau chiến thắng năm 2024 của Donald Trump, một số lượng lớn đảng viên Cộng hòa trước đây tin rằng nền kinh tế đang "trở nên tồi tệ hơn" và các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ không "tự do và công bằng" giờ đây không còn tin vào những điều đó nữa, theo một cuộc thăm dò mới của Yahoo News/YouGov. Đảng Dân chủ đã chuyển hướng theo hướng ngược lại đối với cả hai câu hỏi nhưng ở mức độ nhỏ hơn nhiều.

Cuộc khảo sát 1.612 người lớn ở Hoa Kỳ, được tiến hành từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11, cho thấy hiện tại chưa đến một nửa số đảng viên Cộng hòa (48%) cho biết nền kinh tế đang trở nên tồi tệ hơn. Nhưng ngay trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, gần ba phần tư số đảng viên Cộng hòa (74%) cho biết nền kinh tế đang đi xuống. Đó là sự thay đổi đột ngột 26 điểm.

Trong khi đó, chỉ có 13% đảng viên Cộng hòa cho biết trong cuộc thăm dò của Yahoo News/YouGov vào tháng 12 năm 2021 rằng cuộc bầu cử năm 2020 - mà Trump đã thua Joe Biden, sau đó đã cố gắng lật ngược - là tự do và công bằng. Tháng trước, chỉ có 27% đảng viên Cộng hòa dự đoán cuộc thi năm nay sẽ diễn ra tự do và công bằng. Tuy nhiên, giờ đây khi Trump đã thắng, có tới 89% đảng viên Cộng hòa cho biết cuộc bầu cử năm 2024 đã vượt qua rào cản đó.

Kết quả mới nhất của Yahoo News/YouGov minh họa cho tác động mạnh mẽ mà tính đảng phái có thể gây ra đối với nhận thức của mọi người về thực tế. Không có gì đáng kể về nền kinh tế Hoa Kỳ hoặc quá trình bầu cử đã thay đổi trong hai tuần qua, nhưng tâm lý người tiêu dùng đã tăng vọt trong số những người Cộng hòa — và mối lo ngại về gian lận bầu cử đã giảm mạnh.

⦿ ---- Xe Nhật cơ nguy bị Trump áp thêm thuế quan (nếu như thế, xe VinFast của VN cũng khó vào Mỹ). Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức Donald Trump có thể áp thuế quan đối với xe Nhật Bản bán sang Hoa Kỳ, theo Stefan Angrick, một nhà kinh tế cấp cao tại Moody's Analytics, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Angrick cảnh báo rằng điều này gây ra rủi ro rất lớn cho nền kinh tế Nhật Bản.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế toàn diện từ 10% đến 20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu. Với thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ, ông có thể tập trung sự chú ý vào xuất khẩu xe của Nhật Bản. Tuy nhiên, Angrick cho biết mức thuế như vậy khó có thể được thực hiện vì chúng có thể thúc đẩy lạm phát ở Hoa Kỳ. Lưu ý rằng Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất thế giới tại Hoa Kỳ, ông dự đoán rằng khả năng tăng thuế quan sẽ bị hạn chế nếu các nhà sản xuất xe Nhật Bản hứa sẽ mở rộng đầu tư và chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ.

Trong khi đó, nhà kinh tế bày tỏ lo ngại về việc nối lại cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vì các quan chức trong chính quyền mới của Hoa Kỳ dự kiến sẽ bao gồm những người theo đường lối cứng rắn chống lại Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật Bản. Nếu thuế quan đẩy giá nhập khẩu lên cao và làm bùng phát lạm phát ở Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang sẽ buộc phải giữ lãi suất cao, Angrick chỉ ra. Trong trường hợp đó, Ngân hàng Nhật Bản sẽ phải đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất, theo ông tiên đoán.

⦿ ---- Trump nói dối trắng trợn và thắng cử. Các ứng cử viên tương lai có nên học thủ đoạn nói dối không? Bài báo của Mark Z. Barabak trên Los Angeles Times phân tích. Donald Trump nói rằng tội phạm bạo lực đang bùng nổ trên khắp Hoa Kỳ trong thời Biden. Không có chuyện đó. Trump cho biết những người nhập cư Haiti ở Springfield, Ohio, đang "ăn thịt chó. Họ đang ăn thịt mèo". Không có chuyện đó. Trump nói Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang đã chuyển tiền cứu trợ thiên tai để tài trợ cho các phúc lợi cho những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Không có chuyện đó.

Trump đã liên tục và vô cớ nói dối trong nỗ lực tranh cử tổng thống đầy tự phụ của mình, sau khi đưa ra hơn 30.500 tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm trong bốn năm ở Bạch Ốc, theo những người kiểm tra thông tin tại Washington Post. Trump vẫn thắng cử. Một số cử tri thậm chí có thể đã ủng hộ ông vì những lời nói dối không ngừng của ông. Điều này đặt ra một số câu hỏi.

Liệu sự trung thực, như nói sự thật, không còn là yêu cầu bắt buộc để tìm kiếm và nắm giữ chức vụ công nữa không? Liệu sự trung thực có trở thành một trong những di tích kỳ lạ của một thời đại đã qua, giống như thuyền rơm và diễn hành bằng đuốc không? Các ứng cử viên của bất kỳ và mọi khuynh hướng nào cũng có nên thoải mái noi gương Trump và nói dối không? Có thể. Không nhất thiết.

Đầu tiên, trước khi chúng ta tiếp tục, chúng ta phải gật đầu đồng tình với điệp khúc "thế còn". Đúng vậy, các chính trị gia thuộc mọi thành phần đều được biết đến là hay nói dối, bịa đặt hoặc che giấu sự thật. Từ trước đến nay vẫn vậy. Nhưng không ai trong ký ức hiện đại làm được như vậy với tốc độ, sự vô liêm sỉ và sự tuôn trào dữ dội như Trump. Thật vậy, có thể có một số hy vọng và sự an ủi trong quan niệm rằng vị tổng thống thứ 45 và sắp trở thành tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ này là "sui generis", một con kỳ lân chính trị độc nhất vô nhị, một kỳ lân chính trị bịa đặt.

Như Kevin Madden, một chiến lược gia truyền thông kỳ cựu của Đảng Cộng hòa đã lưu ý, Trump "trước tiên là một người nổi tiếng và sau đó là một chính trị gia" sau nhiều thập niên đắm chìm trong nền văn hóa lá cải của New York, sau đó cư trú trong phòng khách của người Mỹ như một ông trùm phòng họp giả vờ trong "The Apprentice".

Nói một cách đơn giản, Trump chưa bao giờ được nhìn nhận theo cùng một cách như những người tìm kiếm chức vụ khác, có thể nói đó là điểm mạnh nhất của Trump. Ngay cả sau gần một thập niên mà ông hoàn toàn thống trị sự ồn ào chính trị của quốc gia — bốn trong số đó là chức vụ được bầu cao nhất — nhiều người vẫn không coi Trump là một chính trị gia.

"Ông Trump là một nhân vật độc đáo với một bộ khả năng độc đáo thách thức trọng lực", Madden nói, và bất kỳ kẻ bắt chước nào cũng sẽ thấy mình nhanh chóng rơi xuống đất. "Ông Trump che khuất mặt trời trước bất kỳ lời chỉ trích nào của mình. Ông Trump kiểm soát chu kỳ truyền thông chỉ bằng một cú nhấp chuột trên điện thoại, với một đoạn âm thanh mỗi ngày".

Sự thật có giá trị quan trọng không?

"Sự thật luôn quan trọng", Whit Ayres, một nhà thăm dò ý kiến và chiến lược gia của Đảng Cộng hòa, cho biết bất kỳ khách hàng nào nghĩ khác sẽ bị mời ra cửa. "Điều đó không có nghĩa là nó luôn thắng thế, nhưng nó luôn quan trọng. Thực tế mới là quan trọng." Nhưng mà.

Một cuộc khảo sát của NBC News, được thực hiện vào giữa tháng 10, cho thấy đảng viên Dân chủ Kamala Harris đang dẫn trước Trump 10 điểm về câu hỏi ứng cử viên nào được coi là trung thực và đáng tin cậy. Những phát hiện này phù hợp với các cuộc thăm dò khác được tiến hành trong suốt thời kỳ Trump.

Mặc dù vậy, Trump không chỉ giành được Bạch Ốc lần thứ hai, giành chiến thắng ở cả bảy tiểu bang chiến trường quyết định. Ông đang trên đường giành chiến thắng sít sao về số phiếu phổ thông, điều mà ông đã không làm được trong cả hai chiến dịch tranh cử tổng thống trước đó của mình.

Christine Matthews, một người thăm dò ý kiến cho các chiến dịch và mục đích trung hữu, đã nghiên cứu về sức hấp dẫn chính trị của Trump. Mặc dù nhiều tín đồ của Trump không đọc được một số sự thật — về tỷ lệ tội phạm giảm, về việc người Haiti không ăn thịt vật nuôi trong nhà, v.v. — Matthews cho biết những sự thật đó không nhất thiết đến được với những người ủng hộ Trump, những người đã tiếp nhận thông tin của họ "thông qua các nguồn rất riêng tư và bị chia rẽ. Trong một số trường hợp, đó là phương tiện truyền thông xã hội hoặc meme. Đó là YouTube. Đó là TikTok. Đó là 'những gì mọi người đang nói'."

Và ngay cả khi họ thấy những lời lừa dối của Trump là đúng, Matthews cho biết, những người có xu hướng ủng hộ ứng cử viên của Cộng Hòa — vì lo ngại về lạm phát, an ninh biên giới hoặc vì họ không thích chính sách của Harris hoặc tiếng cười của bà — đã tìm thấy nhiều lý do để bào chữa cho sự cường điệu và những lời nói dối trắng trợn của ông ta. Chẳng hạn như: "Ông Trump phóng đại. Ông ta là một kẻ lắm mồm. Ông ta nói những điều, nhưng thực ra ông ta không có ý đó."

Âm thanh mà bạn nghe thấy là tiếng kêu của hàng nghìn người kiểm tra sự thật. Joe Trippi, người đã dành nhiều thập niên để quản lý các chiến dịch của đảng Dân chủ từ cấp địa phương đến cấp tổng thống, cho biết đảng và các ứng cử viên của đảng không còn có thể trông cậy vào các phương tiện truyền thông thông thường — ba mạng lưới phát sóng lớn, CNN, MSNBC, các tờ báo như tờ này — hoặc hầu hết các phương tiện truyền thông xã hội để chống lại những lời nói dối và sự bóp méo đang lan truyền từ Fox News, mạng X của Elon Musk hoặc các kênh truyền thông ủng hộ Trump khác.

"Báo chí và một đảng dựa vào việc mua quảng cáo để đưa sự thật chống lại những lời nói dối thì không hiệu quả", Trippi, người đã thành lập nền tảng truyền thông xã hội của riêng mình, Sez Us, với hy vọng thúc đẩy một hệ sinh thái truyền thông nâng cao sự lịch sự, uy tín và nói lên sự thật, cho biết.

Jane Kirtley là giáo sư về đạo đức và luật truyền thông tại Đại học Minnesota, người đã dành nhiều năm để viết về những chủ đề đó. Bà cho biết sự xói mòn các tiêu chuẩn nói sự thật và sự gia tăng của cái mà Kellyanne Conway, cố vấn của Trump, nổi tiếng gọi là "sự thật thay thế" đã diễn ra từ lâu. Kirtley cho biết "Vấn đề này đã tồn tại trong nhiều thập niên về mặt thiếu hiểu biết về truyền thông, thiếu tư duy phản biện, các nền tảng hiện được nhiều người coi là hệ thống cung cấp tin tức khi chúng chẳng hơn gì một công cụ tuyên truyền".

Bất chấp những thách thức — lượng khán giả ngày càng giảm, sự đối kháng chính trị, bối cảnh kinh tế tồi tệ — bà cho biết các phương tiện truyền thông độc lập phải tiếp tục "lên án những lời nói dối và gọi chúng là lời nói dối, nếu đó là sự thật" và bất cứ khi nào có thể, hãy bác bỏ chúng "bằng bằng chứng cụ thể".

Nhưng bà không hề ảo tưởng. Kirtley cho biết bà có một người họ hàng, người đã ngăn chặn mọi cuộc kiểm tra thực tế trong gia đình bằng cách tuyên bố, "Tôi có những nguồn thông tin khác ngoài bạn". Và thế là kết thúc cuộc thảo luận.

"Có thể là không thể vượt qua, và nếu đúng như vậy, chúng ta cũng có thể từ bỏ", Kirtley nói về những nỗ lực chống lại sự suy thoái của sự thật và khiến các chính trị gia phải trả giá vì nói dối trắng trợn. "Nhưng tôi chưa sẵn sàng từ bỏ". Kết luận của Barabak: Tôi cũng vậy.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách đối ngoại và an ninh, Josep Borrell, nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn ở Lebanon phải được thực hiện trước cuộc bầu cử tổng thống của Lebanon. Sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri vào Chủ Nhật và cuộc gặp với Thủ tướng Najib Mikati, Borrell nhấn mạnh rằng người dân Lebanon cần một tổng thống để khôi phục chủ quyền của đất nước, vốn đã bị cả các thế lực bên trong và bên ngoài phá hoại.

Mặc dù ông chỉ ra rằng một tổng thống là rất quan trọng, nhưng ông cho biết điều đó phải theo sau nhu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Chức tổng thống của Lebanon đã bị bỏ trống kể từ khi nhiệm kỳ của Michel Aoun kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Sự tê liệt về chính trị, được đánh dấu bằng việc thiếu đa số phiếu rõ ràng trong quốc hội, các tổng thống "đồng thuận" yếu và nội các chia rẽ, đã ngăn cản việc bầu ra một tổng thống mới.⦿ ---- Quân đội Israel báo cáo vào Chủ Nhật rằng 25 quả rocket đã được phóng từ Lebanon vào khu vực Thượng Galilee sáng Chủ Nhật. Cuộc tấn công đã kích hoạt còi báo động ở Metula và các khu vực phía bắc khác. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), một số rocket đã bị hệ thống phòng thủ chặn lại, trong khi những quả khác đã rơi xuống các khu vực trống trải, không gây thương tích ngay lập tức hoặc thiệt hại đáng kể. Trước đó trong ngày, Hezbollah đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các vị trí quân sự của Israel gần Metula và phía đông Khiam, tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng địch dọc biên giới.⦿ ---- Cảnh sát Jordan đã tiêu diệt tay súng đã nổ súng vào đại sứ quán Israel tại Amman, theo truyền thông đưa tin, trích dẫn nguồn tin an ninh. Ba cảnh sát cũng bị thương trong vụ nổ súng và tình hình gần đại sứ quán đã được kiểm soát. Đồng thời, danh tính và động cơ của kẻ tấn công vẫn chưa được biết.⦿ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết 35 người Palestine đã chết và 94 người bị thương trong khoảng thời gian báo cáo 24 giờ gần đây nhất. Israel ban hành lệnh sơ tán mới cho Shujayea của Thành phố Gaza, khiến hàng trăm người Palestine phải chạy di tản sau một ngày có 38 người chết vì không kích trên khắp vùng đất này. Quân Israel đã giết chết ít nhất 44.211 người Palestine và làm bị thương 104.567 người ở Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023.⦿ ---- Người phát ngôn của Hamas Abu Obeida cho biết hôm thứ Bảy rằng một trong những con tin người Israel đã chết ở phía bắc Gaza trong một khu bị quân Israel tấn công. "Sau khi nối lại liên lạc, vốn đã bị cắt đứt trong nhiều tuần, với các chiến binh kháng chiến được giao nhiệm vụ canh gác tù nhân của đối phương, đã xác nhận rằng một nữ tù nhân của đối phương đã bị giết trong một khu vực bị Israel xâm lược ở phía bắc Gaza", Obeida cho biết và nói thêm rằng một phụ nữ Israel khác bị bắt giữ đã bị thương nặng.Ông đổ lỗi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ Israel. Obeida cũng cảnh báo Israel "chuẩn bị giải quyết vấn đề thi thể của các tù nhân đã chết của họ biến mất do sự phá hủy trên diện rộng và sự tử vì đạo của một số kháng chiến quân canh giữ tù nhân". Israel đã không bình luận ngay lập tức về tuyên bố của Hamas.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz hôm thứ Bảy và nói với ông rằng Israel cần cải thiện tình hình nhân đạo "tồi tệ" ở Dải Gaza. Theo nội dung cuộc gọi, Austin và Katz đã thảo luận về tình hình hiện tại ở khu vực Trung Đông, với việc người đứng đầu Pentagon tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel trong các hoạt động của mình.Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ cho Lực lượng vũ trang Lebanon và Lực lượng lâm thời của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) an toàn và bảo mật. Trong khi Austin nhắc lại cam kết của đất nước mình trong việc giải cứu các con tin, ông cũng lưu ý rằng các điều kiện nhân đạo ở Dải Gaza không tốt và thúc giục người đồng cấp Israel của mình thực hiện các bước để cải thiện chúng. Austin đã cảnh báo Katz về các điều kiện ở Gaza ngay từ đầu tháng 11, khi ông này được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng mới của Israel.⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Bảy rằng ông ủng hộ lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ lệnh bắt giữ. Một số quốc gia như Vương quốc Anh, Canada và Ý đã tuyên bố rằng họ sẽ tuân thủ lệnh bắt giữ, nhưng một số quốc gia như Hoa Kỳ và Hungary đã từ chối."Chúng tôi thấy rằng quyết định dũng cảm này cần được thực hiện bởi tất cả các quốc gia tham gia thỏa thuận để khôi phục lại lòng tin của nhân loại vào hệ thống quốc tế. Đặc biệt, các quốc gia phương Tây đã dạy thế giới về quyền, luật pháp, công lý và nhân quyền trong nhiều năm phải thực hiện lời hứa của họ tại thời điểm này", Erdogan tuyên bố, đồng thời nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ "đã thực hiện các nghĩa vụ nhân đạo, lương tâm và anh em ngay từ đầu trong vụ thảm sát Gaza và các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon".⦿ ---- Nếu bạn đang mua sắm để chuẩn bị cho bữa tiệc Lễ Tạ ơn của mình, đừng ngạc nhiên nếu trứng khó tìm hoặc có giá đắt hơn, khi bạn tìm thấy chúng. Theo tờ Washington Post, các kệ hàng tại nhiều siêu thị trên toàn quốc đã không còn trứng, nguyên nhân của tình trạng thiếu hụt gần đây nhất là do cúm gia cầm. Tờ WP trích dẫn một báo cáo của USDA được công bố vào thứ Sáu, trong đó lưu ý rằng sản lượng trứng ở Hoa Kỳ đã giảm 2,6% vào tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến sẽ giảm 1% so với cùng kỳ năm 2024.Để đưa ra những con số cụ thể hơn mà người tiêu dùng quan tâm, Yahoo Finance báo cáo rằng một tá trứng loại A có giá trung bình là 3,37 đô la vào tháng 10 - tăng 30,4% so với tháng 10 trước đó, mặc dù đã giảm so với mức 3,82 đô la một tá vào tháng 9. Giá trung bình của trứng là 2,52 đô la vào đầu năm 2024. USDA cho biết họ dự kiến giá trứng sẽ tiếp tục tăng vào đầu năm 2025.⦿ ---- Los Angeles: Một cậu đi xe đạp 16 tuổi đã bị một xe hơi đâm tử vong tại bãi đậu xe của Sân vận động BMO hôm thứ Sáu trong một vụ việc có thể là do tức giận trên đường. Người đi xe đạp bị đâm vào khoảng 4:36 giờ chiều, theo lời cảnh sát Sergio Garcia. Theo KCAL 9, khoảng 40 người đi xe đạp đi về phía nam trên phố Figueroa St. đã vào bãi đậu xe đóng cửa của sân vận động và người lái xe hơi lái xe theo họ vào bên trong, tăng tốc về phía những người đi xe đạp, đâm vào nạn nhân và phóng nhanh khỏi bãi đậu xe.Theo cảnh sát, người lái xe hơi và những người đi xe đạp đã có một cuộc đấu khẩu trước vụ tông xe chết người. Có một số nhân chứng của vụ va chạm và cảnhs át có kế hoạch phỏng vấn bất kỳ ai chứng kiến vụ việc. Không có mô tả ngay lập tức về chiếc xe hoặc tài xế đã đâm vào thiếu niên, người đã chết tại hiện trường.⦿ ---- Hôm thứ sáu, New York đã xóa bỏ một luật ít khi được sử dụng, có từ hơn một thế kỷ trước, coi việc vợ/chồng ngoại tình là một tội nhẹ, một hành vi từng có thể khiến những kẻ ngoại tình phải ngồi tù ba tháng. Thống đốc Kathy Hochul hiện đã ký một dự luật bãi bỏ luật lệ này, có từ năm 1907 và từ lâu đã bị coi là lỗi thời, cũng như khó thực thi, theo AP. "Mặc dù tôi may mắn được chia sẻ cuộc sống hôn nhân đầy yêu thương với chồng mình trong 40 năm - khiến tôi cảm thấy hơi mỉa mai khi ký một dự luật hợp pháp hóa ngoại tình - nhưng tôi biết rằng mọi người thường có những mối quan hệ phức tạp", bà nói.Hochul nói thêm: "Những vấn đề này rõ ràng phải do những người liên hệ giải quyết chứ không phải hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta. Hãy xóa bỏ luật lệ ngớ ngẩn, lỗi thời này khỏi sổ sách, một lần và mãi mãi". Lệnh cấm ngoại tình là luật ở một số tiểu bang và được ban hành để khiến việc ly hôn trở nên khó khăn hơn vào thời điểm chứng minh được vợ/chồng lừa dối là cách duy nhất để được ly thân hợp pháp. Các cáo buộc rất hiếm và việc kết án thậm chí còn hiếm hơn. Một số tiểu bang cũng đã bãi bỏ luật ngoại tình trong những năm gần đây.New York định nghĩa ngoại tình là khi một người "quan hệ tình dục với người khác vào thời điểm người đó có vợ/chồng còn sống hoặc người kia có vợ/chồng còn sống". Theo một bài báo của tờ New York Times, luật của tiểu bang này lần đầu tiên được sử dụng vài tuần sau khi có hiệu lực để bắt giữ một người đàn ông đã kết hôn và một phụ nữ 25 tuổi. Dân biểu tiểu bang Charles Lavine, người bảo trợ cho dự luật, cho biết khoảng một chục người đã bị buộc tội theo luật này kể từ những năm 1970s và chỉ có năm trường hợp trong số đó bị kết án.⦿ ---- Dọn hãng trang phục từ Texas về Quận Cam: Dickies, thương hiệu quần áo mang tính biểu tượng nổi tiếng nhất với trang phục công sở, đã thông báo rằng họ sẽ chuyển trụ sở chính từ Fort Worth, Texas đến Costa Mesa, California. Sự thay đổi này là một phần trong kế hoạch của công ty mẹ, VF Corporation nhằm đưa Dickies đến gần hơn với các thương hiệu khác của hãng như Vans và The North Face. VF đã mua Dickies vào tháng 10 năm 2017 với giá 820 triệu đô. Công ty cho biết việc di dời sẽ ảnh hưởng đến khoảng 120 nhân viên và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2025."Động thái này cho phép VF củng cố thêm danh mục đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ như một phần trong chiến lược chuyển đổi doanh nghiệp đã nêu", công ty cho biết trong một tuyên bố. "Nhưng quan trọng hơn, bằng cách đặt Dickies cùng với nhóm Vans của chúng tôi tại Costa Mesa, chúng tôi sẽ tạo ra một khuôn viên thậm chí còn sôi động hơn, nơi sự sáng tạo và chia sẻ thông lệ tốt nhất có thể phát triển thông qua sự hợp tác và kết nối chặt chẽ hơn".Vans có trụ sở chính bên trong một cơ sở rộng 182.000 foot vuông tại 1588 South Coast Drive, nơi có thể nhìn thấy biển hiệu của công ty từ Xa lộ I-405. Các thương hiệu bán lẻ phổ biến khác, bao gồm PacSun và Tillys, cũng có trụ sở tại Quận Cam.Dickies được thành lập tại Fort Worth vào năm 1922, vì vậy động thái này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. Tên của thương hiệu vẫn được trang trí trên đấu trường 14.000 chỗ ngồi của thành phố, nơi tổ chức các buổi hòa nhạc, rodeo và các sự kiện khác."Điều đáng chú ý là kể từ năm 2005, hơn 230 công ty đã rời khỏi California và hơn một nửa trong số đó đã chuyển đến Texas", Robert Allen, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Fort Worth Economic Development Partnership, nói với báo Star-Telegram.⦿ ---- Một miếng dán, đeo được, có kích thước bằng một con tem bưu chính có thể theo dõi huyết áp liên tục có thể sớm giúp mọi người kiểm soát tình trạng tăng huyết áp của mình. Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Diego, những người đã phát triển miếng dán siêu âm đeo được báo cáo hôm thứ Tư trên tạp chí Nature Biomedical Engineering rằng nó đã hoạt động tốt trong các thử nghiệm với hơn 100 bệnh nhân.Duy trì huyết áp bình thường -- 120/80 -- giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật, từ bệnh tim và đột quỵ đến các vấn đề về thận, chứng mất trí và mất thị lực, vì vậy nhiều bệnh nhân bị huyết áp cao sử dụng thiết bị đo huyết áp để theo dõi mức huyết áp của họ. "Các phép đo huyết áp thông thường bằng vòng bít, chỉ giới hạn ở việc cung cấp các giá trị huyết áp một lần, có thể bỏ sót các mô hình quan trọng", đồng tác giả nghiên cứu Sai Zhou, người gần đây đã nhận bằng tiến sĩ từ Trường Kỹ thuật Jacobs của Đại học California, San Diego, cho biết.⦿ ---- Harvard: Nhà nghiên cứunói ăn rau trái quả hạt sẽ tăng thọ, giảm 25% rủi ro chết vì ung thư, tim. Việc ăn những thực phẩm thân thiện với môi trường hơn cũng có thể giúp giảm 25% nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim và các bệnh mãn tính khác. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người theo chế độ ăn bền vững hơn - bao gồm ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau và các loại hạt - ít có khả năng tử vong trong ba thập niên so với những người ăn các bữa ăn ít thân thiện với môi trường hơn.Dựa trên những phát hiện của họ, được trình bày tại Nutrition 2023 - cuộc họp thường niên của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ (American Society for Nutrition) tại Boston, các nhà nghiên cứu đã phát triển một điểm số chế độ ăn uống mới kết hợp bằng chứng khoa học cho thấy tác động của thực phẩm đối với sức khỏe con người cũng như môi trường. Được gọi là Chỉ số chế độ ăn uống sức khỏe hành tinh (PHDI: Planetary Health Diet Index), chỉ số này xem xét các bằng chứng hiện có để chấm điểm cho các loại thực phẩm, có tính đến nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, ung thư ruột, tiểu đường và đột quỵ, cũng như các tác động đến môi trường như sử dụng nước, sử dụng đất, ô nhiễm chất dinh dưỡng và phát thải khí nhà kính.Linh Bui, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng TH Chan (TH Chan School of Public Health) thuộc Đại học Harvard, Hoa Kỳ, cho biết: "Chúng tôi đã đề xuất một điểm số chế độ ăn uống mới kết hợp bằng chứng khoa học hiện tại tốt nhất về tác động của thực phẩm đối với cả sức khỏe và môi trường. Kết quả đã xác nhận giả thuyết của chúng tôi rằng điểm số Chế độ ăn uống vì sức khỏe hành tinh cao hơn có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn."Các nhà nghiên cứu đã sử dụng Chỉ số trên để xác định kết quả của hơn 100.000 người ở Hoa Kỳ, từ năm 1986 đến năm 2018. Hơn 47.000 người đã tử vong trong thời gian theo dõi hơn 30 năm. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng điểm PHDI cao hơn có liên quan đến nguy cơ tử vong do ung thư hoặc bệnh tim thấp hơn 15%, nguy cơ tử vong do các bệnh thoái hóa thần kinh thấp hơn 20% và nguy cơ tử vong do các bệnh đường hô hấp thấp hơn 50%. Linh Bui cho biết PHDI có thể cần được điều chỉnh cho các quốc gia khác nhau, tùy thuộc vào nền văn hóa hoặc tôn giáo của họ.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Người Quan Sát. Tối 23/11, lãnh đạo UBND TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã đề nghị công an vào cuộc xác minh tài khoản mạng xã hội facebook đăng thông tin "chi tiền tỷ để có suất lái thuyền, đạp xích lô tại Hội An". Trước đó, ngày 22/11, tài khoản Minh Ohio đăng tải lên mạng xã hội Facebook và Tiktok một video tại TP. Hội An. Người đàn ông trong video nói rằng: “Để lái được những chiếc thuyền có mã số, những người chủ thuyền phải trả đâu đó 1,6 đến 1,8 tỷ đồng để lái hằng đêm, hoạt động từ 16 đến 22 giờ. Ngoài ra lái xe xích lô tại phố cổ Hội An cũng tương tự…”. Thông tin gây chú ý từ cộng đồng mạng. Bài đăng đã có hàng ngàn lượt tương tác, bình luận. Một số tài khoản mạng xã hội hỏi số tiền đi về đâu thì chủ tài khoản này lấp lửng, không hề nói rõ nên nhiều người đã phỏng đoán, suy diễn.⦿ ---- TIN VN.Théo Báo Đảng CSVN. Nhiều phường của huyện Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu, chia cắt do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua. Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Vệ đoạn qua huyện Nghĩa hành và sông Trà Câu đoạn qua thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã gây sạt lở chia cắt nhiều địa phương của hai huyện. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi: Nước lũ trên sông Trà Câu vượt báo động 3 khiến nhà ở của gần 90 hộ dân ở phường Phổ Minh, bị ngập từ 40cm đến 1,5m. Do mưa kéo dài, nước lũ lên nhanh khiến nhiều hộ dân đã không kịp di dời tài sản, nhu yếu phẩm đến nơi an toàn.Ông Nguyễn Cu, phường Phổ Minh, thị xã Đức Phổ cho biết, nước lên rất nhanh. Lúc 4 giờ sáng, mới chỉ các tuyến đường trong thôn bị ngập nhưng chỉ một lúc sau nước đã tràn vào nhà. Nước dâng cao, ngập lên tới cổ, bà con không kịp trở tay. Nhiều tài sản, vật dụng trong nhà đã bị ướt. Từ trưa 24/11, lực lượng chức năng thị xã Đức Phổ đã sử dụng các phương tiện vận chuyển mì tôm, nước uống hỗ trợ người dân, tiếp tục sơ tán người dân, di chuyển gia súc ra khỏi vùng lũ. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 15 hộ dân với 30 khẩu ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh đến nơi an toàn.⦿ ---- TIN VN.Theo Báo Pháp Luật TPHCM. Hàng điện tử, nguyên phụ liệu, rau quả, hàng tiêu dùng… là những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhất trong 10 tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 10 tháng đầu năm 2024, Việt Nam chi hơn 117,5 tỉ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc; giá trị nhập khẩu tăng mạnh hơn 31,5%, tương ứng tăng hơn 28 tỉ USD, so với cùng thời điểm năm 2023. Thị trường Trung Quốc chiếm đến 38% trong tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Hàng hóa Trung Quốc có mặt trong hầu hết các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực của nước ta từ hàng điện tử, linh kiện đến nguyên phụ liệu, rau quả, hàng tiêu dùng, sắt thép…⦿ ---- HỎI 1: Tắm bồn nước nóng sẽ có lợi hơn cho các nhà thể thao?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu nhỏ mới cho thấy các vận động viên giải trí sẽ hoạt động tốt hơn nếu họ ngâm mình trong bồn nước nóng thay vì bồn nước lạnh, đặc biệt là nếu có thời gian nghỉ giữa giờ tập luyện, chẳng hạn như giữa hiệp đấu bóng bầu dục và bóng đá, theo báo cáo được trình bày vào thứ năm tại Hội nghị Sinh lý học Tích hợp về Tập thể dục năm 2024 tại University Park, Pennsylvania.Khi bạn tập thể dục mạnh mẽ, các sợi cơ bị tổn thương và nước nóng có thể làm tăng lưu lượng máu, giúp các cơ tự phục hồi và trở nên khỏe hơn, tác giả chính của nghiên cứu, Mamoru Tsuyuki, một sinh viên thạc sĩ về khoa học thể thao và sức khỏe tại Đại học Ritsumeikan ở Shiga, Nhật Bản, cho biết. Tsuyuki nói với NBC News trong cuộc gọi Zoom rằng "Việc tăng nhiệt độ cơ cũng sẽ giúp cải thiện công suất đầu ra". "Khi bạn cần phải thi đấu hai lần trong cùng một ngày, chẳng hạn như trong các môn thể thao có giờ nghỉ giữa hiệp, thì nhiệt độ sẽ tốt hơn. Trong 15 hoặc 20 phút, nếu bạn có thể ngâm mình trong nước nóng, có lẽ bạn có thể thi đấu tốt hơn trong hiệp đấu thứ hai".Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Buồn ngủ quá mức ban ngày có thể dấu hiệu sẽ dẫn tới lãng trí?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới do Viện Lão khoa Quốc gia (National Institute on Aging) tài trợ, tình trạng buồn ngủ quá mức vào ban ngày khi lớn tuổi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng có thể dẫn đến chứng mất trí hoàn toàn. Nghiên cứu được công bố trực tuyến hôm thứ Tư trên tạp chí Neurology, tạp chí y khoa của Viện Hàn lâm Thần kinh học Hoa Kỳ.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ mắc hội chứng rủi ro nhận thức vận động, một loại tiền mất trí có thể tiến triển thành chứng mất trí. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sàng lọc và can thiệp sớm đối với chứng rối loạn giấc ngủ như một chiến lược tiềm năng để ngăn ngừa suy giảm nhận thức ở nhóm dân số toàn cầu đang già đi nhanh chóng. Trong số những người lớn tuổi bị buồn ngủ quá mức vào ban ngày và thiếu nhiệt huyết, 35,5% mắc hội chứng này, so với 6,7% những người không gặp phải các vấn đề này, nghiên cứu cho thấy.Chi tiết:

