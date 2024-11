Tập thơ “Root Fractures” của Diana Khoi Nguyen (hình trên) đã được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 cuốn sách phải đọc trong năm 2024. Nguyen là Phó giáo sư tại Khoa tiếng Anh của Đại học Pittsburgh.

.

- Tập thơ “Root Fractures” của Diana Khoi Nguyen được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 cuốn sách phải đọc trong năm 2024.

- TNS Dân Chủ Chris Murphy: thay vì bàn chuyện cứu Biển Đông hay Châu Âu, Đảng Dân Chủ cần chấp nhận chủ nghĩa dân túy để bàn chuyện giỏ đi chợ và nhà bếp.

- TTK/NATO Mark Rutte gặp Trump để bàn về an ninh toàn cầu

- Triết gia Sam Harris (bạn cũ của Elon Musk): Musk đang nghiện gõ chữ lên mạng, "hít ketamine (một loại thuốc an thần) và tweet 24 giờ". Musk mắng lại bạn cũ: đồ ngu.

-Trump chối không liên hệ Dự án 2025 nhưng đề cử nhân sự Project 2025: Russ Vought (chủ nghĩa dân tộc Ki tô giáo chủ trương Dự án 2025) làm GD0 Văn phòng Quản lý và Ngân sách; Brendan Carr (tác giả 1 chương Dự án 2025) GĐ Ủy ban Truyền thông Liên bang, John Ratcliffe (nhóm tác giả Dự án 2025) GĐ Sở Tình báo Trung ương.

- Trump đề cử thêm: Alex Wong (phó cố vấn an ninh quốc gia), Sebastian Gorka (GĐ cấp cao về chống khủng bố), Russell Vought (Văn phòng Quản lý và Ngân sách), Bộ trưởng lao động (DB Lori Chavez-DeRemer), chỉ huy Bộ Tài chính (Scott Bessent), FDA (Marty Makary) và CDC (Dave Weldon), Tổng y sĩ (Janette Nesheiwat), Bộ trưởng Gia cư (Scott Turner).

- Robert F. Kennedy Jr. giúp Trump chọn người về y tế, thực phẩm

- Elon Musk: Mỹ sắp phá sản "nhanh thần tốc"

- Biển Đông dậy sóng kiểu khác: Bà Sara Duterte, đương nhiệm Phó Tổng thống Philippines, nói đã thuê sát thủ để nếu bà bị ám sát thì sẽ giết Tổng thống và phu nhân, và chủ tịch Hạ viện

- Lebanon: Israel dội bom trung tâm Beirut, giết 11 người, 23 người bị thương

- Gaza: Israel dội bom Khan Younis, phía nam Gaza, giết 9 người, sập 3 tòa nhà

- Tên lửa Nga bắn cháy 1 máy bay chiến đấu của Ukraine tại sân bay Dnipro, giết 15 nhân viên kỹ thuật

- Texas chấp thuận các bài học Kinh thánh tùy chọn cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp 5 tại các trường công lập

- Cô Hayley Harrison (Phụ tá lâu năm của Melania Trump) vào chức Chánh văn phòng cho bà Melania

- TNS Mike Rounds trình dự luật để xóa sổ Bộ giáo dục liên bang, giao trách nhiệm về tiểu bang

- Steven Cheung (phát ngôn cho Trump): Tòa Tối cao New York hoãn tuyên án vô thời hạn vụ án tiền bịt miệng của Trump là chiến thắng lớn

- Elon Musk: Bộ DOGE sẽ nâng cao hiệu quả chi tiêu quân sự.

- Cựu Dân biểu Matt Gaetz: sẽ không về lại Hạ viện. Florida sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt để bầu người thay Gaetz.

- Trump được miễn truy tố, nhưng vẫn còn bị kiện ở cả chục hồ sơ kiện dân sự, và bản thân Trump cũng đang kiện nhà báo Bob Woodward, CBS, ABC và CNN.

- WHO: bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) vẫn đe dọa sức khỏe toàn cầu

- Thiếu nữ Úc 19 tuổi trở thành người thứ sáu chết, nghi ngộ độc rượu ở miền bắc Lào.

- California: trong năm 2023, gần 87.000 chuyên gia dọn qua tiểu bang khác, trong khi 69.000 dọn vào

- Kinh tế California sẽ thê thảm nếu Trump áp thuế quan hàng nhập cảng, hàng vào California cũng sẽ tăng giá

- Quận Cam: 1 người bắn cảnh sát rồi chạy trốn

- Virginia: Alex Nguyen, 24 tuổi, bị bắt vì trong Ngày Bầu Cử mạo danh cảnh sát, già làm đặc vụ FBI

- Nữ diễn viên Kelly Marie Tran (nổi tiếng với các phim Star Wars và The Wedding Banquet) tự công khai là người đồng tính

- TIN VN. Phan Thiết: Hai xe máy tông nhau, 3 người nước ngoài thương vong.

- TIN VN. 2.617 xe hơi Trung Quốc nhập vào Việt Nam trong tháng 10, tăng 9,1% so cùng kỳ tháng trước.

- HỎI 1: Các xe gặp tai nạn chết người nhiều nhất là: Tesla, Kia, Buick, Dodge và Hyundai? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thêm nhiều sinh viên Mỹ muốn du học ra nước khác đông hơn để bớt phiền vì Trump? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-23/11/2024) ⦿ ---- Biển Đông dậy sóng kiểu khác: Bà Sara Duterte, đương nhiệm Phó Tổng thống Philippines, cho biết hôm thứ Bảy rằng bà đã thuê một sát thủ để sẽ giết tổng thống và phu nhân, và chủ tịch Hạ viện nếu bà bị giết, trong một lời đe dọa công khai trắng trợn mà bà cảnh báo là không phải chuyện đùa.

.

Tổng thư ký Lucas Bersamin đã chuyển "mối đe dọa đang diễn ra" đối với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho lực lượng bảo vệ tổng thống tinh nhuệ "để có hành động thích hợp ngay lập tức". Hiện vẫn chưa rõ những hành động nào sẽ được thực hiện đối với phó tổng thống. Bộ Tư lệnh An ninh Tổng thống đã ngay lập tức tăng cường an ninh cho Tổng thống Marcos và cho biết họ coi mối đe dọa của phó tổng thống, được "thực hiện một cách trắng trợn trước công chúng", là một vấn đề an ninh quốc gia.

.

Lực lượng an ninh cho biết họ đang "phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để phát hiện, ngăn chặn và bảo vệ chống lại mọi mối đe dọa đối với tổng thống và gia đình đầu tiên". Marcos đã chung liên danh với bà Duterte trong cuộc tranh cử tháng 5 năm 2022 và cả hai đều giành chiến thắng vang dội trong lời kêu gọi đoàn kết toàn dân tộc trong chiến dịch tranh cử.

.

Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo và phe của họ nhanh chóng bất đồng gay gắt về những bất đồng chính, bao gồm cả cách tiếp cận của họ đối với các hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông đang tranh chấp. Bà Duterte đã từ chức khỏi Nội các Marcos vào tháng 6 với tư cách là Bộ trưởng giáo dục và người đứng đầu một cơ quan chống nổi loạn.

.

Giống như người cha thẳng thắn của mình, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, phó tổng thống Duterte đã trở thành người chỉ trích mạnh mẽ Marcos, vợ ông Liza Araneta-Marcos và Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez, đồng minh và anh em họ của tổng thống, cáo buộc họ tham nhũng, vô năng và đàn áp chính trị gia đình Duterte và những người ủng hộ thân cận của họ.

.

Lời chỉ trích mới nhất của bà được khơi mào bởi quyết định của các thành viên Hạ viện liên minh với Romualdez và Marcos về việc bắt giữ chánh văn phòng của bà, Zuleika Lopez, người bị cáo buộc cản trở cuộc điều tra của quốc hội về khả năng sử dụng sai ngân sách của bà với tư cách là phó tổng thống và Bộ trưởng giáo dục. Sau đó, bà Lopez đã được chuyển đến bệnh viện sau khi ngã bệnh và đã khóc khi nghe tin về kế hoạch tạm giam bà [Lopez] trong nhà tù dành cho phụ nữ.

.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến trước bình minh, Phó tổng thống Sara Duterte tức giận đã cáo buộc Tổng thống Marcos là người vô năng trong vai trò tổng thống và là kẻ nói dối, cùng với vợ ông ta và chủ tịch Hạ viện trong những lời lẽ tục tĩu. Khi được hỏi về những lo ngại về an ninh của mình, luật sư 46 tuổi này cho rằng có một âm mưu không xác định nhằm giết bà.

.

"Đừng lo về an ninh của tôi vì tôi đã nói chuyện với ai đó. Tôi đã nói 'nếu tôi bị giết, các người sẽ giết BBM, Liza Araneta và Martin Romualdez. Không đùa đâu, không đùa đâu'", phó tổng thống nói mà không giải thích thêm và sử dụng chữ viết tắt mà nhiều người dùng để gọi tổng thống. "Tôi đã ra lệnh, 'Nếu tôi chết, đừng dừng lại cho đến khi các người giết hết bọn họ'. Và ông ta nói, 'được'", phó tổng thống nói.

.

Theo luật hình sự Philippines, những lời lẽ công khai như vậy có thể cấu thành tội đe dọa gây ra điều sai trái cho một người hoặc gia đình người đó và có thể bị phạt tù và phạt tiền. Giữa những chia rẽ chính trị, tướng Romeo Brawner, chỉ huy quân đội, đã đưa ra một tuyên bố đảm bảo rằng Lực lượng vũ trang Philippines gồm 160.000 thành viên sẽ vẫn phi đảng phái "với sự tôn trọng tối đa đối với các thể chế dân chủ và chính quyền dân sự của chúng tôi".

.

Phó tổng thống là con gái của người tiền nhiệm của Marcos, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, người đã thực hiện cuộc đàn áp chống ma túy bằng cảnh sát khi ông còn là thị trưởng thành phố và sau đó là tổng thống đã khiến hàng nghìn nghi phạm ma túy nhỏ thiệt mạng trong các vụ giết người mà Tòa án Hình sự Quốc tế đang điều tra là có thể là tội ác chống lại loài người.

.

Cựu tổng thống Rodrigo Duterte đã phủ nhận việc cho phép giết người ngoài vòng pháp luật trong cuộc đàn áp của mình nhưng đã đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn. Ông đã nói với một cuộc điều tra công khai của Thượng viện Philippines vào tháng trước rằng ông đã duy trì một "biệt đội tử thần" gồm những tên côn đồ để giết những tên tội phạm khác khi ông còn là thị trưởng thành phố Davao ở phía nam.

.

⦿ ---- Theo báo cáo của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Lebanon, số người chết sau cuộc không kích của Israel vào khu vực Basta ở trung tâm Beirut đã tăng lên mười một người, với 23 người bị thương trong cuộc tấn công. Theo tin ban đầu, lực lượng Israel đã phóng ít nhất bốn tên lửa vào một tòa nhà dân cư ở trung tâm Beirut vào sáng sớm Thứ Bảy.

.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin rằng cuộc tấn công vào tòa nhà tám tầng đã để lại "một hố sâu sau khi sử dụng bom xuyên phá hầm sâu", lưu ý rằng các tòa nhà xung quanh đã bị hư hại nghiêm trọng. Quân đội Israel tuyên bố rằng mục tiêu của các cuộc tấn công mới nhất vào thủ đô Lebanon là nhiều trung tâm chỉ huy của Hezbollah và "các cơ sở lưu trữ vũ khí".

.

⦿ ---- Theo hãng thông tấn Wafa, ít nhất 9 người, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực Sheikh Nasser ở Khan Younis, phía nam Gaza. Hãng thông tấn này đưa tin về thiệt hại đáng kể đối với các khu dân cư và nơi trú ẩn, với cuộc tấn công đánh trúng ba ngôi nhà và ảnh hưởng đến các lều trại của những người Palestine phải di dời gần đó. Khan Younis liên tục là mục tiêu trong các cuộc không kích gần đây, khi bạo lực gia tăng ở phía nam Gaza.

.

⦿ ---- Quân đội Nga đã phá hủy một máy bay chiến đấu của Ukraine tại sân bay Dnipro bằng hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ trong một bài đăng trên Telegram vào thứ Bảy. "Kết quả của cuộc tấn công chính xác, một máy bay chiến đấu MiG-29 và tới 15 nhân viên kỹ thuật và kỹ thuật đã bị tiêu diệt", bộ này tuyên bố trong bài đăng, cho thấy cảnh quay về cuộc tấn công bằng tên lửa. Cuộc tấn công được thực hiện bằng đầu đạn chùm.

.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã gặp Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump để thảo luận về "các vấn đề an ninh toàn cầu mà Liên minh đang phải đối mặt", theo người phát ngôn của NATO Farah Dakhlallah tiết lộ hôm thứ Bảy.

.

Theo tuyên bố của NATO, Rutte và Trump đã gặp nhau tại Palm Beach, Florida, hôm Thứ Sáu. Tổng thư ký NATO và nhóm của ông cũng đã gặp nhóm an ninh quốc gia của Trump và đại diện đảng Cộng hòa từ Florida, Mike Waltz, người được Trump chỉ định làm cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền tổng thống sắp tới của tổng thống đắc cử.

.

Trước đó, Rutte đã khen ngợi Trump sau chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống, nói rằng ông "rất rõ ràng về những gì ông muốn" và bày tỏ ý định sẽ nói chuyện với Trump về các mối đe dọa tiềm tàng đối với phương Tây đến từ Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn.

.

⦿ ---- Người bạn cũ của Elon Musk, triết gia Sam Harris, tuyên bố rằng tỷ phú Musk đang vật lộn với chứng nghiện gõ chữ lên mạng xã hội, "hít ketamine (một loại thuốc an thần) và tweet vào mọi giờ trong ngày và đêm", ông Harris nói thêm trong tập thứ sáu của podcast The Bulwark. Harris gọi hành vi X của Musk là "rõ ràng, hiển nhiên là mất trí" và cho biết ông ấy thúc đẩy, tăng tín hiệu cho "những kẻ điên".

.

Harris giải thích, "Chúng ta đang chứng kiến ​​sự mất trí hoàn toàn của một nhân cách [Musk] dựa trên chứng nghiện mạng xã hội". Harris cũng chỉ trích cái gọi là "phục vụ nhân loại bằng cách tăng lên 200 triệu người theo dõi những lời nói dối trắng trợn và các thuyết âm mưu". Đáp lại Harris, Musk đã trả lời một đoạn clip trong chương trình của Harris và nói rằng ông Harris "thực ra không thông minh đến vậy". Tuần trước, Musk cũng gọi Harris là "một thằng ngốc hoàn toàn" và "kẻ chậm phát triển" để đáp lại một đoạn clip khác.

.

"Tôi nghe nói hôm nọ tôi đang là xu hướng trên X vì Elon đã tấn công tôi", Harris nói. "Tôi đã ngừng sử dụng trong hai năm và gã đó vẫn tấn công tôi bằng tên trên nền tảng này". Musk lại chỉ trích Harris khi ông này nói vào ngày 4 tháng 11 rằng ông sẽ "bỏ phiếu cho hầu như bất kỳ con người nào khác thay vì" Tổng thống đắc cử Donald Trump. Musk viết rằng "Sam Harris, thật trớ trêu, là hiện thân của sự phi lý trí".

.

⦿ ---- Đảng Dân Chủ thua phiếu vì chỉ ưa nói chuyện trí thức xa xôi về hâm nóng địa cầu với cứu nguy bầu khí quyển, mà không nói nhiều về chuyện cái giỏ đi chợ và nhà bếp? Đảng Dân Chủ không nên nói chuyện Biển Đông hay chuyện an ninh Châu Âu, mà chỉ nên bàn chuyện biên giới Mỹ-Mexico? Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-Conn.) đang lập luận rằng đảng Dân chủ cần phải chấp nhận chủ nghĩa dân túy để kết nối lại với cử tri thuộc tầng lớp lao động sau cuộc bầu cử năm 2024, một "sự kiện thảm khốc" đối với đảng của ông.

.

Thượng nghị sĩ Connecticut là một trong số nhiều đảng viên Dân chủ đã phản ánh về thành tích thảm hại của đảng. Đảng Dân chủ đã mất Bạch Ốc vào tay Tổng thống đắc cử Trump, và đảng Cộng hòa cũng giành được đa số tại cả hai viện của Quốc hội. Các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy đảng này nói riêng đã mất sự ủng hộ của cử tri thuộc tầng lớp lao động vào tay Trump và đảng Cộng hòa. Murphy cho biết trong các cuộc bầu cử trong tương lai, đảng Dân chủ phải sẵn sàng "lắng nghe những gì cử tri nói với chúng ta".

.

"Có nhiều yếu tố để giành lại phần lớn cử tri có thu nhập thấp, nhưng tôi tin rằng một yếu tố chính là phải có mục đích và minh bạch hơn khi nói về quyền lực — tại sao các tập đoàn và tỷ phú lại có quá nhiều quyền lực, và tại sao chúng ta, với tư cách là đảng Dân chủ, lại là đảng duy nhất nghiêm túc trong việc trao lại quyền lực đó vào tay người lao động", Murphy đã viết trong một bản ghi nhớ mà The Hill có được.

.

Murphy đã rút ra từ thành công trong cuộc bầu cử của chính mình trong năm nay, khi ông đảm bảo nhiệm kỳ thứ ba của mình tại Thượng viện và dẫn trước Harris 4 điểm tại tiểu bang Connecticut thiên về đảng Dân chủ. Lý thuyết của ông là chủ nghĩa dân túy kinh tế đã đạt được "sức hút" tại tiểu bang quê hương của ông và có thể được áp dụng trên toàn quốc.

.

"Đối với một số người, Connecticut - một trong những tiểu bang có thu nhập cao nhất cả nước và là cộng đồng phòng ngủ của thị trường chứng khoán Wall Street- có vẻ không phải là nơi mà chủ nghĩa dân túy kinh tế sẽ có sức hút. Nhưng thực tế là có. Và nếu nó được ưa chuộng ở Connecticut, nó sẽ được ưa chuộng ở mọi nơi", Murphy cho biết.

.

Trong bản ghi nhớ dài ba trang, Murphy, người mà một số người coi là ứng cử viên tổng thống tiềm năng trong tương lai, đã chia sẻ một số dữ liệu thăm dò mà ông và nhóm của mình thu thập được từ cư dân Connecticut, lập luận rằng "một thông điệp dân túy về sự phân chia quyền lực là một thông điệp thực sự thống nhất - trên mọi nhóm thu nhập và hệ tư tưởng chính trị".

.

Họ phát hiện ra rằng 82% số người được hỏi đồng ý phần nào hoặc hoàn toàn đồng ý rằng một trong những vấn đề lớn nhất của đất nước là "một số ít các tập đoàn và giới tinh hoa kinh tế có quá nhiều quyền lực và chính phủ đang làm quá ít về vấn đề này".

.

Khoảng 92% đảng viên Dân chủ, 81% người độc lập và 69% đảng viên Cộng hòa đồng ý với tuyên bố này. Khoảng 88% cử tri không có trình độ đại học và 80% cử tri có trình độ đại học đồng tình.

.

Khoảng 85% cho biết người Mỹ nghĩ rằng họ không thể tiến lên về mặt kinh tế bất kể họ cố gắng thế nào, bao gồm 83% đảng viên Dân chủ, 88% đảng viên Cộng hòa và 84% đảng viên Độc lập.

.

Chỉ vài ngày sau cuộc tranh cử tổng thống năm 2024, Murphy đã chỉ trích đảng của mình, nói rằng phe cánh tả không tiếp cận được cử tri vì chỉ nói mà không nghe, vì "chúng ta không lắng nghe đủ; chúng ta nói với mọi người điều gì là tốt cho họ". Ông cũng tuyên bố rằng đảng Dân chủ "từ chối gây chiến lớn. Lều của chúng ta quá nhỏ".

.

Murphy viết trong bản ghi nhớ rằng: “Không ai, kể cả tôi, có tất cả các câu trả lời ngay lúc này, nhưng điều chúng ta biết chắc chắn là đảng Dân chủ phải giành lại bản sắc là đảng của thành phần công nhân”.

.

⦿ ---- Trong khi tranh cử, Trump liên tục chối là không biết và không liên hệ tới Dự án 2025 (Project 2025). Bây giờ thôi rồi. Nhóm chuyển giao của Trump đã sử dụng cơ sở dữ liệu nhân sự của sổ tay chỉ đạo cánh hữu trong đó có nhân sự của Project 2025 để bổ nhiệm trong chính quyền mới, một nguồn tin quen thuộc nói với NBC News.

.

"Có rất nhiều vị trí cần tuyển dụng và chúng tôi tiếp tục gửi tên, bao gồm cả những người từ cơ sở dữ liệu vì họ là những người bảo thủ, đủ điều kiện và đã được thẩm tra", nguồn tin, người đã làm việc cho Dự án 2025, nói với NBC News. "Khó có thể tìm được 4.000 người thực sự, vì vậy chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ".

.

Paul Dans, cựu giám đốc của Dự án 2025, đã từng mô tả kế hoạch tạo ra một "Linkedin [tranh nhân sự] bảo thủ" chứa thông tin về hàng nghìn người có khả năng được tuyển dụng cho chính quyền Trump. Ông hình dung nó như một cỗ máy nhân sự để loại bỏ “nhà nước ngầm” và thay thế các nhân viên liên bang bằng những người trung thành với MAGA.

.

Đầu tuần này, Trump đã đề cử Russ Vought, một người theo chủ nghĩa dân tộc Ki tô giáo có quan hệ với Dự án 2025, làm người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Ông cũng đề cử Brendan Carr, người đã viết chương Dự án 2025 về Ủy ban Truyền thông Liên bang, làm người đứng đầu cơ quan chính phủ đó. Tuần trước, Trump đã đề cử John Ratcliffe, một tác giả khác của Dự án 2025, làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tiết lộ thêm một số đề cử nội các quan trọng, nhấn mạnh kinh nghiệm và sự phù hợp của họ với các mục tiêu của chính quyền ông. Alex Wong đã được bổ nhiệm làm phó cố vấn an ninh quốc gia chính, được Trump khen ngợi vì vai trò của ông trong các cuộc đàm phán với Băc Hàn.

.

Sebastian Gorka được bổ nhiệm làm giám đốc cấp cao về chống khủng bố, với Trump nhấn mạnh 30 năm kinh nghiệm về an ninh quốc gia của Gorka. Đối với Văn phòng Quản lý và Ngân sách, Trump đã đề cử Russell Vought, trích dẫn thành công của ông trong nhiệm kỳ trước.

.

Ngoài ra, Dân biểu liên bang Lori Chavez-DeRemer (Oregon) đã được chọn làm bộ trưởng lao động và tổng thống đắc cử đã ca ngợi khả năng đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp và lao động của bà để đạt được "thành công quốc gia chưa từng có". Trump trước đó đã công bố những người được ông lựa chọn để đứng đầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Scott Bessent), FDA (Marty Makary) và CDC (Dave Weldon), cũng như lựa chọn của ông cho vị trí Tổng y sĩ phẫu thuật tổng quát (Janette Nesheiwat) tiếp theo và Bộ trưởng Gia cư (Scott Turner).

.

⦿ ---- Robert F. Kennedy Jr. đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các vai trò lãnh đạo y tế quan trọng cho chính quyền mới, CNN đưa tin, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với quá trình này.

.

Kennedy được cho là đã giúp lựa chọn các ứng cử viên cho chức ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC). Bản thân RFK Jr. đã được Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào tuần trước để làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Các nguồn tin cũng nói với hãng truyền thông rằng Trump rất muốn đưa ra thông báo trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn để tối đa hóa phạm vi đưa tin.

.

⦿ ---- Doanh nhân người Mỹ và CEO của Tesla Elon Musk cho biết hôm thứ Bảy rằng Hoa Kỳ hiện đang tiến tới phá sản "nhanh thần tốc". Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) mới thành lập đã tuyên bố trong một bài đăng trên X rằng chính phủ Hoa Kỳ đã chi 6,16 nghìn tỷ đô la trong năm tài chính 2023 trong khi chỉ tạo ra 4,47 nghìn tỷ đô la doanh thu. DOGE cũng lưu ý rằng lần cuối cùng ngân sách liên bang ghi nhận thặng dư là vào năm 2001. Musk đã bình luận về bài đăng và cảnh báo rằng dựa trên xu hướng hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ đang hướng tới phá sản.

.

Trước đó, tỷ phú này đã tuyên bố rằng DOGE, nơi ông sẽ lãnh đạo cùng với cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy, sẽ hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả và hiệu quả chi phí của các khoản chi tiêu quốc phòng.

.

⦿ ---- Phụ tá lâu năm của Melania Trump, Hayley Harrison, đã được thăng chức làm chánh văn phòng của bà, theo văn phòng của cựu đệ nhất phu nhân thông báo vào thứ Sáu trên mạng X. "Bà Harrison đã duy trì vai trò không thể thiếu và khả năng lãnh đạo đặc biệt trong nhóm của Đệ nhất phu nhân trong bảy năm qua", tuyên bố viết. "Bà ấy hiểu rõ về các hoạt động của Bạch Ốc và với tư cách là Chánh văn phòng, bà Harrison sẽ giám sát và quản lý nhóm của East Wing trong khi liên lạc chiến lược với các bộ phận khác của chính phủ".

.

Bà Harrison đã bị nêu tên trong bản cáo trạng của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc Trump trộm và giấu tài liệu mật, ABC News đưa tin vào năm 2023. Được nêu tên là Phụ tá số 1 của Trump trong vụ án, Harrison đã nhắn tin cho một phụ tá khác của Trump về việc chuyển các tài liệu mật ra khỏi trung tâm thương mại tại Mar-a-Lago để có thêm không gian làm việc cho nhân viên. "Vẫn còn một chút chỗ trong phòng tắm nơi ông ấy để những thứ khác", Harrison được cho là đã viết thư cho một nhân viên khác.

.

Công tố viên đặc biệt Jack Smith, người đang truy tố Trump về vụ án tài liệu mật, dự kiến sẽ kết thúc cuộc điều tra trước khi Trump nhậm chức. Cựu chánh văn phòng của Melania, Stephanie Grisham, đã phát biểu tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 7 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris làm tổng thống.

.

⦿ ---- Đầu tuần này, Tổng thống đắc cử Trump đã đề cử đồng sáng lập WWE Linda McMahon làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục—nhưng nếu TNS Mike Rounds đạt được mục đích của mình, sẽ sớm không còn bộ nào để bà McMahon lãnh đạo. Thượng nghị sĩ Cộng Hòa từ South Dakota đã đưa ra một dự luật vào thứ năm sẽ xóa sổ Bộ giáo dục liên bang và phân bổ nhiệm vụ của cho các bộ khác, theo một dự luật đã được Trump ngầm chấp thuận, theo tờ The Hill.

.

Cơ quan này "chưa bao giờ giáo dục một học sinh nào và đã đến lúc chấm dứt bộ quan liêu gây hại nhiều hơn lợi này", Rounds cho biết trong một tuyên bố. Tờ The Hill lưu ý rằng Đạo luật Đưa Giáo dục Trở lại Tiểu bang của Chúng ta (Returning Education Back to Our States Act) hầu như không có cơ hội được thông qua tại Thượng viện hiện do Đảng Dân chủ kiểm soát, nhưng đến tháng 1/2025, Cộng Hòa sẽ chiếm đa số tại cơ quan đó, cũng như có khả năng chiếm đa số mong manh tại Hạ viện.

.

Rounds không phải là nhà lập pháp Cộng hòa duy nhất đã nghĩ trước về điều đó: Vào thứ năm, Dân biểu Kentucky Thomas Massie đã nói với ABC News rằng ông cũng sẽ đề xuất một dự luật bãi bỏ Bộ Giáo Dục, trong "vài tuần đầu tiên" của Quốc hội khóa 119 sắp tới, và rằng luật của ông sẽ bao gồm một ngày kết thúc thực tế. "Bộ Giáo dục sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2026", Massie, người đã thúc đẩy việc rút ngân sách từ Bộ kể từ năm ngoái, cho biết. Tuy nhiên, Neal McCluskey của nhóm chuyên gia tư vấn Viện Cato cho biết sẽ không dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ của Rounds và Massie, vì Thượng viện thường cần 60 phiếu bầu để biến điều này thành hiện thực. Xóa bỏ Bộ Giáo Dục cũng là vận động từ lâu của các nhà thờ, vì khi trao quyền giáo dục về tiểu bang, các buổi dạy Kinh Thánh sẽ dễ dàng đưa vào học trình.

.

Trump "chắc chắn có thể sử dụng bục giảng để thúc đẩy điều này rất nhiều", McCluskey lưu ý, đồng thời nói thêm rằng cần phải đưa mọi người vào vị trí để quản lý các chương trình khác nhau hiện đang thuộc Bộ. "Ông ấy có thể cung cấp các bản thiết kế lập pháp nếu muốn. Nhưng cuối cùng, điều này phải thông qua Quốc hội". Dakota News Now đưa ra nhiều cơ quan chính phủ khác về mặt lý thuyết sẽ giành được quyền kiểm soát những thứ như cho vay, hỗ trợ người khuyết tật và các dịch vụ khác hiện thuộc Bộ giáo dục, bao gồm các bộ Nội vụ, Ngoại giao, Kho bạc, Lao động và Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. "Luật này là lộ trình để loại bỏ Bộ Giáo dục liên bang bằng cách thực tế chuyển các chương trình liên bang này sang các bộ mà chúng thuộc về", Rounds nói trong tuyên bố của mình.

.

⦿ ---- Thống đốc Florida Ron DeSantis đã lên lịch hôm thứ Sáu một cuộc bầu cử đặc biệt để lấp đầy ghế Hạ viện do Matt Gaetz để lại. Cuộc bầu cử sơ bộ cho địa hạt 1 Florida sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1/2025, và sau đó là cuộc bầu cử chung sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4/2025. "Theo chỉ đạo của Thống đốc Ron DeSantis, Cuộc bầu cử đặc biệt này đang được tiến hành nhanh nhất có thể theo luật định", Bộ trưởng Hành chánh Florida Cord Byrd cho biết trong một tuyên bố. Gaetz đã từ chức khỏi Quốc hội sau khi được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chọn vào vai trò Bộ trưởng Tư pháp nhưng kể từ đó đã rút khỏi việc xem xét cho vị trí này.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, Steven Cheung, tuyên bố vào thứ Sáu rằng việc Tòa án Tối cao New York hoãn tuyên án vô thời hạn liên quan đến vụ án tiền bịt miệng của Trump là một "chiến thắng quyết định".

.

"Trong một chiến thắng quyết định cho Tổng thống Trump, Vụ án Manhattan bịa đặt hiện đã bị hoãn hoàn toàn và việc tuyên án đã bị hoãn lại", Cheung cho biết. "Tất cả các cuộc tấn công pháp lý giả mạo chống lại Tổng thống Trump hiện đã bị phá hủy và chúng tôi tập trung vào việc Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Ngoài ra, Thẩm phán Juan Merchan đã chấp thuận yêu cầu của nhóm luật sư của Trump về việc đệ trình một động thái tìm cách bác bỏ hoàn toàn vụ án.

.

⦿ ---- CEO của Tesla Elon Musk nhấn mạnh vào thứ sáu rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) mới thành lập sẽ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả chi tiêu quân sự. "DOGE sẽ cải thiện hiệu quả chi tiêu quốc phòng", Musk đăng trên mạng xã hội X.

.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiết lộ rằng cả Musk và cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ đồng lãnh đạo bộ phận mới này. Vai trò của họ sẽ là đưa ra "lời khuyên và hướng dẫn" từ góc độ bên ngoài, nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong chính phủ.

.

⦿ ---- Cựu Dân biểu Florida Matt Gaetz cho biết hôm thứ Sáu rằng ông không có kế hoạch quay trở lại Hạ Viện Quốc hội sau khi rút khỏi việc xem xét vai trò Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump một ngày trước đó. "Tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng sẽ ở một vị trí mới", Gaetz nói với Charlie Kirk trong một lần xuất hiện trên chương trình phát thanh của mình. "Tôi không có ý định tham gia Quốc hội khóa 119", ông nói thêm.

.

Gaetz đã từ chức khỏi Quốc hội ngay sau khi Trump quyết định đề cử ông làm Bộ trưởng Tư pháp, nhưng sau đó đã rút lui trong bối cảnh Quốc hội gây áp lực về cuộc điều tra hành vi sai trái tình dục đang diễn ra và báo cáo rằng không có đủ sự ủng hộ để xác nhận. Vì ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 11, Florida hiện sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để bầu người thay thế ông.

.

⦿ ---- Texas đã phê duyệt chung kết hôm thứ Sáu cho các kế hoạch bài học Kinh thánh tùy chọn cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp 5 tại các trường công lập của tiểu bang. Hội đồng Giáo dục Tiểu bang đã bỏ phiếu 8-7 để cho phép các bài học về các chủ đề như Bài giảng trên núi của Chúa Jesus và Bữa Tiệc Ly, được xây dựng bởi học trình Bluebonnet Learning do tiểu bang thành lập.

.

Các trường không bắt buộc phải thực hiện chương trình giảng dạy — nhưng sẽ nhận được thêm 60 đô la cho mỗi học sinh nếu ban quản lý áp dụng. Chương trình giảng dạy sẽ có sẵn cho năm học 2025-2026. Biện pháp này được Thống đốc đảng Cộng hòa Greg Abbott ủng hộ, người đã nói vào tháng 5 rằng các bài học "sẽ đưa học sinh trở lại với những điều cơ bản của giáo dục và cung cấp các kiến thức cơ bản cần thiết về toán, đọc, khoa học và các môn học cốt lõi khác".Abbott nói thêm rằng "Các tài liệu này cũng sẽ cho phép học sinh của chúng tôi hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa lịch sử, nghệ thuật, cộng đồng, văn học và tôn giáo trong các sự kiện quan trọng như lễ ký Hiến pháp Hoa Kỳ, Phong trào Dân quyền và Cách mạng Hoa Kỳ".Những người chỉ trích cho rằng chương trình giảng dạy tập trung quá mức vào Cơ đốc giáo so với các tôn giáo khác và chỉ đơn giản là một nỗ lực khác nhằm làm mờ ranh giới giữa nhà thờ và nhà nước."Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ Texas [AFT: American Federation of Teachers] tin rằng những tài liệu này không chỉ vi phạm sự tách biệt giữa nhà thờ và nhà nước và quyền tự do học thuật trong lớp học của chúng ta mà còn vi phạm cả tính thiêng liêng của nghề giáo. Những tài liệu mang tính quy định này không thể đáp ứng được tất cả người học trong mọi bối cảnh và giáo viên phải được trao quyền để thích ứng với nhu cầu của học sinh", nhóm này cho biết trong một tuyên bố.Louisiana đang tìm cách thêm áp phích về Mười Điều Răn vào tất cả các lớp học của trường công, trong khi Oklahoma đang thêm các bản sao Kinh thánh vào các lớp học và bắt buộc phải sử dụng sách này trong các bài học. Cả hai tiểu bang đều đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý.⦿ ---- Donald Trump tái đắc cử không có nghĩa là các vấn đề pháp lý của Trump sẽ tan thành mây khói với sự hỗ trợ lớn từ Tòa án Tối cao bảo thủ. Tổng thống đắc cử đã được tòa án trao cho một đường dây cứu sinh vào ngày 1 tháng 7/2024, khi Chánh án Tối cao John Roberts đưa ra ý kiến 6-3 trao cho cựu tổng thống quyền miễn truy tố toàn diện nếu bất cứ điều gì ông làm đều nằm trong nghĩa vụ Tổng thống theo hiến pháp của mình.Phán quyết đó, đến lượt nó, làm suy yếu một số bản cáo trạng hình sự mà tổng thống đắc cử phải đối mặt tại cả tòa án liên bang và tiểu bang cũng như bản án sau khi bị kết tội tại tòa án Manhattan về tội gian lận. Tuy nhiên, như Bloomberg đưa tin, sau khi Trump trở lại Phòng Bầu dục, ông vẫn sẽ phải giải quyết một số vụ kiện dân sự nằm ngoài tầm với của tòa án tối cao của quốc gia.Như Zoe Tilman của Bloomberg đã viết, "Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ mang theo hành lý pháp lý đến Bạch Ốc vào tháng 1, ngay cả khi ông thành công trong việc tạm dừng hoặc xóa bỏ bốn bản cáo trạng hình sự của liên bang và tiểu bang chống lại ông".Cụ thể, cựu tổng thống tái đắc cử vẫn sẽ phải đưa ra biện hộ trong ít nhất một chục vụ kiện dân sự sẽ được tiến hành bất chấp chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông.

"Các vụ kiện đang diễn ra bao gồm các nỗ lực buộc ông phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 6 tháng 1/2021 vào Điện Capitol của Hoa Kỳ và các đơn kháng cáo của ông về phán quyết gian lận dân sự trị giá 454 triệu đô la của New York và các phán quyết rằng Trump đã lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll", bản tin lưu ý trước khi nói thêm rằng "Trump là bị đơn trong tám vụ kiện liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 do các nhân viên thực thi pháp luật, do đảng Dân chủ trong quốc hội và do gia đình của một cảnh sát đã chết đệ trình", mà một thẩm phán đã phán quyết là không được miễn trừ theo phán quyết miễn truy tố.

.

Các luật sư của Trump cũng đang cố gắng chống lại một vụ kiện dân sự do một thành viên của cái gọi là "Central Park Five" (vụ Trump vu oan 5 người New York) đệ trình sau khi Trump đưa ra những bình luận bị cáo buộc là phỉ báng họ trong một cuộc tranh luận tổng thống vào tháng 9.

.

Bản tin nói thêm rằng tổng thống đắc cử cũng có một số vụ kiện dân sự của riêng mình (do Trump kiện người khác) do các luật sư của ông đệ trình, cũng sẽ chiếm một phần thời gian của ông, bao gồm cả việc kiện nhà báo Bob Woodward, CBS, ABC và CNN.

.

⦿ ---- Tập thơ “Root Fractures” của Diana Khoi Nguyen đã được tạp chí Time đưa vào danh sách 100 cuốn sách phải đọc trong năm 2024. Nguyen là Phó giáo sư tại Khoa tiếng Anh của Đại học Pittsburgh.

.

Bản tin trên báo PittWire ghi rằng tập thơ này khám phá nhiều điểm uốn khúc trong một gia đình người Mỹ gốc Việt. Tác phẩm của cô khám phá nỗi đau gia đình, lần theo lịch sử gia đình cô từ khi Sài Gòn sụp đổ cho đến khi họ di cư đến Hoa Kỳ và khám phá mối quan hệ của cô với mẹ mình.





Nguyen cũng là người phụ trách Pittsburgh Contemporary Writers Series. Tập thơ đầu tiên của cô, “Ghost Of”, đã được Terrance Hayes chọn cho Cuộc thi Omnidawn Open (Omnidawn Open Contest), lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Sách quốc gia (National Book Award) và Giải thưởng Sách L.A. Times (L.A. Times Book Prize).

.

Nhà thơ và nghệ sĩ đa phương tiện Diana Khoi Nguyen đã lấy bằng Cử nhân tiếng Anh và Nghiên cứu Truyền thông tại UCLA, bằng Thạc sĩ Mỹ thuật tại Đại học Columbia và bằng Tiến sĩ về Viết sáng tạo (Creative Writing) tại Đại học Denver.

.

Ngoài việc giảng dạy tại Đại học Pittsburgh, cô còn là cố vấn cho các nhà văn da màu thông qua chương trình cố vấn Periplus, giảng dạy về viết sáng tạo tại Chương trình MFA lưu trú của Cao đẳng Randolph và đã giảng dạy tại các hội thảo mùa hè như Juniper Summer Writing Institute, Disquiet International Literary Program tại Lisbon, Portugal, và hội nghị Southampton Writers Conference.

.



.

Nhà thơ Diana Khoi Nguyen giải thích về cách dạy văn của cô: "Trong lớp học, tôi luôn cố gắng vượt qua mọi ranh giới có thể bao gồm (và giới hạn) cả trong lớp học và trong việc tạo ra truyền thống viết. Các ranh giới chính thức thường ngăn cản học sinh và nhà giáo dục nói về các vấn đề cá nhân hoặc các chủ đề được coi là thô tục, cấm kỵ hoặc khó chịu.

.

Tôi tìm cách tạo ra một không gian sáng tạo trong lớp học, nơi những người tham dự có thể tham gia khám phá các chủ đề ít được đề cập và đôi khi là sâu sắc thông qua các cuộc đối thoại cởi mở, trung thực và tôn trọng. Vì tôi dạy viết sáng tạo, nên điều quan trọng là sinh viên phải đào sâu vào các chủ đề khó, để phân tích chúng, cố gắng thông cảm, đồng cảm và hiểu cách các vấn đề này vận hành và ảnh hưởng đến bản thân và người khác—bởi vì cho dù họ đang viết thơ, truyện hay tiểu luận cá nhân, tất cả họ đều là những người tạo ra thế giới bằng các phương tiện trực quan và ngôn ngữ, và điều bắt buộc là những thế giới này phải năng động, phải mang tính chân thực với các điều kiện của ý thức và sự tồn tại: cảm xúc, cảm giác, động lực, sự không chắc chắn, khám phá, để kể tên một vài.

.

Nhưng để hỗ trợ người viết vượt qua quá trình đôi khi bấp bênh này, tôi ủng hộ và khuyến khích việc chấp nhận rủi ro và chơi đùa, nhưng trên tinh thần đảm bảo an toàn và an ninh trước tiên."

.

⦿ ---- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố vào thứ Sáu rằng căn bệnh do vi-rút truyền nhiễm được gọi là bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) vẫn tiếp tục gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sức khỏe toàn cầu, duy trì tình trạng là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế.

.

"Quyết định này dựa trên số lượng ca bệnh gia tăng và sự lây lan liên tục về mặt địa lý, những thách thức trong hoạt động thực địa và nhu cầu xây dựng và duy trì phản ứng thống nhất giữa các quốc gia và đối tác", tổ chức này cho biết sau khi tổ chức một cuộc họp chung với Ủy ban Khẩn cấp về Quy định Y tế Quốc tế (IHR), Một báo cáo đầy đủ, bao gồm các khuyến nghị từ Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ được công bố vào tuần tới.

.

Hồi tháng 8, Mpox đã được tuyên bố là "trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế" và dữ liệu từ WHO và Statista cho thấy hơn 120 quốc gia đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh, có 106.310 trường hợp được xác nhận và đã gây ra khoảng 234 ca tử vong.

.

⦿ ---- Thiếu nữ người Úc Holly Bowles, 19 tuổi, đã trở thành người thứ sáu tử vong vào thứ Sáu trong một vụ việc nghi ngờ là ngộ độc rượu ở miền bắc Lào. Gia đình Bowles cho biết họ "vô cùng đau buồn" khi xác nhận cái chết của thiếu nữ đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt kể từ khi cô bị ốm vào ngày 13 tháng 11 tại Vang Vieng, một khu nghỉ dưỡng ba lô nhỏ cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 60 dặm về phía bắc,

.

Cái chết của Bowles xảy ra một ngày sau khi người bạn đồng hành, Bianca Jones người Úc, cũng 19 tuổi, tử vong vào thứ Năm sau khi uống phải thứ được cho là rượu pha methanol tại cùng một cơ sở trong thị trấn. ABC News của Úc đưa tin rằng cả hai người phụ nữ đều tử vong tại bệnh viện ở Thái Lan, nơi họ được chuyển đến sau khi tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn, cảnh sát Thái Lan xác nhận nguyên nhân tử vong của Jones là ngộ độc methanol.

.

⦿ ---- Theo báo cáo mới của Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia, California đã chứng kiến nhiều chuyên gia dọn đi vào năm 2023 hơn bất kỳ tiểu bang nào khác. Theo dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Hiệp hội phát hiện ra rằng California đã chứng kiến gần 87.000 chuyên gia rời đi để tìm kiếm cơ hội ở nơi khác trong khi chỉ có 69.000 người chuyển đến California.

.

Báo cáo nêu rõ: "Chi phí nhà ở cao, đặc biệt là ở những khu vực như San Francisco và Los Angeles, cùng với chi phí sinh hoạt cao đã khiến nhiều người lao động phải chuyển đến các tiểu bang có giá cả phải chăng hơn như Texas và Arizona".

.

Hiệp hội cho biết thuế thu nhập tiểu bang cao của California cũng là một yếu tố quan trọng - thúc đẩy người lao động chuyển đến các tiểu bang có chính sách thuế phải chăng hơn. Những điểm đến hàng đầu đó là Texas (14%), Arizona (9%), Washington (8%) và Nevada (7%).

.

Các thành phố khác chứng kiến tình trạng mất lao động ròng vào năm 2023 bao gồm Illinois, Louisiana, Massachusetts, New Jersey và New York.

.

Các khu vực có nhiều người chuyển việc tới nhất chủ yếu nằm ở miền Nam Hoa Kỳ, chẳng hạn như Virginia, Texas, Tennessee, South Carolina, Georgia và Florida.

.

Hiệp hội chỉ ra rằng các tiểu bang đông dân nhất của quốc gia này tự nhiên chứng kiến nhiều người chuyển đến và chuyển đi hơn, vì vậy việc so sánh có thể khó khăn. Dữ liệu điều tra dân số gần đây nhất cho thấy dân số California đã tăng lên tới khoảng 39 triệu người vào năm 2023 sau ba năm liên tiếp giảm.

.

⦿ ---- California: Nhiều chuyên gia, từ các nhà kinh tế đoạt giải Nobel đến một nhà văn thời trang nam nổi tiếng trên mạng, có một thông điệp gửi đến những người Mỹ đã bỏ phiếu cho Donald Trump dựa trên lời hứa hạ giá hàng tại Hoa Kỳ của Trump: Điều này có thể sẽ không diễn ra theo cách bạn muốn.

.

Một số cử tri đã trích dẫn chi phí sinh hoạt là một yếu tố trong quyết định bầu Trump vào nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống. Nhưng với lạm phát thực sự bắt đầu giảm bớt, mức thuế quan mà Trump đề xuất, mà tổng thống đắc cử gọi là "từ đẹp nhất trong từ điển", thực sự có thể làm giá tăng trở lại.

.

Trong khi một số chuyên gia không nghĩ rằng việc tăng thêm thuế quan là một ý tưởng tồi, thì phần lớn các nhà kinh tế và các chuyên gia khác đã trao đổi với CalMatters đều đồng tình với 23 người đoạt giải Nobel đã cảnh báo rằng các chính sách của Trump sẽ tệ hơn cho nền kinh tế so với các chính sách do Phó Tổng thống Kamala Harris đề xuất. Những nhà kinh tế đó đã viết một lá thư vào tháng trước, gọi chương trình nghị sự kinh tế của Harris là "vượt trội hơn nhiều" so với Trump và đề cập đến thuế quan là một lý do.

.

“Các chính sách của ông Trump, bao gồm cả thuế quan cao ngay cả đối với hàng hóa từ các nước bạn bè và đồng minh của chúng ta và cắt giảm thuế thụt lùi đối với các tập đoàn và cá nhân, sẽ dẫn đến giá cả cao hơn, thâm hụt lớn hơn và bất bình đẳng lớn hơn”, các nhà kinh tế viết.

.

Các doanh nghiệp nhập cảng hàng hóa vào Hoa Kỳ phải trả thuế quan. Họ có xu hướng chuyển chi phí tăng thêm của mình cho người tiêu dùng, với một số giám đốc điều hành gần đây đã hứa sẽ làm như vậy trong các cuộc gọi thu nhập của họ. Vì vậy, các nhà kinh tế phần lớn coi thuế quan là một loại thuế, đặc biệt là đối với các gia đình có thu nhập thấp và trung bình trong cả nước.

.

Trong khi thuế quan có thể làm tăng giá cho tất cả người tiêu dùng Hoa Kỳ, California có thể cảm thấy gánh nặng của tác động một phần là do các quốc gia mà Trump đã chỉ trích trong chiến dịch của mình: Trung Quốc và Mexico. Hai quốc gia này chiếm 40% lượng hàng nhập cảng của tiểu bang trong năm 2023.

.

Trump đã áp thuế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, và Tổng thống Joe Biden vẫn duy trì một số mức thuế trong số đó. Trong chiến dịch tranh cử lần này, Trump cho biết ông có ý định áp thuế từ 10% đến 20% đối với tất cả hàng nhập và đã đề cập đến mức thuế thậm chí còn cao hơn đối với hàng hóa từ Trung Quốc (60%) và Mexico (100% đến 200% đối với xe hơi).

.

Các mức thuế như vậy có thể làm trầm trọng thêm chi phí sinh hoạt vốn đã cao của California và làm tăng giá xe, công nghệ và sản phẩm điện tử, thiết bị y tế, hàng tạp hóa, v.v. Ngoài ra, như tiểu bang đã chứng kiến trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump — bao gồm cả một cuộc chiến thương mại, với các quốc gia trả đũa bằng thuế quan của riêng họ đối với hàng xuất cảng của Hoa Kỳ — ngành nông nghiệp của California có khả năng sẽ cảm nhận được những tác động. Các mức thuế mà Trump đề xuất cũng có thể có tác động tiêu cực đến các cảng của tiểu bang, vốn là một trong những cảng đông đúc nhất cả nước.

.

Và tất cả những kết quả đó có thể có hiệu ứng lan tỏa đến việc làm trong tiểu bang, bao gồm cả việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và sản xuất.

.

Những gì các cảng của tiểu bang mong đợi: Các chuyên gia thương mại cho biết còn quá sớm để nói các cảng của tiểu bang có thể bị ảnh hưởng như thế nào, mặc dù một số người trong số họ cũng cho biết họ mong đợi một đợt tăng đột biến trong ngắn hạn khi các doanh nghiệp chuẩn bị cho thuế quan bằng cách nhập cảng nhiều hàng hóa hơn ngay bây giờ.

.

"Long Beach và Los Angeles là hai trong số những cảng lớn nhất tại Hoa Kỳ", Jonathan Aronson, giáo sư về truyền thông và quan hệ quốc tế tại Đại học Nam California, người nghiên cứu về thương mại và kinh tế chính trị quốc tế, cho biết. "Lượng giao thông của 2 cảng có thể sẽ chậm lại theo cả hai hướng" nếu Trump áp thuế, Aronson cho biết. Tuy nhiên, giống như các chuyên gia khác, ông tự hỏi liệu tổng thống đắc cử có đang sử dụng mối đe dọa về thuế quan như một chiến thuật đàm phán hay không — chẳng hạn như gây áp lực buộc Mexico phải hành động nhiều hơn để hạn chế nhập cư vào Hoa Kỳ.

.

Dữ liệu gần đây nhất có sẵn cho Cảng Los Angeles, cảng bận rộn nhất ở Bắc Mỹ và xử lý gần 10% tổng lượng hàng nhập cảng của Hoa Kỳ, cho thấy hoạt động thương mại đã tăng gần 19% tại cảng vào tháng 9 so với cùng tháng năm ngoái. Tổng lượng hàng nhập cảng trong tháng 9 đạt 27,9 tỷ đô la, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Có khả năng những con số đó có thể đi theo hướng ngược lại do thuế quan.

.

Phillip Sanfield, người phát ngôn cho biết: "Việc tăng đáng kể thuế quan và khả năng áp dụng thuế quan trả đũa có thể tác động đáng kể đến lưu lượng giao thông — và việc làm — tại cảng. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến."

.

Robert Bernardo, người phát ngôn, cảng Oakland, nói: "Là một cảng biển Bờ Tây Hoa Kỳ, đối tác thương mại chính của chúng tôi là Châu Á và những gì đang diễn ra hiện nay là các nhà bán lẻ đang kỳ vọng vào một đợt tăng đột biến về vận chuyển trong ngắn hạn trước khi có thuế quan mới".

.

Cảng Los Angeles cho biết gần 1 triệu việc làm tại California liên quan đến thương mại tại cảng này. Trong khi đó, Cảng Long Beach đón nhận khoảng 3% tổng lượng hàng nhập cảng của Hoa Kỳ và có khoảng 575.000 việc làm tại Nam California liên quan đến thương mại. Tổng giám đốc điều hành Mario Cordero cho biết, thông qua một người phát ngôn, rằng ông đang chờ xem Trump thực sự sẽ áp dụng chính sách thương mại nào: "Tại thời điểm này, chúng tôi kỳ vọng rằng nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ sẽ tiếp tục thúc đẩy các chuyến hàng tăng lên trong thời gian tới".

.

Cảng Oakland, nơi có khoảng 98.000 việc làm liên quan đến thương mại tại cả sân bay và cảng biển, cũng kỳ vọng lưu lượng giao thông sẽ tăng lên lúc đầu. Người phát ngôn Robert Bernardo: "Là một cảng biển Bờ Tây, đối tác thương mại chính của chúng tôi là Châu Á và những gì đang xảy ra ngay bây giờ là các nhà bán lẻ đang kỳ vọng vào một đợt tăng đột biến về vận chuyển trong ngắn hạn trước khi có mức thuế mới".

.

Mike Jacob là chủ tịch của Hiệp hội vận tải biển thương mại Thái Bình Dương, một hiệp hội thương mại hàng hải phi lợi nhuận có các thành viên tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại. Họ bao gồm các hãng vận tải biển, nhà điều hành cảng biển và nhiều bên khác. Jacob cũng cho biết ông kỳ vọng hoạt động thương mại sẽ tăng trước bất kỳ mức thuế nào mà Trump áp đặt: "Do thiếu hiểu biết về thời điểm, phạm vi và quy mô (của mức thuế), nên khả năng cao là bạn sẽ vận chuyển hàng hóa sớm hơn".

.

Jacob cho biết do thuế quan trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, đã có "một sự gia tăng nhỏ về hàng hóa vào năm 2019 dẫn đến những tác động bổ sung đến chuỗi hậu cần của chúng tôi". Ông cho biết sau trải nghiệm đó, sau đó là sự hỗn loạn liên quan đến đại dịch, ngành công nghiệp có thể đã chuẩn bị tốt hơn một chút để đối phó với những gián đoạn có thể xảy ra trong chuỗi cung ứng.

.

Những tác động có thể xảy ra đối với sản xuất: Phòng Thương mại Khu vực San Diego đang lo ngại về khả năng áp thuế đối với hàng hóa từ Mexico. Kenia Zamarripa, người phát ngôn của nhóm, cho biết khu vực CaliBaja — bao gồm các quận San Diego và Imperial và tiểu bang Baja California của Mexico — được kết nối với nhau, với chuỗi cung ứng trị giá hàng tỷ đô la. Bà cho biết hậu cần của khu vực này tạo điều kiện thuận lợi cho 80% hoạt động thương mại giữa California và Mexico.

.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Cục Phân tích Kinh tế của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, các mặt hàng nhập hàng đầu của quốc gia từ Mexico vào tháng 9 — trị giá ít nhất 2 tỷ đô la cho mỗi danh mục — là các sản phẩm dầu mỏ và than, thiết bị máy tính và phụ tùng xe.

.

Một số sản phẩm cụ thể được nhập vào Hoa Kỳ từ Mexico thông qua California bao gồm Toyota Tacoma. Chiếc xe tải và các bộ phận của nó được sản xuất tại Baja California và các nơi khác ở Mexico. Zamarripa cho biết: "Hãy tưởng tượng việc đánh thuế từng bộ phận trước khi chúng được chuyển đến Mexico và quay trở lại".

.

⦿ ---- Quận Cam: Một nghi phạm đã nổ súng vào cảnh sát tuần tra ở Orange vào tối thứ năm. Cảnh sát lúc đó đang tuần tra gần Park Lane và Meats Avenue, gần Đường cao tốc 55 của Tiểu bang California, khi nghi phạm bắt đầu nổ súng vào họ vào khoảng 7:15 giờ tối, Trung úy Phil McMullin của Sở Cảnh sát Orange.

Không có cảnh sát nào bị thương, mặc dù cảnh sát đang tích cực truy tìm nghi phạm trong khu vực, McMullin cho biết. Một người khả nghi đã được tìm thấy trong sân sau nhưng không rõ liệu đó có phải là nghi phạm nổ súng hay không, McMullin cho biết.

.

⦿ ---- Virginia: Một người đàn ông ở Bắc Virginia đang phải đối mặt với cáo buộc mạo danh cảnh sát vì bị cáo buộc xuất hiện tại một địa điểm bỏ phiếu vào Ngày bầu cử với tư cách là một đặc vụ FBI. Alex Nguyen, 24 tuổi, đến từ thị trấn Annandale (Virginia), đã giơ phù hiệu và nói với nhân viên bầu cử rằng anh ta thuộc đơn vị an ninh bầu cử của FBI. Nguyen đã xuất hiện hai lần tại Trường tiểu học Timber Lane, nơi đang được sử dụng làm địa điểm bỏ phiếu ở Falls Church, một thám tử đã viết trong các tài liệu lệnh khám xét.

.

Các nhân viên bầu cử nói với cảnh sát rằng Nguyen mặc một chiếc áo khoác có logo FBI, đeo phù hiệu vàng ở thắt lưng và đưa ra một chiếc ví có thông tin nhận dạng của FBI. Họ cũng có thể nhìn thấy một bao da có vẻ như đựng một khẩu súng.

.

Các nhân viên bầu cử đã thông báo cho cảnh sát và video từ camera an ninh ghi lại chiếc xe Jeep của Nguyen đã dẫn các điều tra viên đến nhà Nguyen. Trong số các vật phẩm bị tịch thu từ xe của Nguyen có một bao da, súng hơi đen, áo khoác FBI và áo sơ mi FBI, cảnh sát cho biết. Cảnh sát và các quan chức bầu cử cho biết Nguyen không bao giờ mang theo vũ khí và các hoạt động bỏ phiếu không bị ảnh hưởng. Chưa rõ Nguyen có luật sư hay không.

.

⦿ ---- Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran, nổi tiếng với các phim Star Wars và The Wedding Banquet, đã chính thức công khai là giới tính thứ ba. Tran, người nổi tiếng với vai diễn Rose Tico trong loạt phim Star Wars và lồng tiếng cho Raya trong bộ phim Raya and the Last Dragon của Disney, sẽ tham gia bộ phim làm lại từ bộ phim hài lãng mạn về người đồng tính The Wedding Banquet của Ang Lee. Khi trò chuyện với báo Entertainment Weekly về bộ phim sắp tới, nữ diễn viên đã công khai mình là người đồng tính.

.

"Tôi chưa từng công khai điều này trước đây, nhưng tôi là người đồng tính", Tran nói. "Điều thực sự khiến tôi hào hứng về bộ phim là tôi được vào vai một người mà tôi cảm thấy mình quen biết", Tran nói về vai diễn trong The Wedding Banquet của nhà làm phim đồng tính Andrew Ahn (Fire Island). "Tôi không cảm thấy mình đang diễn xuất chút nào trong bộ phim này. Tôi ở đây để thực hiện bộ phim tuyệt vời này với những con người tuyệt vời này. Tôi chưa bao giờ ở trong một không gian đồng tính trước đây. Tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy được chấp nhận như thế này".

.

.

The Wedding Banquet có sự tham gia của Tran trong vai Angela, một người phụ nữ đang cố gắng sinh con với bạn gái (Lily Gladstone), người đã cùng bạn mình là Min lên kế hoạch tổ chức một đám cưới giả để người này có thể xin được thẻ xanh và cô ấy có thể quyên tiền để điều trị IVF (thụ thai ống nghiệm). Bộ phim cũng có sự tham gia của Bowen Yang.

.

Khi Tran đóng vai chính trong Raya, cô ấy nói rằng cô ấy ủng hộ cách diễn giải nhân vật theo hướng kỳ quặc. "Tôi bị ám ảnh bởi Namaari [nữ chính khác trong phim] và tôi bị ám ảnh bởi Gemma Chan", vì vậy tôi thực sự vui mừng khi bạn nêu ra điều này", Tran nói với báo Vanity Fair về cách diễn giải nhân vật theo hướng kỳ quặc. "Tôi nghĩ nếu bạn là người xem bộ phim này và bạn thấy sự đại diện theo cách thực sự chân thực và chân thực đối với bạn, thì nó là có thực ngoài đời và chân thực. Tôi nghĩ rằng nó có thể khiến tôi gặp rắc rối khi nói điều đó, nhưng mặc kệ."

.

⦿ ---- TIN VN. Phan Thiết: Hai xe máy tông nhau, 3 người nước ngoài thương vong. Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống. Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do 3 người nước ngoài đi xe máy tông nhau trên đường ven biển khiến 2 người tử vong vào chiều 23/11. Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 23/11 trên đường Nguyễn Thông, đoạn bãi Đá Ông Địa, thuộc phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Thời điểm trên, 2 xe máy biển số 75D1-148.19 và 86B4-088.23 lưu thông trên đường thì xảy ra tai nạn giao thông. Tại hiện trường, 2 xe máy văng giữa đường, 3 người nước ngoài nằm trên đường. Trong đó, 1 người đàn ông tử vong tại chỗ, 2 người còn lại được xe cứu thương khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, 1 trong 2 người được đưa đi cấp cứu cũng đã tử vong do chấn thương quá nặng.

.

⦿ ---- TIN VN. 2.617 xe hơi Trung Quốc nhập vào Việt Nam trong tháng 10, tăng 9,1% so cùng kỳ tháng trước. Theo Báo Pháp Luật. Trong tháng 10, ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam với 2.617 chiếc, tăng 9,1% so với cùng kỳ tháng trước. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10-2024 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 3,8% (tương ứng giảm 699 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước. Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10 đạt 17.706 chiếc, tương ứng trị giá đạt 374 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 18.405 chiếc với trị giá đạt 378 triệu USD. Trong tháng 10 năm 2024, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Thái Lan với 6.837 chiếc, giảm 20% so với tháng trước; nhập từ Indonesia với 6.803 chiếc, giảm 3,9% và ô tô Trung Quốc với 2.617 chiếc, tăng 9,1%. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 16.257 chiếc, chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

.

⦿ ---- HỎI 1: Các xe gặp tai nạn chết người nhiều nhất là: Tesla, Kia, Buick, Dodge và Hyundai?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Elon Musk đã cố gắng mô tả xe Tesla là "những chiếc xe an toàn nhất trên đường". Tuy nhiên, một phân tích mới về dữ liệu liên bang cho thấy công ty của Musk thực sự có tỷ lệ liên quan đến tai nạn chết người cao nhất trong số các thương hiệu xe hơi. Phân tích, được tổng hợp bởi công cụ tìm kiếm xe hơi iSeeCars, trích dẫn số liệu thống kê về tử vong từ Hệ thống báo cáo phân tích tử vong (FARS) của Cục quản lý an toàn giao thông đường bộ quốc gia để khẳng định rằng Tesla có "tỷ lệ tai nạn tử vong cao nhất theo thương hiệu, tiếp theo là Kia, Buick, Dodge và Hyundai".

.

Báo cáo lưu ý thêm: "Cũng giống như bảng xếp hạng mẫu xe, có thể tỷ lệ tử vong do tai nạn cao này phản ánh hành vi của người lái xe nhiều hơn hoặc nhiều hơn thiết kế xe". Nói cách khác, Tesla có thể không có bất kỳ tính năng cụ thể nào khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn. Có thể là người lái xe Tesla dễ bị tai nạn hoặc bị tai nạn hơn.

Chi tiết:

https://gizmodo.com/teslas-are-involved-in-more-fatal-accidents-than-any-other-brand-study-finds-2000528042

.

⦿ ---- HỎI 2: Thêm nhiều sinh viên Mỹ muốn du học ra nước khác đông hơn để bớt phiền vì Trump?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Sinh viên đã thể hiện sự quan tâm cao hơn đến việc du học kể từ chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, theo các mẫu tìm kiếm trên một trang web được sử dụng để tìm và so sánh các chương trình giáo dục đại học trên toàn thế giới. Trong các cuộc phỏng vấn với WSN, một số sinh viên cũng chia sẻ cảm nghĩ tương tự. "Tôi đã có kế hoạch du học trước cuộc bầu cử", Alex Woodworth, sinh viên năm nhất của CAS cho biết. "Tôi đã cân nhắc giữa thủ đô Washington, D.C. hoặc Madrid của Tây Ban Nha. Tôi không thực sự nghĩ rằng mình sẽ cân nhắc du học ở D.C. nữa. Tôi muốn tránh xa khí hậu ở Mỹ".

.

Các mẫu tìm kiếm trên Studyportals, một công ty có mục tiêu giúp sinh viên tìm và so sánh hàng nghìn chương trình học thuật trên toàn thế giới, đã báo cáo số lượng tìm kiếm cao hơn gấp năm lần so với thông thường kể từ ngày 6 tháng 11. Các tìm kiếm về chương trình cử nhân và thạc sĩ ở nước ngoài từ sinh viên sống tại Hoa Kỳ đã tăng vọt lên gần 11.000 mỗi ngày sau cuộc bầu cử tổng thống — tăng so với mức trung bình thông thường là khoảng 2.000.

.

Sự gia tăng đột biến này diễn ra trong bối cảnh niềm tin vào giáo dục đại học của Hoa Kỳ trong số người lớn suy giảm rộng rãi hơn, thúc đẩy các trường đại học trong nước phải đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các cơ hội du học. Tổng giám đốc điều hành Studyportals Edwin van Rest cho biết mặc dù công ty đã chứng kiến sự quan tâm gia tăng sau chiến thắng của Trump năm 2016, nhưng không ở mức độ tương tự.

Chi tiết:

https://nyunews.com/news/2024/11/22/study-abroad-searches-post-trump/

.

.