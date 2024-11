- MIT: sẽ miễn học phí từ năm sau cho tất cả SV có gia đình lương dưới 200.000 đô/năm; nếu dưới 200.000 đô/năm, SV được miễn chi phí nhà ở, ăn uống, lệ phí và trợ cấp cho sách vở - Dân Mỹ sẽ thê thảm vì chi phí thuốc generic sẽ tăng sau khi Trump áp thuế quan nhập cảng

Giá thuốc sẽ tăng. Dân Mỹ sẽ thê thảm vì chi phí thuốc generic sẽ tăng sau khi Trump áp thuế quan nhập cảng, vì 1/2 thuốc generic và 80% dược phẩm hoạt tính là Mỹ nhập cảng (90% đơn thuốc ở Mỹ là generic).

- MIT: sẽ miễn học phí từ năm sau cho tất cả SV có gia đình lương dưới 200.000 đô/năm; nếu dưới 200.000 đô/năm, SV được miễn chi phí nhà ở, ăn uống, lệ phí và trợ cấp cho sách vở

- Nữ doanh gia Hoang Nguyen (Dân Chủ) thắng cử chức Dân biểu tiểu bang Utah

- Một thẩm phán liên bang được Donald Trump đề cử: Không ân xá hàng loạt cho kẻ bạo loạn.

- Thượng viện: giờ chót Cộng Hòa đồng ý với Dân Chủ xác nhận 13 Thẩm phán do Biden đề cử vào các tòa thấp, nhưng dìm hồ sơ đề cử 4 Thẩm phán vào Tòa kháng án

- Chủ tịch Microsoft Corp. Brad Smith kêu gọi Trump hãy cứng rắn hơn đối với tin tặc Nga, TQ và Iran.

- Hạ viện Cộng hòa ra luật H.R. 9495, giúp Trump sẽ chụp mũ các hội dân quyền là "tổ chức hỗ trợ khủng bố" và tước bỏ tư cách miễn thuế các hội

- Ghế Bộ Trưởng Tư Pháp: Cựu Dân biểu Matt Gaetz rút lui khỏi vị trí ứng viên, Trump để cử Pam Bondi (cựu Bộ trưởng Tư pháp Florida) vào

- Kamala Harris nghỉ 1 tuần ở Hawaii cùng chồng

- Elon Musk và Vivek Ramaswamy kêu gọi chấm dứt chế độ làm việc từ xa đối với nhân viên liên bang

- Ilya Vasilyev, Giám đốc Trung tâm Thiền tông Moscow, ra tòa vì phản chiến

- Biden ghi thêm 29 công ty TQ vào danh sách cấm vì dính lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương

- Thượng đỉnh về khí hậu COP29: các nước giàu sẽ chi 250 tỷ đô/năm từ năm 2035 để chống biến đổi khí hậu

- Israel yêu cầu Pháp đứng ngoài chuyện bàn về ngưng bắn vì bênh vực Palestine

- Israel: đã giết chết chỉ huy đơn vị tên lửa của Palestine Islamic Jihad, Khaled Abu-Daqa

- Israel không kích: chết 5 nhân viên y tế ở nam Lebanon. Gaza tính từ 10/2023, có ít nhất 44.056 người Palestine chết và làm bị thương 104.286 người

- Nga cấp cho Bắc Hàn tên lửa và các thiết bị phòng không để đổi lấy quân đội được gửi đến hỗ trợ Nga

- Một tướng cấp cao Bắc Hàn bị thương trong vì pháo Ukraine

- Meta đã xóa hơn 2 triệu tài khoản trong năm 2024 vì gài bẫy lừa gạt: gạ gẫm lãng mạn để buôn tiền số, lừa gạt tiền

- OpenAI cạnh tranh với Google, nhắm thị trường tìm kiếm (Search) và trình duyệt (browser)

- Dấu hiệu bệnh lãng trí tới mất trí: đi bộ chậm dần.

- Quận Cam: 1 nhân viên Sở Cảnh sát nhận tội giả chi phiếu và dùng tên bà nội để gian lận thẻ tín dụng.

- Quận Cam: 6 xe đụng nhau, 1 người chết.

- Nam Hàn: thiếu nữ Việt 19 tuổi sinh con, bỏ rơi con ở thương xá Uijeongbu. Cảnh sát cứu em bé., điều tra mẹ.

- TIN VN. Báo Công An: Hãy tôn trọng quyền công dân của ông Thích Minh Tuệ.

- TIN VN. Trưởng phòng nghiên cứu khoa học đạo luận án tiến sĩ.

- HỎI 1: Khoảng 1/3 dân Mỹ uống nước máy có 1 hóa chất phụ chưa rõ có độc hay không? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Một loại thuốc giảm cân bất ngờ có lợi để cứu người bị suy tim? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/11/2024) ⦿ ---- Chính quyền Biden có kế hoạch ghi thêm 29 công ty Trung Quốc vào danh sách cấm được lập ra vào năm 2022 do nghi ngờ có liên quan đến lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu.

Các công ty được đưa vào "Danh sách thực thể" sẽ bị chặn hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ theo Đạo luật Phòng ngừa Lao động cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ (UFLPA). Theo Hoa Kỳ, đạo luật này chặn hàng nhập cảng từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ, những người đang bị bóc lột lao động cưỡng bức. Báo cáo nêu rõ rằng đây có thể là một trong những biện pháp UFLPA quan trọng cuối cùng mà chính quyền Biden thực hiện và đánh dấu sự mở rộng lớn nhất của danh sách bị cấm kể từ năm 2022.

"Việc buộc các tổ chức phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm nhân quyền của họ là ưu tiên của chúng tôi và chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế", tờ báo trích lời Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas, người đứng đầu một lực lượng đặc nhiệm liên ngành chuyên giải quyết vấn đề này.

⦿ ---- Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP29 đã công bố một dự thảo thỏa thuận mới vào thứ sáu, theo đó các nước giàu sẽ cam kết chi 250 tỷ đô la mỗi năm vào năm 2035 để đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển. Số tiền này sẽ bao gồm cả tiền mặt cũng như các khoản vay. Dự thảo kêu gọi tất cả các quốc gia tăng cam kết về khí hậu của họ đối với các quốc gia đang phát triển lên 1,3 nghìn tỷ đô la mỗi năm vào năm 2035. Không rõ liệu dự thảo có được thông qua khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến ​​kết thúc vào chiều hôm Thứ Sáu hay không.

⦿ ---- Viện Công nghệ Massachusetts (MIT: Massachusetts Institute of Technology) đã công bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ miễn học phí vào mùa thu năm sau cho tất cả sinh viên đại học có gia đình kiếm được dưới 200.000 đô la một năm — sau một phong trào toàn quốc nhằm cố gắng làm cho giáo dục đại học dễ tiếp cận hơn. Đối với sinh viên có gia đình kiếm được dưới 100.000 đô la một năm, trường đại học cũng sẽ chi trả mọi chi phí khác, bao gồm nhà ở, ăn uống, lệ phí và trợ cấp cho sách vở và chi phí cá nhân.

M.I.T., trường đại học nghiên cứu tư thục có trụ sở tại Cambridge, Mass., được xếp hạng là một trong những cơ sở giáo dục đại học tốt nhất thế giới. Theo trang web của MIT, học phí cho năm học 2024-2025 vào khoảng 62.000 đô la. Tổng chi phí, bao gồm nhà ở và các khoản phí khác, chỉ dưới 86.000 đô la một năm.

Trong một tuyên bố, Sally Kornbluth, chủ tịch của M.I.T., cho biết "chi phí đại học là mối quan tâm thực sự của các gia đình trên mọi phương diện". Tiến sĩ Kornbluth cho biết: “Chúng tôi quyết tâm mang đến trải nghiệm giáo dục mang tính chuyển đổi này cho những sinh viên tài năng nhất, bất kể hoàn cảnh tài chính của họ như thế nào. Gửi đến mọi sinh viên ngoài kia mơ ước được đến M.I.T.: Đừng để nỗi lo về chi phí cản trở bạn”.

M.I.T. gia nhập danh sách dài các trường đại học đã giảm học phí cho sinh viên đến từ các gia đình có thu nhập hạn chế. Hôm qua, Thứ năm, hệ thống Đại học Texas đã phê duyệt một kế hoạch xóa bỏ học phí và các chi phí liên quan cho sinh viên đại học đến từ các gia đình có thu nhập 100.000 đô la trở xuống một năm bắt đầu từ mùa thu năm sau. Năm 2004, Harvard bắt đầu miễn học phí cho các gia đình có thu nhập 40.000 đô la trở xuống. Kể từ đó, trường đã tăng ngưỡng lên 85.000 đô la.

Thông báo của M.I.T. sẽ nâng mức miễn học phí từ mức tối đa hiện tại là 140.000 đô la thu nhập hàng năm của gia đình và phạm vi chi trả cho tất cả các chi phí lên tới 75.000 đô la. Theo trường, năm nay, trường đã dành 167,3 triệu đô la cho hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cho sinh viên đại học, tăng khoảng 70 phần trăm so với một thập kỷ trước.

Trường cho biết, những sinh viên đủ điều kiện có gia đình kiếm được từ 100.000 đến 200.000 đô la có thể phải trả theo thang trượt, với mức giá tối đa lên tới 24.000 đô la. Trường cho biết, những gia đình có thu nhập trên 200.000 đô la vẫn có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính.

Theo trường, sinh viên đại học nhận hỗ trợ tài chính cho năm học 2023-2024 đã trả mức giá trung bình là 12.938 đô la, cho phép khoảng 87% sinh viên tốt nghiệp năm 2024 tốt nghiệp mà không cần vay vốn. Trường cho biết, những sinh viên đã vay vốn tốt nghiệp với khoản nợ trung bình là 14.844 đô la.

“Chúng tôi tin rằng M.I.T. nên là điểm đến hàng đầu cho những sinh viên tài năng nhất trong cả nước quan tâm đến nền giáo dục tập trung vào khoa học và công nghệ, và dễ tiếp cận với những sinh viên giỏi nhất bất kể hoàn cảnh tài chính của họ", Stu Schmill, Trưởng khoa tuyển sinh và dịch vụ tài chính sinh viên của M.I.T., cho biết trong một tuyên bố.

Không rõ các gia đình phải thực hiện những bước nào để chứng minh rằng họ đủ điều kiện. M.I.T. đã không trả lời ngay lập tức vào thứ năm cho các yêu cầu bình luận.

⦿ ---- Israel yêu cầu Pháp không tham gia thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah là một trong những điểm bất đồng cuối cùng giữa hai bên để đạt được thỏa thuận, do một số hành vi thù địch được nhận thấy, Kênh 12 của Israel đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn lời một quan chức cấp cao.

.

Theo báo cáo, Israel thấy "thù địch" trong một số hành động của Tổng thống Pháp Emanuel Macron, người đã kêu gọi dừng ngay lập tức việc cung cấp vũ khí cho Israel để thực hiện các hoạt động ở Gaza vào tháng 10 và lên án các cuộc tấn công "bừa bãi" của Israel vào Lebanon trong cuộc gọi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đây là lý do tại sao phía Israel không muốn Pháp tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn hoặc là thành viên của ủy ban quốc tế giám sát việc thực hiện thỏa thuận.

Ngoài ra còn có 13 điểm đất liền dọc biên giới giữa Israel và Lebanon, đang có tranh chấp về các vấn đề phân định ranh giới và là một điểm bất đồng khác trong thỏa thuận.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố hôm thứ Sáu rằng họ đã giết chết chỉ huy đơn vị tên lửa của Palestine Islamic Jihad, Khaled Abu-Daqa, trong một chiến dịch chung với Shin Bet. Theo IDF và Shin Bet, Abu-Daqa đã bị giết trong một cuộc không kích do Không quân Israel thực hiện, "được chỉ đạo bởi thông tin tình báo chính xác từ Tình báo Quân sự, Shin Bet và Bộ Tư lệnh miền Nam". Báo cáo nêu rõ Abu-Daqa chỉ huy đơn vị tên lửa của Palestine Islamic Jihad, hoạt động tại khu vực nhân đạo Deir al-Balah ở trung tâm Dải Gaza.

"Abu-Daqa đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo nhiều hoạt động khủng bố tấn công. Ông ta quản lý và chỉ huy các hoạt động khủng bố của tổ chức này gây hại cho thường dân Israel và binh lính IDF", người phát ngôn của IDF và Shin Bet cho biết trong một tuyên bố chung, đồng thời nói thêm rằng "nhiều biện pháp đã được thực hiện để giảm nguy cơ gây hại cho thường dân" trước cuộc tấn công.

⦿ ---- Các cuộc không kích riêng biệt của Israel đã giết chết ít nhất 5 nhân viên y tế ở miền nam Lebanon trong khi ở Gaza, Bệnh viện Kamal Adwan - một trong số ít các cơ sở y tế hoạt động một phần ở phía bắc của vùng lãnh thổ bị bao vây - một lần nữa trở thành mục tiêu.

Các quan chức y tế cảnh báo rằng tất cả các bệnh viện ở Gaza sẽ phải dừng hoặc cắt giảm dịch vụ "trong vòng 48 giờ" vì thiếu nhiên liệu, cáo buộc Israel phong tỏa, chặn đường vào.

Cuộc diệt chủng của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 44.056 người Palestine và làm bị thương 104.286 người kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ước tính có 1.139 người đã thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày hôm đó và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.

Tại Lebanon, ít nhất 3.583 người đã thiệt mạng và 15.244 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu.

⦿ ---- Nga đã cung cấp cho Bắc Hàn tên lửa và các thiết bị phòng không khác để đổi lấy quân đội được gửi đến hỗ trợ Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Shin Won-sik nói với đài truyền hình địa phương SBS vào thứ sáu. "Người ta phát hiện ra rằng thiết bị phòng không và tên lửa nhằm tăng cường hệ thống phòng không dễ bị tấn công của Bình Nhưỡng đã được cung cấp cho Bắc Hàn", vị quan chức này cho biết. Shin nói thêm rằng Moscow cũng cung cấp hỗ trợ kinh tế và công nghệ vệ tinh do thám quân sự cho Bắc Hàn.

⦿ ---- Một vị tướng cấp cao của Bắc Hàn đã bị thương trong một cuộc không kích gần đây của Ukraine tại khu vực Kursk của Nga, các quan chức phương Tây cho biết hôm thứ Năm, theo tờ Wall Street Journal, mà không tiết lộ danh tính của viên tướng hoặc cách ông bị thương. Tuy nhiên, tờ WS Journal lưu ý rằng một số quân nhân Bắc Hàn được cho là đã có mặt tại một sở chỉ huy tại một khu điền trang do Nga kiểm soát ở Marino vào thứ Tư khi Ukraine nhắm mục tiêu vào địa điểm này bằng ít nhất 10 tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.

.

Theo Bộ Quốc phòng, hiện có khoảng 11.000 quân nhân Bắc Hàn ở Kursk. Họ được giám sát bởi một sĩ quan cấp cao của Bắc Hàn, Đại tá Kim Yong Bok, theo tờ WS Journal. "Nó sẽ không kết thúc chỉ với một vị tướng", cựu binh Bắc Hàn Kim Seongmin, một kẻ đào tẩu hiện đang điều hành Đài phát thanh Bắc Hàn Tự do, nói với Stars and Stripes.

"Bình Nhưỡng đã đưa đầu vào miệng sư tử vì tiền và sự an toàn của chế độ Kim Jong Un", ông nói hôm thứ sáu. "Làm sao bộ binh có thể sống sót trên một chiến trường như vậy?" Nga chắc chắn hy vọng những người lính Bắc Hàn có thể tăng cường lực lượng của mình khi cuộc chiến đang tiến gần đến năm thứ ba. Nhưng các nhà phân tích quân sự tin rằng tác động của họ sẽ rất nhỏ do thiếu kinh nghiệm, rào cản ngôn ngữ và các yếu tố khác, theo NBC News.

⦿ ---- Chi phí thuốc generic đối với nhiều người có thể tăng nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump thực hiện lời hứa áp thuế toàn diện đối với các sản phẩm từ Trung Quốc và các nước khác, các chuyên gia chính sách cho biết. Trong chiến dịch tranh cử của mình, Trump đã đề xuất áp thuế chung 20% ​​đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu và thuế ít nhất 60% đối với các sản phẩm từ Trung Quốc.

Ý tưởng là việc làm cho các sản phẩm nước ngoài đắt hơn sẽ khuyến khích các công ty Hoa Kỳ tìm nguồn cung ứng nhiều hơn và người tiêu dùng mua nhiều sản phẩm hơn trong nước. Nhưng các chuyên gia cho biết có một sai sót lớn với kế hoạch đó: Rất ít thuốc generic thực sự được sản xuất tại Hoa Kỳ. Trong vài thập niên qua, hoạt động sản xuất thuốc generic ngày càng chuyển ra nước ngoài vì hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ ngày càng kém lợi nhuận.

.

Tiến sĩ Aaron Kesselheim, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard, cho biết khoảng một nửa số thuốc generic được sản xuất ở nước ngoài và khoảng 80% tất cả các thành phần dược phẩm hoạt tính, hay API, được sản xuất ở nước ngoài, tại Trung Quốc, Ấn Độ và những nơi khác. Thuốc generic là xương sống của các loại thuốc được kê đơn tại Hoa Kỳ: Theo Hiệp hội Thuốc dễ tiếp cận (Association for Accessible Medicines), một nhóm thương mại đại diện cho các nhà sản xuất thuốc generic, thuốc generic chiếm khoảng 90% tổng số đơn thuốc được kê.

⦿ ---- Không ân xá hàng loạt cho kẻ bạo loạn. Một thẩm phán liên bang được Donald Trump đề cử cho biết sẽ "vô cùng bực bội và thất vọng" nếu tổng thống đắc cử ân xá hàng loạt cho những kẻ bạo loạn xông vào Điện Capitol Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử năm 2020, một trường hợp hiếm hoi về bình luận của tòa án về một chủ đề gây chia rẽ chính trị.

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Carl Nichols, người được Trump bổ nhiệm vào vị trí thẩm phán vào tháng 6 năm 2019, đã bày tỏ sự chỉ trích của mình trong phiên điều trần hôm thứ Ba, tại đó ông đồng ý hoãn phiên tòa xét xử bị cáo bạo loạn Điện Capitol cho đến khi Trump trở lại Bạch Ốc vào tháng 1/2025.

Trong chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng thống, Trump đã nhiều lần gọi những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 là "con tin" và "người yêu nước" và nói rằng ông "tuyệt đối" sẽ ân xá cho những kẻ bạo loạn đã tấn công cảnh sát "nếu họ vô tội". Trump đã gợi ý rằng ông sẽ cân nhắc ân xá cho cựu thủ lĩnh Proud Boys Enrique Tarrio, người đã bị kết án 22 năm tù sau khi bồi thẩm đoàn kết tội ông ta dàn dựng một âm mưu bạo lực để giữ Trump nắm quyền sau cuộc bầu cử năm 2020.

"Việc ân xá toàn diện cho tất cả các bị cáo ngày 6 tháng 1 hoặc bất kỳ điều gì gần giống như vậy sẽ vô cùng bực bội và thất vọng, nhưng đó không phải là quyết định của tôi", Nichols cho biết, theo biên bản ghi chép. "Và khả năng ân xá cho một số người, ít nhất là, là một điều rất thực tế".

Nichols là một trong hơn 20 thẩm phán đã chủ trì hơn 1.500 vụ án chống lại những người bị buộc tội trong vụ tấn công của đám đông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021. Nhiều bị cáo trong vụ bạo loạn Điện Capitol đã yêu cầu hoãn phiên tòa sau bầu cử, nhưng các thẩm phán phần lớn đã bác bỏ yêu cầu của họ và tiếp tục tuyên án, nhận tội và các phiên điều trần khác.

Steve Baker, một cây bút của một hãng truyền thông bảo thủ, đã nhận tội vào thứ Ba tuần trước về các hành vi vi phạm pháp luật nhẹ liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol sau khi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Christopher Cooper từ chối tạm dừng vụ án cho đến khi Trump nhậm chức. Tuy nhiên, Cooper thừa nhận rằng vụ án có thể không bao giờ đạt đến giai đoạn trừng phạt vì có khả năng được ân xá.

Nichols đã bình luận về lệnh ân xá trong phiên điều trần dành cho Jacob Lang, một bị cáo trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol, người đang bị giam giữ trong khi chờ xét xử tại Washington. Vài giờ sau chiến thắng của Trump trong tháng này, Lang đã đăng trên mạng xã hội rằng anh ta và những "tù nhân chính trị" khác vào ngày 6 tháng 1 "cuối cùng đã được trở về nhà".

"Tôi sẽ không cảm thấy cay đắng trong lòng khi bước ra khỏi cánh cửa này sau 75 ngày nữa vào ngày nhậm chức", Lang viết, người đã bị truy tố tội nhiều lần tấn công cảnh sát sau vụ bạo loạn vài ngày.

Nichols, người từng là thư ký cho Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ Clarence Thomas trước khi làm việc cho Bộ Tư pháp, cho biết ông chưa từng trì hoãn bất kỳ phiên tòa nào chỉ vì khả năng được ân xá. Ông lưu ý rằng quyết định hoãn phiên tòa xét xử Lang của ông một phần dựa trên những vấn đề mà họ đã thảo luận riêng tư dưới dạng niêm phong.

⦿ ---- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer (D-NY) đã đạt được thỏa thuận vào phút chót với đảng Cộng hòa tại quốc hội để nhanh chóng xác nhận thêm nhiều thẩm phán hơn để vào các vị trí tại các tòa án liên bang thấp hơn—để đổi lấy việc không tiến hành đề cử bốn vị trí tại tòa kháng án liên bang. Thỏa thuận này sẽ chứng kiến ​​Thượng viện xem xét 7 thẩm phán để bổ nhiệm vào tòa án cấp dưới vào tuần sau Lễ Tạ ơn, trong khi 6 thẩm phán khác được đưa vào lịch trình hành pháp để xem xét vào cuối tháng 12.

Mặc dù đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện cho đến tháng 1/2025, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã kêu gọi đảng Cộng hòa tại quốc hội chặn mọi cuộc bổ nhiệm cho đến khi ông nhậm chức. Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã thành công trong việc trì hoãn các thủ tục xác nhận vào thứ Tư cho đến sau nửa đêm, thúc đẩy Schumer đạt được một thỏa thuận mà ông bảo vệ trước những lời chỉ trích.

"Thỏa thuận này là bốn đề cử của tòa kháng án—tất cả đều không đủ số phiếu để được xác nhận—để có được số lượng thẩm phán bổ sung nhiều hơn gấp ba lần trong tương lai", một phát ngôn viên của nhà lãnh đạo đảng Dân chủ nói với Politico. Đảng Dân chủ đã phê chuẩn 221 thẩm phán vào tòa án liên bang kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, và thỏa thuận của Schumer có thể giúp đảng Dân chủ tiến gần đến con số 234 thẩm phán được xác nhận của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.

⦿ ---- Chủ tịch Microsoft Corp. Brad Smith đã thúc giục Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có lập trường cứng rắn hơn đối với các cuộc tấn công mạng được cho là do nhà nước tài trợ, đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào Hoa Kỳ từ Nga, Trung Quốc và Iran.

Phát biểu với tờ Financial Times, Smith nhấn mạnh rằng an ninh mạng nên đóng vai trò lớn hơn trong quan hệ quốc tế. Ông tiếp tục kêu gọi hành động chống lại các mối đe dọa mạng nhắm vào các hệ thống và doanh nghiệp của chính phủ Hoa Kỳ, lập luận rằng Trump nên gửi một "thông điệp mạnh mẽ" tới những kẻ phát động các cuộc tấn công như vậy vào Hoa Kỳ.

Smith được trích dẫn đã nói rằng "Chúng ta không nên dung thứ cho mức độ tấn công mà chúng ta đang chứng kiến ​​ngày nay". Ông được cho là đã ca ngợi tiến trình của chính quyền Biden trong việc tăng cường phòng thủ mạng nhưng nhấn mạnh rằng cần phải có thêm các biện pháp nữa. Ông kết luận rằng "Cần có thêm nhiều bước nữa, đặc biệt là trong việc ngăn chặn và răn đe các quốc gia khác không phát động các cuộc tấn công mạng này".

⦿ ---- Nhờ Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát, Tổng thống đắc cử Donald Trump giờ đây có thể có thêm một công cụ để tiêu diệt bất kỳ tổ chức nào huy động chống lại ông. Báo The Intercept đưa tin hôm thứ Năm rằng H.R. 9495 — còn được gọi là "Đạo luật Ngăn chặn Tài trợ Khủng bố và Hình phạt Thuế đối với Con tin Hoa Kỳ" — đã được Hạ viện thông qua với số phiếu 219-184. Tất cả các phiếu chống đều đến từ Đảng Dân chủ, mặc dù 15 đảng viên Dân chủ đã tham gia cùng phe đa số của Đảng Cộng hòa để ủng hộ dự luật.

Nếu trở thành luật, nó sẽ cho phép Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ coi bất kỳ tổ chức phi lợi nhuận nào là "tổ chức hỗ trợ khủng bố" và tước bỏ tư cách miễn thuế của tổ chức đó. Điều này sẽ khiến nhóm đó không thể tiếp tục hoạt động. H.R. 9495 có thể được sử dụng để chống lại một số nhóm đã lên tiếng phản đối Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, như Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union), Chiến dịch Nhân quyền (Human Rights Campaign), NAACP, Planned Parenthood và Trung tâm Southern Poverty Law Center cùng nhiều nhóm khác. Nó cũng có khả năng được sử dụng để chống lại các cơ quan tin tức phi lợi nhuận như ProPublica, Mother Jones, Texas Tribune và Trung tâm Báo cáo Điều tra (Center for Investigative Reporting).

Dân biểu Lloyd Doggett (D-TX) là một trong những người phản đối chính của dự luật. Ông lập luận rằng luật hiện hành hoàn toàn đủ để ngăn chặn các tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ hỗ trợ các nhóm khủng bố và H.R. 9495 chỉ là một cách để "trao cho Donald Trump quyền hạn không giới hạn để chụp mũ những người đối đầu với ông là những kẻ khủng bố".

"Chủ nghĩa độc tài không phải tự nhiên mà có - nó xuất hiện một cách âm thầm", Doggett cho biết hôm thứ Năm. "Một kẻ bạo chúa siết chặt quyền lực không chỉ bằng cách nắm giữ quyền lực mà còn khi hắn ta đòi hỏi những quyền lực mới và khi những người có thể ngăn chặn hắn ta sẵn sàng nhượng bộ và khuất phục trước ý muốn của hắn ta".

Hoang Nguyen

Dự luật hiện đang được chuyển đến Thượng viện Hoa Kỳ, nơi Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer (D-N.Y.) cho đến nay vẫn giữ im lặng về lập trường của mình đối với dự luật. Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-Conn.) là người phản đối thẳng thắn H.R. 9495.⦿ ---- Cựu Dân biểu Matt Gaetz đã tuyên bố vào thứ năm rằng ông quyết định rút khỏi việc xem xét để phục vụ với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Trump tuyên bố Pam Bondi là ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp. Ông khen ngợi Bondi, cựu Bộ trưởng Tư pháp Florida, vì lập trường cứng rắn của bà đối với tội phạm bạo lực và những nỗ lực làm cho đường phố Florida an toàn hơn. Trump cũng chỉ trích Bộ Tư pháp, gọi bộ này là "vũ khí" chống lại ông và những người Cộng hòa khác, tiếp tục hứa rằng Bondi sẽ tập trung lại Bộ Tư pháp vào việc làm cho nước Mỹ an toàn. Sự thay đổi sang Bondi diễn ra sau khi Matt Gaetz rút khỏi vị trí này sau khi ban đầu là ứng cử viên hàng đầu của Trump. ⦿ ---- Kamala Harris đã rút lui về Hawaii cùng chồng Doug Emhoff để nghỉ mát một tuần hôm Thứ Ba, nhằm tránh xa sự chú ý của công chúng sau thất bại trước Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống. Cục Hàng không Liên bang đã thực thi lệnh hạn chế bay tạm thời qua Kona và Waimea trên hòn đảo lớn của Hawaii từ thứ Ba đến trưa thứ Hai tuần sau, theo tờ Honolulu Star-Advertiser đưa tin. Kỳ nghỉ của Harris diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đang cố gắng thúc đẩy thêm nhiều ứng cử viên tư pháp của Joe Biden trước khi họ mất quyền kiểm soát Thượng viện vào tháng 1. Với tư cách là chủ tịch Thượng viện, Harris thường là lá phiếu quyết định cho thế đa số mong manh của đảng Dân chủ. Một phụ tá của Harris nói với NBC News rằng Harris đã hoãn chuyến đi của mình trong trường hợp cô cần bỏ phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào, nhưng nhóm hiện đang dự đoán cô sẽ cần đến vào tháng 12. "Cô Kamala chắc chắn sẽ có mặt trong bất kỳ cuộc bỏ phiếu hòa nào", một phụ tá cấp cao khác cho biết. ⦿ ---- Elon Musk và Vivek Ramaswamy đang kêu gọi chấm dứt chế độ làm việc từ xa đối với nhân viên liên bang, coi đó là "đặc quyền" thời đại dịch mà người nộp thuế không nên phải tài trợ nữa. Trong bài xã luận trên tờ Wall Street Journal được công bố hôm thứ Tư, hai ứng cử viên đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) do Donald Trump đề xuất, cho biết việc yêu cầu nhân viên liên bang quay lại văn phòng toàn thời gian sẽ dẫn đến làn sóng từ chức tự nguyện, góp phần thu hẹp lực lượng lao động của chính phủ. "Nếu nhân viên liên bang không muốn đến làm, người nộp thuế Hoa Kỳ không nên trả tiền cho họ", họ viết. Đề xuất này có thể ảnh hưởng đến hơn một triệu người lao động, mặc dù chỉ có khoảng 10% nhân viên liên bang làm việc hoàn toàn từ xa, theo Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Lệnh cấm làm việc từ xa được đề xuất là một trong những chính sách thực tế đầu tiên được đưa ra cho DOGE - được đặt theo tên của loại tiền điện tử dựa trên meme yêu thích của Musk. Trong bài xã luận của mình, cặp đôi này cho biết họ muốn nhắm mục tiêu vào hàng nghìn quy tắc và quy định do "các quan chức không được bầu" ban hành hàng năm như một phần trong sứ mệnh giúp Trump "cắt giảm quy mô của chính phủ liên bang". Tuy nhiên, như Tạp chí WSJ đã đưa tin, lệnh cấm làm việc từ xa có thể gặp trở ngại: DOGE có thể không có thẩm quyền pháp lý để ra lệnh cho nhân viên liên bang quay lại văn phòng. ⦿ ---- Một chiến thắng của Đảng Dân Chủ: Hoang Nguyen thắng cử chức Dân biểu tiểu bang ở địa hạt 23 tiểu bang Utah. Khi kết quả bầu cử địa phương được công bố, các chính trị gia mới đắc cử như Hoang Nguyen cảm thấy "khá tuyệt vời". Nguyen sẽ đại diện cho Quận 23 tại Hạ viện Tiểu bang Utah, một khu vực của Thành phố Salt Lake trải dài về phía nam Sân vận động Rice-Eccles qua các khu phố Yalecrest và Sugarhouse. Cuộc bầu cử năm 2024 là lần đầu tiên Nguyen dấn thân vào chính trường. Nguyen cho biết: "Lần đầu tiên tôi thực sự dấn thân vào chính trường là khi đăng ký bỏ phiếu khi tôi trở thành công dân. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành chính trị gia sau ngần ấy năm". Nguyen là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Cơ quan lập pháp Tiểu bang Utah. Cô cũng là người tị nạn đầu tiên được bầu. Gia đình cô đã xin tị nạn tại Hoa Kỳ sau Chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh việc là một đại diện mới đắc cử, Nguyen còn điều hành nhiều dự án kinh doanh gia đình. Bao gồm một số nhà hàng và trồng, chế biến và bán cần sa. Cô ấy đã nói về chiến dịch và các ưu tiên lập pháp của mình tại một góc yên tĩnh của Sapa, một trong những nhà hàng của gia đình cô. "Lý do tôi ra tranh cử là vì những người xuất thân từ hoàn cảnh của tôi hiếm khi có một chỗ ngồi tại bàn", Nguyen nói. "Tôi đã đủ may mắn để có [một chỗ ngồi]." Nhận thức của Nguyen về cơ quan lập pháp được hình thành thông qua kinh nghiệm vận động hành lang của cô ấy đối với cơ quan lập pháp để có các chính sách công bằng hơn cho các chủ doanh nghiệp.Nguyen cho biết "Thành phần đa số của [cơ quan lập pháp] không đại diện cho các giá trị khác nhau, các dân tộc khác nhau, các trải nghiệm sống khác nhau mà chúng tôi có ở Utah". Trong khi đó, triết lý kinh doanh của Nguyen tập trung vào việc hỗ trợ sự phát triển của nhân viên nội bộ.Bây giờ, sau một chiến dịch giành chiến thắng, Nguyen đang hướng đến công việc trong tầm tay. Là một bà mẹ của hai đứa con, Nguyen đã điều hành chiến dịch của mình về các vấn đề môi trường và giáo dục. “Nếu chúng ta có một hệ thống giáo dục công lập lành mạnh… được tài trợ tốt, chúng ta với tư cách là một cộng đồng sẽ tốt hơn”, bà nói.Nguyen cũng nhấn mạnh vai trò của giáo dục công lập trong việc thăng tiến và bày tỏ sự không hài lòng đối với đề xuất cắt giảm 10% ngân sách cho giáo dục đại học của Chủ tịch Hạ viện Utah hiện tại Mike Schultz.“Chúng ta là một trong những hệ thống giáo dục công lập thiếu kinh phí nhất trên mỗi học sinh”, Nguyen cho biết. “Điều tôi muốn thấy ở đó là xóa bỏ một số thứ trong vài năm qua. Việc cắt giảm kinh phí cho giáo dục, các phiếu giảm giá… [Tôi] đang cố gắng xóa bỏ một số tác hại mà nó gây ra”.Nguyen muốn tham gia các ủy ban của Hạ viện về Kinh doanh và Lao động, Tài nguyên thiên nhiên và Các vấn đề Môi trường và Khoản phân bổ công. Nguyen hy vọng địa vị của mình là chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động sẽ giúp tạo ra sự thỏa hiệp với các nhà lập pháp Cộng hòa về các chủ đề như bảo tồn Great Salt Lake và thúc đẩy công bằng trên khắp Utah.

Tuy nhiên, Nguyen cũng cho biết một số khía cạnh trong nền tảng của cô có thể là một cuộc chiến khó khăn. Là một đảng viên Dân chủ trong Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số, "tất cả đều liên quan đến bầu không khí chính trị và thời điểm".

Hoang Nguyen

⦿ ---- Ilya Vasilyev, người sáng lập và giám đốc Trung tâm Thiền tông Moscow (Moscow Zen Centre), sắp phải ra tòa vì tội phát tán "thông tin cố ý sai lệch" về Lực lượng vũ trang Nga "vì lý do thù hận hoặc thù địch" (Điều 207.3, Phần 2, Đoạn D của Bộ luật Hình sự). Ông đang bị truy tố vì một bài đăng trên Facebook bằng tiếng Anh về các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các thành phố của Ukraine. Ông đã đăng bài đăng đó - và những bài đăng khác mà trước đây ông đã bị truy tố theo Điều 20.3.3 của Bộ luật Hành chính - "chỉ vì niềm tin tôn giáo", luật sư của ông nói với Diễn đàn 18.

Nếu bị kết tội, Vasilyev có thể bị án tù từ 5 đến 10 năm hoặc bị phạt từ 3 đến 5 triệu rúp. Thiền sư Vasilyev đã bị giam giữ kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2024, ban đầu là ở nhà tù Kapotnya của Moscow, sau đó là ở Nhà tù điều tra Matrosskaya Tishina.

Tại phiên tòa xét xử ngày 19 tháng 11 năm 2024, nơi thẩm phán gia hạn thời gian giam giữ Vasilyev thêm sáu tháng, Vasilyev kể về những khó khăn khi thực hiện các nghi lễ Phật giáo trong trại giam, nhưng trong một thông điệp gửi đến những người ủng hộ, ông nói vẫn tiếp tục thiền định hai lần một tuần.

⦿ ---- Một số công ty công nghệ lớn bao gồm Meta đang thực hiện các bước để chống lại các vụ lừa đảo "giết heo", lừa đảo người Mỹ mất hàng tỷ đô la mỗi năm thông qua tình bạn và tình yêu trực tuyến giả mạo. Các vụ lừa đảo giết heo rất tinh vi và thường mất nhiều tháng để phát hiện. Những kẻ lừa đảo sẽ kiên nhẫn tạo dựng tình bạn hoặc mối quan hệ lãng mạn trực tuyến với nạn nhân, cuối cùng hướng dẫn họ đầu tư vào các dự án tiền điện tử giả mạo tinh vi. Nạn nhân tin rằng họ đã tìm ra cách làm giàu và đôi khi cho đi toàn bộ tiền tiết kiệm của mình trước khi nhận ra rằng tất cả chỉ là một vụ lừa đảo.

Hôm thứ Năm, Meta thông báo rằng họ đã thực hiện những bước đi lớn đầu tiên để giải quyết các vụ lừa đảo, bao gồm việc phân công nhân viên để xác định nơi những kẻ lừa đảo hoạt động, chia sẻ thông tin đó với cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và xóa hơn 2 triệu tài khoản trong năm nay.

Những kẻ lừa đảo giết heo sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm gặp gỡ nạn nhân trên các ứng dụng hẹn hò và hướng dẫn họ trò chuyện trên Telegram, ứng dụng này tương đối không được kiểm duyệt và không muốn hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật quốc tế. Nhưng một số kẻ lừa đảo gặp mục tiêu trên Facebook và Instagram hoặc trò chuyện với họ trên WhatsApp.

Telegram đã không trả lời yêu cầu bình luận. Kể từ khi chủ sở hữu bị bắt tại Pháp vào tháng 8, công ty đã thay đổi các điều khoản dịch vụ để nói rằng đôi khi công ty sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Các báo cáo về lừa đảo đã tăng đều đặn trong những năm gần đây. Vào tháng 9, FBI thông báo rằng các nạn nhân đã nộp báo cáo về việc mất một số tiền kỷ lục — gần 4 tỷ đô la — trong các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, một danh mục chủ yếu liên quan đến việc giết heo. Do nhiều nạn nhân không báo cáo với FBI, nên tổn thất thực tế có thể cao hơn nhiều. Meta cho biết sẽ bắt đầu tự động đánh dấu các tin nhắn lừa đảo tiềm ẩn khi người lạ nhắn tin cho mọi người qua Facebook Messenger hoặc Instagram DM hoặc thêm họ vào nhóm WhatsApp.

⦿ ---- OpenAI đang tăng cường nỗ lực cạnh tranh với Google, nhắm đến cả thị trường tìm kiếm (Search) và trình duyệt (browser) với các sản phẩm mới tiềm năng có thể trực tiếp thách thức sự thống trị lâu dài của Google. Công ty đã khám phá việc tạo ra một trình duyệt web tích hợp với chatbot phổ biến của mình, ChatGPT, và đã thảo luận với nhiều công ty khác nhau, bao gồm Condé Nast, Redfin, Eventbrite và Priceline, để tích hợp các tính năng tìm kiếm hỗ trợ AI của mình trên nền tảng của họ, theo báo The Information đưa tin vào thứ năm trích dẫn những người quen thuộc với chủ đề này.

Ngoài ra, OpenAI đã thảo luận về việc nhúng các chức năng AI vào các thiết bị Samsung, sau một sự hợp tác tương tự với Apple. Mặc dù công ty vẫn chưa xác nhận việc ra mắt trình duyệt, nhưng việc thuê các chuyên gia phát triển Google Chrome trước đây cho thấy một động thái nghiêm túc theo hướng này. Nếu OpenAI tiếp tục các dự án này, công ty có thể cạnh tranh trực tiếp với Google, công ty hiện đang kiểm soát cả thị trường trình duyệt và tìm kiếm.

⦿ ---- Dấu hiệu bệnh lãng trí tới mất trí: đi bộ chậm dần. Một nghiên cứu mới cho thấy tốc độ đi bộ chậm hơn có thể là dấu hiệu của suy giảm nhận thức hoặc chứng mất trí. Theo nghiên cứu được công bố trên JAMA Network Open, các nhà nghiên cứu đã đánh giá hơn 16.800 người khỏe mạnh trên 65 tuổi ở Hoa Kỳ và Úc trong khoảng thời gian bảy năm (2010 đến 2017).

Các nhà điều tra đã đo tốc độ đi bộ của những người tham gia và thực hiện các bài kiểm tra nhận thức hai năm một lần. Theo báo cáo, những người có tốc độ đi bộ giảm ít nhất 2 inch mỗi giây mỗi năm — cùng với khả năng nhận thức chậm hơn — có nguy cơ mắc chứng mất trí cao hơn so với những người được coi là "người không suy giảm, người chỉ suy giảm nhận thức hoặc người chỉ suy giảm dáng đi".

⦿ ---- Quận Cam: 1 nhân viên Sở Cảnh sát Quận Cam đã nhận tội hôm thứ Tư về các cáo buộc làm giả chi phiếu và sử dụng tên người bà mình để gian lận thẻ tín dụng. Roxana C. Laub, 33 tuổi, đến từ Santa Ana, đã nhận tội với tất cả tội danh gian lận ngân hàng và trộm cắp danh tính. Laub đã phục vụ với tư cách là một viên chức cải huấn mặc đồng phục cho nhà tù Quận Cam và bắt đầu kế hoạch của mình vào cuối năm 2015 để ăn cắp tiền của bà mình, lúc đó cụ bà đã 75 tuổi, các công tố viên cho biết.

Theo các công tố viên, Laub "sau đó cũng gian lận sử dụng thẻ tín dụng của bà mình để chi tiêu cá nhân". Ngoài ra, các công tố viên cho biết cô đã thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng từ tài khoản ngân hàng của bà mình. Theo các công tố viên, thiệt hại của cụ bà của cô là từ 45.000 đến 90.000 đô la. Laub dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 9 tháng 4/2025.

⦿ ---- Quận Cam: 6 xe đụng nhau, 1 người chết. Ít nhất một người đã tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn giữa sáu xe hơi trên xa lộ California State Route 405 vào khuya thứ Ba, Cảnh sát tuần tra đường bộ California đưa tin. Tai nạn xảy ra lúc 11:37 giờ tối thứ Ba ở phía nam của xa lộ gần Harbor Boulevard ở Thành phố Costa Mesa.

Có ít nhất một người được báo cáo đã tử vong do vụ tai nạn. Theo Cảnh sát tuần tra đường bộ California, người này chỉ được xác định là một người đàn ông ngoài 50 tuổi. Không rõ có bao nhiêu người bị thương. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

⦿ ---- Theo báo Korea Herald, Cảnh sát Nam Hàn cho biết hôm thứ Năm rằng một bé gái mới sinh đã được tìm thấy bên trong phòng tắm của một khu mua sắm ngầm, và người mẹ đang bị điều tra vì đã bỏ rơi đứa bé. Đứa trẻ được tìm thấy bên trong một chiếc túi đặt trong phòng tắm của khu mua sắm ở Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi, vào khoảng 5 giờ chiều thứ Tư. Đứa trẻ vẫn khỏe mạnh và vẫn còn nguyên dây rốn. Đứa trẻ đã được đưa đến một bệnh viện gần đó để chăm sóc y tế.

Cảnh sát đã sử dụng cảnh quay giám sát để truy tìm người mẹ, một công dân Việt Nam 19 tuổi, tại nơi cư trú của cô ở cùng thành phố. Không rõ lý do tại sao người phụ nữ này lại bỏ rơi đứa con của mình. Cảnh sát có kế hoạch tiến hành một cuộc điều tra với sự trợ giúp của một phiên dịch viên.

Một báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi vào tháng 8 cho thấy gần 100 trẻ em bị người giám hộ hợp pháp bỏ rơi mỗi năm. Số lượng trẻ em bị bỏ rơi đã có xu hướng giảm, từ 169 vào năm 2020 xuống còn 73 vào năm 2022, nhưng đã tăng lên 88 vào năm 2023. Một báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia năm 2023 cho thấy có 1.185 trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã xảy ra từ năm 2013 đến năm 2022.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021 đã công bố một nghiên cứu phân tích các phán quyết liên quan đến 46 trường hợp giết hoặc bỏ rơi trẻ sơ sinh và phát hiện ra rằng tất cả trừ một thủ phạm đều là một bà mẹ chưa lập gia đình. Tám trong số những bà mẹ này chưa đủ tuổi và trong 34 trường hợp (73,9%), họ đã nêu lý do là khó khăn về tài chính dẫn đến việc bỏ rơi.

⦿ ---- TIN VN. Báo Công An: Hãy tôn trọng quyền công dân của ông Thích Minh Tuệ. Theo Báo Công an Quảng Bình. Bài dài, trích như sau: "Thực tế cho thấy, từ khi hiện tượng liên quan ông Thích Minh Tuệ được các youtuber, tiktoker phát tán rộng rãi trên không gian mạng đã tác động đa chiều tới người dân, dư luận xã hội. Xét dưới phương diện tích cực, ông Lê Anh Tú đã lan tỏa được những nét đẹp của một người “con của Phật”, tử bỏ “tham – sân – si” để sống một cuộc đời an lạc. Hình ảnh một người bộ hành lời lẽ khiêm nhường, tự xưng mình là “con” với tất cả mọi người, từ bỏ mọi điều kiện vật chất thế gian để “tập học theo lời Phật dạy” đã tạo được thiện cảm với nhiều người dân.

Tuy nhiên, những biến tướng từ hiện tượng Thích Minh Tuệ cũng đã tạo nên làn sóng “truyền thông bẩn” hướng tới công kích, hạ uy tín Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thậm chí các đối tượng xấu còn bẻ lái, hướng mũi nhọn sang chống phá chế độ, bôi nhọ các quan chức của Việt Nam có mối quan hệ với các nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đã xảy ra sự cãi vã, tranh luận không hồi kết giữa các nhóm người không cùng quan điểm dẫn tới xung đột, mâu thuẫn trên không gian mạng và mâu thuẫn cả ngoài đời thực. Điều này không chỉ tác động tiêu cực đến an ninh, trật tự mà còn xuất hiện các biến tướng của hoạt động mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến đức tin của Phật giáo chân chính...

Theo đơn của ông Lê Anh Tú, ông đề nghị mọi người không tụ tập đông người để đảm bảo an toàn giao thông, không phát tán hình ảnh của ông lên mạng xã hội khi chưa được phép. Thời gian qua, việc tụ tập, “bao vây” bám riết lấy ông ở bất cứ đâu, tuỳ ý quay phim, tung hình ảnh lên mạng Internet đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tu tập của ông. Ông mong muốn cơ quan chức năng xử lý đối với người tự ý đưa hình ảnh, thông tin cá nhân của ông lên mạng xã hội...

Những ai bày tỏ “đức tin” về ông Thích Minh Tuệ hãy nhớ và tôn trọng điều ông nói rằng, ông không phải là một vị thánh sống để mọi người chiêm ngưỡng, ông cũng không phải là phương tiện để ai đó thỏa mãn nhu cầu tâm linh của mình vì đơn thuần ông chỉ là một người đang học theo lời Phật dạy và xứng đáng được tôn trọng quyền được sống một cuộc sống bình yên."

⦿ ---- TIN VN. Trưởng phòng nghiên cứu khoa học đạo luận án tiến sĩ. Theo Báo VietnamNet. Trong luận án tiến sĩ của bà Lê Thị An H. - Trưởng phòng nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, có 12 trang được xác định là đạo văn. Ngày 22/11, Đại học Huế có kết luận liên quan đến nội dung tố cáo đối với bà Lê Thị An H. - hiện giữ chức Trưởng phòng nghiên cứu khoa học thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Trước đó, bà Lê Thị An H. là nghiên cứu sinh khoá năm 2013 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Ngày 23/3/2018, bà H. bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của Đại học Huế với đề tài “Lịch sử Việt Nam: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi lễ hội cung đình ở Huế từ năm 1802 đến năm 1945”. Sau khi luận án tiến sĩ của bà H. được công bố, có người đã gửi đơn tố cáo nhiều nội dung trong đó sử dụng ý tưởng của người khác, không trích dẫn nguồn, vi phạm về lỗi đạo văn. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Đại học Huế đã thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá lại luận án Tiến sĩ của bà Lê Thị An H. Căn cứ quyết định của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định liêm chính học thuật trong đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Huế, luận án tiến sĩ Lịch sử (chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, mã số: 62.22.03.13) của bà Lê Thị An H. có vi phạm về lỗi đạo văn.

⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 1/3 dân Mỹ uống nước máy có 1 hóa chất phụ chưa rõ có độc hay không?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Khoảng 1/3 cư dân Hoa Kỳ đang sử dụng nước máy có chứa một sản phẩm phụ hóa học chưa được xác định trước đó, một nghiên cứu mới đã phát hiện ra. Một số nhà khoa học hiện đang lo ngại — và đang tích cực điều tra — liệu hóa chất đó có độc hại hay không. Chất mới được xác định có tên là "anion chloronitramide", được tạo ra khi nước được xử lý bằng cloramin, một hóa chất được hình thành bằng cách trộn clo và amoniac. Cloramin thường được sử dụng để tiêu diệt vi-rút và vi khuẩn trong các hệ thống xử lý nước của thành phố.

Các nhà nghiên cứu cho biết sự tồn tại của sản phẩm phụ này đã được phát hiện cách đây khoảng 40 năm, nhưng nó chỉ được xác định vào thời điểm hiện tại vì các kỹ thuật phân tích đã được cải thiện, cuối cùng cho phép các nhà khoa học xác định được cấu trúc của hóa chất. Có thể mất nhiều năm để tìm ra liệu anion chloronitramide có nguy hiểm hay không — nó chưa bao giờ được nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo những phát hiện của họ vào thứ năm trên tạp chí Science, một phần để thúc đẩy nghiên cứu nhằm giải quyết các mối lo ngại về an toàn.

Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/science/science-news/chemical-identified-drinking-water-chloramine-may-be-toxic-rcna181052

⦿ ---- HỎI 2: Một loại thuốc giảm cân bất ngờ có lợi để cứu người bị suy tim?

.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/21/zepbound-help-heart-failure/2911732204101/

.