Kế hoạch Trump: Có thể một triệu rưỡi người sẽ bị cắt bảo hiểm y tế Medicaid (không phải Medicare) để tiết kiệm để bù giảm thuế. Hình trên là bìa báo The Hill. (Photo: The Hill)

.

- Đức Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam.

- Kế hoạch Trump: Có thể một triệu rưỡi người sẽ bị cắt bảo hiểm y tế Medicaid (không phải Medicare) để tiết kiệm để bù giảm thuế.

- TNS Cộng Hòa Rand Paul: Trump dùng quân đội để bắt, trục xuất nhiều triệu di dân không giấy tờ sẽ là một "sai lầm lớn".

- Thomas Barkin (Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond): Trump có thể làm tăng lạm phát, đồng thời là giảm phát

- Nịnh Trump: Giám đốc Sở Giáo dục Tiểu bang Oklahoma yêu cầu các trường Oklahoma chiếu cảnh ông cầu nguyện cho Trump, nói cần xóa sổ Bộ Giáo Dục liên bang để tiểu bang toàn quyền về giáo dục

- Elon Musk và Vivek Ramaswamy sẽ xác định "hàng ngàn" quy định để Trump sẽ xóa bỏ, rồi sẽ sa thải hàng loạt công chức liên bang

- Ủy ban Đạo đức Hạ viện: không công bố bản báo cáo về cựu Dân biểu Matt Gaetz mua sex trẻ em. Ủy ban sẽ họp lại ngày 5 tháng 12/2024

- Ủy viên Đất đai Texas đề nghị cho Trump sử dụng 1.402 mẫu Anh đất Texas để xây trại tạm giam di dân lậu chờ thủ tục trục xuất

- Trump cử cựu Quyền Bộ trưởng Tư pháp Matthew Whitaker làm đại sứ Hoa Kỳ tại NATO

- TGĐ Delta Air Lines nói Trump sẽ nới luật kinh doanh

- Dự kiến Russ Vought được Trump cử làm GĐ Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB). Vought đã viết 1 chương cho bản thiết kế Dự án 2025

- Israel chuẩn bị sáp nhập chính thức khu vực Bờ Tây (West Bank), xóa sổ giải pháp 2 nhà nước

- Các tổ chức chiến binh Palestine lên án Mỹ đã phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ về nghị quyết ngừng bắn ở Gaza

- Nhà hoạt động Kianoosh Sanjari ra tối hậu thư cho chính phủ Iran, nói không thả 4 tù nhân chính trị thì anh sẽ tự tử. Iran từ chối thả, Sanjari nhảy lầu trung tâm thương mại tự sát

- Israel ra lệnh sơ tán mới cho 2 khu phố ở vùng ngoại ô phía nam Beirut để sẽ dội bom

- Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ra lệnh truy bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vì tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại

- Gaza: Israel dội bom, ít nhất 66 người chết và 100 người bị thương, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

- Zelensky: Nga lần đầu bắn 1 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Putin lấy Ukraine làm "bãi tập quân sự"

- LHQ phản đối Ukraine sử dụng mìn chống người do Mỹ cung cấp.

- Nga: căn cứ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan đã được đưa vào danh sách các mục tiêu có thể bị Nga tấn công.

- Nissan Motor sẽ cắt giảm 1.000 công nhân, tức là 6% lực lượng lao động tại Mỹ

- Hành khách chuyến bay American Airlines vật té, trói 1 người đòi mở cửa khi phi cơ đang bay trên mây

- Tỷ phú Gautam Adani (chủ tịch tập đoàn Adani Group) bị truy tố ở New York vì hối lộ hơn 250 triệu đô cho các quan chức Ấn Độ để kiếm các hợp đồng

- Nói kiểu lăng ba vi bộ: Trump sẽ "thúc đẩy tăng trưởng hơn" nhưng thuế quan thì bất định

- Cổ phiếu Target Corp. giảm hơn 21%

- Meta Platforms Inc. giới thiệu các tính năng mới cho Messenger Calling.

- Unilever bỏ ý định bán bộ phận về kem trị giá 15 tỷ euro, sẽ tách riêng mảng kem, cắt giảm 7.500 nhân viên, tái phối trí

- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams chọn Jessica Tisch, ủy viên Sở vệ sinh, làm ủy viên cảnh sát cho NYPD

- Ford Motor sẽ sa thải 3.000 công nhân tại Đức và 800 công nhân tại Anh vào cuối năm 2027.

- California: Hàng ngàn y tá ở các bệnh viện hệ thống UC đình công

- Quận Los Angeles: thuyết phục không được, cảnh sát bắn chết một tay súng; 1 cảnh sát bị thương

- Quận Cam mời quyên giúp từ thiện Lễ Tạ Ơn.

- Quận Cam: Cô Victoria Vu bị bắt vì cố đâm chết một đứa trẻ ở Westminster và đâm bị thương cha của đứa trẻ

- Illinois: Linh Nguyen (ứng cử viên thị trưởng thị trấn DeKalb) khiếu nại vì bị xóa tên

- HỎI 1: Tập thể dục nhịp điệu nhiều hơn ở tuổi trung niên và tuổi già có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí, bao gồm cả bệnh Alzheimer? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với giáo viên ở những lớp đầu trong đời có thể mang lại lợi ích lâu dài? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-21/11/2024) ⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam. Theo tin Báo Chính Phủ. Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Vatican vui vẻ nhận lời mời sang thăm Việt Nam và cho biết Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam. Ngày 19/11 (theo giờ địa phương), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brazil, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 7 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, gồm Tây Ban Nha, Paraguay, Canada, Singapore, UAE, Vatican, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

.

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các nhà lãnh đạo. Thủ tướng Chính phủ cũng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường mời các nhà lãnh đạo tới thăm Việt Nam.

.

Tại cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin, hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam – Tòa thánh thời gian qua có nhiều tiến triển tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai bên. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ đánh giá cao và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Giáo hoàng Francis và Thủ tướng, Hồng y Pietro Parolin dành cho Việt Nam và trân trọng mời Thủ tướng Vatican sớm sang thăm Việt Nam.

.

Thủ tướng Vatican vui vẻ nhận lời và cho biết Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican.

.

⦿ ---- Hãng xe Nissan Motor có thể sẽ cắt giảm khoảng 1.000 công nhân, tức là 6% lực lượng lao động tại Hoa Kỳ, nghỉ hưu sớm như một phần trong nỗ lực tái cấu trúc toàn cầu đang diễn ra của công ty, Kyodo News đưa tin vào thứ năm. Hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản trước đó đã công bố kế hoạch cắt giảm 9.000 nhân viên trên toàn cầu như một phần của chiến lược cắt giảm chi phí và tinh giản danh mục tài sản của mình, đồng thời chia sẻ rằng họ có kế hoạch giảm 20% năng lực sản xuất toàn cầu của mình

.

Tổng giám đốc điều hành Makoto Uchida cũng tiết lộ rằng ông sẽ tự nguyện cắt giảm 50% lương hàng tháng của mình bắt đầu từ tháng này, các thành viên khác của ban điều hành dự kiến ​​sẽ làm theo với mức giảm lương tương tự.

.

⦿ ---- Theo đài truyền hình trực thuộc ABC WFAA, nơi đã có được báo cáo của cảnh sát, một số hành khách của American Airlines đã khống chế một người đàn ông vô cùng kích động, người này được cho là đã cố gắng mở cửa cabin giữa không trung. Trong chuyến bay từ Milwaukee đến sân bay Dallas-Fort Worth vào thứ Ba, người đàn ông này được cho là đã rời khỏi chỗ ngồi để tiếp cận một tiếp viên hàng không, khăng khăng rằng anh ta cần phải xuống máy bay.

.

Khi thành viên phi hành đoàn nói rằng anh ta không được phép làm như vậy, WFAA đưa tin rằng anh ta ngày càng tức giận, được cho là đã lao vào tiếp viên hàng không và đánh họ. "Anh ta định lao vào cửa", Doug McCright, một trong ba hành khách đã can thiệp, nói với ABC News. "Vì vậy, tôi chỉ cần túm lấy anh ta từ phía sau và giữ anh ta không cho anh ta kéo thứ đó".

.

Sau đó, bộ ba này đã trói cổ tay và mắt cá chân của người đàn ông bằng băng keo và giữ chặt anh ta xuống sàn trong suốt thời gian còn lại của chuyến bay. Anh ta đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe tâm thần sau khi hạ cánh, trong khi American Airlines đã đưa ra tuyên bố cảm ơn đội ngũ và khách hàng của mình vì đã "xử lý được tình huống khó khăn".

.

⦿ ---- Người phát ngôn tiếng Ả Rập của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Avichay Adraee, đã ra cảnh báo sơ tán mới cho hai khu phố ở vùng ngoại ô phía nam Beirut hôm thứ năm. Adraee đã trình chiếu hình ảnh các tòa nhà ở hai khu vực, Al-Hadath và Haret Hreik, nói rằng cư dân ở những khu vực đó nằm "gần các cơ sở và lợi ích thuộc về Hezbollah, nơi mà IDF sẽ tấn công trong tương lai gần". Ông kêu gọi cư dân sơ tán khỏi những khu vực này "ngay lập tức" và tránh xa chúng ở khoảng cách "không dưới 500 mét".

.

Đây là cảnh báo sơ tán thứ ba của IDF đối với Beirut trong ngày hôm Thứ Năm. Ngay sau cảnh báo, lực lượng Israel đã tiến hành hai cuộc đột kích vào khu vực Haret Hreik, nơi mà Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) mô tả là "rất bạo lực".

.

⦿ ---- Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh truy bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant hôm thứ năm. Công tố viên ICC Karim Khan đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ vào tháng 5, tuyên bố họ phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở Dải Gaza.

.

ICC cho biết họ có căn cứ hợp lý để tin rằng Netanyahu và Gallant phải chịu trách nhiệm hình sự về tội ác chiến tranh là bỏ đói như một phương pháp chiến tranh và các tội ác chống lại loài người là giết người, đàn áp và các hành vi vô nhân đạo khác. Tòa án lập luận rằng "không thể xác định được nhu cầu quân sự rõ ràng hoặc lý do chính đáng nào khác theo luật nhân đạo quốc tế đối với các hạn chế đối với việc tiếp cận các hoạt động cứu trợ nhân đạo" và rằng hành vi của Netanyahu và Galalnt "đã tước đi một khối đông dân thường ở Gaza các quyền cơ bản của họ, bao gồm quyền được sống và quyền được chăm sóc sức khỏe". Tòa án cũng lưu ý rằng hai lãnh tụ đã "có các biện pháp có sẵn" để ngăn chặn những tội ác này nhưng họ đã không sử dụng chúng.

.

⦿ ---- Ít nhất 66 người đã chết và 100 người bị thương trong một cuộc tấn công tại một khu dân cư gần bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza, theo Al Jazeera đưa tin. Theo báo cáo, hầu hết những người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Cuộc tấn công, có lẽ do lực lượng Israel phát động, được cho là đã phá hủy toàn bộ một khu dân cư. Số lượng nạn nhân có thể không chắc chắn vì vẫn còn rất nhiều người được cho là bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng Ukraine làm "bãi tập quân sự" sau khi Kiev tuyên bố sáng Thứ Năm rằng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đã được phóng từ lãnh thổ Nga lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

.

"Hôm nay, người hàng xóm điên khùng của chúng ta một lần nữa cho thấy bản chất thực sự của ông ta và cách ông ta coi thường phẩm giá, tự do và mạng sống của người dân nói chung", Zelensky viết trên Kênh Telegram của mình. "Ông ta [Putin] sợ đến mức đã sử dụng tên lửa mới", tổng thống Ukraine nhấn mạnh, lưu ý rằng một cuộc điều tra về vụ phóng tên lửa hiện đang được tiến hành. "Rõ ràng là Putin sợ khi xung quanh ông ta chỉ có cuộc sống bình thường", Zelensky nói thêm.

.

Cuộc chiến giữa hai nước leo thang hơn nữa sau khi Washington chấp thuận cho Kiev sử dụng tên lửa do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm Thứ Năm cũng chia sẻ rằng họ đã đánh chặn được 2 tên lửa tầm xa của Anh-Pháp do Ukraine bắn ra.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc Liz Throssell đã nói với RIA Novosti vào thứ năm rằng LHQ phản đối việc Ukraine sử dụng mìn chống người do Hoa Kỳ cung cấp. "Các nghĩa vụ của các quốc gia theo Công ước năm 1997 về Cấm sử dụng, tích trữ, sản xuất và chuyển giao mìn chống người và về việc phá hủy chúng là hoàn toàn rõ ràng. Cụ thể: 'Mỗi quốc gia tham gia cam kết không bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào... sử dụng mìn chống người'", Throssel cho biết, đồng thời nhấn mạnh "nhu cầu tất cả các quốc gia phải nỗ lực để đảm bảo rằng việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, trở nên bất khả thi và ngăn ngừa các rủi ro của một cuộc chiến rộng lớn hơn".

.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã xác nhận hôm Thứ Tư rằng chính quyền Biden đã gửi mìn chống người đến Ukraine để hỗ trợ phòng thủ chống lại Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khen ngợi quyết định đó và cho biết mìn sẽ "cực kỳ cần thiết" trên chiến trường.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hôm thứ Năm rằng căn cứ phòng thủ tên lửa mới của Hoa Kỳ tại Ba Lan có "sức mạnh rõ ràng" làm suy yếu Nga và căn cứ này đã được đưa vào danh sách các mục tiêu tiềm tàng của lực lượng Nga.

.

"Xét đến bản chất và mức độ đe dọa do các cơ sở quân sự phương Tây như vậy gây ra, căn cứ phòng thủ tên lửa tại Ba Lan từ lâu đã được đưa vào danh sách các mục tiêu ưu tiên cho các cuộc tấn công tiềm tàng, nếu cần thiết, có thể giải quyết bằng nhiều loại vũ khí mới nhất", Zakharova cho biết, đồng thời lưu ý rằng việc mở căn cứ này là "một bước đi khiêu khích công khai khác trong một loạt các hành động gây bất ổn sâu sắc của người Mỹ và các đồng minh của họ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương". Hoa Kỳ đã mở một căn cứ phòng thủ tên lửa đạn đạo có tên "Aegis Ashore" tại Redzikowo, Ba Lan, vào ngày 13 tháng 11. Căn cứ này nằm cách biên giới Nga khoảng 190 km.

.

⦿ ---- Có thể một triệu rưỡi người sẽ bị cắt bảo hiểm y tế Medicaid (không phải Medicare) để tiết kiệm. Dự kiến Tổng Thống đắc cử Donald Trump sẽ cắt giảm thuế cho các đại công ty và người giàu nhằm kích thích kinh tế, ngân sách sẽ bị thâm hụt, và Quốc hội sẽ được Trump thúc giục cắt giảm nhiều chương trình để lấy tiền nơi khác, đặc biệt là cắt giảm bảo hiểm y tế Medicaid (tại California, bảo hiểm này tên là Medical). Báo The Hill sáng Thứ Năm loan tin rằng việc cắt giảm đáng kể đối với Medicaid có thể được đưa ra thảo luận tại Quốc hội tiếp theo khi Tổng thống đắc cử Trump và đảng Cộng hòa tìm cách bù đắp cho việc cắt giảm thuế và hợp lý hóa chi tiêu của chính phủ. Nhiều người Cộng hòa trên Đồi Capitol dường như không mấy hào hứng với ý tưởng này, nhưng không hoàn toàn bác bỏ. (Ghi chú: Medicaid khác với Medicare. Medicare là bảo hiểm y tế cho người già, trên 65 tuổi.)

.

Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (R-Iowa) cho biết vẫn còn quá sớm để chắc chắn liệu Medicaid có bị cắt giảm hay không. "Nhưng với nỗ lực này nhằm ... cải cách mọi thứ, các chương trình, tôi nghĩ đó là điều bạn có thể mong đợi. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chúng ta phải xem xét", ông nói về chương trình này.

.

Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), tính đến tháng 9 năm 2023, đã có hơn 88 triệu người, bao gồm gần 40 triệu trẻ em, được ghi danh vào Medicaid. Đây vẫn là nguồn tài trợ liên bang lớn nhất cho các tiểu bang. Tổng thống đắc cử Trump đã tuyên thệ sẽ không động đến các chương trình phúc lợi như Medicare và An sinh xã hội, nhưng không đưa ra lời hứa nào như vậy khi nói đến Medicaid, khiến nó trở thành mục tiêu có nhiều khả năng bị cắt giảm ngân sách.

.

"Trump đã nói rằng việc cắt giảm Medicare, An sinh xã hội và Quốc phòng không còn được đưa ra thảo luận nữa. Với việc đảng Cộng hòa đang tìm cách cắt giảm chi tiêu để giúp chi trả cho việc cắt giảm thuế, thì việc tính toán là không thể tránh khỏi. Việc cắt giảm Medicaid và ACA (tức ObamaCare) khi đó sẽ được đưa ra thảo luận", Larry Levitt, phó chủ tịch điều hành chính sách y tế của KFF, cho biết trong một cuộc họp báo vài ngày sau khi Trump được tuyên bố là tổng thống đắc cử.

.

Và Trump dường như đã gửi những tín hiệu tương tự khi công bố bác sĩ phẫu thuật, người nổi tiếng trên truyền hình và cựu ứng cử viên Thượng viện Mehmet Oz là người được ông đề cử làm người đứng đầu Trung tâm Medicare và Medicaid (CMS). Trump cho biết Oz sẽ "cắt giảm lãng phí và gian lận trong Cơ quan Chính phủ tốn kém nhất của Đất nước chúng ta".

.

Quan điểm của đảng Cộng hòa: Việc cắt giảm Medicaid sẽ đòi hỏi một đạo luật của Quốc hội, và với việc Trump nắm giữ ba quyền lực, ông sẽ có vị thế tốt để cắt giảm chi tiêu cho Medicaid nếu ông theo đuổi nó. Nhưng hầu hết đảng Cộng hòa trong Quốc hội đều không sẵn sàng chấp nhận ý tưởng này trong tuần này.

.

Thượng nghị sĩ James Lankford (R-Okla.) cho biết, "Tôi chưa nghe ai nói về điều đó", khi được The Hill hỏi về khả năng cắt giảm Medicaid, trong khi Thượng nghị sĩ Shelley Moore Capito (R-W.Va.) cho biết bà có ấn tượng rằng Trump đã coi Medicaid là "điều không thể chạm tới".

.

"Tôi không nói rằng nó không thể được cải cách hoặc những thứ khác không thể thay đổi. Nhưng, bạn biết đấy, tôi không biết. Tôi sẽ phải xem xét kỹ hơn những gì ông ấy nói", Capito nói thêm.

.

"Tôi nghĩ rằng còn quá sớm để bắt đầu nói về việc cắt giảm Medicaid ... cho Quốc hội tiếp theo", Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (R-La.) cho biết. "Tôi không thể trả lời câu hỏi đó".

.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ đợi cho đến khi ông ấy nhậm chức,” Dân biểu Michael Cloud (R-Texas) cho biết. “Tôi sẽ không bình luận về các chính sách của ông ấy cho đến lúc đó, nhưng tôi sẽ nói rằng khi trải qua quá trình phân bổ ngân sách, có rất nhiều sự lãng phí, gian lận, lạm dụng trong tất cả các cơ quan này.”

.

Nghị sĩ Texas đề xuất rằng việc sa thải những nhân viên không “mang lại lợi ích cho người dân Mỹ” sẽ là một khởi đầu tốt.

.

Có thể cắt giảm như thế nào? Một ý tưởng được thúc đẩy trong chính quyền Trump đầu tiên là áp đặt các yêu cầu về công việc để đủ điều kiện hưởng Medicaid. Bạch Ốc của Trump đã mở ra một con đường để các tiểu bang tìm kiếm các yêu cầu về công việc đối với những người đăng ký Medicaid.

.

Arkansas là tiểu bang đầu tiên ban hành các yêu cầu về công việc vào năm 2018, nhưng một tòa kháng án liên bang cuối cùng đã bác bỏ động thái này vào năm 2020, nhận thấy rằng HHS đã hành động bất hợp pháp.

.

Theo tờ The Washington Post đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington (Đảng Cộng hòa-Texas) ủng hộ "yêu cầu làm việc có trách nhiệm và hợp lý" và đã đề xuất xem xét lại điều kiện đủ tư cách hưởng Medicaid nhiều hơn một lần mỗi năm, gọi những hành động này là "những điều hợp lý, hợp tình hợp lý".

.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) ước tính vào năm 2023 rằng việc thêm các yêu cầu làm việc vào điều kiện đủ tư cách hưởng Medicaid sẽ làm giảm chi tiêu của liên bang khoảng 109 tỷ đô la trong khoảng thời gian 10 năm.

.

Nếu điều khoản này được ban hành ở tất cả các tiểu bang, CBO dự đoán rằng trung bình 1,5 triệu người lớn sẽ mất nguồn tài trợ của liên bang cho phạm vi bảo hiểm Medicaid, điều này có thể có nghĩa là 600.000 người hoặc nhiều hơn sẽ mất phạm vi bảo hiểm, tùy thuộc vào số tiền mà các tiểu bang có thể bù đắp chi phí. Số lượng người Mỹ không có bảo hiểm đã ở mức thấp kỷ lục.

.

Một phương pháp tiềm năng khác để cắt giảm chi tiêu cho Medicaid có thể là thay đổi cách phân bổ tiền. Tiền Medicaid của liên bang hiện đang được phân phối thông qua một chương trình đối ứng không có giới hạn, nghĩa là chính phủ liên bang trả một tỷ lệ phần trăm cố định cho chi phí Medicaid của các tiểu bang.

.

Đảng Cộng hòa đã đề xuất tiết kiệm chi phí bằng cách thay vào đó cung cấp các khoản trợ cấp theo khối, có thể giới hạn chi tiêu theo đầu người, mang lại cho các tiểu bang sự linh hoạt hơn trong việc vận hành các chương trình của họ và có khả năng khiến hàng triệu người không được bảo hiểm.

.

CBO và Ủy ban Thuế chung của Quốc hội ước tính vào năm 2017 rằng một dự luật của GOP nhằm thay thế các khoản trợ cấp y tế liên bang bằng các khoản trợ cấp theo khối sẽ giúp giảm thâm hụt liên bang 133 tỷ đô la trong chín năm. Phân tích cũng phát hiện ra rằng "hàng triệu người khác sẽ không được bảo hiểm" nếu dự luật được ban hành.

.

Thượng nghị sĩ John Cornyn (R-Texas) đã ám chỉ đến các khoản trợ cấp theo khối Medicaid vào đầu tháng này (tháng 11/2024), theo như Politico đưa tin. "Tôi không ủng hộ An sinh xã hội hoặc Medicare khi không có sự đồng thuận của lưỡng đảng vì chúng tôi biết rằng đó sẽ là một nỗ lực vô ích", Cornyn cho biết. "Chúng ta nên cân nhắc rất nhiều khoản chi tiêu khác. … Chúng ta nên xem xét liệu chúng ta có đang thực hiện [Medicaid] đúng cách hay không. Các khoản trợ cấp theo khối rất có ý nghĩa".

.

Tác động đến các tiểu bang: Các chuyên gia về chính sách y tế cho biết những nỗ lực rộng rãi nhằm hạn chế chi tiêu thông qua việc cắt giảm Medicare sẽ chỉ chuyển chi phí sang các tiểu bang và theo những cách khác nhau tùy thuộc vào cách họ sử dụng tiền. Theo Levitt từ KFF, các khoản tài trợ theo khối sẽ tạo ra "nhiều áp lực tài chính hơn cho các tiểu bang và với việc cắt giảm chi tiêu lớn sẽ dẫn đến việc cắt giảm phạm vi bảo hiểm và quyền lợi".

.

Nhiều tiểu bang phụ thuộc nhiều nhất vào nguồn tài trợ Medicaid là những tiểu bang đỏ về mặt chính trị. Theo Pew Charitable Trusts, New Mexico, Mississippi, West Virginia, Oklahoma và Arizona nằm trong số những tiểu bang hàng đầu có nguồn quỹ liên bang chi trả cho phần lớn chi phí Medicaid của tiểu bang.

.

Bài báo trên The Hill (Photo The Hill).

.

Ngoài tác động đến phạm vi bảo hiểm, các quan chức y tế tiểu bang lưu ý rằng các khoản tiền này gần đây đã được sử dụng theo những cách có lợi cho sức khỏe tổng thể bên ngoài các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

.

Sejal Hathi, giám đốc Cơ quan Y tế Oregon và cựu cố vấn chính sách cấp cao của Nhà Trắng dưới thời chính quyền Biden cho biết: “Nhiều tiểu bang ngày càng tìm cách sử dụng Medicaid để thực hiện nhiều việc mở rộng hơn và tốt hơn, hướng đến định nghĩa lớn hơn về sức khỏe, giải quyết một số động lực xã hội, chính trị, kinh tế của tình trạng sức khỏe kém”.

.

Hathi chỉ ra North Carolina, nơi người ta thấy rằng việc sử dụng tiền Medicaid để giải quyết các vấn đề như mất an ninh lương thực và nhà ở “thực sự mang lại lợi ích tài chính và sức khỏe trong tương lai”.

.

“Nó cắt giảm chi phí, giảm số lần đến phòng cấp cứu, cải thiện kết quả sức khỏe cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất của chúng tôi, nhưng chúng tôi nghe chính quyền Trump nói rằng họ không thích những mô hình đó. Và chúng ta hãy xem liệu điều đó có xảy ra không”, Hathi cho biết.

.

⦿ ---- Rand Paul đã chỉ trích kế hoạch của Donald Trump sử dụng quân đội để truy quét hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ sau khi Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, gọi đó là một "sai lầm lớn". Thượng nghị sĩ Kentucky đã chỉ trích người đồng cấp Cộng hòa của mình trong lần xuất hiện trên Newsmax vào thứ Ba. "Tôi không ủng hộ việc đưa quân đội mặc quân phục vào các thành phố của chúng ta để bắt giữ người dân", Paul nói với người dẫn chương trình Rob Schmitt. "Tôi nghĩ đó là một hình ảnh tồi tệ và đó không phải là mục đích chúng ta sử dụng quân đội, chúng ta chưa bao giờ làm như vậy và thực tế là việc đưa quân đội vào các thành phố của chúng ta đã là bất hợp pháp trong hơn 100 năm qua".

.

Paul giải thích rằng ông nghĩ cảnh sát địa phương và các lực lượng thực thi pháp luật trong nước khác nên là những người thực hiện kế hoạch của Trump và ông bày tỏ lo ngại về hình ảnh "người quản gia đã ở đây 30 năm" bị một người lính mặc quân phục bắt giữ. "Tôi không thấy quân đội còng tay bà ấy và dẫn bà ấy xuống phố đến một trại tị nạn", ông nói. "Tôi thực sự không muốn thấy điều đó". Hôm thứ Hai, Trump đã tăng cường kế hoạch trục xuất của mình khi nhóm của ông được cho là đang tìm cách thực hiện kế hoạch này.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin đã bình luận hôm thứ năm về các chính sách kinh tế được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump lên kế hoạch. Barkin nói với tờ Financial Times rằng, mặc dù ông hiểu nỗi lo rằng thuế nhập cảng trên diện rộng có thể làm tăng lạm phát, nhưng các chính sách của Trump nhằm mục đích tăng sản lượng năng lượng tại Hoa Kỳ "có thể gây giảm phát". Ông nhấn mạnh rằng Fed không nên cố gắng phản ứng trước với những thay đổi về chính sách kinh tế trước khi chúng xảy ra.

.

Barkin cho biết ông kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục giảm, mặc dù ông lưu ý rằng các doanh nghiệp có xu hướng tăng giá dễ dàng hơn so với trước đây. Ông cho biết "Chúng ta dễ bị tổn thương hơn trước những cú sốc về chi phí ở phía lạm phát, cho dù chúng có liên quan đến tiền lương hay không, so với năm năm trước".

.

⦿ ---- Công khai nịnh Trump: Giám đốc Sở Giáo dục Tiểu bang Oklahoma Ryan Walters khẳng định ông sẽ "tuyệt đối" trừng phạt những trường không chiếu video ông cầu nguyện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn với Real America's Voice vào thứ Tư, Walters được hỏi liệu những trường quyết định không chiếu cho học sinh xem cảnh ông đọc lời cầu nguyện có bị phạt không.

.

"Ông có định phạt họ theo bất kỳ cách nào vì không tuân thủ không?" người dẫn chương trình Beau Davidson cho biết. "Vâng, chắc chắn rồi", Walters trả lời. "Chúng tôi đã cho phép những nhà hoạt động cánh tả đạt được mục đích của họ ở đây, và hãy lắng nghe, thông báo của chúng tôi về Văn phòng Tự do Tôn giáo là để phụ huynh, giáo viên và trẻ em hiểu rằng bạn có thể cầu nguyện".

.

"Và hãy lắng nghe, những giám đốc học khu gian dối đã thúc đẩy những cuốn sách như Genderqueer và Flamer cho trẻ em, vì vậy họ muốn đưa nội dung khiêu dâm vào, nhưng họ không muốn đưa Kinh thánh vào và họ không muốn cho phép cầu nguyện, chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều đó ở tiểu bang Oklahoma", ông tiếp tục.

.

Quan chức giáo dục hàng đầu của tiểu bang khẳng định rằng những người sáng lập đất nước Hoa Kỳ "không có vấn đề gì với việc tôn giáo can thiệp vào chính phủ". Walters cho biết ông đã chi 25.000 đô la tiền thuế của người dân Oklahoma để mua Kinh thánh Trump vì chúng bao gồm Hiến pháp, Tuyên ngôn Độc lập, Tuyên ngôn Nhân quyền và Lời tuyên thệ trung thành.

.

Ông cũng hy vọng rằng người đồng sáng lập WWE Linda McMahon, người được Trump chọn làm Bộ trưởng Giáo dục, sẽ bãi bỏ bộ mà bà dự kiến sẽ giám sát. "Ngày đầu tiên, hãy phá bỏ cơ quan đó", ông giải thích. "Nó cần phải bị giải thể hoàn toàn" [để trao quyền giáo dục về cấp tiểu bang].

.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Oklahoma cho biết Walters không có thẩm quyền trừng phạt các trường không hiển thị lời cầu nguyện của Trump. "Sắc lệnh này không chỉ không thể thi hành mà còn trái với quyền của phụ huynh, quyền kiểm soát của địa phương và quyền tự do thực hiện của cá nhân", người phát ngôn Phil Bacharach lưu ý hồi tuần trước.

.

⦿ ---- Các doanh nhân công nghệ Elon Musk và Vivek Ramaswamy cho biết hôm thứ Tư rằng hội đồng hiệu quả chính phủ hoàn toàn mới của họ sẽ xác định "hàng ngàn" quy định để Tổng thống đắc cử Trump sẽ xóa bỏ, mà họ cho rằng sẽ biện minh cho "việc cắt giảm biên chế hàng loạt công chức" trên toàn chính phủ. Hai người được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch của hội đồng vào tuần trước, đã vạch ra kế hoạch của họ cho "Bộ Hiệu quả Chính phủ" (DOGE) trong một bài xã luận trên tờ Wall Street Journal.

"Hai chúng tôi sẽ tư vấn cho DOGE ở mọi bước để theo đuổi ba loại cải cách chính: bãi bỏ quy định, cắt giảm hành chính và tiết kiệm chi phí", họ viết. "Chúng tôi sẽ tập trung đặc biệt vào việc thúc đẩy thay đổi thông qua hành động hành pháp dựa trên luật hiện hành thay vì thông qua luật mới".Musk và Ramaswamy chỉ ra một số phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao nhắm vào quyền lực của nhà nước hành chính, lập luận rằng "hàng loạt các quy định liên bang hiện hành" vượt quá thẩm quyền của cơ quan và có thể bị cắt giảm. Họ lập luận rằng việc cắt giảm các quy định sẽ cho phép cắt giảm "ít nhất" một cách tương xứng với lực lượng lao động của chính phủ.“Việc cắt giảm mạnh các quy định của liên bang cung cấp logic công nghiệp hợp lý cho việc cắt giảm biên chế hàng loạt trên toàn bộ bộ máy hành chính liên bang”, cặp đôi này viết trong bài xã luận. “Không chỉ cần ít nhân viên hơn để thực thi ít quy định hơn, mà cơ quan này cũng sẽ đưa ra ít quy định hơn khi phạm vi thẩm quyền của mình được giới hạn hợp lý”, họ nói thêm.Musk và Ramaswamy đã giải quyết trước các lập luận về biện pháp bảo vệ công chức có khả năng ngăn Trump sa thải công chức liên bang. “Mục đích của các biện pháp bảo vệ này là bảo vệ nhân viên khỏi sự trả đũa chính trị”, họ viết. “Nhưng luật cho phép ‘cắt giảm biên chế’ mà không nhắm vào những nhân viên cụ thể. Luật này trao thêm quyền cho tổng thống ‘quy định các quy tắc quản lý dịch vụ cạnh tranh.’ Quyền hạn đó rất rộng”.“Với thẩm quyền này, ông Trump có thể thực hiện bất kỳ số lượng ‘quy tắc quản lý dịch vụ cạnh tranh’ nào có thể hạn chế tình trạng quá tải hành chính, từ việc sa thải hàng loạt đến việc di dời các cơ quan liên bang ra khỏi khu vực thủ đô Washington”, họ nói thêm.Theo Reuters, các nhân viên chính phủ đã huy động lực lượng trước nguy cơ cắt giảm hàng loạt, được cho là đã thuê luật sư và chuẩn bị các chiến dịch công khai trong khi cũng hy vọng Quốc hội sẽ vào cuộc. DOGE cũng hy vọng sẽ nhắm vào nguồn tài trợ liên bang "trái phép", có thể tác động đến mọi thứ, từ chăm sóc sức khỏe cựu chiến binh và điều trị nghiện opioid cho đến NASA, tờ The Washington Post đưa tin.⦿ ---- Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã họp hôm thứ Tư nhưng không công bố báo cáo về cựu Dân biểu Matt Gaetz, chống lại áp lực đòi công bố các sai trái về mua dâm trẻ em của DB Gaetz sau khi Tổng thống đắc cử Trump chọn Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp. Diễn tiến Trump cứu Gaetz được suy đoán là tương lai trong cương vị Bộ trưởng Tư pháp Gaetz sẽ đền ơn Trump, vâng phục Trump."Ủy ban không công bố bản báo cáo về Gaetz", theo lời Chủ tịch Đạo đức Michael Guest (R-Miss.) nói với các phóng viên sau cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ. Một nguồn tin thân cận với tình hình cho biết với báo The Hill rằng hội đồng họp kín đã bỏ phiếu nhiều lần, bao gồm một phiếu công bố báo cáo nguyên trạng, nhưng không được thông qua, một phiếu khác chỉ công bố các bằng chứng liên quan đến báo cáo, cũng không được thông qua, và phiếu thứ ba chính thức "đầy đủ" báo cáo, được thông qua theo cách lưỡng đảng.Diễn biến này khép lại một tuần đồn đoán về công việc của ủy ban, với các nhà lập pháp ở cả hai đảng đều thúc đẩy việc công bố báo cáo, nhưng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) tích cực ủng hộ việc dìm hồ sơ, giữ bí mật báo cáo và nhóm của Trump vẫn tiến hành lựa chọn Gaetz bất chấp tai tiếng của Gaetz. Ủy ban dự kiến sẽ họp lại vào ngày 5 tháng 12 "để xem xét thêm vấn đề này", theo Dân biểu Susan Wild (Pa.), đảng viên Dân chủ hàng đầu trong hội đồng.Chi tiết từ báo cáo có thể được công khai — hoặc đến các thượng nghị sĩ đang xem xét đề cử Gaetz [vào chức Bộ trưởng Tư pháp] — ngay cả khi ủy ban Đạo đức không bao giờ có động thái công bố báo cáo. Một số bằng chứng và lời khai được cho là có trong hồ sơ của ủy ban đã bị rò rỉ cho ABC News, và một luật sư của hai người phụ nữ mà ông cho biết đã nói chuyện với Ủy ban Đạo đức đã công khai nói rằng cô này đã khai với ủy ban rằng cô đã nhìn thấy Gaetz "quan hệ tình dục với 1 cô vị thành niên 17 tuổi" tại một trong các bữa tiệc sex. Gaetz liên tục chối là không có chuyện đó.⦿ ---- Ủy viên Đất đai Texas Dawn Buckingham cho biết hôm thứ Tư rằng bà đã gửi một lá thư cho nhóm quản lý của Tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức Donald Trump, đề xuất sử dụng 1.402 mẫu Anh đất do nhà nước sở hữu để hỗ trợ chính phủ mới trong các nỗ lực xây dựng các cơ sở tạm giam di dân lậu để chờ trục xuất."Văn phòng của tôi đã hoàn toàn sẵn sàng ký kết thỏa thuận với Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan hoặc Biên phòng Hoa Kỳ để cho phép xây dựng một cơ sở giam giữ và điều phối các đợt trục xuất tội phạm bạo lực lớn nhất trong lịch sử quốc gia", Buckingham cho biết trong tài liệu.Bà nói thêm rằng, với tư cách là ủy viên, bà gần đây đã mua trang trại gần Thành phố Rio Grande và nhanh chóng phê duyệt quyền đi qua dài 7.681 foot cho Bức tường Biên giới Texas. Chủ sở hữu trước đã chặn việc xây dựng bức tường và hạn chế quyền tiếp cận của lực lượng thực thi pháp luật.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông đã đề cử cựu Quyền Bộ trưởng Tư pháp Matthew Whitaker làm đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). "Matt là một chiến binh mạnh mẽ và là người yêu nước trung thành, người sẽ đảm bảo lợi ích của Hoa Kỳ được thúc đẩy và bảo vệ. Matt sẽ củng cố mối quan hệ với các đồng minh NATO của chúng ta và kiên định trước các mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định. Ông ấy sẽ đặt NƯỚC MỸ LÊN HÀNG ĐẦU", Trump nhận xét.

Trong khi tổng thống đắc cử tiếp tục chọn chính quyền của mình, thì tên của một trong những vai trò được mong đợi nhất, bộ trưởng Bộ Tài chính, vẫn chưa được tiết lộ.

.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của Delta Air Lines Inc., Ed Bastian đã lưu ý vào thứ Tư rằng cách tiếp cận của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đối với nới lỏng quy định có thể là "một luồng gió mới". Bastian nói với các phóng viên trước ngày nhà đầu tư của Delta rằng Trump đã thề trong chiến dịch tranh cử của mình sẽ "xem xét lại" quy định và bộ máy quan liêu sau khi chính quyền của Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden thông qua một bộ quy tắc nhằm bảo vệ khách hàng, bao gồm quy tắc yêu cầu các hãng hàng không tự động hoàn lại tiền cho hành khách khi họ hủy chuyến bay, điều này đã bị ngành hàng không chỉ trích mạnh mẽ. Vị giám đốc điều hành nhấn mạnh rằng ngành này đã trải qua "mức độ vượt quá thẩm quyền" trong những năm chính quyền của Biden.

.

⦿ ---- Russ Vought đang được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cân nhắc để đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB), theo CBS News đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với quá trình chuyển giao. Vai trò của giám đốc OMB liên quan đến việc soạn thảo đề xuất ngân sách của tổng thống và đảm bảo việc thực hiện các chính sách của tổng thống trên toàn bộ chính phủ liên bang. Nếu Vought được xác nhận, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ hai của ông ở vị trí này, vì trước đây ông từng giữ chức giám đốc OMB trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Vought đã đóng góp một chương cho bản thiết kế Dự án 2025 gây tranh cãi của The Heritage Foundation.

.

⦿ ---- Theo báo cáo của nhà báo Hoa Kỳ Seymour M. Hersh, giới lãnh đạo Israel đang chuẩn bị cho việc sáp nhập chính thức khu vực Bờ Tây (West Bank) trong những tuần tới, một động thái được kỳ vọng sẽ loại bỏ khả năng giải pháp hai nhà nước và định hình lại bối cảnh chính trị của khu vực, theo báo cáo của nhà báo Hoa Kỳ Seymour M. Hersh đưa tin vào thứ Tư.

.

Hersh cho biết "một quan chức Washington am hiểu" đã tiết lộ với ông trong tuần này rằng việc sáp nhập có thể diễn ra trong vòng hai tuần, một bước đi dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và thế giới Ả Rập, đồng thời có khả năng định hình lại tương lai của các nỗ lực tái thiết Gaza. Tin tức này xuất hiện khi Israel tiếp tục leo thang các hành động quân sự ở Gaza, bao gồm cả việc sơ tán cưỡng bức cư dân phía bắc và di dời thêm về phía nam, trong bối cảnh điều kiện khắc nghiệt như thiếu lương thực và nước.

.

"[Việc sáp nhập sẽ diễn ra] với hy vọng rằng bước đi quyết định này sẽ chấm dứt, một lần và mãi mãi, mọi cuộc thảo luận về giải pháp hai nhà nước và sẽ thuyết phục một số người trong thế giới Ả Rập hoài nghi xem xét lại việc tài trợ cho kế hoạch tái thiết Gaza", nhà báo này cho biết.

.

⦿ ---- Các tổ chức chiến binh Palestine hôm thứ Tư đã lên án mạnh mẽ việc Hoa Kỳ phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) đối với một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Vài giờ trước đó, Hoa Kỳ một lần nữa đã chặn nghị quyết này, nghị quyết nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng bạo lực đang diễn ra trong khu vực. Các phong trào như Mặt trận Giải phóng Nhân dân Palestine, Mujahideen Palestine, Al-Ahar, Jihad Hồi giáo và Hamas đều đưa ra tuyên bố về chủ đề này, đổ lỗi cho chính quyền Hoa Kỳ hiện tại về "lập trường thù địch".

.

"Một lần nữa, Hoa Kỳ chứng minh rằng họ là đối tác trực tiếp trong hành động xâm lược chống lại người dân của chúng tôi, rằng họ là tội phạm, giết hại trẻ em và phụ nữ và hủy hoại cuộc sống thường dân ở Gaza, và rằng họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc chiến diệt chủng và thanh trừng sắc tộc, giống như cuộc chiếm đóng (Israel)", Hamas cho biết.

.

⦿ ---- Cuộc đời của anh được định nghĩa bằng biểu tình chính trị—và cũng kết thúc bằng biểu tình. Tờ New York Times đưa tin Iran đã bị chấn động bởi cái chết do tự tử của nhà hoạt động chống chế độ Kianoosh Sanjari, người đã tuyên bố sẽ tự tử vào thứ Ba tuần trước nếu bốn tù nhân chính trị không được trả tự do trước 7 giờ tối ngày hôm sau. Tối thứ Tư tuần trước, người đàn ông 42 tuổi này đã chia sẻ một bức ảnh chụp từ rìa của một tòa nhà thương mại ở trung tâm Tehran, đăng bài cuối cùng lên X và nhảy xuống.

.

Trong bài đăng cuối cùng đó, Sanjari viết, "Không ai nên bị bỏ tù vì bày tỏ ý kiến của mình. Biểu tình là quyền của mọi công dân Iran. Cuộc đời tôi sẽ kết thúc sau dòng tweet này nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta sẽ chết và chết vì tình yêu cuộc sống, không phải cái chết. Tôi mong rằng một ngày nào đó người dân Iran sẽ thức tỉnh và vượt qua chế độ nô lệ."

.

Sanjari lần đầu tiên bị bắt khi mới 17 tuổi, khi đang biểu tình ủng hộ các nhà hoạt động sinh viên; anh đã đi lại giữa các nhà tù và viện tâm thần của Iran trong hai thập niên tiếp theo khi "Iran cố gắng bịt miệng anh ta." Sanjari đã thụ án hai năm tù tại nhà tù khét tiếng Evin với cáo buộc "đe dọa an ninh quốc gia" sau đó trốn khỏi đất nước vào năm 2007, xin tị nạn tại Hoa Kỳ và ở lại đó từ năm 2008 đến năm 2016; trong một thời gian, ông làm việc như một nhà báo cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ của Đài Tiếng nói Ba Tư.

.

Anh trở về Iran để chăm sóc người mẹ ốm yếu của mình, tin rằng đã đủ thời gian trôi qua để anh được an toàn. Nhưng không phải vậy. Sau khi bị bắt giữ nhanh chóng, Sanjari đã thụ án năm năm, trong thời gian đó anh đã bị chuyển đến các cơ sở tâm thần của chính phủ nửa tá lần. Tờ NY Times đưa tin rằng "trong tất cả các hoạt động của ông Sanjari, quyết tâm vạch trần sự ngược đãi mà ông phải chịu đựng trong các cơ sở tâm thần có lẽ nổi bật nhất. Ông gọi đó là 'giai đoạn đen tối nhất' trong cuộc đời mình."

.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 với thông tấn Đức Deutsche Welle, anh nói, "Tác động tích cực của việc giam giữ biệt lập đối với tôi là nó khiến tôi kiên nhẫn và kiên cường hơn. Nó mở rộng thế giới quan của tôi và cho tôi thấy sự xấu xí của chế độ độc tài. Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng việc giam giữ biệt lập cũng làm xáo trộn tâm hồn và tinh thần của tôi."

.

⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú và chủ tịch của tập đoàn Adani Group, Gautam Adani, đã bị truy tố hôm thứ Tư tại New York vì bị cáo buộc chủ mưu một âm mưu gian lận trị giá hàng tỷ đô la. Ông và bảy người khác bị cáo buộc đã hối lộ hơn 250 triệu đô la cho các quan chức Ấn Độ để kiếm các hợp đồng năng lượng mặt trời béo bở. Những thỏa thuận này dự kiến sẽ tạo ra 2 tỷ đô la lợi nhuận.

.

Adani, cháu trai Sagar Adani và Vneet Jaain, giám đốc điều hành của Adani Green Energy, cũng phải đối mặt với các cáo buộc gian lận chuyển khoản và gian lận chứng khoán vì đã lừa dối các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế để có được tiền. "Các bị cáo đã dàn dựng một âm mưu tinh vi để hối lộ các quan chức chính phủ Ấn Độ để bảo đảm các hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la và Gautam S. Adani, Sagar R. Adani và Vneet S. Jaain đã nói dối về âm mưu hối lộ khi họ tìm cách huy động vốn từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế", theo Luật sư Hoa Kỳ Breon Peace lưu ý. Theo Forbes, Adani đứng thứ 22 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, với giá trị tài sản ròng khoảng 69,8 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Nói kiểu lăng ba vi bộ: Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Goldman Sachs Group Inc., David Solomon, đã trả lời phỏng vấn của CNBC vào thứ Tư rằng nhìn chung, thị trường coi các chính sách của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump là "thúc đẩy tăng trưởng hơn". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng khi nói đến thuế quan, vẫn còn rất nhiều điều không chắc chắn. Solomon tiếp tục nói rằng có niềm tin rằng chính quyền mới sẽ giảm mức độ quản lý.

.

Đề cập đến chủ đề về Bộ trưởng Tài chính, Solomon nhận xét rằng ông ủng hộ Tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon, đảm nhiệm vị trí này, vì ông muốn thấy sự chuyển giao trong ban lãnh đạo của JPMorgan. Tuy nhiên, Trump đã nói rằng Dimon sẽ không tham gia chính quyền của ông Trump.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của Target Corp. đã giảm hơn 21% hôm thứ Ba sau khi công ty báo cáo rằng họ đã không đạt được ước tính về doanh thu và thu nhập của Thị trường Wall Street trong quý thứ ba, đồng thời cắt giảm triển vọng cả năm. Trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9, nhà bán lẻ của Mỹ đã chứng kiến thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,85 đô la, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn mức dự kiến là 2,29 đô la. Doanh thu dường như cũng khiến các nhà phát minh thất vọng, đạt 25,67 tỷ đô la nhưng không đạt được ước tính là 25,87 tỷ đô la. Cổ phiếu của Target đã giảm mạnh 21,83% và được bán với giá 121,07 đô la cho mỗi cổ phiếu vào lúc 11:58 giờ sáng Thứ Tư theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- Meta Platforms Inc. đã giới thiệu các tính năng mới vào thứ Tư sẽ nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng Messenger Calling. "Sắp tới, bạn sẽ có nền AI cho các cuộc gọi video, cuộc gọi video HD, khử tiếng ồn nền, tin nhắn thoại video và âm thanh, gọi điện và nhắn tin rảnh tay qua Siri", công ty nêu chi tiết trong thông cáo báo chí. Nền AI sẽ khiến các cuộc gọi video trở nên thú vị hơn, trong khi tùy chọn HD, cùng với khả năng khử tiếng ồn và cô lập giọng nói, sẽ giúp tương tác ảo dễ dàng hơn, theo Meta cho biết.

.

⦿ ---- Unilever đã từ bỏ kế hoạch bán bộ phận về kem trị giá 15 tỷ euro, bao gồm các thương hiệu cà rem như Ben & Jerry's, Magnum và Wall's, và hiện sẽ tập trung vào việc tách riêng bằng cách niêm yết độc lập, theo báo The Financial Times vào thứ Tư. Quyết định tách riêng mảng kem, chiếm khoảng 16% tổng doanh số của công ty, là một phần trong chiến lược tái thiết của CEO Hein Schumacher, bao gồm việc cắt giảm 7.500 nhân viên, chủ yếu trên khắp châu Âu.

.

Ban đầu, Unilever đã cân nhắc bán bộ phận kem của mình cho các công ty cổ phần tư nhân, nhưng những thách thức xuất phát từ chuỗi cung ứng phức tạp liên quan và quy mô cũng như tính phức tạp của một giao dịch như vậy cùng với quan điểm chính trị thẳng thắn liên quan đến thương hiệu Ben & Jerry's đã góp phần vào quyết định theo đuổi một con đường khác.

.

⦿ ---- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã chọn Jessica Tisch, ủy viên hiện tại của Sở vệ sinh thành phố New York (NYPD), làm ủy viên cảnh sát cho NYPD hôm thứ Tư. "Để đảm bảo người dân New York có khả năng phát triển mạnh mẽ tại thành phố của chúng ta, chúng ta cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, dày dạn kinh nghiệm, người sẽ tiếp tục đẩy lùi tội phạm và đảm bảo người dân New York được an toàn và cảm thấy an toàn, và tôi không thể nghĩ ra một nhà lãnh đạo nào có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hơn Ủy viên Jessica Tisch", Adams nhận xét trong một tuyên bố. Tisch chưa bao giờ là cảnh sát và là người phụ nữ thứ hai được bổ nhiệm vào vị trí này.

.

⦿ ---- Ford Motor Co. cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ sa thải khoảng 3.000 công nhân tại Đức và 800 công nhân tại Vương quốc Anh vào cuối năm 2027. Công ty bảo vệ quyết định này bằng cách nói rằng nó sẽ giúp đảm bảo khả năng cạnh tranh trong tương lai của họ tại châu Âu.

.

Ford đổ lỗi cho "những trở ngại đáng kể về cạnh tranh và kinh tế" trên thị trường xe hơiô châu Âu, đồng thời lưu ý "sự không phù hợp giữa các quy định về CO2 và nhu cầu của người tiêu dùng đối với xe điện". Công ty cho biết họ hy vọng việc cắt giảm lực lượng lao động chủ yếu sẽ đến từ việc sa thải tự nguyện.

.

⦿ ---- Hàng ngàn nhân viên chăm sóc sức khỏe ở các bệnh viện hệ thống UC đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài hai ngày trên khắp California vào thứ Tư. "Các nhân viên dịch vụ tuyến đầu và chăm sóc bệnh nhân UC sẽ đình công vào ngày 20/11 và ngày 21/11/2024 để phản đối việc mặc cả thiếu thiện chí và các hoạt động lao động không công bằng của UC", công đoàn AFSCME Local 3299 đăng trên trang web của mình.

.

Công đoàn tuyên bố rằng các đại diện của UC đã đàm phán bất hợp pháp khiến người lao động không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đình công. Một số trong hơn 37.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe UC đình công lúc 6 giờ sáng bên ngoài Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA ở Westwood nói với KTLA rằng họ đang sống dựa vào tiền lương. Một phụ nữ cho biết cô kiếm được ít hơn một nhân viên bán đồ ăn nhanh.

.

"Chúng tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày khi đi làm và chúng tôi vẫn đến nhưng chúng tôi không kiếm được tiền ... Thật căng thẳng", Jennifer cho biết vào sáng thứ Tư. Đại học đã phủ nhận cáo buộc về chiến thuật mặc cả không công bằng và cho biết họ đã đề nghị tăng lương lên 25 đô la một giờ trên toàn hệ thống vào ngày 1 tháng 7/2025. Họ đổ lỗi cho các viên chức công đoàn vì đã tuyên bố bế tắc "mặc dù [họ] rõ ràng muốn tiếp tục đàm phán các điều khoản hợp đồng".

.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Cảnh sát Long Beach đã bắn chết một người đàn ông trong một cuộc đấu súng khiến một cảnh sát bị thương do trúng đạn. Vụ này xảy ra khi cảnh sát Ty Cảnh sát Long Beach phản ứng với khu vực Đại lộ Atlantic và Phố 52 St. ngay sau 3 giờ chiều khi nhận được báo cáo về một "ông có súng". Tại hiện trường, các cảnh sát đã xác định được nghi phạm và cố gắng hạ nhiệt tình hình, gọi một người đàm phán con tin và một nhóm đánh giá tâm thần, theo thông cáo báo chí của LBPD. Nghi phạm vẫn không hợp tác và các cảnh sát SWAT đã được triển khai.

.

"Sau khoảng hai tiếng rưỡi cố gắng hạ nhiệt, nghi phạm và cảnh sát đều đã nổ súng", thông cáo nêu rõ. "Một cảnh sát bị trúng đạn vào cánh tay. Nghi phạm bị thương do trúng đạn". Sở Cứu hỏa Long Beach đã phản ứng với hiện trường vào khoảng 5:45 chiều, có hai bệnh nhân cần được điều trị.

.

Viên cảnh sát bị thương đã được đưa đến một bệnh viện gần đó, trong khi nghi phạm được tuyên bố đã chết tại hiện trường. Thi thể của nghi phạm đã chết nằm trên các bậc thang của Nhà thờ Iglesia del Cristo Miel dọc theo Đại lộ Atlantic.

.

⦿ ---- Quận Cam mời giúp từ thiện Lễ Tạ Ơn. Một tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang tìm kiếm sự giúp đỡ của công chúng để giải quyết nhu cầu cấp thiết về các khoản quyên góp thực phẩm để nuôi sống vô số gia đình đang gặp khó khăn. Hiện tại, Orange County Rescue Mission đang kêu gọi cộng đồng giúp đỡ cung cấp thực phẩm cho bữa tối Lễ Tạ ơn thường niên lần thứ 42 của tổ chức.

.

Orange County Resume Mission sẽ cung cấp thực phẩm cho hơn 280 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô gia cư sống trong khuôn viên Village of Hope trong bữa tối. Hiện tại, OCRM đang rất cần: Gà tây tươi hoặc đông lạnh nguyên con, trái cây đóng hộp; rau củ hỗn hợp đông lạnh, đậu xanh đông lạnh, ngô đông lạnh và cà rốt đông lạnh; đường trắng dạng hạt và đường nâu; hàng khô như bánh quy giòn, thanh ăn nhẹ, bánh pudding hoặc hỗn hợp thạch Jell-O, vân vân. Bạn có thể mang đến Làng Village of Hope của Orange County Rescue Mission, tại số 1 Hope Dr. ở Tustin. Kho quyên góp mở cửa hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.rescuemission.org/items/.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một phụ nữ bị tình nghi cố đâm chết một đứa trẻ ở Westminster và làm bị thương nghiêm trọng cha của đứa trẻ, người đã cố gắng bảo vệ đứa trẻ, đã bị bắt. Cảnh sát đã phản ứng đối với cuộc xô xát ở Trung tâm Westminster Civic Center tại khu 8200 của Đại lộ Westminster, gần Đại lộ Beach, vào khoảng 4:45 giờ chiều Chủ Nhật về một vụ đâm dao.

.

Cảnh sát đã tìm thấy một người đàn ông đang chảy máu từ nhiều vết đâm tại hiện trường. Các nhà điều tra cáo buộc rằng nạn nhân đang đi bộ cùng con gái qua sân trong vài phút trước khi một phụ nữ lạ mặt được cho là đã ném một cái chai vào họ. Người phụ nữ, sau đó được xác định là Victoria Vu, 43 tuổi, sau đó đi đến chỗ các nạn nhân và vung dao, cảnh sát cho biết. "Sau đó, Vu đã cố đâm đứa trẻ, lúc đó cha cô đã che chắn cho cô. Khi làm như vậy, Vu đã đâm người đàn ông vào tay và chân", theo cảnh sát cho biết trong một tuyên bố.

.

Cuối cùng, Vu đã bỏ đi nhưng vẫn ở trong sân. Vài phút sau, các cảnh sát đã tìm thấy cô, thu hồi được con dao được sử dụng trong vụ tấn công và bắt Vu. Động cơ tấn công bằng vũ khí chết người đối với người cha và con gái vẫn đang được điều tra. Vu đã bị giam giữ tại nhà tù Quận Cam vì tình nghi cố ý giết người, gây nguy hiểm cho trẻ em và tàng trữ dao bấm.

.

⦿ ---- Illinois: Tên của Linh Nguyen, cư dân thị trấn DeKalb, sẽ không xuất hiện trên lá phiếu bầu thị trưởng ngày 1 tháng 4/2025 sau khi Hội đồng Bầu cử DeKalb ra phán quyết vào thứ Ba rằng bà đã nộp hồ sơ của mình bên ngoài cửa sổ thời gian "theo yêu cầu của luật". Hội đồng Bầu cử DeKalb ra phán quyết vào thứ Ba ủng hộ việc phản đối hồ sơ đề cử của Nguyen. Nguyen là một trong bốn người cho biết họ có ý định ứng cử chức thị trưởng DeKalb trong cuộc bầu cử hợp nhất vào mùa xuân năm 2025. Trong một tuyên bố vào thứ Ba, Nguyen cho biết bà có kế hoạch kháng cáo phán quyết.

.

"Nhóm của tôi và tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên về phán quyết này", Nguyen cho biết trong một bản tin. "Luật sư của tôi đang xem xét các tài liệu và tính đến thời điểm này, chúng tôi có ý định kháng cáo quyết định của hội đồng bầu cử. Tôi muốn đảm bảo rằng người dân DeKalb có quyền lựa chọn!"

.

Trong đơn phản đối, Albert William Vodden, cư dân DeKalb, lập luận rằng Nguyen đã không nộp hồ sơ đề cử của mình trong thời gian luật định dành cho ứng cử viên "độc lập" cho chức thị trưởng của thành phố. Ông cũng cáo buộc rằng các giấy tờ của Nguyen có sự không nhất quán trong cách sử dụng tên hợp pháp của ứng cử viên, theo hồ sơ.

.

Luật sư Ed Mullen của Nguyen tại Chicago trước đây đã cáo buộc việc nộp hồ sơ của William Vodden là một "động thái chính trị chiến lược" nhằm loại bỏ cơ hội ứng cử của bà. Mullen và Nguyen lập luận rằng bà đã nộp hồ sơ đề cử của mình vào ngày 25/10/2024 cho cơ quan bầu cử địa phương vì điều này là cần thiết để tuân thủ luật bầu cử. Thời hạn nộp hồ sơ cho các cuộc bầu cử hợp nhất của thành phố diễn ra từ ngày 12 tháng 11/2024 đến ngày 18 tháng 11/2024.

.

Cuộc đua giành chức thị trưởng hiện có thể giảm xuống còn ba trừ khi Nguyen kháng cáo quyết định của Hội đồng Bầu cử hoặc ứng cử với tư cách là ứng cử viên ghi danh. Thị trưởng đương nhiệm Cohen Barnes, Nghị viên phường 7 John Walker và nhân viên Khoa CNTT của Đại học Bắc Illinois Kouame Sanan cũng đã nộp hồ sơ cho ghế này.

.

Nguyen cho biết bà tin rằng Hội đồng đã đưa ra quyết định trước phiên điều trần. "Là một người nhập cư và là phụ nữ da màu, tôi rất hiểu rằng mình thường bị đánh giá cao hơn những người khác. Nhóm của tôi đã rất siêng năng xem xét và tuân thủ luật bầu cử", Nguyen, người đến từ Việt Nam, cho biết trong một bản tin.

.

⦿ ---- HỎI 1: Tập thể dục nhịp điệu nhiều hơn ở tuổi trung niên và tuổi già có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí, bao gồm cả bệnh Alzheimer?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Tập thể dục nhịp điệu nhiều hơn ở tuổi trung niên và tuổi già có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí, bao gồm cả bệnh Alzheimer, theo một nghiên cứu mới. "Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh vai trò quan trọng của thể lực tim mạch trong việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí, ngay cả đối với những người có cơ địa dễ mắc bệnh Alzheimer", Weili Xu, giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu lão khoa thuộc Viện Karolinska ở Stockholm cho biết.

.

"Khuyến khích cải thiện thể lực dần dần là một cách thiết thực và có tác động để hỗ trợ sức khỏe não bộ cho nhiều nhóm dân số khác nhau", Xu, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong một email. Nhìn chung, những người có thể lực tim mạch tốt nhất có chức năng nhận thức tốt hơn và chỉ có 0,6% nguy cơ mắc chứng mất trí tương đối dài hạn so với những người không khỏe mạnh - một lợi ích giúp trì hoãn sự khởi phát của chứng mất trí trong 1,5 năm, theo nghiên cứu.

Chi tiết:

https://www.cnn.com/2024/11/19/health/aerobic-exercise-dementia-wellness/index.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với giáo viên ở những lớp đầu trong đời có thể mang lại lợi ích lâu dài?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy việc nuôi dưỡng mối quan hệ tốt với giáo viên ở những lớp đầu trong đời có thể mang lại lợi ích lâu dài. "Những mối quan hệ ban đầu này không chỉ ảnh hưởng đáng kể đến thành tích học tập mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt xã hội, cảm xúc và các kỹ năng điều hành, vốn rất quan trọng đối với thành công trong giáo dục", nhà nghiên cứu Arya Ansari, phó giáo sư giáo dục và sinh thái học con người tại Đại học Ohio State University, cho biết. Ông và nhóm của mình đã xem xét dữ liệu từ một nghiên cứu liên tục về học sinh mẫu giáo được triển khai vào năm 2010-11. Mặc dù nghiên cứu này bao gồm dữ liệu về trải nghiệm ở nhà và ở trường của trẻ em đến lớp năm, nhưng trọng tâm của bài đánh giá này là trẻ em đến lớp 3. Đó là vì giáo viên của học sinh lớp bốn và lớp năm không báo cáo về mối quan hệ của họ với học sinh.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/20/child-teacher-bond-early-education-lasting-impact/9141732111282/

.

.