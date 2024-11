- Laura Helmuth từ chức Tổng biên tập Scientific American sau khi gọi những người bầu cho Trump là bọn "tàn nhẫn nhất, ngu ngốc nhất, cố chấp nhất" và "phát xít" - Các dân cử Dân chủ yêu cầu TT Biden ra biện pháp bảo vệ các công chức liên bang sẽ bị Trump trả thù - Trump lập danh sách sa thải các tướng có lập trường cấp tiến (thúc đẩy văn hóa đa dạng với lính da màu, nữ binh, đồng tính

Nhà khoa học Laura Helmuth đã từ chức Tổng biên tập tạp chí Scientific American sau khi gõ lên mạng Bluesky những người bỏ phiếu cho Trump là nhóm "tàn nhẫn nhất, ngu ngốc nhất, cố chấp nhất" và "phát xít" sau khi cựu tổng thống Trump tái đắc cử. Bà đã xóa, và xin lỗi những người đã đọc những gì bà viết trong lúc kém tế nhị.

- Báo Axios: cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Iran tháng 10 đã phá sập xưởng vũ khí hạt nhân tối mật của Iran

- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine: không nhường đất để đổi hòa bình

- Thủ tướng Hungary đòi Mỹ cắt viện trợ Ukraine ngay

- Bắc Hàn: Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm máy bay không người lái tấn công tự sát

- Alibaba Group doanh thu quý 3 tăng 5%

- Biden đã hoàn tất khoản tài trợ 6,6 tỷ đô theo Đạo luật CHIPS cho Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC

- Biển Đông: TQ chỉ trích Philippines gây bất hòa, kích động đối đầu, hù dọa quân đội TQ sẽ cứng rắn hơn

- Tây Ban Nha: cháy nhà dưỡng lão, 10 người chết

- Lenovo Group doanh thu tăng 24%

- New Jersey: bắt 1 thiếu niên gây ra cháy rừng

- Houston: FBI bắt 1 người hỗ trợ vật chất cho Nhà nước Hồi giáo ISIS.

- Tokyo: bắt 1 du khách người Mỹ vì bôi bẩn cổng 1 ngôi đền địa phương.

- Quận Cam: Sebastian Bogdan Dumbrava bị xử có tội đối với 5 tội danh về súng

- Quận Cam: 1 cựu tài xế xe buýt trường học ở Santa Ana bị kết án 95 năm tù tới chung thân vì tội tấn công sex 2 bé gái

- Quận Cam: 1 phụ nữ bị chấn thương sau khi bị tấn công tình dục tại một tiệm Walmart ở Westminster

- Quận Cam: Tai nạn xây dựng trong trường trung học Villa Park.

- Canada: Van Nguyen trúng số 1 triệu đô.

- TIN VN. Thu hồi bằng cử nhân của ‘Phó Hiệu trưởng’ Đại học Kinh Bắc Đào Thị Bích Thuỷ.

- TIN VN. Lâm Đồng: Vì sao 70 công nhân Nhà máy xử lý rác bị nợ lương gần 1 năm qua?

- TIN VN. Hà Nội dính độc chiêu: nhà thầu Trung Quốc 'đắp chiếu' 17 năm nhà máy thép 8.100 tỷ đồng.

- HỎI 1: Vitamin D có thể giúp hạ huyết áp ở người lớn tuổi bị béo phì? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 800 triệu người, 14% dân số thế giới, có bệnh tiểu đường? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-15/11/2024) ⦿ ---- Alibaba Group Holding Limited đã công bố hôm thứ sáu rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2024 đã tăng 5% hằng năm, đạt 263,5 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (33,7 tỷ đô la). Thu nhập ròng của công ty đã tăng 63% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 43,55 tỷ nhân dân tệ (6,2 tỷ đô la). Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đã tăng vọt 69% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,27 nhân dân tệ (0,32 đô la). Thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng 5% lên 32,25 tỷ nhân dân tệ (5 tỷ đô la). Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Alibaba đã tăng 3,99% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

⦿ ---- Chính quyền Biden đã hoàn tất khoản tài trợ 6,6 tỷ đô la theo Đạo luật CHIPS cho Công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), theo chính quyền Biden cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Khoản tài trợ này sẽ tài trợ cho việc xây dựng các cơ sở sản xuất chip tiên tiến tại Arizona và sẽ được giải ngân dựa trên các mốc quan trọng của dự án. Khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy 65 tỷ đô la đầu tư tư nhân và sẽ là "khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài quan trọng nhất vào một dự án mới trong lịch sử Hoa Kỳ". Hơn nữa, khoản tài trợ này sẽ tăng cường an ninh kinh tế và quốc gia của Hoa Kỳ. "Đây là một mốc quan trọng trong việc xây dựng lại sự thống trị công nghệ của Hoa Kỳ", bản tim cho biết.

⦿ ---- Biển Đông: Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Tiểu Cương (Zhang Xiaogang) đã trả lời trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu về các tuyên bố của Philippines, chỉ trích nặng nề Philippines "gieo rắc bất hòa và kích động đối đầu" và hứa rằng quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện "các biện pháp mạnh mẽ và kiên quyết" để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

Trương lên án những gì ông gọi là nỗ lực của Philippines nhằm củng cố các yêu sách về Biển Đông thông qua luật pháp trong nước và tuyên bố rằng những hành động như vậy sẽ tạo ra xung đột. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng những hành động như vậy vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc cũng như gây tổn hại đến hoạt động hàng hải và vận chuyển của các quốc gia khác.

Những bình luận này được đưa ra sau khi một người phát ngôn của Hải quân Philippines tuyên bố các cuộc tập trận hải quân thường xuyên do Philippines và các cường quốc khác tổ chức nhằm kiềm chế sự xâm lược của Trung Quốc trong khi Đạo luật về vùng biển của Philippines và Đạo luật về các tuyến đường biển quần đảo của Philippines đang bảo đảm cam kết về trật tự quốc tế "dựa trên luật lệ".

⦿ ---- Tây Ban Nha: Ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn bùng phát tại viện dưỡng lão Jardines de Villafranca ở thành phố Villafranca de Ebro của Zaragoza, chính quyền khu vực Aragonese cho biết với giới truyền thông vào thứ sáu.

Sở cứu hỏa địa phương đã khống chế được đám cháy sau khi được cảnh báo vào khoảng 5:00 sáng giờ địa phương. Người đứng đầu thành phố Volga Rodriguez cho biết đám cháy có khả năng bắt đầu từ một trong những phòng ngủ, nơi nó bắt lửa vào một tấm nệm, nhưng lưu ý rằng cuộc điều tra vẫn đang chờ kết luận. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có 82 cư dân có mặt tại viện dưỡng lão.

⦿ ---- Lenovo Group Ltd. đã công bố trong báo cáo thu nhập quý 2 vào thứ Sáu rằng doanh thu của công ty đã tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,9 tỷ đô la. Thu nhập ròng tăng vọt 44% lên 359 triệu đô la và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 40% lên 2,78 đô la. Công ty cho biết Nhóm Thiết bị thông minh của mình đã tăng doanh thu 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 13,5 tỷ đô la. Mảng kinh doanh PC đã mở rộng vị thế dẫn đầu thị trường lên gần 24% thị phần, trong khi mảng kinh doanh điện thoại thông minh và máy tính bảng tăng doanh thu lần lượt là 43% và 19%.

⦿ ---- Axios đưa tin hôm thứ sáu rằng trong cuộc tấn công mới nhất của Israel vào Iran vào cuối tháng 10, một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân tối mật đang hoạt động đã bị phá hủy. Địa điểm là cơ sở Taleghan 2 trong khu phức hợp quân sự Parchin, cách Tehran khoảng 20 dặm về phía đông nam. Theo báo cáo, cuộc tấn công đã làm hỏng thiết bị tinh vi được sử dụng để thiết kế chất nổ dẻo bao quanh uranium trong thiết bị hạt nhân và cần thiết để kích nổ nó.

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết với điều kiện giấu tên rằng cơ sở này đang tiến hành "hoạt động khoa học có thể tạo tiền đề cho việc sản xuất vũ khí hạt nhân". Bên cạnh đó, người này nói thêm rằng đó là "một điều tối mật", thậm chí hầu hết viên chức chính phủ Iran đều không biết.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov khẳng định hôm thứ Sáu rằng đất nước ông sẽ không từ bỏ bất kỳ phần nào trong lãnh thổ của mình, bao gồm Crimea và Donbass (hai vùng này đã bị Nga chiếm từ năm 2014), vì mục đích thỏa hiệp và bắt đầu đàm phán hòa bình với Nga, bất chấp các bản tin ngược lại.

Tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Na Uy Bjoern Arild Gram ở Oslo, Umerov khẳng định rằng "toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là một phần trong các giá trị của chúng tôi". Ông cũng nhấn mạnh rằng bảo vệ người dân và đất nước vẫn là ưu tiên hàng đầu của Kiev.

Đầu tuần này, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã kêu gọi hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Trong khi đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ Antony Blinken đã đảm bảo với Kiev về sự ủng hộ của Washington trong bối cảnh có báo cáo rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm một đặc phái viên tập trung vào việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

⦿ ---- Thủ tướng Hungary Viktor Orban khi phát biểu với Đài phát thanh Kossuth hôm thứ Sáu cho biết ông muốn Đảng Dân chủ Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm của những "kẻ hiếu chiến" hãy cắt giảm viện trợ cho Ukraine trong những tháng cuối nhiệm kỳ của họ.

Orban tuyên bố ông coi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump là ứng cử viên "ủng hộ hòa bình" và muốn Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đảm bảo rằng ông có "cơ hội thực hiện chương trình của mình một cách bình tĩnh nhất có thể", bằng cách không còn kích động thù địch hoặc cam kết thực hiện các hoạt động quân sự ở Ukraine. Thủ tướng Hungary gần đây đã bày tỏ quan điểm của mình rằng nhiệm kỳ tổng thống của Trump đại diện cho một sự thay đổi mô hình lớn đối với châu Âu và kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Orban kêu gọi Mỹ ngưng viện trợ Ukraine, nhưng không đòi Putin rút quân khỏi Ukraine.

⦿ ---- Nhà khoa học Laura Helmuth đã từ chức Tổng biên tập tạp chí Scientific American sau khi có lời lẽ nặng nề về những người bỏ phiếu cho Donald Trump. Đăng trên mạng Bluesky, mạng đối thủ của X, Helmuth cho biết hôm thứ Năm rằng bà "quyết định rời tạp chí Scientific American sau 4,5 năm thú vị với tư cách là Tổng biên tập" mà không đề cập đến những bình luận trước đây của bà.

Trong một loạt bài đăng hiện đã bị xóa trên cùng một nền tảng, bà gọi những người bỏ phiếu cho Trump là nhóm "tàn nhẫn nhất, ngu ngốc nhất, cố chấp nhất" và "phát xít" sau khi cựu tổng thống Trump tái đắc cử vào tuần trước. Những bình luận của bà đã lan truyền trên X và bị chỉ trích trên nền tảng ngày càng thiên hữu này.

Helmuth đã xin lỗi trong một bài đăng riêng, gọi chúng là "gây khó chịu và không phù hợp" và rằng chúng không "phản ánh quan điểm" của báo Scientific American. Helmuth viết "Tôi tôn trọng và đánh giá cao mọi người trên khắp quang phổ chính trị. Những bài đăng này, mà tôi đã xóa, không phản ánh niềm tin của tôi; chúng là sự thể hiện sai lầm về sự sốc và bối rối về kết quả bầu cử".

Kimberly Lau, chủ tịch của Scientific American, cho biết trong một tuyên bố với CNN rằng Helmuth đã quyết định ra đi và đang tìm người thay thế bà. "Chúng tôi cảm ơn Laura vì bốn năm lãnh đạo Scientific American, trong thời gian đó tạp chí đã giành được các giải thưởng truyền thông khoa học lớn và chứng kiến ​​sự thành lập của một phòng tin tức kỹ thuật số được tái thiết", Lau cho biết trong tuyên bố. "Chúng tôi chúc bà mọi điều tốt đẹp trong tương lai".

Với 179 năm xuất bản cho đến nay, Scientific American cho biết đây là "tạp chí xuất bản liên tục lâu đời nhất" tại Hoa Kỳ và đã xuất bản các bài viết của hơn 200 người đoạt giải Nobel. Năm nay, chỉ là lần thứ hai trong lịch sử, tạp chí này đã công bố sự ủng hộ của tổng thống, lên tiếng ủng hộ Kamala Harris và nói rằng Trump "gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và bác bỏ bằng chứng, thay vào đó lại thích những tưởng tượng về âm mưu vô nghĩa".

⦿ ---- Các dân cử Dân chủ đang gây sức ép buộc Bạch Ốc phải làm mọi cách để chống lại nhánh hành pháp chống lại những nỗ lực mà Tổng thống đắc cử Trump đã hứa sẽ phá bỏ các cơ quan liên bang và tái cấu trúc chúng theo ý thích của Trump. Các nhà lập pháp muốn Tổng thống Biden hành động quyết liệt — và sáng tạo — với các hành động đơn phương trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ. Ý tưởng này vừa bảo vệ các chiến thắng về chính sách của đảng Dân chủ vừa củng cố Bộ Tư pháp, các cơ quan tình báo và các văn phòng khác trong tầm ngắm của Trump.

Dân biểu Jared Huffman (D-California) cho biết: "Chính quyền Biden có thể làm được rất nhiều việc và tôi biết rằng họ đã lập một số kế hoạch cho tình huống này. Sẽ là một hành vi sai trái chính trị rất lớn nếu họ không lường trước được tình huống này và có một số kế hoạch".

Đảng Dân chủ nhanh chóng chỉ ra rằng, với việc đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, khả năng sẽ không có thay đổi lớn nào về mặt lập pháp trong phiên họp vịt què sau bầu cử. Với suy nghĩ đó, họ coi Biden như một loại tường lửa phòng ngừa chống lại lời thề của Trump là sẽ trả thù về mặt lập pháp và xóa sổ phần lớn bộ máy quan liêu liên bang trong một cuộc thanh trừng "nhà nước ngầm" được thiết kế để tinh giản chính phủ và loại bỏ những người chỉ trích nhánh hành pháp của ông.

Những người chỉ trích Trump cũng lo ngại về kế hoạch thành lập một "Bộ Hiệu quả Chính phủ" mới của ông, do các doanh nhân công nghệ giàu có Elon Musk và Vivek Ramaswamy đứng đầu. Khi công bố nỗ lực này, Trump cho biết "sẽ mở đường cho chính quyền của tôi phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang".

Đảng Dân chủ coi những mục tiêu đó là cách che đậy cho việc Trump lạm dụng quyền lực để thúc đẩy lợi ích cá nhân của mình hơn là lợi ích của đất nước. Và những người gây sức ép buộc Biden hành động đơn phương đã đưa ra một loạt các lựa chọn tiềm năng để phản đối.

⦿ ---- Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Donald Trump được cho là có danh sách các sĩ quan quân đội mà họ muốn sa thải khỏi Pentagon, và có thể bao gồm cả Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Hai nguồn tin giấu tên nói với Reuters rằng Trump vẫn đang trong giai đoạn đầu lập kế hoạch và danh sách này có thể tăng lên khi ông đến gần ngày nhậm chức. Trump được cho là vẫn chưa chính thức bật đèn xanh cho việc sa thải, mặc dù trong những tuần gần đây, ông đã nhiều lần nói về việc loại bỏ các tướng lĩnh và sĩ quan "cấp tiến" có liên quan đến việc rút quân khỏi Afghanistan năm 2021.

Reuters đưa tin, những người trong cuộc cũng dự đoán rằng Trump có thể tập trung sa thải các sĩ quan quân đội có liên quan đến Tướng Mark Milley, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Trump. Milley được trích dẫn trong cuốn sách War của Bob Woodward khi gọi Trump là "người nguy hiểm nhất từ ​​trước đến nay" và là người không thể kiểm soát được khuynh hướng độc đoán của mình khi còn ở Bạch Ốc. Milley nói thêm, "Tôi đã nghi ngờ khi nói chuyện với bạn về sự suy giảm tinh thần của ông ấy, v.v., nhưng giờ tôi nhận ra ông Trump là một tên phát xít hoàn toàn".

⦿ ---- Tỷ phú doanh nhân Elon Musk, người gần đây được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump chọn làm đồng lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới, được cho là đã gặp đại sứ Iran tại Liên hợp quốc vào thứ Hai, theo tờ New York Times đưa tin vào thứ Năm.

Dẫn lời các quan chức Iran giấu tên, hãng thông tấn này cho biết hai người đã gặp nhau để thảo luận về các cách xoa dịu căng thẳng giữa Iran và Hoa Kỳ. Cuộc họp mà các quan chức Iran cho biết là "tích cực" và "tin tốt", kéo dài hơn một giờ và được tổ chức tại một địa điểm bí mật ở New York. Một trong những quan chức Iran cho biết Musk đã yêu cầu gặp Đại sứ Amir Saeid Iravani, trong khi đặc phái viên này đã chọn địa điểm cho cuộc họp. Một quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết Iravani đã nói với Musk rằng ông nên "xin miễn trừ lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính và đưa một số doanh nghiệp của mình đến Tehran", theo hãng thông tấn này.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn Jay Clayton, người từng lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, làm Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York. Văn phòng này cũng có thẩm quyền đối với các tổ chức tài chính lớn và giải quyết một phần đáng kể các vụ tham nhũng cấp cao.

"Jay là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, cố vấn và công chức được kính trọng", Trump viết trên Truth Social khi thông báo về động thái này. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, Clayton sẽ đứng đầu văn phòng công tố viên liên bang uy tín nhất của đất nước và tiếp quản vụ án liên bang đang diễn ra liên quan đến Thị trưởng thành phố New York Eric Adams.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn luật sư Todd Blanche và Emil Bove, những người đại diện cho ông trong vụ án tiền bịt miệng ở New York, cho vị trí số hai và số ba tại Bộ Tư pháp. Blanche, luật sư chính trong vụ án tiền bịt miệng, đã được đề cử làm phó tổng chưởng lý. "Todd là một luật sư xuất sắc, người sẽ là một nhà lãnh đạo quan trọng trong Bộ Tư pháp, sửa chữa Hệ thống Tư pháp đã bị phá vỡ trong thời gian quá dài", Trump viết trên Truth Social.

Trong khi đó, Bove, người cũng đại diện cho Trump trong phiên tòa tiền bịt miệng và hai vụ án hình sự liên bang của ông, sẽ là Thứ trưởng Tư pháp phụ tá chính và sẽ giữ chức Thứ trưởng tạm quyền cho đến khi Blanche được xác nhận, Trump cho biết. "Emil là một luật sư cứng rắn và mạnh mẽ, người sẽ là một phần quan trọng của Bộ Tư pháp, loại bỏ tham nhũng và tội phạm", Trump nói về Bove.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã chọn Thống đốc Doug Burgum của North Dakota làm người đứng đầu Bộ Nội vụ. Nếu được Thượng viện xác nhận, Burgum sẽ chịu trách nhiệm quản lý một lượng lớn đất liên bang cũng như các nguồn tài nguyên thiên nhiên nằm bên dưới, khiến ông trở thành nhân vật chủ chốt trong kế hoạch tăng sản lượng dầu khí của Trump.

Trump đã hé lộ thông báo trong một sự kiện tại khu điền trang Mar-a-Lago của mình, nói rằng ông sẽ bổ nhiệm Burgum vào một vị trí quan trọng vào thứ Sáu. Ngay sau đó, ông đã chọn cách để thông báo sớm bằng cách tiết lộ rằng Burgum "sẽ đứng đầu Bộ Nội vụ và ông ấy sẽ rất tuyệt vời".

⦿ ---- Iran đã bảo đảm với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden qua thư rằng họ sẽ không tìm cách ám sát Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu. Theo báo cáo, thông điệp Iran chưa từng thấy trước đây đã được nhận vào ngày 14/10 để đáp lại lời cảnh báo riêng bằng văn bản do Biden gửi hồi tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ được cho là đã cảnh báo Tehran rằng Hoa Kỳ coi các mối đe dọa đối với Trump là "vấn đề an ninh quốc gia hàng đầu" và bất kỳ nỗ lực ám sát nào nhằm vào Trump đều sẽ được coi là hành động chiến tranh.

Trump được cho là đã yêu cầu cung cấp máy bay phản lực quân sự hồi tháng 10 sau khi được thông báo về các mối đe dọa của Iran đối với tính mạng của ông và chỉ trích Biden vì không phản ứng với các mối đe dọa. Đầu tháng này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố các cáo buộc liên bang liên quan đến các kế hoạch bị phá vỡ của Iran nhằm ám sát Trump trước cuộc bầu cử tổng thống, nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã bác bỏ các tuyên bố rằng đất nước của ông đã thực hiện bất kỳ kế hoạch nào như vậy, gọi các cáo buộc là "âm mưu độc hại".

⦿ ---- Thiếu nữ ra Hạ Viện khai rằng Dân biểu Matt Gaetz quan hệ sex với cô khi cô mới 17 tuổi. Người thiếu nữ là trung tâm của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Bộ Tư pháp về các cáo buộc buôn bán tình dục liên quan đến Dân biểu Matt Gaetz đã làm chứng trước Ủy ban Đạo đức Hạ viện rằng cựu dân biểu Florida đã quan hệ tình dục với cô khi cô 17 tuổi, theo các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho ABC News biết.

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố hôm thứ Tư rằng Gaetz đã được chọn làm Bộ trưởng Tư pháp, giám sát chính nhánh chính phủ trước đây đã tiến hành cuộc điều tra riêng về ông, cuộc điều tra đã kết thúc vào năm ngoái mà không có cáo buộc nào được đưa ra. Gaetz đã từ chức Dân biểu sau thông báo của Trump. Điều này xảy ra khi Ủy ban Đạo đức Hạ viện đang trong giai đoạn cuối của cuộc điều tra, theo các nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng ủy ban đang chuẩn bị họp vào tuần này để cân nhắc xem có nên công bố báo cáo cuối cùng về Gaetz hay không.

Thu hồi bằng cử nhân của ‘Phó Hiệu trưởng’ Đại học Kinh Bắc Đào Thị Bích Thuỷ

Lâm Đồng: Vì sao 70 công nhân Nhà máy xử lý rác bị nợ lương gần 1 năm qua?

Hà Nội dính độc chiêu: nhà thầu Trung Quốc 'đắp chiếu' 17 năm nhà máy thép 8.100 tỷ đồng.

Hồi mùa hè, Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã triệu tập người phụ nữ ở trung tâm của cuộc điều tra - hiện đã ngoài 20 tuổi - và cô đã ngồi làm chứng trong nhiều ngày tại đó, nơi cô đã làm chứng trước ủy ban rằng Gaetz đã quan hệ tình dục với cô khi cô còn là trẻ vị thành niên ở trường trung học, theo các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết."Những cáo buộc này là bịa đặt và sẽ cấu thành lời khai sai sự thật trước Quốc hội", Gaetz trả lời báo cáo của ABC News. "Việc bôi nhọ sai sự thật này sau cuộc điều tra hình sự kéo dài ba năm nên được xem xét với sự hoài nghi lớn". Bộ Tư pháp đã dành nhiều năm để điều tra các cáo buộc chống lại Gaetz, bao gồm cả cáo buộc cản trở công lý, trước khi thông báo cho Gaetz vào năm ngoái rằng họ sẽ không đưa ra cáo buộc.Gaetz từ lâu đã phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Vào tháng 9, ông đã công bố câu trả lời chi tiết cho các câu hỏi mà Ủy ban Đạo đức Hạ viện gửi cho ông, nơi đang điều tra các cáo buộc về hành vi tình dục sai trái và sử dụng ma túy bất hợp pháp, nhắc lại việc ông phủ nhận các cáo buộc.⦿ ---- Dân Biểu Michael McCaul (R-Texas) hôm thứ Tư thú nhận ông đã bị tạm giữ tại Sân bay Quốc tế Dulles vào đầu tháng này vì an ninh sân bay cho rằng ông có vẻ say rượu. McCaul, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, thừa nhận trong một tuyên bố với NewsNation rằng ông đã mắc "sai lầm" khi trộn thuốc ngủ Ambien với rượu."Đây là kết quả của một quyết định tồi tệ mà tôi đã đưa ra khi trộn một viên Ambien — mà tôi đã dùng để ngủ trên chuyến bay sắp tới — với một ít rượu", McCaul cho biết trong một tuyên bố. "Các nhân viên thực thi pháp luật đã tạm giữ tôi trong thời gian ngắn khi tôi đang đợi một thành viên gia đình đến đón".McCaul bị buộc tội say rượu ở nơi công cộng trong vụ việc xảy ra ngày 4 tháng 11 tại Dulles, theo Crystal Nosal, người phát ngôn của Cơ quan Sân bay Metropolitan Washington. Đảng Cộng hòa Hạ viện, người thường xuyên đi khắp thế giới để gặp gỡ các nhà lãnh đạo nước ngoài và các quan chức khác, đã cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật vì phản ứng của họ và cho biết ông sẽ sử dụng vụ này để "trở thành một người tốt hơn".“Tôi không có gì ngoài sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với những cảnh sát đã chặn tôi vào buổi tối hôm đó,” McCaul nói. “Sự kiện này không phản ánh con người tôi và con người tôi phấn đấu trở thành. Là một con người, tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi quyết tâm học hỏi từ sai lầm này và, nếu Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một người tốt hơn.” McCaul dễ dàng giành được nhiệm kỳ thứ 11 của mình tại Hạ viện vào tháng 11 này.⦿ ---- Cựu ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy Jr. đã được Trump đề cử để trở thành Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS) hôm thứ năm, xác nhận các báo cáo trước đó cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể giao cho ông phụ trách bộ y tế."Trong thời gian quá dài, người Mỹ đã bị nghiền nát bởi các công ty thực phẩm công nghiệp và các công ty dược phẩm đã tham gia vào việc lừa dối, thông tin sai lệch và thông tin sai lệch khi nói đến Sức khỏe Cộng đồng", Trump cho biết trong thông báo. "Ông Kennedy sẽ khôi phục các Cơ quan này theo truyền thống Nghiên cứu Khoa học Tiêu chuẩn Vàng và ngọn hải đăng của Minh bạch, để chấm dứt đại dịch Bệnh mãn tính và Làm cho Nước Mỹ Vĩ đại và Khỏe mạnh trở lại!", tổng thống đắc cử nói thêm.Bộ y tế Hoa Kỳ có 13 bộ phận hoạt động, bao gồm 10 cơ quan trong dịch vụ y tế công cộng của đất nước, chẳng hạn như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA).⦿ ---- Từ bi với di dân đã không đổi ra được lá phiếu, bây giờ thì trễ rồi. Một liên minh gồm 138 nhóm nhập cư, dân sự và nhân quyền đang kêu gọi Tổng thống Biden hành động hành pháp để bảo vệ một số người nhập cư dễ bị tổn thương khỏi lời cam kết trục xuất hàng loạt của Tổng thống đắc cử Trump. Các nhóm này cho biết Biden có thể thực hiện các biện pháp tương đối nhỏ để giúp những người nhập cư tránh xa nguy hiểm trước khi chính quyền Trump sắp tới tăng cường thực thi luật nhập cư."Cộng đồng người nhập cư của chúng ta đang ở ngã ba đường khi Tổng thống đắc cử Trump đe dọa sẽ biến lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình thành hiện thực về việc quay trở lại hệ thống nhập cư tàn khốc và hỗn loạn", theo nhóm này viết trong một lá thư gửi cho Biden."Mạng sống của các gia đình Mỹ - những người hàng xóm, chủ doanh nghiệp nhỏ, công nhân nông trại - đang bị đe dọa, vì vậy chúng tôi kêu gọi chính quyền Biden-Harris hành động ngay lập tức để bảo vệ các gia đình nhập cư dễ bị tổn thương, những người hưởng quy chế bảo vệ tạm TPS (Temporary Protected Status), những người Dreamers (vào Mỹ lậu khi còn thơ ấu) và những người khác có nguy cơ bị trục xuất hàng loạt và chia cắt gia đình", họ cho biết.Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã cố gắng thu hẹp quy mô các chương trình như Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) và Hành động hoãn lại đối với những người nhập cư đến Mỹ khi còn nhỏ (DACA). Nếu Trump có thể chấm dứt thành công hoặc làm giảm đáng kể các biện pháp bảo vệ tạm thời hoặc nhân đạo, hàng trăm nghìn đến hàng triệu người thụ hưởng về cơ bản có thể trở thành người không có giấy tờ chỉ sau một đêm.Các nhóm cũng đang kêu gọi bảo vệ cho những người làm nông trại và công nhân theo mùa, cũng như gia hạn giấy phép lao động và bảo vệ cho người tị nạn và người tị nạn. Các nhóm ủng hộ người nhập cư đang chuẩn bị cho một cuộc đàn áp chưa từng có của chính quyền Trump mới, dựa vào những kinh nghiệm tập thể và cá nhân từ nhiệm kỳ đầu tiên của Trump tại Phòng Bầu dục để xác định bất kỳ biện pháp bảo vệ pháp lý nào có sẵn cho những người nhập cư dễ bị tổn thương.⦿ ---- Chính quyền Trump sắp nhậm chức đang cân nhắc các địa điểm và đàm phán với các công ty nhà tù tư nhân về việc mở rộng mạnh mẽ các trung tâm giam giữ người nhập cư sẽ giam giữ người nhập cư trước khi họ bị trục xuất như một phần trong kế hoạch trục xuất hàng loạt mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hứa, theo 2 nguồn tin thân cận với kế hoạch này cho biết với NBC News.Mục tiêu là tăng gấp đôi số giường giam giữ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan — 41.000 giường hiện được Quốc hội phân bổ — để giam số lượng lớn người di cư trong thời gian ngắn trong khi họ chờ trục xuất sau khi bị bắt bên trong Hoa Kỳ, các nguồn tin cho biết. Các nguồn tin cho biết kế hoạch này cũng sẽ bao gồm việc khởi động lại chính sách giam giữ cha mẹ cùng con cái của họ, được gọi là giam giữ gia đình, mà những người ủng hộ nhập cư đã chỉ trích và chính quyền Biden đã dừng hồi năm 2021.Những người làm việc trên các kế hoạch với nhóm chuyển giao của Trump đang đánh giá xem cơ sở nào mà chính quyền Biden đã đóng cửa có thể được mở lại, tính đến không gian có sẵn trong các nhà tù của quận và đánh giá những khu vực nào có thể cần các cơ sở tạm thời để giam giữ người di cư như một phần của nỗ lực trục xuất.Nhóm chuyển giao của Trump đang xem xét số lượng người di cư mà mỗi khu vực có thể tiếp nhận, bao gồm cả ở các khu vực đô thị do đảng Dân chủ kiểm soát trên khắp cả nước. Một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch cho biết họ ưu tiên các khu vực có lượng người di cư lớn nhưng không có cơ sở giam giữ, thay vì chỉ tập trung vào các thành trì của đảng Dân chủ.Các thành phố có lượng người di cư lớn — như Denver, Los Angeles, Miami và Chicago — có thể cần thêm các địa điểm giam giữ được xây dựng gần đó để giam giữ những người di cư bị bắt tại đó. Nguồn tin cho biết chính quyền cũng có thể cần mở lại, mở rộng hoặc xây dựng các cơ sở mới ở vùng Đông Bắc để giam giữ những người di cư bị bắt xung quanh Thành phố New York, Philadelphia và thủ đô Washington. Một nguồn tin khác quen thuộc với các kế hoạch cho biết cái gọi là chính sách bảo vệ tại các thành phố của đảng Dân chủ không nên ngăn cản ICE mở rộng việc giam giữ tại đó.⦿ ---- Lãnh tụ tối cao của Bắc Hàn Kim Jong-un đã giám sát một cuộc thử nghiệm máy bay không người lái tấn công tự sát, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA). Kim đã ra lệnh sản xuất hàng loạt những máy bay không người lái này. Theo KCNA, những máy bay không người lái được thử nghiệm được tạo ra để "sử dụng trong các khu vực tấn công khác nhau trên đất liền và trên biển" và "có nhiệm vụ tấn công chính xác các mục tiêu tùy ý của kẻ thù"."Có một cuộc chạy đua toàn cầu đang diễn ra để giới thiệu các công nghệ tiên tiến và sử dụng máy bay không người lái như một phương tiện chính của sức mạnh quân sự ... Tôi nghĩ rằng quân đội trên toàn thế giới đều công nhận rằng máy bay không người lái đang đạt được kết quả rõ ràng trong [cả] các cuộc xung đột lớn và nhỏ", Kim bình luận, đồng thời nói thêm rằng Bình Nhưỡng có khả năng sản xuất nhiều loại máy bay không người lái (UAV) khác nhau.⦿ ---- Cảnh sát ở New Jersey đã bắt một thiếu niên bị cáo buộc tội gây ra cháy rừng trong bối cảnh hạn hán đang diễn ra ở tiểu bang này—và cậu mới chỉ 14 tuổi. Cảnh sát thị trấn Evesham cho biết họ đã bắt giữ thiếu niên này và buộc tội cậu đốt lửa vào ngày 30 tháng 10, thiêu rụi hơn 50 mẫu Anh đất, theo ABC News đưa tin.Không có thương tích nào được báo cáo và không có công trình nào bị hư hại. Cậu bé đang bị giam giữ tại một cơ sở dành cho vị thành niên và bị buộc tội đốt phá nghiêm trọng và gây ra hoặc có nguy cơ gây thương tích hoặc thiệt hại trên diện rộng, theo Fox29.Các cáo buộc có thể trở nên tồi tệ hơn: Các nhà chức trách đang điều tra xem vụ cháy ngày 30 tháng 10 có liên quan đến một vụ cháy khác vào ngày 7 tháng 11 đã thiêu rụi gần 400 mẫu Anh hay không. New Jersey đang trải qua một đợt thời tiết khô hạn nghiêm trọng đến mức Thống đốc Phil Murphy đã yêu cầu người dân trong tiểu bang cắt giảm việc sử dụng nước.⦿ ---- Đặc vụ FBI phụ trách Houston (SAC) Douglas Williams đã thông báo bắt giữ một người đàn ông 28 tuổi hôm thứ năm, bị tình nghi cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nhà nước Hồi giáo ISIS. Theo các nhà chức trách, bị cáo Anas Said được cho là đã lên kế hoạch tấn công khủng bố thay mặt cho ISIS tại Hoa Kỳ.Anh này thừa nhận đã nghiên cứu các cách nhắm vào các trung tâm tuyển quân địa phương, cung cấp nhà của mình làm nơi ẩn náu cho các điệp viên ISIS, cố gắng sản xuất tài liệu tuyên truyền cho nhóm và khoe khoang rằng anh ta sẽ thực hiện một cuộc tấn công "kiểu 11/9" nếu anh ta có đủ nguồn lực cần thiết, FBI tiết lộ. Cụ thể, nghi phạm đã bị bắt vào tuần trước tại khu chung cư của anh ta, và FBI chính thức thông báo bắt giữ anh ta vào hôm Thứ Năm.⦿ ---- Chính quyền Tokyo đã bắt 1 du khách người Mỹ 65 tuổi vì cáo buộc đã bôi bẩn cổng của một ngôi đền địa phương. Cảnh sát đã bắt nghi phạm, được xác định là Steven Lee Hayes, tại khách sạn của ông vào chiều thứ Tư sau khi cuộc điều tra về vụ làm bẩn cổng tại Đền Meiji ở Phường Shibuya của Tokyo bằng cách sử dụng camera giám sát đã dẫn cảnh sát đến ông ta.Hayes bị cáo buộc "khắc chữ cái bảng chữ cái lên một cây cột của cổng một ngôi đền". Ông bị cáo buộc đã dùng móng tay để khắc các chữ cái trên cổng torii của Đền Meiji vào thứ Ba. Chính quyền Nhật Bản cho biết Hayes đã đến Tokyo vào thứ Hai để tham quan cùng gia đình. Cảnh sát cho biết họ cũng đang điều tra việc khắc chữ lên các cây cột của một ngôi đền khác. Không có thông tin chi tiết về việc Hayes đến từ đâu tại Hoa Kỳ hoặc liệu ông ta có còn bị giam giữ hay không.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 32 tuổi có tiền án trọng tội bị truy tố tội đe dọa xả súng hàng loạt tại UC Irvine đã bị kết án hôm thứ Tư vì nhiều lần vi phạm vũ khí. Sebastian Bogdan Dumbrava đã bị xử có tội đối với 5 tội danh sản xuất, bán hoặc tiếp nhận băng đạn có sức chứa lớn bị cấm, tất cả đều là trọng tội. Bồi thẩm đoàn vẫn bế tắc về các tội danh trọng tội là gửi thư đe dọa với ý định tống tiền và cố gắng tống tiền tài sản hoặc các khoản cân nhắc khác bằng cách đe dọa.Dumbrava dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 6 tháng 1/2025. Một phiên điều trần trước khi xét xử cũng được lên lịch để xem xét các cáo buộc mà bồi thẩm đoàn vẫn bế tắc. Y có một tiền án: Dumbrava đã bị kết án vào tháng 3/2021 vì tội sở hữu súng trái phép và là người bị cấm sở hữu đạn dược, cả hai đều là trọng tội.⦿ ---- Quận Cam: Một cựu tài xế xe buýt trường học ở Quận Cam đã bị kết án 95 năm tù chung thân vào thứ Tư vì tội tấn công tình dục hai bé gái mà y sống cùng, theo hồ sơ tòa án. Nery Rodriguez Gonzalez, 43 tuổi, đã bị kết án vào ngày 18 tháng 9 về một tội danh liên tục lạm dụng tình dục trẻ em và các tội danh riêng lẻ về hành vi dâm ô hoặc đồi trụy với trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi, tấn công tình dục nghiêm trọng với trẻ em dưới 14 tuổi, tấn công tình dục nghiêm trọng với trẻ em bằng vật lạ và hành vi dâm ô hoặc đồi trụy với trẻ vị thành niên, tất cả đều là trọng tội.Thói quen tấn công tình dục của Gonzalez bắt đầu với hai bé gái khi chúng khoảng 6 và 8 tuổi. Cựu tài xế xe buýt trường học làm việc tại Santa Ana thuộc Học khu Santa Ana Unified School District. Anh ta không bị buộc tội quấy rối bất kỳ học sinh nào. Cảnh sát được gọi đến Bệnh viện Nhi ở Quận Cam vào ngày 30/12/2020, khi một trong những nạn nhân nói với mẹ cô rằng bị cáo đã xâm hại tình dục cô từ khi cô 8 tuổi cho đến khi cô 13 tuổi, cảnh sát đã làm chứng trong phiên điều trần sơ bộ. Vụ quấy rối xảy ra ở Santa Ana và Garden Grove, theo lời cảnh sát.⦿ ---- Quận Cam: Các phụ nữ gốc Việt cũng phải coi chừng. Một phụ nữ ở Quận Cam nói cô bị chấn thương sau khi bị tấn công tình dục tại một cửa tiệm Walmart ở Westminster trong vụ mà cô cũng mô tả là tội ác thù hận. Cô Maribel Vergara, 43 tuổi, cho biết nghi phạm, được xác định là Aaro Aubrey Navies, đã túm lấy mông cô và nói rằng y có thể làm bất cứ điều gì y muốn vì "Cô là người Mexico và cô không có quyền".Vergara, người thường mang theo bình xịt hơi cay, cho biết cô không mang theo để sử dụng với kẻ tấn công bị cáo buộc. Mặc dù Vergara chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng cô cho biết cô giỏi tiếng Anh và hiểu rõ những gì kẻ tấn công cô nói. Cô khẳng định y cũng có cử chỉ khiếm nhã với cô bằng lưỡi. Vergara cho biết, vài phút sau khi gọi 911, cảnh sát đã đến cửa tiệm và bắt Navies với cáo buộc tấn công tình dục và tội ác thù hận, một trọng tội.⦿ ---- Quận Cam: Tai nạn xây dựng trong trường học. Cứu hộ đã có mặt tại hiện trường sau khi một tai nạn xây dựng xảy ra tại một trường trung học ở Quận Cam hồi sáng thứ Năm. Theo Sở Cứu hỏa Quận Cam và Khu học chánh Orange, vụ việc xảy ra tại Trường trung học Villa Park.Cơ quan cứu hỏa xác nhận rằng đã có sự hỗ trợ y tế tại hiện trường. Các nhà chức trách cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một "khu vực xây dựng", nhưng địa điểm chính xác trong khuôn viên trường không được tiết lộ. Không có học sinh hoặc nhân viên nhà trường nào bị thương, mặc dù vẫn chưa xác nhận liệu có bất kỳ người nào khác bị thương tính đến chiều hay không.⦿ ---- Canada: Sau 34 năm làm thợ nấu bánh,ở Winnipeg cuối cùng cũng đã sẵn sàng bỏ nghề. Nhờ giải thưởng 1 triệu đô la trong đợt quay số Lotto Max ngày 17 tháng 9 năm 2024, Nguyen giờ đây có thể tận hưởng thời gian nghỉ hưu của mình. Ông cho biết thời điểm này không thể tuyệt vời hơn. "Tôi đã làm việc trong nhiều năm và cuối cùng tôi cũng được nghỉ hưu!" Nguyen nói khi nhận giải thưởng của mình.Nguyen đã trúng giải thưởng 1 triệu đô la khi trùng với một trong các lựa chọn Maxmillions trong đợt quay số ngày 17 tháng 9: 4, 6, 11, 12, 30, 31 và 39. “Khi tôi quay lại và nói với người quản lý của mình, anh ấy không tin”, Nguyen nói. “Chúng tôi đã cùng nhau kiểm tra trên ứng dụng điện thoại của anh ấy”.Sau khi xác nhận chiến thắng lớn của mình, Nguyen đã gọi cho con gái mình, người đã vô cùng vui mừng với tin tức này. “Con gái tôi rất vui”, anh ấy nói. Bên cạnh việc tận hưởng thời gian nghỉ hưu xứng đáng của mình, Nguyen cũng có kế hoạch chia sẻ vận may của mình với những người khác. “Tôi cũng muốn đền đáp một số đồng nghiệp cũ của mình!” anh ấy nói.Tấm vé của Nguyen là một trong nhiều vé số tận dụng các giải thưởng Maxmillions của Lotto Max. Bán vé khắp Canada, Lotto Max mang đến cho người chơi cơ hội trúng thưởng lớn vào mỗi thứ Ba và thứ Sáu.⦿ ---- TIN VN.. Theo Báo Tiền Phong. Ngày 15/11, Trường Đại học KHXH&VN (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có quyết định thu hồi bằng cử nhân của “Phó Hiệu trưởng” Đại học Kinh Bắc Đào Thị Bích Thuỷ. Năm 2000, bà Đào Thị Bích Thủy (SN 1958, ở Thái Bình) được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân ngành Văn học. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, xác minh, Trường Đại học KHXH&VN xác định bà Đào Thị Bích Thủy không đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đại học theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quy chế tuyển sinh vào hệ đào tạo chính quy trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp ban hành theo Quyết định số 461 ngày 11/02/1991 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. (Ghi chú: câu văn bí hiểm trên cho thấy có lẽ bà Đào Thị Bích Thuỷ chưa tốt nghiệp trung học.)⦿ ---- TIN VN.Theo Báo VietnamPlus. Ngoài việc nợ lương, Công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động từ tháng 12/2023 đến tháng 8/2024 với số tiền 427 triệu đồng, trong đó 382 triệu đồng là của 63 lao động được đóng BHXH bắt buộc. Đến ngày 15/11, toàn bộ 70 công nhân Nhà máy xử lý rác thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) do Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly làm chủ đầu tư vẫn chưa được trả lương suốt từ tháng 12/2023 đến nay.⦿ ---- TIN VN.Tho Báo Người Quan Sát. Sáng 12/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - ông Nguyễn Hoàng Anh chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Dự án mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên (TISCO 2). Nhà máy Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn 2 được khởi công vào tháng 9/2007 với tổng mức đầu tư 3.843 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án kéo dài đến hết năm 2014. Đến tháng 5/2013, dự án được phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 8.104 tỷ đồng (tăng thêm 4.261 tỷ đồng) và từ đó đến nay đã dừng triển khai. Sau 17 năm, nhiều hạng mục của dự án đã bị rỉ sét. Tính đến ngày 30/9/2024, Tổng công ty Thép Việt Nam đã đầu tư 6.797 tỷ đồng vào dự án này (chiếm 28% tổng tài sản). Đáng chú ý, trong đó có 3.951 tỷ đồng là chi phí lãi vay vốn hóa qua nhiều năm.⦿ ---- HỎI 1: Vitamin D có thể giúp hạ huyết áp ở người lớn tuổi bị béo phì?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Journal of the Endocrine Society cho thấy rằng thực phẩm bổ sung vitamin D có thể giúp hạ huyết áp ở người lớn tuổi bị béo phì và việc dùng nhiều hơn liều khuyến cáo hàng ngày không mang lại bất kỳ lợi ích sức khỏe bổ sung nào. Theo Văn phòng Thực phẩm bổ sung của NIH, người lớn tuổi từ 51–70 tuổi được khuyến nghị dùng 600 Đơn vị quốc tế (IU) hoặc 15 mcg vitamin D mỗi ngàyTrusted Source, trong khi những người từ 70 tuổi trở lên được khuyến nghị dùng 800 IU hoặc 20 mcg.Nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng ngày càng tăng về nhiều lợi ích sức khỏe của vitamin D, đặc biệt là sức khỏe tuần hoàn và trao đổi chất. Nghiên cứu này nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Trung tâm Quốc tế Fogarty và Văn phòng Thực phẩm bổ sung của Viện Y tế Quốc gia (NIH), Đại học Hoa Kỳ tại Beirut, Đại học Saint Joseph, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Lebanon, Phòng khám Mayo và Bệnh viện Đại học Odense.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Hơn 800 triệu người, 14% dân số thế giới, có bệnh tiểu đường?ĐÁP 2: Đúng vậy. Mười bốn phần trăm dân số thế giới -- hơn 800 triệu người -- hiện mắc bệnh tiểu đường, tăng gấp đôi tỷ lệ mắc bệnh đường huyết toàn cầu kể từ năm 1990, theo số liệu thống kê mới. Bệnh tiểu đường loại 2, chiếm 95% các trường hợp, đang gia tăng ở các quốc gia nghèo hơn. Tuy nhiên, trên khắp các quốc gia nghèo tài nguyên này, chỉ một nửa số người được điều trị, một nhóm nghiên cứu báo cáo hôm thứ Tư trên tạp chí The Lancet.Chi tiết: