Đóng cửa thiên đường





Giao Chỉ, Nov.2024



1) Thông cảm.

Tôi rất ngần ngại khi viết bài phiếm luận này. Nhưng vẫn phải giãi bày cùng các bằng hữu cao niên dù quý vị theo đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ. Dù chỉ là người Mỹ gốc Việt nhưng đã trải qua hơn nửa đời người tại Hoa Kỳ, xin được ngỏ lời tâm huyết. Người ngoại nhập nhưng thực sự yêu quê hương mới.



2) Chuyện kể từ đầu:

Ngày xưa khi còn ở Việt Nam chúng tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ chính là thiên đường. Đất rộng người thưa. Cảnh trí đẹp đẽ vô cùng.Ba múi giờ với trời đất bao la. Hai phía là hai đại dương. Phía đông là hải đảo Hạ uy Di. Phía Bắc là Alaska. Người Mỹ đẹp đẽ và tử tế với đầy đủ các sắc dân chung sống.Người Mỹ có mặt trên khắp thế giới với các toà đại sứ. Đội nón cao bồi và mặc quần Jean. Người Mỹ anh hùng giải quyết mọi vấn đề toàn cầu. Tham dự các đại chiến thế giới số 1 và số 2. Chiến thắng quân phiệt Nhật ở Á châu và Phát xít Đức bên Âu châu. Tham dự chiến tranh Việt Nam và trận Cao Ly. Lịch sử Hoa Kỳ là câu chuyện người Anh phiêu lưu đến đất mới chống lại mẫu quốc để thành người Mỹ. Hiệp chúng quốc với 50 tiểu bang mở đường dân chủ cho toàn thế giới.



Hiến pháp của tiền nhân Hoa Kỳ là bản văn huyền diệu của chế độ Cộng Hòa. Thượng viện là đại diện cho các tiểu bang, Hạ viện là đại biểu của toàn dân.Tối cao pháp viện là tổ chức tư pháp của dân tộc. Các vị luật gia xuất sắc nhất sẽ nhận chức suốt đời để toàn quyền vĩnh viễn không bị truất phế. Tổng thống là cơ quan hành pháp qua bầu cử và có nhiệm kỳ. Bộ máy chính trị có tam quyền phân lập vừa yểm trợ vừa kiểm soát lẫn nhau. Lưỡng đảng cùng nhau đưa đảng viên tham dự vào các vị trí tam quyền.



Cả thế giới đều ca ngợi tổ chức chính trị Hoa Kỳ. Không bao giờ có đảo chính hay binh biến. Không thể có độc tài toàn quyền. Quân đội chỉ phục vụ đất nước. Báo chí Hoa Kỳ là sức mạnh của đệ tứ quyền được cả thế giới ngưỡng mộ. Các tổ chức an ninh tình báo Mỹ từ CIA, FBI và an ninh của hải Lục Không quân là các đơn vị tai mắt nổi tiếng của Hoa Kỳ. Những ưu điểm huyền thoại đó bây giờ còn không?



3)Con đường đến Tự Do



Năm 1975 Nam Việt thua trận, Sài Gòn trở thành thủ đô địa ngục và cùng một lúc thiên đường Hoa Kỳ mở cửa đón dân ty nạn Việt Nam. Thiên trường ca đau thương của thuyền nhân kéo dài 20 năm từ 1975 đến 1995 với gần 300 ngàn người chết trên đường tìm tự do. Cho đến ngày nay bằng mọi phương tiện ODP, HO. con lai. Đoàn tụ và hôn nhân di dân gốc Việt có mặt 2 triệu người trên đất Mỹ. Chúng ta đến đất này tất cả đều không có giấy tờ chính thức sau cuộc chiến. Chúng ta đi tìm tự do thực sự vì lý do chính trị và cũng vì cả lý do kinh tế. Bởi vì thời đó Thiên đường đang mở cửa.



Sẽ không có ai trục xuất dân ty nạn Việt Nam vì đã có hàng triệu người chết để chúng ta được sống. Ngày nay nếu thiên hạ hô hào ngăn chặn di dân hay tống xuất dân bất hợp pháp. Trong đó hiện có cả ngàn dân Việt, xin hãy làm thinh. Đừng ném đá vào những người vô tội.



4) Dân Việt tại Mỹ



Chúng ta hiện diện từ khoảng 30 năm cho đến 50 năm. Anh em ta đến vào thời ông Dân Chủ Carter rồi tiếp đến ông Cộng Hòa Reagan. Dù thuộc 2 đảng khác nhau những thân thiện vô cùng. Hai vị đối xử với nhau hết sức tình cảm và lịch sự. Cả hai đều là ân nhân thực sự của người tỵ nạn Việt. Ông Carter là tổng thống của thuyền nhân và ông Reagan là ân nhân của chương trình định cư HO. Tiếp theo là các vị Cộng Hòa và Dân Chủ thay nhau ngồi trong Bạch Cung và cũng thay nhau lãnh đạo quốc hội. Đồng bào ta tại những nơi đông đảo đã thành lập cộng đồng, vận động đi bầu tại địa phương nhưng chưa quan tâm nhiều đến chính trường cho đến thời kỳ ông Obama.



5)Vị tổng thống da đen



Đầu tiên dù thành công qua 2 nhiệm kỳ nhưng đã mở đầu cho phong trào của người Mỹ da trắng nhớ lại vấn đề kỳ thị. Đồng thời những người Mỹ trắng thượng đẳng cũng quản ngại về số di dân các sắc tộc bắt đầu lên gần 50% dân số. Tất cả các vấn nạn súng đạn, phá thai, lạm phát, kinh tế, y tế, xã hội chỉ là thứ yếu. Kỳ thị các di dân sắc tộc là vấn đề chính. Chính trong giai đoạn này một nhân vật của thời thế ra đời. Vị tổng thống số 45 từ thương trường đường hoàng đi vào chính trường theo ngả Cộng Hòa và bắt được thời thế. Ông lập tức chinh phục được nửa khối cử tri thông cảm và dù không chính thức nói ra nhưng cả nước đều biết rõ lập trường và đường lối hết sức trực tiếp, bền bỉ và vũ bão. Đảng Cộng Hoà phải quy hàng mà chính cả đảng Dân chủ cũng phải lùi bước.



6)Con đường thành công.



Trận chiến thắng ngoạn mục nhất là ông Trump bất ngờ hạ bà Clinton năm 2016. Dù phe Dân chủ có phiếu phổ thông hơn ông Cộng hòa Trump nhưng ông đã có phiếu đại cử tri nên bất ngờ chiến thắng rất vẻ vang. Đạt được thành quả vô cùng độc đáo, ông đã chọn con đường dứt khoát chống lại toàn bộ guồng máy cầm quyền của nước Mỹ. Ngay trong lễ nhậm chức, ông tuyên bố tát cạn đầm lầy Hoa Thịnh Đốn và gián tiếp mạt sát tất các các cựu tổng thống Cộng Hòa và Dân Chủ tiền nhiệm hiện diện như cha con ông Bush, vợ chồng ông Obama, Clinton và cả các vị phó đều không ai có phản ứng. Phe ta không ai có đủ dũng khí ít nhất là đứng lên bỏ ra về. Tất cả mọi chính khách đều bị bài học ngoại giao trên trường chính trị giữ chân và thua Trump ngay từ giây phút đó.

7) Tóm lược 4 năm đầu. Trong nhiệm kỳ đầu ông Trump tung hoành gây náo loạn Hoa Kỳ và thế giới. Nhưng ông trách nhiệm quá lớn lao về số nạn nhân Covid. Nước Mỹ đứng đầu thế giới mà số nạn nhân quá nhiều chỉ vì lãnh đạo sai lầm. Cộng hòa không cứu được dân chết vì trận dịch mà cả Dân Chủ hèn nhát cũng bất lực.8) Đó là lý do năm 2020, ông Trump không thắng được nhiệm kỳ 2. Phiếu phổ thông của Biden trên 80 triệu và của Trump cũng nhiều hơn 70 triệu. Tuy nhiên với hơn 70 triệu dù không thắng được nhiệm kỳ 2 nhưng đây chính là con số làm cho phe Dân chủ hèn nhát không dám động thủ. Nếu Dân Chủ tổ chức ngay sau khi quốc hội giải tỏa phe nổi loạn, liền cho tân tổng thống tuyên thệ nhậm chức trong đêm và ra lệnh cho quân đội bắt giữ Trump và toàn bộ phe nổi loạn. Sẽ đưa ra tòa xét sau. Mọi chuyện sẽ ổn định. Đảng chính trị mà không có đảng trưởng lãnh đạo trong thời chiến thì vứt đi. Đó là trường hợp đảng Cộng Hòa bị Trump vào tung hoành như chỗ không người. Và đảng Dân chủ cũng cùng một loại.9)Trận sau cùng. Kết quả trận sau cùng ông Trump toàn thẳng với 74 triệu 834,220 phiếu phổ thông. Bà Harris cũng có được 71 triệu 239, 698 phiếu. Chỉ mới ra quân sau mà tỷ lệ cách biệt như vậy phe Dân chủ không phải là quá tệ. Trên thực tế ông Trump đã thực sự tranh cử 4 năm dài với hàng trăm cuộc tập hợp vĩ đại. Rất nhiều màn đầy kịch tính. Tất cả các trận tư pháp Dân Chủ tấn công phe Cộng Hoà sau cùng lại dành tiếng tăm anh dũng cho ông Trump.10) Bài học luân lý ghi nhận.Mở đầu triều đại của vị tổng thống thứ 47 nước Mỹ bỗng nhiên không còn hình ảnh thực sự tam quyền phân lập. Các tiền nhân của Hoa Kỳ không bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh ngày nay. Một vị tổng thống không hề xuất thân từ Cộng hòa hay Dân Chủ đã từ trên Trời rơi xuống lãnh đạo đảng Cộng Hòa và dồn đảng Dân Chủ vào con đường cùng. Ông gián tiếp gây ảnh hưởng vũ bão cả thượng và hạ viện và đồng thời kiểm soát trực tiếp cả tối cao pháp viện. Tổng thống 45 rồi trở lại làm tổng thống 47 ông chủ trương xây dựng lại nước Mỹ bằng cách khước từ vai trò lãnh đạo thế giới.Chủ trương rõ ràng và dứt khoát là dành cho thế giới con đường sống chết mặc bay. Nước Mỹ đi con đường trăm năm từ Quan niệm vị tha trở về ngõ hẻm vị kỷ. Ông chủ trương mọi chuyện do chính ông, vì ông và của ông. Với sự yểm trợ nhiệt thành của một nửa nước Mỹ và một chính sách kiên định ông đã luôn luôn ngồi trên công lý Hoa Kỳ. Đảng viên Cộng Hòa hèn nhát đã khuất phục và cả toàn đảng Dân Chủ cũng hèn nhát đành chịu lép một bề.11) Phần còn lại chỉ trông cậy vào tương lai thực tình của toàn dân Mỹ. Vũ khí của nền Dân chủ hiện nay là nền tảng tổ chức của 50 tiểu bang và câu thần chú nhiệm màu là 2 chữ nhiệm kỳ. Bàn hiến pháp nước Mỹ xuất sắc ngày xưa đã đem lại nhiều hệ lụy. Bầu cử theo kiểu đại cử tri đưa cuộc tranh cử thu về 7 tiểu bang là chuyện hết sức sai lầm. Tổng thống bổ nhiệm tối cao pháp viện muôn năm trường cửu cũng là tai vạ khôn lường giúp các tay lãnh đạo chuyên nghề cờ bạc.12) Đóng cửa thiên đường.Với chủ trương tống xuất di dân, xây tường biên giới trong tinh thần kỳ thị sắc tộc của tổng thống Trump sẽ là giai đoạn đóng cửa thiên đường. Nhưng chúng ta có thể hy vọng rằng 4 năm dưới triều đại thứ 2 của tổng thống Cộng Hòa rồi cũng qua đi. Trải qua 300 năm lập quốc, đây chỉ là thời gian Hoa Kỳ dừng bước thử thách. Tam quyền phân lập sẽ không biến mất. Dù thượng và hạ viện trong tay một tổng thống cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nước Mỹ vẫn nằm trong tay 400 triệu dân Mỹ bao gồm cả các màu da. Dù rút quân về và từ bỏ vai trò anh chị trên thế giới cũng sẽ chỉ là giai đoạn. Sau 4 năm mọi chuyện sẽ trở lại như cũ, Chúng tôi đã nói rằng. Đất nước này sẽ tự vận chuyển, Lãnh đạo chỉ là trò chơi trên sân khấu. Sáng mai anh chị sẽ vẫn phải đi làm. Trẻ em vẫn đi học. Tài xế vẫn lái xe. Các chính khách vẫn hò hét trên chính trường. Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quan tử khôn.Chúng tôi không thương ông, cũng không ghét ông. Đây là vận nước. Đây là giai đoạn thử thách. Nên trước sau vẫn nhận nơi này làm quê hương. Ông đã vào vai phản diện tuyệt hảo. Sau ông sẽ trở lại với các tổng thống hiền lành như Carter và Reagan. Thời 2 cụ này ra tranh cử có Nhà văn hài đã viết đùa rằng. Mỹ hết người tài. Bây giờ lại có ông bán đậu phộng ở GA ra tranh tổng thống với ông kép hát hạng B từ CA. Ấy thế mà cả hai đều là tổng thống danh tiếng để lại cho đời sau. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.Chỉ nghĩ thật lòng.

Trân trọng



Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393