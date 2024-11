Hội Nhân quyền HRW: Israel phạm "tội ác chống lại loài người" vì cưỡng bức di dời dân thường ở Gaza, bỏ đói, phá hủy hạ tầng. LHQ: Israel tác chiến ở Gaza kiểu diệt chủng.

- Trump sẽ ứng cử Tổng Thống năm 2028? Đảng Dân chủ thắc mắc

- Putin thúc giục: phụ nữ Nga phải đẻ, và phải đẻ nhiều.

- Cựu DB Gabbard từng phun ra các tuyên truyền giúp Putin, bây giờ nhận chức Trùm tình báo Hoa Kỳ.

- Không giễu tí nào: báo "The Onion" chuyên về châm biếm đã mua trang báo cực hữu InfoWars qua đấu giá.

- Pennsylvania: kiểm phiếu lại ghế TNS vì sát nút

- Công tố đặc biệt Jack Smith xin Tòa Kháng án dừng xét kháng cáo của ông vụ kiện Trump về tội giấu tài liệu mật

- Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, thắng 218 ghế Dân Biểu

- Nam Hàn: vẫn liên minh chặt chẽ với chính phủ Trump.

- Cộng hòa chọn Lisa McClain làm chủ tịch Hội nghị Hạ viện, thay thế Elise Stefanik

- Quận Cam: Dave Min thắng chức Dân Biểu địa hạt 47

- TNS John Thune (của South Dakota) sẽ lãnh đạo Thượng viện khóa tới, thay thế cho lãnh đạo lâu năm Mitch McConnell

- Thanh thiếu niên chuyển giới tại Mỹ đã gọi tràn ngập các đường dây nóng khủng hoảng kể từ khi Trump đắc cử

- Trump cử TNS Marco Rubio vô ghế ngoại trưởng.

- TT Biden sẽ gặp Tập Cận Bình vào thứ Bảy 16/11

- Bạch Ốc: Biden và Trump họp trong 2 giờ.

- Trump bày tỏ lòng biết ơn đối với TT Biden vì chuyển giao quyền lực suôn sẻ

- Trump chọn DB Matt Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp. Matt Gaetz, Dân Biểu Florida, từ chức khỏi Hạ viện, sau khi được Trump cử làm Bộ trưởng Tư pháp.

- Ủy ban Đạo đức Hạ viện: nếu DB Matt Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp cho Trump, ủy ban sẽ xóa vụ điều tra DB Gaetz về hành vi đưa gái vị thành niên xuyên bang để mua sex.

- Trump chọn cựu Dân biểu Tulsi Gabbard làm giám đốc Tình báo Quốc gia.

- Giám đốc tình báo Nga Nikolai Patrushev nói Trump thắng cử nhờ ngoại lực, bây giờ Trump phải có "những nghĩa vụ tương ứng" (đền ơn Nga)

- Điện thoại và thiết bị điện tử của CEO của công ty Polymarket, Shayne Coplan đã bị FBI tịch thu vì dự đoán Trump thắng cử

- Con số nhức nhối cho Đảng Dân Chủ: Chỉ có 2 trong số 13 cử tri trẻ chưa quyết định đã bầu phiếu cho bà Harris; một số người trẻ bầu cho Trump xong là hối hận.

- Mỹ thâm hụt ngân sách 257,5 tỷ đô trong tháng 10.

- Vệ binh Iran: sẽ trả đũa bất kỳ ai tấn công Iran

- Hội Nhân quyền HRW: Israel phạm "tội ác chống lại loài người" vì cưỡng bức di dời dân thường ở Gaza, bỏ đói, phá hủy hạ tầng.

- Israel dội bom 2 tòa nhà dân cư ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria, chết nhiều

- LHQ: Israel tác chiến ở Gaza kiểu diệt chủng.

- 2 công ty thời trang Tapestry TPR và Versace không sáp nhập vì luật khó quá.

- Walt Disney doanh thu quý IV tăng 6% lên 22,6 tỷ đô

- Hàng không Đức Lufthansa cắt giảm 20% nhân viên hành chính

- TQ nổi giận vì cựu Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn thăm Canada

- Liên Âu phạt Meta Platforms vì "các hành vi lạm dụng" kiếm lợi từ Facebook Marketplace.

- Công ty Advanced Micro Devices Inc. sẽ sa thải 4% nhân viên toàn cầu

- Amazon.com Inc. ra mắt Amazon Haul chuyên bán hàng giá rẻ, cạnh tranh với Temu

- Asif William Rahman (viên chức CIA) bị bắt vì lộ tài liệu mật về kế hoạch Israel tấn công Iran

- Cisco Systems Inc. có doanh thu 13,8 tỷ đô trong quý đầu 2025, giảm 6%

- Indiana: 1 ông chết 3 ngày trên giường tắm nắng tại phòng gym, xác có mùi, người khác mới biết

- Minnesota: ở tù oan 16 năm, được ra tù nhờ bằng chứng ngoại phạm mới tìm được.

- Quận Riverside: 1 giáo viên 54 tuổi ở Menifee đã bị bắt vì cáo buộc tấn công một học sinh trong trường.

- Quận Cam: 1 người nợ đối tác kinh doanh 80.000 đô bị truy tố tội giết 2 vợ chồng chủ nợ

- Oklahoma: 1 cảnh sát vật té Lich Vu, 71 tuổi, mạnh tới mức Vu bị thương nặng, nhập viện

- Utah: Trong Viet Pham, 54 tuổi, bị bắt vì cố gắng đưa 1 bé gái lên xe của mình.

- Georgia: Thanh Hoa Thi Bui, gian lận chuyển tiền, bị kêu án 5 năm tù và phải trả gần 1,7 triệu đô tiền bồi thường

- TIN VN. Thầy Minh Tuệ đăng ký hộ khẩu thường trú (ở thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và xin đừng đăng hình ảnh cá nhân của Thầy lên mạng xã hội.

- TIN VN. TP Sài Gòn sẽ xây hơn 4.500 đền thờ ông Hồ Chí Minh, với tên gọi 4.500 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh,” nhiều nơi đặt trong chùa, cơ sở tôn giáo có sẵn.

- TIN VN. Tràn ngập: Ô tô Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt, đuổi sát Thái Lan trên thị trường xe Việt.

- HỎI 1: Có thể đóng gói những lợi ích chống lại chứng mất trí nhớ của việc tập thể dục vào một viên thuốc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Liệu pháp được cung cấp qua telehealth (viễn liên khám bệnh, cố vấn y tế) có thể làm giảm nguy cơ tự tử? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-14/11/2024) ⦿ ---- Không sáp nhập vì luật khó quá. Hai công ty thời trang sang trọng nhất Hoa Kỳ Tapestry TPR và Versace cùng chủ sở hữu Michael Kors Capri Holdings đã công bố hôm thứ năm rằng "chấm dứt chung" thương vụ sáp nhập trị giá 8,5 tỷ đô la theo kế hoạch của họ với lý do gặp phải rào cản về mặt pháp lý.

"Thỏa thuận sáp nhập là vì lợi ích tốt nhất của cả hai công ty vì điều kiện đóng cửa bắt buộc là nhận được các phê duyệt theo quy định của Hoa Kỳ khó có thể đáp ứng được vào ngày 10 tháng 2 năm 2025 theo thỏa thuận sáp nhập", tuyên bố viết. "Với việc chấm dứt thỏa thuận sáp nhập, chúng tôi hiện đang tập trung vào tương lai của Capri và ba thương hiệu xa xỉ mang tính biểu tượng của chúng tôi", Giám đốc điều hành Capri Johh Idol nói thêm. Trước đó, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jennifer Rochon đã chặn thỏa thuận sẽ kết hợp hai công ty thời trang xa xỉ lớn nhất Hoa Kỳ.

⦿ ---- Công ty Walt Disney đã công bố hôm thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý IV của năm tài chính 2024 đã tăng 6% lên 22,6 tỷ đô la, vượt qua ước tính sát nút khi phát trực tuyến thúc đẩy phân khúc giải trí. Trong cả năm, Disney báo cáo doanh thu là 91,4 tỷ đô la, tăng 3% so với năm tài chính trước đó. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Disney đã tăng 5,38% trong giao dịch trước giờ mở cửa tại New York.

Theo công ty, thu nhập trước thuế trong ba tháng kết thúc vào ngày 28 tháng 9 đã giảm 6% xuống còn 948 triệu đô la hoặc 0,25 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng. Trong khi đó, đối với năm 2024, công ty đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 7,6 tỷ đô la, tăng 59% so với năm 2023 hoặc 2,72 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng. Công ty đã chứng kiến ​​một bước nhảy vọt đáng kể về lợi nhuận phát trực tuyến, với mức tăng 14% về số lượng người đăng ký Disney+ và Hulu so với quý trước, đóng góp vào 321 triệu đô la thu nhập hoạt động. Phân khúc Giải trí của Disney đạt 1,1 tỷ đô la thu nhập hoạt động, được hỗ trợ bởi các bộ phim như Inside Out 2 và Deadpool & Wolverine.

⦿ ---- Tập đoàn hàng không Đức Lufthansa đang có kế hoạch cắt giảm 20% vai trò hành chính như một phần của sáng kiến ​​nâng cao hiệu quả chiến lược, theo báo cáo của Manager Magazin hôm thứ năm, trích dẫn lời của Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Carsten Spohr và thành viên hội đồng quản trị bộ phận Jens Ritter. Chiến lược này, dự kiến ​​sẽ được hoàn thiện vào cuối năm, phác thảo một kế hoạch phục hồi nhằm mục đích tăng lợi nhuận hoạt động gộp thêm 2,5 tỷ euro vào năm 2028. Kế hoạch đề xuất rằng 2/3 mức cải thiện này sẽ đến từ các biện pháp cắt giảm chi phí, trong khi 1/3 còn lại sẽ đến từ việc tăng doanh thu.

Theo báo cáo, công ty đang nỗ lực giải quyết tình trạng lợi nhuận hoạt động của Lufthansa Airlines đang suy giảm. Mặc dù đạt được lợi nhuận hoạt động là 854 triệu euro vào năm 2023, nhưng thương hiệu chính này không được kỳ vọng sẽ có lãi trong năm nay. "Một dự báo nội bộ cảnh báo về khoản lỗ hoạt động là 800 triệu euro vào năm 2026 nếu mọi thứ vẫn tiếp tục như trước", báo cáo cho biết thêm.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến (Lin Jian), trả lời một câu hỏi hôm thứ năm, đã tái khẳng định lập trường của nước này về vấn đề Đài Loan và kêu gọi các quốc gia có quan hệ với nước này tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc.

Trả lời các báo cáo về chuyến thăm Canada theo kế hoạch của cựu lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn, Lâm Kiến tái khẳng định sự phản đối của Trung Quốc đối với các chuyến thăm của "những người ly khai đòi độc lập cho Đài Loan" tới các quốc gia mà nước này có quan hệ ngoại giao "bất kể lý do gì", kêu gọi Canada tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc như một biện pháp để bảo vệ quan hệ song phương của nước này với Trung Quốc.

Đây là một trở ngại khác trong mối quan hệ "khó khăn" của Canada với Trung Quốc, quốc gia mà Canada có tranh chấp về các vấn đề thương mại và nhân quyền cũng như các cuộc tấn công tin tặc bị cáo buộc, mà Bắc Kinh kiên quyết phủ nhận.

⦿ ---- Liên minh châu Âu (EU) đã công bố hôm thứ năm rằng họ đã phạt Meta Platforms vì "các hành vi lạm dụng" kiếm lợi từ Facebook Marketplace. Theo Ủy ban châu Âu, mạng truyền thông xã hội khổng lồ này đã vi phạm các quy định chống độc quyền của EU bằng cách "liên kết dịch vụ quảng cáo phân loại trực tuyến Facebook Marketplace với mạng xã hội cá nhân Facebook" và theo cách này, tính "các điều kiện giao dịch không công bằng" đối với các dịch vụ quảng cáo phân loại trực tuyến khác. Ngoài ra, theo các phát hiện của Ủy ban, Meta bị cáo buộc đã sử dụng dữ liệu quảng cáo của đối thủ cạnh tranh để mang lại lợi thế cho Marketplace.

.

⦿ ---- Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Hossein Salami cho biết hôm thứ Năm rằng kẻ thù của Iran nên mong đợi sự trả đũa của họ, hứa rằng họ sẽ phải nhận những đòn đau đớn. "Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến ​​cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối. Bất cứ nơi nào ánh sáng xuất hiện, bóng tối đều phải chịu sự hủy diệt. Bản chất của kẻ thù của chúng ta là bóng tối và sự dối trá, và sự dối trá sẽ phải chịu sự hủy diệt", Thiếu tướng Salami phát biểu trong bài phát biểu tại một cuộc diễn tập an ninh và chiến đấu, đồng thời nói thêm rằng "Người Hồi giáo sẽ không bao giờ đầu hàng".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công thủ đô Tehran của Iran vào tháng trước trong một loạt các cuộc không kích. Theo các báo cáo trước đó từ các quan chức Israel, Iran đã chọn cách trì hoãn phản ứng của mình đối với cuộc tấn công, mặc dù Salami đã cảnh báo về "hậu quả cay đắng".

⦿ ---- Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW: Human Rights Watch) cáo buộc Israel phạm "tội ác chống lại loài người" hôm thứ năm, viện dẫn việc Israel liên tục cưỡng bức di dời dân thường ở Gaza, cắt đứt các nguồn tài nguyên quan trọng cũng như phá hủy cơ sở hạ tầng.

Trong một báo cáo có tiêu đề "Vô vọng, Đói khát và Bị bao vây: Israel cưỡng bức di dời người Palestine ở Gaza" (Hopeless, Starving, and Besieged: Israel's Forced Displacement of Palestinians in Gaza), HRW cáo buộc rằng các chính sách của Israel đi ngược lại luật xung đột vũ trang và phản ánh ý định "di dời vĩnh viễn" người dân ở Gaza bằng cách phá hủy nhà cửa theo kế hoạch để tạo ra "vùng đệm", phá hủy các nguồn tài nguyên quan trọng như trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng nước và năng lượng, khiến "nhiều vùng đất ở Gaza không thể ở được" và những người phải di dời không thể trở về nhà sau khi giao tranh kết thúc.

Ngoài ra còn có tuyên bố của các quan chức Israel rằng đất đai sẽ được trao cho "những người [Do Thái] định cư", rằng lãnh thổ của Gaza sẽ thu hẹp và gọi sự phá hủy này là "tuyệt đẹp". HRW cáo buộc các bằng chứng cho thấy việc di dời trên diện rộng là một phần của chính sách nhà nước Israel, cấu thành tội ác chống lại loài người.

⦿ ---- Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, một số người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào hai tòa nhà dân cư ở vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria. Một tòa nhà nằm ở vùng ngoại ô Mazzeh của Damascus và tòa nhà còn lại nằm ở Qudsaya, phía tây thủ đô.

Đài phát thanh Quân đội Israel cho biết mục tiêu của cuộc tấn công ở Damascus là tài sản và trụ sở của nhóm vũ trang Palestine Islamic Jihad (PIJ). Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu có liên hệ với Iran ở Syria trong nhiều năm, nhưng đã tăng cường các cuộc tấn công như vậy kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái.

⦿ ---- Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc phát hiện ra rằng phương pháp chiến tranh của Israel ở Gaza phù hợp với tội diệt chủng. Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc điều tra các hoạt động của Israel đã công bố một báo cáo xác định rằng quân đội Israel đã "cố ý áp đặt" thương vong dân sự hàng loạt và các điều kiện đe dọa tính mạng đối với người Palestine ở Gaza.

"Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, các quan chức Israel đã công khai ủng hộ các chính sách tước đoạt những thứ thiết yếu nhất để duy trì sự sống của người Palestine - thực phẩm, nước và nhiên liệu", ủy ban cho biết trong một thông cáo báo chí. "Những tuyên bố này cùng với sự can thiệp có hệ thống và bất hợp pháp vào viện trợ nhân đạo cho thấy rõ ý định của Israel là lợi dụng nguồn cung cấp cứu sinh để đạt được lợi ích chính trị và quân sự", báo cáo tiếp tục.

Những phát hiện của báo cáo - rằng Israel cố tình không cung cấp viện trợ cho Dải Gaza, sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh và bất cẩn trong việc gây ra thương vong cho dân thường - phù hợp với các bản lên án khác của Liên hợp quốc và tổ chức nhân đạo về hành vi của Israel. Tuy nhiên, thuật ngữ "diệt chủng" hiếm khi được bất kỳ cơ quan nào có liên hệ với Liên hợp quốc áp dụng cho cuộc chiến của Israel ở Gaza.

⦿ ---- Tuyên truyền cho Putin và bây giờ nhận chức Trùm tình báo Hoa Kỳ. Người được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn làm giám đốc tình báo quốc gia, cựu Dân biểu đảng Dân chủ Tulsi Gabbard, đã bị cáo buộc khuếch đại tuyên truyền của Nga và sẽ đảm nhiệm công việc này mà chưa từng làm việc trong thế giới tình báo hoặc phục vụ trong ủy ban tình báo quốc hội.

Gabbard, người từng phục vụ trong Lực lượng Vệ binh Quốc gia Hawaii và được triển khai đến Iraq với một đơn vị y tế, từ lâu đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là đế quốc và nặng tay. Bà cũng đã chỉ trích gay gắt Trump trong quá khứ về cách tiếp cận của ông đối với Trung Đông trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, mô tả ông là nguy hiểm.

Với tư cách là giám đốc tình báo quốc gia, một vị trí được tạo ra sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Gabbard sẽ giám sát 18 cơ quan tình báo với ngân sách khoảng 70 tỷ đô la và đóng vai trò là cố vấn chính cho tổng thống về các vấn đề tình báo. Trước tiên, bà cần được Thượng viện xác nhận, nơi đảng Cộng hòa sẽ nắm giữ đa số bắt đầu từ tháng 1.

Trong các tuyên bố công khai của mình, Gabbard thường bất đồng quan điểm với các đánh giá của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ. Nếu được xác nhận, nhiệm kỳ của bà rất có thể sẽ được đánh dấu bằng những cuộc đụng độ với các nhà phân tích chính phủ, những người coi chính phủ của Tổng thống Nga Vladimir Putin là phía chủ lực phát tán thông tin sai lệch nhằm gieo rắc chia rẽ ở Hoa Kỳ.

⦿ ---- Không giễu tí nào: báo chuyên châm biếm mua trang báo cực hữu đấu giá. The Onion, công ty tin tức châm biếm liên tục chế giễu nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones, đã thắng trong phiên đấu giá phá sản để giành quyền kiểm soát đế chế truyền thông của Jones — đáng chú ý nhất là InfoWars, trang web cực hữu, có tư tưởng âm mưu đóng vai trò là nền tảng trực tuyến chính của Jones. Jones đã công bố việc bán vào sáng thứ năm trên X.

"Tôi vừa nhận được tin cách đây 15 phút rằng luật sư và mọi người của tôi đã gặp người quản lý của Hoa Kỳ về vụ phá sản của chúng tôi sáng nay và họ nói rằng họ sẽ đóng cửa chúng tôi ngay cả khi không có lệnh của tòa án sáng nay", Jones nói. "Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng tôi sẽ ở đây cho đến khi họ đến và tắt đèn", ông nói thêm.

The Onion có kế hoạch đóng cửa InfoWars của Jones và xây dựng lại trang web có sự góp mặt của các nhà văn hài hước và người sáng tạo nội dung nổi tiếng trên internet, theo một người biết về vụ bán này.

Jones, 50 tuổi, một trong những nhân vật truyền thông thay thế thành công nhất về mặt tài chính và có địa vị cao nhất, đã xây dựng một đế chế nhỏ từ một chương trình phát thanh chuyển sang hoạt động video trên internet tập trung vào thương hiệu Infowars, tập trung vào những tuyên bố sai sự thật và thường kỳ lạ về các âm mưu lớn và hành vi sai trái của chính phủ.

Chi tiết về cuộc đấu giá hôm thứ Tư, bao gồm số tiền được trả cho Free Speech Systems, công ty mẹ của Infowars, và các tài sản liên quan, vẫn chưa được tiết lộ ngay lập tức. Số tiền thu được từ việc bán đấu giá nhằm mục đích thỏa mãn các chủ nợ bất động sản của Jones, phần lớn bao gồm gia đình nạn nhân của vụ xả súng Sandy Hook năm 2012 mà Jones phải bồi thường thiệt hại theo phán quyết về tội phỉ báng.

Các gia đình nạn nhân Sandy Hook đã đệ đơn kiện ở Connecticut và Texas, cáo buộc Jones đã phỉ báng họ trong chương trình của mình và gây ra đau khổ về mặt tinh thần bằng cách liên tục ám chỉ rằng vụ xả súng, trong đó một tay súng đã giết chết 20 trẻ em lớp một và sáu người lớn, là một trò đóng phim lừa bịp.

Hội đồng xét xử đã phát hiện Jones phải chịu trách nhiệm về tội phỉ báng và trao cho các gia đình tổng cộng gần 1,5 tỷ đô la trong các vụ kiện của họ, nhưng họ không thể thu thập được bất cứ thứ gì từ Jones, người tuyên bố rằng anh ta không đủ khả năng chi trả số tiền khổng lồ đó. Anh ta đã nộp đơn xin phá sản vào cuối năm 2022 và một thẩm phán vào tháng 6 đã cho phép anh ta thanh lý tài sản cá nhân của mình để giúp trả các phán quyết. Việc bán được sự ủng hộ của một số gia đình Connecticut về vụ xả súng Sandy Hook, những người tham gia vụ kiện.

⦿ ---- Al Schmidt, Bộ trưởng Hàng chánh Pennsylvania, đã thông báo kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử Thượng viện của tiểu bang sau khi kết quả bỏ phiếu quá sát nút để có thể công bố. Thượng nghị sĩ Dân chủ đương nhiệm Bob Casey và đối thủ Cộng hòa Dave McCormick cách nhau chưa đến 0,5% tổng số phiếu bầu, kích hoạt kiểm phiếu lại tự động theo luật của tiểu bang.

McCormick hiện đang dẫn đầu với 3.380.310 phiếu bầu hoặc 48,93%, trong khi Casey nhận được 3.350.972 phiếu bầu hoặc 48,5%. Việc kiểm phiếu lại phải bắt đầu vào ngày 20 tháng 11, với kết quả dự kiến ​​được công bố vào ngày 27 tháng 11/2024.

⦿ ---- Công tố đặc biệt Jack Smith đã yêu cầu Tòa Kháng án liên bang tạm dừng kháng cáo của ông về việc Tòa Florida bác bỏ vụ ông thay mặt Bộ Tư Pháp kiện Trump về tội giấu tài liệu mật, với lý do là Trump đã thắng cử trong bầu cử Tổng Thống 2024.

Lời kêu gọi của Smith đối với Tòa Kháng án Hoa Kỳ tại Khu vực 11 tạm dừng các thủ tục tố tụng trong nỗ lực khôi phục lại vụ án hình sự cáo buộc Trump giữ bất hợp pháp các tài liệu mật tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông diễn ra vài ngày sau khi Smith bảo đảm được lệnh tạm dừng một vụ án hình sự khác cáo buộc Trump cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. "Chính phủ trân trọng yêu cầu Tòa án hoãn kháng cáo này lại—và hoãn thời hạn nộp bản tóm tắt trả lời của Chính phủ, hiện là ngày 15 tháng 11/2024 — cho đến ngày 2 tháng 12/2024", hồ sơ yêu cầu tạm dừng cho biết.

Chính sách của Bộ Tư pháp (DoJ) nêu rõ rằng các tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố. Do đó, lệnh tạm dừng sẽ "cho Chính phủ thời gian để đánh giá tình huống chưa từng có này và xác định hướng đi phù hợp trong tương lai phù hợp với chính sách của Bộ Tư pháp".

⦿ ---- Đảng Cộng hòa đã giành được quyền kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ, giành được 218 ghế cần thiết để chiếm đa số, so với 208 ghế của đảng Dân chủ, với chín ghế còn lại (trong đó có ghế Dân Biểu cạnh tranh giữa Derek Trần và Michelle Steel) chưa được gọi tên, theo hãng tin Associated Press.

Sau khi giành được Hạ viện, Thượng viện và chức tổng thống, Đảng Cộng hòa đã đạt được một bộ ba quyền lực. Một Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát hứa hẹn sẽ giúp Tổng thống đắc cử Donald Trump dễ dàng hơn trong nhiệm vụ bổ sung Nội các và ban hành các chính sách của mình. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã giành được chiến thắng ở Arizona và California sau khi họ được dự đoán sẽ đạt được ngưỡng 218 ghế.

⦿ ---- Bộ trưởng Thống nhất Nam Hàn Kim Yung-ho cho biết hôm thứ Năm rằng liên minh của nước ông với Hoa Kỳ "sẽ không dao động" dưới sự lãnh đạo chính trị của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. "Vì hai quốc gia đã chia sẻ các giá trị cốt lõi như tự do và nhân quyền trong một thời gian dài và đang tiến tới các mục tiêu chung về hòa bình và thịnh vượng, nên quan hệ đối tác của họ sẽ được củng cố hơn nữa", Kim cho biết.

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng thỏa thuận ba bên giữa Nam Hàn, Nhật Bản và Hoa Kỳ được thực hiện trong hội nghị thượng đỉnh Camp David năm 2023 là "nền tảng" cho sự thống nhất của Đại Hàn, nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác sẽ vẫn mạnh mẽ sau sự thay đổi trong giới lãnh đạo chính trị Hoa Kỳ. Ba nước đã tiến hành cuộc tập trận quân sự Freedom Edge lần thứ hai vào hôm qua, Thứ Tư, để ứng phó với những lo ngại ngày càng tăng về an ninh liên quan đến Bắc Hàn.

⦿ ---- Matt Gaetz, Dân Biểu Florida, đã từ chức khỏi Quốc hội, theo lời Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố, cùng ngày Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đề cử Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp. Việc từ chức cũng chấm dứt cuộc điều tra kéo dài của Ủy ban Đạo đức Hạ viện đối với Gaetz về cáo buộc dan díu sex với gái vị thành niên, vì ông Gaetz không còn là thành viên của Quốc hội nữa.

"Ông Gaetz đã gửi lá thư từ chức có hiệu lực ngay lập tức từ Quốc hội. Điều đó khiến chúng tôi hơi bất ngờ", Johnson nói với các phóng viên. Việc Gaetz từ chức đã bắt đầu thời hạn tám tuần để lấp đầy ghế của ông, Johnson nói thêm, lưu ý rằng ghế này có thể sẽ được lấp đầy kịp thời cho kỳ họp Quốc hội mới vào ngày 3 tháng 1.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng ông đã chọn Dân Biểu Florida Matt Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp. "Matt sẽ chấm dứt Chính phủ vũ trang, bảo vệ Biên giới của chúng ta, giải thể các Tổ chức tội phạm và khôi phục Niềm tin và Sự tin tưởng đã bị phá vỡ nghiêm trọng của người dân Mỹ vào Bộ Tư pháp", Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social, đồng thời nói thêm rằng Gaetz sẽ "loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng có hệ thống" tại Bộ Tư pháp. "Sẽ là một vinh dự khi được phục vụ với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp của Tổng thống Trump!", Gaetz đã viết trên X sau tuyên bố của Trump.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Hạ viện Michael Guest cho biết nếu Dân biểu Matt Gaetz được bổ nhiệm thành công làm Bộ trưởng Tư pháp, ủy ban sẽ khép lại vụ điều tra DB Gaetz về hành vi nghi là đưa gái vị thành niên xuyên bang để mua sex. Guest nói với CNN hôm thứ Tư rằng lý do là ủy ban đạo đức chỉ có thẩm quyền đối với các thành viên đương nhiệm của Quốc hội. Hiện tại, dân biểu Gaetz đang bị điều tra về hành vi tình dục sai trái, sử dụng ma túy bất hợp pháp, nhận ân huệ không đúng mực và cản trở cuộc điều tra về hành vi sai trái của mình.

Nhiều thành viên của Quốc hội, bao gồm cả Guest, đã rất ngạc nhiên khi biết Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn Gaetz cho vị trí này vào thứ Tư. "Bạn biết đấy, giống như hầu hết các thành viên, tôi đã rất ngạc nhiên. Tên của ông Gaetz không phải là tên mà tôi từng nghe nhắc đến trước đây", đảng viên Cộng hòa Mississippi cho biết. "Nhưng bạn biết đấy, giống như bất kỳ sự lựa chọn nào khác ở cấp Nội các, sẽ có một quá trình xác nhận, vì vậy nếu bất kỳ thượng nghị sĩ nào có câu hỏi về khả năng phục vụ của ông Gaetz hoặc bất kỳ thành viên Nội các nào khác, những câu hỏi đó sẽ được giải quyết trong quá trình xác nhận đó".

⦿ ---- Trump sẽ ứng cử Tổng Thống năm 2028? Đảng Dân chủ đang tìm cách làm rõ ngôn ngữ trong Hiến pháp để bảo đảm giới hạn hai nhiệm kỳ đối với tổng thống được áp dụng ngay cả khi các nhiệm kỳ không liên tiếp. Nghị quyết do Dân biểu Dan Goldman (D-NY) dẫn đầu sẽ được trình lên Hạ viện vào thứ năm, theo tờ New York Times. Nghị quyết được đề xuất nêu rõ rằng Tu chính án thứ 22, tuyên bố rằng một người đã được bầu làm tổng thống hai lần không được tái tranh cử, "áp dụng cho hai nhiệm kỳ tổng hợp" và không để lại kẽ hở.

Mặc dù không có khả năng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-LA) sẽ đưa nghị quyết của Goldman ra bỏ phiếu, nhưng sáng kiến này xuất hiện ngay sau những bình luận của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người được cho là đã nói đùa với các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện hôm thứ tư về việc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba vào năm 2028.

"Tôi ngờ rằng tôi sẽ không tái tranh cử trừ khi các bạn nói rằng, 'Ông ấy giỏi đến mức chúng ta phải tìm ra cách khác'", ông nói với nhóm. Hồi tháng 7/2024, Trump cũng từng suy nghĩ về việc ở lại Phòng Bầu dục vô thời hạn, khi nói với những người tham dự một sự kiện của những người theo đạo Thiên chúa bảo thủ rằng họ "sẽ không phải bỏ phiếu nữa" nếu ông thắng cử năm 2024.

⦿ ---- Putin thúc giục: phụ nữ Nga phải đẻ, và phải đẻ nhiều. Nga đang thực hiện các bước để cấm mọi thứ - bao gồm sách, quảng cáo, phim ảnh, chương trình truyền hình và tổ chức - có thể bị coi là chống sinh sản trong nỗ lực thúc đẩy người Nga sinh nhiều con hơn. Các thành viên của Hạ viện Nga đã bỏ phiếu đồng thuận hôm thứ Ba cho Dự luật cấm "tuyên truyền không sinh con", với chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin thúc giục, "Nếu không có trẻ em, sẽ không có đất nước".

Tờ Telegraph đưa tin rằng luật mới sẽ áp dụng mức phạt lên tới 5 triệu rúp (50.000 đô la) đối với các tổ chức và 400.000 rúp (4.000 đô la) đối với những cá nhân có tội truyền bá "tuyên truyền không sinh con". Điều đó bao gồm cả việc mô tả các cặp đôi không có con. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công khai cảnh báo trong nhiều năm rằng đất nước Nga có thể trở thành một "quốc gia suy yếu" nếu không đảo ngược xu hướng dân số giảm.

Ông nói thêm trong một bài phát biểu năm 2000, "Ngày nay, tình hình nhân khẩu học là một trong những tình hình đáng báo động nhất mà đất nước phải đối mặt". Tờ Telegraph đưa tin dân số Nga hiện ở mức khoảng 144 triệu người, giảm 2,5 phần trăm kể từ khi Liên Xô sụp đổ, và tỷ lệ sinh ở mức thấp nhất trong 25 năm qua.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ đã chọn Lisa McClain làm chủ tịch Hội nghị Hạ viện, thay thế Elise Stefanik. Dân biểu Stefanik được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm đại sứ tiếp theo tại Liên hợp quốc. McClain, một Dân Biểu đến từ Michigan, hiện đang giữ chức thư ký Hội nghị. Bà lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện vào năm 2020 sau khi giành được sự ủng hộ của Trump. Bà đã được bầu lại vào năm 2022.

⦿ ---- Quận Cam: chức Dân Biểu liên bang địa hạt 47 (Quận Cam) về tay Dân Chủ. Đảng viên Cộng hòa Scott Baugh đã tuyên bố thua phiếu Thượng nghị sĩ tiểu bang Dave Min trong cuộc tranh cử chức Dân Biểu liên bang địa hạt số 47 của Quận Cam hôm thứ Ba sau khi đảng viên Dân chủ Dave Min dẫn trước 5.732 phiếu.

"Rõ ràng là mặc dù đã tiến hành một chiến dịch mạnh mẽ, kết nối với cử tri và huy động nỗ lực tình nguyện đáng kinh ngạc — nỗ lực đó sẽ không đạt được kết quả như mong đợi", Baugh cho biết trong một tuyên bố sau khi tỷ lệ dẫn trước của Min tăng lên 50,9%-49,1%, 164.372-158.460.

"Tôi biết ơn một nhóm vận động tranh cử xuất sắc và những người ủng hộ tận tụy nhất mà bất kỳ ứng cử viên nào có thể mong muốn. Tôi biết ơn những cử tri đã ủng hộ tôi và thậm chí cả những người không ủng hộ, và trên hết, tôi biết ơn vợ tôi, Wendy và con trai tôi, Jackson", ông nói. Decision Desk HQ đã tuyên bố chiến thắng nghiêng về Min lúc 6:46 giờ tối, 83 phút trước khi Baugh thừa nhận thất bại.

Dave Min viết trên mạng xã hội lúc 7:44 giờ tối Thứ Ba, tuyên bố rằng, "Tôi biết nhiều người trong chúng ta lo lắng về tương lai của đất nước, nhưng chúng ta không thể từ bỏ nước Mỹ. Tại Quốc hội, tôi sẽ đấu tranh để bảo vệ nền dân chủ, bảo vệ quyền tự do và mở rộng cơ hội kinh tế".

⦿ ---- Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chọn Thượng nghị sĩ John Thune của South Dakota làm lãnh đạo của họ trong Quốc hội khóa tới, theo 3 nguồn tin biết về cuộc bỏ phiếu cho biết, thay thế cho lãnh đạo lâu năm Mitch McConnell, người sẽ từ chức sau 18 năm kỷ lục. Thune, đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện, đã chạy đua với hai thượng nghị sĩ khác: John Cornyn của Texas, một cựu đảng viên Cộng hòa, và Rick Scott của Florida, một ứng cử viên yếu thế vừa giành được nhiệm kỳ thứ hai.

Thune, lần đầu tiên được bầu vào Thượng viện vào năm 2004, đã leo lên nấc thang lãnh đạo của mình, trước đây từng giữ chức chủ tịch hội nghị đảng Cộng hòa và chủ tịch Ủy ban Thương mại trước khi lên vị trí đảng viên Cộng hòa vào năm 2019. TNS Thune đã tranh cử lãnh đạo trên nền tảng thực hiện chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Donald Trump, mặc dù hai người không phải lúc nào cũng có cùng quan điểm: Thune đã chỉ trích Trump bịa đặt khi Thune bác bỏ những tuyên bố sai sự thật của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp..

"Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp để lãnh đạo Thượng viện tại Quốc hội khóa 119, và tôi vô cùng tự hào về công việc chúng tôi đã làm để đảm bảo đa số và Bạch Ốc", Thune cho biết trong một tuyên bố. "Nhóm Cộng hòa này đoàn kết ủng hộ chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, và công việc của chúng tôi bắt đầu từ hôm nay".

⦿ ---- Thanh thiếu niên chuyển giới tại Hoa Kỳ đã gọi tràn ngập các đường dây nóng khủng hoảng kể từ khi Donald Trump đắc cử, người đã lấy lời thề sẽ chống người chuyển giới làm trọng tâm chiến dịch của mình. Nhiều thanh thiếu niên lo lắng về việc cuộc sống của họ có thể thay đổi như thế nào sau khi ông nhậm chức.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, Trump đã cam kết áp đặt các hạn chế rộng rãi và bãi bỏ các biện pháp bảo vệ quyền công dân cho học sinh chuyển giới. Và chính quyền của ông có thể nhanh chóng bắt đầu thực hiện một thay đổi lớn: Chính quyền có thể loại trừ học sinh chuyển giới khỏi các biện pháp bảo vệ theo Đạo luật IX, ảnh hưởng đến chính sách của trường về việc học sinh sử dụng đại từ, phòng vệ sinh và phòng thay đồ.

Một quảng cáo được phát sóng hơn 15.000 lần đã làm rõ lập trường của Trump về quyền của người chuyển giới và người Mỹ giới tính thứ ba: "Kamala dành cho họ/họ. Tổng thống Trump dành cho bạn". (Ghi chú: Khẩu hiệu này của Trump có nghĩa là, Kamala Harris là của người chuyển giới, còn Trump là của người chống giới tính thứ ba.)

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận vào thứ Tư rằng ông quyết định đề cử Thượng nghị sĩ Marco Rubio cho vị trí ngoại trưởng. "Marco là một nhà lãnh đạo được kính trọng và là tiếng nói rất mạnh mẽ cho tự do. Ông sẽ là người ủng hộ mạnh mẽ cho quốc gia của chúng ta, một người bạn thực sự của các đồng minh của chúng ta và là một chiến binh không biết sợ hãi, người sẽ không bao giờ lùi bước trước kẻ thù của chúng ta", Trump chia sẻ trong một tuyên bố.

Rubio trước đây là một trong những ứng cử viên cuối cùng tranh cử vị trí phó tướng của Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024. Hiện ông đang giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện.

Lich Vu, 71 tuổi

Hình ảnh từ video cảnh sát: ông Lich Vu bị gọi ra xe, vật té, bắt giữ, mạnh tới nổi bị thương.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã chia sẻ vào thứ Tư trong một cuộc họp báo rằng cuộc họp giữa Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden và người kế nhiệm Donald Trump kéo dài trong hai giờ. Mặc dù thư ký báo chí không đi sâu vào chi tiết mà hai người đã thảo luận, bà nhấn mạnh rằng cuộc họp là "có ý nghĩa". Biden nhắc lại rằng "chúng ta sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự và hòa bình". Tuy nhiên, Jean-Pierre đã tiết lộ rằng Biden và Trump đã nói về an ninh quốc gia và chính sách trong nước.⦿ ---- Một quan chức cấp cao của Bạch Ốc đã nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 11, bên lề hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2024 tại Lima, Peru.Trong một cuộc họp báo, quan chức này, người yêu cầu giấu tên, đã tiết lộ rằng các chủ đề chính của cuộc trò chuyện sẽ là việc nối lại các cuộc tiếp xúc quân sự giữa Washington và Bắc Kinh, cùng với các rủi ro về trí tuệ nhân tạo (AI) và chống lại cuộc khủng hoảng fentanyl toàn cầu.Biden dự kiến sẽ bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về việc Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cũng như việc triển khai quân đội Bắc Hàn. Ông cũng sẽ chia sẻ những lo ngại của mình về "các chính sách thương mại không công bằng và các hoạt động kinh tế phi thị trường" của Bắc Kinh gây hại cho người lao động Hoa Kỳ.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden vì đã tạo điều kiện cho "sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ" sau chiến thắng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống. Trump tuyên bố rằng quá trình chuyển giao từ chính quyền Dân chủ sang chính quyền Cộng hòa sẽ "dễ dàng nhất có thể"."Chính trị là một điều khó khăn và trong nhiều trường hợp, đó không phải là một thế giới tốt đẹp nhưng thế giới hiện tại là một thế giới tốt đẹp", Trump nhận xét trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp với Biden tại Phòng Bầu dục. Nguyên thủ quốc gia sắp mãn nhiệm đã chào đón người kế nhiệm bằng cái bắt tay và chúc mừng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. "Mong chờ một sự chuyển giao suôn sẻ", Biden cho biết, đồng thời cam kết sẽ làm "mọi thứ" để đáp ứng nhu cầu của Trump trước khi ông trở lại Bạch Ốc.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông đã chọn Tulsi Gabbard làm giám đốc Tình báo Quốc gia. "Trong hơn hai thập niên, Tulsi đã chiến đấu vì Đất nước chúng ta và Tự do của tất cả người Mỹ. Là một cựu Ứng cử viên cho Đề cử Tổng thống của Đảng Dân chủ, bà nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai Đảng - Bà hiện là một đảng viên Cộng hòa đáng tự hào", Trump cho biết trong một tuyên bố. "Tulsi sẽ khiến tất cả chúng ta tự hào", ông nói thêm.Gabbard, một cựu chiến binh của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Lục quân, đã không thành công trong cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2020 với tư cách là một đảng viên Dân chủ, nhưng bà đã rời Đảng Dân chủ vào tháng 10 năm 2022. Bà gia nhập Đảng Cộng hòa vào năm 2024 và tích cực tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống của Trump.⦿ ---- Điện thoại và thiết bị điện tử của CEO của công ty Polymarket, Shayne Coplan đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) tịch thu sau khi nền tảng cá cược này dự đoán chiến thắng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, theo tờ New York Post đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn một nguồn tin.Mặc dù FBI không cung cấp cho Coplan bất kỳ lời giải thích nào, nhưng nguồn tin này tin rằng lý do là chính trị. "Họ có thể yêu cầu luật sư của ông ấy làm bất kỳ điều gì trong số những điều này. Thay vào đó, họ dàn dựng cái gọi là một cuộc đột kích để có thể rò rỉ thông tin cho giới truyền thông và sử dụng nó cho những lý do chính trị rõ ràng", nguồn tin cho biết.Nguồn tin này cũng chia sẻ thêm rằng chính phủ Biden đương nhiệm có thể muốn cáo buộc Polymarket thao túng thị trường. Một phát ngôn viên của Polymarket nhấn mạnh rằng công ty này là "một thị trường dự đoán hoàn toàn minh bạch giúp mọi người hiểu rõ hơn về các sự kiện quan trọng nhất đối với họ, bao gồm cả các cuộc bầu cử".⦿ ---- Theo chuyên gia quân sự Fred Kaplan, Nga đã thực hiện một nỗ lực công khai táo bạo nhằm bắt chẹt vị tổng thống Hoa Kỳ sắp nhậm chức. Vladimir Putin và các bộ trưởng của ông đã cố gắng làm rối trí Donald Trump khi giám đốc tình báo Điện Kremlin Nikolai Patrushev tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng Trump đã "dựa vào một số thế lực nhất định" để giành được nhiệm kỳ thứ hai tại Bạch Ốc và cảnh báo rằng ông Trump có "những nghĩa vụ tương ứng" mà ông "có nghĩa vụ phải thực hiện", theo chuyên gia Fred Kaplan viết trên tờ Slate."Đây là một cuộc chiến tranh tâm lý kinh hoàng!" Kaplan viết. "Về cơ bản, người Nga đang nói với Trump: Chúng tôi đưa ông lên nắm quyền. Bây giờ đã đến lúc ông phải trả ơn chúng tôi. Điều này có khiến Trump tự hỏi: gì đây?"FBI, giám đốc tình báo quốc gia và cơ quan an ninh mạng hàng đầu đều xác nhận rằng Nga đã gieo rắc thông tin sai lệch chống lại Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử và cơ quan thực thi pháp luật đổ lỗi cho đối thủ nước ngoài này về các mối đe dọa đánh bom được gọi đến các điểm bỏ phiếu ở các khu phố của người da đen."Tuy nhiên, không có bằng chứng nào — cũng như không có ai tuyên bố — rằng Trump hoặc các nhân viên chiến dịch của ông đã thông đồng hoặc biết bất cứ điều gì về những video này hoặc các mối đe dọa đánh bom", Kaplan viết. "Nếu Trump có liên quan, hoặc nếu Nga sở hữu một số hình thức kompromat (tài liệu thỏa hiệp) khác về Trump, thì thông điệp của Patrushev cấu thành một mối đe dọa bắt chẹt cực kỳ trắng trợn, được đưa ra trước công chúng, đối với một tổng thống đắc cử của Mỹ"."Nếu Trump không liên quan đến trò lừa đảo này, thì nước cờ của Patrushev cho thấy — một số người sẽ nói, xác nhận — rằng mục tiêu chính của Nga, trong tất cả các hoạt động thông tin sai lệch này, là gieo rắc hỗn loạn, gây mất lòng tin và làm suy yếu sức mạnh của nền dân chủ ở các nước phương Tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, bất kể ai là tổng thống", Kaplan nói thêm.Trump và phong trào MAGA từ lâu đã tìm cách cải thiện quan hệ với Nga, nhưng Kaplan cho biết phản ứng của Điện Kremlin đối với việc Trump tái đắc cử nên được coi là một lời cảnh báo."Người ta chỉ có thể tự hỏi Trump sẽ làm gì — liệu ông Trump có thay đổi lập trường của mình không, liệu ông Trump có khả năng thay đổi lập trường của mình không — khi ông Trump nhận ra, nếu ông Trump nhận ra, rằng Putin không phải là bạn của mình", Kaplan viết. "Trump chắc chắn không nên hành động như thể ông Putin là bạn".⦿ ---- Con số nhức nhối cho Đảng Dân Chủ: Chỉ có hai trong số 13 cử tri trẻ chưa quyết định mà tờ New York Times đã theo dõi trong nhiều tháng quyết định bỏ phiếu cho Kamala Harris, theo họ tiết lộ hôm thứ Tư. Tờ NY Times và nhà thăm dò ý kiến của đảng Cộng hòa Franz Luntz đã tiến hành kiểm tra thường xuyên với các cử tri trong suốt chiến dịch tranh cử và hầu như không có ai bỏ phiếu cho Harris. Một số thậm chí còn bị sốc vì quyết định của chính họ."Tôi đã tự làm mình sốc và bỏ phiếu cho Trump – không ai nói với gia đình tôi", một người phụ nữ chỉ được xác định là McLane, một phụ nữ da trắng 25 tuổi làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại thủ đô DC cho biết. "Tôi rất ấn tượng với J.D. Vance, cách ông ấy cư xử và vẻ ngoài bình thường của ông ấy. Tôi nghĩ mình đã trở nên cực đoan về vấn đề thể thao của nam và nữ."Quảng cáo có nội dung 'Kamala đại diện cho họ/họ [ám chỉ người đồng tính]. Trump đại diện cho bạn [người chống đồng tính]' – thật hấp dẫn. Trong khi Trump bị loạn trí, ông ấy đại diện cho sự bình thường theo một cách nào đó đối với tôi."Quảng cáo chống người chuyển giới đó được phát sóng gần như liên tục trong những tuần cuối của chiến dịch và được nhấn mạnh là chìa khóa dẫn đến chiến thắng của Trump. Những người tham gia nhóm tập trung đã bỏ phiếu cho Trump cũng trích dẫn cuộc phỏng vấn của ông với người dẫn chương trình podcast nổi tiếng Joe Rogan là một yếu tố trong quyết định của họ."Cuộc phỏng vấn của Joe Rogan rất quan trọng đối với tôi", Jack, một người đàn ông da trắng 22 tuổi làm nghề bảo hiểm tại New York, cho biết. "Trump đã nhiệt tình đồng ý tham gia cuộc trò chuyện cởi mở, trung thực kéo dài ba giờ với Joe Rogan, người từng là anh em của Bernie. Tôi nghĩ rằng nó nói lên rất nhiều điều về ứng cử viên nào là chân thực và ứng cử viên nào thì không."Trong số những người bỏ phiếu, 7 người đã quyết định bỏ phiếu cho Trump. Một người đã bỏ phiếu cho Jill Stein của Đảng Xanh, trong khi một số người đã viết thư cho các ứng cử viên bao gồm cựu Thị trưởng Thành phố New York Michael Bloomberg và Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro.Có 8 trong số những người bỏ phiếu chưa quyết định cho biết họ đã xem ít nhất 30 phút cuộc phỏng vấn của Rogan (trên podcast) và một số người trong số họ đã chỉ trích Harris vì đã không chấp nhận lời mời của ông Rogan để ngồi xuống phỏng vấn [ở podcast]."Tôi đang tìm kiếm một ứng cử viên mà tôi cảm thấy mình có thể tin tưởng", Laura, một thực tập sinh pháp lý 20 tuổi đến từ Maryland cho biết. "Một khoảnh khắc quan trọng khiến tôi chú ý là tiểu phẩm 'S.N.L.' mà Harris đã làm, trong đó về cơ bản cô Harris đã tự chế giễu bản thân. Cô Harris chỉ tập trung vào ngành giải trí và tránh các cuộc phỏng vấn. Điều đó đối với tôi là rất giả tạo."Hai người trả lời đã trích dẫn việc đưa tin trên phương tiện truyền thông về Trump cho rằng Liz Cheney sẽ không phải là "kẻ hiếu chiến cấp tiến" nếu bà bị "chín nòng súng bắn vào [như lời Trump dọa]", điều mà nhiều người coi là mối đe dọa đối với cựu nhà lập pháp Cộng Hòa Cheney từng vận động tranh cử cùng Harris."Tôi thấy phương tiện truyền thông đã trở nên tha hóa như thế nào trong mục đích chống lại Trump", Abigail, một phụ tá tốt nghiệp da trắng 23 tuổi đến từ Virginia cho biết. "Có một đoạn clip của Trump về việc ông ấy nói: Đưa Cheney ra trước một nhóm tay súng. Nhưng thực ra ông ấy không ám chỉ rằng Cheney nên bị bắn. Tôi không thể bỏ phiếu cho một tổ chức chỉ nghĩ rằng nói dối chúng ta là điều bình thường."⦿ ---- Cục Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong Báo cáo Kho bạc Hàng tháng vào thứ Tư rằng thâm hụt ngân sách của quốc gia này bằng 257,5 tỷ đô la vào tháng 10. Tổng thu nhập hàng tháng tại Hoa Kỳ lên tới 326,7 tỷ đô la, trong đó 168 tỷ đô la đến từ thuế thu nhập cá nhân và 158,7 tỷ đô la từ bảo hiểm xã hội và lương hưu. Tổng chi tiêu hàng tháng trong nước là 584,2 tỷ đô la, phần lớn đến từ y tế và dịch vụ nhân sinh với 151,7 tỷ đô la và an sinh xã hội là 130 tỷ đô la.⦿ ---- Công ty Advanced Micro Devices Inc. (AMD) đã quyết định sa thải khoảng 4% nhân viên toàn cầu của mình, một phát ngôn viên của công ty đã nói với CRN vào thứ Tư. "Là một phần trong việc sắp xếp các nguồn lực của chúng tôi với các cơ hội tăng trưởng lớn nhất, chúng tôi đang thực hiện một số bước có mục tiêu, thật không may, sẽ dẫn đến việc cắt giảm lực lượng lao động toàn cầu của chúng tôi khoảng 4%", người phát ngôn cho biết, đồng thời cam kết rằng công ty sẽ giúp những người lao động bị ảnh hưởng "trong quá trình chuyển đổi này". Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh AMD đang nỗ lực cạnh tranh với Nvidia trong lĩnh vực phát triển chip AI.⦿ ---- Amazon.com Inc. đã ra mắt Amazon Haul vào thứ Tư, một cửa hàng trực tuyến cung cấp nhiều mặt hàng thời trang, gia dụng, phong cách sống, đồ điện tử và các mặt hàng khác với giá thấp, để cạnh tranh với đối thủ Temu của Trung Quốc.Amazon đã thông báo trong một bài đăng trên blog rằng cửa hàng trực tuyến mới của họ sẽ có thể truy cập thông qua ứng dụng mua sắm và trang web dành cho thiết bị di động của công ty, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các sản phẩm đều có giá 20 đô la trở xuống. Ngoài ra, Amazon cho biết khách hàng sẽ được miễn phí vận chuyển cho tất cả các đơn hàng trên 25 đô la hoặc phí 3,99 đô la cho các đơn hàng dưới 25 đô la."Amazon Haul hướng đến mục tiêu giúp việc mua sắm thời trang, gia dụng, phong cách sống, đồ điện tử và các sản phẩm khác trở nên thú vị, dễ dàng và giá cả phải chăng hơn, tất cả đều được Amazon đảm bảo từ A đến Z để khách hàng có thể mua sắm với sự tự tin rằng các sản phẩm họ mua là an toàn, chính hãng và trong tình trạng mong đợi", Phó chủ tịch Dịch vụ đối tác bán hàng toàn cầu tại Amazon Dharmesh Mehta nhận xét.⦿ ---- Asif William Rahman, một viên chức được cho là làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), đã bị truy tố tội tiết lộ các tài liệu mật nêu chi tiết về kế hoạch tấn công Iran của Israel, theo báo The Wall Street Journal đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin và tài liệu của tòa án.Nghi phạm được cho là đã bị bắt tại Campuchia vào ngày hôm trước và sau đó bị đưa đến tòa án liên bang ở Guam để đối mặt với các cáo buộc. Mặc dù các tài liệu của tòa án không nêu rõ chức vụ của Rahman tại thời điểm tài liệu bị rò rỉ, nhưng các nguồn tin cho biết ông ta làm việc cho CIA, tờ báo nhấn mạnh.Vào tháng 10, các tài liệu phác thảo quá trình chuẩn bị quân sự của Israel cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran đã được chia sẻ trên mạng xã hội, với tờ Middle East Spectator phát tán các tài liệu mà họ tuyên bố đã nhận được từ một nguồn ẩn danh.⦿ ---- Cisco Systems Inc. đã chia sẻ vào thứ Tư rằng công ty có doanh thu 13,8 tỷ đô la trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng của công ty đã giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,7 tỷ đô la. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đã giảm 24% xuống còn 0,68 đô la trong quý được báo cáo.Công ty công nghệ có trụ sở tại California đã nâng cấp doanh thu cả năm của mình, dự kiến sẽ đạt trong khoảng từ 55,3 tỷ đô la đến 56,3 tỷ đô la, với thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 2,26 đến 2,38 đô la cho năm tài chính 2025. Sau khi báo cáo được công bố, cổ phiếu của Cisco đã giảm 2,11% trong giao dịch sau giờ làm việc.⦿ ---- Indiana: Cảnh sát Indianapolis đang điều tra một cái chết xảy ra tại phòng tập Planet Fitness. Derek Sink, 39 tuổi, được phát hiện đã chết trên giường tắm nắng tại cơ sở tập luyện ba ngày sau khi anh này vào tòa nhà, theo Văn phòng giám định tử thi Quận Marion (MCCO) xác nhận với báo People. Chưa rõ lý do cái chết.Sink đã đến phòng tập Planet Fitness vào ngày 8 tháng 11 và thi thể được phát hiện vào sáng ngày 11 tháng 11. Dì của anh ta nói rằng, do anh ta đeo máy theo dõi mắt cá chân nên các nhà điều tra xác định Sink không bao giờ rời khỏi phòng tập sau khi anh ta đến. Hai ngày sau khi đến phòng tập, Sink được gia đình báo mất tích, theo hồ sơ cảnh sát mà Indianapolis Star có được.Elizabeth Len — một phụ nữ địa phương đã đến thăm Indianapolis Planet Fitness vào sáng ngày phát hiện ra Sink — cho biết bà đã ngửi thấy mùi hôi sau khi bước vào tòa nhà vào ngày 11 tháng 11 trước khi nhận ra mùi đó phát ra từ giường tắm nắng. Sau khi Sink qua đời, Planet Fitness đã chia buồn và nhấn mạnh sự tận tụy của mình trong việc bảo vệ các thành viên."Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của một trong những thành viên của mình và chủ sở hữu nhượng quyền đang hợp tác với chính quyền địa phương để điều tra", McCall Gosselin, giám đốc quan hệ công ty của Planet Fitness, cho biết trong một tuyên bố vào ngày 12 tháng 11 với E! News. "⦿ ---- Minnesota: ở tù oan 16 năm, được ra tù nhờ bằng chứng ngoại phạm mới tìm được. Một người đàn ông Minnesota đã được thả khỏi tù sau khi thụ án 16 năm vì tội giết người mà anh ta không phạm phải, theo một công tố viên địa phương thông báo hôm thứ Ba, theo AP. Năm 2009, bồi thẩm đoàn đã kết luận Edgar Barrientos-Quintana có tội giết Jesse Mickelson, 18 tuổi trong một vụ nổ súng lái xe ngang qua. Anh ta đã bị kết án tù chung thân không ân xá.Nhưng sau ba năm điều tra, Đơn vị xem xét bản án của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Keith Ellison vào tháng 8/2024 đã công bố một báo cáo kết tội về cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát Minneapolis, trong đó cũng trích dẫn bằng chứng ủng hộ chứng cứ ngoại phạm của Barrientos-Quintana. Một thẩm phán đã chấp thuận việc trả tự do cho Barrientos-Quintana hồi tuần trước."Không gì có thể trả lại cho ông Barrientos-Quintana 16 năm đó, và vì điều đó, chúng tôi rất tiếc", Luật sư Quận Hennepin Mary Moriarty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. "Chúng tôi cũng xin chia buồn với gia đình Jesse Mickelson về mất mát không thể bù đắp của họ. Khi hệ thống luật hình sự không hoạt động theo đạo đức, nó sẽ gây ra tác hại đáng kể".Trong phán quyết hôm thứ Tư hủy bỏ bản án của Barrientos-Quintana và ra lệnh trả tự do cho anh ta, Thẩm phán tòa án tiểu bang John McBride đã phát hiện ra rằng Barrientos-Quintana đã không được xét xử công bằng. Luật sư của anh ta đã không đại diện hiệu quả cho anh ta và các công tố viên đã không tiết lộ bằng chứng có lợi, Moriarty cho biết. Các nhà điều tra cũng đã sử dụng đội hình cưỡng bức và các chiến thuật thẩm vấn, dẫn đến việc nhận dạng nhân chứng không đáng tin cậy, bà nói thêm.Đoạn phim an ninh đã ghi lại cảnh Barrientos-Quintana tại một cửa hàng tạp hóa ngay trước vụ nổ súng, và hồ sơ điện thoại không được trình bày tại phiên tòa cho thấy anh ta đã ở căn hộ ngoại ô của bạn gái mình ngay sau vụ nổ súng. Đơn vị xem xét bản án xác định rằng anh ta không thể đi đến và rời khỏi hiện trường vụ án trong thời gian đó.⦿ ---- Quận Riverside: Một giáo viên 54 tuổi ở Menifee đã bị bắt vì cáo buộc tấn công một học sinh trong khuôn viên trường. Vụ này được báo cáo là một vụ lạm dụng trẻ em lúc 1:46 giờ chiều hôm Thứ Ba tại Trường trung học Heritage. Theo cảnh sát, đã xảy ra xô xát giữa giáo viên và học sinh. Giáo viên được xác định là Stacey MacPherson và bị bắt vì tội lạm dụng trẻ em. Cảnh sát cho biết học sinh này chỉ bị thương nhẹ và không cần chăm sóc y tế. MacPherson đã bị đình chỉ hành chính.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Glendale, California, nợ đối tác kinh doanh 80.000 đô la đã bị buộc tội giết đồng nghiệp và vợ của đồng nghiệp trước khi đốt xác họ và đốt xe của họ tại hai sa mạc ở Nam California, theo Biện lý Quận Cam. Huangting Gong, 30 tuổi, bị truy tố tội gặp đối tác kinh doanh của mình, Kuanlun Wang, 37 tuổi, tại một sa mạc vào ngày 12 tháng 10 và bắn vào đầu anh ta, theo Biện lý Quận. Nghi phạm bị buộc tội sau đó đưa thi thể nạn nhân vào chiếc Tesla của mình và lái xe trở về nhà nạn nhân ở Brea (Quận Cam).Khi Gong đến Brea, y bị cáo buộc đã dùng búa tấn công người vợ 37 tuổi của Wang, Jing Li. Sau vụ tấn công, nghi phạm đã đưa Li vào chiếc Tesla của cô và đưa cô ấy đến một sa mạc ở San Bernardino, nơi anh ta bắn cô Li và đốt xác cô, theo Biện lý Quận Cam. Sau khi bắn Li, Gong bị cáo buộc đã quay trở lại Brea để lấy xác của Wang. Sau đó, anh ta vứt xác đối tác kinh doanh của mình tại một sa mạc ở Quận Riverside và đốt xác, theo các công tố viên. Sau đó, y lái xe của 2 nạn nhân đến các khu vực sa mạc khác nhau và đốt chúng.Sau vụ giết người, y đã quay trở lại nhà nạn nhân vào ngày 14 tháng 10 và đánh cắp gần 250.000 đô la tiền đồng hồ, giày dép, túi xách và quần áo. Gong đã bị bắt sau khi một thành viên gia đình liên lạc với cảnh sát Brea vào ngày 15 tháng 10 sau khi không nghe tin tức gì từ Wang trong nhiều ngày. Trong cuộc gọi đến cảnh sát, người họ hàng đã nói với cơ quan thực thi pháp luật rằng Gong nợ Wang 80.000 đô la. Gong dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 2 tháng 12/2024 tại Santa Ana.⦿ ---- Oklahoma: Video từ camera gắn trên người cho thấy một cảnh sát Oklahoma City đã dùng vũ lực khống chế và còng tay một tài xế gốc Việt,, sau khi dừng xe hồi tháng trước. Tài xế đã được đưa vào viện với những vết thương nghiêm trọng và cảnh sát đã bị đình chỉ công tác, theo cảnh sát cho biết về vụ dừng xe vào ngày 27 tháng 10. Video từ camera gắn trên người do cảnh sát công bố cho thấy một cảnh sát, người mà cảnh sát chưa công khai danh tính, đã dừng một tài xế vì quay đầu xe trái phép sau một vụ tai nạn nhỏ.“Đã có hành vi sử dụng vũ lực và một người đàn ông lớn tuổi bị thương nghiêm trọng phải nhập viện", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. "Một cuộc điều tra đã được tiến hành ngay lập tức và cảnh sát đã bị đình chỉ hành chính cho đến khi kết thúc cuộc điều tra". Một đại diện của cảnh sát Oklahoma City đã từ chối bình luận thêm vào thứ Ba.Thuận Nguyễn, chủ tịch Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Oklahoma, đã xác định tài xế vào thứ Ba là Lich Vu, 71 tuổi và cho biết ông Vu vẫn đang nằm viện vì bị gãy xương sọ. Video từ camera gắn trên người cho thấy một cảnh sát đang nói chuyện với tài xế khi cửa mở, nói với tài xế rằng anh ta đang viết biên bản phạt vì quay đầu xe không đúng cách."Tôi không quay đầu xe", tài xế nói. Cảnh sát yêu cầu người đàn ông ký vào biên bản, giải thích rằng đó không phải là lời thừa nhận tội lỗi mà là hợp đồng rằng anh ta sẽ xử lý biên bản phạt sau, video cho thấy. “Tôi không biết anh đang nói gì,” Lich Vu nói, thêm rằng xe của anh ta đã bị một người lái xe khác đâm phải.“Tôi ư? Biên bản phạt? Cô ấy đâm tôi và tôi bị biên bản phạt?” Lich Vu nói với cảnh sát. Sau đó, Vu ra khỏi xe và cảnh sát nói với Vu rằng họ đã cãi nhau xong. “Chúng tôi không cãi nhau bên lề đường,” cảnh sát nói, thêm rằng nếu người lái xe không ký biên bản phạt, anh ta sẽ phải vào tù.Người lái xe trả lời, “Tôi sẵn sàng vào tù.” Viên cảnh sát, rõ ràng là bực bội, gọi tuyên bố của người lái xe là “vô lý.” Sau đó, cảnh sát giao lưu với một người phụ nữ đã bị phạt nhưng được thông báo rằng cô ấy được tự do rời đi. Theo video, cảnh sát sau đó gọi một đơn vị khác.Một người phụ nữ thứ hai xuất hiện trên video và nói với cảnh sát rằng tài xế là chồng cô và họ cãi là họ không hề quay đầu xe. Cảnh sát và người đàn ông tiếp tục cãi nhau, và tài xế đưa ngón trỏ lên miệng, như thể ra hiệu cho cảnh sát im lặng.Đó là lúc cảnh sát nắm lấy tay người đàn ông và đặt ra sau lưng rồi vật anh ta xuống đất. Cảnh sát còng tay người đàn ông, người đang nằm sấp với cả hai tay ra sau lưng. Video kết thúc với cảnh cảnh sát nói rằng anh ta sẽ gọi xe cứu thương. Nguyen cho biết vụ việc rõ ràng là hành vi sử dụng vũ lực quá mức và cảnh sát kia nên bị sa thải.Video dài 2:10 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=6Tcy7MVtYwQ

⦿ ---- Utah: Một người đàn ông gốc Việt đã bị bắt tại Taylorsville và bị cáo buộc tội cố gắng đưa một bé gái lên xe của mình. Trong Viet Pham, 54 tuổi, đã bị cáo buộc tội theo dõi một bé gái vị thành niên không rõ độ tuổi và cố gắng đưa cô bé vào xe của mình khi cô bé đang đi bộ về nhà từ trường trong một khu dân cư có cổng vào hôm thứ Hai.

Hồ sơ tòa án cho biết Pham đã đưa cho cô bé trái cây, và khi cô bé từ chối, Pham đã yêu cầu cô bé lên xe của mình nhiều lần để anh ta có thể chở cô bé về nhà. Cô bé đã có thể trốn thoát và gọi điện cho bố mình, người đã gọi cảnh sát, theo hồ sơ. Cô bé mô tả Pham là "già hơn, to lớn hơn và là người Polynesia" và lái một "chiếc xe màu bạc/xám". Cảnh sát đã có thể lấy được video giám sát chiếc xe và chạy một cuộc kiểm tra hồ sơ, phát hiện ra rằng Pham có một địa chỉ đã đăng ký tại West Valley City.

Hôm thứ Ba, cảnh sát đã tuần tra khu vực để đảm bảo cô bé về nhà an toàn khi cha cô bé gọi điện và thông báo cho cảnh sát biết Pham đã trở về. Một cảnh sát đã đến địa chỉ mà chiếc xe được nhìn thấy, phát hiện ra rằng Pham sống tại địa chỉ đó, nằm trong cùng khu phố với cô bé và cha cô bé. Trong khi cảnh sát nói chuyện với Pham, đầu tiên anh ta nói với cô rằng anh ta ra ngoài với vợ cho đến 8 hoặc 9 giờ tối hôm trước, sau đó nói rằng "anh ta và vợ anh ta qua lại cả ngày".

Pham nói với cảnh sát rằng anh ta nhớ đã nhìn thấy cô gái và đưa kẹo cho cô bé. Khi cảnh sát hỏi anh ta rằng anh ta có đề nghị chở cô bé về nhà không, "anh ta nói rằng anh ta là 'người đạo Mormon và đọc Kinh thánh' và anh ta không làm những việc như vậy", hồ sơ cho biết. Cảnh sát đã bắt Pham, người đang bị buộc tội một tội danh bắt cóc trẻ em.

⦿ ---- Thanh Hoa Thi Bui, cư dân tiểu bang Georgia, bị xử có tội gian lận chuyển tiền và giao dịch bất hợp pháp đã bị kêu án hơn năm năm tù và phải trả gần 1,7 triệu đô la tiền bồi thường cho hành vi gian lận mà cô ta đã thực hiện ở Baton Rouge. Thanh Hoa Thi Bui, 42 tuổi, cũng sẽ phải chịu ba năm quản chế sau khi nhận tội biển thủ tiền từ một doanh nghiệp mà cô làm việc từ năm 2017 đến năm 2020.

Trong khi cô sống ở Denham Springs vào thời điểm xảy ra tội phạm, Bui cuối cùng đã bị bắt tại Las Vegas hồi tháng 10/2023. Theo hồ sơ của tòa án liên bang, Bui đã sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty để thực hiện hàng trăm giao dịch gian lận và che giấu âm mưu này khỏi chủ lao động của cô ta.

Hơn 100 lần, Bui đã viết chi phiếu trả cho chính mình và sau đó sử dụng các thủ đoạn gian lận để dụ dỗ chủ lao động ký chi phiếu, sau đó cô sẽ gửi số tiền đó vào một trong các tài khoản ngân hàng cá nhân của cô. Bui cũng sử dụng tài khoản ngân hàng để trả tiền điện và gas cho một trang trại gà lớn mà bà quản lý ở Mississippi và thanh toán cho một công ty ở Covington mà cô nợ tiền bất động sản mà cô đã mua.

⦿ ---- TIN VN. Thầy Minh Tuệ đăng ký hộ khẩu thường trú (ở thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và xin đừng đăng hình ảnh cá nhân của Thầy lên mạng xã hội. Theo Báo Người Lao Động và nhiều báo khác. Ông Thích Minh Tuệ làm đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý những người đưa thông tin của ông lên mạng xã hội khi chưa được phép. Sáng 14-11, người nhà cho biết ông Lê Anh Tú, người còn được biết đến là Thích Minh Tuệ, trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã có đơn gửi cơ quan chức năng về việc không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội. Hiện ông Lê Anh Tú đang đăng ký hộ khẩu thường trú là thôn 6 xã Ia Tô (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục con đường tu hành.

Báo Pháp Luật ghi nhận: "Sử dụng trái phép hình ảnh của ông Minh Tuệ bị xử lý như thế nào? Trường hợp bị sử dụng trái phép hình ảnh, cá nhân có quyền đề nghị cơ quan công an xử lý hành vi xâm phạm quyền nhân thân về hình ảnh; tùy mức độ vi phạm mà người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự."

Trong khi đó, Đài BBC Tiếng Việt từ London nêu nghi vấn: "Một vài người chia sẻ những bức ảnh có bút tích được cho là của sư Minh Tuệ trước đây để so sánh với lá đơn do báo Gia Lai đăng tải. Họ cho rằng có sự khác nhau về nét chữ trong hai trường hợp. BBC không thể độc lập xác minh đâu mới là chữ viết tay của sư Minh Tuệ. Bàn về nội dung lá đơn, có hai yếu tố được người dùng mạng xã hội chú ý: lá thư được ký ba lần và từ “xử lý”..."

Đài Á Châu Tự Do RFA đặt câu hỏi: "Lá đơn viết tay có chữ ký sư "Minh Tuệ" gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý những ai đưa thông tin, hình ảnh của ông lên mạng xã hội mà không được phép khiến dư luận đặt câu hỏi về tính chân thực của lá đơn. Nhà nghiên cứu Phật giáo Nguyễn Thanh Huy ở Nha Trang nói nội dung lá đơn đi ngược hoàn toàn với lòng từ bi của ông Minh Tuệ vì “một người đã từng nói không muốn đọc Chú Đại Bi vì sợ ảnh hưởng đến ma quỷ thì sao có thể yêu cầu ‘xử lý con người được?” Trên trang Facebook cá nhân, ông Huy nhắc lại việc sư Minh Tuệ từng nhiều lần nói ai muốn quay phim hay chụp hình đều được, miễn là họ thấy vui và hạnh phúc và “không quan tâm đến mạng xã hội hay bất cứ ai phán xét gì về ông.” Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng lá đơn có thể là bước chuẩn bị để chính quyền cô lập sư Minh Tuệ về truyền thông và cách ly ông với đời sống."

⦿ ---- TIN VN. TP Sài Gòn sẽ xây hơn 4.500 đền thờ ông Hồ Chí Minh, với tên gọi 4.500 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh,” nhiều nơi đặt trong chùa, cơ sở tôn giáo có sẵn. Theo VietnamPlus. Thực hiện Nghị quyết về “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh,” Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng, triển khai hơn 4.500 “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.” Tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí trang trọng trong Tổ đình Phụng Sơn, rất nhiều du khách đang chăm chú nghe câu chuyện về sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ “Thư viện sách nói” song ngữ Việt-Hoa. Lễ sanh Ngô Minh Thế, Trưởng Ban Cai quản Họ đạo Trung Minh, Hội thánh Truyền giáo Cao Đài tại Thánh thất Trung Minh, Phường 10, Quận 11, cho biết Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thánh thất Trung Minh sau hơn 1 năm hoạt động đã mang lại giá trị rất tốt đẹp cho các đạo hữu Cao Đài mỗi khi đến đây dự lễ đạo.

⦿ ---- TIN VN. Tràn ngập: Ô tô Trung Quốc nhập khẩu ồ ạt, đuổi sát Thái Lan trên thị trường xe Việt. Theo VnBusiness. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đã đạt 24.613 chiếc với tổng trị giá lên đến 732,7 triệu USD, chiếm đến 17% tổng số lượng và 24% tổng giá trị nhập khẩu ô tô của cả nước. Với con số này, giá trị nhập khẩu ô tô Trung Quốc hiện đã bằng 69% giá trị nhập khẩu từ Thái Lan - một trong những quốc gia có thị phần xe lớn tại Việt Nam. Chỉ riêng trong tháng 10, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 2.617 chiếc, tương đương 78,6 triệu USD. Con số này tăng 11% về lượng so với tháng 9 (2.348 chiếc), với giá trị nhập khẩu đạt 73 triệu USD. Một số chuyên gia nhận định rằng, với tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp ô tô, các thương hiệu xe Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự hiện diện tại Việt Nam.

⦿ ---- HỎI 1: Có thể đóng gói những lợi ích chống lại chứng mất trí nhớ của việc tập thể dục vào một viên thuốc?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Liệu chúng ta có thể đóng gói những lợi ích chống lại chứng mất trí nhớ của việc tập thể dục vào một viên thuốc không? Một nghiên cứu trên chuột do các nhà khoa học USC thực hiện cho thấy điều đó có thể thực hiện được. Tập thể dục thúc đẩy lưu lượng máu, giảm căng thẳng và nhiều tác dụng khác. Nó cũng thúc đẩy cơ tiết ra các chất truyền tin bảo vệ chống lại bệnh Alzheimer bằng cách kích hoạt một mạng lưới gọi là "trục cơ-não".

Nghiên cứu mới, được công bố trên tạp chí GeroScience, cho thấy cuộc trò chuyện giữa cơ và não này có thể được kích hoạt mà không cần bất kỳ bài tập thể dục nào. Sử dụng mô hình chuột mắc bệnh Alzheimer, các nhà nghiên cứu đã "mượn" một trong những chất truyền tin cơ này và sao chép những lợi ích của việc tập thể dục đối với não. "Điều này mở ra cho chúng ta cơ hội phát triển các phương pháp điều trị 'tập thể dục trong viên thuốc' cho não, mà hiện chúng tôi đang tích cực thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của mình", tác giả chính Constanza Cortes, phó giáo sư tại Trường Lão khoa Leonard Davis của USC cho biết.

https://medicalxpress.com/news/2024-11-pill-dementia-benefits-mice-possibility.html

⦿ ---- HỎI 2: Liệu pháp được cung cấp qua telehealth (viễn liên khám bệnh, cố vấn y tế) có thể làm giảm nguy cơ tự tử?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Liệu pháp được cung cấp qua telehealth có thể làm giảm nguy cơ tự tử của một người, một nghiên cứu mới báo cáo. Liệu pháp hành vi nhận thức làm giảm các nỗ lực tự tử và ý nghĩ tự tử ngay cả khi được cung cấp trong thời gian ngắn qua telehealth, theo kết quả được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí JAMA Network Open. Đó là tin tốt, vì liệu pháp hiện nay thường được cung cấp trực tuyến, nhà nghiên cứu Justin Baker, một nhà tâm lý học lâm sàng tại Đại học Bang Ohio cho biết.

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/13/telehealth-therapy-prevent-suicides/8721731513514/

.