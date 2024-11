- Báo Gia Lai: Thầy Minh Tuệ đề nghị không đưa hình ảnh của Thầy lên mạng xã hội. - Ryan Walters (người Trump suy tính cho nắm Bộ Trưởng Giáo Dục): sẵn sàng cưỡng bách toàn quốc phải có Kinh thánh Cơ đốc trong các trường công, dạy Kinh Thánh như sử học Hoa Kỳ - Không cho Trump niềm vui sa thải để trả thù, Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ từ chức trước khi Trump nhậm chức

Hình trên: Phần đầu lá thư gửi Báo Gia Lai: Thầy Minh Tuệ đề nghị không đưa hình ảnh của Thầy lên mạng xã hội.

- Báo Gia Lai: Thầy Minh Tuệ đề nghị không đưa hình ảnh của Thầy lên mạng xã hội.

- Ryan Walters (người Trump suy tính cho nắm Bộ Trưởng Giáo Dục): sẵn sàng cưỡng bách toàn quốc phải có Kinh thánh Cơ đốc trong các trường công, dạy Kinh Thánh như sử học Hoa Kỳ

- California: ông giáo sử học bị cho tạm nghỉ vì ông vào lớp, chửi thề vụ Trump thắng cử, gọi Trump là kẻ trốn lính, hiếp dâm, say mê Hitler.

- Không cho Trump niềm vui sa thải để trả thù, Công tố đặc biệt Jack Smith sẽ từ chức trước khi Trump nhậm chức

- Tỷ phú Elon Musk: Bộ Hiệu quả Chính phủ tân lập (đồng lãnh đạo với Vivek Ramaswamy) sẽ công khai mọi hoạt động lên mạng (thực tế, Bộ chưa có văn phòng, nhânv iên)

- Trump cử Pete Hegseth (MC Fox News và cựu lính Lục quân) làm Bộ trưởng Quốc phòng

- Trump cử cựu GĐ Tình báo Quốc gia John Ratcliffe sẽ nắm CIA

- Ủy viên HĐQT Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB): nếu Trump áp thuế quan, Đức sẽ mất 1% GDP, kinh tế Đức sẽ suy thoái.

- Trump sẽ ký lệnh hành pháp để lập 1 "ban chiến binh" để thanh trừng các tướng và đô đốc cấp cao có lập trường cấp tiến, đa dạng

- Trump đề cử cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee làm Đại sứ Mỹ tại Israel.

- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari: nếu Trump áp thuế như đã tính, Mỹ có thể lạm phát dài hạn

- Trump cứu TikTok, cho vào Mỹ thoải mái

- Thẩm phán Tòa Tối cao New York Juan Merchan: hoãn phán quyết về Trump đến ngày 19 tháng 11/2025.

- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin: kinh tế tốt, lạm phát giảm

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: ưu tiên nghị trình "Nước Mỹ trên hết" của Đảng Cộng hòa

- Tòa Tối cao từ chối chuyển qua liên bang: vụ án của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng của Trump) phải xử ở tòa tiểu bang Georgia

- Ủy viên FDA: lo ngại thời Trump sẽ bóp méo FDA kiểu chống khoa học

- Fortune phân tích: kinh tế Biden tăng ào ạt, vững chắc, nhưng Dân Chủ và bà Harris thua vì không chứng minh tập trung vào kinh tế, tập trung nhiều vào văn hóa vô ích

- New York: Hàng trăm tấm áp phích "Lệnh truy nã" có hình các giảng viên gốc Do Thái dán lên tường ở Đại học Rochester, tố các giảng viên Do Thái đã thanh trừng sắc tộc, ủng hộ diệt chủng ơ Gaza

- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken: Israel đã đạt được mục tiêu ở Gaza từ lâu, bây giờ nên ngưng bắn

- Nga bắn tên lửa, máy bay không người lái vào thủ đô Ukraine sau nhiều tháng ngưng tấn công.

- Nga: chiếm thêm được Rivnopil, một ngôi làng ở vùng Donetsk của Ukraine.

- Tình báo Ukraine ám sát: Một Hạm trưởng Nga chết vì bom gài ở dưới xe

- Nam Hàn: quân Bắc Hàn đã bắt đầu ra trận ở Ukraine bên cạnh quân Nga

- Báo Anh The Guardian sẽ không đăng bài lên X nữa, vì Elon Musk biến X làm "nền tảng truyền thông độc hại"

- Cổ phiếu Spirit Airlines giảm hơn 60% sau khi bể vụ sáp nhập với Frontier Airlines, buộc chuẩn bị nộp đơn xin phá sản

- Cổ phiếu hãng xe Hoa Kỳ Rivian Automotive Inc. đã tăng hơn 13% khi có tin VW tăng khoản đầu tư vào

- Công ty Just Eat Takeaway sẽ bán Grubhub Inc. cho Wonder Group, Inc. với giá 650 triệu đô

- Hãng Tencent Holdings doanh thu quý 3 đạt 23,2 tỷ đô, tăng 8%

- Boeing giao 14 máy bay vào tháng 10, thấp nhất kể từ tháng 11/2020

- Công ty Waymo mở rộng dịch vụ taxi robot đến công chúng tại Los Angeles

- Quận Ventura: cháy rừng, 200 kiến trúc và nhà ra tro, 90 căn khác bị hư hại

- Quận San Bernadino: Xe phóng chệch ra khỏi xa lộ, tông vào vách lầu nhà dân, cả 4 cậu trong xe bị thương nặng

- Quận Cam: cậu 16 tuổi bị bắn chết, tay súng bị bắt

- Đài Loan: 5 công dân VN bị truy tố vì làm đường dây buôn lậu bán cần sa, ma túy cho lao động nhập cư

- TIN VN. Hà Nội: Mặt bằng trung tâm thương mại đất vàng ế ẩm, vắng tanh.

- TIN VN. "Giá bất động sản tăng cao bất thường so với nhu cầu thực tế, có những dự án tại Hà Nội giá tăng 100%, tăng 25-50% thì rất nhiều".

- HỎI 1: Hơn 80% chuyện chữa trị ung thư trên TikTok là dỏm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống rượu tăng thời đại dịch, qua dịch vẫn uống tăng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/11/2024) ⦿ ---- Tờ báo Anh The Guardian đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ không còn đăng bài trên X, trước đây là Twitter, thông qua bất kỳ tài khoản chính thức nào của mình nữa. Ấn phẩm này chỉ trích X là "nền tảng truyền thông độc hại" và cáo buộc chủ sở hữu kiêm chủ tịch của nền tảng này, Tesla Inc. và Tổng giám đốc điều hành (CEO) SpaceX Elon Musk, đã sử dụng "ảnh hưởng của mình để định hình tuyên ngôn chính trị" trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

"Đây là điều chúng tôi đã cân nhắc trong một thời gian do nội dung thường gây khó chịu được quảng bá hoặc tìm thấy trên nền tảng này, bao gồm các thuyết âm mưu cực hữu và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc", The Guardian cho biết. "Mạng xã hội có thể là một công cụ quan trọng đối với các tổ chức tin tức và giúp chúng tôi tiếp cận đối tượng khán giả mới nhưng hiện tại, X đóng vai trò ngày càng giảm trong việc quảng bá công việc của chúng tôi".

⦿ ---- Cổ phiếu của Spirit Airlines Inc. đã giảm mạnh hơn 60% hôm thứ Tư sau khi một vụ sáp nhập tiềm năng với Frontier Airlines không thành công, khiến công ty phải chuẩn bị nộp đơn xin phá sản, theo tờ Wall Street Journal. Cổ phiếu của công ty đã giảm 60,87% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa và được bán với giá 3,22 đô la vào lúc 5:29 sáng theo giờ miền Đông.

Trước đó, hãng hàng không Mỹ này được cho là sắp đạt được thỏa thuận sáp nhập với Frontier Airlines. Hai công ty đã cân nhắc khả năng sáp nhập nhiều lần kể từ năm 2016 nhưng vẫn chưa chốt được thỏa thuận. Theo báo cáo mới nhất, Frontier đã quyết định không tiến hành thỏa thuận, mặc dù công ty chưa đưa ra tuyên bố chính thức hoặc bình luận về báo cáo. Spirit Airlines cũng được cho là đang cân nhắc nộp đơn xin phá sản vào tháng 10 khi vụ sáp nhập với JetBlue Airways Corporation đổ vỡ.

⦿ ---- Cổ phiếu của hãng xe Hoa Kỳ Rivian Automotive Inc. đã tăng hơn 13% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa của Thứ Tư sau quyết định của Volkswagen Group tăng khoản đầu tư vào liên doanh "do cả hai bên cùng kiểm soát và sở hữu" để phát triển kiến ​​trúc và phần mềm xe điện thêm 16% lên 5,8 tỷ đô la.

Nhắc lại chuyện hồi tháng 6, các công ty đã tiết lộ rằng Volkswagen sẽ cam kết 5 tỷ đô la cho Rivian để ra mắt mẫu SUV mới, giá cả phải chăng hơn có tên là R2. "Mỗi công ty sẽ tiếp tục điều hành riêng các doanh nghiệp xe tương ứng của mình", các nhà sản xuất xe này cho biết thêm. Đến 4:54 giờ sáng theo giờ miền Đông, cổ phiếu của Rivian đã tăng 13,61%, đạt mức giá giao dịch là 12,02 đô la.

⦿ ---- Công ty Just Eat Takeaway.com đã công bố việc bán Grubhub Inc. cho Wonder Group, Inc. vào thứ Tư với giá trị doanh nghiệp là 650 triệu đô la. Việc hoàn tất dự kiến ​​diễn ra trong quý đầu tiên của năm 2025. Grubhub có kế hoạch chuyển 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp cùng với 50 triệu đô la tiền thu được ròng. Just Eat Takeaway.com cho biết giao dịch này sẽ không ảnh hưởng đến định hướng của công ty cho năm 2024.

Giao dịch này diễn ra sau thông báo trước đó của Just Eat Takeaway rằng họ đang tích cực tìm cách bán Grubhub. Theo nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Just Eat Takeway.com, Jitse Groen, việc bán "sẽ tăng khả năng tạo ra tiền mặt của Just Eat Takeaway.com và sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của chúng tôi". Công ty tiếp tục đặt mục tiêu tăng khả năng hỗ trợ đầu tư vào các quốc gia mà công ty có lợi thế cạnh tranh lớn nhất cùng với việc cải thiện giá trị giao dịch gộp và tạo ra dòng tiền tự do.

⦿ ---- Tencent Holdings Ltd. đã báo cáo vào thứ Tư rằng doanh thu của công ty TQ này trong quý 3 năm tài chính 2024 đạt 167,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 23,2 tỷ đô la), tăng 8% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Lợi nhuận của công ty thuộc về các cổ đông trong ba tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 là 53,2 tỷ nhân dân tệ, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 50% lên 5,64 nhân dân tệ.

"Trong quý 3 năm 2024, chúng tôi đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh trò chơi của mình, được hỗ trợ bởi hiệu suất ổn định của các trò chơi "evergreen games" trên toàn cầu và đóng góp từ các trò chơi mới có tiềm năng thường xanh", công ty tuyên bố trong báo cáo. "Chúng tôi ngày càng thấy được những lợi ích hữu hình của việc triển khai AI trên khắp các sản phẩm và hoạt động của mình bao gồm các dịch vụ tiếp thị và đám mây, và sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, công cụ và giải pháp AI hỗ trợ người dùng và đối tác", công ty cho biết thêm.

⦿ ---- Hàng trăm tấm áp phích "Lệnh truy nã" có hình ảnh các giảng viên và nhà lãnh đạo cộng đồng Do Thái đã được dán trên tường tại Đại học Rochester vào Chủ Nhật, cáo buộc các giáo chức gốc Do Thái đã "thanh trừng sắc tộc", "phân biệt chủng tộc" và "diễn văn thù địch". Trong một tuyên bố vào thứ Ba, Hiệu trưởng trường đại học Sarah Mangelsdorf cho biết trường "lên án mạnh mẽ" màn trình diễn gây khó chịu, chia rẽ và đe dọa.

"Chúng tôi coi đây là hành vi bài Do Thái, hành vi này sẽ không được dung thứ", bà nói thêm, lưu ý rằng "một số người trong số những người được mô tả có vẻ đã bị nhắm mục tiêu vì họ là thành viên của cộng đồng Do Thái của chúng tôi". Không có sinh viên nào bị nhắm mục tiêu. Các tấm áp phích được tìm thấy trong các tòa nhà trên khắp khuôn viên trường chỉ trích các thành viên của giảng viên, nhân viên và Hội đồng quản lý vì phản ứng bị cáo buộc của họ đối với cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Theo CNN và Newsweek, các bích chương bao gồm các tài liệu tham khảo về "tội ác chiến tranh" và "việc di dời người Palestine". Một tấm áp phích nhắm vào giám đốc tổ chức Hillel của sinh viên Do Thái tại trường đại học cũng cáo buộc "lời lẽ kích động ngụ ý rằng những người biểu tình là sinh viên vốn có bản chất bạo lực". Nhóm Hillel cho biết các tấm áp phích "nhắm vào giảng viên và nhân viên Do Thái một cách không cân xứng và sử dụng ngôn ngữ truyền bá những ý tưởng có hại, bài Do Thái về người Do Thái", theo ABC News. Nhóm hoạt động Stop Antisemitism cho biết các tấm áp phích đại diện cho "sự đe dọa bài Do Thái" và "ám chỉ lời kêu gọi bạo lực".

Các tấm áp phích đã bị gỡ bỏ. Các viên chức của Sở An toàn Công cộng của trường đại học cho biết chúng được dán bằng "chất keo dính mạnh", khiến quá trình gỡ bỏ chúng trở nên "khổ sở". Trong một số trường hợp, "tường, sàn, bảng phấn và các bề mặt khác bị hư hại", theo Trưởng phòng An toàn Công cộng Quchee Collins cho biết. Collins cho biết sở của ông đang điều tra "hành vi phá hoại" dường như có mục đích "đe dọa các thành viên trong cộng đồng trường đại học của chúng tôi".

⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm Antony Blinken đã phát biểu hôm thứ Tư rằng ngay cả với các bước mà Israel được yêu cầu thực hiện để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza, "cách tốt nhất" để "đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân" là "chấm dứt chiến tranh" giữa quốc gia đó và Hamas. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Brussels, nhà ngoại giao này cho biết "Israel, theo các tiêu chuẩn mà họ tự đặt ra, đã đạt được các mục tiêu mà họ tự đặt ra".

Ông lưu ý rằng quốc gia Trung Đông này có quyền đảm bảo rằng các cuộc tấn công như cuộc tấn công mà Hamas đã thực hiện vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sẽ không được lặp lại và kêu gọi cả hai bên, đặc biệt là Hamas, chấm dứt các cuộc giao tranh và thả và trao đổi con tin. Hơn nữa, Blinken cho biết phải tạo ra các tình huống để Israel rời khỏi Dải Gaza mà không để Hamas quay trở lại đó. "Chúng ta cũng cần đảm bảo rằng chúng ta có kế hoạch cho những gì tiếp theo", ông nhấn mạnh.

⦿ ---- Theo báo cáo của Không quân Ukraine, Nga đã tấn công Kiev bằng nhiều loại tên lửa, bom và máy bay không người lái tấn công vào thứ Tư, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên vào thủ đô Ukraine sau nhiều tháng. Kể từ khi chính quyền Ukraine kích hoạt cảnh báo không kích vào sáng sớm ngày 13 tháng 11, có tới 96 vũ khí tấn công trên không nhắm vào Kiev đã được các kỹ sư vô tuyến của Không quân Ukraine phát hiện, bao gồm hai tên lửa phòng không có điều khiển, hai tên lửa hành trình, hai tên lửa đạn đạo và tổng cộng 90 máy bay không người lái tấn công (UAV).

Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi bằng nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm lực lượng tên lửa phòng không, các đơn vị tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động. Vào lúc 10 giờ sáng giờ địa phương, có thông tin cho biết cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đã bị bắn hạ cùng với 37 UAV.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm thứ Tư rằng quân đội của họ đã kiểm soát thêm được Rivnopil, một ngôi làng ở vùng Donetsk của Ukraine. Đơn vị Vostok đã chỉ huy chiến dịch này, tăng cường sự hiện diện của quân đội Nga ở miền đông Ukraine trong bối cảnh xung đột đang diễn ra. Bộ này cũng cho biết hôm nay rằng sư đoàn "Tây" (West) của quân Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình tại các khu định cư Novoplatonivka, Zahryzove, ở vùng Kharkiv.

⦿ ---- Một sĩ quan hải quân Nga cao cấp đã bị ám sát bằng bom tại Sevastopol, Crimea, khi một quả bom được đặt dưới xe của ông phát nổ, Ủy ban điều tra của Nga cho biết trong một tuyên bố. Một nguồn tin của Kyiv Post từ Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) sau đó xác định nạn nhân là Valery Trankovsky, 47 tuổi, một Hạm trưởng hải quân bậc nhất được cho là Tham mưu trưởng Lữ đoàn tàu tên lửa số 41 của Hạm đội Biển Đen.

SBU tuyên bố vụ tấn công là kết quả của một trong những điệp viên của họ sau một hoạt động giám sát kéo dài một tuần. Trong một tuyên bố cho Kyiv Post, SBU nói thêm rằng Trankovsky chịu trách nhiệm lập kế hoạch phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu dân sự của Ukraine.

⦿ ---- Cơ quan tình báo Nam Hàn đã xác nhận rằng quân đội Bắc Hàn đã bắt đầu chiến đấu chống lại Ukraine cùng với Nga, quốc gia xâm lược trong cuộc xung đột này. Thông tin này được Reuters đưa tin vào ngày 13 tháng 11. “Theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Quốc gia, lực lượng Bắc Hàn được triển khai tới Nga đã di chuyển đến Kursk Oblast trong hai tuần qua”, các quan chức tình báo lưu ý. Quân đội Bắc Hàn hiện đã hoàn thành việc triển khai trên chiến trường và đang tích cực tham gia chiến đấu.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng quân đội Bắc Hàn đã tham gia cùng lực lượng Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Vào ngày 18 tháng 10, cơ quan tình báo quân sự HUR của Ukraine đã báo cáo rằng gần 11.000 quân nhân Bắc Hàn đang huấn luyện ở miền đông nước Nga để thực hiện các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine. Tình báo Nam Hàn cũng chỉ ra rằng Nga đang chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm Bắc Hàn cho chiến tranh ở Ukraine.

⦿ ---- Giám đốc Sở Giáo dục Tiểu bang Oklahoma Ryan Walters đã không bác bỏ ý tưởng về một lệnh cưỡng bách toàn quốc phải có Kinh thánh Cơ đốc trong các trường học vào tối thứ Ba khi được hỏi liệu ông có thực hiện chính sách này nếu được chọn làm Bộ trưởng giáo dục Hoa Kỳ tiếp theo hay không.

“Hãy xem, tôi tin rằng nếu bạn đang giảng dạy lịch sử Hoa Kỳ, thì Kinh thánh chắc chắn phải được đưa vào. Và chúng ta không thể để những nhà hoạt động cánh tả ngồi đây và nói rằng chúng ta không thích Cơ đốc giáo”, Walters phát biểu trên chương trình “The Hill” của NewsNation sau khi được người dẫn chương trình Blake Burman hỏi, do có suy đoán rằng Tổng thống đắc cử Trump có thể chọn Walters làm người đứng đầu Bộ Giáo dục.

Khi được hỏi liệu ông có bắt buộc phải có Kinh thánh trong các trường học trên toàn quốc hay không, Walters trả lời, “Bạn phải có Kinh thánh trong các lớp học. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng lịch sử được giảng dạy trong mọi lớp học. Điều đó có nghĩa là trẻ em sẽ biết về chủ nghĩa đặc biệt của người Mỹ”.

“Điều đó có nghĩa là trẻ em sẽ biết vai trò của đức tin. Chúng tôi sẽ không hối hận về điều đó ở Oklahoma. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi học sinh đều biết vai trò của Kinh thánh trong lịch sử Hoa Kỳ”, ông nói thêm.

Walters đã thu hút sự chú ý của quốc gia do nhiệm vụ của ông tại Oklahoma yêu cầu Kinh thánh phải có trong tất cả các lớp trong các trường học công lập và giáo viên phải đưa các bài học về cách Kinh thánh tác động đến lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ. Walters đã bị kiện vào tháng 10 vì chính sách này bởi hơn 30 nhà giáo dục, phụ huynh và những người đầu tư vào giáo dục công lập, với lý do là vi hiến.

Walters từ chối bình luận về việc liệu ông có trao đổi với Trump về vị trí bộ trưởng giáo dục hay không, nhưng đã rất ủng hộ chiến thắng của tổng thống đắc cử. Gần đây, ông đã công bố việc thành lập một ủy ban cố vấn cấp tiểu bang tập trung vào việc giúp Oklahoma thực hiện hiệu quả bất kỳ thay đổi nào về giáo dục liên bang mà Trump thực hiện sau khi nhậm chức.

Walters cũng đã nói rõ rằng ông ủng hộ kế hoạch của Trump nhằm xóa bỏ Bộ Giáo dục [để tiểu bang có riêng]. “Thật không thể tin được. Ý tôi là, Tổng thống Trump đã đưa ra kế hoạch tốt nhất cho giáo dục trong số tất cả các ứng cử viên tổng thống, táo bạo nhất, hung hăng nhất, bảo thủ nhất. Đây chính là cải cách mà chúng ta cần. Ông hãy xóa bỏ Bộ Giáo dục Liên bang. Giám đốc nhà nước phát biểu trên NewsNation: "Những gì bạn không còn nữa là sự lạm quyền và động cơ cánh tả nhằm thúc đẩy các tiểu bang theo một chương trình nghị sự nào đó".

⦿ ---- Công tố viên đặc biệt Jack Smith sẽ từ chức trước khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức, tờ New York Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin từ những người hiểu rõ vấn đề này. Smith là công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra liên bang về cáo buộc can thiệp bầu cử và xử lý sai tài liệu mật của Trump sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Ông đã yêu cầu hoãn các thủ tục tố tụng hình sự đối với Trump. Trong một cuộc thảo luận trước đó trên "Hugh Hewitt Show", Trump đã đề cập rằng ông sẽ sa thải công tố viên nếu ông được bầu lại.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk tuyên bố rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ mới thành lập, nơi ông sẽ đồng lãnh đạo với Vivek Ramaswamy, có kế hoạch công khai mọi hoạt động của mình trực tuyến. Musk đã mời công chúng đóng góp ý kiến ​​về các quyết định của bộ, khuyến khích mọi người chia sẻ nếu họ tin rằng các chương trình thiết yếu đang bị cắt giảm hoặc chi tiêu lãng phí bị bỏ qua.

Ông cũng đề cập đến một "bảng xếp hạng" sẽ nêu bật những cách sử dụng tiền thuế "ngu ngốc nhất", mà ông cho biết sẽ vừa "bi thảm vừa thú vị". Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Trump đã bổ nhiệm Musk và Ramaswamy làm người lãnh đạo bộ, có nhiệm vụ cải thiện chi tiêu của chính phủ.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã bổ nhiệm Pete Hegseth, người dẫn chương trình Fox News và cựu chiến binh Lục quân, làm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Trump ca ngợi "sự cứng rắn" và sự tận tụy của Hegseth đối với chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết", nói rằng sự lãnh đạo của ông sẽ gửi một lời cảnh báo rõ ràng đến kẻ thù của nước Mỹ.

Hegseth, người đồng dẫn chương trình Fox & Friends Weekend, đã phục vụ ở Iraq, Afghanistan và Vịnh Guantanamo và nhận được hai Ngôi sao Đồng và Huy hiệu Bộ binh Chiến đấu. Trump nhấn mạnh kinh nghiệm quân sự và lòng trung thành của Hegseth đối với quân đội Hoa Kỳ, gọi ông là "người thực sự tin tưởng" vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA). Ratcliffe, cựu dân biểu Cộng hòa đến từ Texas, đã từng giữ chức giám đốc tình báo quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. "Tôi mong John sẽ là người đầu tiên phục vụ ở cả hai vị trí Tình báo cao nhất của Quốc gia chúng ta", Trump cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba, ngay sau khi bổ nhiệm nhà đầu tư bất động sản Steve Witkoff làm đặc phái viên của ông tại Trung Đông.

"Ông ấy sẽ là một chiến binh không biết sợ hãi vì Quyền Hiến pháp của tất cả người Mỹ, đồng thời đảm bảo An ninh Quốc gia ở Mức độ Cao nhất và HÒA BÌNH THÔNG QUA SỨC MẠNH", Trump nói về Ratcliffe trong tuyên bố.

⦿ ---- Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Chủ tịch Deutsche Bundesbank (Buba) Joachim Nagel đã nói với Die Zeit vào thứ Tư rằng mức thuế mà Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hứa áp dụng đối với một số hàng hóa và dịch vụ nhất định từ Liên minh châu Âu có thể khiến Đức mất 1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và đẩy nền kinh tế nước Đức vào tình trạng suy thoái.

Về các vấn đề chung hơn, Nagel lưu ý rằng lạm phát cơ bản ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn còn quá cao và đang phải đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Gần đây, nhà hoạch định chính sách này đã thúc giục ECB thận trọng khi đưa ra quyết định mới về lãi suất của tổ chức này và chờ đợi dữ liệu sắp tới.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đang chuẩn bị một sắc lệnh hành pháp để thành lập một "ban chiến binh" có nhiệm vụ thanh trừng các tướng lĩnh và đô đốc cấp cao bị Trump coi là không đủ tư cách lãnh đạo, theo tờ The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn một bản thảo mà tờ báo đã xem xét. Theo báo cáo, ban sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu sẽ có thẩm quyền xem xét và loại bỏ các sĩ quan cấp tướng 3 và 4 sao, những người mà theo quan điểm của Trump là thiếu "phẩm chất lãnh đạo cần thiết".

Nếu được thiết lập bằng cách nào đó, động thái này sẽ cho phép Trump bỏ qua các thủ tục truyền thống của Pentagon, báo hiệu ý định định hình lại ban lãnh đạo quân đội của ông. Trước đây, cựu tổng thống đã tuyên thệ sẽ loại bỏ những người được gọi là "tướng lĩnh thức tỉnh" (woke: chỉ những người có tư tưởng cấp tiến của Đảng Dân Chủ, thí dụ, nâng đỡ người da màu, phụ nữ, đồng tính), cáo buộc họ ưu tiên sự đa dạng sắc tộc và văn hóa hơn là khả năng sẵn sàng chiến đấu.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Ba rằng ông sẽ đề cử cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee làm Đại sứ Hoa Kỳ tiếp theo tại Israel. Nếu được xác nhận cho vai trò này, Huckabee, một đồng minh lâu năm của Trump và là người ủng hộ Israel, dự kiến sẽ làm việc để củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, Trump đã ca ngợi Huckabee là một nhà lãnh đạo "rất được kính trọng", trích dẫn nhiều thập niên phục vụ công chúng và mối liên hệ chặt chẽ của ông với Israel. "Ông ấy yêu Israel và người dân Israel, và tương tự như vậy, người dân Israel cũng yêu ông ấy", Trump nói, tin tưởng rằng Huckabee sẽ làm việc hướng tới hòa bình ở Trung Đông.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis Neel Kashkari tuyên bố hôm thứ Ba rằng ý định áp thuế đối với một số mặt hàng nhất định của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể gây ra "tác động lạm phát dài hạn" do các quốc gia khác áp dụng các biện pháp có đi có lại.

Kashkari giải thích rằng theo quan điểm của Fed, thuế quan không gây ra lạm phát trong dài hạn vì chúng chỉ mang lại sự thay đổi "một lần" về giá của các mặt hàng chịu thuế. Mặt khác, thuế quan có thể dẫn đến áp lực lạm phát nếu các quốc gia khác cũng áp dụng thuế quan để đáp trả. Đồng thời, Kashkari lưu ý rằng tác động tiềm tàng của các mức thuế quan mới do Trump đề xuất đối với lạm phát vẫn chưa được biết.

⦿ ---- Mở cửa cho TikTok. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có thể thực hiện các bước để ngăn lệnh cấm TikTok tiềm tàng của Washington vào năm tới, các nguồn tin cho biết với tờ The Washington Post vào thứ Ba.

Alan Rozenshtein, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Bộ Tư pháp, nói với hãng tin này rằng nếu thời hạn thoái vốn khỏi TikTok, ban đầu được ấn định vào ngày 19 tháng 1/2025, được gia hạn sau ngày nhậm chức của Trump, ông có thể thúc đẩy Quốc hội bãi bỏ luật và gây sức ép với Bộ trưởng Tư pháp của mình để không thực thi luật này.

Vào tháng 6, ứng cử viên đảng Cộng hòa đã ra mắt một tài khoản TikTok để quảng bá cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, lập luận rằng ứng dụng này ít gây ra mối đe dọa cho Hoa Kỳ hơn so với các nền tảng của Meta, mô tả Facebook là "mối đe dọa đối với nền dân chủ". Trong một trong những video đầu tiên được chia sẻ trên TikTok, Trump đã cam kết sẽ "cứu" nền tảng này.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Juan Merchan đã hoãn quyết định về việc có nên hủy bỏ bản án kết tội Tổng thống đắc cử Donald Trump trong vụ án tiền bịt miệng của ông hay không sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) ra phán quyết hồi tháng 7 rằng Trump "có quyền được miễn truy tố ít nhất là miễn truy tố tạm thời khỏi bị truy tố đối với mọi hành vi chính thức của mình", theo phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn một email mà Merchan đã gửi cho các công tố viên Manhattan và luật sư của Trump.

Theo các báo cáo, thẩm phán đã hoãn phán quyết đến thứ Ba, ngày 19 tháng 11/2025. Trong khi đó, luật sư của Trump là Emil Bove cho biết trong một email gửi cho Merchan rằng "việc hoãn lại và bác bỏ là cần thiết để tránh những trở ngại vi hiến đối với khả năng điều hành của Tổng thống Trump".

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin tuyên bố hôm thứ Ba rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang có vẻ khá tốt, với lạm phát được kiểm soát. Trong bài phát biểu mới nhất của mình tại Hội nghị thượng đỉnh Baltimore Together, Barking nhấn mạnh rằng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ổn định, trong khi lạm phát "đã rất tuyệt vời với lạm phát cơ bản giảm xuống còn 2,7 phần trăm từ mức đỉnh 5,6 phần trăm vào tháng 2 năm 2022".

Barkin chỉ ra rằng Fed đã bắt đầu cắt giảm lãi suất khi nền kinh tế ổn định, với hai lần cắt giảm gần đây tổng cộng là 75 điểm cơ bản. Mặc dù ông không đưa ra dự đoán chắc chắn, nhưng ông nhấn mạnh rằng Fed vẫn ở vị thế tốt để thích ứng với những thay đổi kinh tế trong tương lai, dù là lạm phát hay giảm phát.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson tuyên bố hôm thứ Ba rằng viện lập pháp cấp dưới sẽ nỗ lực thực hiện chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của Đảng Cộng hòa khi Cộng Hòa dường như đang chuẩn bị duy trì thế đa số tại Hạ viện.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Đồi Capitol, Johnson hứa sẽ bảo vệ biên giới của đất nước và nỗ lực giảm chi phí cho các gia đình Mỹ. Chủ tịch Hạ viện cũng tiết lộ "kế hoạch sơ bộ" cho Tổng thống đắc cử Donald Trump đến thăm Đồi Capitol vào hôm nay, Thứ Tư, trước khi gặp Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden tại Bạch Ốc.

Johnson cũng cho biết ông sẽ làm việc chặt chẽ với lãnh đạo Thượng viện tiếp theo, mà không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên cụ thể nào. Những ứng cử viên hàng đầu hiện tại cho vị trí lãnh đạo Thượng viện là Thượng nghị sĩ John Thune của South Dakota, Thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas và Thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida.

⦿ ---- Tòa án Tối cao đã từ chối cho cựu chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump là Mark Meadows chuyển vụ án can thiệp bầu cử chống lại ông ở tiểu bang Georgia lên tòa án liên bang, nơi ông sẽ lập luận rằng mình được miễn truy tố. Các thẩm phán đã không nêu chi tiết lý do của họ trong một lệnh ngắn gọn, như thường lệ, theo AP đưa tin. Không có bất kỳ ý kiến bất đồng nào được công khai ghi nhận.

Meadows là một trong 19 người bị truy tố ở Georgia và bị truy tố tội tham gia vào một âm mưu bất hợp pháp nhằm giữ cho tổng thống khi đó là Donald Trump nắm quyền sau khi Trump thua cuộc bầu cử năm 2020. Trump cũng bị truy tố, mặc dù sau khi Trump tái đắc cử vào tuần trước để có nhiệm kỳ thứ hai, bất kỳ phiên tòa nào có vẻ không có khả năng diễn ra, ít nhất là trong khi Trump vẫn tại vị.Không rõ kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng như thế nào đến những người khác bị buộc tội trong vụ án, phần lớn đang bị hoãn lại sau khi tòa kháng án đồng ý xem xét liệu có nên cách chức Biện lý Quận Fulton Fani Willis vì mối quan hệ lãng mạn của cô với công tố viên đặc biệt mà cô đã thuê để lãnh đạo vụ án hay không. Meadows đã đến Tòa án Tối cao để cố gắng chuyển các cáo buộc ra khỏi tòa án Georgia. Ông lập luận rằng vụ án này thuộc về tòa án liên bang vì nó liên quan đến nhiệm vụ của ông với tư cách là một viên chức liên bang. Ông chỉ ra phán quyết của Tòa án Tối cao trao cho Trump quyền miễn truy tố rộng rãi khỏi bị truy tố hình sự để hỗ trợ cho lập luận của mình.Nhưng các công tố viên cho biết Meadows đã không chứng minh được rằng ông đang thực hiện nhiệm vụ chính thức, bao gồm cả việc tham gia một cuộc gọi điện thoại mà Trump đề nghị Bộ trưởng Hành chánh Georgia Brad Raffensperger giúp "tìm" đủ số 11,780 phiếu mà Trump cần để hơn Biden 1 phiếu để giành chiến thắng tại tiểu bang này. Một thẩm phán quận của Hoa Kỳ và Tòa Kháng án Liên bang Hoa Kỳ số 11 đều phán quyết rằng vụ án chống lại Meadows và một số bị cáo đồng phạm của ông nên được tiếp tục xét xử tại tòa án tiểu bang. Có 4 người đã nhận tội trong vụ giúp Trump lật ngược bầu cử ở Georgia. 15 người còn lại, bao gồm Trump và Meadows, đã không nhận tội.⦿ ---- Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA Robert Califf cho biết ông "thất vọng" với kết quả bầu cử tổng thống và không chắc chắn về tương lai của cơ quan này dưới thời Donald Trump. "Tôi thiên vị, nhưng tôi cảm thấy FDA đang ở hiệu suất cao nhất ngay bây giờ và chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra khi nhóm mới [của Trump] đến", ông nói tại một hội nghị do tổ chức phi lợi nhuận Friends of Cancer Research tổ chức vào thứ Ba.Đồng minh của Trump, Robert F. Kennedy Jr., đã có lập trường cứng rắn chống lại FDA như một phần trong nền tảng "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" của ông. Với việc Trump cho phép Kennedy "phát cuồng vì sức khỏe", Kennedy đã hứa sẽ chấm dứt "tham nhũng doanh nghiệp" tại cơ quan này, ông nói với MSNBC vào ngày 6 tháng 11."Bản chất của chính quyền này, từ mọi thứ đã nói, là họ muốn thay đổi rất nhiều thứ, và cách thức thay đổi phụ thuộc vào người được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt", Califf nói. Ông không đề cập đến sự hoài nghi của Kennedy đối với vaccine, nhưng ông đồng ý với quan điểm của Kennedy về các quy định chặt chẽ hơn đối với thực phẩm siêu chế biến.⦿ ---- California: Giáo viên sử học chửi thề trong lớp sau khi Trump thắng cử, bị sa thải. Một giáo viên lịch sử ở California đã bị cho nghỉ việc sau khi ông ta buông lời chửi thề Donald Trump trước mặt học sinh của mình vào ngày sau cuộc bầu cử. Giáo viên giấu tên của Trường trung học Valley View đã gọi Trump là "kẻ hèn nhát trốn nghĩa vụ quân sự, tên hiếp dâm" và so sánh ông Trump với Adolf Hitler.Ông giáo sử học này đã than thở rằng các cử tri da đen và gốc La-tinh đã khinh thường Kamala Harris vì bà Harris có "một âm đạo và một tử cung" và tiếp tục: "Đây không phải là một trò chơi khốn kiếp. Các bạn có thể mất quyền con người sao? Có. Điều đó có xảy ra với các bạn không? Rất có thể là không. Đó là một điều tốt, nhưng Donald Trump có trích dẫn Hitler không? Có. Ông Trump có thể hiện một số ý tưởng của Hitler không? Có."Một phát ngôn viên của Khu học chánh Moreno Valley Unified cho biết giáo viên này đã bị cho nghỉ việc hành chính trong khi chờ xem xét lại vụ việc. Tuy nhiên, một bản kiến nghị trên Change.org đã có hơn 1.200 chữ ký ủng hộ việc phục chức cho giáo viên này và các học sinh trong trường cho biết họ đang lên kế hoạch bãi khóa nếu thầy giáo không được phép quay lại lớp học.⦿ ---- Bài phân tích này của tạp chí Fortune: Dân Chủ thua vì tập trung vào văn hóa, thay vì kinh tế. Mọi người đều ngạc nhiên trước quy mô chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong đại cử tri đoàn và chiến thắng áp đảo của số phiếu phổ thông trước Phó Tổng thống Kamala Harris. Điều này diễn ra mặc dù chiến dịch của Harris đã chi tiêu nhiều hơn Trump gấp đôi. Bây giờ, điệp khúc chỉ trích sau khi kết thúc chiến dịch đang chiếm ưu thế trong số những người theo đảng Dân chủ và những người ủng hộ họ. Việc chỉ trích đã làm nổi lên một nhận thức từ lâu của các nhà nghiên cứu ý kiến Frank Luntz và Diane Hessan—rằng việc tập trung vào các vấn đề văn hóa đã khiến đảng Dân chủ không giải quyết được các chi tiết cụ thể của thông điệp kinh tế mà cử tri mong muốn.Tuy nhiên, nỗi đau kinh tế chính xác là vấn đề hàng đầu đối với những người bỏ phiếu cho Trump. Vấn đề là Trump muốn cắt giảm thuế đối với người giàu xuống 15% trong khi Harris chỉ muốn tăng từ 21% lên 28% theo các đối thủ cạnh tranh của Liên Âu (EU). Bản cáo trạng không công bằng là "Bà Harris không từ bỏ hay hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu chính của phe cấp tiến trong việc đối đầu với quyền lực của các tập đoàn và tăng thuế đối với người giàu.”Trên thực tế, các CEO rất muốn giúp chiến dịch của Harris, chứ không phải chiến dịch của Trump, nơi có sự ủng hộ thấp nhất của các tập đoàn đối với một ứng cử viên Cộng hòa trong một thế kỷ. Một số lượng lớn các CEO nổi tiếng thường xuyên và công khai ủng hộ các mục tiêu kinh tế của Harris. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ nhằm giúp chiến dịch phần lớn đã bị các nhân viên phản đối vì lo sợ mối liên hệ với doanh nghiệp. Ngay cả vào cuối tuần này, một nhóm gồm 20 CEO gần đây đã tụ tập để than thở về thông điệp kinh tế lộn xộn của nhóm Harris và sự không sẵn lòng tiếp thu tiếng nói của doanh nghiệp để giải thích về những thành tựu kinh tế gần đây—và các cách giải quyết tình trạng giá cả cao kéo dài.Đồng thời, phiếu bầu đa dạng đáng kể của Trump cho thấy Harris đã kém hơn so với kết quả trước đó của Tổng thống Joe Biden ở mọi phân khúc nhân khẩu học chính bất kể chủng tộc và giới tính, ngoại trừ phụ nữ da đen và cử tri Do Thái. Không có gì ngạc nhiên khi các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cho thấy vấn đề số một đối với những người bỏ phiếu cho Trump là nền kinh tế.Làm sao điều này có thể gây bất ngờ? Nhà tư vấn chính trị James Carville đã từng khuyên các ứng cử viên tổng thống rằng "đó là nền kinh tế, đồ ngốc ạ." Nhưng, những người điều hành chiến dịch của đảng Dân chủ đã không nhận được bản ghi nhớ. Không phải lỗi của Harris khi bà là ứng cử viên đột ngột chỉ còn 100 ngày để vận động tranh cử hay của người tiền nhiệm là Tổng thống Joe Biden.Tôi (nhà bình luận Jeffrey Sonnenfeld) biết tận mắt rằng các cố vấn hàng đầu của cả hai nhà lãnh đạo này (Trump và Harris) chưa bao giờ hiểu hoặc quan tâm đến việc giải thích sức mạnh thực sự sâu sắc của nền kinh tế Hoa Kỳ mà thay vào đó lại chấp nhận các cuộc tấn công bóp méo nền kinh tế nói chung của chiến dịch Trump là chính xác, xin lỗi vì thành công của chiến dịch và bỏ lỡ cơ hội giải quyết các lĩnh vực mục tiêu mà cử tri trung bình thực sự đang gặp khó khăn về tài chính.Là cố vấn không chính thức (không được trả lương) cho năm tổng thống Hoa Kỳ, ba người Dân chủ và hai người Cộng hòa, tôi rất thất vọng. Tôi đã viết khoảng 50 bài bình luận mang tính cảnh báo mang tính xây dựng liên quan trên các ấn phẩm nổi tiếng trong hai năm qua, đồng tác giả với các nhà kinh tế học, nhà tài chính nổi tiếng và các giám đốc điều hành lớn, cho thấy nền kinh tế hiện tại đang mạnh mẽ như trong lịch sử Hoa Kỳ, chứ chưa nói đến cuộc đời của tất cả các cử tri hiện tại ở mọi nhóm tuổi.Nền kinh tế Hoa Kỳ là niềm ao ước của thế giới như chúng tôi đã nhiều lần cho nhóm vận động tranh cử thấy bằng cách báo cáo dữ liệu thực tế bên dưới:- 80% dự báo tăng trưởng toàn cầu của Ngân hàng Thế giới được neo vào mức tăng trưởng GDP đáng kinh ngạc của Hoa Kỳ—và "hạ cánh cứng" đáng sợ của năm ngoái đã không bao giờ xảy ra.- Cục Dự trữ Liên bang đã xác nhận tuần này rằng lạm phát đã giảm xuống mức mục tiêu lành mạnh là 2%, với hầu như tất cả các mặt hàng đều giảm giá và mức tăng của hàng tiêu dùng giảm hoặc ổn định.- Tăng trưởng tiền lương cho thấy người lao động cuối cùng đã dễ dàng đánh bại lạm phát hơn 4%. Các hợp đồng mới lớn và mức tăng lương lớn đã được đàm phán với sự giúp đỡ của chính quyền Biden/Harris dành cho công nhân bến tàu, thợ máy, công nhân xe hơi, tài xế xe tải và những người khác.- Mức thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục là 4%. Nhờ có việc làm đầy đủ, những người nhập cư không thay thế công việc của bất kỳ ai mà thường thực hiện các công việc dịch vụ nông nghiệp, xây dựng và khách sạn cần thiết mà người Mỹ bản địa xa lánh—chưa kể đến những người nhập cư có tay nghề cao giúp chúng tôi tiên phong trong các công nghệ mới tiên tiến trên khắp các ngành.- Đã có tới 2,7 triệu việc làm bị mất dưới thời Trump, trong khi 15 triệu việc làm mới được tạo ra dưới thời Biden/Harris.- Thâm hụt liên bang Hoa Kỳ đã tăng gấp ba lần dưới thời Trump lên 3,1 nghìn tỷ đô la nhưng đã giảm xuống còn 1,8 nghìn tỷ đô la dưới thời Biden/Harris.Đáng buồn thay, các cố vấn tinh hoa của Biden và Harris đã tin vào câu chuyện kinh tế sai lầm của Trump thay vì tự tin và giải thích rõ ràng các sự kiện kinh tế thực tế. Vì quá xa rời cử tri, họ nghĩ rằng điều này sẽ giúp họ tỏ ra nhạy cảm hơn, giống như tôi liên tục được các nhân viên cấp cao của Bạch Ốc và chiến dịch bảo đảm."Hiệu ứng ngủ gật" là một thuật ngữ do các nhà nghiên cứu của Yale đặt ra vào những năm 1950, cho thấy thông điệp vô căn cứ trở nên đáng tin như thế nào khi thông điệp được lặp đi lặp lại liên tục khi thông điệp vẫn còn đó và mọi người ngừng yêu cầu bằng chứng. Việc nhóm của Trump sử dụng nó là điều dễ hiểu. Việc nhóm của Biden và Harris không bao giờ phản bác lại là hành vi sai trái trong nghề nghiệp.Tôi đã tham dự toàn bộ 26 giờ của Đại hội Dân chủ trong bốn ngày tại Chicago. Ngay lập tức, tôi đã liên hệ với các nhà lãnh đạo chiến dịch cấp cao để cảnh báo họ về những gì còn thiếu: rất ít diễn giả đề cập đến bối cảnh kinh tế thực sự.Trong khi đó, không có cơ sở, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã đưa ra một câu chuyện chẩn đoán sai lệch vào chiến dịch tại DNC, lặp lại lời phỉ báng tư tưởng sai lệch trước đây của bà về doanh nghiệp: "Nói một cách dễ hiểu, các cửa hàng tạp hóa khổng lồ và các tập đoàn thực phẩm lớn đang lừa đảo mọi người. Và họ có thể thoát tội vì không có đủ sự cạnh tranh để kiểm soát họ.” Thượng nghị sĩ Sanders lặp lại chủ đề giống hệt nhau về việc tăng giá quá mức trong khi cũng chỉ trích những người thành công.Cáo buộc về việc tăng giá quá mức tại các cửa hàng tạp hóa này là một lời bịa đặt dựa trên việc hiểu sai sự thật. Như chúng tôi đã tiết lộ trong phân tích dữ liệu tài chính ban đầu này cho các cố vấn cứng đầu của Harris và Biden, thông điệp kinh tế của họ ở đây là sai. Sự thật là các cửa hàng bán lẻ thực phẩm có một số biên lợi nhuận thấp nhất trong số bất kỳ doanh nghiệp đang hoạt động nào.Điều này bao gồm cả các cửa hàng bán lẻ thực phẩm lớn nhất, Kroger và Albertsons, những công ty đã phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn của Ủy ban Thương mại Liên bang vì đã cố gắng sáp nhập hai công ty. Như bạn có thể thấy, họ thậm chí còn không đạt được biên lợi nhuận trung bình 2% trong thập niên qua. Ngay cả chi phí trứng được trích dẫn nhiều cũng không phải do thị trường thất bại trong lợi nhuận của các cửa hàng tạp hóa. Thay vào đó, hiệu quả thị trường đã đẩy giá lên cao để ứng phó với làn sóng cúm gia cầm chưa từng có đã gây ra sự mất mát đáng tiếc của 100 triệu con gà mái và 1/3 nguồn cung trứng của Hoa Kỳ.Khẳng định rằng việc tăng giá quá mức và trục lợi của doanh nghiệp gây ra lạm phát—một khẳng định mà Harris không tin—là sai lầm nguy hiểm. Để kiềm chế lạm phát, chính phủ liên bang phải tập trung vào các biện pháp kinh tế vĩ mô phản chu kỳ, tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, đào tạo và phát triển lực lượng lao động, đồng thời thúc đẩy chuỗi cung ứng toàn cầu cạnh tranh, kiên cường và an toàn dẫn đến giá tăng vọt do nhu cầu tăng đột biến khi nền kinh tế mở cửa trở lại sau COVID. Sự kết hợp các chính sách này hiện đang đưa nền kinh tế Hoa Kỳ hạ cánh nhẹ nhàng khi lạm phát hạ nhiệt nhanh chóng và nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Điều này đáng lẽ phải được ăn mừng.Khi các quan chức kinh tế của Biden xuất hiện trên phương tiện truyền thông, họ mở đầu bằng cách lắp bắp xin lỗi thông qua các số liệu thống kê phức tạp trong ngoặc đơn trong các tài liệu nghiên cứu dày đặc và làm suy yếu chiến thắng của họ như thể họ đang trình bày tại các hội thảo học thuật. Các phát thanh viên truyền hình kinh doanh và phóng viên chính trị đã bối rối khi nhóm vận động tranh cử của Harris cũng hướng dẫn ứng cử viên rút lui vào những bình luận thận trọng khó hiểu này và tránh chỉ ăn mừng thành công kinh tế của Hoa Kỳ.Cựu ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Andrew Yang đã cáo buộc các nhà lãnh đạo chiến dịch "sai phạm chính trị" vì không lên lịch cho Harris tham gia Joe Rogan Experience, podcast số 1. (Ghi chú: podcast là âm thanh và/hay hình ảnh truyền qua mạng Internet, thịnh hành với giới trẻ nghe qua điện thoại) Khi Trump xuất hiện trên chương trình đó vào ngày 25 tháng 10, chỉ riêng trên YouTube, sự xuất hiện của Trump đã thu hút 47 triệu lượt xem. Trong khi đó, chiến dịch của Harris được cho là đã phải chi hàng trăm nghìn đô la để xây dựng bối cảnh xuất hiện trên một podcast tư vấn tình dục nhỏ hơn nhiều "Call her Daddy". Rogan đã đề nghị Harris tham gia nền tảng lớn của mình với cùng mức giá mà ông đã tính cho Trump—miễn phí!Các trợ lý chiến dịch của Harris đã tiếp tục đưa ra những lời sáo rỗng không liên quan như các ưu đãi thuế để khởi nghiệp kinh doanh mới (khi đó không phải là mục tiêu của hầu hết người lao động và gia đình họ). Như đã chỉ ra trong một bài bình luận của Fortune vào thứ Sáu, thông điệp về nhu cầu tăng đáng kể mức lương tối thiểu chỉ được đưa ra vào cuối chiến dịch và bị lu mờ trong sự mơ hồ của những lời cam kết khó hiểu. Những cử tri trung bình thực sự lo lắng về tài chính—và Trump đã nói rằng đó là do hệ thống kinh tế thất bại. Đó không phải là sự thật. Nhưng biện pháp khắc phục mà nhóm Harris đưa ra cũng giống như đưa cho người bị bong gân mắt cá chân một viên thuốc ho.May mắn cho công chúng Mỹ, vị tổng thống tiếp theo, ông Trump, sắp được thừa hưởng một nền kinh tế đang thành công với những khoản lợi nhuận lớn về năng suất từ đầu tư của khu vực tư nhân và công cộng—có nghĩa là tăng trưởng cao và lạm phát thấp.⦿ ---- Boeing chỉ giao 14 máy bay vào tháng 10, đánh dấu tổng số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020, công ty cho biết hôm thứ Ba, theo trích dẫn của CNBC. Sự sụt giảm này diễn ra sau cuộc đình công kéo dài của hơn 32.000 thợ máy, làm tê liệt sản xuất trong hơn bảy tuần. Chín trong số các lô hàng vào tháng 10 là máy bay 737 Max, trong khi các mẫu máy bay khác bị chậm sản xuất do ngừng hoạt động. Sự chậm lại trong các lô hàng vào tháng 10 trái ngược với 63 đơn đặt hàng mới vào tháng trước.Riêng công ty đã cảnh báo rằng việc khởi động lại các nhà máy ở Washington và Oregon sẽ mất nhiều tuần vì công ty phải giải quyết các giao thức an toàn và cập nhật đào tạo công nhân.⦿ ---- Công ty Waymo đã mở rộng dịch vụ taxi robot của mình đến công chúng tại Los Angeles, ra mắt hoạt động 15 năm sau khi bắt đầu như một dự án của Google. Trước đây chỉ giới hạn cho một số hành khách nhất định, dịch vụ này hiện bao phủ một khu vực rộng 80 dặm vuông của Los Angeles. Bất kỳ ai cũng có thể yêu cầu đi xe thông qua ứng dụng Waymo One sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận cho các chuyến đi tính phí vào năm ngoái.Sự mở rộng này đánh dấu bước tiến mới nhất của Waymo trong công nghệ xe tự lái, thách thức các công ty khổng lồ gọi xe như Uber và Lyft tại California. Ban đầu ra mắt tại Phoenix vào năm 2020, taxi robot của Waymo hiện vận chuyển hơn 50.000 hành khách mỗi tuần, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư gần đây lên tới 5,6 tỷ đô la. "Dịch vụ của chúng tôi đã phát triển nhanh chóng và hành khách của chúng tôi đang tận hưởng nhiều lợi ích của việc lái xe hoàn toàn tự động", đồng giám đốc điều hành Waymo Tekedra Mawakana cho biết.Mặc dù có những tiến bộ, Waymo được cho là vẫn đang thua lỗ. Đây là một phần của bộ phận "Other Bets" của Alphabet, nơi đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 3,3 tỷ đô la trong chín tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, hồ sơ an toàn của hãng vẫn rất mẫu mực với hơn 20 triệu dặm tự lái mà không có trục trặc nghiêm trọng nào. Waymo đang tìm cách mở rộng sang Atlanta và Austin.⦿ ---- Quận Ventura: Ít nhất 200 công trình kiến trúc, bao gồm nhà dân, đã bị thiêu rụi cùng với 90 công trình khác bị hư hại trong vụ cháy rừng Mountain Fire do gió thổi liên tục ở Quận Ventura. Cal Fire hôm Thứ Ba ước tính quy mô của vụ cháy hiện là 20.630 mẫu Anh với 48% diện tích được khống chế.Ngọn lửa do gió Santa Ana thổi từ thứ Tư đã thiêu rụi một số cộng đồng, bao gồm Moorpark và Camarillo, buộc nhiều người phải chạy trốn. Tuy nhiên, những điều kiện thuận lợi hơn gần đây hiện đang giúp lính cứu hỏa dập tắt đám cháy. Ít nhất năm người và một lính cứu hỏa đã bị thương kể từ thứ Tư tuần trước. Hiện tại, 2.399 nhân sự cứu hỏa được phân công đến hiện trường.⦿ ---- Quận San Bernadino: Xe phóng chệch ra khỏi xa lộ, tông vào vách lầu 2 của nhà dân, cả 4 cậu trong xe bị thương, nhập viện. "Cảm giác như máy bay đâm vào nhà chúng tôi vậy!" Cư dân Andrea Kobzeff nói với các phóng viên rằng bà cho rằng điều đó khả thi hơn là chiếc xe thể thao lao qua trần nhà bà vào sáng sớm thứ Ba. Bà và chồng buộc phải rời khỏi nhà ở Chino vào sáng sớm thứ Ba khi một chiếc Mustang mất kiểm soát đâm xuyên qua tầng hai của ngôi nhà, khiến bốn người bên trong bị thương.

Vào khoảng gần 12:30 giờ rạng sáng, Sở Cứu hỏa Chino đã đến sau khi có báo cáo về một vụ tai nạn giao thông tại Medford Court, người phát ngôn của sở Massiel Ladron De Guevara xác nhận với Patch. "Chúng tôi phát hiện một chiếc xe đã đâm xuyên qua tầng hai của một ngôi nhà, rơi xuống mái hiên."

Theo Guevara, bốn người trong xe, từ 21 tuổi trở xuống, đã được đưa ra khỏi xe an toàn, được nhập viện để chữa trị. Cảnh sát Chino cùng nhân viên an toàn và xây dựng cũng có mặt tại hiện trường để đánh giá những gì KTLA gọi là "thiệt hại lớn" đối với ngôi nhà ở Medford Court. Các nhân viên liên lạc cộng đồng đã làm việc với gia đình Kobzeff, những người đã phải di dời trong khi chờ kiểm tra và sửa chữa.

Các phóng viên của NBC4 LA đưa ra giả thuyết rằng chiếc xe đã mất kiểm soát khi chạy quá tốc độ quanh cuối Đường S. San Antonio Ave., sau đó đâm xuyên qua hàng rào, xuống bờ kè xi măng và lên phía bên kia của hệ thống thoát nước. Hệ thống thoát nước hoạt động như một đường dốc xi măng — và khiến chiếc xe thể thao lao lên mái hiên và xuyên qua bức tường phía trên và trần nhà.

⦿ ---- Quận Cam: Một cậu bé 16 tuổi đã chết sau khi bị bắn nhiều phát ở Anaheim, theo Sở Cảnh sát Anaheim. Cảnh sát tới vào khoảng 8:30 giờ tối Chủ Nhật đến bãi đậu xe của Công viên John Marshall trên Đường West La Palma, phía đông X lộ I-5. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 8 giờ tối. Thiếu niên chết khi được đưa đến Trung tâm Y tế Khu vực Anaheim do nhiều vết thương do súng bắn vào ngực. Danh tính của thiếu niên này không được công bố.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc xác định được tay súng là Samuel Galeno, 19 tuổi. Galeno, một cư dân Anaheim, đã bị bắt giữ sau khi lệnh khám xét được thực hiện tại một ngôi nhà ở khu 1800 West Tamara Lane. Y đã bị giam giữ tại Cơ sở giam giữ Anaheim vì tội giết người.

⦿ ---- Đài Loan: 5 công dân Việt Nam sống tại Đài Loan gần đây đã bị truy tố vì tổ chức một đường dây buôn lậu bán cần sa, amphetamine và các loại ma túy khác cho lao động nhập cư, theo Cục Cảnh sát Hàng không cho biết hôm thứ Ba. Chen Mian-tsung, người đứng đầu đơn vị tội phạm mạng thuộc Phòng Điều tra Hình sự của cục, cho biết cảnh sát từ tháng 7 đã bắt đầu phát hiện các gói cần sa được giấu trong các bưu kiện được gửi bằng đường hàng không từ Thái Lan đến một số công dân Việt Nam tại Đài Loan.

Sau cuộc điều tra, các công tố viên ở Đào Viên và Tân Trúc đã bắt 5 nghi phạm người Việt Nam, xác định một "nghi phạm chính" ở nước ngoài và cũng thu giữ 5 kg cần sa và hơn 140.000 Đài tệ (4.318 đô la Mỹ) tiền mặt, Chen cho biết. Cả 5 nghi phạm - tất cả đều là lao động nhập cư đã rời bỏ sở, người quá hạn thị thực hoặc sinh viên - thường hoạt động ở một số khu vực của Đào Viên và Tân Trúc có đông lao động nhập cư.

Họ sử dụng lao động nhập cư để thu gom các lô hàng ma túy đến, lấy amphetamine và các gói cà phê tẩm ma túy từ các nguồn không xác định, và sử dụng ô tô để giao ma túy cho công nhân Việt Nam và Thái Lan trên khắp miền bắc và miền trung Đài Loan. Ở Đài Loan, cần sa được phân loại là chất ma túy loại 2, việc sản xuất, vận chuyển hoặc bán cần sa có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân và phạt tiền lên tới 15 triệu Đài tệ.

⦿ ---- TIN VN. Thầy Minh Tuệ đề nghị không đưa hình ảnh của Thầy lên mạng xã hội. Theo Báo Gia Lai. Bản tin viết: "(GLO)- Ông Minh Tuệ (tên khai sinh Lê Anh Tú, trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) vừa có đơn gửi cơ quan chức năng về việc không tụ tập đông người và phát tán hình ảnh cá nhân của ông lên mạng xã hội. Theo đó, ông Minh Tuệ xưng "con" gửi đơn đề nghị đến các cơ quan chức năng, gia đình và xã hội đề nghị không tụ tập đông người để đảm bảo an toàn giao thông, không phát tán hình ảnh của ông lên mạng xã hội khi chưa được phép của ông nhằm không ảnh hưởng đến quá trình tu tập, học tập theo 13 hạnh đầu đà theo lời Phật dạy, cũng như theo quy định của pháp luật. Ông Minh Tuệ cũng đề nghị cơ quan xử lý đối với những ai đưa thông tin về ông lên mạng xã hội. Trong đơn, ông Minh Tuệ khẳng định mình chưa phải là sư, Phật hay thần thánh. Ông Minh Tuệ cũng nêu rõ chỉ là 1 công dân đang tập học theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy và mong mọi người tạo điều kiện để được học tập tốt đẹp.

Lá thư đăng ở Báo Gia Lai: baogialai.com.vn

⦿ ---- TIN VN. Hà Nội: Mặt bằng trung tâm thương mại đất vàng ế ẩm, vắng tanh. Theo Báo Lao Động. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, trên tuyến đường kinh doanh thương mại sầm uất, thế nhưng tòa trung tâm thương mại Discovery Complex lại ế ẩm, vắng tanh. Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động tại tòa nhà Discovery Complex (số 302 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), hiện nhiều mặt sàn thương mại cho thuê đang trong tình trạng bỏ trống, đóng cửa hàng loạt. Discovery Complex có tên đầy đủ là Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà chung cư cao tầng để bán và cho thuê. Tòa nhà có 5 tầng hầm, và 8 khối đế thương mại, thế nhưng hiện tại, hoạt động kinh doanh bên trong Discovery Complex chỉ diễn ra chủ yếu tại tầng hầm vốn là siêu thị Lotte Mart và tầng trệt bao gồm một số gian và quán cà phê. Dù tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm quận Cầu Giấy, một trong những tuyến đường kinh doanh thương mại sầm uất, đồng thời đấu nối trực tiếp với ga Metro trên cao, thế nhưng phần khối đế thương mại của tòa nhà lại vắng vẻ, đìu hiu đến mức khó tin. Các tầng 4, 5 tại TTTM này đã ngừng hoạt động hoàn toàn, thang cuốn, thang máy đã tạm ngưng phục vụ, các dãy hành lang tắt đèn, không có gian hàng nào mở cửa, không người qua lại.

⦿ ---- TIN VN. "Giá bất động sản tăng cao bất thường so với nhu cầu thực tế, có những dự án tại Hà Nội giá tăng 100%, tăng 25-50% thì rất nhiều". Theo Báo Nhịp Sống Thị Trường. Đây là nhận định của ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản tại Diễn đàn Bất động sản Quốc gia 2024 được tổ chức sáng ngày 9/11 vừa qua. Nguồn vốn tham gia thị trường bất động sản chưa thực sự đồng đều, phụ thuộc chủ yếu từ Ngân hàng. Điều này dẫn đến, khi Nhà nước điều chỉnh về chính sách tín dụng, các doanh nghiệp bất động sản cũng ngay lập tức bị ảnh hưởng. "Đặc biệt, giá bất động sản tăng cao bất thường so với nhu cầu thực tế. Tại Hà Nội, có những dự án tăng đến 100%, còn tăng từ 25-50% thì rất nhiều. Chưa kể, giá nhà riêng trong phố, trong ngõ cũng tăng theo. Phải chăng bất động sản đang có "giá trị" như vậy nên mới tăng hay bản thân giá bất động sản tự tăng?, ông Khởi đặt câu hỏi. Một vấn đề nữa là liên quan đến ách tắc pháp lý như khó khăn trong công tác vay vốn, triển khai dự án, đưa ra vận hành...

⦿ ---- HỎI 1: Hơn 80% chuyện chữa trị ung thư trên TikTok là dỏm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo nghiên cứu mới từ City St George's, Đại học London, có tới 81% phương pháp chữa ung thư được những người sáng tạo nội dung quảng cáo trên TikTok là giả mạo. Nghiên cứu dân tộc học của Tiến sĩ Stephanie Alice Baker, giảng viên xã hội học, đã trao cho thuật toán của TikTok quyền tự do đề xuất video cho người dùng đang tìm kiếm phương pháp chữa ung thư. Nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ có 19% video được theo dõi có chứa lời khuyên y tế hợp pháp.

Thế hệ Z đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch về ung thư này, vì TikTok được những người trẻ tuổi sử dụng như một công cụ tìm kiếm và là phương tiện chính để truy cập thông tin sức khỏe. Không chỉ thông tin sai lệch về ung thư tràn lan, nền tảng này còn cho phép những người sáng tạo liên kết đến các cửa hàng thương mại điện tử và trang web mà người dùng có thể mua các sản phẩm có hại.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-11-cancer-touted-tiktok-videos-fake.html

⦿ ---- HỎI 2: Uống rượu tăng thời đại dịch, qua dịch vẫn uống tăng?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Ngay cả khi áp lực của đại dịch bắt đầu giảm bớt, thì sự phụ thuộc ngày càng tăng của người Mỹ vào rượu vẫn không giảm, một nghiên cứu mới đáng lo ngại cho thấy. Hai năm sau cuộc khủng hoảng sức khỏe làm thay đổi toàn cầu, tỷ lệ người Mỹ uống rượu - vốn đã tăng vọt từ năm 2018 đến năm 2020 - thậm chí còn tăng cao hơn nữa vào năm 2021 và 2022. Không chỉ vậy, nhiều người còn báo cáo rằng họ uống nhiều hoặc uống liên tục, theo những phát hiện được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Annals of Internal Medicine. Rượu có thể gây nghiện đối với một số người, "và chúng tôi biết rằng chứng nghiện không biến mất, ngay cả khi tác nhân ban đầu gây ra chứng nghiện đã biến mất", tác giả nghiên cứu Tiến sĩ Brian Lee, bác sĩ chuyên khoa gan tại Đại học Nam California (USC), giải thích.

https://www.upi.com/Health_News/2024/11/12/US-alcohol-consumption-increase-COVID-19-pandemic/5101731433315/

.