Women’s March 2024: ‘Nối Vòng Tay Lớn’ cho Quyền Phụ Nữ

Ảnh Kalynh Ngô

Một nhóm người bước vào toa tàu điện ngầm của chuyến xe hướng đến Washington DC. Ba người phụ nữ đội nón có chữ Harris-Walz. Một người đàn ông mặc chiếc áo thun màu đen, phía trước là dòng chữ màu xanh lá nổi bật: “Real Men Votes For Women,” phía sau là danh sách những thành quả vĩ đại trên thế giới do người phụ nữ tìm ra. Một nhóm phụ nữ khác khoảng ngoài 50 tuổi, trên tay là những tấm bảng ghi về quyền sinh sản của phụ nữ. Một cô gái Á Châu trẻ, năng động với mái tóc bím gọn gàng, tay cầm bảng hiệu “Don’t Play Politic With Immigrants.”

Những người này đang trên đường đến cuộc tuần hành phong trào Women’s March ở Washington DC vào chiều Chủ Nhật 2/11/2024.

Không khí của Women’s March phủ khắp đoạn đường từ tàu điện ngầm Metro City đến nơi diễn ra sự kiện, Freedom Plaza. Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất của năm nay so với những năm trước là biểu ngữ và hình ảnh. Năm nay, bên cạnh các quyền và tiếng nói của người phụ nữ, thông điệp xuất hiện nhiều nhất trong cuộc tuần hành là “WE WON’T GO BACK!”

Hàng ngàn người từ khắp nơi tập trung về Freedom Plaza. Phụ nữ, thanh niên, trẻ em, và cả nam giới – những người cấp tiến, tôn trọng tự do, sự tiến bộ, và quyền của người phụ nữ. Với tòa nhà Điện Capitol Hill xa xa làm phong nền vững chắc, khoảng 17,000 người trong buổi chiều Chủ nhật liên tục hô vang “We Won’t Go Back!” – khẩu hiệu vận động tranh cử của Phó Tổng Thống Kamala Harris.

Thời tiết Washington, D.C. chiều Chủ nhật rất đẹp. Ánh nắng soi rọi thẳng vào khu vực Freedom Plaza, làm nổi bật một rừng người đầy màu sắc. Không cần biết quen hay lạ, chỉ cần có mặt nơi đó, lúc đó, người ta có thể dễ dàng bắt nhịp với nhau, bởi vì họ hiểu “chúng ta đến đây là đang kiếm tìm cùng một giá trị.” Có những người phụ nữ tóc bạc trắng, trên tay cầm tấm bảng nhỏ đơn giản ghi dòng chữ KAMALA HARRIS. Dù tuổi đời không cho phép họ được năng động hơn, hoặc mang những tấm bảng to hơn, như những người trẻ tuổi khác trong sự kiện, nhưng sự có mặt của họ, ánh mắt của họ đã là một sức mạnh vô hình.

Bà Marlene Wagner, 70 tuổi, đến từ Nebraska, nói rằng bà tham gia “vì cháu và con tôi, vì tôi lo sợ cho tương lai của chúng.” Một phụ nữ khác gắn vào lưng áo của bà những tấm ảnh của con, cháu của bà, cùng dòng chữ: “Tôi tuần hành cho những cô con gái của tôi và những đứa cháu của tôi.”

Hai người phụ nữ, mái tóc muối tiêu, mang trên người tấm bảng: “I’m A Happy Childless Cat Lady” và “Women’s Rights Are Human’s Rights.” Họ nở nụ cười tươi khi thấy bất kỳ ống kính nào hướng đến.

Trong một buổi tuần hành, sự thú vị nhất là nhìn những biểu ngữ của người tham dự. Có thể cũng không quá nếu so sánh như một cuộc triển lãm nghệ thuật. Những người đến Women’s March, họ vừa là “activist” vừa là “artist”. Họ bày tỏ tiếng nói, sự giận dữ, và cả tình yêu thương, bằng sự sáng tạo – những sự sáng tạo không biên giới – qua ngôn ngữ và màu sắc. Hàng trăm hình ảnh được tạo ra, đa dạng, kèm theo những nội dung cô đọng, mạnh mẽ và sắc bén.





Ảnh Kalynh Ngô

“Men of Quality Don’t Fear Equality”; “Our Daughters Deserve Choices”; “When You Choose To Do Leave Tracks”; “I’ve Had Crunch Wraps More Supreme Than This Court”; “Black Jobs – Orange Jobs”; “Fiction? Or Future?”; “Future Is Female”; “Excuse Me I’m Speaking”; “Don’t Make Me Repeat Myself – History”; “Size Matters – Science Matters”; “Pro Choice Votter”… và rất nhiều nữa.

Ở một nơi mà hàng ngàn con người cùng lên tiếng cho một giá trị sống, thì có quen biết nhau hay không, không còn là sự cản trở để họ hòa nhập, kể cả bảo vệ nhau giữa cuộc tuần hành.

Một người đàn ông mặc áo phông màu xám tiến đến một nhóm phụ nữ đang đứng cùng nhau. Ông ta lịch sự xin đặt câu hỏi: “Có thể cho tôi biết điều gì trong hiến pháp cho phép người phụ nữ đi bỏ phiếu không?” Khi ông ta vừa dứt câu, một cô gái, tay cầm những bong bóng hình Donald Trump và chữ ‘Racist’ tiến đến sát bên cạnh, nói với những người phụ nữ “Đừng trả lời ông ta.” Cô gái ấy tiếp tục đi theo sát người đàn ông này, không cho ông ta cơ hội để gợi chuyện với những người đang có mặt trong buổi tuần hành.

Một người đàn ông khác mặc bộ áo liền quần màu cam chói rực, tay khiêng cây thập tự giá bằng gỗ to gấp hai cơ thể ông ta, tay cầm microphone, liên tục nói những lời “của Chúa Giêsu.” Hàng ngàn người nơi đó hô vang: “We Won’t Go Back!”

Những câu chuyện vui, tiếng cười rộn ràng vang lên khắp khu vực Freedom Plaza. Âm nhạc sôi động, mọi người cùng nhau nhún nhảy theo điệu nhạc. Trên gương mặt của họ, có vẻ như niềm tin đã lấn át sự lo lắng cho một kết quả xảy ra trong ba ngày nữa.

Khoảng 5 giờ chiều, gần 17,000 người bắt đầu đi bộ từ Freedom Plaza đến White House. Những biểu ngữ to in chữ “VOTE”; “We Won’t Go Back!”; “Kamala Harris 2024” giơ cao. Mặt trời vẫn chưa tắt hẳn. Ánh sáng cuối ngày chiếu thẳng vào những tòa ốc hai bên đường. Phía sau lưng của đoàn người, Điện Capitol Hill vẫn sừng sững, như tấm lá chắn vững vàng cho bước đi của những người kêu gọi dùng lá phiếu cho quyền của người phụ nữ, quyền yêu thương, quyền từ chối những lời thù hận, chia rẽ, quyền sống trong an toàn và hạnh phúc.



Kalynh Ngô tường thuật





Kalynh Ngô tại

Women's March ở Washington DC,

Chủ Nhật 2/11/2024.

__

Lịch sử của Women’s March:

Năm 2016, vào đêm Donald Trump giành chiến thắng (8/11), Facebook xuất hiện lời kêu gọi của một “grandmother” sống ở Hawaii, Teresa Shook, về một cuộc biểu tình ở Washington, D.C. Lời kêu này nhanh chóng thực hiện đúng vai trò “social media” khi nó lan truyền ra cả ngoài biên giới Hoa Kỳ, đến khắp bảy châu lục.

Ngày 21/1/2017, một ngày sau lễ nhậm chức của Donald Trump, Women’s March ra đời, kích hoạt bởi một cuộc biểu tình diễn ra trong một ngày, lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với hàng triệu người diễu hành tại các thành phố trên khắp cả nước và trên toàn thế giới để ủng hộ quyền phụ nữ và quyền con người.

Số lượng người tham gia vượt xa mong đợi. Theo những người tổ chức, hơn 670 sự kiện đã được tổ chức trên bảy châu lục. Tổ chức Women’s March tin rằng có khoảng 3,3 triệu đến 4,6 triệu người đã tham gia các cuộc tuần hành tại Hoa Kỳ, trong khi tổng số người tham gia trên toàn thế giới được ghi nhận là khoảng 5 triệu người. Cuộc biểu tình trung tâm ở Washington, D.C., đã tăng lên khoảng 500.000 người, được cho là gấp đôi số người tham dự lễ nhậm chức của tổng thống. Những người biểu tình, bất kể giới tính, đều đội những chiếc "pussyhat" màu hồng, ám chỉ đến bình luận của Trump về việc sờ mó phụ nữ. Chiếc mũ này trở thành biểu tượng lịch sử của Women’s March, và tư cách của Donald Trump.