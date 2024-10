Lost Soldiers Foundation, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Gia Đình Mủ Đỏ Nam California tổ chức lễ Kỷ niệm 5 năm ngày an táng 81 ‘anh hùng Mũ Đỏ’ VNCH

Westminster (Bình Sa)- - Lost Soldiers Foundation, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Gia Đình Mủ Đỏ Nam California đã tổ chức lễ Kỷ niệm 5 năm ngày an táng 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.





Buổi lễ đã long trọng diễn ra vào sáng Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, 2024, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và Nghĩa Trang Peek Family, Westminster.





Buổi lễ dưới sự chủ tọa của cựu Thượng Nghị Sĩ (TNS) Jim Webb, chủ tịch của The Lost Soldiers ARVN; cựu Thượng Nghị Sĩ (TNS) Jim Webb, trung tướng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Hoa Kỳ; Luật Sư Jeff McFadden; cựu Đại Tá TQLC Gene Castagnetti và phu nhân Ngọc Nhung đến từ Hawaii.

Về phía Liên Hội Cựu Chiến Sĩ có:sự tham dự của các hội đoàn thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Hội Cảnh Sát Quốc Gia và các cơ quan truyền thông, quan khách có ông Thị Trưởng Westminster Charlie Nguyễn Mạnh Chí.





Nghi thức buổi lễ do toán hầu kỳ Danh Dự của binh chủng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ thực hiện theo lễ nghi quân cách. Trước bàn hương án toán hầu kỳ đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ, sau phần tưởng niệm, kèn tưởng niệm được thổi lên sau đó 21 phát súng được bắn lên để tưởng niệm những anh hùng mũ đỏ vị quốc vong thân.

Trong dịp nầy, cựu TNS Jim Webb đã trao tặng nhà văn Phan Nhật Nam một bằng tưởng lục của tổ chức The Lost Soldiers ARVN, để vinh danh ông với cương vị là một phóng viên chiến trường, đã có những bản tin chính xác tường thuật về chiến trường lúc đó và những quyển sách nói về sự thật của cuộc chiến tranh Việt Nam, khi VNCH đã anh dũng cùng với Hoa Kỳ và các nước đồng minh chiến đấu chống Cộng Sản, để bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam.





Tiếp theo Thị trưởng thành phố Westminster, ông Nguyễn Mạnh Chí cũng đã trao bằng tưởng lục của Hội Đồng Thành Phố đến cựu TNS Jim Webb, để vinh danh ông khi đã thành lập tổ chức The Lost Soldiers ARVN để lo việc an táng 81 anh hùng tử sĩ VNCH.





Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Hội Trưởng Gia Đình Mủ Đỏ Nam California phát biểu, Ông cho biết: “Cách đây năm năm trước, vào ngày 26 Tháng Mười, 2019, cũng tại nơi đây, chúng ta đã chứng kiến một buổi lễ rất trang trọng để di quan hài cốt của 81 chiến sĩ Đại Đội 72 Nhảy Dù, về an táng tại Nghĩa Trang Thuyền Nhân, Westminster.”





Ban hợp ca Gia Đình VNTV hát bản “Việt Nam America”

Về Đại Đội 72, Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù, ông Hùng nói: “Trước ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 1965, Đại Đội 72 sau những tháng ngày truy lùng Cộng Sản, các anh trở về nghỉ dưỡng quân rồi sau đó sẽ tiếp tục những cuộc hành quân khác. Nhưng bất thình lình được lệnh từ Quân Khu II, nên phải đi tiếp viện cho Sư Đoàn Bạch Mã (Đại Hàn) ở Tuy Hòa.” Ông tiếp: “Chiếc phi cơ C-123 trong thời tiết xấu chỉ chở được khoảng 60 người cùng quân trang quân dụng. Nhưng vì nhu cầu chiến trường, 81 chiến sĩ của Đại Đội 72 đã lên đường với hai phi công và hai người phi hành đoàn. Trong thời tiết khắc nghiệt, sương mù phủ kín rừng sâu núi thẳm đã khiến chiếc phi cơ lâm nạn vào ngày 11 Tháng Mười Hai, năm 1965, mang theo 81 chiến sĩ Nhảy Dù cùng phi hành đoàn. Sau đó, Không Lực Hoa Kỳ và Không Quân VNCH đã ra công tìm kiếm địa điểm chiếc phi cơ bị rơi nhưng vô vọng. Mãi đến Tháng Sáu, 1974, nhờ người đi rừng chỉ điểm, chính phủ Hoa Kỳ mới đến được tận nơi để mang tất cả 81 hài cốt tử sĩ VNCH và bốn người phi hành đoàn sang Thái Lan rồi đưa về Hawaii. Tại đó, họ đã tách ra bốn quân nhân Hoa Kỳ gồm hai phi công và hai phi hành đoàn, chôn cất tại nghĩa trang Arlington. Sau đó chính phủ Hoa Kỳ đã liên lạc hai lần với nhà cầm quyền CSVN cho việc đón nhận chôn cất 81 hài cốt này nhưng đều bị họ từ chối,” ông Hùng nói tiếp: “Qua sự giúp đỡ của cựu Thượng Nghị Sĩ Jim Webb (Virginia) và cựu Đại Tá Thủy Quân Lục Chiến Gene Castagnetti, cựu giám đốc National Memorial Cemetery of the Pacific ở Honolulu, Hawaii, đã lập ra hội bất vụ lợi The Lost Soldiers ARVN nhằm gây quỹ có tiền mua đất ở Westminster Memorial Park, để chôn cất 81 anh hùng Mũ Đỏ trong mộ phần này vào ngày 26 Tháng Mười, năm 2019, sau gần 54 năm phiêu bạt.”