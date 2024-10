Chủ Tịch Tình Báo Thượng Viện Cảnh Báo Thông Tin Giả Phá Hoại Bầu Cử Từ Nước Ngoài

Thượng Nghị Sĩ Mark Warner. (Nguồn: EMS)



Quận Cam (VB)- Có thể khẳng định rằng chưa bao giờ cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ lại trở thành mục tiêu phá hoại của các quốc gia kẻ thù nhiều như năm nay. Các cử tri tại Hoa Kỳ đang phải đối mặt với hàng loạt tin giả từ nước ngoài, sử dụng trí tuệ nhân tạo tinh vi để ngụy tạo như tin thật và phát tán mạnh mẽ.



Vào ngày 22 tháng 10 2024, tại một cuộc họp báo trên mạng của Tổ Chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services- EMS), Chủ Tịch Tình Báo Thượng Viện Mark Warner (Dân Chủ) cho biết các quốc gia kẻ thù như Trung Quốc, Nga, Iran nhận ra rằng việc phát tán thông tin giả ở mức độ lớn là hiệu quả và ít tốn kém để can thiệp vào bầu cử Mỹ. Thí dụ, vào đầu tháng 10, một video được đưa lên trang mạng xã hội X, cáo buộc ứng cử viên Phó Tổng Thống Đảng Dân chủ Tim Walz lạm dụng tình dục một nam sinh. Chỉ trong vài phút, bài đăng đã lan truyền rộng rãi, thu hút 5.3 triệu lượt truy cập. Trong video, một người đàn ông tên Matthew Metro, là một người đồng tính, tuyên bố rằng ông Walz khi còn là giáo viên đã tấn công tình dục mình. Trên trang mạng xã hội Rumble, một người đàn ông khác cũng cáo buộc Walz lạm dụng tình dục mình khi còn là sinh viên trong chương trình Foreign Leadership Exchange.



Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết cả hai bài đăng trên đều là sản phẩm của các điệp viên Nga. Một số hãng thông tấn xác định các bài đăng này là của Storm 1516, một nhóm tuyên truyền của Nga. Tại cuộc họp báo, ông Warner đã ca ngợi cộng đồng tình báo vì đã nhanh chóng kiểm chứng và xác định tin giả về ứng cử viên Walz. Nga muốn làm suy yếu vị thế của ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ; trong khi Iran muốn làm suy yếu vị thế ứng cử viên tổng thống Donald Trump. Đây là những kẻ thù tinh vi, đáng theo dõi.



Thượng Nghị Sĩ Mark Warner còn lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài sau bầu cử, chẳng hạn như công nghệ tin giả được sử dụng để tạo ra hình ảnh giả về một viên chức bầu cử đang hủy bỏ các lá phiếu. Do cuộc đua tổng thống sẽ rất sát sao, có khả năng chậm trễ trong việc công bố người chiến thắng, những kẻ xấu sẽ tận dụng tình huống này để gieo rắc sự nghi ngờ về kết quả bầu cử.



Nga đã từng sử dụng AI để can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016, phần lớn thông tin sai lệch nhắm vào cử tri da đen. Trong mùa bầu cử 2024, Nga có vẻ nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Mỹ Latin và Do Thái để tung tin giả. Ông khuyên người dân Mỹ nếu nghi ngờ tin tức trên internet có thể không xác thực, hãy cẩn thận và không nên loan truyền thông tin sai lệch do một kẻ thù nước ngoài tạo ra.



Ông Warner đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo như dưới đây:



Hỏi: Có thông tin sai lệch đến từ các đồng minh như Israel và Ukraine, những quốc gia cũng bị ảnh hưởng nhiều trong cuộc bầu cử này không?



Warner: Có, nhưng không ở mức độ bịa đặt trắng trợn như của Iran và Nga.



Hỏi: Mối đe dọa lớn nhất có phải đến từ Điện Kremlin không? Nó có lớn hơn so với năm 2016 hay 2020 không?



Warner: Năm 2016, thông tin sai lệch và thông tin sai lệch của Nga đã khiến chính phủ Hoa Kỳ và các nền tảng truyền thông xã hội bất ngờ. Sau cuộc bầu cử năm 2016, chính ông Warner đã bắt đầu nêu ra những lo ngại này với CEO của Facebook, ông Mark Zuckerberg. Nhưng hầu hết các công ty truyền thông xã hội không muốn mạnh tay kiểm duyệt nội dung trên mạng của mình. Còn trong trường hợp của mạng X, có vẻ như ngay cả ông chủ Elon Musk cũng phát tán thông tin sai lệch!

Trong năm 2024, công nghệ AI có thể thực hiện tin giả ở quy mô và tốc độ cao, và Nga rất giỏi trong việc này.



Hỏi: Tại sao các trang mạng xã hội không muốn kiểm duyệt tin giả?



Warner: Có thể là do vấn đề tài chính của tất cả các công ty này. Hiện nay, họ cho biết đang sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo để kiểm duyệt hiệu quả, ít tốn kém hơn, nhưng không biết liệu họ sẽ làm được đến đâu. Chính phủ có được sự đồng ý của 27 công ty rằng họ sẽ cố gắng loại các nội dung giả trong các chiến dịch chính trị.



Mặc dù chính phủ liên bang không thể thông qua bất kỳ luật nào ngăn chặn hình ảnh của các ứng cử viên bị trí tuệ nhân tạo giả mạo, một số tiểu bang đã thông qua luật, bao gồm Texas, Florida, Alabama và một số tiểu bang Dân Chủ.



Hỏi: Có các báo cáo về sự tham gia của quân đội Bắc Hàn vào Ukraine, và khả năng Nam Hàn cũng cân nhắc gửi quân. Có khả năng diễn biến địa chính trị này tác động đến kết quả của cuộc bầu cử không?



Warner: Cộng đồng tình báo đang cố gắng tìm hiểu xem liệu có thực sự thấy quân đội Bắc Hàn tiến vào Nga hay không, nhưng đến nay không có bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Vì vậy, những tin đó là không đúng sự thật.



Hỏi: Có thông tin giả đến từ Ấn Độ không, đặc biệt là khi xét đến mối quan hệ Modi-Trump và hậu quả ngoại giao gần đây do cáo buộc rằng Ấn Độ đang thực hiện đàn áp xuyên quốc gia ở Canada và Hoa Kỳ?



Warner: Ở Mỹ có một nền báo chí người Mỹ gốc Ấn năng động. Chính phủ Mỹ vẫn kiểm tra tất cả các thông tin trên đó. Nhưng cho đến nay, không có bằng chứng nào về thông tin sai lệch của chính phủ Ấn Độ.





Hỏi: Có kế hoạch nào để giải quyết tình trạng bạo lực sau bầu cử do thông tin sai lệch không?



Warner: Khả năng có bạo lực trên đường phố sau bầu cử là có thật, rất đáng quan tâm. Cuộc bầu cử diễn ra rất sít sao. Một thông tin giả về một quan chức bầu cử đang hủy bỏ các lá phiếu hoặc đếm sai hoàn toàn có thể dẫn đến bạo lực. Cần phải có kế hoạch đối phó càng sớm càng tốt, và cộng đồng tình báo cần phát hiện và ngăn chận càng nhiều càng tốt. Số lượng tài liệu giải mật mà họ đã thực hiện mới đây liên quan đến Thống Đốc Walz đã vượt xa so với mức độ sẵn sàng giải mật của họ cách đây hai năm.



Hỏi: Chính phủ Hoa Kỳ có thực hiện mọi biện pháp tăng cường cả an ninh tại chỗ và an ninh mạng tại các địa điểm bỏ phiếu không?



Warner: Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để tăng cường bảo vệ xung quanh khu vực bỏ phiếu, bảo đảm có kính chống đạn và các biện pháp bảo vệ khác cho nhân viên bầu cử. Về an ninh mạng, cơ quan an ninh mạng cũng đang làm tốt công việc này.



Nói chung, kẻ thù không thể hack vào hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ một cách dễ dàng như một số các quốc gia khác. Đó là tin tốt. Tuy nhiên, khi các ứng cử viên và chính trị gia tiếp tục đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về hệ thống bỏ phiếu như họ đã làm với công ty Dominion, thì nguyên nhân bạo lực lại đến từ trong nội bộ nước Mỹ.



Cuối cùng, mục tiêu to lớn của kẻ thù Hoa Kỳ là làm suy yếu niềm tin của người Mỹ vào nền dân chủ. Điều đáng buồn là nhiều người Mỹ đang tiếp tay cho kẻ thù làm việc này.