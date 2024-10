Bảo Đảm Phiếu Bầu Của Mọi Công Dân Hoa Kỳ Được Tính Trong Kỳ Bầu Cử 2024

Ảnh: EMS



Quận Cam (VB)- Ngày bầu cử tổng thống 5 tháng 11 2024 đang đến gần, và hầu hết các tiểu bang đã hoặc đang diễn ra cuộc bỏ phiếu sớm. Việc có thông tin chính xác và đầy đủ là rất quan trọng để bảo đảm tiếng nói của mọi cử tri được lắng nghe. Một số chuyên gia đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về các mối đe dọa các địa điểm và quan chức bầu cử, cũng như sự an toàn của các lá phiếu hợp lệ. Nhiều nhà vận động đang làm việc suốt ngày đêm để bảo đảm quyền bầu cử cho mọi công dân hợp pháp.



Vào ngày 18 tháng 10, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (EMS) đã tổ chức một cuộc họp báo trên mạng. Các chuyên gia bầu cử trình bày về việc bảo đảm tất cả cử tri đủ điều kiện đều được ghi danh và có thể bỏ phiếu. Họ chia sẻ về những luật bỏ phiếu mới của một số tiểu bang nhằm cản trở sự tham gia bầu cử. Họ đưa ra một số mối đe dọa lớn đối với cuộc bầu cử năm nay, bao gồm các luật mới hạn chế quyền bỏ phiếu, thông tin sai lệch, loại bỏ danh sách cử tri, và bạo lực chính trị.



Các diễn giả trong cuộc họp báo:

Celina Stewart, Tổng Giám Đốc Điều Hành, Liên Đoàn Cử Tri Nữ Hoa Kỳ

Andrew Garber, Cố Vấn, Chương Trình Bầu Cử Và Quyền Bỏ Phiếu, Trung Tâm Công Lý Brennan

Robert A. Pape, Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Chicago

May Tiwamangkala, Giám Đốc Bảo Vệ Dân Chủ, Arizona Asian American Native Hawaiian and Pacific Islander for Equity



Theo Tiến Sĩ Robert Pape, phải quay trở lại những năm 1960s và 1970s mới có tình trạng bạo lực chính trị mà người Mỹ đang trải qua như hiện nay. Là giám đốc của Dự Án Chicago Về An Ninh Và Các Mối Đe Dọa (CPOST), ông Pape nhận ra rằng kể từ năm 2001, số lượng các vụ bạo lực chính trị do Bộ Tư Pháp truy tố đã tăng mạnh dưới thời Tổng Thống Trump; và thậm chí còn cao hơn dưới thời Tổng Thống Biden. Hầu hết các vụ bạo lực này đều xoay quanh việc ủng hộ hoặc chống Donald Trump. Sự ủng hộ công khai của ông Trump đang thúc đẩy những kẻ bạo loạn hành động. Đa số họ tin vào lý thuyết “Thay Thế Vĩ Đại”, rằng dân số da trắng ở Mỹ đang bị thay thế bởi các nhóm dân tộc khác.



Những bạo lực chính trị mới nhất bao gồm các âm mưu ám sát, các nỗ lực chống lại các nhân vật chính trị lớn như Thẩm Phán Tòa Án Tối Cao Brett Kavanaugh vào tháng 5 năm 2022; Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi vào tháng 10 năm 2022; Tổng thống Joe Biden vào tháng 6 năm 2023, cựu Tổng thống Barack Obama vào tháng 9 năm 2023; và cựu Tổng Thống Trump vào tháng 7 và tháng 9 năm 2024. Còn phải kể các vụ xả súng hàng loạt có động cơ chính trị như vụ xả súng tại giáo đường Do Thái ở Pittsburgh vào tháng 9 năm 2018; vụ xả súng tại Walmart ở El Paso, Texas vào tháng 8 năm 2019; và vụ xả súng tại siêu thị Buffalo, New York vào tháng 5 năm 2022.



Một cuộc khảo sát của CPOST vào tháng 9 năm 2024 đối với hơn 2,200 người Mỹ cho thấy nếu ông Trump thua, tình trạng bạo lực có thể trở nên tồi tệ hơn. Một phần ba số người được hỏi có sở hữu súng. Tình hình có thể sẽ xấu hơn trong tiến trình kiểm phiếu và chứng nhận kết quả bầu cử, đặc biệt là ở các tiểu bang dao động, nơi kết quả bầu cử có thể chỉ chênh lệch một vài phần trăm.



Tuy nhiên, cuộc khảo sát của CPOST cũng cho thấy 84% thành viên Dân Chủ và 76% thành viên Cộng Hòa ủng hộ một liên minh lưỡng đảng tại Quốc Hội chống lại bạo lực chính trị.

Nói về việc cản trở cử tri, diễn giả Andrew Garber cho biết việc cản trở không cần dựng lên những biển báo khổng lồ nói rằng cử tri không được bỏ phiếu. Chính quyền một số tiểu bang thực hiện điều này bằng cách làm cho một số người khó có thể đến được thùng phiếu. Các biện pháp bao gồm luật rút ngắn thời hạn ghi danh cử tri, rút ngắn thời gian bỏ phiếu sớm và yêu cầu bỏ phiếu qua thư. Đó là những luật khiến các tổ chức khó hỗ trợ người dân ghi danh bỏ phiếu hơn; thiếu nhân sự hoặc đóng cửa các trung tâm bỏ phiếu; và hạn chế khả năng của nhân viên bầu cử địa phương hỗ trợ cử tri sử dụng lá phiếu.



Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, ít nhất 30 tiểu bang đã thông qua 78 luật hạn chế bỏ phiếu, gần gấp đôi số luật được thông qua trong tám năm trước đó. Luật hạn chế bỏ phiếu phổ biến nhất trong những năm gần đây liên quan đến việc bỏ phiếu qua thư. Năm 2020 chứng kiến ​​sự bùng nổ của những người bỏ phiếu qua thư do đại dịch. Ví dụ, tại Georgia, trước đây chủ yếu cử tri da trắng bỏ phiếu qua thư; nhưng đến năm 2020 thì cử tri da màu chiếm đa số… Trong năm 2021, cơ quan lập pháp Georgia đã họp lại và thông qua một luật khiến việc bỏ phiếu bằng thư trở nên khó khăn hơn. Để biện minh cho những nỗ lực này, các nhà lập pháp liên tục đưa ra tuyên bố rằng cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận tràn lan, nhưng điều này không đúng sự thật. Một cuộc khảo sát năm 2016 của Trung Tâm Brennan đối với 44 quản trị viên bầu cử giám sát 23.5 triệu phiếu bầu trên 42 tiểu bang. Họ ghi nhận chỉ có 30 trường hợp nghi ngờ người đi bầu không phải công dân, chiếm tỉ lệ 0.0001% tổng số phiếu bầu.



Theo diễn giả Celina Stewart, Hoa Kỳ có một cuộc bầu cử an toàn nhất thế giới. Điều quan trọng nhất với cử tri là phải ghi danh bỏ phiếu. Cần phải cập nhật và kiểm tra thông tin ghi danh của mình, đặc biệt là khi chuyển chỗ ở hoặc đổi tên. Để tránh thời gian chờ đợi lâu vào ngày bầu cử, hãy tìm hiểu các cơ hội bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư tại tiểu bang của mình.



May Tiwamangkala nói về những nỗ lực đấu tranh chống lại các hạn chế cử tri ở Arizona. Tiểu bang này có các yêu cầu khắt khe nhất cả nước về việc cung cấp bằng chứng về quyền công dân khi ghi danh bỏ phiếu. Năm nay, số người ghi danh bầu cử trước năm 2004 buộc phải cung cấp giấy tờ chứng minh công dân, điều này khiến 98,000 người có nguy cơ bị xóa khỏi danh sách cử tri. Trong số những người này, chỉ có một người bị phát hiện không phải là công dân Hoa Kỳ, chiếm tỉ lệ 0.00001%.



Thuyết âm mưu người không phải công dân đi bỏ phiếu là một chiến thuật hù dọa mà một số quan chức và các phương tiện truyền thông sử dụng để chia rẽ tiểu bang Arizona. Mùa bầu cử năm nay, câu chuyện chống người nhập cư tràn lan đang khiến các nhà lập pháp dễ dàng thông qua các luật bầu cử nhắm vào cộng đồng người nhập cư.



Nhiều tổ chức dân sự hiện đang tham gia vào một vụ kiện chống lại tiểu bang Arizona về hai luật hạn chế cử tri được thông qua vào năm 2022, HB 2492 và HB 2242. Một luật bổ sung thêm các yêu cầu về việc cung cấp bằng chứng quyền công dân để ghi danh bỏ phiếu. Luật còn lại trao cho văn phòng chánh lục sư quận hạt quyền nghi ngờ cử tri không phải là công dân; xóa sổ họ khỏi danh sách cử tri nếu không cung cấp thêm bằng chứng về quyền công dân trong vòng 35 ngày sau khi nhận thông báo.



Tiwamangkala cho rằng nước Mỹ đang ở trong một giai đoạn phân cực. Một số tiểu bang như Arizona đang tìm cách làm cho cư dân ngần ngại tham gia vào các hoạt động chính trị vì không muốn phá vỡ các mối quan hệ cá nhân. Sự thờ ơ của cử tri đang gia tăng ở Arizona vì mọi người đang phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao, và cảm thấy rằng chính phủ không giúp đỡ gi cả. Các nhà hoạt động đang nỗ lực ngăn chặn những dự luật có hại như thế này ảnh hưởng đến công dân Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.