Pechanga Resort Casino Là Khu Nghỉ Dưỡng/Sòng Bài Duy Nhất Ở Hoa Kỳ Có Tên Trong Cuộc Bình Chọn Của Độc Giả Condé Nast Traveler Năm 2024

TEMECULA , California – (Ngày 2 tháng 10 năm 2024) – Sau khi các cuộc bầu chọn đã khép lại và phiếu bầu đã được kiểm, Pechanga Resort Casino nằm bên ngoài Temecula, California đã giành chiến thắng áp đảo trong số các sòng bài kiêm khu nghỉ dưỡng trong Cuộc Bình chọn của Độc giả Condé Nast Traveler năm 2024. Pechanga Resort Casino là khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bài duy nhất tại Hoa Kỳ được xếp hạng trong cuộc bình chọn Khu Nghỉ dưỡng Xuất sắc Nhất năm 2024 của tạp chí uy tín này. Tại Hoa Kỳ, 169 khu nghỉ dưỡng ở 13 khu vực đã lọt vào danh sách được nhiều người mong chờ của Condé Nast Traveler. Pechanga được xếp hạng là một trong những điểm đến hàng đầu ở khu vực Nam California.





Condé Nast đã yêu cầu độc giả trực tuyến xếp hạng những thương hiệu họ yêu thích nhất trong ngành du lịch – khu nghỉ dưỡng, hãng hàng không, khu trượt tuyết, spa, và nhiều hạng mục khác. Trên toàn thế giới, 443 resort được xếp hạng trong hạng mục Khu Nghỉ dưỡng Xuất sắc Nhất của ấn phẩm du lịch được ngưỡng mộ này. Pechanga Resort Casino, do Pechanga Band of Mission Indians sở hữu và điều hành, lọt vào danh sách 169 khu nghỉ dưỡng được xếp hạng tại Hoa Kỳ, và cụ thể hơn là ở Nam California. Không có khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bài nào ở các khu chơi bạc lâu đời khác hoặc ở California được xếp hạng trong danh sách resort.





Các vị khách của Pechanga Resort Casino đến từ khắp khu vực Nam California, cũng như từ khắp nơi trên thế giới để trải nghiệm sự phấn khích tột độ mà khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bài này đem lại. Những vị khách từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu, Nam và Trung Mỹ cùng nhiều khu vực khác của Hoa Kỳ đã chọn Pechanga Resort Casino làm điểm đến nghỉ dưỡng trong năm ngoái.





Scott A. Wilson, Tổng giám đốc điều hành của Visit Temecula Valley, cho biết: “Vị trí xếp hạng nổi bật của Pechanga Resort Casino nói lên đẳng cấp vượt trội mà Bộ tộc Pechanga đặt ra cho dịch vụ tiếp đón của họ”. “Mỗi khi quý vị bước chân vào khu nghỉ dưỡng rộng mênh mông này, không gian ở đây vô cùng sạch sẽ và đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị. Chúng ta thật may mắn khi có Pechanga là điểm đến trong Temecula Valley. Vị trí xếp hạng của họ sẽ thúc đẩy những nỗ lực phát triển ngành du lịch trong toàn khu vực.”





Temecula Creek Inn, một doanh nghiệp nằm trong danh mục đầu tư của Pechanga, cũng được xếp hạng là một trong những lựa chọn hàng đầu tại Nam California trong hạng mục Khách sạn do Độc giả củabình chọn năm 2024.

Pechanga Resort Casino đem đến một trong những trải nghiệm khu nghỉ dưỡng kiêm sòng bài lớn nhất và phong phú hơn bất kỳ nơi đâu trên Hoa Kỳ. Được AAA xếp hạng là khu nghỉ dưỡng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort & Casino là một nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, dù là trong ngày hay cho một kỳ nghỉ xa hoa dài ngày. Với 5,500 máy đánh bạc hấp dẫn nhất, các trò chơi trên bàn, những hoạt động giải trí ở đẳng cấp thế giới, 1,100 phòng khách sạn, dịch vụ ẩm thực, spa và sân chơi golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino là một điểm đến không nơi nào sánh được ở California. Pechanga Resort Casino được sở hữu và điều hành bởi Pechanga Band of Indians.