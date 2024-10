GIỮ THANH TỊNH THÂN, KHẨU, Ý --- KEEPING BODY, SPEECH, AND MIND PURE



Giữ giới là căn bản của thực hành Phật pháp. Trong Kinh AN 10.176, Đức Phật dạy gia chủ Cunda về cách giữ giới, giữ cho thanh tịnh thân, khẩu, và ý. Sau đây là bản viết lại cho dễ hiểu, dựa theo bản dịch của Thầy Thích Minh Châu và đối chiếu với các bản tiếng Anh.

.

Cunda, thanh tịnh có ba phần về thân, bốn phần về lời nói, và ba phần về ý.



THANH TỊNH VỀ THÂN

Thanh tịnh có ba phần về thân như thế nào? Đó là khi một người từ bỏ việc giết các sinh vật. Họ từ bỏ gậy gộc và đao kiếm. Họ cẩn thận và tử tế, sống đầy lòng trắc ẩn với tất cả chúng sinh.

Họ từ bỏ trộm cắp. Họ không lấy của cải hoặc đồ đạc của người khác từ làng mạc hoặc nơi hoang dã với mục đích trộm cắp.

Họ từ bỏ hành vi sai trái về tình dục. Họ không quan hệ tình dục với các phụ nữ được giám hộ bởi mẹ, bởi cha, bởi cả mẹ và cha, bởi anh hay chị, bởi họ hàng hoặc gia tộc. Họ không quan hệ tình dục với một phụ nữ được bảo vệ bởi nguyên tắc, hoặc có chồng, hoặc hành vi vi phạm của phụ nữ đó có thể bị pháp luật trừng phạt, hoặc thậm chí là người đã được trao vòng hoa như một dấu hiệu đính hôn.

Đây là sự trong sạch về thân ở ba phương diện.



THANH TỊNH VỀ LỜI NÓI

Và sự trong sạch trong lời nói ở bốn phần như thế nào? Đó là khi một người nào đó từ bỏ nói dối. Họ được triệu tập đến một hội đồng, một cuộc họp, một cuộc họp gia đình, một hội đoàn, hoặc đến triều đình, và được yêu cầu làm chứng: 'Xin hãy nói những gì ông biết.'



Không biết, họ nói 'Tôi không biết.'

Biết, họ nói 'Tôi biết.'

Không thấy, họ nói 'Tôi không thấy.'

Và thấy, họ nói 'Tôi thấy.'



Vì vậy, họ không cố tình nói dối vì lợi ích của chính họ hoặc người khác, hoặc vì một lý do thế gian tầm thường nào đó.

Họ từ bỏ lời nói gây chia rẽ. Họ không lặp lại ở một nơi những gì họ nghe ở nơi khác để chia rẽ mọi người với nhau. Thay vào đó, họ hòa giải những người bị chia rẽ, ủng hộ sự thống nhất, thích sự hòa hợp, yêu sự hòa hợp, nói những lời thúc đẩy sự hòa hợp.



Họ từ bỏ lời nói thô lỗ. Họ nói theo cách dịu dàng, dễ nghe, dễ mến, đi vào lòng, lịch sự, từ ái và dễ chịu với mọi người.

Họ từ bỏ nói những điều vô nghĩa. Lời nói của họ đúng lúc, đúng sự thật và có ý nghĩa, phù hợp với giáo lý và sự rèn luyện. Họ nói những điều đúng lúc, có giá trị, hợp lý, ngắn gọn và có lợi.

Đây là sự trong sạch về lời nói trong bốn phương diện.



THANH TỊNH VỀ Ý

Và sự trong sạch của tâm trong ba phương diện như thế nào? Đó là khi một người sống biết đủ. Họ không thèm muốn của cải và tài sản của người khác: 'Ồ, giá như tài sản của họ là của tôi!'

Họ có một trái tim nhân hậu và ý hướng yêu thương: 'Mong cho những chúng sinh này sống không thù hận và không ác ý, không gặp phiền não và được hạnh phúc!'



Họ có chánh kiến, một quan điểm không bị sai lệch: 'Tin rằng có ý nghĩa trong việc bố thí, hy sinh và cúng dường. Có quả lành của việc thiện và có tai họa của việc làm xấu. Họ tin có kiếp sau. Họ tin có mẹ và có cha, và có những chúng sinh được tái sinh một cách tự nhiên. Họ tin có các nhà khổ hạnh và các vị phạm hạnh cư xử đúng đắn và thực hành đúng đắn, và những người đã mô tả về kiếp sau sau khi nhận ra điều đó bằng sự hiểu biết của riêng họ.'

Đây là sự trong sạch ba phương diện của tâm.



Đó là mười thiện nghiệp. Khi bạn có mười thiện nghiệp nêu trên, thì nếu bạn dậy sớm, dù bạn có chạm đất khi rời giường hay không, bạn vẫn trong sạch.

Dù bạn có chạm vào phân bò tươi hay không, bạn vẫn trong sạch.

Dù bạn có chạm vào cỏ xanh hay không, bạn vẫn trong sạch.

Dù bạn có thờ lửa hay không, bạn vẫn trong sạch.



Cho dù bạn có chắp tay cung kính mặt trời hay không, bạn vẫn trong sạch.

Cho dù bạn có nhúng mình trong nước ba lần hay không, bạn vẫn trong sạch. Tại sao vậy? Mười việc thiện nêu trên là trong sạch và làm cho mọi thứ trở nên trong sạch.



Chính vì những người giữ mười thiện nghiệp này mà chư thiên, con người hoặc bất kỳ cõi lành nào khác được hình thành.

Được dạy như thế, người thợ rèn Cunda đã nói với Đức Phật, “Thật vi diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời! … Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.”

.

Video:



https://youtu.be/k1evErQy7e0



.... o ....



KEEPING BODY, SPEECH, AND MIND PURE



Keeping precepts is the foundation of Buddhist practice. In the Sutta AN 10.176, the Buddha instructs the householder Cunda on how to observe the precepts and maintain purity in body, speech, and mind. The English version below is an excerpt from Sutta AN 10.176, translated by Bhikkhu Sujato and available on Sutta Central.

.

Cunda, purity is threefold by way of body, fourfold by way of speech, and threefold by way of mind.



SKILLFUL BODILY ACTION

And how is purity threefold by way of body? It’s when a certain person gives up killing living creatures. They renounce the rod and the sword. They’re scrupulous and kind, living full of sympathy for all living beings.

They give up stealing. They don’t, with the intention to commit theft, take the wealth or belongings of others from village or wilderness.

They give up sexual misconduct. They don’t have sexual relations with women who have their mother, father, both mother and father, brother, sister, relatives, or clan as guardian. They don’t have sexual relations with a woman who is protected on principle, or who has a husband, or whose violation is punishable by law, or even one who has been garlanded as a token of betrothal.

This is the threefold purity by way of body.



SKILLFUL VERBAL ACTION

And how is purity fourfold by way of speech? It’s when a certain person gives up lying. They’re summoned to a council, an assembly, a family meeting, a guild, or to the royal court, and asked to bear witness: ‘Please, mister, say what you know.’ Not knowing, they say ‘I don’t know.’ Knowing, they say ‘I know.’ Not seeing, they say ‘I don’t see.’ And seeing, they say ‘I see.’ So they don’t deliberately lie for the sake of themselves or another, or for some trivial worldly reason.

They give up divisive speech. They don’t repeat in one place what they heard in another so as to divide people against each other. Instead, they reconcile those who are divided, supporting unity, delighting in harmony, loving harmony, speaking words that promote harmony.

They give up harsh speech. They speak in a way that’s mellow, pleasing to the ear, lovely, going to the heart, polite, likable and agreeable to the people.

They give up talking nonsense. Their words are timely, true, and meaningful, in line with the teaching and training. They say things at the right time which are valuable, reasonable, succinct, and beneficial.

This is the fourfold purity by way of speech.



SKILLFUL MENTAL ACTION

And how is purity threefold by way of mind? It’s when a certain person is content. They don’t covet the wealth and belongings of others: ‘Oh, if only their belongings were mine!’

They have a kind heart and loving intentions: ‘May these sentient beings live free of enmity and ill will, untroubled and happy!’

They have right view, an undistorted perspective: ‘There is meaning in giving, sacrifice, and offerings. There are fruits and results of good and bad deeds. There is an afterlife. There are such things as mother and father, and beings that are reborn spontaneously. And there are ascetics and brahmins who are rightly comported and rightly practiced, and who describe the afterlife after realizing it with their own insight.’

This is the threefold purity by way of mind.



These are the ten ways of doing skillful deeds. When you have these ten ways of doing skillful deeds, then if you rise early, whether or not you stroke the earth from your bed, you’re still pure.

Whether or not you stroke fresh cow dung, you’re still pure.

Whether or not you stroke green grass, you’re still pure.

Whether or not you serve the sacred flame, you’re still pure.

Whether or not you revere the sun with joined palms, you’re still pure.

Whether or not you immerse yourself in water three times, you’re still pure. Why is that? These ten ways of doing skillful deeds are pure and make things pure.

It’s because of those who do these ten kinds of skillful deeds that gods, humans, or any other good places are found.”

When he said this, Cunda the smith said to the Buddha, “Excellent, sir! Excellent! … From this day forth, may the Buddha remember me as a lay follower who has gone for refuge for life.”

.

Video:



https://youtu.be/4Q-00E2yo3c

.

Source:

https://suttacentral.net/an10.176/en/sujato

.