Kinh Pháp Cú kệ số 3, 4 và 5

KINH PHÁP CÚ - Kệ số 3 và số 4

Dhammapada Verses 3 and 4

Câu chuyện về Trưởng lão Tissa

Bài kệ số 3:

Bài kệ số 4:

KINH PHÁP CÚ - Kệ số 5

Dhammapada Verse 5

Câu chuyện về Kalayakkhini

bài kệ số 5:

Khi cư trú tại tu viện Jetavana ở Savatthi, Đức Phật đã đọc các câu kệ số 3 và số 4 Kinh Pháp Cú, có liên hệ tới Trưởng lão Thera Tissa.Nhà sư Tissa là con trai của dì ruột của Đức Phật, đã từng một thời ở với Đức Phật. Nhà sư xuât gia muộn, chỉ mới trở thành một vị tỳ kheo khi đã về già, nhưng nhà sư Tissa tự cho mình là một vị tỳ kheo cao cấp và rất vui khi các vị tỳ kheo đến thăm đã xin phép làm một số việc phục vụ cho nhà sư Tissa. Mặt khác, nhà sư Tissa đã không thực hiện các nhiệm vụ mà các vị tỳ kheo trẻ tuổi phải làm; bên cạnh đó, ngài thường cãi nhau với các vị tỳ kheo trẻ tuổi hơn. Nếu có ai khiển trách nhà sư Tissa vì hành vi trưởng thượng đó, nhà sư Tissa sẽ tới phàn nàn với Đức Phật, khóc lóc, bày tỏ bất mãn và rất buồn bã. Các nhà sư khác cũng theo Trưởng lão Tissa tới gặp để kể với Đức Phật. Đức Phật bảo họ không được nuôi dưỡng những ý nghĩ giận hờn, vì chỉ có thể xoa dịu tâm sân bằng cách không nuôi dưỡng tâm sân.Sau đó, Đức Phật nói bằng bài kệ như sau.Nó mắng tôi, đánh tôi. Nó đã thắng tôi, đã cướp của tôi.Ai ôm hiềm hận ấy, thì hận thù sẽ không thể nguôi.Nó mắng tôi, đánh tôi. Nó đã thắng tôi, đã cướp của tôi.Không ôm hiềm hận ấy, thì hận thù sẽ được tự nguôi.Vào cuối bài giảng, một trăm ngàn nhà sư đã đạt được Quả Dự lưu.

KINH PHÁP CÚ - Kệ số 5

Khi cư trú tại tu viện Jetavana ở Savatthi, Đức Phật đã đọc Bài kệ số 5 của Kinh Pháp Cú, liên hệ đến một người phụ nữ hiếm muộn và cô tình địch của phụ nữ đó.Ngày xưa, có một gia chủ, vợ của người này bị hiếm muộn. Sau đó vị gia chủ đó lấy một người vợ khác. Mối thù bắt đầu khi người vợ cả làm cho hư thai của người vợ kia, rồi người kia đã chết khi sinh con. Trong những kiếp về sau, cả hai phụ nữ tái sinh thành một con gà mái và một con mèo; một con nai cái và một con beo cái; và cuối cùng là con gái của một nhà quý tộc ở Savatthi và một con quỷ cái tên là Kali.Khi người phụ nữ có đứa bé và đang bị cô quỷ cái Kalayakkhini truy đuổi, thì may mắn biết rằng Đức Phật đang ở gần đó, đang thuyết pháp tại tu viện Jetavana. Phụ nữ kia chạy đến chỗ Đức Phật và đặt đứa con trai của mình dưới chân Đức Phật để xin được bảo vệ. Lúc đó, quỷ cái đã bị vị thần hộ pháp của tu viện chặn lại ở cửa và không cho vào.Sau đó, Đức Phật cho triệu vào, và khiển trách cả người phụ nữ và cô quỷ cái. Đức Phật kể cho họ nghe về những mối thù trong quá khứ của họ, khi là những bà vợ đối địch của một người chồng chung, rồi như một con mèo và một con gà mái, rồi như một con nai cái và một con beo cái. Đức Phật dạy họ rằng hận thù chỉ có thể gây ra nhiều hận thù hơn, và rằng hận thù chỉ có thể chấm dứt là qua tình bạn, cảm thông và thiện chí.Sau đó, Đức Phật nóiLấy hận thù trừ diệt hận thù, không thể có trong đời này.Hận thù chỉ có thể bị không hận thù trừ diệt. Đó là định luật ngàn thu.Vào cuối bài thuyết pháp, quỷ cái đã được chứng đắc Quả Tu Đà Hoàn và mối thù lâu đời đã chấm dứt.