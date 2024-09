Bạch Ốc Chào Đón “welcome Corps”

Vào ngày 10 tháng 9, 2024 vừa qua, bộ ngoại giao Hoa Kỳ (BNG/HK), cùng cơ quan Welcome Corps (WC) đã tổ chức một buổi tiếp tân ngay tại Tòa Bạch Ốc ở Washington D.C để chào đón và vinh danh những đóng góp của các hội đoàn cùng những cá nhân và nhóm bảo trợ đã tham gia, đóng góp cũng như vận động cho chương trình “Bảo Trợ Tư Nhân” (Private Sponsorship) của chính phủ Hoa Kỳ được thành hình và thành công tốt đẹp.

Là những người đầu tiên cổ vũ và tiếp tay BNG/HK trong tiến trình này kể từ trước khi The Welcome Corps được thành lập cách đây 3 năm về trước. Giáo sư Nguyễn Xuân Can (đại học George Mason) và chúng tôi đã được mời tham dự buổi tiếp tân nói trên. Rất tiếc là vì gia đình có tang cho nên tôi đã không tham dự được, tuy nhiên giáo sư Can, với vai trò là thành viên của Phong Trào Việt Hưng (PTVH), đồng thời còn là một trong các sáng lập viên của tổ chức "Con Đường Hy Vọng" (https://conduonghyvong.com/) (CĐHV), đã đại diện để có mặt trong buổi tiếp tân quan trọng này. Ông cũng là người Mỹ gốc Việt duy nhất được mời tham dự.



Hiện diện trong buổi họp mặt cũng như để tiếp đón quan khách, người ta nhận thấy có bà Julieta Noyes, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, đặc trách về di dân và tỵ nạn, ông Curtis Ried, chánh văn phòng cố vấn an ninh phủ tổng thống, cùng các viên chức lãnh đạo cơ quan Welcome Corps.





Đại diện bộ BNG/HK và WC đã tường trình và cập nhật tin tức của chương trình bảo lãnh tư nhân, đặc biệt là kể từ khi phát động Giai Đoạn #2 (Phase #2), có tên là “Naming”, cho phép người bảo trợ được quyền chọn lựa hay chỉ định đích danh một gia đình tị nạn nào hội đủ điều kiện, thì đã có trên 15 ngàn đơn xin bảo trợ được nộp vào cho the WC. Các viên chức của cơ quan này đồng thời cũng đưa ra những kế hoạch tương lai để cho việc định cư người tỵ nạn ngày càng được hoàn hảo và nhanh chóng hơn, mang lại sự thành công, hầu giúp đỡ cũng như cung cấp cơ hội cho những người tị nạn đang chờ đợi được đi định cư ở các quốc gia tạm dung. Tất cả tin tức cùng diễn biến tích cực nói trên đã chứng tỏ các lời đồn thất thiệt như “WC là một chương trình bấp bênh, không hy vọng", hoặc "chương trình WC chỉ còn kéo dài vài tháng nữa mà thôi" v..v.., đã hoàn toàn không đúng với sự thật, và làm cho người tị nạn bị hoang mang, lo lắng. Các viên chức của tổ chức WC đã lên tiếng bác bỏ.

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng PTVH và tổ chức CĐHV là hai trong số các nhóm tình nguyện đã vận động cho chương trình bảo lãnh tư nhân từ nhiều năm qua. Họ đã rút tỉa kinh nghiệm từ sự thành công mà chính phủ Canada đã và đang áp dụng.

Tính cho đến ngày hôm nay thì PTVH và CĐHV đã hỗ trợ và hiệp sức với rất nhiều cá nhân cũng như các hội đoàn trong cộng đồng người Việt của chúng ta thành lập được 43 “Group of 5” tức “Nhóm 5 Người” để bảo lãnh cho 43 gia đình tị nạn ở Thái Lan, gồm các cựu thuyền nhân, các cựu tù nhân chính trị, các nhà tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo hoặc môi trường v..v.., gồm cả những người Việt gốc thiểu số, người Tây Nguyên hay đồng bào Thượng, H'mong và Khmer Krom. PTVH cũng là tổ chức người Việt duy nhất đã tham gia và bảo trợ người tị nạn khác chủng tộc ngay trong Giai Đoạn #1.

Tuy nhiên con số người đứng ra bảo trợ trong cộng người Việt hiện nay còn quá ít ỏi. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi lòng nhân ái của quý vị đồng hương, xin tiếp tay với chúng tôi cũng như the WC để mở rộng vòng tay đón nhận đồng bào tị nạn của chúng ta, đang sống vất vưởng ở Thái Lan được có cơ hội đặt chân đến bến bờ tự do, bằng cách tham gia trực tiếp vào việc nộp đơn bảo lãnh ngay từ bây giờ.

Chúng tôi sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục kể cả sự hỗ trợ về tài chính để bảo trợ người tị nạn nếu cần. Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email: namlocnguyen@yahoo.com hoặc vào Website "Con Đường Hy Vọng" (https://conduonghyvong.com/).

