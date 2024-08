Lễ Lao Động Này, Chúng Ta Hãy Cùng Hành Động Để Giữ Cho Đường Sá Của Chúng Ta An Toàn Và Sạch Sẽ

Hãy làm theo những lời khuyên sau đây từ Caltrans và Văn Phòng An Toàn Giao Thông California để giữ cho cộng đồng của chúng ta không có rác thải vào Lễ Lao Động này

Thực hiện bởi Giám Đốc Caltrans Tony Tavares





Ngày cuối tuần của Lễ Lao Động là một trong những thời điểm đi lại bận rộn nhất trong năm, khi mọi người lái xe đến các điểm đến giải trí lớn để ăn mừng cùng bạn bè và những người thân yêu. Nhưng sự gia tăng trong việc đi lại sẽ đi kèm với việc tăng rác thải trên hệ thống đường cao tốc. Rác thải không chỉ gây mất thẩm mỹ và không tốt cho sức khỏe, mà rác thải trên đường còn có thể tạo ra tình trạng lái xe không an toàn và đe dọa tính mạng con người.

Rác thải và mảnh vụn trên đường khiến người lái xe phải đánh lái hoặc phanh gấp để tránh những chướng ngại vật này, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc các sự cố giao thông khác. Rác thải vứt ra từ xe cộ cũng có thể gây hại cho động vật hoang dã địa phương, chúng có thể ăn rác hoặc bị vướng vào rác thải có hại. Đó là lý do tại sao Sáng Kiến ​​California Sạch của Caltrans, hợp tác với Văn phòng An Toàn Giao Thông (OTS), cung cấp cho người dân California những mẹo du lịch sau đây để giữ cho đường sá của chúng ta sạch sẽ và an toàn trong kỳ nghỉ cuối tuần của Lễ Lao Động này:

• Để một túi đựng rác trong xe của bạn: Hãy chọn trở thành “người đựng rác” chứ không phải “kẻ xả rác” bằng cách chỉ định một túi đựng rác trong xe của bạn, và vứt rác đúng cách tại điểm đến cuối cùng của bạn. Điều này giúp giảm rác thải gây mất tập trung trên đường và giữ cho xe của bạn và môi trường tự nhiên của chúng ta sạch hơn. Bạn cũng có thể tái sử dụng túi đựng rác cho những chuyến đi trong tương lai.

• Cố định hàng hóa của bạn và giữ khoảng cách an toàn với những người đi sau: Nếu bạn đang vận chuyển các vật dụng trên thùng xe tải - chẳng hạn như thùng làm mát, ghế hoặc hành lý - hãy đảm bảo rằng chúng được buộc chặt và cố định chắc chắn để tránh chúng rơi xuống đường. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian dừng lại an toàn nếu bạn cần di chuyển hoặc phanh gấp.

• Tái chế: Tách riêng các vật liệu tái chế khỏi rác thải trong xe của bạn, và vứt chúng vào thùng tái chế phù hợp tại điểm đến, khu vực nghỉ ngơi hoặc khi bạn về nhà.

• Không vứt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ: Thời tiết nóng và khô vào mùa hè khiến California có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Tàn thuốc chỉ làm trầm trọng thêm nguy cơ hỏa hoạn vì chúng có thể bắt lửa và làm cháy rừng lan rộng. Hãy làm tròn trách nhiệm của mình bằng cách vứt bỏ tất cả tàn thuốc vào thùng rác phù hợp.

• Báo cáo hành vi đổ rác bất hợp pháp: Nếu bạn thấy ai đó đổ hoặc vứt rác trên tài sản công cộng hoặc tư nhân, hãy cung cấp thông tin chi tiết về đường đi có liên quan và báo cáo hành vi phạm tội cho chính quyền địa phương. Người vi phạm có thể bị phạt tới 10.000 đô la. Nếu bạn đang lái xe, hãy đỗ xe ở nơi an toàn rồi báo cáo hành vi vi phạm hoặc nhờ hành khách gọi điện.

Hãy cùng nhau giữ gìn cộng đồng sạch sẽ trong kỳ nghỉ cuối tuần của Lễ Lao Động này! Hãy nhớ rằng, Mục Tiêu là Không Có Rác Thải! Để biết thêm thông tin về cách giữ an toàn và không xả rác khi di chuyển, hãy truy cập CleanCA.com và GoSafelyCA.org.