ABBA Yêu Cầu Trump Ngừng Sử Dụng Âm Nhạc Của Mình Ngay Lập Tức

Nhạc ABBA nổi lên trước khi Donald Trump xuất hiện ở Minnesota



Trong một buổi vận động tranh cử được tổ chức tại một sân vận động hockey ở ST Cloud, Minnesota của Donald Trump với hơn 8.000 người ủng hộ, bản nhạc nổi tiếng "The Winner Takes It All" nổi lên và hình ảnh của nhóm nhạc ABBA, với một Agnetha Fältskog trẻ trung với phấn mắt xanh nổi bật, và Anni-Frid Lyngstad với mái tóc nâu xoăn đặc trưng, hòa mình vào bài hát trước khi Donald Trump xuất hiện. Đám đông người ủng hộ, hầu hết đều đội những chiếc mũ đỏ, đã cùng nhau đung đưa theo giai điệu và hát theo lời bài hát, tạo nên một khung cảnh đầy phấn khích.





Tuy nhiên, việc sử dụng các bài hát của ABBA đã gặp phải phản ứng gay gắt từ hãng đĩa của nhóm nhạc. Đại diện của hãng đã nhanh chóng lên tiếng, khẳng định rằng họ chưa từng nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía đội ngũ của Trump và không hề cấp phép cho việc sử dụng các bài hát này.

"Chúng tôi chưa hề nhận được bất kỳ yêu cầu nào – và không có giấy phép nào được cấp cho Trump," hãng đĩa tuyên bố, đồng thời yêu cầu ứng cử viên Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa ngừng ngay việc sử dụng âm nhạc của ABBA trong các sự kiện chính trị. Năm 2018, nhóm nhạc cũng đã gửi thông điệp yêu cầu Trump ngừng sử dụng các bài hát của họ, nhưng dường như yêu cầu này không được tôn trọng. Không chỉ ABBA, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã lên tiếng phản đối việc Trump sử dụng âm nhạc của họ trong các sự kiện chính trị.

Vấn đề này một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về việc các nghệ sĩ có quyền kiểm soát cách mà âm nhạc của họ được sử dụng trong các sự kiện công cộng, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị.





Trong khi các chính trị gia như Donald Trump có thể xem âm nhạc như một công cụ để khuấy động tinh thần của đám đông, việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các nghệ sĩ là điều cần thiết. Trường hợp của ABBA chỉ là một trong nhiều ví dụ về việc các nghệ sĩ đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình trước sự lạm dụng trong bối cảnh chính trị. Việc này không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là vấn đề đạo đức, thể hiện sự tôn trọng đối với công sức và tài năng của các nghệ sĩ đã tạo ra những tác phẩm âm nhạc để đời.