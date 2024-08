Trump Ghé Ăn Trưa Ở Nhà Hàng Khu Eden Lấy Lòng Cử Tri Việt

Ông Donald Trump ghé thăm nhà hàng Trường Tiền, tại Trung tâm Eden, bang Virginia. Từ trái: Hung Cao, Trump và bà chủ nhà hàng Trương Thị Thanh Hương. Hình chụp lại từ VOA.

Theo tờ Washington Post, trong bốn năm ở Washington, Donald Trump hiếm khi rời Nhà Trắng để dùng bữa tại một thành phố được nhiều người coi là có một trong những nhà hàng tuyệt nhất trên cả nước. Chuyến đi duy nhất được biết đến của ông là chuyến đi xuống Đại lộ Pennsylvania đến khách sạn từng mang tên ông để dùng bữa tại nhà hàng BLT Prime của David Burke hiện đã đóng cửa. Ông gọi một miếng bít tết nấu chín, với sốt cà chua. Món khai vị là cocktail tôm.

Hôm nay ngày đầu tuần thứ hai, gây ngạc nhiên cho nhiều người, cựu tổng thống đã đến thăm Trung tâm Eden, điểm mua sắm và ăn uống của người Việt tại Falls Church, Va., nơi ông đã phát biểu ngắn và nếm thử các món ăn từ Trường Tiền, một nhà hàng chuyên về ẩm thực cung đình Huế.

"Tôi sẽ mua một món gì thật đẹp", Trump nói với những người phục vụ trong nhà hàng. "Tôi không biết đó là gì".

Trong số các món ăn khác, Trump đã gọi đĩa bánh khoái, gồm ba cái, được gói trong xà lách và được phục vụ trong một khay taco, theo Toàn Ngô, một cố vấn thương mại của cho nhà hàng Trường Tiền. Trump cũng gọi món bún thịt nướng, và món "cơm bảy món.

Theo phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử Trump, Trump đã gọi tất cả các món ăn để mang đi, không ăn tại tiệm. Và họ không cho biết ý kiến của Trump về các món ăn này. Chế độ ăn uống của cựu tổng thống có xu hướng thiên về đồ ăn Mỹ hơn là đồ ăn quốc tế hay Việt: "Trên Trump Force One có bốn nhóm thực phẩm chính: McDonald's, Gà rán Kentucky, pizza và Diet Coke", một cặp trợ lý hàng đầu, Corey Lewandowski và David Bossie, đã viết trong cuốn sách "Let Trump Be Trump" của họ.

Alan Frank, phó chủ tịch cấp cao của Trung tâm Eden cho biết, sự xuất hiện của Trump tại Trường Tiền do Can Nguyen, một nhà hoạt động Cộng hòa và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học George Mason sắp xếp. Sự xuất hiện này cũng được sắp xếp bởi Hung Cao, một cựu đại úy Hải quân Hoa Kỳ và là một người tị nạn Việt Nam đã chạy trốn khỏi quê hương vào năm 1975. Cao đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tại Virginia và sẽ đối mặt với Thượng nghị sĩ Tim Kaine (D) dành ghế Thượng viện Hoa Kỳ. Trump đã sử dụng điểm dừng chân của mình tại Trung tâm Eden để ủng hộ Cao.

Khoảng 35 người chen chúc bên trong phòng ăn nhỏ, toàn gỗ, có những bức ảnh được chiếu sáng về Cổng Ngọ Môn dẫn đến cố đô Huế, nơi ẩm thực cung đình nở rộ dưới thời nhà Nguyễn vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Frank, người có mặt tại sự kiện cho biết mọi người bên trong nhà hàng đều đã được mời trước. Một số là thành viên truyền thông, một số là nhân viên chiến dịch, một số là nhân viên phục vụ tại nhà hàng.

"Vì điều gì đó, tôi không biết đó là gì, bạn sẽ phải giải thích, nhưng cộng đồng người Việt yêu mến tôi và tôi yêu mến họ", Trump nói khi một số người chứng kiến ​​hô vang "USA!"

Một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew năm 2023 cho thấy khoảng một nửa số cử tri người Mỹ gốc Việt đã đăng ký là đảng viên Cộng hòa hoặc những người độc lập có khuynh hướng theo đảng Cộng hòa, khiến họ có nhiều khả năng liên kết với đảng Cộng hòa hơn những người Mỹ gốc Á khác. Phần lớn người châu Á nhìn chung tự nhận mình là đảng viên Dân chủ hoặc những người độc lập có khuynh hướng theo đảng Dân chủ trong cùng một cuộc thăm dò. Trung tâm Eden thường là điểm dừng chân của các ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ muốn tranh thủ phiếu bầu của người Việt, Frank cho biết.