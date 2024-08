Đại Hội Đảng Dân Chủ 2024 – Kỷ Hồi Sinh

Tin Newsweek: “Các cuộc thăm dò mới cho thấy ứng cử viên Dân chủ được cho là đang dẫn trước cựu tổng thống từ 1 đến 4 điểm. RMG Research là công ty thăm dò mới nhất phát hiện Harris đang dẫn trước Trump trong cuộc bỏ phiếu phổ thông toàn quốc. Công ty này đã công bố một cuộc khảo sát vào thứ sáu tuần qua cho thấy bà dẫn trước cựu tổng thống 5 điểm (47 phần trăm so với 42 phần trăm). Cuộc thăm dò được tiến hành trong số 3.000 cử tri đã ghi danh từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7. Một cuộc thăm dò do Civiqs thực hiện từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 cũng cho thấy Harris dẫn trước Trump 5 điểm. Trong số 1.123 cử tri đã ghi danh, Harris dẫn trước Trump 49 phần trăm so với 45 phần trăm. Sự dẫn trước của bà nằm ngoài biên độ sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ 3 phần trăm.” Dù tin hay không, nếu bạn phò Trump, tức thì lòng rúng động.