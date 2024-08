Người Việt và Lòng Nhớ Ơn Trọng Nghĩa

Một trong những đức tính đáng quý của người Việt Nam chúng ta là lòng biết ơn và trọng nghĩa. Điều này đã được thể hiện rõ vào tối Thứ Bẩy, ngày 10 tháng Tám, 2024 vừa qua, trước gần 500 người tham dự buổi dạ tiệc có chủ đề là “Thank You Canada”, do các cựu thuyền nhân từ Thái Lan và Nam Dương tổ chức. Họ là những người tỵ nạn đã được quốc gia này đón nhận từ hơn 10 năm qua cho đến những ngày gần đây. Một số rất đông đã nhập quốc tịch Canada, có công ăn, việc làm và nghề nghiệp vững chắc. Mục đích của buổi dạ tiệc này là để vinh danh quý vị ân nhân đã góp phần trong việc định cư và giúp cho họ được đặt chân đến bến bờ tự do.

Đông đảo khách mời đã có mặt trong buổi dạ tiệc tri ân nói trên, kể cả những nhà bảo trợ, những người vận động, các tình nguyện viên, quý vị ân nhân, cùng một số quan khách trong chính quyền Canada, như ông Jason Kenny, cựu tổng trưởng bộ di trú Canada, cựu thủ hiến tỉnh bang Alberta. Ông chính là người đã chấp thuận chương trình đặc biệt giúp cho 108 thuyền nhân VN từ Thái Lan được định cư tại Canada, đồng thời trước đó ông cũng đã cho phép hơn 500 người tị nạn VN từ Phi Luật Tân được sinh sống tại tại quốc gia nhân đạo này.



Ông Jason Kenny, bà Kelly Ryan và đồng bào tỵ nạn

Ngoài ra còn có ông Ahmed Hussen, cựu bộ trưởng bộ di trú Canada, là người đảm trách việc điều hành chương trình định cư 50 người tỵ nạn Việt Nam từ Thái Lan do tổ chức VOICE Canada yêu cầu. Hiện ông Hussen đang là tổng trưởng bộ phát triển quốc tế của chính phủ đương thời. Bên cạnh ông còn có sự xuất hiện của bà Rechie Valdez, tổng trưởng bộ tiểu thương Canada. Ông bà cựu thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, tiến sĩ Lê Duy Cấn, cùng một số quý vị dân cử Canada và đông đảo các YouTuber đến từ Hoa Kỳ.



Bà Rechie Valdez và ông Ahmed Hussen

Đặc biệt nhất, có lẽ là sự hiện diện của bà Kelly Ryan, vị đại ân nhân của người tỵ nạn VN tại Phi Luật Tân và Thái Lan. Bà từng đảm nhiệm chức vụ phụ tá thứ trưởng bộ ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách các chương trình định cư người tỵ nạn ở trên thế giới dưới thời tổng thống George W. Bush, vào những năm đầu thập niên 2000. Chính bà là người đã hỗ trợ luật sư Trịnh Hội trong kế hoạch định cư toàn bộ hơn 3000 thuyền nhân còn kẹt lại ở Phi Luật Tân tại Hoa Kỳ và giúp thương thảo với Canada để nhận số hồ sơ không đủ điều kiện nhập cảnh nước Mỹ. Bà Kelly Ryan vừa từ chức phụ tá giám đốc sở di trú Hoa Kỳ để nhận chức vụ chủ tịch cơ quan thiện nguyện Jesuit Refugee Service, một trong những tổ chức định cư quốc tế, có hơn 50 trụ sở ở khắp nơi trên thế giới kể cả tại Bangkok, Thái Lan.

Bà Kelly Ryan cùng các nhà vận động cho thuyền nhân tại Phi Luật Tân (hình chụp tại bộ ngoại giao Hoa Kỳ, 2003)

Đại diện đồng bào tị nạn để phát biểu những lời tri ân đến quý vị quan khách là bà Lê Thị Ba, cựu sĩ quan nữ quân nhân QLVNCH, bà cũng từng là một thuyền nhân đã đến Thái Lan muộn màng từ những năm cuối thập niên 1980, bị trục xuất về VN, sau đó vượt biên trở lại, cuối cùng đã được định cư tại Canada gần 10 năm qua. Bà đã đọc một bài diễn văn tri ân vô cùng cảm động.

Đáp lời trong buổi họp mặt ý nghĩa này, các vị cựu bộ trưởng di trú Jason Kenny, Ahmed Hussen cũng như bà Kelly Ryan, tất cả đều tỏ ra vô cùng mãn nguyện và hãnh diện vì đã có cơ hội góp phần trong việc định cư những người tị nạn VN trong nhiều thập niên qua. Đặc biệt là họ ca ngợi sự làm việc đứng đắn của tổ chức VOICE và VOICE Canada cùng những hy sinh đáng quý của các nhà bảo trợ và các thành viên thiện nguyện dành cho người tỵ nạn thuộc mọi chủng tộc khác chứ không phải chỉ là người Việt mà thôi. Là một người có các hoạt động gần gũi đến những chương trình cùng các kế hoạch định cư người tỵ nạn của nước Mỹ, bà Kelly Ryan ngỏ lời ngưỡng mộ sự thành công của người Việt trên quê hương thứ hai, những đóng góp cao quý của đồng bào chúng ta trong các quốc gia tự do đã đón nhận họ, nhất là việc tạo dựng một thế hệ trẻ, tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của người tị nạn VN.

Ban tổ chức cũng đã gửi tặng đến quý vị quan khách một số quà kỷ niệm được đan thêu và dệt bằng tay do chính đồng bào tị nạn VN tại Thái Lan gửi tặng, một số còn lại được đem bán để gây quỹ mua gạo cho đồng bào. Số tiền góp được ngay trong đêm hôm đó đã lên đến gần 5000 đô la, tất cả sẽ được gửi trực tiếp về Thái Lan để mua gạo giúp đồng bào sống qua ngày. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, hàng tháng Phong Trào Việt Hưng cùng một vị ân nhân tại Houston vẫn đều đặn chuyển 3000 US đô la để mua gạo phát cho đồng bào cứ hai tháng một lần.

Ông Jason Kenney đang phát biểu

Ngoài sự cố gắng và chu đáo của anh chị em trong ban tổ chức, các ca nhạc sỹ địa phương đã đóng góp vào chương trình giúp vui một cách hoàn toàn tốt đẹp và vô vụ lợi. Kết quả thành công của buổi họp mặt, nhất là sự hiện diện của các viên chức chính quyền Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt là các nhà lãnh đạo bộ phận di trú và tỵ nạn tại các quốc gia này, đã gián tiếp trả lời những luận điệu vu khống và tuyên truyền láo khoét từ bấy lâu nay của bọn Cộng Sản Hà Nội cùng tay sai qua những lời vu cáo và bịa đặt trắng trợn, với các hình ảnh đã được “photoshop”, cùng chứng cớ giả tạo về chương trình định cư nhân đạo mà tổ chức VOICE và VOICE Canada đã và đang thực hiện mà chúng vẫn thường rêu rao qua các cơ quan truyền thông nhà nước cũng như của đảng CSVN như, báo Nhân Dân, đài truyền hình VTV, An Ninh TV cùng các phương tiện thông tin khác từ trong nước ra đến hải ngoại, với mục đích làm lũng đoạn và tạo sự chia rẽ tình đoàn kết của những người Việt trong cộng đồng chúng ta, đồng thời phá hoại chính nghĩa của những người tỵ nạn, điển hình như bài báo dưới đây.



Nội dung tuyên truyền của đảng và nhà nước CSVN

Buổi tiệc tri ân đã chấm dứt vào lúc nửa đêm trong niềm luyến tiếc của tất cả mọi người.