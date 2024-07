Hoa Kỳ Và Các Đồng Minh Sẽ Gửi Thêm Hệ Thống Phòng Không Cho Ukraine

NEW YORK – Hôm thứ Hai (8/7), Đại học New York (NYU) đã đạt được thỏa thuận bồi thường để giải quyết vụ kiện do các sinh viên Do Thái đệ đơn, cáo buộc NYU đã thất trách, không ngăn chặn được chủ nghĩa bài Do Thái (antisemitism) trong khuôn viên trường, theo Reuters.