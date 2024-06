Thống đốc tiểu bang Iowa Kim Reynolds (R) đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở Quận Sioux sau khi khu vực này hứng chịu lũ lụt kỷ lục. (Photo YT)

- Iowa: lụt thê thảm, nước dâng cao kỷ lục

- TIN VN. Công an triệu tập "Hộ pháp Kim Cang" lên, hù dọa, cấm bắt chước ông Thích Minh Tuệ

- Trump: đã chọn người làm ứng viên Phó Tổng Thống, nhưng chưa công bố

- Trump cam kết trong ngày đầu vào Bạch Ốc sẽ "phong tỏa" biên giới Mỹ, và trục xuất di dân lậu ào ạt

- TT Biden: Mỹ “có thể đảm bảo an ninh biên giới và cung cấp các con đường pháp lý để người tỵ nạn có được quyền công dân” cùng một lúc.

- New York: Biện Lý quận Manhattan xin thẩm phán gia hạn lệnh bịt miện Trump vì vẫn có nhiều lời hăm dọa ám sát các viên chức tòa

- LHQ: không có nơi nào an toàn cho người Palestine ở Gaza.

- Thủ tướng Israel: giải quyết xong vụ Mỹ gửi chậm vũ khí

- Một tàu buôn bị 1 phi cơ không người lái tấn công ở Biển Đỏ

- Mỹ: đã phá hủy 3 tàu robot, không người lái của Houthi

- Israel: bắt 3 người biểu tình ở Tel Aviv đòi ngưng bắn Gaza

- Thu hồi 580.000 tách cà phê thủy tinh vì ly vỡ, nứt khi đổ nước nóng vào. Đã có 103 vụ vỡ ly và 56 người bị thương.

- Xuất cảng xe từ Nam Hàn sẽ cao kỷ lục năm nay

- Thế giới chia đôi: Liên Âu xét lập đối tác an ninh và quốc phòng với Nhật-Hàn

- Năm thứ 4 liên tục, tỷ lệ thương tích do súng vẫn cao hơn mức trước đại dịch.

- Quận San Bernardino: bắt 1 người đang ngồi trong xe, có súng, băng đạn không giấy tờ

- Quận Los Angeles: 2 người chết, 2 người khác bị thương vì 2 xe đụng nhau trên Xa lộ 105

- Dean Tran (Cựu TNS tiểu bang Massachusetts) và chị bị truy tố vì cản trở cuộc điều tra vụ Tran giả giấy tờ xin tiền trợ cấp thời đại dịch

- Thái Lan: bắt 1 người đàn ông Việt Nam, tịch thu 58 con chim được bảo vệ đang chờ bán qua nước khác

- Bitcoin: 4 công dân Việt Nam bị tòa Mỹ truy tố vì xâm nhập mạng, gây thiệt hại hơn 71 triệu USD.

- HỎI 1: Đi ngủ sau 1 giờ sáng sẽ hại sức khỏe tâm thần? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhịn ăn giữa kỳ, ngắt quãng sẽ giúp những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2 giảm cân, hạ huyết áp và cải thiện lượng đường trong máu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/6/2024) ⦿ ---- Hiệp hội Xe hơi và Phương tiện Di động Hàn Quốc (KAMA) dự đoán xuất cảng xe từ Nam Hàn sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay, bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe và SUV thân thiện với môi trường. Xuất cảng xe được dự báo sẽ tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 74,7 tỷ USD. Dữ liệu cho thấy trong 5 tháng đầu năm nay, trong nửa đầu năm, xuất cảng xe đã tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 30,8 tỷ USD. Sản xuất trong nước dự kiến ​​sẽ giảm nhẹ 0,1% xuống còn 4,24 triệu chiếc trong năm nay.

⦿ ---- Thế giới chia đôi. Nikkei dẫn lời một quan chức Ủy ban châu Âu đưa tin hôm Chủ nhật rằng Liên Âu đang xem xét việc thiết lập quan hệ đối tác an ninh và quốc phòng với Nhật Bản và Nam Hàn. Quan hệ đối tác có thể dẫn đến việc phát triển các dự án chung trong ngành công nghiệp quốc phòng khi bối cảnh an ninh ở cả châu Âu và châu Á đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Những mối quan hệ hợp tác như vậy, nếu được thực hiện, sẽ là mối quan hệ hợp tác đầu tiên giữa Liên Âu và các nước châu Á. Báo cáo được đưa ra sau khi Nga và Triều Tiên ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cho phép hai nước giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra xâm lược.

⦿ ---- Thống đốc tiểu bang Iowa Kim Reynolds (R) đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở Quận Sioux sau khi khu vực này hứng chịu lũ lụt kỷ lục. Bà viết trên nền tảng truyền thông xã hội X: “Tôi đã ban hành Tuyên bố về Thảm họa cho Quận Sioux và chỉ đạo tất cả các nguồn lực sẵn có của tiểu bang để hỗ trợ Thung lũng Rock Valley và các cộng đồng khác ở phía tây bắc Iowa để ứng phó với lũ lụt thảm khốc”.

Bà cũng cho biết bà đã yêu cầu Tổng thống Biden nhanh chóng tuyên bố thảm họa và cho biết nhiều quận sẽ được thêm vào tuyên bố thảm họa. Bà cũng đăng những bức ảnh bà đang khảo sát thiệt hại từ một chiếc trực thăng vào thứ Bảy: “Các con sông dâng cao hơn mức kỷ lục năm 1993 và sự tàn phá đang lan rộng. Tôi đang cam kết toàn bộ nguồn lực của nhà nước và phối hợp với Fed. các cơ quan để giúp người dân Iowa phục hồi.”

Báo Des Moines Register loan tin rằng lượng mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến mực nước sông dâng cao kỷ lục trong tiểu bang, đặc biệt là ở Thung lũng Rock Valley. Tờ báo đưa tin rằng có lượng mưa 15 inch ở thượng nguồn trong 72 giờ khiến sông Rock đạt độ sâu kỷ lục hơn 27 feet. Tức là độ sâu này cao hơn 5 feet so với kỷ lục trước đó, theo Cơ quan Dự báo Nước Quốc gia. Tờ báo cho biết một con đê bị vỡ trong thành phố, khiến người dân phải sơ tán ở phía bắc Quốc lộ 18.

Hãng tin AP đưa tin rằng còi báo động ở Rock Valley, Iowa đã vang lên lúc 2 giờ sáng thứ Bảy để cảnh báo người dân ra khỏi nhà do mực nước sông Rock River dâng cao. Thị trưởng Kevin Van Otterloo cho biết một số cư dân mắc kẹt có thể được giải cứu bằng thuyền. Theo hãng tin AP, ông nói: “Ở đây mưa nhiều quá. Tối qua chúng tôi đã có 4 inch trong thời gian một tiếng rưỡi. Mặt đất của chúng tôi không thể chịu đựng được nữa.”

⦿ ---- Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) hôm Chủ nhật nói rằng không có nơi nào an toàn cho người Palestine ở Dải Gaza. Trong một bài đăng trên X, cơ quan này lưu ý rằng, theo dữ liệu từ Cụm Giáo dục Toàn cầu (Global Education Cluster), 69% cơ sở trường học nơi thường dân Palestine trú ẩn đã bị tấn công hoặc hư hại trực tiếp. UNRWA chỉ ra: “Sự coi thường luật nhân đạo trắng trợn này phải chấm dứt”, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

⦿ ---- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật cho biết tranh chấp liên quan đến việc trì hoãn vận chuyển vũ khí của Mỹ tới Israel sẽ được giải quyết "trong tương lai gần". Họp nội các hàng tuần, Netanyahu nhấn mạnh lý do ông chỉ trích Washington là do lượng cung cấp vũ khí cho Israel "giảm mạnh. Trong nhiều tuần, chúng tôi đã kêu gọi những người bạn Mỹ của mình đẩy nhanh việc vận chuyển. Chúng tôi đã làm đi làm lại việc đó. Chúng tôi đã làm điều đó ở các cấp cao và ở mọi cấp độ, và tôi muốn nhấn mạnh - chúng tôi đã làm điều đó trong các phòng riêng. Chúng tôi đã đạt được điều đó. Nhưng chúng tôi không hiểu được một điều - tình hình cơ bản không thay đổi." Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tới Washington để gặp các quan chức cấp cao và thảo luận về việc vận chuyển vũ khí, cùng nhiều vấn đề khác.

⦿ ---- Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm Chủ nhật cho biết một tàu buôn đã bị một máy bay không người lái (UAS) tấn công cách Hodeidah, Yemen 65 hải lý về phía Tây. Theo UKMTO, con tàu bị hư hỏng nhưng các thành viên thủy thủ đoàn không bị thương và được báo cáo là an toàn. Tổ chức này cho biết: “Các tàu thuyền nên thận trọng khi di chuyển và báo cáo mọi hoạt động đáng ngờ cho UKMTO”.

⦿ ---- Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã phá hủy 3 tàu nổi không người lái (USV) của Houthi do Iran hậu thuẫn ở Biển Đỏ trong ngày qua. CENTCOM cho biết: “Người ta xác định rằng các hệ thống này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với Hoa Kỳ, lực lượng liên minh và các tàu buôn trong khu vực”. Houthi cũng được cho là đã phóng 3 hỏa tiễn đạn đạo chống hạm từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen vào Vịnh Aiden. Bộ chỉ huy cho biết thêm: “Không có thương tích hoặc thiệt hại đáng kể nào được báo cáo bởi các tàu buôn của Mỹ, liên minh hoặc tàu buôn”.

⦿ ---- Cảnh sát Israel đã bắt giữ ít nhất 3 người ở Tel Aviv trong bối cảnh các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, với đám đông kêu gọi ông từ chức, theo truyền thông Israel đưa tin hôm thứ Bảy. Người biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh ở Dải Gaza và trao trả an toàn những tù nhân Israel bị giam giữ tại vùng đất của người Palestine. Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đụng độ giữa cảnh sát Israel và người biểu tình. Người biểu tình đã tạm thời phong tỏa con đường phía trước Beit Jabotinsky, nơi đặt trụ sở của đảng Likud. Nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra trên khắp Israel, với hàng nghìn người xuống đường chỉ trích cách ông Netanyahu xử lý cuộc chiến ở Gaza và cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết "phong tỏa" biên giới Hoa Kỳ khi trở lại Phòng Bầu dục và "ngăn chặn cuộc xâm lược", tiết lộ ý định trục xuất "người di dân bất hợp pháp của Joe Biden" về nước. Trump nói trong cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia: “Đây không phải là đất nước mà chúng ta lớn lên. Chúng ta sẽ không ủng hộ điều đó. Chúng ta sẽ lấy lại đất nước của mình. Vào ngày đầu tiên, chúng tôi sẽ bắt đầu vụ trục xuất lớn nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Với lá phiếu của bạn, làn sóng hỗn loạn, chết chóc và khủng bố của Joe Biden sẽ bắt đầu giảm bớt ngay khi tôi tuyên thệ nhậm chức”.

⦿ ---- Gặp báo chí trước cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia vào tối thứ Bảy, cựu tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông đã chọn được người đồng hành cùng mình cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Theo NBC News, Trump cho biết ông đã "quyết định" ý định của mình, mặc dù ông vẫn chưa thông báo cho người lựa chọn Phó Tổng Thống về quyết định của mình.

Các nguồn tin thân cận với cựu tổng thống nói với NBC rằng Trump đã chọn một trong ba ứng cử viên: Thượng nghị sĩ J.D. Vance (R-OH), Thượng nghị sĩ Marco Rubio (R-FL) hoặc Thống đốc Doug Burgum (R-ND). Tất cả họ đều từng nói xấu Trump trước đây, Rubio và Burgum trước đây đã vận động chống lại Trump và Vance nói rằng Vance là một “người không bao giờ theo Trump” trước khi tranh cử. Các nguồn tin nói thêm rằng Ban tranh cử muốn một người “không làm lu mờ” Trump, nhưng cũng sẽ đặt nền móng cho tương lai của Cộng Hòa.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Bảy nhấn mạnh rằng đất nước “có thể đảm bảo an ninh biên giới của chúng ta và cung cấp các con đường pháp lý để có được quyền công dân” cùng một lúc. “Chúng ta là nước Mỹ – chúng ta không phải lựa chọn giữa hai bên”, Biden viết trên X, trước đây gọi là Twitter. Dòng tweet của Biden được đưa ra sau khi đối thủ có khả năng là đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump, chụp mũ rằng nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đã “xóa sổ biên giới của chúng ta”.

⦿ ---- Biện Lý quận Manhattan đã yêu cầu thẩm phán giám sát phiên tòa xét xử bịt miệng Donald Trump gia hạn lệnh bịt miệng cựu tổng thống, với những sửa đổi. Báo The Guardian lưu ý rằng lệnh bịt miệng, đã được áp dụng cho Trump trước khi phiên tòa xét xử trọng tội của ông bắt đầu, cấm Trump nói thẳng vào các nhân chứng, nhân viên tòa án, bồi thẩm đoàn và các thành viên gia đình của Thẩm phán Juan Mercan. Nhưng vào thứ Sáu, các công tố viên của Biện Lý Alvin Bragg ở Manhattan đã nộp hồ sơ giấy tờ yêu cầu Mercan giữ nguyên phần lớn lệnh bịt miệng trước phiên tuyên án ngày 11 tháng 7 đối với Trump, do điều mà New York Times gọi là "vô số mối đe dọa" mà nhóm của Bragg nói rằng họ đã chịu đựng.

Các công tố cho biết trong hồ sơ dài 19 trang của họ rằng họ đồng ý với việc loại bỏ điều khoản về lệnh bịt miệng để bảo vệ các nhân chứng, vì giờ đây Trump đã bị kết án. Tuy nhiên, họ vẫn muốn có lệnh để bảo vệ những người khác được bảo vệ hồi ban đầu. Hiện tại, Trump không bị cấm tấn công bằng lời nói đối với Mercan hoặc Bragg.

Ly đang bị thu hồi.

Một bản khai có ghi chú rằng cảnh sát NYPD đã nhận được khoảng 60 "mối đe dọa có thể hành động" chống lại Biện Lý Bragg, gia đình và nhân viên của Bragg kể từ đầu tháng Tư. Một bài đăng như vậy hiển thị địa chỉ nhà của một nhân viên Bragg. Tờ New York Daily News cho biết họ đã thấy hơn 100 lời đe dọa đến từ trang web tranh cử của Bragg, với những thông điệp lăng mạ ông về phân biệt chủng tộc. Một lời đe dọa giết người cho thấy hình ảnh một chiếc thòng lọng có khuôn mặt của Bragg bên cạnh, với chú thích, "Tôi đã không còn muốn họ vào tù nữa."Các công tố viên cho biết trong hồ sơ của họ rằng các mối đe dọa mà NYPD ghi nhận thậm chí không bao gồm "hàng trăm" cuộc gọi điện thoại và email quấy rối được gửi tới Bragg, theo Times. Nhóm của Bragg đã bổ sung thêm trong hồ sơ rằng những lời đe dọa nhận được "có liên quan trực tiếp đến những lời lẽ nguy hiểm của [Trump]."⦿ ---- Khoảng 580.000 tách cà phê thủy tinh đang bị thu hồi trên khắp nước Mỹ sau khi người tiêu dùng báo cáo hàng chục trường hợp ly vỡ gây ra các vết bỏng và vết đứt cắt. Theo thông báo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ, tác cà phê thủy tinh hiệu Declan Single Wall Glass Coffee Mugs hiện đang bị thu hồi có thể bị nứt hoặc vỡ khi đổ đầy nước nóng.Cho đến nay, CPSC cho biết thêm, đã có 103 vụ vỡ ly ở chân đế - dẫn đến 56 người bị thương. Trong đó bao gồm 35 trường hợp bỏng khắp cơ thể do đổ chất lỏng nóng và 21 vết cắt. Người tiêu dùng đang sở hữu những chiếc cốc bị thu hồi này được khuyến khích ngừng sử dụng chúng ngay lập tức và liên hệ với MM Products có trụ sở tại New York để được hoàn lại tiền đầy đủ.

⦿ ---- Một báo cáo mới của chính phủ cho thấy trong năm thứ tư liên tiếp, tỷ lệ thương tích do súng vẫn cao hơn mức trước đại dịch. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ lưu ý rằng chủng tộc đóng một vai trò quan trọng trong việc ai chứng kiến tỷ lệ bạo lực súng đạn cao hơn vào năm 2023. Các tác giả nghiên cứu đã báo cáo hôm thứ Năm trong Báo cáo hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của CDC: “Tỷ lệ thương vong vì súng hàng năm ở người da đen và gốc Tây Ban Nha vẫn tăng cao cho đến năm 2023; đến năm 2023, tỷ lệ ở các nhóm chủng tộc và sắc tộc khác trở lại mức trước đại dịch”.

Các nhà nghiên cứu cho biết, khi so sánh với tỷ lệ trước đại dịch, phân nhóm “có mức tăng kéo dài lớn nhất vào năm 2023” là trẻ em và thanh thiếu niên từ 14 tuổi trở xuống. Khoảng 235 trong số 100.000 ca "gặp" dịch vụ y tế khẩn cấp ở trẻ em từ 14 tuổi trở xuống là do thương tích do súng vào năm 2023, từ vết thương do đạn bắn của người khác đến vết thương do vô tình tự gây ra. Con số này cao hơn 1,5 lần so với năm 2019, nơi có 148,5 trong số 100.000 cuộc gọi cấp cứu cho trẻ em là do bị thương vì súng.

⦿ ---- Quận San Bernardino: Một người đàn ông ngồi trong xe ở công viên đã bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy một khẩu súng chưa đăng ký trong ba lô của anh ta. Theo tin Cảnh sát Quận San Bernardino đưa ra, một cảnh sát từ Trạm Central Station đã chặn một xe ở Công viên Hulda Crooks ở Loma Linda ngay trước 11:35 giờ tối vì đến công viên ngoài giờ, vi phạm quy định của thành phố.

Tới gặp người ngồi trong xe này, 1 cư dân Colton tên là Caleb Ronald Thompson, cảnh sát đã quan sát thấy một băng đạn súng đã nạp đạn trên sàn phía hành khách của xe. Thompson, 20 tuổi, và một người khác trên xe liền bị bắt, và một cuộc khám xét đã được tiến hành và phát hiện một khẩu súng chưa đăng ký không có số sê-ri trong ba lô của Thompson. Bất kỳ ai có thêm thông tin liên quan vụ này, hãy liên hệ với cảnh sát SBSD bằng cách gọi 909-387-3545. Để ẩn danh, hãy gọi We-Tip theo số 1-800-782-7463 hoặc truy cập trang https://www.wetip.com/ để mật báo.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Hai người chết và hai người khác bị thương trong vụ va chạm giữa hai chiếc xe trên Xa lộ 105 hôm thứ Bảy ở El Segundo gần Sân bay Quốc tế Los Angeles. Cảnh sát Tuần tra Đường cao tốc California đã phản ứng vào khoảng 2:56 giờ sáng, cho biết hai nạn nhân không rõ giới tính, tuổi tác và tên tuổi đã chết tại hiện trường. Cả hai xe đều bị lật sau vụ va chạm. Hai nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chưa rõ.

⦿ ---- Dean Tran (Cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts) đang phải đối mặt với cáo buộc mới, cùng với chị gái của Tran, vì bị cáo buộc che giấu một lời mời làm việc giả cho cựu nhà lập pháp đang gặp khó khăn. Công tố liên bang cho biết hôm thứ Sáu rằng 2 người này đã che đậy một lời mời làm việc giả. Họ cáo buộc Tran đã chỉnh sửa và ghi lùi ngày thư mời làm việc từ công ty thực phẩm ở New Hampshire của chị gái anh và giả mạo chữ ký của cô trên đó, tất cả đều là một phần của chương trình xin lãnh trợ cấp thất nghiệp do đại dịch mà Tran đã bị truy tố.

Tran đã khai vô tội đối với những cáo buộc đó, liên quan đến hơn 30.000 USD được cho là gian lận trong quỹ thất nghiệp và thu nhập không được tiết lộ vào năm ngoái. Dean Tran, cư dân thị trấn Fitchburg, 48 tuổi, sẽ phải trở lại tòa án liên bang để đối mặt với các cáo buộc mới, cản trở công lý và đưa ra tuyên bố sai sự thật. Hiện chưa rõ liệu Tran có luật sư hay không.

Chị của Dean Tran, Tuyết Martin, 54 tuổi đến từ Pelham, New Hampshire, đã bị bắt vào sáng thứ Sáu vì tội cản trở công lý và khai man và không nhận tội tại tòa án liên bang ở Boston vào chiều thứ Sáu. Theo Văn phòng Biện Lý Hoa Kỳ tại Massachusetts, cô Tuyết Martin đã nói dối các nhà điều tra và cố gắng xóa các email về lời mời làm việc mà cô đã giao cho Tran cho một vị trí tại công ty mà cô là Giám đốc điều hành. Tran được cho là đã bảo cô nói rằng Tran không thể chấp nhận lời đề nghị chăm sóc trẻ em nếu cô nhận được cuộc gọi để chứng minh câu chuyện của anh ta.

Đặc vụ FBI hàng đầu của Boston, Jodi Cohen, cho biết trong một tuyên bố rằng 2 chị em này bị buộc tội che giấu “những nỗ lực của Trần nhằm ăn cắp hàng chục nghìn đô la từ các chương trình trợ cấp công cộng gây thiệt hại cho những người cần giúp đỡ.”

⦿ ---- Thái Lan: Báo Bangkok Post hôm Thứ Bảy 22/6/2024 loan tin rằng một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt và 58 con chim được bảo vệ, chuẩn bị đến một quốc gia khác, đã bị bắt từ một ngôi nhà ở khu vực Klong Chan của Bangkok. Hoàng Ngọc Cường, 36 tuổi, bị bắt tại một khu nhà ở huyện Bằng Kapi hôm thứ Sáu. Cảnh sát Thái Lan đã thu giữ 58 con chào mào râu đỏ (red-whiskered bulbuls), trị giá khoảng 174.000 baht (4,740.50 USD).

Cảnh sát Bangkok cho biết, ông Cường thú nhận đã mua những con chào mào râu đỏ với giá 3.000 đến 4.000 baht mỗi con từ một người bán có trang Facebook. Cường giữ những con chim được bảo vệ trong nhà để chờ giao hàng sang nước láng giềng, nơi mỗi con chim có thể bán được hàng chục nghìn baht. Đội bắt giữ ban đầu buộc tội Cường sở hữu động vật hoang dã được bảo vệ mà không được phép, vi phạm Đạo luật bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã.

⦿ ---- Báo Bitcoin.com loan tin 4 công dân Việt Nam đã bị truy tố tại tòa án Hoa Kỳ vì một loạt vụ xâm nhập mạng gây thiệt hại hơn 71 triệu USD. Các bị cáo, thành viên của nhóm tội phạm mạng “FIN9”, bị truy tố đã tấn công các công ty Hoa Kỳ từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2021, đánh cắp các thông tin mật, trộm phúc lợi của nhân viên và tiền.

Nhóm này đã sử dụng thông tin cá nhân và thẻ tín dụng bị đánh cắp để tạo tài khoản tại các sàn giao dịch tiền điện tử, che giấu danh tính của họ. Họ cũng bán thẻ quà tặng bị đánh cắp thông qua các thị trường tiền điện tử ngang hàng. Các tội danh bao gồm âm mưu lừa đảo, lừa đảo qua đường dây, cố ý làm hỏng máy tính được bảo vệ, rửa tiền và trộm danh tính, với hình phạt lên tới 20 năm tù.

⦿ ---- TIN VN. Cơ quan chức năng ngăn chặn việc lợi dụng hình ảnh ông Thích Minh Tuệ: cấm "Hộ pháp Kim Cang" mặc y nhiều màu. Theo Báo Tuổi Trẻ. Ngày 23-6, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan chức năng vừa gặp gỡ, tuyên truyền để ông Đặng Văn Phòng không mặc quần áo giống nhà sư, đi khất thực, gây hiếu kỳ, hiểu lầm... Đồng thời sự việc trên có thể dẫn đến phức tạp tình hình an ninh trật tự ở địa phương cũng như gây dư luận xấu trên không gian mạng. Theo thông tin ban đầu, ông Đặng Văn Phòng (sinh năm 1983, có quê tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, Hải Dương; trú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ông được một số người dân tự đặt cho biệt hiệu là "hộ pháp Kim Cang" và đi theo ông Lê Anh Tú - người tự tu hành có pháp danh Thích Minh Tuệ... Tại cơ quan chức năng, ông Đặng Văn Phòng khẳng định là không thực hiện đi khất thực và chỉ tu tại nhà; không bán hàng online, không "câu view, like" trên mạng xã hội.

⦿ ---- HỎI 1: Đi ngủ sau 1 giờ sáng sẽ hại sức khỏe tâm thần?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Stanford, công bố trên tạp chí Nghiên cứu Tâm thần học (Psychiatry Research), cho thấy đi ngủ sau 1 giờ sáng có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 73.000 người trưởng thành ở Anh, xem xét kiểu thời gian của họ (khuynh hướng dậy sớm hoặc thức khuya) và thời gian ngủ thực tế.

Chi tiết:

⦿ ---- HỎI 2: Nhịn ăn giữa kỳ, ngắt quãng sẽ giúp những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2 giảm cân, hạ huyết áp và cải thiện lượng đường trong máu?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới nghiêm ngặt đã cho thấy việc nhịn ăn gián đoạn có thể giúp những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2 giảm cân, hạ huyết áp và cải thiện lượng đường trong máu. Nghiên cứu mới, được công bố hôm thứ Sáu trên tạp chí JAMA Network Open, cho thấy việc nhịn ăn gián đoạn có lợi ích trao đổi chất vượt trội, thậm chí còn vượt qua tác dụng của thuốc kê đơn đối với những người mắc bệnh tiểu đường mới được chẩn đoán. Dưới đây là những phát hiện:

– Trong suốt 16 tuần, những người được chỉ định thực hành nhịn ăn gián đoạn đã giảm cân nhiều hơn và cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu ở mức độ lớn hơn so với những người được dùng metformin hoặc empagliflozin, hai loại thuốc trị tiểu đường thường được kê đơn.

- Nghiên cứu tập trung vào một hình thức nhịn ăn được gọi là chế độ ăn kiêng 5:2, trong đó mọi người ăn bình thường trong 5 ngày một tuần và sau đó nhịn ăn trong 2 ngày, chỉ tiêu thụ 500 đến 600 calo vào những ngày nhịn ăn.

– Sau 16 tuần, nhóm nhịn ăn giảm trung bình 21 pound, gần gấp đôi mức trung bình 12 pound mà những người dùng metformin giảm được. Những người được kê đơn empagliflozin giảm trung bình khoảng 12,8 pound trong quá trình nghiên cứu.

– Các nghiên cứu trước đây đã kiểm tra xem liệu việc nhịn ăn gián đoạn có thể giúp ích cho những người mắc bệnh tiểu đường Loại 2 hay không, nhưng chúng hầu như chỉ ở quy mô nhỏ và không so sánh chế độ ăn kiêng trực tiếp với thuốc.

– Nghiên cứu có sự tham gia của hơn 330 người trưởng thành thừa cân và béo phì gần đây được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường Loại 2.

Courtney Peterson, một chuyên gia không tham gia vào nghiên cứu, cho biết kết quả rất “thú vị”.

.