Các Thủ Khoa 2024 Từ Học Khu Garden Grove

Trong mùa lễ ra trường năm nay, Học Khu Garden Grove sẽ tiễn đưa và chúc mừng hơn 3,150 tân sinh tốt nghiệp từ 7 trường trung học trong toàn HKGG. Trong số này, có 1,041 em sẽ theo học đại học 4 năm, 60 em sẽ tình nguyện tham gia vào các binh chủng quân đội, 1,732 em sẽ theo học đại học cộng đồng, 563 em sẽ nhận chứng chỉ song ngữ và 54% các em đã hoàn tất các lớp cao cấp tương đương với trình độ đại học.

Tất cả các trường trung học thuộc Học Khu Garden Grove đã được vinh danh trong số những trường xuất sắc nhất tại Hoa Kỳ trong nhiều năm qua theo bảng xếp hạng bởi US News and Reports. Học Khu Garden Grove cũng đã được vinh dang là học khu xuất sắc trên toàn tiểu bang California, 2023 Honor Roll District, theo bảng xếp hạng của Educational Results Partnership.

Trong số các tân sinh này, có 13 em đạt danh hiệu thủ khoa, tức học sinh có điểm trung binh cao nhất. Một số các em khác cũng đạt danh hiệu á khoa, tức học sinh có điểm trung bình cao thứ hai. Xin xem bài giới thiệu các em có danh hiệu thủ khoa và á khoa từ HKGG năm nay 2023-2024 Valedictorians and Salutatorians | Garden Grove Unified School District (ggusd.us)





Tất cả các lễ ra trường năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp. Xin xem chương trình cho mỗi lễ tại đây GGUSD 2024 Graduation Ceremonies . Các thân nhân và bạn bè từ khắp nơi trên thế giới có thể tham dự lễ ra trường online nếu không trực tiếp tham dự được tại mỗi trường.

Phillip Nguyễn, Trường Trung Học Cấp II Bolsa Grande: Phillip Nguyễn sẽ theo học tại Trường Đại Học Pennsylvania với hai ngành chính là Khoa Học Chính trị và Lịch Sử và ngành phụ là Nghiên Cứu Khu Vực Đông Á. Những thành tích của em gồm có được tuyển nhận sớm và được nhận học bổng toàn phần của Trường Cao Đẳng Quốc Gia QuestBridge (QuestBridge National College Match) để theo học tại trường Đại học Pennsylvania, hai học bổng của Sáng Kiến ​​Ngôn Ngữ Dành Cho Thanh Thiếu Niên do Bộ An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Bảo Trợ (U.S. Department of State’s National Security Language Initiative for Youth), đồng thời nhận Giải Thưởng của AP Capstone tuyên dương điểm hạng xuất sắc với lớp Chuyên Đề AP, Lớp Nghiên Cứu AP và bốn lớp AP. Các sinh hoạt yêu thích thời trung học của Phillip là vai trò Phó Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Liên Đoàn Học Bổng California (California Scholarship Federation Club), Phó Chủ Tịch Câu Lạc Bộ Gây Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (United Nations Children’s Fund Club) và thực hiện các dự án cho Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society). Phillip Nguyễn sinh sống tại Garden Grove, từng theo học Trường Tiểu Học Morningside và Trung Học Cấp I Irvine. Phillip là con trai của Tài Nguyễn and Sally Trần.





Alexander Từ, Trường Trung Học Cấp II Garden Grove: Alexander Từ sẽ theo học ngành Khoa Học Điện Toán tại Trường University of California, Irvine. Những thành tích của em gồm có Học Sinh Xuất Sắc AP Quốc Gia (AP Scholar Award), đạt 1560 điểm trong kỳ thi SAT, đồng thời đậu cả 5 kỳ thi AP trong một năm. Các sinh hoạt yêu thích thời trung học của Alexander gồm có tình nguyện giúp cho Câu Lạc Bộ Liên Đoàn Học Bổng California (California Scholarship Federation Club), xem các chương trình học sinh và giáo viên biểu diễn tài năng cũng như tình nguyện giúp thư viện. Em hiện là cư dân của Garden Grove, Alexander từng theo học tại Trường Tiểu Học Peters và Trường Trung Học Cấp I Ralston. Em là con trai của Hao Từ và Simone Ngô.

Phát Đinh, Trường Trung Học Cấp II Hare: Phat Dinh sẽ theo học tại Trường Cao Đẳng Golden West College với mong ước trở thành một Họa Sĩ hoặc Nhà Xuất Bản Truyện Tranh. Những thành tích của em gồm có Học Sinh Danh Dự (Principal’s Honor Roll), Chủ tịch ASB, Thủ Khoa, Thành Viên BRC và tham gia Hội Thanh Niên Hạt Orange (Orange County Youth Council). Các sinh hoạt yêu thích thời trung học của Phat gồm có Thực Hiện Video Top Dawg, Hội ASB cùng các hoạt động tình nguyện. Phát là cư dân của Garden Grove, từng theo học Trường Tiểu Học Hill và Trường Trung Học Cấp I Jordan. Em là con trai của Xuyến Hồ và Huynh Đinh.



Ashley Landeros, Trường Trung Học Cấp II Hare: Ashley Landeros sẽ theo học tại Trường Cao Đẳng Golden West College với mong ước trở thành một Y Tá Lâm Sàng. Những thành tích của em gồm có Chứng Nhận CPR, Học Sinh Danh Dự (Principal’s Honor Roll), và là thành viên của Hội Latinos Unidos. Các sinh hoạt yêu thích thời trung học của Ashley gồm có các chuyến du khảo trường đại học và tình nguyện tham gia các dự án phục vụ cộng đồng. Ashley từng theo học tại Trường Tiểu Học Carrillo. Em là cư dân của Westminster và là con gái của Gladys Amezcua và Nicolaz Flores.

Breanna Nguyễn, Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Breanna Nguyễn sẽ theo học tại Đại Học Irvine, hoặc Đại Học San Diego thuộc California chuyên ngành về Khoa Học Điện Toán. Em hy vọng sẽ theo đuổi nghề nghiệp Kỹ Sư Thảo Chương Nhu Liệu. Thành tựu của em gồm có nhận được Chứng Chỉ Kỹ Thuật An Ninh Mạng Căn Bản GIAC (GIAC Foundational Cybersecurity Technologies), vào Chung Kết Giải Học Sinh Xuất Sắc Toàn Quốc, vào Chung Kết Giải Học Sinh Aztec của Năm, và Học Sinh Xuất Sắc về An Ninh Mạng Quốc Gia (National Cyber Scholar). Vài sinh hoạt ở trường trung học mà Breanna yêu thích gồm có Câu Lạc Bộ Robotics, Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society) và Liên Đoàn Nữ Sinh (Girl’s League). Em hiện đang cư ngụ ở thành phố Garden Grove, từng đi học tại trường Tiểu Học Ethan Allen và trường Trung Học Cấp I McGarvin. Em là con gái của ông bà Bảo Quốc Nguyễn và Kacee Đỗ.





Rachel Phạm, Trường Trung Học Cấp II La Quinta: Rachel Phạm sẽ theo học tại Đại Học Berkeley hoặc Đại Học Irvine thuộc California chuyên ngành Khoa Học Điện Toán. Em hy vọng sẽ theo nghề nghiệp Chuyên Viên An Ninh Mạng hoặc Kỹ Sư Nhu Liệu (Ethical Hacker or Software Engineer). Thành tựu của em gồm có đạt giải nhất cấp Tiểu Bang trong cuộc thi Những Người Bảo Vệ An Ninh Mạng (Cyber Patriots), đã được nhận ngân phiếu trả thù lao đầu tiên, đạt được chứng chỉ Chuyên Viên Hệ Thống Mạng (Professional Network) và CompTIA. Vài sinh hoạt ở trường trung học mà Rachel ưa thích gồm có tham gia Cyber Patriots, các cuộc thi cho bộ môn Toán và ăn trưa cùng bạn bè. Rachel từng đi học tại trường Tiểu Học Murdy và trường Trung Học Cấp I McGarvin. Em hiện đang cư ngụ tại thành phố Westminster và là con gái của ông bà Nghĩa Phạm và Thuhồng Nguyễn.



Lina Trần, Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Lina Trần sẽ theo học tại trường Đại Học Los Angeles thuộc California chuyên ngành Khoa Học Thần Kinh. Em hy vọng sẽ theo đuổi nghề nghiệp làm khoa học gia nghiên cứu về thần kinh. Thành tựu của em gồm có được nhận học bổng Gates Scholarship, thực tập tại văn phòng Phó Thống Đốc Miền Bắc Khu Vực 04 (Division 04 North's Lieutenant Governor) và còn là Học Sinh Giỏi Simon (Simon Scholar). Các sinh hoạt mà Lina ưa thích tại trường trung học bao gồm ăn món súp nui gà ở sân chơi quần vợt, chơi trò X2 ở Six Flags Fall Rally South và sinh hoạt cùng nhóm LAJJEC sau giờ học. Lina từng là học sinh của trường Tiểu Học Excelsior và trường Trung Học Cấp I Irvine. Em hiện cư ngụ tại thành phố Santa Ana, là con gái của ông bà Sơn và Nga Trần.

Valerie Đào, Trường Trung Học Cấp II Los Amigos: Valerie Đào sẽ theo học tại trường Đại Học Irvine thuộc California chuyên ngành Khoa Học Dược Phẩm. Em hy vọng sẽ theo đuổi nghề Dược Sĩ. Thành tựu của em gồm có thành lập hội UNICEF tại trường Los Amigos, đạt giải Học Sinh Xuất Sắc các lớp cao cấp AP và Ấn Chứng Công Dân Đóng Góp (Civil Engagement) của Tiểu Bang. Các sinh hoạt ưa thích của Valerie tại trường Trung Học Cấp II gồm có chơi quần vợt, là thành viên của UNICEF, thành viên của Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia (National Honor Society) và Tổ Chức Biến Ước Mơ thành Sự Thật (Make-A-Wish), và làm thiện nguyện viên tại Discovery Cube. Em hiện cư ngụ tại thành phố Fountain Valley. Valerie từng đi học tại trường Tiểu Học Ethan Allen và trường Trung Học Cấp I Fitz. Em là con gái của ông bà Tiffany Đinh và Nghĩa Đào.

Jaimie Ko, Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Jaimie Ko sẽ theo học ngành Toán Ứng Dụng tại Trường Đại Học California, Los Angeles (University of California, Los Angeles). Em mong được trở thành Giáo Sư Toán Học. Thành tựu của em gồm có được đề cử và được chọn làm đại diện tại Hội Nghị Nữ Lãnh Đạo California Lần Thứ 80 Do Hiệp Hội Yểm Trợ Quân Nhân Hoa Kỳ (American Legion Auxiliary California Girls State Program), giành huy chương hạng nhất Giải Viết Văn Danh Dự trong Cuộc Thi Mười Môn Học 2024 (2024 Academic Decathlon Competition) và Huy Chương Toán Học của ban toán học trường Pacifica trao tặng vào năm 2020. Các sinh hoạt thời trung học mà Jaimie yêu thích bao gồm làm Hội Trưởng Hội Học Sinh Danh Dự Quốc Gia của Trường Trung Học Cấp II Pacifica, làm Trưởng Nhóm Thi Đua Mười Môn Học và làm thiện nguyện viên cho Chương Trình Dìu Dắt Mariner (Mariner Mentor) để hướng dẫn các em mới chuyển cấp lên lớp 9. Jaimie từng theo học Trường Tiểu Học Patton và Trường Trung Học Cấp I Bell. Jaime là cư dân của thành phố Cypress và là con gái của ông bà Jason và Cathy Ko.





Kenrich Nguyễn, Trường Trung Học Cấp II Pacifica: Kenrich Nguyễn sẽ theo học ngành Kỹ Thuật Hàng Không tại Trường Đại Học California, Irvine (University of California, Irvine). Em hy vọng sẽ trở thành Kỹ Sư Thiết Kế. Các thành tựu của em gồm có việc nhận được Học Bổng Regents (Regents Scholarship) của UCI, đậu tám kỳ thi AP và nhận Bằng Khen của Tổng Thống về Thành Tích Học Tập Xuất Sắc vào năm 2020. Các sinh hoạt trường trung học mà Kenrich yêu thích gồm có chơi quần vợt cho Đội Quần Vợt Nam, tham gia Câu Lạc Bộ Cờ Vua (Chess Club) và phục vụ với vai trò Hội Phó Hội Học Sinh Cứu Trợ (Students United to Curb Hunger) . Kenrich đã học tại trường Tiểu Học Patton và Trường Trung Học Cấp I Bell. Em là cư dân của thành phố Cypress và là con trai của ông bà Kha và Phú Nguyễn.





Lydia Nguyễn, Trường Trung Học Cấp II Rancho Alamitos: Lydia Nguyễn sẽ theo học chương trình dự bị ngành Sinh Học và Xã Hội tại Trường Đại Học California, Los Angeles (University of California, Los Angeles). Em hy vọng sẽ trở thành bác sĩ trị bệnh ngoài da. Các thành tựu của em gồm có việc nhận Giải Thưởng Học Sinh AP Ưu Tú, nhận Học Bổng Bảo Tàng Di Sản Việt Nam (Vietnamese Heritage Museum Scholarship) và làm Đại Biểu Học Sinh (Student Ambassador) cho GENup, Garden Grove. Các sinh hoạt thời trung học mà Lydia yêu thích bao gồm làm Hội Trưởng Liên Hội Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần, làm Hội Trưởng Liên Đoàn Học Sinh (Student League) và tham gia trong Chương Trình Tài Năng của Liên Đoàn Nữ Sinh (Girls' League Talent Show). Lydia là cư dân của thành phố Garden Grove và đã từng theo học tại Trường Tiểu Học Faylane và Trường Trung Học Cấp I Lake. Em là con gái của ông bà Nhơn Nguyễn và Amy Phạm.

Tyler Trương, Trường Trung Học Cấp II Santiago: Tyler Trương sẽ theo học tại Trường Đại Học California, Los Angeles (University of California, Los Angeles) hoặc Trường Đại Học California, Berkeley (University of California, Berkeley) chuyên ngành Sinh Hóa. Em hy vọng sẽ trở thành bác sĩ hoặc bác sĩ phẫu thuật. Các thành tựu của em bao gồm vào chung kết Giải Seymour Memorial của Liên Hội Học Sinh Ưu Tú California (California Scholarship Federation Seymour Memorial Award finalist), thành lập Câu Lạc Bộ CHOC tại Trường Trung Học Cấp II Santiago, nhận Giải Thưởng Học Sinh AP Ưu Tú và phát quà do em tự tay làm nhân ngày Lễ Tình Yêu (Valentine’s Day) cho trẻ em đang được điều trị tại bệnh viện. Các sinh hoạt thời trung học mà Tyler yêu thích bao gồm tham gia vào đội quần vợt, làm thiện nguyện viên cùng Câu Lạc Bộ CHOC của SHS và dạy kèm môn Toán Giải Tích. Tyler từng học tại Trường Tiểu Học Parkview và Trường Trung Học Cấp I Walton. Em là cư dân của thành phố Westminster và là con trai của ông bà Lily Lý và Hải Trương.

Tân Nguyễn, Trường Trung Học Cấp II Santiago: Tân Nguyễn sẽ theo học ngành chính về Hóa Học Phân Tích và ngành phụ về Tâm Lý Xã Hội tại Đại Học Vanderbilt. Em hy vọng sẽ trở thành bác sĩ tâm thần hoặc hóa học gia chuyên về phân tích (Psychiatrist or Analytical Chemist). Các thành tựu của em bao gồm nhận Học Bổng Questbridge toàn phần, nhận giải thưởng AVID cho Học Sinh Lớp 12 Xuất Sắc bao gồm một học bổng trị giá 5,000 Mỹ kim và nhận Ấn Chứng Song Ngữ của Tiểu Bang (State Seal of Biliteracy). Các sinh hoạt thời trung học mà Tan yêu thích bao gồm Thứ Sáu Sống Động (Friday Night Live), tham gia hội CSF Hội Khoa Học Xã Hội Danh Dự cấp Quốc Gia (CSF and the National Social Studies Honor Society). Tân là cư dân của thành phố Garden Grove và cũng từng theo học tại Trường Tiểu Học Clinton và Trường Trung Học Cấp I Doig. Em là con trai của ông bà Tùng và Yến Nguyễn.