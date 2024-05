Chuẩn bị 30 tháng tư 2025



Cơ quan IRCC/Viet Museum/ Dân Sinh Media

Thành lập Ủy ban 25 tại San Jose, Bắc CA.

Ghi dấu nửa thế kỷ người Việt tại Hoa Kỳ.

Sinh hoạt, Hội thảo, Chiếu Phim, Triển lãm, Văn Nghệ

Thời gian: Từ 1 đến 30 tháng tư 2025.



Sau đây là dự thảo một số chương trình tiêu biểu đề nghị sẽ thực hiện.Rất cần toàn thể các tổ chức và cá nhân quan tâm cùng hợp tác. Chúng ta đã trải qua 50 năm trên đất tự do, nên có một lần cùng nhau ghi dấu xứng đáng với những người đã hy sinh trong cuộc đổi đời dâu bể. Từ 1954 chia đôi đất nước qua 1975 bỏ nước ra đi.



Các đề nghị sẽ thực hiện:

1)Ngọn cờ Vàng gửi thế hệ tương lai: Một ngàn thanh thiếu niên Việt Nam từ các trung tâm Việt Ngữ, các học khu, các đoàn thể thanh niên học sinh, các chương trình thiếu niên tôn giáo, các hướng đạo sinh sẽ tham dự lễ thượng kỳ tại tòa thị sảnh San Jose là kinh đô điện tử thế giới. Lễ trao quốc kỳ VNCH từ quý vị Cao niên đến tay các thế hệ tương lai. Tổ chức dưới thư mời và hiện diện của thị trưởng và các vị dân cử địa phương.

2) Khu vườn lịch sử của thuyền nhân và tị nạn:

Tổ chức 3 ngày lịch sử Con đường ty nạn với nhiều tiểu cảnh. Đêm chôn dầu vượt biển. Phim ảnh và triển lãm những con thuyền. Hoạt động cứu người vượt biển. Tiểu cảnh Bi Dong và các trại ty nạn. Dựng lều nhà binh là nơi tạm trú của ty nạn. Vv… Các lều của đoàn thể quân trường, binh chủng, các hội ái hữu trường học và các địa phương.



3)Triển lãm về để tài Quê hương bỏ lại và đất nước mang theo. Bỏ lại những gì.Thời bao cấp, kinh tế mới, đổi tiền, tù tập trung. Đem theo những gì. Cờ Vàng , Việt Ngữ, Văn Hóa, Nhạc Vàng.Gửi quà về quê hương. Tinh thần chống cộng. Những cuộc kháng chiến đầu tiên và con đường hội nhập. Những bát phở đầu tiên, tờ báo ngày, Radio, tv hàng ngày đầu tiên…



4)Những thành quả đáng hãnh diện. Sẽ mời tất cả các nhân vật thành công trên xứ người. Trong quân đội, chính trị, thương mại. Văn nghệ vv cùng về tham dự.



5)Hội thảo song ngữ. Nhận định về quê hương hiện nay và tương lai của cộng đồng. Các diễn gia danh tiếng từ các đại học có chương trình Việt Nam.

6)Triển lãm hội họa, nhiếp ảnh. Các tác phẩm được giải quốc tế. Các giải văn học và các tác giả sách thành công bằng các ngôn ngữ.





7)Triển lãm các cuộc nổi dậy và tranh đấu nhân quyền

Trên đây là phác họa các ý niệm. Xin góp ý kiến. Xin nhận công tác và xin cùng hội họp gây Quỹ để thực hiện.

Ủy ban sẽ mời nhiều đoàn thể và cá nhân hợp tác.



Ghi chú về San Jose City, Santa Clara County.

Đây là vùng đất đặc biệt sinh thành của một cộng đồng Việt Nam đầu tiên trên đất MỸ. Có ngàn người Việt vào làm việc trong ngành điện tử. Trước cả miền Bolsa quận hạt Orange.

Cùng với sự trưởng thành của kỹ nghệ điện tử, cộng đồng Việt Nam lớn mạnh cùng các hãng xưởng trong 16 thị xã và thành phố thuộc quận Santa Clara. CA có 68 quận thì tại đây có tỷ lệ dân Việt chiếm 7% so với quân Cam chỉ có 6%. Tỷ lệ người Việt đi làm cao nhất và số người Việt làm chủ nhà và có con em tốt nghiệp đại học dẫn đầu so với cộng đồng Việt tại các tiểu bang toàn quốc. Đặc biệt cần ghi dấu quận Santa Clara đã tổ chức 6 kỳ trưng cầu ý kiến trong 3 năm để dành ra ngân khoản 70 triệu để xây dựng trung tâm VASC. Trung tâm phục vụ Việt Mỹ. Đây là công sở chính phủ duy nhất có tên Việt Nam với cờ vàng và dấu hiệu V chữ vàng ngoài cổng. Hầu hết các nhân viên đều xử dụng song ngữ và có nhiều chương trình cho người Việt tại địa phương. Riêng đô thị San Jose cũng có số người Việt dẫn đầu thế giới và toàn thể County trên 16 thành phố có hàng trăm công ty điện tử danh tiếng toàn cầu.Chúng ta có vinh dự và may mắn sống tại miền thung lũng điện tử nên họp đoàn ghi dấu nửa thế kỷ trên quê hương mới. Trân trọng thông báo và kính mời hợp tác.



Giao Chỉ, San Jose.

Giám đốc IRCC since 1976





Viết thêm. Hai năm trước anh Phạm Phú Nam có bàn với chúng tôi về chương trình năm 2025. Nay Nam đã đi thật xa. Không ở lại nhận tin con trai Việt của Nam đã đậu Luật sư. Bản thảo chương trình này tôi viết cho anh Nam. Xin Cháu phù hộ cho Bác. Cũng là lần cuối. Xin các bạn gần hợp tác. Các bạn xa góp ý. Cảm tạ.

.

Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393