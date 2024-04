Bất ngờ: Kinh tế Việt Nam khó khăn nhưng gần 80% doanh nghiệp F&B (ăn & uống) làm ăn tốt, hơn 50% thậm chí định mở rộng quy mô.

- Trump gây quỹ đêm qua được 50,5 triệu USD, kỷ lục

- Bầu cử 2024: Trump vẫn có thể chiếm ghế Tổng Thống, ngay cả khi Trump thua Biden về phiếu cử tri và thua cả phiếu đại cử tri.

- Biden quyên được 90 triệu USD trong tháng 3, gấp 2 Trump vì Trump chỉ quyên được 43 triệu USD

- Quận Cam: Ngó nhà báo, tưởng bọn cánh tả Antifa, một anh cực đoan da trắng đấm nhà báo, bị án tù 35 ngày.

- Leon Panetta (cựu Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời TT Obama): tôi biết truyền thống lính Israel là bắn trước, rồi hỏi sau

- Mỹ, Anh và Úc đưa Nhật vào quan hệ đối tác an ninh AUKUS để ngăn TQ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

- Nicaragua, Mexico cắt quan hệ ngoại giao với Ecuador sau khi lính Ecuador đột kích đại sứ quán Mexico ở Quito, bắt cựu Phó Tổng thống Ecuador đang tỵ nạn

- Oregon: Vé số Powerball trúng độc đắc 1,326 tỷ USD.

- Florida: đấu súng tại 1 quán bar, làm 2 người chết và 7 người bị thương.

- Iran: các đại sứ quán Israel sẽ mất an toàn, sau khi Israel dội bom lãnh sự quán Iran ở Damascus, giết 7 Vệ binh Cách mạng Iran, trong đó có 2 tướng cấp cao.

- Gaza: 33.175 người Palestine chết và 75.886 người bị thương vì bom Israel

- Ngoại trưởng Anh: Anh giúp Israel không phải vô điều kiện, cần Israel tuân thủ luật pháp quốc tế.

- Thủ tướng Anh: xung đột giữa Israel và Hamas ở Gaza "phải chấm dứt" và phải đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

- Cảnh sát Israel bắt ít nhất 6 người biểu tình ở Tel Aviv

- BS Israel ở trại tù Sde Teiman báo động Israel phạm luật quốc tế: phải cưa chấn nhiều tù nhân Palestine vì họ bị còng tứ chi lâu ngày.

- Đài Loan: 13 người chết vì trận động đất, hơn 1.100 người bị thương.

- Nhật Bản: một bé gái 9 tuổi băng qua đường bị xe lửa đụng chết

- Quận Los Angeles: Mario Morales-Moreno làm vườn bên ngoài nhà thì bị đạn bắn chết. Một người khác bị thương. Bắt 3 nghi phạm.

- Canada: xử vụ 4 thủ phạm tra tấn, giết Tommy Hoàng. Tất cả 4 người đã nhận tội.

- San Jose: Thuy Ho trúng số 2 triệu USD.

- TIN VN. Nghịch lý với doanh nghiệp xuất khẩu cà phê: Càng bán càng lỗ.

- TIN VN. Bộ Y Tế VN: Thực phẩm chức năng có thể gây nguy hại cho sức khỏe.

- TIN VN. Bất ngờ: Kinh tế khó khăn nhưng gần 80% doanh nghiệp F&B (ăn & uống) làm ăn tốt, hơn 50% thậm chí định mở rộng quy mô.

- HỎI 1: Tấn công tình dục trong quân đội được báo cáo năm 2021 tăng vọt lên mức cao mới là 7.249 vụ, tăng 13%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ung thư tăng đều bất kể khoa học tiến bộ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-7/4/2024) ⚪ ---- AUKUS sẽ thêm một chữ J hay chữ JA vào.... Tờ Financial Times đưa tin, Mỹ, Anh và Úc đang xem xét đưa Nhật Bản vào quan hệ đối tác an ninh AUKUS của họ nhằm ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Các bộ trưởng quốc phòng AUKUS vào thứ Hai sẽ công bố các cuộc đàm phán về việc mở rộng Trụ cột II (Pillar II), trong đó tập trung vào phát triển các năng lực tiên tiến và chia sẻ công nghệ.

Tuy nhiên, họ không có kế hoạch mở rộng Trụ cột I (Pillar I), bao gồm việc mua sắm tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử của Australia. Thông báo này sẽ đưa ra ngay trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Washington vào thứ Tư 10/4.

⚪ ---- Nicaragua cắt đứt "mọi quan hệ ngoại giao" với Ecuador sau khi cảnh sát Ecuador đột kích vào đại sứ quán Mexico ở Quito và bắt cựu Phó Tổng thống Ecuador Jorge Glas. Tổng thống Nicaragua ra tuyên bố: “Chúng tôi lên án và bác bỏ hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế này mà chúng tôi thấy được lặp lại bởi những kẻ thống trị tham nhũng và nô lệ của các đế chế không may chiếm giữ các vị trí quyền lực ở các quốc gia hùng mạnh nhất thế giới,” và nhấn mạnh rằng Mexico có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ đầy đủ của Nicaragua.

Trước đó, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã ra lệnh đình chỉ quan hệ ngoại giao với Ecuador, lưu ý rằng chính quyền Ecuador thể hiện “sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và chủ quyền của Mexico, khi cảnh sát Ecuador vào đại sứ quán của chúng tôi và bắt cựu phó tổng thống của quốc gia đó, người đang tị nạn và đang xin tị nạn do cuộc đàn áp và quấy rối mà ông ấy phải đối mặt.”

Glas giữ chức phó tổng thống Ecuador từ năm 2013 đến năm 2017. Vào tháng 12/2017, ông bị kết án 6 năm tù sau khi các công tố viên cho biết ông đã nhận hối lộ 13,5 triệu USD. Glas đã tìm nơi ẩn náu trong đại sứ quán Mexico ở Quito khi được ra tù vào tháng 11 sau khi chính quyền Ecuador ban hành lệnh bắt giữ khác với cáo buộc có thêm cáo buộc tham nhũng.

⚪ ---- Đêm qua, có một người trở thành tỷ phú. Một người có vé số Powerball ở Oregon đã trúng giải độc đắc trị giá hơn 1,3 tỷ USD. Powerball cho biết trong một tuyên bố: Chiếc vé duy nhất khớp với tất cả sáu số được rút để giành được giải độc đắc trị giá 1,326 tỷ USD.

Giải độc đắc có giá trị tiền mặt là 621 triệu USD nếu lãnh một lần thay vì trả hàng năm trong 30 năm. Giải thưởng độc đắc phải chịu thuế liên bang, trong khi nhiều tiểu bang cũng đánh thuế tiền trúng xổ số. Các con số trúng thưởng là: 22, 27, 44, 52, 69 và Powerball số 9.

⚪ ---- Florida: Một cuộc đấu súng tại một quán bar ở ngoại ô Miami đã khiến 2 người chết và 7 người bị thương. Các nhà điều tra cho biết một cuộc ẩu đả đã nổ ra vào khoảng 3:30 sáng giờ địa phương vào thứ Bảy tại quán Martini Bar ở trung tâm thương mại CityPlace Doral ở Doral, Florida. Cảnh sát cho biết khi một nhân viên bảo vệ can thiệp, một người đàn ông giấu tên đã rút súng bắn chết nhân viên bảo vệ.

Hai cảnh sát Doral ngoài nhiệm vụ cũng đang giữ an ninh đã bắn trả, và một trong số họ đã giết chết kẻ xả súng. Một trong 2 cảnh sát này đã bị bắn vào chân và tự buộc garô cầm máu vào người. Có 6 người ngoài cuộc khác cũng bị trúng đạn - 5 người đàn ông và 1 phụ nữ. Cành sát hôm thứ Bảy nói chưa rõ tại sao cuộc ẩu đả lại nổ ra.

⚪ ---- Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng Thống Donald Trump cho biết họ đã huy động được 50,5 triệu USD trong buổi gây quỹ đêm thứ Bảy ở Florida, lập kỷ lục cho một sự kiện gây quỹ duy nhất. Số tiền được Trump và các quan chức hàng đầu của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa công bố đã vượt xa con số 26 triệu USD mà Tổng Thống Biden báo cáo đã thu được gần đây tại một cuộc họp mặt đầy sao ở Thành phố New York có sự góp mặt của các cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama.

Buổi gây quỹ tối thứ Bảy tại nhà tỷ phú John Paulson, có mặt cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Một loạt nhân vật giàu có của Đảng Cộng hòa được coi là “đồng chủ trì” sự kiện, bao gồm tỷ phú quỹ phòng hộ Robert Mercer và con gái ông ta là Rebekah; ông trùm dầu mỏ Harold Hamm; chủ khách sạn và doanh nhân vũ trụ Robert Bigelow; và ông trùm sòng bạc Steve Wynn, theo lời mời của CNN.

Giá vé cho cuộc gây quỹ dao động từ 250.000 USD mỗi người cho những người phục vụ trong “ủy ban chủ trì” đến 824.600 USD mỗi người để làm “chủ tịch”. Đặc quyền dành cho những người đóng góp ở cấp cao nhất bao gồm chỗ ngồi ăn tối tại bàn của Trump. Tính chung thì Trump vẫn thua tiền gây quỹ phía Biden.

⚪ ---- Trump vẫn có thể chiếm ghế Tổng Thống, ngay cả khi Trump thua Biden về phiếu cử tri và thua cả phiếu đại cử tri (còn dịch là cử tri đoàn). Đó là phân tích của Giáo sư luật Robert Reich --- người từng làm việc trong chính quyền của các tổng thống Gerald Ford và Jimmy Carter, đồng thời giữ chức Bộ trưởng Lao động từ năm 1993 đến năm 1997 trong nội các của Tổng thống Bill Clinton. Bài phân tích tóm lược như sau.

Tôi lo lắng rằng những người trong chúng ta, những người cống hiến hết mình cho nền dân chủ và do đó cam kết tuân thủ luật lệ, đang đánh giá thấp sự sẵn lòng của các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trong việc phá vỡ các quy tắc để bầu Trump. Hãy nhớ rằng: Hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa hiện tại tại Hạ viện, bao gồm cả Chủ tịch Hạ Viện Michael Johnson, đã từ chối chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Trên thực tế, Johnson đã giúp tổ chức 138 thành viên Đảng Cộng hòa để tranh luận về kết quả đó, bất chấp các chứng nhận của tiểu bang và các phán quyết gần như nhất trí từ các tòa án tiểu bang và liên bang rằng đây là một cuộc bầu cử trung thực.

Nếu Johnson vàcác bạn thân của ông có quá ít sự thận trọng thì tại sao chúng ta lại cho rằng họ sẽ có nhiều sự thận trọng hơn trong những tuần sau cuộc bầu cử vào tháng 11? Điều gì sẽ xảy ra nếu, sau cuộc bầu cử 11/2024, các đảng viên Cộng hòa từ chối bầu cử của Hạ viện nhận thấy rằng họ chỉ có thể giữ được đa số trong Quốc hội tiếp theo bằng cách từ chối chứng nhận của các ứng cử viên Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng với tỷ số cách biệt và làm như vậy?

Sau đó, vào ngày 6 tháng 1/2025, điều gì sẽ xảy ra nếu đa số đảng Cộng hòa mới từ chối chứng nhận làm tổng thống bất kỳ Cử tri đoàn nào xuất phát từ các tiểu bang ủng hộ Biden với tỷ số sát sao - qua đó đảm bảo rằng không có ứng cử viên nào nhận được đa số Cử tri đoàn (Electoral College)? Trời ạ! Quyết định về việc ai sẽ là tổng thống tiếp theo được đưa ra thông qua cuộc bỏ phiếu của phái đoàn từng bang (state-by-state delegation vote) - gần như chắc chắn sẽ được chuyển cho Trump.

Kịch bản này thực sự quá xa vời? Hai nhà nghiênc ứu kết luận trong một bài báo gần đây trên tờ The Washington Spectator rằng điều đó không hề viển vông chút nào, bởi vì “không còn có thể giả định về thiện chí nữa”. Rất lâu trước khi chúng ta gặp phải cuộc khủng hoảng hiến pháp này, Chủ tịch Hạ viện Johnson và những người khác trong ban lãnh đạo Hạ viện của Đảng Cộng hòa phải cam kết chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11/2024. Họ nên được giới truyền thông yêu cầu thực hiện cam kết này. Nếu không, người Mỹ cần biết - và biết tại sao.

Điều đáng chú ý về vấn đề này là Dân Biểu Elise Stefanik, đảng viên Cộng hòa cao cấp hàng thứ tư tại Hạ viện, gần đây đã từ chối cam kết chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 11/2024 tới, nói rằng “chúng tôi sẽ xem liệu đây có phải là một cuộc bầu cử hợp pháp và hợp lệ hay không”.

Sau đó, bà tuyên bố rằng cuộc đua tổng thống năm 2020 “không phải là một cuộc bầu cử công bằng” mặc dù Trump và các đồng minh của ông đã tìm kiếm nhiều đánh giá pháp lý để xác nhận rằng đúng như vậy. Tại sao điều này không được báo cáo rộng rãi hơn? Dân biểu Stefanik đã vô tình lộ ra âm mưu cho Trump giựt ghế Tổng Thống bất kể thua phiếu cử tri và thua cả phiếu đại cử tri?

⚪ ---- Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Bảy cho biết họ đã quyên được số tiền khổng lồ 90 triệu USD trong tháng 3, nhiều hơn so với đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cùng khoảng thời gian. Thông báo phía Biden cho biết số tiền này đã nâng tổng số tiền gây quỹ cho năm 2024 lên 187 triệu USD, bao gồm 192 triệu USD tiền mặt sẵn có cho đến quý 2 năm 2024.

.

CNN đưa tin, trích dẫn các nguồn vận động tranh cử, Trump đã quyên được 43 triệu USD trong tháng 3. Tổng số tiền gây quỹ của Trump cho đến nay vẫn chưa bằng tổng số tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2020 của ông. Trump đã huy động được 65,6 triệu USD vào tháng 3, khi kết hợp với những nỗ lực của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa.

⚪ ---- Quận Cam: Ngó thấy nhà báo, tưởng bọn cánh tả Antifa, một anh cực đoan da trắng đấm nhà báo, bị án tù 35 ngày. Tyler Laube, 27 tuổi, cư dân Redondo Beach hôm thứ Năm đã bị kết án 35 ngày tù, tương đương thời gian đã thụ án, vì đấm vào mặt một nhà báo trong cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ Trump và những người chống Trump ở Huntington Beach bảy năm trước.

Tyler Laube đã nhận tội vào ngày 23 tháng 10 với một tội nhẹ là can thiệp vào quyền được liên bang bảo vệ mà không gây thương tích cơ thể. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Cormac Carney cũng phạt Laube 2.000 đô la và quản lý y trong thời gian giám sát trong một năm. Công tố trước đó đề nghị mức án 6 tháng tù để răn đe người khác. Nhưng Thẩm phán nói rằng thêm 5 tháng tù cũng không tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa về răn đe.

Vụ này bắt nguồn từ một cuộc biểu tình của phe Trump tại Bãi biển Bolsa Chica, Quận Cam, vào ngày 25/3/2017. Laube cho biết một người hoạt động cánh tả Antifa (chống Trump) đã tát y hai cái, và ẩu đả đã nổ ra khi một người quay phim bước tới và làm gãy lá cờ Mỹ của ai đó tại cuộc biểu tình, theo Carney. Khi phóng viên đến giúp người quay phim, Laube cho rằng nhà báo này trông giống người đến từ Antifa, nên Laube đã đấm vào phóng viên.

⚪ ---- Yahya Rahim Safavi, cố vấn cấp cao của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố rằng các đại sứ quán Israel hiện được coi là không an toàn, theo hãng tin Tasnim của Iran đưa tin. Ông nhấn mạnh lập trường của Tehran, khẳng định việc đối đầu với Israel được coi là quyền chính đáng và hợp pháp. Tuyên bố này trùng hợp với tình hình căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công bị nghi ngờ của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, dẫn đến cái chết của 7 thành viên Vệ binh Cách mạng Iran, trong đó có 2 tướng cấp cao. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo Israel đã hoàn tất công tác chuẩn bị để xử lý các tình huống có thể xảy ra liên quan đến Iran.

⚪ ---- Theo Bộ Y tế Gaza, chỉ trong 24 giờ qua, ít nhất 38 người đã chết vì bom Israel ở Gaza, với số người chết lên tới con số đáng kinh ngạc là 33.175 người và 75.886 người bị thương trong tổng số 6 tháng tấn công của Israel. Hơn 14.000 trẻ em và khoảng 9.220 phụ nữ nằm trong số thương vong của cuộc xung đột kéo dài này.

⚪ ---- Ngoại trưởng Anh David Cameron chỉ ra rằng sự hỗ trợ của Anh dành cho Israel là "không phải vô điều kiện" và kêu gọi Israel tuân thủ luật pháp quốc tế. Viết cho tờ Sunday Times, Cameron đã gây thêm áp lực lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau khi 3 nhân viên cứu trợ người Anh bị phi cơ Israel bắn chết trong cuộc tấn công đoàn xe viện trợ World Central Kitchen ngày 1 tháng 4, nhấn mạnh rằng "không còn nghi ngờ gì nữa. Điều này không bao giờ được xảy ra nữa." Bình luận của Cameron được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak lưu ý rằng Anh "kinh hoàng trước việc sát hại những anh hùng người Anh dũng cảm đang mang thức ăn đến cho những người gặp khó khăn".

⚪ ---- Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Bảy nói rằng cuộc xung đột "khủng khiếp" giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza "phải chấm dứt" và phải đạt được lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Tuyên bố nhân kỷ niệm 6 tháng xảy ra vụ tấn công ngày 7/10, Thủ tướng nhắc lại rằng Israel có quyền bảo vệ an ninh của mình và loại bỏ mối đe dọa từ Hamas. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng "toàn bộ nước Anh bị sốc trước cuộc đổ máu và kinh hoàng trước vụ giết hại những anh hùng người Anh dũng cảm đang mang thức ăn đến cho những người cần giúp đỡ." Sunak kêu gọi Israel cho phép nhiều viện trợ nhân đạo hơn vào Gaza bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.⚪ ---- Cảnh sát Israel đã bắt ít nhất 6 người ở Tel Aviv sau khi đụng độ nổ ra giữa cảnh sát và người biểu tình kêu gọi thỏa thuận con tin và bầu cử sớm. Người biểu tình tuần hành đến tòa nhà Histadrut, liên đoàn lao động lớn nhất Israel, để kêu gọi chủ tịch Arnon Ben-David triệu tập một cuộc tổng đình công để phản đối chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đòi trả lại các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Cảnh sát sử dụng loa khổng lồ gọi là "pháo âm thanh" để giải tán biểu tình. Cảnh sát cũng phát tờ rơi cho những người biểu tình chống chính phủ cảnh báo sẽ có án hai năm tù cho "những kẻ bạo loạn".⚪ ---- Một bác sĩ tại bệnh viện dã chiến được thành lập tại trung tâm giam giữ Sde Teiman để giam giữ những người Gaza bị bắt đã mô tả những điều kiện mà ông cho rằng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các tù nhân và khiến chính phủ Israel có nguy cơ vi phạm luật pháp quốc tế, trong một bức thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Bộ trưởng y tế và Bộ trưởng tư pháp.

Trong thư, bác sĩ viết: “Chỉ trong tuần này, phải cắt cụt chân 2 tù nhân do vết thương từ còng gây ra, điều không may là một sự việc thường ngày”. Ông cho biết các tù nhân được cho ăn bằng ống hút, đại tiện bằng tã lót và bị quản thúc liên tục, vi phạm y đức và luật pháp. Y viện Sde Teiman được thành lập ngay sau khi chiến tranh Gaza bùng nổ để giam quân Hamas, cho đến khi họ có thể được chuyển đến một nhà tù bình thường.

Bác sĩ viết rằng tất cả các bệnh nhân tại bệnh viện được thành lập ở Sde Teiman đều bị còng cả tứ chi, bất kể họ được coi là nguy hiểm đến mức nào. Họ bị bịt mắt và cho ăn bằng ống hút. Bác sĩ cho biết: “Trong điều kiện này, trên thực tế, ngay cả những bệnh nhân trẻ và khỏe mạnh cũng giảm cân sau một hoặc hai tuần nằm viện”. Ông nói thêm rằng bệnh viện không nhận được nguồn cung cấp thiết bị y tế hoặc thuốc thường xuyên.

⚪ ---- Leon Panetta, cựu Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời chính quyền Obama, cho biết “không có gì đáng ngạc nhiên” khi Israel thừa nhận sai lầm sau một cuộc không kích giết chết các nhân viên cứu trợ hồi đầu tuần, bởi vì theo kinh nghiệm của ông, “người Israel thường nổ súng trước, rồi đặt câu hỏi sau”.

Panetta nói với Jim Sciutto của CNN hôm thứ Sáu: “Bạn phải có khả năng xác minh và dành thời gian để đảm bảo rằng thông tin bạn nhận được là chính xác về các mục tiêu. Và tôi phải nói với bạn rằng trong quá khứ, ít nhất theo kinh nghiệm của tôi, người Israel thường nổ súng rồi đặt câu hỏi”.

Bình luận của Panetta được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một cuộc không kích của Israel giết chết 7 nhân viên của hội từ thiện World Central Kitchen đang vận chuyển thực phẩm cho dân thường ở Gaza. Quân đội Israel đã sa thải hai sĩ quan hôm thứ Sáu sau khi nhận thấy rằng cuộc tấn công chết người lẽ ra không nên xảy ra.

⚪ ---- Đài Loan: Số người chết trong trận động đất làm nghiêng các tòa nhà và gây lở đất ở Đài Loan đã tăng lên 13 người vào thứ Bảy, trong khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục sau khi khoảng thời gian 72 giờ quan trọng để sống sót trôi qua vào buổi sáng. Có 6 người vẫn chưa được tìm thấy ở quận Hoa Liên sau trận động đất hôm thứ Tư có cường độ 7,2 độ richter. Theo tuyên bố mới nhất của chính quyền, hơn 1.100 người đã bị thương.

⚪ ---- Nhật Bản: Cảnh sát cho biết, một bé gái 9 tuổi đã bị một đoàn xe lửa địa phương đâm tử vong tại một điểm giao nhau với đường sắt không có rào chắn và báo động ở tỉnh Gunma, phía tây bắc Tokyo, hôm thứ Bảy. Công ty đường sắt Joshin Dentetsu cho biết, cô bé đang học lớp 4 ở trường tiểu học, dường như đang dắt chó đi dạo khi bước vào đường băng qua đường sắt và bị một đoàn tàu đi đến ga Takasaki đâm vào.

⚪ ---- Quận Los Angeles: Mario Morales-Moreno, 51 tuổi, đang làm vườn bên ngoài nhà ở Long Beach thì bị một viên đạn lạc bắn trúng. Vụ nổ súng xảy ra hôm thứ Năm trên dãy nhà số 600 trên Phố East 61 vào khoảng 6:44 giờ chiều. Cảnh sát đến nơi tìm thấy hai người đàn ông bị thương tại hiện trường - Morales-Moreno với vết thương do đạn bắn vào phần thân trên và một người đàn ông khác không xác định được danh tính với một vết đạn vào chân.

Morales-Moreno chết tại chỗ. Người đàn ông thứ hai được chuyển đến bệnh viện địa phương và vẫn trong tình trạng ổn định. Thám tử phát hiện nhiều phát súng đã bắn về phía các nạn nhân. Chưa rõ động cơ đằng sau vụ xả súng chết người nhưng cảnh sát không tin các nạn nhân là mục tiêu đã định. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ 3 nghi phạm nam giới trong khu vực. Một trong số họ có súng và bị bắt tại hiện trường. Sự liên quan của họ trong vụ nổ súng chết người đang được điều tra.

⚪ ---- Canada: Đó là một ngày đầy cảm xúc tại tòa án Hamilton (Ontario) hôm thứ Sáu, khi lời khai thân nhân được đọc trong vụ Tommy Hoàng bị sát hại dã man vào tháng 2/2021. Ngày 5/4, gia đình Hoàng đã có hơn chục người lên kể về nỗi đau đớn của họ: các chị, các cô, chú, anh chị em họ và mẹ của con gái của Hoàng đều lên tiếng. Họ mô tả Hoàng là một người đàn ông của gia đình, thích cười, ôm chặt và kể những câu chuyện cười giỡn. Họ cũng nói về con gái của ông giờ đây sẽ phải lớn lên mà không có bố.

Vào ngày 10 tháng 2/2021, Hoàng bị tấn công bên trong một căn hộ ở Main East ở Hamilton. Có dấu hiệu cho thấy Hoang đã bị tra tấn. Các báo cáo cho biết Hoang đã bị hai nghi phạm tấn công dã man và buộc phải ở trong nhà trong khi hai nghi phạm khác lấy trộm xe của Hoang. Bạn gái lúc đó của Hoàng là cô Madeleine Peternel cùng với Robyn Cove và Daniel Holland đều đã nhận tội ngộ sát trong khi Jason Long đã nhận tội giết người cấp độ hai. Họ đều được tại ngoại trong khi chờ tuyên án. Tất cả 4 người đã nhận tội trong vụ án này sẽ bị kết án riêng trong những tuần tới.

⚪ ---- San Jose: Thuy Ho trúng số 2 triệu USD. Một người chơi xổ số đã giành được 2 triệu đô la trong trò chơi cào tại một cửa hàng rượu ở San Jose hôm thứ Năm, theo Ty Xổ số California cho biết trong một thông cáo báo chí. Thúy Hồ thắng tiền khi chơi trò chơi ô chữ trúng thưởng tức thì (Instant Prize Crossword). Hồ mua vé tại TPS Alcoholor, tại 2507 South King Road ở San Jose.

Ho là một trong năm người chơi ở California trúng số bảy con số, theo Xổ số California công bố hôm thứ Năm. Theo trang web của Xổ số California, có 32 giải thưởng trị giá 2 triệu đô la cho Ô chữ Giải thưởng Tức thì IPC. Hồ là người thứ bảy giành chiến thắng. Theo trang web này, tỷ lệ giành được giải thưởng trị giá 2 triệu USD là 1 trên 1.231.125.

⚪ ---- TIN VN. Nghịch lý với doanh nghiệp xuất khẩu cà phê: Càng bán càng lỗ. Theo Báo Đầu Tư. Giá cà phê nguyên liệu tăng cao khiến doanh nghiệp xuất khẩu rơi vào khó khăn, thậm chí thua lỗ nặng, vì phải mua giá cao để đảm bảo giao hàng đủ số lượng theo các hợp đồng đã ký trước đó với giá thấp. Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc thương hiệu Cà phê nông sản Meet More cho hay, giá cà phê nguyên liệu tăng gấp đôi chỉ trong mấy tháng gần đây, khiến doanh nghiệp trở tay không kịp. “Thời gian từ lúc ký hợp đồng đến lúc giao hàng khoảng 7 tháng. Hợp đồng được ký kết thực hiện cho cả một năm với giá thu mua cũ khoảng 50.000 - 60.000 đồng/kg. Chúng tôi phải thực hiện đúng hợp đồng, dù đang bán với giá thấp hơn 5 - 10% so với chi phí sản xuất”, ông Luận chia sẻ thực trạng của doanh nghiệp. Theo ông Luận, chưa bao giờ, Công ty rơi vào cảnh khó khăn như hiện tại khi càng bán càng lỗ. Doanh nghiệp không dám nhập nguyên liệu dự trữ khi giá đang cao, mà chỉ nhập đủ số lượng để giao nốt những đơn hàng đã ký. “Hiện tại, chúng tôi không dám ký mới với những đơn hàng giá thấp”, ông Luận nói.

⚪ ---- TIN VN. Bất ngờ: Kinh tế khó khăn nhưng gần 80% doanh nghiệp F&B (ăn & uống) làm ăn tốt, hơn 50% thậm chí định mở rộng quy mô. Theo báo An ninh tiền tệ. Là một ngành có khả năng hấp thụ vốn và tạo ra dòng tiền mặt ngay, F&B được cho là sẽ thu hút đầu tư mạnh trong năm nay. Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2023 của iPOS cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn chung của nền kinh tế, ngành kinh doanh F&B vẫn khẳng định sức hút với doanh thu ở mức ổn định cao. Cụ thể, theo khảo sát của iPOS, có đến 79,6% doanh nghiệp F&B ghi nhận tình hình kinh doanh đang có xu hướng tốt và đủ nguồn lực để phát triển trong tương lai gần.





Theo số liệu của iPOS, tính đến hết năm 2023, số lượng nhà hàng/quán cà phê tại Việt Nam đạt mốc 317.299 cửa hàng, tăng 1,26% so với năm trước đó. Mức tăng trưởng này thấp hơn so với dự đoán vào đầu năm 2023, do làn sóng đóng cửa của các cửa hàng F&B vừa và nhỏ, chiến lược thu hẹp quy mô chi nhánh của các doanh nghiệp lớn. Tuy vậy, thị trường F&B vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở mức vừa phải, đạt 11,6%, vượt mốc 590.000 tỷ đồng, giữa lúc nhiều ngành nghề ghi nhận sụt giảm doanh thu.

⚪ ---- TIN VN. Bộ Y Tế VN: Thực phẩm chức năng có thể gây nguy hại cho sức khỏe. Theo VOV. Tại nước ta, số người sử dụng thực phẩm chức năng đang tăng lên nhanh chóng, ước tính, tỷ lệ này là 80%. Đa số người dân mong muốn sử dụng thực phẩm chức năng để tăng cường sức khỏe, thậm chí, có người còn coi đây là những loại thuốc chữa bệnh. Cuối tháng 3 vừa qua, Kobayashi – hãng dược phẩm nổi tiếng của Nhật Bản đã thu hồi 3 dòng thực phẩm bổ sung sau khi có báo cáo về 4 trường hợp tử vong do tổn thương thận và hơn 100 người khác đã phải nhập viện sau thời gian dùng các sản phẩm này. Các sản phẩm bị thu hồi được bán không cần kê đơn chứa thành phần gạo men đỏ, hay "beni koji", được cho là giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, gồm Beni Koji Choleste Help và 2 sản phẩm khác có tên tương tự. Hàng chục công ty Nhật Bản sử dụng beni koji mà Kobayashi cung cấp cũng đã thông báo thu hồi của họ. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế nước ta cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên, trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

⚪ ---- HỎI 1: Tấn công tình dục trong quân đội được báo cáo năm 2021 tăng vọt lên mức cao mới là 7.249 vụ, tăng 13%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Cuộc khảo sát mới nhất của Pentagon về các vụ tấn công tình dục được báo cáo trong quân đội cho thấy rằng vào năm 2021, ước tính có khoảng 8,4% phụ nữ tại ngũ và 1,5% nam giới tại ngũ cho biết đã trải qua ít nhất một vụ tiếp xúc tình dục không mong muốn.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy bất chấp những nỗ lực lớn nhằm giải quyết vấn đề tấn công tình dục trong quân đội, bao gồm cả những cải cách được thực hiện vào năm ngoái, phụ nữ trong quân đội đã mất niềm tin đáng kể vào quân đội để theo dõi vụ việc của họ hoặc đối xử tôn trọng với họ.

Sử dụng thước đo mới cho cuộc khảo sát được thực hiện hai năm một lần, số quân nhân cho biết họ đã từng quan hệ tình dục không mong muốn đã tăng đáng kể, lên mức kỷ lục 35.800. Tuy nhiên, sự thay đổi về số liệu đã gây khó khăn cho việc so sánh đầy đủ với con số ước tính 20.400 được báo cáo trong cuộc khảo sát gần đây nhất.

Tiếp xúc tình dục không mong muốn được định nghĩa là từ sờ soạng hoặc lạm dụng quan hệ tình dục, cố gắng quan hệ tình dục, đến cưỡng hiếp. Cuộc khảo sát mới cho thấy mức tăng cao nhất thuộc về hạng mục tấn công tình dục không xâm phạm và cố gắng tấn công tình dục.

Số vụ tấn công tình dục nhằm vào quân nhân được báo cáo vào năm 2021 cũng tăng vọt lên mức cao mới là 7.249, tăng 13% so với con số của năm trước. Số lượng báo cáo tăng lên phần lớn là do số lượng sự kiện được báo cáo trong Lục Quân tăng 25,6%, con số này cao hơn nhiều so với mức tăng 9,2% được báo cáo bởi Hải quân, mức tăng 1,7% của Thủy quân lục chiến và Không quân tăng 2,4%.

Chi tiết:

https://abcnews.go.com/Politics/reports-sexual-assault-us-military-13/story?id=89183216

⚪ ---- HỎI 2: Ung thư tăng đều bất kể khoa học tiến bộ?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một báo cáo mới cho thấy các trường hợp ung thư sẽ tiếp tục gia tăng trong hai thập niên tới, do dân số toàn cầu đang già đi. Báo cáo Thống kê Ung thư Toàn cầu 2024 của Hiệp hội American Cancer Society cho thấy ước tính có khoảng 20 triệu ca ung thư mới được chẩn đoán vào năm 2022 và 9,7 triệu ca tử vong vì ung thư trên toàn cầu. Đến năm 2050, số ca mắc bệnh ung thư được dự đoán sẽ lên tới 35 triệu người/năm.

Đồng tác giả báo cáo Hyuna Sung, nhà khoa học cấp cao về giám sát ung thư tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết: “Sự gia tăng các trường hợp ung thư được dự đoán vào năm 2050 chỉ là do sự già đi và tăng trưởng của dân số, giả sử tỷ lệ mắc bệnh hiện tại không thay đổi.” Báo cáo cho biết, ung thư phổi là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất trên toàn thế giới, đồng thời là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư nói chung và ở nam giới. Ung thư phổi đại diện cho một trong tám bệnh ung thư và 1/5 ca tử vong do ung thư, với gần 2,5 triệu trường hợp và 1,8 triệu ca chết/năm.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/04/04/cancer-cases-rising/7941712236380/

.