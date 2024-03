Chương Trình Nhạc Sống chủ đề “Trấn Thành – The Galaxy Show”

Pechanga Resort Casino hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình nhạc hội chủ đề “Trấn Thành – The Galaxy Show” sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy 30 tháng Ba, 2024 tới đây trên sân khấu Pechanga Summit. Nhạc Rap xuất phát từ thập niên 70 tại Mỹ và khi bước sang thập niên 90 thì nở rộ. Đây là một thể loại nhạc “khác với những dòng nhạc khác” nhưng có lẽ nhờ vậy, nó lại chiếm một chỗ riêng trong thế giới âm nhạc. Đối với khán thính giả người Việt, nó rất lạ và thời gian đầu không được chào đón nồng nhiệt lắm, phần vì còn quá mới mẻ và phần vì giới nghệ sĩ Việt còn bỡ ngỡ chưa quen với thể loại nhạc không phải nhạc này. Có thể nói đó là một hình thức hát nói. Nhưng theo thời gian, giới trẻ lớn lên đã quen thuộc với nó và biết sử dụng những âm hưởng nhạc tiềm ẩn của ngôn ngữ Việt để đặt ra những ca khúc Rap rất riêng cho khán thính giả Việt. Từ đó càng ngày ta càng thấy xuất hiện những ca sĩ với các nhạc phẩm Rap thật độc đáo, với ca từ và âm điệu có thể cảm nhận là ngay cả ở cái nôi của Rap chưa hẳn hơn được. Trong chương trình “The Galaxy” này, MC Trấn Thành sẽ mời khán giả thưởng thức tài nghệ của nhiều nghệ sĩ Rap Việt Nam để thấy họ vượt trội thế nào. Quý vị cũng sẽ hội ngộ với các nam nữ ca sĩ trẻ đẹp đã thành danh hoặc đang lên đài danh vọng với những nhạc phẩm ngọt ngào tình tứ, sống động kèm theo những màn hài độc đáo chắc chắn sẽ cống hiến một chương trình văn nghệ giải trí thoải mái và thích thú cho buổi tối Thứ Bảy cuối tháng 3. Đón Xuân mới có gì thú vị bằng tham dự một buổi văn nghệ hào hứng, sôi động và lôi cuốn.





Ban tổ chức giữ toàn quyền. Quý vị có thể đặt mua vé tại đường dây nóng Casino Entertainment số (714) 982-6666 hay trực tuyến tại www.casinoentertainment.shop. Để biết thêm chi tiết xin liên lạc số (888) 810-8871 hoặc trực tuyến tại www.pechanga.com. Lưu ý: Vé đã mua xin miễn hoàn trả hoặc đổi lại.

Địa chỉ: 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592

