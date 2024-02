Tình Hình Thế Giới Trong Tháng Hai, 2024

Tình hình thế giới trở nên vô cùng nguy hiểm mà không ai lường trước được. Cuộc chiến Ukraina đang tiếp diễn ác liệt khiến Mỹ và Âu Châu hết sức lo lắng thì cuộc chiến Palestine nổ ra kéo theo cuộc khủng hoảng Trung Đông mà không ai có thể nghĩ tới vài ngày trước đó. Cuộc chiến mới này sẽ lôi kéo Hoa Kỳ và NATO vào cuộc đối đầu thảm khốc với Ba Tư và các nhóm dân binh do Ba Tư hỗ trợ ở Iraq, Syria, Libăng và Yemen. Rất nhiều nhà bình luận nói rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc Đệ III Thế Chiến. Tình hình thế giới thì rối bời như thế, trong khi đó Hoa Kỳ vừa bước vào cuộc tranh cử tổng thống cũng sẽ diễn ra ác liệt.Trong khi Ô. Joe Biden đánh cuộc cả sự nghiệp chính trị của mình vào cuộc chiến Ukraina thì Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện lại tập trung vào việc bảo vệ biên giới phía Nam cho nên số viện trợ 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraina đang bị chận lại. Liệu bộ tham mưu của Tổng Thống Joe Biden có lướt qua được giai đoạn hiểm nguy này không? Giữa tình hình đó Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những sự kiện quan trọng trong Tháng Hai như sau:

– USA Today ngày 1/2/2024: Trong một diễn biến làm phức tạp thêm tình hình biên giới với Mễ Tây Cơ, thống đốcTiểu Bang Florida đã gửi 1000 vệ binh phối hợp với Tiểu Bang Texas để bảo vệ biên giới.

– Tổng Hợp ngày 4/2/2024: Tổng cộng 40 người chết kể cả thường dân sau khi Hoa Kỳ trả thù cho ba binh sĩ bị chết bằng cách bắn hỏa tiễn và không kích vào 85 địa điểm trên lãnh thổ Iraq và Syria.



– Tổng Hợp ngày 7/2/2024: Palestine cho biết 27,708 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Trong khi đó cuộc tấn công khởi đầu của Hamas vào Do Thái đã giết chết 1200 người. Tính đến ngày 29/2/2024 khoảng 30,000 người Palestine đã chết do những cuộc tấn công của Do Thái và Gaza đang phải đối đầu với nạn đói và bệnh tật.

– The New Voice of Ukraine ngày 8/2/2024: Tổng Thống Zelensky đã sa thải Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Zaluzhnyi và bổ nhiệm Tướng Oleksandr Syrskyi thay thế. Giữa lúc chiến sự đang diễn ra khốc liệt mà “trảm tướng” là dấu hiệu bất ổn nội bộ khiến binh sĩ nao núng.

– Business Insider ngày 15/2/2024: Quốc hội Hoa Kỳ được nghe thuyết trình về tin tình báo nói rằng Nga đã đưa vũ khí nguyên tử lên không gian có thể phá hủy các vệ tinh trên quỹ đạo và phóng hỏa tiễn xuống trái đất. Tuy nhiên bộ trưởng quốc phòng Nga nói rằng Nga không có ý định đưa vũ khí nguyên tử vào không gian.

– Fox News ngày 17/2/2024: Dù truyền thông Tây Phương và Ukraina dồn dập loan tin những chiến thắng của quân đội Ukraina, sau hơn bảy tháng tổng phản công thất bại, quân Ukraina rút lui khỏi Thành Phố Avdiivka sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, tạo chiến thắng quan trọng cho Nga và tạo một không khí buồn bã cho NATO. Sau cuộc rút quân này, hai ngôi làng gần Avdiivka cũng bị Nga tấn chiếm.

– Kyiv Independent ngày 18/2/2024: Ô. Dmitry Medvedev, cựu tổng thống Nga đương kiêm phó chủ tịch Hội Đông An Ninh Quốc Gia một lần nữa lại nói rằng Nga sẽ dùng vũ khí nguyên tử tấn công Mỹ, Anh, Đức và Ukraina nếu thất trận.

– NBC News ngày 19/2/2024: Một nhóm Tân Phát – sít đã tụ họp và biểu tình tại trung tâm Thành Phố Nashville, Tennessee, giương cao cờ Chữ Vạn. Để bảo vệ nòi giống không bị pha tạp cùng tôn giáo truyền thống và sự thống trị của đa số Da Trắng, các nhóm Tân Phátxít nổi lên khắp nơi như Hoa Kỳ, Ukraina, Đức, Thụy Điển

– Ukrainska Pravda ngày 27/2/2024: Bắp của Ukraina bị đổ đi tại trạm hỏa xa Kotomierz ở Ba Lan được thu hổi nhưng 30 tấn phải vứt bỏ. Ukraina kêu gọi chính phủ Ba Lan trừng trị những nông dân đã đổ bắp của họ.

– CNN ngày 27/2/2024: Tổng Thống Pháp Macron nói nên công khai thảo luận về việc có thể gửi quân NATO tới Kiev để giúp Ukraina chiến thắng, một sự leo thang rất lớn về một cuộc chiến tại Âu Châu kể từ sau Đệ II Thế Chiến. Thế nhưng sau đó các giới chức hOa Kỳ và NATO đã vội vã phủ nhận. Trước những khó khăn trong nước, bị nông dân biểu tình nhục mạ và đòi ông từ chức, Ô. Macron “lên gân” để đánh lạc hướng dư luận chăng?

– Ukrainska Pravda ngày 27/2/2024: Ngoại Trưởng Nga Lavrov nói rằng dự thảo hòa bình cho Ukraina dự định họp tại Thụy Sĩ tới đây với 139 quốc gia mà không có sự tham dự của Nga và Ukraina cũng không có ý định đàm phán với Nga là một “tối hậu thư” (Ultimatum) buộc Nga phải đầu hàng.

– The Telegraph ngày 27/2/2024: Tàu chở 22,000 tấn phân bón của Anh bị hỏa tiễn của Houthi bắn chìm ở Hồng Hải. Houthi tuyên bố chỉ tấn công tàu Mỹ, Anh và Do Thái mà thôi. Houthi bé hạt tiêu mà dám “vuốt râu hùm” hai quốc gia có hải quân hùng mạnh nhất thế giới là Mỹ và Anh.

– Reuters ngày 29/2/2024: Tổng Thống Putin tuyên bố những quốc gia Tây Phương nếu gửi quân tới Ukraina sẽ kích thích một cuộc chiến nguyên tử và Mạc Tư Khoa đã có vũ khí tấn công vào các mục tiêu ở Âu Châu. Và lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động. Đây là lời tuyên bố thật ghê gớm chứ không phải rỡn chơi. Cuộc chiến nguyên tử ngày nay sẽ vô cùng khủng khiếp, không giống như hai trái bom bỏ xuống Hiroshima và Nagasaki. Nếu Hoa Kỳ khai hỏa sẽ phải tấn công luôn Trung Quốc vì không thể để Trung Quốc thống trị thế giới khi Hoa Kỳ và Nga đã bị hủy diệt. Trong khi đó 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, ngòai việc nhắm vào Hoa Kỳ và Âu Châu, cùng lúc sẽ hủy diệt các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Úc Châu, Tân Tây Lan, Gia Nã Đại. Có lẽ chỉ có Ấn Độ là tồn tại. Việt Nam có câu sấm “Mười phần chết bảy còn ba. Chết hai còn một mới ra thái bình”. Có lẽ nhân loại từ tám tỷ, chết gần hết và chỉ còn vài trăm triệu sống sót mới có thái bình chăng? Câu sấm này có thể sẽ ứng nghiệm vào cuộc chiến Ukraina nằm xa lơ xa lắc nước Mỹ và chỉ vì mục tiêu của Ô. Joe Biden và Đảng Dân Chủ muốn làm suy yếu nước Nga. Ô. Macron muốn biết ý chỉ của Nga như thế nào nên gửi vài sư đoàn lính Lê Dương tới chiến đấu bên cạnh quân Ukraina. Nhiều khi nhân loại hủy diệt chỉ vì vài lãnh đạo điên khùng.

– Đào Văn Bình

(California ngày 29/2/2024)