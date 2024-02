Chùa Bát Nhã 4717 W 1st St, Santa Ana, Ca 92703 Quyết Định Ngày 22-02-2024 Giải Nhiệm Ni Sư Thích Nữ Huệ Chiếu Trong Chức Vụ Trụ Trì

Hằng năm cứ vào dịp Tết Nguyên Đán các Thầy, Cô và cựu học sinh Bưởi Chu Văn An Nam California đều tổ chức họp mặt mừng Xuân, kỷ niệm ngày sinh của Thầy Chu Văn An. Tiệc mừng Tân Xuân Giáp Thìn 2024 của Hội Bưởi-Chu Văn An được tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bẩy ngày 17 tháng 02 năm 2024 tại nhà hàng Diamond Seafood số 1 (trên đường Lampson-và góc Beach)