Thiền Viện Sùng Nghiêm chờ năm mới:

Dân Biểu tiểu bang Trí Tạ tới thăm



GARDEN GROVE (Phan Tấn Hải & Nguyễn Thanh Huy, VB) --- Thiền Viện Sùng Nghiêm vào trưa hôm Thứ Sáu ngày 9/2/2024 đã có buổi họp mặt nhỏ để chung sức sửa soạn giao thừa, đón Tết nguyên đán. Trong ngày cuối năm để chuẩn bị dọn sạch thân tâm để bước qua một năm rất mới, Dân biểu tiểu bang Trí Tạ đã ghé thăm để có lời chúc Tết công đồng.



Hai vị Ni sư Chân Thiền và Chân Diệu, và các Phật tử Thiền viện Sùng Nghiêm đã hoan hỷ đón vị khách rất quen thuộc với cộng đồng Việt Nam tại Quận Cam này. Dân biểu tiểu bang Trí Tạ gửi lời tri ân Ni sư Chân Thiền, cũng là nhà thơ Thanh Tịnh Liên, đã thiết lập Thiền Viện Sùng Nghiêm và hoằng dương Chánh pháp, làm cho cộng đồng thêm bình an, vững mạnh. Dịp này Dân biểu TB Trí Tạ cũng gửi lời chúc Tết tới quý Ni sư, các Phật tử ở Thiền viện và ở khắp Quận Cam lời chúc sống an lành trong Chánh pháp, với năm mới an khang, thịnh vượng.



Ni sư Chân Thiền dịp này cũng cảm ơn Dân biểu TB Trí Tạ đã ghé thăm Thiền viện trong thời khắc chuyển đổi năm mới, cảm ơn về các lời chúc và đồng thời, Nis ư chúc Dân biểu TB Trí Tạ năm mới an vui trong nhiệm vụ công quyền.



Hiện diện trong ngày cuối năm ở Thiền Viện Sùng Nghiêm lúc này có Ni sư Chân Thiền, Ni sư Chân Diệu, Huynh trưởng GĐPT Tuệ Linh, Trưởng tràng Cư sĩ Đỗ Tấn Phước, nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu, nhà thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, hai nhà báo Nguyễn Thanh Huy và Phan Tấn Hải, và nhiều Phật tử khác.





Hình trên: Dân biểu Trí Tạ (giữa) thăm Thiền Viện Sùng Nghiêm hôm Thứ Sáu



Từ trái: Ni sư Chân Diệu, Ni sư Chân Thiền, cư sĩ Trưởng tràng Phước Đỗ đón vị khách bất ngờ: Dân biểu TB Trí Tạ



Hiện nay, Thiền Viện Sùng Nghiêm thường lệ hàng ngày đều mở cửa để trả lời các thắc mắc và để hướng dẫn các Phật tử về Thiền tập, theo các thời khóa biểu ghi sẵn. Có lớp Thiền Trẻ Em cuối tuần, và các lớp thiền cho mọi trình độ. Thiền viện cũng có giờ phát thanh và phát hình hàng tuần. Câu hỏi, xin liên lạc về:



Thiền Viện Sùng Nghiêm, 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 636-0118.

Email: sungnghiem@hotmail.com -Trang web: https://thienviensungnghiem.org/



VỀ THIỀN VIỆN SÙNG NGHIÊM

Thiền Viện Sùng Nghiêm tại Quận Cam là nơi tu học từ nhiều năm qua chuyên về Thiền Tông, với nhiều lớp Thiền - cũng như giúp tham học giáo lý Kinh, Luật, Luận, Thiền chữa bệnh, Yoga... -- được hướng dẫn cho mọi trình độ và lứa tuổi, từ em bé 5 tuổi cho tới các vị lão niên. Riêng thiếu niên có dạy cả Việt ngữ. Tuy nhiên, không phải là khép cửa tu học, Thiền Viện cũng là nơi từng tổ chức những cuộc triển lãm hội họa, nhiếp ảnh, những chuyến đi làm từ thiện...



Cũng nên nhắc về dòng truyền thừa của Thiền viện Sùng Nghiêm, rằng Cố Đại Lão Thiền Sư Philip Kapleau là người thầy truyền pháp môn Thiền Tông cho ba vị ni sư -- quý ni sư Chân Thiền, Chân Diệu, và Chân Như - để sau này 3 vị về Quận Cam sáng lập Thiền Viện Sùng Nghiêm, nơi sau này đã có thêm nhiều vị hỗ trợ hoằng pháp, trong đó bây giờ có Ni Sư Chân Minh trong nhiều vị nổi bật. Trước đó, quý ni sư đã cầu học rất mực gian nan: Quý ni sư đã đi tới nhiều thiền lâm nổi tiếng, sang tận Trung Quốc, nhập nhiều khóa thiền thất, và rồi dự các khóa sesshin (tiếp tâm) ở nhiều tiểu bang, trước khi về học với Thiền Sư Philip Kapleau.Ngài Kapleau sinh năm 1912, viên tịch 2004. Năm 1953, xin xuất gia tu học, được lão sư Soen tiếp nhận Kapleau cho tu tại chùa Phát tâm (Hosshinji). Ba năm sau, theo giới thiệu của lão sư Soen, Kapleau đến cầu pháp với thiền sư Bạch Vân (Yasutani), Nhật Bản. Trong khóa tu thứ 20 (mùa hè năm 1958) với thiền sư Bạch Vân, Kapleau đã đạt ngộ được thiền sư Bạch Vân ấn chứng và ban cho danh hiệu "Roshi" (Lão sư một danh hiệu khó đạt được, chỉ ban cho những ai đã đạt ngộ chân lý). Ngài Kapleau nổi tiếng trên tầm quốc tế sau khi biên soạn cuốn sách tựa đề là "Ba Trụ Thiền" (Three Pillards of Zen), in tại Nhật bản vào năm 1965; tác phẩm này đã giúp nhiều người vào cổng nhà Thiền.Sau nhiều năm tu học tại Nhật, năm 1965, ngài Kapleau trở về nước và bắt đầu sứ mệnh truyền pháp. Từ đó, dòng Thiền của Ngài Kapleau đã phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Và bây giờ, ngọn đèn pháp của Thiền Tông hiện đang được gìn giữ và trao truyền tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, nơi đang tìm nhiều cách hoằng pháp lợi sanh với nhiều phương tiện, cho nhiều thành phần và nhiều lứa tuổi.

Hiện thời đã có nhiều Thiền sinh từ Thiền Viện Sùng Nghiêm đã ngộ nhập được lý duyên khởi, nhận ra thường trực pháp ấn vô ngã trong thân tâm và thế giới. Ngộ thì khó, nhưng khi ngộ được thì vào bất kỳ nơi nào cũng không dính tà kiến, không chệch hướng, cũng không cầu nguyện linh tinh cho chuyện trần gian nào hết. Nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải kể rằng khi con trai của ông còn ở bậc trung học cơ sở, cháu đã tới Thiền viện Sùng Nghiêm tập thiền hàng tuần, trong nhiều năm như thế. Hiện thời hàng trăm thiếu niên trong các lớp Thiền nhiều năm qua ở Thiền Viện Sùng Nghiêm bây giờ đã là các Bác sĩ, Luật sư, Giáo sư, cô giáo, công chức, cảnh sát, chiến binh... Họ đã và đang vào đời với Chánh kiến, với tâm tỉnh thức và từ bi học từ các lớp Thiền nơi đây. Ngọn đèn pháp đang lưu truyền bất tận trên đất Mỹ.



Học Phật là hạnh phúc tức thì, là an lạc tức khắc. Một ngày học Phật, là một ngày an lạc, và là nhân duyên để giải thoát. Chỉ nhìn khuôn mặt an lạc, rạng rỡ của quý ni sư và quý nam nữ cư sĩ trong Thiền viện này cũng thấy rằng họ đang sống với hạnh phúc tự tâm.