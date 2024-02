Việt Báo giới thiệu tạp chí Ngôn Ngữ số đặc biệt tháng 02.2024

LÁ THƯ CỦA NHÀ THƠ LUÂN HOÁN, CHỦ BÚT TẠP CHÍ NGÔN NGỮ

NGÔ THẾ VINH, BẰNG HỮU VÀ VĂN CHƯƠNG là tuyển tập đặc biệt thứ ba, do tạp chí Ngôn Ngữ hân hạnh đứng tên xuất bản và phát hành rộng rãi (sau hai tuyển tập Hoàng Ngọc Biên + Tô Thùy Yên, và Cung Tích Biền).

Đây là cuốn sách tập trung nguồn tư liệu từ nhiều người viết về một người, có tầm cỡ của Văn Học Việt Nam Cộng Hòa. Tác giả gốc miền Bắc, trưởng thành và dựng nghiệp tại miền Nam; với tay phải: Y khoa Bác Sĩ, tay trái: nhà văn. Cũng có thể ngược lại, vì cả hai thành công tuyệt vời như nhau.

Hiện tại ông hành nghề Y tại Hoa Kỳ, song song với việc viết văn cùng nghiên cứu về Dòng Sông Cửu Long, một công trình khảo sát tận hiện trường đầy tâm huyết, không dễ có người thứ hai thực hiện.

Ngôn Ngữ kính mời quý bạn đọc lưu giữ tác phẩm này trong tủ sách gia đình. Những bài giới thiệu, điểm qua nhiều tác phẩm của Ngô Thế Vinh, từ nhiều tác giả có uy tín chắc chắn sẽ làm vừa lòng quý vị.

TIỂU SỬ NGÔ THẾ VINH



Nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động môi sinh. Tên thật Ngô Thế Vinh, cũng là bút hiệu. Chánh quán Hà Nội. Sinh năm 1941 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn 1968. Trong ban biên tập, nguyên tổng thư ký rồi chủ bút báo sinh viên Tình Thương trường Y khoa Sài Gòn từ 1963 tới 1966 khi báo đình bản. Nguyên y sĩ Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù. Tu nghiệp ngành Y khoa Phục hồi tại Letterman General Hospital San Francisco. Bác sĩ huấn luyện Trường Quân Y. Sau 1975, tù ba năm qua các trại cải tạo: Suối Máu, Trảng Lớn, Đồng Ban, Bù Gia Mập. Từ 1979, bác sĩ điều trị và giảng huấn tại Trung Tâm Phục Hồi và Trường Vật Lý Trị Liệu Sài Gòn. Tới Mỹ 1983, bác sĩ nội trú rồi thường trú các bệnh viện Đại học SUNY Downstate Brooklyn, New York. Tốt nghiệp ngành Nội khoa, bác sĩ điều trị và giảng huấn tại một bệnh viện miền Nam California. Ông cũng là một tác giả không mỏi mệt, với những tác phẩm bao gồm tiểu thuyết, bình luận văn hóa / cultural commentary, và những phóng sự điều tra. Đặc biệt, ông đã từng du hành khám phá con sông lớn của thế giới: Mekong, mạch sống của hơn 70 triệu cư dân sống hai bên ven sông và Đồng Bằng Sông Cửu Long, và đã viết hai cuốn sách về sự sống còn của con sông này.

Tác phẩm đã xuất bản:

Tiếng Việt:

• Mây Bão [Sông Mã, Sài Gòn 1963; Văn Nghệ, California 1993] • Bóng Đêm [Khai Trí, Sài Gòn 1964] • Gió Mùa [Sông Mã, Sài Gòn 1965] • Vòng Đai Xanh [Thái Độ; Sài Gòn 1970; Văn Nghệ, California 1987; Văn Học Press, California 2018] • Mặt Trận Ở Sài Gòn [Văn Nghệ, California 1996] • Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng [Văn Nghệ, California 2000, tái bản 2001; Nxb Giấy Vụn Việt Nam 2014] • Mekong – Dòng Sông Nghẽn Mạch [Văn Nghệ, California 3/2007; Văn Nghệ Mới 12/2007; Nxb Giấy Vụn, Việt Nam 2012] • Audiobook: Mekong – Dòng Sông Nghẽn Mạch [Văn Nghệ Mới, California 2007; Việt Ecology Press & Nhân Ảnh 2017] • Chân Dung Văn Học Nghệ Thuật và Văn Hóa I [Việt Ecology Press 2017] • Chân Dung Văn Học Nghệ Thuật và Văn Hóa II [Việt Ecology Press 2022] • Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân [Tập San Y Sĩ Việt Nam Canada, Việt Ecology Press 2019]

Tiếng Anh:

• The Green Belt [Ivy House 2004] • The Battle of Saigon [Xlibris 2005] • Mekong – The Occluding River [iUniverse 2010] • The Nine Dragons Drained Dry, The East Sea in Turmoil [Việt Ecology Press & Nxb Giấy Vụn, Vietnam 2016] • The Creative World of the South Vietnam 1954-1975 to Present [Việt Ecology Press, 2024]

Song ngữ Việt-Anh:

• Mặt Trận Ở Sài Gòn / The Battle of Saigon [Văn Học Press & Việt Ecology Press 2020] • Vòng Đai Xanh / The Green Belt [Văn Học Press & Việt Ecology Press 2020] • Mekong – Dòng Sông Nghẽn Mạch / Mekong – The Occluding River [Văn Học Press & Việt Ecology Press 2021]

Y khoa:

• An Epidemic of triorthocresyl phosphate Poisoning in Vietnam, 1967 (Intoxication by Aircraft Turbo Engine Lube Oil), Doctorat en Médecine, diplôme d’Etat, Saigon, 1969 • Khái Luận Y Học Phục Hồi, Nxb Y Học 1983 • Từ điển Y Học Phục Hồi Anh-Pháp-Việt, Nxb Y Học 1984.

Giải thưởng:

• Giải Văn Học Nghệ Thuật VNCH 1971: Vòng Đai Xanh • Giải Văn Học Montréal 2002 Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do: Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng • Giải Văn Việt Đặc Biệt 2017: Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng và Mekong – Dòng Sông Nghẽn Mạch.

GIỮ XANH TRÁI ĐẤT NÀY

NGÔ THẾ VINH, BẰNG HỮU VÀ VĂN CHƯƠNG – ngoài bản in, Việt Báo xin giới thiệu với độc giả cuốn Flipbook Tạp Chí Ngôn Ngữ Đặc Biệt Tháng 02.2024 như một Thiệp Chúc Xuân của Toà Soạn Ngôn Ngữ và tác giả Ngô Thế Vinh. Do số báo dày ngót 700 trang nên phải chia làm hai Phần I & II, hy vọng cuốn sách lật trang / flipbook này sẽ dễ đọc, và cả phần hình ảnh tốt; để Flipbook có thể một phần thay cho các bản in, với ý hướng Giữ Xanh Trái Đất này / Keep Our Planet Green.



Phần 1:

https://online.fliphtml5.com/gjmzl/kyvc/index.html#p=1



Phần 2:

https://online.fliphtml5.com/gjmzl/qbyv/index.html#p=1