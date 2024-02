Cách giữ an toàn tránh các nguy hiểm về điện vào mùa đông

Mùa đông đã đến. Trong khi có nhiều máy móc có thể giúp quý vị giữ ấm và thoải mái trong nhà, những máy móc này cũng có thể gây ra các mối nguy hiểm nghiêm trọng về điện nếu không được sử dụng đúng cách.Theo Tổ Chức An Toàn Điện , mỗi năm, chăn điện và miếng đệm sưởi gây ra gần 500 vụ hỏa hoạn, hầu hết là do chăn đã cũ hơn 10 năm. Ngoài ra, Hiệp Hội Phòng Cháy Chữa Cháy Quốc Gia chỉ ra rằng máy sưởi trong phòng được sử dụng không đúng cách đã góp phần gây ra các vụ cháy nhà chết người và chiếm gần 53% vụ cháy nhà do sưởi ấm.Điều quan trọng cần nhớ là cắm quá nhiều máy móc vào một ổ cắm có thể nguy hiểm, có thể gây ra mất điện. Thanh cắm chung hoặc bộ ổn áp quá tải có thể bị nóng quá mức và gây ra hỏa hoạn.Hãy làm theo các biện pháp an toàn đơn giản này, gia đình quý vị sẽ tận hưởng một mùa đông an toàn và ấm áp hơn tại nhà:Chăn Điện và Miếng Đệm Sưởi: Không bao giờ gấp chăn điện, nhét chăn điện vào chăn khác trong khi sử dụng hoặc đặt bất cứ thứ gì lên trên chăn vì có thể làm chăn nóng quá mức. Kiểm tra dây điện để tìm vết nứt hoặc chầy xước.Đèn cầy: Không bao giờ để đèn cầy khi không có người để ý và kiểm tra để biết chắc đèn cầy không ở gần bất kỳ vật dụng dễ cháy nào. Cân nhắc dùng đèn cầy chạy bằng pin ở nhà để giảm nguy cơ hỏa hoạn.Máy sưởi trong phòng: Máy sưởi trong phòng nên được giữ cách xa bất cứ thứ gì dễ cháy như thảm, chăn hoặc giấy ít nhất ba feet. Không để máy sưởi trong phòng khi không có người để ý và rút điện khi không sử dụng. Cân nhắc mua máy sưởi trong phòng có chức năng tự động tắt.Máy phát điện: Nếu quý vị phải kết nối với máy phát điện để lấy điện, hãy tham khảo ý kiến thợ điện trước khi mang máy về nhà để xác định thiết bị và thiết lập phù hợp. Nếu quý vị quyết định trực tiếp nối dây máy phát điện đến nhà mình, luật tiểu bang California bắt buộc quý vị phải thông báo cho Southern California Edison. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp cùng với máy phát điện. Không bao giờ thử cấp năng lượng cho hệ thống dây điện của nhà bằng cách cắm máy phát điện vào ổ cắm trên tường, còn được gọi là “cấp nguồn ngược”.Hộp Báo Khói và Carbon Monoxide: Hãy kiểm tra hộp báo khói và carbon monoxide của quý vị để biết chắc các hộp này hoạt động bình thường. Kiểm tra pin và thay pin mỗi sáu tháng.Phích Cắm Điện: Hãy để ý đến số đồ điện gia dụng quý vị đang kết nối với dây điện kéo dài. Không làm quá tải các ổ cắm. Các ổ cắm có thể bị mòn theo thời gian, dẫn đến kết nối kém và tăng nguy cơ hỏa hoạn. Nên có thợ điện được cấp phép đến kiểm tra các ổ cắm bị lỏng hoặc đổi màu.Và xin lưu ý, điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể làm đứt dây điện. Đường dây điện rơi xuống đất có thể làm nhiễm điện các vũng nước, cỏ ướt và khu vực xung quanh. Không đến gần hoặc chạm vào bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì tiếp xúc với đường dây điện bị rơi xuống – hãy tránh xa 100 feet và gọi 911 ngay lập tức.​Để biết thêm thông tin về cách giữ an toàn cho quý vị và gia đình, xin ghé vào sce.com/safety/family