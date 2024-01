Những Sự Kiện Quan Trọng Trong Tháng Giêng 2024

Tình hình thế giới trở nên vô cùng phức tạp mà không ai lường trước được. Cuộc chiến Ukraina đang tiếp diễn ác liệt khiến Mỹ và Âu Châu hết sức lo lắng thì cuộc chiến Palestine nổ ra kéo theo cuộc khủng hoảng Trung Đông mà không ai có thể nghĩ tới vài ngày trước đó. Cuộc chiến mới này sẽ lôi kéo Hoa Kỳ và NATO vào cuộc đối đầu thảm khốc với Ba Tư và các nhóm dân binh do Ba Tư hỗ trợ ở Iraq, Syria, Li-băng và Yemen. Rất nhiều nhà bình luận nói rằng chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc Đệ III Thế Chiến. Tình hình thế giới thì rối bời như thế, trong khi đó Hoa Kỳ vừa bước vào cuộc tranh cử tổng thống cũng sẽ diễn ra ác liệt. Liệu bộ tham mưu của Tổng Thống Joe Biden có lướt qua được giai đoạn hiểm nguy này không? Giữa tình hình đó Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những sự kiện quan trọng như sau:

-Tổng Hợp ngày 1/1/2024: Năm quốc gia Trung Đông , Châu Phi, bao gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE, Iran và Ethiopia, đã là thành viên chính thức của BRICS- một nhóm đóng vai trò then chốt trong hệ thống kinh tế, tài chính toàn cầu. Như vậy kể từ ngày hôm nay, Khối BRICS bao gồm 10 thành viên và có lẽ sẽ đổi tên.

-Reuters ngày 2/1/2024: Do Thái sẽ ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế để đối đầu với Nam Phi về cáo trạng diệt chủng ở Gaza. Cuối cùng tòa tuyên bố Do Thái phải kiềm chế để không có diệt chủng tại Gaza.

-AP ngày 3/1/2024: Thành phố San Fransisco đã đồng ý xây một mạng lưới sắt quanh cầu Golden Gate để ngăn việc nhảy cầu tự tử. Đã có 2000 ngưởi tự vẫn ở đây khi cây cầu khánh thành vào năm 1937.

- AP ngày 8/1/2024: GH. Francis của Vatican kêu gọi thế giới ngăn cấm việc đẻ thuê vì nó lợi dụng người mẹ và em bé. Đứa trẻ sắp chào đời phải được bảo vệ và không được thúc ép hay buôn bán.

-AP ngày 1/1/2024: Hoa Kỳ và Anh Quốc đã tiến hành hai cuộc tấn công ào ạt bằng phi cơ và hỏa tiễn vào một số địa điểm của lực lượng Houthi ở Yemen. Như thế, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã trực tiếp lún sâu vào cuộc chiến Trung Đông do cuộc chiến Do Thái-Palestine gây ra. Còn Pháp, Y, Tây Ban Nha thì không ủng hộ cuộc không kích vào lãnh thổ Yemen. Cuộc tấn công của lực lượng Houthi đã tạo ra khủng hoảng vận chuyển hàng hóa Âu Châu và tàu bè phải di chuyển qua Mũi Hảo Vọng khiến giá cả tăng cao.

-Reuters ngày 13/1/2024: Sau cuộc bầu cử đưa Ô. Phó Tổng Thống Lại Thanh Đức lên chức vụ tổng thống, Ô. Joe Biden tuyên bố rằng Hoa Kỳ không đồng ý để Đài Loan độc lập (để tránh một cuộc chiến tranh thảm khốc với Hoa Lục trong khi Hoa Kỳ đang dính líu vào hai cuộc chiến Ukraina, Gaza và ngày nay thêm Yemen.

- Ukrainska Pravda ngày 13/1/2024: Theo thủ tướng Ukraina thì thỏa hiệp an ninh hỗ tương Anh-Ukraina vừa được ký kết có nghĩa là Anh bảo vệ Ukraina và Ukraina sẽ tham chiến nếu Anh bị tấn công. Còn Nga tuyên bố rằng nếu lính Anh triển khai tại Ukraina thì đây là sự tuyên chiến của Anh đối với Nga.

-Tổng Hợp ngày 20/1/2024: Bắc Hàn sẽ liên minh với Nga để chống Mỹ. Tổng Thống Putin sẽ thăm Bắc Hàn một ngày rất gần đây. Theo tin tức của Tây Phương và Ukraina thì Bắc Hàn đã cung cấp vũ khí cho Nga để đối phó với Ukraina.

-The Independent ngày 19/1/2024: Sau những cuộc không kích của Mỹ vào lãnh thổ Yemen, Hoa Kỳ đã chính thức can dự vào cuộc chiến ở Trung Đông cho dù Ô. Joe Biden có thừa nhận hay không. Cũng theo The Independent, Do Thái bác bỏ đề nghị của Tổng Thống Joe Biden về giải pháp hai nhà nước Do Thái và Palestine. Như vậy Palestine muôn đời sẽ là vùng chiếm đóng của Do Thái. Còn Tổng Thư Ký LHQ nói rằng, “Quyền thành lập quốc gia của người Palestine cần phải được công nhận toàn cầu.”

Đúng Do Thái là vua của hành tinh này vì trên thế giới này không ai dám cãi lệnh Mỹ, chỉ có Do Thái mà thôi. Tại sao vậy? Nguyên do là vì Do Thái nắm giữ hết hệ thống tài chính, truyền thông và các đại học lớn của Hoa Kỳ. Chính khách Hoa Kỳ nào chống Do Thái là chết ngay. Mỹ giống như Đông Phương Bất Bại. Còn Do Thái thì như Dư Liên Đình trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đông Phương Bất Bại nói với các thủ hạ rằng, chống ta thì còn sống, nhưng chống nghĩa đệ của ta thì phải chết. Đúng vậy, chống Mỹ có khi còn sống, nhưng chống Do Thái thì phải chết thôi. Lý do thầm kín ở đây - Đông Phương Bất Bại vốn là bê-đê/gay mà Dư Liên Đình là người tình của Đông Phương Bất Bại.

-AP ngày 22/1/2024: Ngoại trưởng Ả Rập Sê-út nói rằng họ sẽ không bình thường hóa ngoại giao với Do Thái hay tham gia vào việc tái thiết Gaza nếu không có con đường đi tới thành lập quốc gia cho người Palestine.

-ABC News ngày 25/1/2024: Hoa Kỳ và Iraq bắt đầu chính thức thương thảo về việc Hoa Kỳ rút binh sĩ ra khỏi đất nước này sau nhiều năm hợp tác chống lại Nhà Nước Hồi Giáo. Lý do là vì Hoa Kỳ đã oanh kích các nhóm dân binh được Ba Tư hỗ trợ trên lãnh thổ Iraq. Thủ tướng Iraq nói như thế là xâm phạm chủ quyền của Iraq.

-The Telegraph ngày 26/1/2024: Nghe nói Tổng Thống Joe Biden thúc giục Thủ Tướng Netanyahu chấm dứt cuộc chiến ở Gaza trước cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vì lo sợ sẽ thất cử vì cử tri trẻ không đồng ý việc ông hỗ trợ cho Do Thái. Theo The Hill, 18% cử tri sẽ không bỏ phiếu nếu hai ông Biden và Trump tái đấu, tức số cử tri đi bầu sẽ giảm

-AP ngày 28/1/2024; Ba lính Mỹ tử thương và 34 bị thương do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bắn đi từ một vùng của Jordani có biên giới với Syria. Hiện Mỹ có 3000 binh sĩ đóng tại đây. Tình hình Trung Đông mỗi lúc mỗi nguy hiểm kể từ khi cuộc tấn công vào Gaza của Do Thái nổ ra nhưng Mỹ không ngăn cản mà chỉ khuyên Do Thái giết vừa vừa thôi. Ô. Joe Biden tuyên bố rất mạnh là sẽ trả đũa nhưng báo chí lại nói rằng ông rất thận trọng không mở thêm một cuộc chiến nữa với Ba Tư giữa lúc tình hình Gaza, Ukraina, Triều Tiên, Đài Loan đang rối bởi.

-Tổng Hợp ngày 30/1/2024: Tổng Thống Ferdinand Marcos Junior (Marcos Con) thăm Việt Nam để hợp tác hàng hải giữa lúc Phi Luật Tân căng thẳng với Hoa Lục tại Biển Đông vì Phi Luật Tân cho Mỹ xây bốn căn cứ quân sự trên các đảo nhìn ra Biển Đông.