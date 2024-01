Một cái nhìn về Năm Mới 2024

Cứ năm cũ qua, năm mới tới, nhà tiên tri nổi tiếng Baba Vanga, người Bulgarie, có lời tiên tri đưa ra dự đoán về vận hạn tốt xấu, lành dữ cho Năm Mới. Cho tới nay, có khá nhiều chuyện quan trọng, bà đã dự đoán đúng. Như cái chết của Công chúa Diana, tàu lặn Koursk của Nga bị chìm, vụ 911 ở Nữu-ước, và cả ngay chết của bà 11/08/1996, bà thọ 85 tuổi…

Trái lại, năm rồi 2023, có nhiều chuyện, bà nói, người ta cho rằng không đúng. Như bà nói có bão mặt trời (nắng nóng cao độ như thiêu) tàn phá trái đất, và nhơn loại bị vũ khí sinh học nguyên tử giết hại. Nhưng năm rồi thế giới bị nhiều thiên tai khủng khiếp về lửa, động đất, ngập lụt và dân chúng còn bị dịch Vũ-hán hoành hành, làm chết, trước sau, ít nhứt 7 triệu người (Theo OMS 5/2023). Điều này ứng nghiệm phần nào cho lời tiên tri về năm rồi chăng?

Về năm 2024, bà tiên đoán 7 điều làm cho năm mới không mấy gì đẹp lắm: Poutine sẽ bị thủ hạ ám sát, nhưng bà không nói rõ Pou chết hay không, Âu châu sẽ bị bọn khủng bố của một « nước lớn » tấn công bằng vũ khí sinh học, một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, vấn đề khí hậu, bị tin học tấn công (cyberattaques), nhưng tin mừng là y khoa sẽ giúp chữa khỏi những bịnh ngặt nghèo, nhiều tiến bộ mới về tin học.

Trước khi chết, bà có nói thêm vào năm 2025 và 2030 thế giới sẽ có khủng hoảng thực phẩm và được giải quyết, tới năm 2076, cộng sản sẽ trở lại, và, xin các bạn giữ vững tinh thần để chuẩn bị đối phó vận hạn năm 5079 vì sẽ là năm tận thế (Theo David Mouriquant, 27/11/2023 -- History.co.uk.)

Bà Baba Vanga nói năm nay sẽ có nhiều tiến bộ lớn về tin học. Đúng. Và từ nay, người ta sẽ không chờ đợi những lời tiên tri để biết vận hạn của mình nữa vì vừa có máy tính ứng dụng trí tuệ nhơn tạo có thể nói chắc chắn vận mạng con người. Như nói đúng ngày chết. Phát minh này đang làm chấn động dư luận.

Nhưng, theo nhận xét bình thường, không phải tiên tri, thì năm nay 2024 sẽ như thế nào? Tốt hay xấu?

Một viễn ảnh đáng bi quan

Nhiều người nhận định tình hình thế giới của năm 2024, nhứt là về mặt địa chánh trị (géopolitique) sẽ đáng bi quan lắm. Một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Do-thái và Palestine thấy hãy còn xa vời hơn bao giờ hết. Ở Ukraine, nếu Huê-kỳ buông ra, Âu châu với năm cha bảy mẹ e khó tránh bị lọt vào tay Poutine, bước đầu cho Poutine thực hiện giấc mộng khôi phục lại đế quốc Liên-xô. Ở Huê kỳ, nếu Trump trở lại vào cưối năm, nhiều người lo lắng mối quan hệ quốc tế sẽ khó tránh bị xáo trộn mạnh. Ở Phi châu, nhiều xung đột sẽ lan rộng.

Tuy nhiên, trong tình hình bi quan, những người tích cực vẫn nhìn thấy được những điểm để lạc quan. Trước tiên, Âu châu bắt đầu vươn vai. Sau một thập niên như chết lâm sàng do khủng hoảng tài chánh, Anh rút ra khỏi Âu châu, Trump xếp cây dù Âu châu lại, dịch Vũ-hán hoành hành tơi bời, rồi Poutine xua quân đánh Ukraine, nay người ta thấy Âu châu bắt đầu tự tay nắm lấy vận mạng của chính mình. Có quá trễ nhưng còn hơn không.

Thế là hôm 14 tháng 12/2023, Hội đồng Âu châu mau mắn chấp nhận cho Ukraine sẽ gia nhập vào Liên Âu (Union Européenne / UE).Tuy hãy còn là lời hứa, nhưng là lời cam kết, vẫn có giá trị ủng hộ tinh thần chiến đấu và hi sinh của Ukraine khả dĩ dẩn đến một giải pháp sau cùng với Poutine có lợi cho Ukraine hơn.

Âu châu bắt đầu viện trợ tài chánh và sẽ viện trợ cả về quân sự cho Ukraine khi Huê-kỳ bị khó khăn trong nội bộ. Ngoài ra, Ba-lan vừa trở lại chia sẻ trách nhiệm chung với Âu châu mạnh mẽ hơn sau chiến thắng bầu cử của Liên minh Donald Tusk hôm 15 tháng 10 năm rồi, giúp cô lập thêm ông Viktor Orban của Hongrie chủ trương phò Poutine vì có thằng con trai cặp kè làm ăn với Pou.

Nga và Tàu bắt đầu bị khó khăn

Tới nay, Nga vẫn giữ 17, 5% phần lãnh thổ chiếm được của Ukraine nhưng không đủ sức đưa quân tiến lên thêm, không thể dập tắt ý chí độc lập của nhơn dân Ukraine, cũng không thể ngăn chận Ukraine gia nhập Âu châu. Poutine chỉ có thể ra tranh cử với phe mình một nhiệm kỳ nữa vào tháng 3 tới trong lúc kinh tế Nga bắt đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng những biện pháp trừng phạt của Âu châu và Huê-kỳ.

Poutine vẫn sử dụng 1/3 ngân sách cho quân đội. Vụ tay trùm khủng bố Prigogyne năm rồi kéo quân tiến tới Moscou mà không bị lực lượng an ninh của Poutine can thiệp cho thấy tình trạng an ninh của chánh quyền Poutine không thật sự chặt chẽ lắm. Năm nay, Poutine muốn động viên bắt thêm nhiều lính nhưng không thấy chắc sẽ có kết quả như dự tính trong lúc quân đội vẫn tiếp tục tử vong hàng ngàn binh sĩ mỗi khi có đánh nhau với quân Ukraine (mất 315 000 quân từ lúc đánh Ukraine, theo tin của Huê-kỳ). Poutine cầm cự được nhờ có 3 người ủng hộ nhiệt tình: nhà độc tài hồi giáo Ali Khamenei, 84 tuổi của Iran và Ủn của Bắc Triều- tiên cung cấp võ khí, Xi giúp thế chánh trị quốc tế. Nhưng những người này cũng đang gặp khó khăn, dân chúng công khai chống đôi Khamenei tuy bị đàn áp dã man, Bắc Triều Tiên bị đói triền miên, nghiêm trọng vào mùa lạnh, Tàu đang phải đối đầu với tình trạng kinh tế ngưng trệ, 2 cấp lãnh đạo bỗng mất tích, do bị Xi thanh trừng? Như vậy bộ máy độc tài cầm quyền của Xi tưởng là tuyệt đối nhưng không phải. Sau hết, Ấn-độ sẽ có bầu cử vào mùa xuân tới đây, điều này không chắc Ấn-độ sẽ còn giữ ý tham gia tổ chức một đối lực trong khối Brics và Shanghai (OCS) đủ sức chống Tây phương hay không?

Tương lai thế giới không chắc sẽ không thay đổi khi trí tuệ nhơn tạo được đưa vào nhiều ứng dụng thực tế, nó sẽ thay đổi mối quan hệ quốc tế. Riêng quan hệ giữa Huê-kỳ và Tàu sẽ căng thẳng hơn, nó sẽ thay đổi bộ mặt chiến tranh, khuynh đảo hoàn toàn hệ thống thông tin cố hữu. Nhưng về mặt tích cực, người ta không biết AI sẽ giúp giải quyết chiến tranh một cách tốt đẹp được hay không.

Thì cứ hi vọng. Vẫn có gì cụ thể hơn những lời tiên tri xưa nay. Ví vốn là sản phẩm của con người trần tục!

Sẽ có chiến tranh hạt nhơn?

Trong cuộc chiến Ukraine, ai cũng lo sợ nếu Poutine thua sẽ khó tránh Poutine, do bản tánh bất thường, làm liều vừa để vớt vát danh dự, đem bom hạt nhơn ra ném đại vài trái thị uy, nên nhiều người không dám hết lòng giúp Ukraine trang bị mạnh hơn. Nhưng liệu trong tình hình xung đột hiện nay có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhơn hay không?

Ngày nay, khi chiến tranh xảy ra, thường vẫn khó đi tới các bên phải sử dụng võ khí nguyên tử. Vì những người có trong tay võ khí nguyên tử chỉ dám sử dụng để hù dọa hoặc làm thế thương thảo với đối phương. Tình trạng này không giống như trước đây nữa vì ai cũng thật sự hiểu rỏ tầm nguy hại của thứ võ khí này. Poutine có lớn tiếng cả quyết sẽ sử dụng nguyên tử, trước sau cũng chỉ để hăm dọa mà thôi. Nga có thể được tin cậy là đứng đắn trong vần đề võ khí nguyên tử.

Còn Dmitri Medved, cựu Tổng thống và Thủ tướng của Poutine, và Vladimir Soloviev, tay siêu cực đoan, làm đài TV, vẫn thường hăm dọa dùng bom nguyên tử đánh tiêu tan Ukraine, có đáng sợ hay không?

Liệu hai người này có thể tự mình cho bom nguyên tử nổ ở Ukraine được không? Nên nhiều người lo sợ cho Ukraine và Âu châu sau Poutine, Liên-bang Nga tan rã, biết đâu sẽ có nhiều người có bom nguyên tử.

Bom nguyên tử chỉ để chống chiến tranh

Trong một quyển sách vừa xuất bản, trong tình hình căng thẳng vì Poutine thường hăm dọa sẽ dùng bom nguyên tử nếu Tây phương cố tình làm cho cuộc chiến Ukraine leo thang, tác giả ông Bruno Tertrais, Giám đốc Viện Nghiên cúu Chiến lược (Fondation pour la Recherche Stratégique / FRS) đưa ra một suy nghĩ mạnh mẻ là võ khí nguyên tử tiếp tục, tuy thấy nghịch lý, vai trò làm lắng dịu mối quan hệ quốc tế. Ông nói rõ hơn nguyên tử là thứ võ khí tối thượng của thế kỷ XXI tạo thành cái trục để giữ thế giới ổn định vì nó góp phần cấu tạo và giữ quân bình mối quan hệ quốc tế. Bom nguyên tử không ai dám sử dụng nhưng người có nó trong tay, thì ai cũng ngán vì đó là cường quốc nguyên tử. Ngày nay, sau 79 năm, chỉ mới có 9 nước có được bom nguyên tử bỏ túi để hù dọa ai dám chọc giận mình.

-- Nguyễn thị Cỏ May