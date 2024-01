Phố Ông Đồ: Người dân TP Sài Gón du xuân sớm.

- Mỹ: sẽ bố trí vũ khí nguyên tử tại Anh quốc để ngăn mối đe dọa từ Nga

- Báo WP: kế hoạch chiến tranh 2024 của Mỹ về Ukraine sẽ không đặt việc Ukraine phục hồi lãnh thổ lên hàng đầu, chỉ để ngăn cản quân Nga

- New York: Tòa phạt Trump 83,3 triệu USD vì tội phỉ báng nhà báo Carroll, trong đó bồi thường thiệt hại 18,3 triệu USD, với 65 triệu USD vì ác ý.

- Trump lên mạng xã hội phản đối phán quyết bị phạt hơn 80 triệu đô, nói sẽ kháng cáo

- Nikki Haley: sẽ vận động kiếm phiếu sơ bộ ở South Carolina, bất kể Cộng Hòa bảo nên bỏ cuộc. Hy vọng Trump lún sình ở tòa án, Haley sẽ là lựa chọn thay thế.

- Một ủy ban cựu chiến binh cấp tiến sẽ ra 1 quảng cáo TV để giúp Biden: Trump miệt thị tử sĩ và chiến binh Mỹ

- Rudy Giuliani: xin khai phá sản, một phần vì Trump quỵt tiền luật sư phí

- New York: Thẩm phán dọa tống cổ luật sư của Trump vào tù.

- Thượng viện OK bán máy bay F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

- Bộ Tư pháp tăng an ninh tới thủ đô Washington, D.C. vì tội phạm tăng vọt

- Mỹ: tạm ngưng tài trợ UNRWA của LHQ vì một số nhân viên đã tham gia tấn công Israel ngày 7/10/2023; Canada, Ý và Úc cũng tạm ngưng tài trợ theo Mỹ.

- Israel: hạ sát 11 chiến binh Palestine đêm qua ở Khan Younis của Gaza.

- Tàu dầu Marlin Luanda bị bắn cháy vì hỏa tiễn Houthi, nhưng dập tắt kịp.

- Bạch Ốc: hỗ trợ của Mỹ cho Israel sẽ tiếp tục, nhưng sẽ khuyên Israel tránh giết thường dân Palestine

- Michigan: các nhà lãnh đạo gốc Ả Rập và Hồi giáo hủy bỏ cuộc gặp với Ban vận động tranh cử của Biden vì Biden tiếp tục ủng hộ Israel thảm sát ở Gaza.

- Bộ Tư pháp: có chứng cớ cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo đã quấy rối sex 13 nữ công chức

- Giá thuê nhà giảm dần qua từng năm tại các khu vực đô thị lớn nhất của California, ngoại trừ Los Angeles.

- California: tịch thu 90 pound cần sa, một súng trường AR-15 không số hiệu và hơn 300.000 USD tiền mặt

- Quận Los Angeles: Cựu Nghị viên Thành phố Los Angeles Jose Huizar đã bị kết án 13 năm tù liên bang vì tội tham nhũng

- Quận Cam: Một bác sĩ ở Quận Cam bị 73 bệnh nhân cũ kiện lạm dụng sex

- Houston: Lưu Đại Dương bị bắt, đưa ra tòa vì tham dự bạo loạn theo lời Trump.

- Nhật Bản: lao động nước ngoài tới kỷ lục gần 2,05 triệu, đông nhất là 518.364 lao động VN, 397.918 công nhân TQ và 226.846 từ Philippines.

- TIN VN. Hai tàu cá chìm trên biển, 8 ngư dân được cứu, 3 ngư dân mất tích.

- TIN VN. Khiển trách nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

- HỎI 1: Người trưởng thành ở Mỹ: 40% Tin Lành, 28% không tôn giáo, 20% Công giáo? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Muốn sống thọ, cần học cao: thêm một năm học, sẽ giảm rủi ro chết sớm 2%? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-27/1/2024) ⚪ ---- Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao giấu tên cho biết kế hoạch chiến tranh năm 2024 của Hoa Kỳ liên quan đến Ukraine sẽ không đặt việc phục hồi lãnh thổ lên hàng đầu: “Rõ ràng là họ sẽ khó có thể cố gắng thực hiện cùng một nỗ lực lớn trên tất cả các mặt trận mà họ đã cố gắng thực hiện vào năm ngoái”, đồng thời cho biết thêm rằng chiến lược mới nhằm giúp Ukraine đẩy lùi những bước tiến xa hơn của Nga. và tập trung vào các mục tiêu dài hạn nhằm thúc đẩy lực lượng chiến đấu và nền kinh tế của Kiev. Điều này sẽ giúp Ukraine trở nên “mạnh mẽ hơn nhiều vào cuối năm 2024… và đưa họ đi trên con đường bền vững hơn.”

⚪ ---- Mỹ đang nhắm đến việc bố trí vũ khí hạt nhân của mình tại Vương quốc Anh trong nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa từ Nga, Telegraph đưa tin trích dẫn các tài liệu của Pentagon mà họ thu được. Theo các phương tiện truyền thông, các hợp đồng mua sắm cho một cơ sở mới tại RAF Lakenheath ở Suffolk chỉ ra mục tiêu của Washington là đặt đầu đạn hạt nhân mạnh gấp ba lần quả bom ở Hiroshima. Đây sẽ là lần đầu tiên sau 15 năm Mỹ làm điều này. Trở lại năm 2008, nước này cho rằng mối đe dọa đến từ Moscow không còn nghiêm trọng nữa và đã rút hỏa tiễn hạt nhân khỏi Anh.

⚪ ---- Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ Ben Cardin tuyên bố trong một tuyên bố rằng ông đã bật đèn xanh cho việc bán máy bay F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Cardin nhận xét: “Việc tôi chấp thuận yêu cầu mua máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào việc Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tư cách thành viên NATO của Thụy Điển. Nhưng đừng nhầm lẫn: đây không phải là một quyết định mà tôi xem nhẹ”.

Thượng nghị sĩ nêu quan ngại với chính quyền Biden về mối quan hệ của Ankara với Nga và lên án Israel. Ông nói: “Mối quan ngại của tôi đã được truyền đạt một cách mạnh mẽ và thuần nhất tới chính quyền Biden như một phần trong sự tham gia đang diễn ra của chúng tôi và tôi được khuyến khích bởi hướng thảo luận hiệu quả của họ với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết những vấn đề này”.

⚪ ---- Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani tuyên bố Ý đã cùng với Hoa Kỳ, Canada và Úc ngừng hỗ trợ tài chính cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc (UNRWA). Tajani cho biết quyết định này phù hợp với quyết định của các đồng minh khác của Israel, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ nhân đạo đồng thời bảo vệ an ninh của Israel. Việc cắt giảm tài trợ diễn ra sau cáo buộc của Israel rằng một số nhân viên UNRWA có liên quan đến vụ tấn công ngày 7 tháng 10.

⚪ ---- Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Canada Ahmed Hussen tiết lộ trong một tuyên bố rằng nước này sẽ ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA): “Canada đã tạm dừng bất kỳ khoản tài trợ bổ sung nào cho UNRWA trong khi tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các cáo buộc… Canada sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác khác để cung cấp hỗ trợ cứu sống dân thường ở Gaza”.

Trước đó, một số nhân viên của cơ quan này bị cáo buộc tham gia vào cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra vào ngày 7/10. Do cáo buộc, Mỹ đã ngừng tài trợ. Trong khi đó, Tổng ủy viên UNRWA Philippe Lazzarini thông báo rằng một số hợp đồng của những người được cho là tham gia cuộc tấn công (ngày 7/10/2023) đã bị chấm dứt, trong khi cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

⚪ ---- Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) về Truyền thông Chiến lược John Kirby hôm thứ Sáu đã nhấn mạnh rằng sự nghi ngờ rằng một số nhân viên của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của LHQ cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã tham gia vào ngày 7 tháng 10 không nên "xúc phạm toàn bộ tổ chức". ."

Kirby nhấn mạnh: “Họ đã giúp cứu sống hàng nghìn người ở Gaza và họ làm những công việc quan trọng”, nhưng nói thêm rằng nếu bị kết tội, một số nhân viên của tổ chức phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, cho đến khi cuộc điều tra về những cáo buộc này hoàn tất, nguồn tài trợ của Washington cho tổ chức này sẽ vẫn bị đình chỉ, Kirby chỉ ra. Ông nói thêm: “Chúng tôi muốn cuộc điều tra này diễn ra đầy đủ, kỹ lưỡng và minh bạch”.

⚪ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel hôm thứ Bảy báo cáo có 11 chiến binh Palestine được cho là đã chết trong cuộc xung đột mới nhất ở Khan Younis của Gaza. Tuyên bố quân sự nhấn mạnh phản ứng có mục tiêu đối với những kẻ gây ra mối đe dọa trước mắt, bao gồm cả các cá nhân bắn súng trường và phóng lựu đạn phóng hỏa tiễn vào binh lính Israel. Nó tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu của IDF, sử dụng sự kết hợp của máy bay, xe tăng và bộ binh, đã giao chiến với các chiến binh đang cố gắng đặt chất nổ ở gần quân đội.

⚪ ---- Marlin Luanda, một tàu chở sản phẩm dầu mỏ hoạt động cho Trafigura, một công ty kinh doanh hàng hóa đa quốc gia, đã bị tấn công bằng hỏa tiễn hải quân mới nhất của Houthi ở Vịnh Aden, theo người phát ngôn của công ty cho biết hôm thứ Sáu. Theo người phát ngôn, “thiết bị chữa cháy trên tàu đang được sử dụng để dập tắt và kiểm soát đám cháy gây ra ở một thùng hàng ở mạn phải.”

Trước đó, nhóm nổi dậy Houthi của Yemen đã tuyên bố cuộc tấn công này, mô tả đây là "sự tiếp tục nỗ lực của họ nhằm hỗ trợ người Palestine trong bối cảnh sự thù địch của Israel", chiến đấu chống lại "sự xâm lược" của Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

⚪ ---- Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSC) về Truyền thông Chiến lược John Kirby cho biết hôm thứ Sáu rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Israel sẽ tiếp tục sau phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế. Kirby khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng sẽ kiên trì "thúc giục Israel cẩn thận hơn, chính xác hơn" trong các hoạt động quân sự sau khi số người chết mới được công bố cho thấy hơn 26.000 người Gaza đã thiệt mạng.

Khi được hỏi liệu chính sách ngoại giao của Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có hiệu quả như trước hay không, Kirby nhấn mạnh rằng ông "hoàn toàn kỳ vọng" rằng mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục "tương tác một cách phù hợp".

⚪ ---- Theo báo The Detroit News, cuộc gặp giữa người quản lý Ban vận động tranh cử của Joe Biden với các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo ở Dearborn, Michigan đã bị hủy hôm thứ Sáu sau khi những người được mời bày tỏ sự phẫn nộ trước việc Biden tiếp tục ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Một người quản lý Ban vận động tranh cử dự kiến ​​sẽ gặp 10 đến 15 quan chức người Mỹ gốc Ả Rập và đại diện từ các tổ chức cộng đồng vào chiều thứ Sáu.

Assad Turfe, người tổ chức sự kiện cho biết, "cho đến khi có lệnh ngừng bắn ở Gaza, về cơ bản, sự đồng thuận chung trong cộng đồng là họ [người của Biden] không được chào đón ở đây." Thị trưởng Dearborn Abdullah H. Hammoud đã đăng một tuyên bố về sự kiện bị hủy bỏ trên X. “Cư dân Dearborn đã biểu tình và tổ chức không mệt mỏi để yêu cầu ngừng bắn. Với tư cách là thị trưởng của họ, tôi đi theo sự ước muốn của họ”, ông viết. Ông nói thêm: “Tôi sẽ không tham gia vào các cuộc trò chuyện về bầu cử trong khi chúng tôi xem một cuộc diệt chủng [ở Gaza] được phát hình trực tiếp [trên mạng] bởi chính phủ của chúng tôi”.

⚪ ---- Bộ Tư pháp hôm thứ Sáu đã công bố một thỏa thuận với văn phòng thống đốc New York rằng cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo đã quấy rối tình dục 13 phụ nữ làm việc cho tiểu bang này trong 8 năm. Thỏa thuận kết luận rằng chính quyền Cuomo đã vi phạm các quy tắc Tiêu đề VII của liên bang về chống phân biệt đối xử và trả thù từ năm 2013 đến năm 2021.

Các quan chức Bộ Tư pháp cho biết Cuomo và nhân viên của ông đã thực hiện một "mô hình hoặc hành vi phân biệt đối xử với nhân viên nữ dựa trên giới tính" và trả thù những phụ nữ đã lên tiếng. Thỏa thuận không tiết lộ danh tính của 13 nhân viên. Phụ tá Bộ trưởng Tư pháp Kristen Clarke cho biết: “Hành vi trong phòng điều hành dưới thời cựu thống đốc, quan chức dân cử quyền lực nhất bang, đặc biệt nghiêm trọng vì sự chênh lệch quyền lực rõ rệt và các nạn nhân không có cơ hội để báo cáo cũng như giải quyết các hành vi quấy rối.”

Người kế nhiệm Cuomo, Thống đốc Kathy Hochul, đã thực hiện một loạt cải cách sau khi Cuomo từ chức vào năm 2021 sau những cáo buộc từ cựu phụ tá Brittany Commisso. Commisso là một trong 11 phụ nữ có tuyên bố được chứng minh trong một báo cáo riêng của Bộ trưởng Tư pháp Letitia James, mà cuộc điều tra của Bộ Tư pháp dựa chủ yếu vào đó.

⚪ ---- Một ủy ban gồm các cựu chiến binh cấp tiến sẽ tung ra một quảng cáo tại Pennsylvania vào Chủ nhật nhắm mục tiêu vào cựu Tổng thống Trump về những bình luận trước đây của Trump về các cựu chiến binh. Quảng cáo dài 60 giây của VoteVets, được báo The Hill xem trước, có cảnh các bậc cha mẹ của các chiến binh Gold Star (Gold Star: gia đình có con tử trận) đang chỉ trích Trump vì trước đây Trump từng gọi những cựu chiến binh là “kẻ thua cuộc” và “kẻ ngu ngốc”.

Quảng cáo mở đầu bằng cảnh quay một nghĩa trang quân đội và phía trên là câu trích dẫn được cho là của Trump năm 2020: “Tại sao tôi phải đến nghĩa trang đó, nó đầy rẫy những kẻ thua cuộc”. The Atlantic đưa tin Trump nói điều này liên quan đến việc hủy chuyến thăm nghĩa trang Thế chiến thứ nhất ở Pháp. Trump cho biết bản tin là sai sự thật. Sau đó, thông tin này đã được chứng thực bởi John Kelly, chánh văn phòng của Trump vào thời điểm xảy ra những lời Trump miệt thị chiến binh gây tranh cãi.

Tiếp theo trong quảng cáo là bình luận của những bậc cha mẹ đã mất con vì chiến tranh. “Con trai riêng của tôi không phải là kẻ thua cuộc,” một phụ huynh Gold Star kể lại. Sau đó, cô ấy nói, "Con trai riêng của tôi không phải là một kẻ ngu ngốc."

“Con trai tôi không phải là kẻ thua cuộc”, một bà mẹ khác nói. Một người cha nói: “Con trai tôi, Matthew không phải là kẻ thua cuộc." Quảng cáo nêu bật hai quân nhân đã tử trận ở Iraq và Afghanistan. Sau đó, cha mẹ Gold Star của họ chỉ trích Trump, gọi ông là “kẻ thua cuộc thực sự”.

Quảng cáo sẽ được phát sóng trong giải vô địch bóng bầu dục NFL vào Chủ nhật giữa Detroit Lions và San Francisco 49ers. Việc mua quảng cáo tốn kém sáu con số sẽ diễn ra ở các vùng Pittsburgh, Wilkes-Barre/Scranton và Harrisburg. Hồi năm 2020, Biden đã thắng Pennsylvania, lật ngược tiểu bang chiến trường này thành màu xanh Dân Chủ với tỷ lệ phiếu thắng khoảng 1,2%.

⚪ ---- Nikki Haley đang phải đối mặt với những lời kêu gọi ngày càng nhiều về việc rời khỏi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ngay cả khi Haley công khai ra hiệu không có ý định làm như vậy trước cuộc bầu sơ bộ ở South Carolina vào tháng tới. Người đứng đầu Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC), Đảng Cộng hòa Georgia và ngày càng nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang thúc giục Haley bỏ cuộc tranh cử, cho rằng bà Haley không có con đường thực tế để được đề cử chống lại cựu Tổng thống Trump.

Có những động lực để Haley tiếp tục phát triển nhưng cũng có những rủi ro. Haley hiện có tới 17 phiếu đại biểu sau New Hampshire và có khả năng giành được nhiều hơn trong các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới, điều này có thể giúp Haley trở thành ứng cử viên thay thế cho Trump khi Trump phải đối mặt với vô số cuộc chiến pháp lý.

Đồng thời, Haley có thể bị coi là quỷ dữ trong Cộng Hòa nếu Ban vận động tranh cử của Haley kết thúc khiến các cử tri Đảng Cộng hòa cấp bậc muốn đảng thống nhất đằng sau ứng cử viên có khả năng được đề cử của họ tức giận. Chiến lược gia Đảng Cộng hòa Brendan Steinhauser cho biết, khi gắn bó với cuộc tranh cử, Haley có nguy cơ trở thành “người không được chào đón với thế giới MAGA, cũng như với Trump và đoàn tùy tùng của Trump”. Nhưng, nếu Tòa Tối Cao phán rằng các tiểu bang có quyền xóa tên Trump trên lá phiếu vì đã hỗ trợ bạo loạn 6/1/2021 thì Haley sẽ là người duy nhất thay thế.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự không hài lòng với phán quyết mới nhất trong vụ cô E. Jean Carroll kiện Trump về tội phỉ báng. "Hoàn toàn vô lý! Tôi hoàn toàn không đồng ý với cả hai phán quyết và sẽ kháng cáo toàn bộ cuộc săn lùng phù thủy do Biden chỉ đạo này tập trung vào tôi và Đảng Cộng hòa", cựu nguyên thủ quốc gia phàn nàn trong một bài đăng đăng trên Truth Social. Trump tiếp tục nói rằng hệ thống pháp luật của đất nước "ngoài tầm kiểm soát và đang được sử dụng như một Vũ khí Chính trị". Trump nhấn mạnh rằng các quyền trong Tu chính án thứ nhất của Trump đã bị "tước bỏ".

⚪ ---- Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết hôm thứ Sáu liên quan đến vụ kiện về phỉ báng do cô E. Jean Carroll đưa ra chống lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Bồi thẩm đoàn liên bang tại tòa Manhattan, New York, nói rằng Trump sẽ phải bồi thường 83,3 triệu USD vì tội phỉ báng nhà báo Carroll. Trước đó, Thẩm phán Lewis Kaplan đã nói với các bồi thẩm đoàn rằng việc cựu nguyên thủ quốc gia "tấn công tình dục" Carroll vào những năm 1990s là sự thật.

Trong nhiều tháng, Trump đã phủ nhận các cáo buộc, vu khống câu chuyện của nhà báo. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn đã quyết định rằng cựu tổng thống sẽ phải bồi thường thiệt hại 18,3 triệu USD, cùng với 65 triệu USD tiền bồi thường trừng phạt vì hành động ác ý.

⚪ ---- Cùng ngày Donald Trump bị đưa ra phán quyết bồi thường hơn 80 triệu đôla trong vụ phỉ báng E. Jean Carroll, có thông tin cho rằng cựu tổng thống có thể bị kiện thay mặt Rudy Giuliani liên quan đến vụ phá sản của cựu thị trưởng Giuliani. Lý do: Trump quỵt tiền.

Một hồ sơ tòa ándo Giuliani xin phá sản đề ngày thứ Sáu cho thấy rằng "có thể có yêu cầu bồi thường về các khoản chi phí pháp lý Trump chưa thanh toán cho Giuliani" được viết khi biểu mẫu tìm kiếm thông tin cụ thể về các yêu cầu bồi thường dự phòng. Cựu công tố viên liên bang Ron Filipkowski đã bình luận về hồ sơ, nói rằng nó "ngày càng tốt hơn."

Filipkowski viết hôm thứ Sáu: “Bây giờ Trump sẽ phải trả cho các chủ nợ của Rudy Giuliani vì các khoản phí pháp lý chưa thanh toán cho Rudy Giuliani là một trong những tài sản của Rudy Giuliani trong vụ phá sản của ông Giuliani”.

Chiến lược gia chính trị Simon Rosenberg cũng lên tiếng, nói: "Trời ạ, có một vấn đề pháp lý tiềm ẩn hoàn toàn mới đối với Trump và các đảng viên Đảng Cộng hòa - Trump đã làm khó Rudy Giuliani [khi quỵt tiền luật sư phí mà lẽ ra Trump phải tar3 cho Giuliani từ lâu]." Tin này cũng đã được Bloomberg loan tin.

⚪ ---- New York: Trump kinh hoảng trước tòa, khi luật sư của cô Carroll đòi phạt Trump hơn 10 triệu đôla, Thẩm phán dọa tống cổ luật sư của Trump vào tù. Một phòng xử án liên bang ở Manhattan hôm thứ Sáu đã trở nên căng thẳng trong phần bồi thường thiệt hại trong phiên tòa xét xử tội phỉ báng của nhà văn E. Jean Carroll chống lại cựu Tổng thống Trump. Trump đã ở đó để kết thúc các cuộc tranh luận — như Trump đã làm vào thứ Năm, khi Trump làm chứng ngắn gọn — và AP lưu ý rằng Trump có vẻ "bị kích động suốt buổi sáng, lắc đầu mạnh mẽ" (một phản ứng rõ ràng là phổ biến của Trump) trong khi đó thì, với tư cách là luật sư chính của Carroll, Roberta Kaplan, đã hoàn thành vụ án của mình.

Houston: Lưu Đại Dương bị bắt, đưa ra tòa vì tham dự bạo loạn theo lời Trump

Dương Đại Lưu,

đông nhất là 518.364 lao động VN

TIN VN. Phố Ông Đồ: Người dân TP Sài Gón xúng xính áo quần du xuân sớm

Hình ảnh Phố Ông Đồ.

TIN VN. Hai tàu cá chìm trên biển, 8 ngư dân được cứu, 3 ngư dân mất tích.

TIN VN. Khiển trách nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng; nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng.

Kaplan nhấn mạnh bồi thẩm đoàn nên buộc Trump trao cho thân chủ của cô ít nhất 10 triệu USD tiền bồi thường và trừng phạt cho những tổn thất mà Carroll phải chịu sau khi Trump gọi cô là kẻ nói dối về vụ lạm dụng tình dục những năm 1990 mà Trump phải chịu trách nhiệm.Kaplan cũng lưu ý trước tòa rằng: “Donald Trump đã cố gắng bình thường hóa các hành vi bất thường”. Ngay sau đó, Trump đột ngột đứng dậy khỏi bàn của đội bào chữa và đi về phía cửa, “dừng lại để nhìn quanh phòng xử án chật cứng khi các thành viên của Sở Mật vụ lao lên theo ông ta ra ngoài,” theo AP.Thẩm phán Lewis Kaplan (không liên quan đến luật sư của Carroll) tuyên bố: “Biên bản sẽ phản ánh rằng ông Trump vừa đứng dậy và bước ra khỏi phòng xử án”. Tờ New York Times lưu ý rằng Roberta Kaplan đã phớt lờ "sự vi phạm trang trí trong phòng xử án" không điển hình của Trump và tiếp tục với phần lập luận cuối cùng của mình "như thể không có gì bất thường xảy ra."Sự bước ra đi của Trump diễn ra ngay sau khi Thẩm phán Kaplan hạ bệ luật sư của Trump, Alina Habba, khi người này không ngừng nói khi được yêu cầu. "Bà [luật sư] sắp phải ngồi tù một thời gian rồi. Bây giờ hãy ngồi xuống đi," Kaplan ra lệnh. Nữ luật sư Habba "tuân thủ ngay lập tức", theo AP.Nhưng CNBC đưa tin rằng ngày của Trump tại tòa vẫn chưa kết thúc, vì Trump quay lại phòng xử án khoảng một giờ sau đó sau khi luật sư của Carroll kết thúc phần tranh luận cuối cùng và ngay trước khi Habba bắt đầu phần tranh luận của mình. Vào tháng 5, bồi thẩm đoàn trong một phiên tòa riêng biệt đã trao cho Carroll 5 triệu USD, kết luận Trump phải chịu trách nhiệm về lạm dụng tình dục và phỉ báng.⚪ ---- Bộ Tư pháp cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ tăng cường nguồn lực thực thi pháp luật bổ sung tới thủ đô Washington, D.C., để nhắm mục tiêu vào tội phạm bạo lực và cướp xe. Dân biểu Henry Cuellar, D-Texas, là nạn nhân của một vụ cướp xe có vũ trang ở thủ đô vào tháng 10. Vào thời điểm đó, thủ đô của đất nước đã chứng kiến 750 vụ cướp xe, với 3/4 trong số đó liên quan đến súng trong năm.Matthew Graves, Luật sư Hoa Kỳ của Quận Columbia, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, "Chúng tôi đã nhắm mục tiêu và truy tố những kẻ thúc đẩy bạo lực trong cộng đồng của chúng ta. Sự gia tăng nguồn lực cho những nỗ lực này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục mở rộng những nỗ lực này và để loại bỏ thêm nhiều kẻ gây bạo lực ra khỏi đường phố của chúng ta."Vào tháng 2/2023,Dân biểu Hoa Kỳ Angie Craig, D-Minn., bị tấn công trong thang máy của tòa nhà chung cư ở Washington của cô. Kẻ tấn công cô đã bị kết án 27 tháng tù hồi tháng 11. Khai về tác động của nạn nhân, cô cho biết kẻ tấn công đã túm cổ cô, đấm cô và đập cô vào một bức tường thép khi cô bị mắc kẹt trong thang máy.⚪ ---- Giá thuê nhà giảm dần qua từng năm tại các khu vực đô thị lớn nhất của California, ngoại trừ Los Angeles. Theo dữ liệu tháng 12 năm 2023 từ Rent.com, Sacramento chứng kiến sự thay đổi lớn nhất với giá thuê giảm hơn 6,5% xuống mức trung bình là 2.537 USD hàng tháng. Tại khu vực metro Riverside, giá thuê giảm hơn 3,5%.San Francisco và San Diego có mức giảm nhỏ hơn. Tuy nhiên, tại thành phố lớn nhất California, giá thuê nhà lại tăng lên hàng năm. Phân tích cho thấy Los Angeles chứng kiến giá thuê trung bình tăng lên 3.515 USD mỗi tháng trong tháng 12, cao hơn 4% so với tháng 12 năm 2022. Trên toàn tiểu bang, giá thuê trung bình là $2,941/tháng, phần lớn không thay đổi so với năm trước.Mississippi, New Hampshire, Michigan, Minnesota, North Dakota và Kansas có giá thuê tăng hai con số. Theo Rent.com, Florida, Idaho và Oregon chứng kiến mức giảm mạnh nhất. Rent.com cho biết trên toàn quốc, giá thuê trung bình hàng tháng là $1,964 vào tháng trước, thấp hơn chưa đến 1% so với tháng 12 năm 2022.Thành phố Salt Lake dẫn đầu tất cả các khu vực đô thị có mức giảm lớn nhất, nơi giá thuê giảm 20,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Austin (12,5%) trải qua mức giảm lớn thứ hai. Providence, Rhode Island (21,55%) và Columbus, Ohio (11,56%) chứng kiến mức tăng giá thuê lớn nhất.⚪ ---- California: Cảnh sát đã thu giữ khoảng 90 pound cần sa, một khẩu súng trường AR-15 không có số hiệu và hơn 300.000 USD tiền mặt từ một người đàn ông 24 tuổi hôm thứ Năm tại Quận Santa Barbara. Vụ bắt giữ Apolinar Ordaz Soriano, cư dân Santa Maria, diễn ra sau khi Cảnh sát trưởng Quận Santa Barbara thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của thanh niên 24 tuổi ở dãy nhà 800 trên Phố South Smith.Soriano phải đối mặt với cáo buộc bán và vận chuyển cần sa mà không có giấy phép, sở hữu cần sa để bán và âm mưu. Nhà chức trách cho biết cáo buộc về súng ma AR-15 đang chờ xử lý trong khi các thám tử tiếp tục điều tra. Người đàn ông 24 tuổi này đang bị giam tại Nhà tù Chi nhánh Phía Bắc với số tiền bảo lãnh là 20.000 USD.⚪ ---- Quận Los Angeles: Cựu Nghị viên Thành phố Los Angeles Jose Huizar đã bị kết án 13 năm tù liên bang vì tội tham nhũng vào sáng thứ Sáu. Huizar, 55 tuổi, năm ngoái đã nhận tội nhận hối lộ 1,5 triệu USD từ các hãng xây dựng. Đó là bản án ở mức cao nhất so với những gì có thể được đưa ra trong thỏa thuận nhận tội của anh ta.Nhà thầu xây dựng Bel Air Dae Yong Lee, còn được gọi là David Lee, đã bị kết án sáu năm tù liên bang vì tội hối lộ Huizar. Lee cũng bị phạt 750.000 USD và doanh nghiệp của ông, 940 Hill LLC, bị phạt 1,5 triệu USD và bị quản chế 5 năm. Tuy nhiên, Lee không đơn độc. Anh trai của Huizar, Salvador Huizar, và tám cộng sự khác của cựu ủy viên hội đồng cũng đã bị kết án hoặc nhận tội với các cáo buộc liên bang liên quan đến âm mưu này.⚪ ---- Quận Cam: Một bác sĩ ở Quận Cam đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì cáo buộc lạm dụng tình dục bệnh nhân hiện đang bị 73 bệnh nhân cũ kiện. Bác sĩ William Moore Thompson IV, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, bị cáo buộc lạm dụng tình dục bệnh nhân trong các chuyến thăm tại cả văn phòng Newport Beach của ông cũng như tại Bệnh viện Hoag.Theo vụ kiện, Thompson chuyên chăm sóc người giới tính thứ ba LGBTQ. Một số người đàn ông cho rằng Thompson lạm dụng họ cho biết niềm tin của họ vào các bác sĩ đã tan vỡ. Kenton Huynh nói: “Cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa tìm được bác sĩ nào khác để có thể đi tìm sự giúp đỡ cho mình.”Julio Hernandez nói với NBC4, “Tôi rất lo lắng. Tôi không muốn gặp bất kỳ bác sĩ nào khác.” Matt Lervold nói: “Chúng tôi đã làm mọi thứ mà các giáo sư y khoa bảo chúng tôi làm và chúng tôi đã bị quấy rối”.Nhiều người khởi kiện cho biết họ đã tìm đến dịch vụ của Thompson. Tuy nhiên, ít nhất một người cho biết anh ta đã bị ngược đãi sau khi tình cờ được giao chăm sóc cho Thompson trong một lần đến phòng cấp cứu.⚪ ----. Một người đàn ông 47 tuổi ở Texas bị cáo buộc về tội xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, nói với FBI rằng anh không biết hoạt động gì đang diễn ra ở trong tòa nhà Quốc Hội đó, theo đơn khiếu nại mới chưa được gỡ niêm phong nộp tại Washington, D.C.Tuy nhiên,người đã ghi lại cuộc bạo loạn bằng video trên điện thoại di động ghi lại cảnh các văn phòng bị lục soát và những bức ảnh selfie đội mũ MAGA, cho biết lẽ ra Lưu nên biết rằng mình không được phép có mặt tại tòa nhà Quốc Hội.“Lưu không thể mô tả chức năng của tòa nhà Quốc hội, nhưng thừa nhận rằng Lưu nhận ra rằng việc xông vào bên trong tòa nhà là không tốt vì đây là tài sản của chính phủ và Lưu không được phép vào nếu không được phép,” theo một thành viên của Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố chung của FBI (JTTF) đã viết trong một bản khai.Lưu, người chưa có tên luật sư trong hồ sơ tòa án, đã bị bắt hôm thứ Năm tại Houston. Sau cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021, chính quyền liên bang đã gửi trát đòi hầu tòa cho Google đối với tất cả các tài khoản có mặt bên trong tòa nhà Capitol vào ngày hôm đó. Trong số đó, theo bản khai có một thiết bị di động được liên kết với tài khoản Google của Lưu. Dữ liệu vị trí cho thấy thiết bị đã đến khuôn viên Điện Capitol vào khoảng 2:41 giờ chiều ngày 6 tháng 1, và ở bên trong tòa nhà Capitol vào khoảng 2:58 giờ chiều. và 3:11 giờ chiều, và rời khỏi khu vực lúc 3:27 giờ chiều, theo bản khai tuyên bố.Vào ngày 14 tháng 7 năm 2021, một sĩ quan JTTF thứ hai đã phỏng vấn Lưu về các hoạt động của anh ta vào ngày 6 tháng 1, bản khai vẫn tiếp tục. Lưu cho biết anh đã tham dự cuộc vận động tranh cử của Trump vào sáng hôm đó, trong đó cựu tổng thống Trump đã kêu gọi những người ủng hộ ông xuống Điện Capitol và “chiến đấu quyết liệt” để ngăn việc chứng nhận chiến thắng bầu cử của Joe Biden, sau đó Lưu nói rằng anh đi bộ đến Điện Capitol và “đi theo một nhóm người khác vào tòa nhà,” theo bản khai.Lưu đã đưa ra một cặp ảnh tự chụp mà anh ta chụp trong khuôn viên Điện Capitol, bản khai tiếp tục. “Một trong những đoạn ghi âm điện thoại di động của Lưu mà Lưu gửi cho FBI vào tháng 8 năm 2021 dường như đã được ghi lại khi Lưu đang ở trong một trong những văn phòng bên trong Điện Capitol. Trong video, giấy tờ và các mảnh vụn khác vương vãi khắp không gian văn phòng và sàn nhà, trong khi những mảnh vụn khác trong đoạn ghi hình dường như đang lục lọi trong không gian văn phòng.”Đoạn phim camera giám sát CCTV ghi lại cảnh Lưu bước vào tòa nhà, xác nhận dữ liệu vị trí của Google, bản khai tuyên thệ nêu rõ. Lưu mặc một chiếc áo khoác phao Northface màu trắng đặc biệt với ngực và vai màu đen, đội chiếc mũ kiểu xe tải MAGA màu đỏ có họa tiết cờ Mỹ ở phần lưới phía sau với một chiếc mũ len màu đen và xám bên dưới, một chiếc khăn quàng cổ kẻ sọc đen và xám và một chiếc khăn màu xanh lam- bản khai tuyên thệ cho biết, “Đoạn video CCTV ghi lại cảnh Lưu ở Điện Capitol cho thấy rằng, khi Lưu có mặt, đã có kính vỡ và các mảnh vỡ khác trong hội trường bên trong Điện Capitol.”Theo bản khai, Lưu đã được phỏng vấn một lần nữa bởi một sĩ quan FBI JTTF tại một quán cà phê ở Houston vào ngày 13 tháng 12. Ở đó, Lưu “một lần nữa thừa nhận đã ở bên trong Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021.”Lưu bị bắt vào sáng thứ năm. Lưu phải đối mặt với bốn tội nhẹ: cố ý vào hoặc ở lại bất kỳ tòa nhà hoặc khu đất bị hạn chế nào mà không có thẩm quyền hợp pháp; cố ý và có ý định cản trở hoặc phá vỡ hoạt động kinh doanh có trật tự của chính phủ hoặc các chức năng chính thức, tham gia vào hành vi gây rối hoặc gây rối; và hành vi gây mất trật tự trong tòa nhà Capitol; diễn hành, biểu tình hoặc biểu tình trong tòa nhà Capitol.Hồ sơ của Lưu ở đây:⚪ ---- Nhật Bản: Theo tin Nikkei Asia, lao động nước ngoài tới kỷ lục gần 2,05 triệu,, 397.918 công nhân TQ và 226.846 từ Philippines. Số lượng công dân nước ngoài làm việc tại Nhật Bản đã lần đầu tiên lên tới 2 triệu, theo Bộ lao động Nhật Bản báo cáo hôm thứ Sáu, khi tiếp nhận nhiều công nhân nhà máy, người chăm sóc và lao động khác từ Đông Nam Á. Con số trong tháng 10 đã tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên gần 2,05 triệu, tốc độ tăng trưởng cao hơn 6,9 điểm phần trăm so với tháng 10 năm 2022.Theo quốc tịch, người Việt Nam chiếm 25,3% số lao động, ở mức 518.364 người. Tiếp theo là 397.918 công nhân Trung Quốc và 226.846 từ Philippines. Về trình độ cư trú, các cá nhân có thị thực được cấp cho những người trong lĩnh vực chuyên môn và chuyên môn tăng nhiều nhất, tăng 24,2% lên 595.904. Trong nhóm đó, những người được phân loại là "công nhân lành nghề được chỉ định" đã tăng 75,2% lên 138.518 người - bao gồm 69.462 người Việt Nam và 25.589 người Indonesia.Số lượng công nhân lành nghề được chỉ định của Indonesia đã tăng hơn gấp đôi so với một năm trước đó. Tổng số lao động từ Indonesia đã tăng 56%, tốc độ nhanh nhất trong số tất cả các quốc tịch. Các chuyên gia có tay nghề cao bao gồm các nhà nghiên cứu, kỹ sư và nhà quản lý. Những người lao động như vậy được hưởng ưu đãi về mặt cư trú dựa trên quá trình làm việc và thu nhập hàng năm của họ.⚪ ----. Theo VTV. Đường mai, đào rực rỡ xen kẽ với Phố ông đồ, những tiểu cảnh dân dã, gần gũi... mang đến không khí Tết sớm ở TP Hồ Chí Minh. Tại Phố ông đồ, có những tiểu cảnh tái hiện hình ảnh xưa và nay như cổng nhà ba gian, làng nghề, bếp củi,... được rất nhiều người yêu thích. hố ông đồ là một hoạt động nằm trong Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024, tổ chức tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh. Lễ hội này được duy trì 17 năm qua. Năm nay, số lượng ông đồ trẻ tăng khoảng 50%, cùng với đó, mỗi gian hàng tăng từ 1-2 người lên 4-5 người. Việc này nhằm vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như tạo điểm nhấn của Phố.⚪ ----Theo Báo Dân TRí. Chiều 27/1, ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), xác nhận có 2 tàu cá địa phương bị chìm trên biển. Các tàu cá gặp nạn đêm 26/1 trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ (Quảng Bình) khoảng 56 hải lý về phía nam, trong đó có 1 tàu đánh cá và 1 tàu thu mua hải sản. Trên 2 tàu bị chìm có tất cả 11 thuyền viên, 8 người đã được các tàu cá khác cứu sống, 3 thuyền viên đang mất tích.⚪ ----Theo Báo Đầu Tư. Nguyên Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, bị Bộ Chính trị khiển trách. Tại cuộc họp sáng 27/1, Ban Bí thư cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016-2021 và khiển trách Ban cán sự đảng Bộ này nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, bị khai trừ Đảng. Ông Trịnh Đình Dũng khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Mai Tiến Dũng khi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những điều đảng viên không được làm, ông Hoàng Quốc Vượng khi làm Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Công Thương và Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải còn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những vi phạm này đều gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.⚪ ---- HỎI 1: Người trưởng thành ở Mỹ: 40% Tin Lành, 28% không tôn giáo, 20% Công giáo?ĐÁP 1: Đúng thế. Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy người Mỹ liên tục bị coi là “không có” khi nói đến tôn giáo, nghĩa là họ là những người vô thần, theo thuyết bất khả tri hoặc “không có gì đặc biệt”.Theo Khảo sát Tham khảo Ý kiến Công chúng Quốc gia do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện hàng năm, khoảng 28% người trưởng thành ở Hoa Kỳ không theo tôn giáo nào. Đây là nhóm tôn giáo lớn thứ hai trong cuộc khảo sát, sau 40% người Tin lành và 20% người Công giáo.Những người "không có" ít có khả năng tình nguyện hoặc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Trong số những người trưởng thành ở Hoa Kỳ được khảo sát, 17% người "không theo tôn giáo" đã tình nguyện tham gia vào năm ngoái so với 27% người lớn theo tôn giáo và 39% người "không theo tôn giáo" đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2022 so với 51% người lớn theo tôn giáo.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Muốn sống thọ, cần học cao: thêm một năm học, sẽ giảm rủi ro chết sớm 2%?ĐÁP 2: Đúng thế. Khẩu hiệu "Ở lại trường" có xu hướng tập trung vào tiền bạc, địa vị và sự tự do mà giáo dục nhiều hơn có thể mang lại. Bây giờ có một lập luận khác về việc có được càng nhiều bằng cấp càng tốt -- có một cuộc sống trường thọ hơn. Một nghiên cứu toàn cầu mới được công bố gần đây trên tạp chí Y tế The Lancet Public Health cho biết trình độ học vấn của một người càng cao thì nguy cơ tử vong sớm càng thấp.Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nguy cơ tử vong của một người giảm trung bình 2% sau mỗi năm học thêm mà họ đạt được. Điều đó có nghĩa là những người hoàn thành sáu năm tiểu học có nguy cơ tử vong trung bình thấp hơn 13%. Trình độ học vấn trung học giúp giảm gần 25% nguy cơ tử vong của một người và việc có bằng Thạc sĩ giúp giảm nguy cơ xuống 34%.Mirza Balaj, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, cho biết: “Giáo dục nhiều hơn dẫn đến việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn, tiếp cận tốt hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giúp chúng ta chăm sóc sức khỏe của chính mình”.Chi tiết: