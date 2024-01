Hình trên, khoảng 1/2 tòa nhà Gaza sập vì bom Israel. Lần đầu trong lịch sử Mỹ: Một khu học chánh công lập ở Michigan đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn song phương trong cuộc chiến Israel-Hamas, đồng thời khuyến khích giáo viên thảo luận về xung đột trong lớp học sau cuộc họp đầy cảm xúc hôm thứ Tư.

.

- Lần đầu trong lịch sử Mỹ: Khu học chánh Ann Arbor ở Michigan ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn song phương cuộc chiến Israel-Hamas, mời gọi giáo viên thảo luận về cuộc chiến

- Báo Đức: quân đội Đức chuẩn bị cho cuộc chiến lớn giữa NATO và Nga có thể sắp bùng nổ

- Nga: quân Nga đã dội bom 1 trại lính, hạ sát 60 chiến sĩ tình nguyện quốc tế [giúp Ukraine]

- Pháp: tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine

- Biden bó tay, phải chờ Israel có chinh phủ khác bớt diều hâu. Thủ tướng Netanyahu bác bỏ đề xuất của Mỹ về mở cho dân tộc Palestine một lộ trình trở thành nhà nước.

- Ngoại trưởng Nga: xung đột giữa Israel và Hamas chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại trực tiếp. Nga sẽ có đề xuất hòa bình cho Gaza.

- Nhóm Houthi nói họ sẽ không dừng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu Israel hướng tới các cảng ở "Palestine bị chiếm đóng"

- Gaza: 24.620 người đã chết từ khi bắt đầu xung đột với Israel ngày 7 tháng 10.Với 61.830 người đã bị thương.

- Người Úc mơ mộng: Ngoại Trưởng Úc tìm hòa bình cho Gaza, và quy chế 2 nhà nước. Israel không nhúc nhích

- Trump lên mạng, gõ giận dữ: Tổng Thống phải có quyền miễn tố tuyệt đối, kể cả khi "vượt tất cả các lằn ranh"

- Trump tìm ứng viên Phó Tổng Thống, cố vấn sợ Haley sẽ chiếm ngôi Tổng Thống của Trump

- Tòa án tối cao của Maine: yêu cầu Bộ Trưởng Hành Chánh Maine ngưng xóa tên Trump ở phiếu bầu, chở Tòa Tối Cao Liên Bang phán

- Trump ồn ào tranh cãi với Thẩm phán Lewis Kaplan, bị dọa trục xuất vì Trump ồn ào quậy cô E. Jean Carroll

- BMW và Figura sẽ chế tạo robot hình người để làm ở các cơ xưởng sản xuất xe hơi.

- Đức: Công ty Robert Bosch GmbH sẽ cắt 1.200 nhân viên

- Giám đốc điều hành Salesforce: phải ngừa nguy hiểm trí tuệ nhân tạo "AI Hiroshima".

- Hàng không Akasa Air của Ấn Độ đặt mua 150 máy bay phản lực Boeing Max

- Mỹ: yêu cầu Bắc Hàn đừng cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine.

- WEF: khoảng cách giữa điều trị sức khỏe nữ và nam tốn 1 nghìn tỷ USD/năm toàn cầu. Mỗi đô la Mỹ đầu tư vào sức khỏe phụ nữ sẽ mang lại 3 đô la cho tăng trưởng kinh tế

- New York: xe đụng nơi xa lộ, tấp vào lề, đang đứng thì bị xe vận tải tới tông, 5 phụ nữ chết

- Cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger bị giam 3 giờ ở phi trường Munich

- Quan chức TQ gốc Tây Tạng, từng ra lệnh phá 1 tượng Phật cao 30 mét, té ngã từ lầu 5 thương xá, chết tại chỗ

- Kentucky: Tượng Quan Âm nơi sân Chùa Từ Ân bị phá hoại, gãy 2 tay

- TIN VN. Người dùng Việt mất 17,3 nghìn tỷ đồng vì virus máy tính trong năm 2023.

- HỎI 1: Những người mua xe mới trong năm 2023, có tới 73% nói rất hài lòng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Phụ nữ ăn nhiều rau, quả khi về già 46% khỏe mạnh hơn, ít bệnh hơn so với người ăn ít rau, trái? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-18/1/2024) ⚪ ---- Công ty khởi nghiệp Figura về sản xuất và chế tạo robot của BMW đã công bố hôm thứ Năm về việc triển khai các robot hình người tại các cơ sở của nhà sản xuất xe hơi ở Mỹ, khi ngày càng có nhiều công ty chuyển sang sử dụng robot giống con người để đảm nhận một số nhiệm vụ thể chất nhất định.

.

Mặc dù số lượng robot ban đầu sẽ được triển khai không được tiết lộ, nhưng mối quan hệ hợp tác sẽ bắt đầu với số lượng nhỏ và mở rộng dựa trên kết quả hoạt động, như Giám đốc điều hành của Figura, Brett Adcock đã nêu. Việc tích hợp các robot hình người của Figura vào các quy trình sản xuất của BMW, bao gồm các hoạt động tại xưởng thân xe, tấm kim loại và nhà kho, dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 12 đến 24 tháng tới.

.

Adcock cho biết: “Chúng tôi đã thiết kế robot để đảm bảo an toàn khi ở cạnh con người. Hợp tác với BMW về tự động hóa trong một cơ sở sản xuất là một động lực xác thực to lớn cho chúng tôi trong lĩnh vực không gian”. Được thành lập vào năm 2022, đây là thương vụ thương mại đầu tiên của Figura.

.

⚪ ---- Công ty Robert Bosch GmbH sẽ cắt giảm khoảng 1.200 vị trí trong bộ phận Cross-Domain Computing Solutions vào cuối năm 2026, với phần lớn nhân viên phải đối mặt với việc cắt giảm việc làm ở Đức, theo công ty xác nhận với Handelsblatt hôm thứ Năm. Tháng trước, Giám đốc điều hành Stefan Hartung cảnh báo rằng hoạt động kinh doanh của công ty sẽ “khó khăn hơn dự kiến” trong cả năm 2024 và 2025.

.

Cụ thể, quyết định cắt giảm lực lượng lao động trong bộ phận này là do sự phát triển của hệ thống lái xe hoàn toàn tự động chậm hơn dự kiến. Theo thông tin được giới truyền thông tiết lộ, nhân viên tại Hildesheim, Leonberg, Abstatt, Renningen và Schwieberdingen sẽ bị ảnh hưởng.

.

⚪ ---- Giám đốc điều hành Salesforce Marc Benioff đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các giao thức an toàn và nguyên tắc tin cậy trong phát triển trí tuệ nhân tạo AI tại Hội nghị thường niên Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm thứ Năm: "Chúng tôi không muốn có điều gì đó thực sự sai lầm. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về an toàn đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nói về niềm tin".

.

“Đây là một thời điểm quan trọng đối với AI,” Benioff tuyên bố khi nói chuyện với Sara Eisen của CNBC. Ông thừa nhận những bước nhảy vọt đáng kể mà AI đã đạt được trong hai năm qua. Tuy nhiên, ông bày tỏ lo ngại về hướng phát triển AI, nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng thảm khốc hoặc những hậu quả không lường trước được mà ông gọi một cách ẩn dụ là "AI Hiroshima". (ghi chú: Hiroshima là thành phố Nhật bị Mỹ dội bom nguyên tử hồi năm 1945 để buộc Nhật Hoàng đầu hàng.)

.

⚪ ---- Công ty hàng không Akasa Air của Ấn Độ hôm thứ Năm đã công bố một đơn đặt hàng quan trọng cho 150 máy bay phản lực Boeing Max, đánh dấu một bước đi quan trọng của nhà sản xuất Mỹ trong bối cảnh những lo ngại về an toàn đang diễn ra. Thỏa thuận này được tiết lộ tại triển lãm hàng không Wings India, bao gồm các máy bay 737 Max 10 và Max 8-200, dự kiến được giao đến năm 2032.

.

Đáng chú ý, đơn đặt hàng không bao gồm mẫu Max 9, gần đây liên quan đến một trục trặc kỹ thuật với Alaska Airlines. "Với thông báo quan trọng này, lần đầu tiên được đưa ra tại triển lãm hàng không ở Ấn Độ, Akasa Air trở thành hãng hàng không Ấn Độ duy nhất trong lịch sử hàng không dân dụng đạt được đơn đặt hàng hơn 200 máy bay trong vòng 17 tháng kể từ khi bắt đầu hoạt động, " Akasa Air cho biết trong một tuyên bố.

.

⚪ ---- Với việc Donald Trump vẫn chưa công bố người đồng hành cùng mình, những người trung thành với Trump được cho là đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo Trump không chọn Nikki Haley làm ứng viên Phó Tổng Thống. Theo Politico, những người chỉ trích Haley, cựu thống đốc Nam Carolina, đã đi xa đến mức cảnh báo Trump rằng việc bổ nhiệm bà làm phó tổng thống có thể dẫn đến tình huống các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa sẽ cố gắng loại bỏ Trump ra khỏi quyền lực để Haley lên thay thế làm Tổng Thống, nếu họ đắc cử 2024.

.

Sự phản đối đối với việc bổ nhiệm tiềm năng của Haley cũng tập trung vào cách tiếp cận chính sách đối ngoại diều hâu của bà, với một số người - bao gồm cả cậu Donald Trump Jr. - cảnh báo Trump rằng việc đưa Haley vào tấm vé liên danh sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội từ cơ sở cử tri MAGA không gắn bó sâu hơn với Trump, theo Politico đưa tin.

.

Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) nói với hãng tin này: “Nikki Haley với tư cách là Phó Tổng Thống sẽ là một ảo tưởng về tân bảo thủ và là một cơn ác mộng MAGA. Vào Ngày đầu tiên, Haley sẽ biến Đài quan sát Hải quân (tư dinh Phó Tổng Thống) thành một trụ sở phản kháng, chống Trump, phá hoại Trump ở mọi bước đi.”

.

⚪ ---- Cựu Tổng thống Donald Trump đã gõ một bài phát biểu đầy giận dữ trên mạng Truth Social vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm (nghĩa là, mới vài giờ đồng hồ, khi độc giả đọc bản tin này của VB sáng Thứ Năm), trong đó Trump nói rằng Trump xứng đáng được "miễn tố hoàn toàn" khỏi bị truy tố hình sự ngay cả khi Trump "vượt quá giới hạn" ("crossed the line") vì phạm tội.

.

Trump viết với chữ hoa: “Tổng thống Hoa Kỳ PHẢI CÓ QUYỀN MIỄN TỐ HOÀN TOÀN, KHÔNG CÓ ĐIỀU NÀO SẼ KHÔNG THỂ HOẠT ĐỘNG ĐÚNG CÁCH. BẤT KỲ SAI LẦM NÀO, NGAY CẢ NẾU CÓ Ý ĐỊNH TỐT, SẼ BỊ TRUY TỐ BỞI PHÍA ĐỐI THỦ KHI CUỐI NHIỆM KỲ. NGAY LẬP TỨC SỰ KIỆN 'Vượt qua ranh giới' CŨNG PHẢI LÀ QUYỀN MIỄN TỐ HOÀN TOÀN." (ghi chú: nghĩa là, hiếp dâm, giết người, hay bán hồ sơ mật cho Putin... thì Tổng Thống Trump cũng được miễn tố, không bị truy tố.)

.

Trên thực tế, Trump không bị truy tố vì cáo buộc phạm một sai lầm có chủ ý mà bị cáo buộc cố ý lừa gạt Hoa Kỳ bằng cách cố gắng duy trì quyền lực một cách bất hợp pháp sau khi thua phiếu bầu cử tổng thống năm 2020. Trên thực tế, Trump đã kêu gọi truy tố hình sự nhiều quan chức thực thi pháp luật mà ông từng cáo buộc có hành vi sai trái trong quá khứ, bao gồm cả cựu Giám đốc FBI James Comey.

.

.

⚪ ---- Tòa án tối cao của Maine đã viết trong một lệnh hôm thứ Tư rằng quyết định của Bộ Trưởng Hành Chánh Maine, thuộc Đảng Dân chủ, Shenna Bellows cấm ghi tên cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào lá phiếu sơ bộ của tiểu bang sẽ bị hoãn lại. Trước đó, Trump đã kháng cáo hành động này, gọi đây là một phần của "cố gắng đánh cắp" cuộc bầu cử.

.

Tòa án yêu cầu phải chờ quyết định sắp tới của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Tòa án nói rằng trước tiên Bộ Trưởng Hành Chánh Maine phải đợi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đưa ra phán quyết, sau đó Bộ Trưởng có thể "ban hành Phán quyết mới sửa đổi, rút lại hoặc xác nhận Phán quyết trước đó của mình."

.

⚪ ---- Donald Trump đã tranh cãi với một thẩm phán khác tại một phòng xử án khác ở Manhattan (New York) hôm thứ Tư 17/1/2024. Thẩm phán Lewis Kaplan đe dọa trục xuất Trump ra khỏi phòng xử án liên bang vì đưa ra những bình luận "gây rối" trong khi cô E. Jean Carroll làm chứng.

.

“Ông Trump, tôi hy vọng tôi không phải cân nhắc việc loại ông ra khỏi phiên tòa,” theo Thẩm phán Kaplan nói sau khi bồi thẩm đoàn nghỉ trưa, theo AP. "Tôi hiểu có lẽ ông đang háo hức muốn tôi làm điều đó."

.

Trump trả lời: "Tôi sẽ thích nó." Sau khi Kaplan nói với Trump, "Tôi biết ông sẽ làm vậy vì ông không thể kiểm soát bản thân trong tình huống này", Trump trả lời: "Ông cũng không thể."

.

Thẩm phán trước đó đã khiển trách Trump sau khi luật sư của Carroll, Shawn Crowley, phàn nàn rằng Trump đã đưa ra những tuyên bố có thể nghe được trước bồi thẩm đoàn trong khi thân chủ của ông làm chứng. Cảnh báo trục xuất được đưa ra sau khi Trump tiếp tục lớn tiếng coi phiên tòa là một "cuộc săn phù thủy" và một "việc lừa đảo".

.

Trước đó, vào hôm thứ Ba, ngày khai mạc phiên tòa, Trump lắc đầu khi Kaplan nói với bồi thẩm đoàn rằng người ta đã xác định được rằng Trump lạm dụng tình dục Carroll và mục đích của phiên tòa là xác định thiệt hại cho những nhận xét mà Trump đưa ra về Carroll khi ông còn là tổng thống. Carroll đã làm chứng hôm thứ Tư rằng cô đã bị tấn công trên mạng xã hội và nhận được những lời đe dọa sau khi Trump cáo buộc cô nói dối vào năm 2019, theo NBC News.

.

Hôm Thứ Tư, Carroll cho biết những nhận xét của Trump đã "phá vỡ" danh tiếng của bà và "kết thúc thế giới mà tôi đang sống". Cô cho biết cô vẫn nhận được những lời đe dọa, đôi khi hàng trăm lời đe dọa mỗi ngày và Trump vẫn tiếp tục tấn công cô trong các bài đăng trên mạng xã hội gần đây nhất là vào hôm thứ Ba. "Trump đã nói dối vào tháng trước. Trump đã nói dối vào Chủ nhật. Trump đã nói dối ngày hôm qua," cô nói. “Và tôi ở đây để lấy lại danh tiếng của mình.”

.

.

⚪ ---- Michigan: Một khu học chánh công lập ở Michigan đã thông qua nghị quyết kêu gọi ngừng bắn song phương trong cuộc chiến Israel-Hamas, đồng thời khuyến khích giáo viên thảo luận về xung đột trong lớp học sau cuộc họp đầy cảm xúc hôm thứ Tư.

.

Nghị quyết được Hội đồng Trường Công Ann Arbor thông qua dường như là một trong những lần đầu tiên một hệ thống trường công ở Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố như vậy về xung đột quốc tế. Cuộc họp kéo dài hơn năm giờ kéo dài đến đầu giờ thứ Năm sau khi 120 người đưa ra những bình luận công khai cả ủng hộ và phản đối nghị quyết.

.

Căng thẳng vẫn ở mức cao trong suốt cuộc họp ở Ann Arbor, một cộng đồng gần 40 dặm (64 km) về phía tây Detroit và là nơi có Đại học Michigan. Những căng thẳng tương tự cũng đã được chứng kiến trên khắp đất nước Hoa Kỳ nhằm phản ứng với cuộc chiến ở Gaza, hiện đang bước sang tháng thứ tư sau cuộc tấn công chết người vào ngày 7 tháng 10 của phiến quân Hamas.

.

Gaza bị Israel dội bom.

.

Cuộc xung đột đã chia rẽ các trường đại học, nơi những căng thẳng âm ỉ kéo dài đôi khi bùng phát thành bạo lực và phá vỡ cảm giác an toàn vốn khiến các trường đại học trở thành trung tâm diễn thuyết tự do. Hàng chục thành phố của Hoa Kỳ, bao gồm cả thị trấn Ann Arbor, đã thông qua các nghị quyết ngừng bắn không có thẩm quyền pháp lý nhưng phản ánh áp lực buộc chính quyền địa phương phải lên tiếng về cuộc chiến Israel-Hamas.

.

Don Wotruba, giám đốc điều hành tại Hiệp hội Hội đồng Trường học Michigan, cho biết nghị quyết được thông qua tại Ann Arbor là một trong những lần đầu tiên hệ thống trường công lập ở Michigan xem xét tuyên bố như vậy.

.

Có 4 trong số bảy thành viên hội đồng đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong đó có hai thành viên bỏ phiếu trắng. Rima Mohammad, người Palestine, từng là một trong những thành viên thẳng thắn nhất ủng hộ nó. Mohammad nói ngay trước cuộc bỏ phiếu: “Nghị quyết này nói rằng những đứa trẻ có tên như tôi đều được nhìn thấy, được lắng nghe và được đánh giá cao”.

​

Gaza bị Israel dội bom.

.

⚪ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu hôm thứ Năm cho biết Pháp đang tăng cường đáng kể sự hỗ trợ cho Ukraine bằng cách tăng cường sản xuất vũ khí, thay đổi cách tiếp cận trước đây là cung cấp từ kho quân sự của mình. Bộ trưởng Sébastien Lecornu cho biết trong cuộc phỏng vấn với Le Parisien: “Logic của việc nhượng lại vật liệu lấy từ kho của quân đội sắp kết thúc. Kể từ bây giờ, giải pháp là kết nối trực tiếp các ngành công nghiệp quốc phòng của Pháp với quân đội Ukraine”.

.

Sản xuất đạn dược cũng đang được tăng lên. Lecornu cho biết thêm, từ cuối tháng này, Pháp sẽ cung cấp cho Ukraine 3.000 quả đạn pháo mỗi tháng cho pháo 155 mm của nước này, tăng từ mức 1.000 quả đạn pháo vào tháng 4 năm 2023.

.

⚪ ---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm cho biết cuộc xung đột giữa Israel và Hamas chỉ có thể được giải quyết bằng đối thoại trực tiếp. Ông cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp có sự tham gia của Mỹ, Israel và một số quốc gia Trung Đông “sẽ không thành công”.

.

Ông Lavrov cho biết an ninh của Israel nằm trong lợi ích của Nga nhưng an ninh của Israel không thể được đảm bảo chừng nào Palestine chưa có một nhà nước độc lập. Ông nói thêm rằng Nga sẽ phác thảo các đề xuất tái định cư cho người Palestine tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tuần tới.

.

⚪ ---- Nhóm Houthi nhắc lại rằng họ sẽ không dừng các cuộc tấn công của họ nhằm vào các tàu Israel hướng tới các cảng ở "Palestine bị chiếm đóng", theo người phát ngôn của nhóm Mohamed Abdelsalam nói với Al Jazeera hôm thứ Năm. Người phát ngôn cũng cảnh báo rằng các chiến binh của họ sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh trên lãnh thổ Yemen. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác nhận lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào nhóm Houthi ở Yemen sau vụ tấn công mới nhất vào tàu Mỹ ở Vịnh Aden.

.

⚪ ---- Bộ Y tế do Hamas điều hành ở Gaza hôm thứ Năm thông báo rằng 24.620 người đã thiệt mạng tại vùng đất này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Israel vào ngày 7 tháng 10. Theo ước tính mới nhất của Bộ, 61.830 người đã bị thương. Trước đó, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine báo cáo rằng có thêm 4 người thiệt mạng trong một vụ dường như là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Israel vào trại tị nạn Tulkarm ở Bờ Tây.

.

⚪ ---- Biden bó tay, phải chờ Israel có chinh phủ khác bớt diều hâu. Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đã bác bỏ đề xuất của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken rằng Ả Rập Saudi sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel để đổi lấy việc Israel đồng ý cho dân tộc Palestine một lộ trình trở thành nhà nước. Netanyahu nói với Blinken trong chuyến thăm Israel tuần trước rằng ông chưa sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận cho phép thành lập một nhà nước Palestine, theo NBC News đưa tin, dẫn lời ba quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ.

.

Blinken trả lời rằng không thể loại bỏ Hamas chỉ bằng biện pháp quân sự và việc các nhà lãnh đạo Israel không nhận ra điều này sẽ dẫn đến lịch sử lặp lại, một quan chức Mỹ nói với The Times of Israel, xác nhận chi tiết này từ báo cáo của NBC. Blinken đến gặp ông Netanyahu với đề xuất này sau khi ông nhận được cam kết từ Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và 4 nhà lãnh đạo Ả Rập khác nhằm hỗ trợ tài trợ cho việc tái thiết Gaza sau chiến tranh và hỗ trợ đưa chính quyền Palestine được cải cách trở lại Dải Gaza, theo tin của NBC cho biết.

.

TIN VN. Người dùng Việt mất 17,3 nghìn tỷ đồng vì virus máy tính trong năm 2023

Blinken đã gặp riêng với các thành viên khác trong nội các chiến tranh, bao gồm Bộ trưởng Benny Gantz, người được coi là người kế nhiệm tiềm năng cho Netanyahu, cũng như Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid. Một trong những quan chức chính quyền cấp cao nói với NBC rằng hy vọng của Biden trong việc định hình lại Trung Đông sau chiến tranh hoàn toàn liên quan đến việc thành lập một nhà nước Palestine sau này, có nghĩa là có thể sẽ phải đợi cho đến khi có một chính phủ khác ở Israel.⚪ ---- Người Úc mơ mộng: Ngoại Trưởng Úc tìm hòa bình cho Gaza, và quy chế 2 nhà nước. Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã có chuyến thăm đầu tiên tới Bờ Tây với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Australia để thúc đẩy hòa bình giữa người Israel và người Palestine. Wong đã đến vùng lãnh thổ bị chiếm đóng để gặp gỡ các quan chức Palestine và người dân địa phương, một ngày sau cuộc hội đàm với các giới quyền lực của Israel.Bà nói với Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh rằng Australia đang hỗ trợ kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza và giải pháp hai nhà nước. Wong nói: “Tôi ở đây để góp thêm tiếng nói của chúng tôi, tiếng nói của Úc, vào việc thúc đẩy sự nghiệp hòa bình. Tôi bày tỏ sự ủng hộ của Australia đối với giải pháp hai nhà nước, trong đó người Israel và người Palestine có thể sống trong hòa bình, nhân phẩm và an ninh.”Wong phủ nhận lời kêu gọi ngừng bắn của bà là không phù hợp với quyền chiến đấu chống lại Hamas của Israel: “Chúng tôi đồng thuận rằng Israel có quyền tự vệ." Wong đang đi được nửa chặng đường trong chuyến công du Trung Đông kéo dài ba ngày qua Jordan, Israel, Bờ Tây và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khi căng thẳng khu vực leo thang cùng với cuộc chiến ở Gaza. Wong cho biết bà đã nói chuyện với cả ngoại trưởng Israel và Palestine về tình hình nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở Gaza. Wong nói Australia sẽ cam kết hỗ trợ nhân đạo 21,5 triệu USD cho người Palestine ở Gaza và nước ngoài.⚪ ---- Sắp bùng nổ một cuộc chiến vũ trang lớn giữa NATO và Nga, nếu một tài liệu bí mật từ Lực lượng Vũ trang Đức được cho là đáng tin cậy, với việc Nga sẽ xâm chiếm các quốc gia vùng Baltic của NATO vào đầu tháng 7/2024. Tờ Bild đưa tin Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công hỗn hợp có thể xảy ra của Nga vào sườn phía đông của NATO vào tháng 2/2024. Nguồn tin của Bild cho biết, sự leo thang giữa NATO và Nga dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 2, khi tham khảo một tài liệu bí mật của Bundeswehr.Tài liệu mật nêu chi tiết cách xung đột giữa Nga và NATO có thể phát sinh, với các sự kiện diễn ra hàng tháng. Đỉnh điểm liên quan đến việc triển khai hàng trăm ngàn binh sĩ NATO và bắt đầu chiến tranh vào mùa hè năm 2025.Câu chuyện Bild xây dựng một kịch bản chiến tranh tập trung vào an ninh và tránh các chi tiết cụ thể về số lượng và sự di chuyển của quân NATO. Kịch bản “Liên minh phòng thủ 2023” của Bundeswehr dự đoán rằng việc huy động quân của Nga sẽ bắt đầu vào tháng 2/2024, sau đó là cuộc tấn công Mùa xuân ở Ukraine và cuộc tấn công vào các nước vùng Baltic vào tháng 7. Các cuộc tấn công mạng và các hình thức chiến tranh hỗn hợp khác có thể xảy ra.Căng thẳng có thể lên đến cao điểm vào tháng 10 khi Nga chuyển quân và hỏa tiễn đến Kaliningrad. “Xung đột biên giới” và “bất ổn với nhiều thương vong” có thể xảy ra ở “Hành lang Suwalki” (hành lang nhỏ giữa Belarus và Kaliningrad nằm dọc biên giới Ba Lan-Litva) vào tháng 12. 2024. Nga có thể lặp lại cuộc xâm lược Ukraine năm 2014 trên lãnh thổ NATO với sự hỗ trợ của Belarus, sau cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, khi Hoa Kỳ có thể trở nên không có người lãnh đạo.Kịch bản kết thúc 30 ngày sau “D-Day”, khi NATO, bao gồm cả Bundeswehr, triển khai lực lượng quân sự đáng kể đến sườn phía đông. Tuy nhiên, liệu NATO có thể kiềm chế được Nga hay không vẫn là một câu hỏi mở trong kịch bản này.⚪ ---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư thông báo rằng quân Nga đã phá hủy một điểm trú đóng tạm thời của các chiến sĩ tình nguyện quốc tế [giúp Ukraine] ở Kharkov bằng một cuộc tấn công có độ chính xác cao. Theo tuyên bố, hơn 60 binh sĩ đã bị tiêu diệt và ít nhất 20 người khác được đưa đến các cơ sở y tế, nói thêm rằng tòa nhà nơi họ tọa lạc đã bị phá hủy hoàn toàn. Người ta cũng nói rằng nhiều chiến binh là người Pháp. Hôm Thứ Ba, thị trưởng Kharkov, Igor Terekhov đã báo cáo về nhiều vụ nổ trong thành phố.⚪ ---- Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Ryder cảnh báo khi họp báo về khả năng cung cấp vũ khí nào của Bắc Hàn cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến với Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller kêu gọi Bắc Hàn quay lại đối thoại trong một cuộc họp báo riêng, nói rằng ngoại giao là con đường duy nhất hướng tới “hòa bình lâu dài” trên Bán đảo Triều Tiên.“Điều chúng tôi không muốn thấy là sự gia tăng liên tục viện trợ cho Nga để sử dụng ở Ukraine,” Ryder nhấn mạnh, sau chuyến thăm gần đây của Ngoại trưởng Bắc Hàn Choe Son-hui tới Nga, trong thời gian bà gặp Tổng thống Nga Vladimir. Putin. Quan chức Mỹ cũng bình luận về vụ phóng hỏa tiễn siêu thanh của Bắc Hàn, kêu gọi nước này kiềm chế bất kỳ hoạt động "gây bất ổn" nào nữa.⚪ ---- Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết hôm thứ Tư rằng khoảng cách lớn giữa cách điều trị sức khỏe của phụ nữ và nam giới tiêu tốn 1 nghìn tỷ USD mỗi năm trên toàn thế giới. Báo cáo cho biết, phụ nữ dành 1/4 cuộc đời để chịu đựng tình trạng sức khỏe kém hơn nam giới, sự chênh lệch bao gồm sự tập trung không đồng đều vào nam giới trong nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị y tế. Việc thu hẹp khoảng cách này sẽ thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu tăng thêm 1 nghìn tỷ USD hàng năm vào năm 2040 - GDP bình quân đầu người tăng 1,7% do phụ nữ thúc đẩy.Báo cáo được công bố khi WEF tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 54 tại Davos, Thụy Sĩ. Công ty Ferring Pharmaceuticals và Viện Y tế McKinsey của Thụy Sĩ cũng đóng góp vào báo cáo dài 42 trang. Báo cáo cho biết mỗi đô la Mỹ đầu tư vào sức khỏe phụ nữ sẽ mang lại 3 đô la cho tăng trưởng kinh tế dự kiến. Phần lớn sự tăng trưởng này sẽ đến từ việc phụ nữ bị bệnh quay trở lại lực lượng lao động. Báo cáo cho biết khoảng cách về sức khỏe giới tính khiến khoảng 75 triệu năm tuổi thọ bị mất do sức khỏe kém hàng năm, tương đương với một tuần cho mỗi phụ nữ mỗi năm.⚪ ---- Năm phụ nữ ở New York đã chết khi một chiếc xe đầu kéo tông vào người họ tại hiện trường vụ tai nạn xe tải nhỏ trên Xa lộ Liên tiểu bang 81 ở phía đông bắc Pennsylvania đầy tuyết, cảnh sát cho biết hôm thứ Tư. Cảnh sát cho biết chiếc xe tải nhỏ chở bốn phụ nữ đã mất kiểm soát trên làn đường hướng bắc của I-81 ở Quận Lackawanna, tông vào một hàng rào bê tông và bị vô hiệu hóa ở làn đường bên trái ngay sau 5 giờ chiều thứ Ba. AP đưa tin, một chiếc sedan chở hai người thân của người phụ nữ sau đó dừng lại ở bên phải và cả hai người ngồi trên xe băng qua cả hai làn đường để nói chuyện với những người ngồi trên chiếc xe tải nhỏ.Sau đó, một chiếc xe đầu kéo đi về hướng bắc đã tông vào chiếc xe tải nhỏ và cũng tông vào những người đang đứng trên đường cao tốc, khiến 3 người trong số họ chết. Hai người bên trong chiếc xe tải nhỏ cũng thiệt mạng, cảnh sát cho biết. Được xác định đã chết tại hiện trường là Harvrist Zebari, 42 tuổi, ở Endwell; Fatma Ahmed, 71 tuổi, ở Binghamton; Shahzinaz Mizouri, 56 tuổi, ở Vestal; và Berivan Zebara, 43 tuổi, và Aleen Ameen, 19 tuổi, đều ở Thành phố Johnson, cảnh sát cho biết. Cảnh sát cho biết, người đàn ông 22 tuổi lái chiếc sedan bị thương nhẹ và tài xế xe tải bị thương nhẹ.⚪ ----- Theo báo Page Six, cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger đã bị giam tại sân bay Munich trong ba giờ đồng hồ hôm thứ Tư vì đi du lịch với chiếc đồng hồ mà ông có thể định bán đấu giá. Một phát ngôn viên của hải quan Munich nói với hãng tin Bild của Đức rằng cơ quan này đã khởi xướng các thủ tục thuế hình sự vì chiếc đồng hồ lẽ ra phải được đăng ký là hàng nhập cảng.Báo Page Six đưa tin, chiếc đồng hồ này dự định sẽ được bán đấu giá tại tổ chức từ thiện của Schwarzenegger ở Kitzbuhel, Áo, và trị giá hơn 21.000 USD từ thương hiệu Audemars Piguet của Thụy Sĩ. Một nguồn tin giấu tên cho biết Schwarzenegger không được yêu cầu điền vào tờ khai cho chiếc đồng hồ và "trả lời trung thực mọi câu hỏi của nhân viên hải quan".Nguồn tin nói với Page Six: “Ông hợp tác ở mọi bước mặc dù đó là một sai lầm, một pha hài hước đầy sai sót sẽ tạo nên một bộ phim cảnh sát rất hài hước”. Theo Page Six, Schwarzenegger đã đồng ý trả trước mọi khoản thuế tiềm năng cho chiếc đồng hồ, mặc dù đồ trang sức là tài sản cá nhân của ông.Ban đầu, cảnh sát định sử dụng máy thẻ tín dụng để giao dịch, nhưng sau một giờ máy không hoạt động, họ đã đưa Schwarzenegger đến ngân hàng để rút tiền từ máy ATM. Tuy nhiên, khi cựu Thống đốc cố gắng rút số tiền, số tiền đã vượt quá số tiền ban đầu và ngân hàng đã đóng cửa, một nguồn tin nói với Page Six. Theo nguồn tin, khi họ trở lại sân bay, một nhân viên mới mang theo một máy thẻ tín dụng khác vẫn hoạt động.Sau khi giao dịch được thực hiện, Schwarzenegger đã được trả tự do và các nguồn tin cho biết ông vẫn có ý định bán đấu giá chiếc đồng hồ của mình cho tổ chức từ thiện vào thứ Năm. Nguồn tin của Page Six cho biết: “Các cuộc đấu giá từ thiện của Schwarzenegger quyên góp được hàng triệu đô la mỗi năm cho các chương trình sau giờ học dành cho trẻ em trên khắp nước Mỹ và hoạt động vì môi trường trên toàn thế giới”.⚪ ---- Theo một tuyên bố của chính quyền địa phương Trung Quốc và hai nguồn tin bên trong Tây Tạng, một quan chức chính phủ Trung Quốc gốc Tây Tạng, người phê chuẩn việc phá hủy bức tượng Phật khổng lồ, đã chết sau khi rơi từ tầng 5 của một trung tâm thương mại ở Thành Đô. Theo bản tin tiếng Anh của RFA.Trong một tuyên bố, chính quyền địa phương cho biết, Wang Dongsheng, 53 tuổi, “chết tại chỗ” sau cú ngã hôm thứ Ba. Anh bị ngã như thế nào và nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của anh ta vẫn đang được điều tra. Hai nguồn tin ở Tây Tạng yêu cầu không nêu tên vì lý do an toàn cũng nói với Đài Á Châu Tự do rằng ông qua đời ngay sau khi rơi xuống.Vào năm 2021, Wang được bổ nhiệm làm quận trưởng Drago, một khu vực có đa số người Tây Tạng ở miền đông Tây Tạng, nơi ông chỉ đạo phá bỏ bức tượng Phật cao 30 mét (99 foot) sau những phàn nàn chính thức rằng tượng đã được xây dựng quá cao.Hàng chục bánh xe cầu nguyện truyền thống được những người hành hương Tây Tạng và những tín đồ Phật giáo khác sử dụng cũng bị phá hủy. Các quan chức đã buộc các nhà sư từ tu viện Thoesam Gatsel và người Tây Tạng sống ở Chuwar và các thị trấn lân cận khác phải chứng kiến vụ tàn phá bắt đầu vào tháng 12 năm 2021. RFA xác minh việc bức tượng bị phá hủy thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh thương mại.Vào tháng 8 năm 2022, Wang được chuyển sang vị trí mới là Giám đốc Cục Khoa học và Công nghệ tại Châu tự trị Tây Tạng Kardze ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Tuyên bố của Thành ủy Thành Đô cho biết chính quyền địa phương đã nhận được báo cáo vào lúc 3h03 chiều. vào thứ Ba, một người đàn ông đã ngã vào khoảng 1 giờ 50 chiều tại một trung tâm mua sắm ở quận Wuhou của Thành Đô.Tượng Phật ở Drago được xây dựng vào năm 2015 với sự đóng góp khoảng 40 triệu nhân dân tệ (6,3 triệu USD) của người Tây Tạng địa phương và được thiết kế để chịu được động đất, một cựu cư dân Drago hiện đang sống ở Ấn Độ nói với RFA. Vào tháng 1 năm 2022, một tháng sau khi tượng Phật bị phá hủy, chính quyền Trung Quốc đã phá hủy hai bức tượng ba tầng ở hai tu viện riêng biệt ở quận Drago.Bức tượng Padmasambhava (Liên Hoa Sanh), còn được gọi là Guru Rinpoche, từng ở Tu viện Chanang ở quận Drago. Bức tượng còn lại là tượng Phật Di Lặc tại tu viện Gaden Namyal Ling, cũng ở Drago. Quận này đã trở thành điểm nóng phản kháng chống lại chính phủ Trung Quốc kể từ năm 2008, khiến chính quyền phải can thiệp, bao gồm cả các cuộc đàn áp dữ dội vào năm 2009 và 2012. Bắc Kinh coi bất kỳ dấu hiệu nào về sự bất tuân của người Tây Tạng là hành động ly khai, đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc.⚪ ---- Kentucky: Những kẻ phá hoại đã hai lần làm hư hại một bức tượng Phật linh thiêng bên ngoài một ngôi chùa ở khu Beechmont của Louisville. Hòa thượng Tý (Bản tin chỉ ghi là "Monk Ty" cho nên không có tên đầy đủ) ở chùa Từ Ân Buddhist Temple cho biết tượng “Compassion Buddha” (Tượng Phật Quan Âm) bị kẻ phá hoại nhắm đến là không thể thay thế được. Tượng bằng đá cẩm thạch trắng được làm theo yêu cầu từ đá vận chuyển từ Việt Nam.Cảnh quay từ camera an ninh từ sáng sớm ngày 12 tháng 1 cho thấy những kẻ phá hoại trèo lên bức tượng và đánh rơi gãy cả hai tay. Chỉ vài tuần trước đó, những kẻ phá hoại đã phun sơn lên tượng. Thầy Tý giải thích: “Trong Phật giáo, bạn không có hận thù hay giận dữ”.James Kammer làm việc cho công ty Dalton Brown Restoration bên cạnh chùa trên Đường số 6 phía Nam và Đại lộ Tây Ashland. Anh coi các tu sĩ này là bạn của anh. Kammer nói: “Mỗi khi tôi bắt đầu làm việc, bạn chỉ cảm thấy có điều gì đó trong không khí. Đó là sự bình yên, như nhà sư nói về lòng trắc ẩn, sự tha thứ, bạn biết đấy, chỉ là những rung cảm tốt”.Kammer nói: “Những người đến thờ cúng, họ cúi đầu và bày tỏ lòng thành kính trên tấm ngói trước tượng “Đức Phật Từ Bi” trước khi vào chùa, vì vậy tôi có thể nói đây là một nhân vật rất quan trọng”.Ông cho biết ngôi chùa không đủ khả năng để thay thế bức tượng. "Bàn tay không thể sửa chữa được. Bạn không thể dán lại bàn tay bằng đá cẩm thạch." Một báo cáo đã được đệ trình lên Cảnh sát Metro Louisville và họ đưa ra tuyên bố xác nhận rằng một báo cáo về hành vi phạm tội ác đã được thực hiện nhưng không có nghi phạm nào được biết đến.Trong Phật giáo, tình yêu thương và lòng từ bi được cho là đi đôi với trí tuệ, nhưng hiện nay ngôi chùa đang bổ sung thêm sự thận trọng vào danh sách đó. Chùa đã lắp đặt thiết bị giám sát mới và hy vọng nhận được sự giúp đỡ nhỏ từ cộng đồng.Kammer nói: "Tôi mong cộng đồng hãy chú ý đến nơi này. Điều rất quan trọng đối với các khu dân cư là phải có các tổ chức tôn giáo cho dù đó là Cơ đốc giáo, Phật giáo -- bất cứ điều gì tương tự. Tất cả chúng ta cần phải quan tâm lẫn nhau."Nhà sư Tý cho biết dù chuyện gì đã xảy ra, những kẻ phá hoại vẫn sẽ được chào đón vào không gian của họ. Sư nói hận thù không thể xua đuổi hận thù - chỉ có lòng từ bi mới có thể.⚪ ----. Theo VnExpress. Virus máy tính khiến người Việt mất hơn chục nghìn tỷ đồng trong năm 2023, chủ yếu là các loại mã độc đánh cắp tài khoản, mã hóa dữ liệu. Theo thống kê do Bkav công bố ngày 18/1, mức thiệt hại 17,3 nghìn tỷ đồng giảm so với năm trước (21 nghìn tỷ đồng), nhưng vẫn thể hiện mức độ vi phạm an ninh nghiêm trọng trên không gian mạng. Cụ thể, có 745.000 máy tính nhiễm virus đánh cắp tài khoản, tăng 40% so với 2022, tập trung vào các ứng dụng ngân hàng và mạng xã hội. Tin tặc cũng phát triển mã độc tấn công tài khoản Facebook Business, sau đó dùng phương thức thanh toán và số dư có sẵn để chạy chiến dịch quảng cáo để trục lợi bất chính. Cũng theo khảo sát, các tài khoản bị chiếm tiếp tục bị kẻ xấu lợi dụng để lừa bạn bè, người thân của nạn nhân. Việc có khoảng 53% máy tính ở Việt Nam sử dụng phần mềm crack cũng khiến loại virus đánh cắp tài khoản dễ lây lan hơn. Virus mã hóa dữ liệu cũng là vấn đề nhức nhối trong năm 2023. Thống kê cho thấy Việt Nam có 19.000 máy chủ bị xâm phạm bởi loại mã độc này, tăng 35% so với năm ngoái.⚪ ---- HỎI 1: Những người mua xe mới trong năm 2023, có tới 73% nói rất hài lòng?ĐÁP 1: Đúng thế. Nghiên cứu "2023 Car Buyer Journey" của công ty Cox Automotive đã khảo sát gần 3.000 người tiêu dùng đã mua xe mới hoặc đã qua sử dụng trong khoảng thời gian 12 tháng kết thúc vào tháng 8 năm 2023 về trải nghiệm của họ. Cox Automotive là công ty mẹ của Kelley Blue Book. Kết quả? Người mua ô tô hài lòng hơn vào năm 2023 sau hai năm thất vọng. Sự lựa chọn ô tô đang phục hồi và giá thấp hơn đã giúp nhiều người lái xe vui vẻ hơn khi mua hàng.Có tới 69% người mua tự gọi mình là “rất hài lòng” với trải nghiệm mua sắm của họ — tăng từ 61% vào năm 2022 và 66% vào năm 2021. Người mua xe mới hạnh phúc hơn - 73% cho rằng họ hài lòng, so với 68% người mua xe cũ.Chi tiết:⚪ ---- HỎI 2: Phụ nữ ăn nhiều rau, quả khi về già 46% khỏe mạnh hơn, ít bệnh hơn so với người ăn ít rau, trái?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết những phụ nữ tiêu thụ nhiều protein từ thực vật hơn có xu hướng già đi một cách khỏe mạnh hơn. Các nhà nghiên cứu báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition) số ra thứ Tư rằng phụ nữ có chế độ ăn giàu protein - đặc biệt là từ các nguồn thực vật - ít mắc các bệnh mãn tính hơn và nhìn chung có tuổi thọ khỏe mạnh hơn. Nhìn chung, những phụ nữ ăn nhiều protein từ thực vật có khả năng khỏe mạnh cao hơn 46% trong những năm cuối đời.Trưởng nhóm nghiên cứu Andres Ardisson Korat, nhà khoa học tại Trung tâm Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging của Đại học Tufts, ở Boston, cho biết: “Việc tiêu thụ protein ở tuổi trung niên có liên quan đến việc tăng cường sức khỏe tốt ở tuổi trưởng thành”.Chi tiết: