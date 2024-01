Chùa Thiền Quang Cáo Bạch: Ni Trưởng Thích Nữ Chân Đạo Viên Tịch

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại, Bà Cố của chúng tôi là: Bà HUỲNH NGỌC KINH Pháp danh Diệu Nên - Đã mãn phần lúc 3:00 Sáng ngày 18 tháng 06 năm 2023 (nhằm ngày mùng 1 tháng 5 năm Quý Mão) tại tư gia ở Westminster, California. Hưởng 92 thọ tuổi. Linh cửu sẽ được quàn tại Peek Family Funeral Home, PHÒNG SỐ 3, 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683. Chương Trình tang lễ: Chủ Nhật, ngày 02 tháng 07 năm 2023 Lễ Phát Tang lúc 9:00 AM, Lễ Thăm viếng từ 10:00 AM đến 6:00 PM Thứ Hai, ngày 03 tháng 07 năm 2023, Lễ Di Quan lúc 9:00 AM. Linh cửu sẽ được hỏa táng tại Peek Family Crematory lúc 10:00 AM. Tang gia đồng khấp báo.